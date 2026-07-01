ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА - ме­то­до­ло­гический под­ход к сло­вес­но­му ис­кус­ст­ву, пред­по­ла­гаю­щий из­уче­ние его категорий (жанр, сюжет и тому подобное) в их ис­то­рическом раз­ви­тии.

Тер­мин вве­дён Алек­сан­дром Н. Ве­се­лов­ским; впер­вые был ис­поль­зо­ван в лек­ции «Из вве­де­ния в ис­то­ри­че­скую по­эти­ку», про­чи­тан­ной в 1893 году (опубликовано в 1894 году); пер­во­на­чаль­но Ве­се­лов­ский поль­зо­вал­ся тер­ми­ном «ис­то­ри­че­ская эс­те­ти­ка», за­им­ст­во­ван­ным у Х. Штейн­та­ля. Це­ле­на­прав­лен­ная ра­бо­та по соз­да­нию исторической поэтики на­ча­лась в 1890-е годы, ко­гда учё­ный по­зна­ко­мил­ся с «По­эти­кой» В. Ше­ре­ра.

За­мы­сел Ве­се­лов­ско­го со­сто­ял в том, что­бы ис­тори­зи­ро­вать по­эти­ку (вос­хо­дя­щую к Ари­сто­те­лю), по­ста­вив пе­ред ней за­да­чу, «от­пра­вив­шись от про­стей­ших форм сло­ва, ми­фа », «про­сле­дить фор­маль­ное раз­ви­тие ро­дов» («Оп­ре­де­ле­ние по­эзии»). Це­лью исторической поэтики бы­ло не пред­пи­са­ние сло­вес­но­му ис­кус­ст­ву веч­ных за­ко­нов (как в нор­ма­тив­ной по­эти­ке про­шло­го, ко­то­рая, по Ве­се­лов­ско­му, «ни­ко­гда не бы­ла в со­стоя­нии ов­ла­деть раз­но­об­раз­но сме­няв­ши­ми­ся на­прав­ле­ния­ми вку­са», но лишь «бес­соз­на­тель­но от­ра­жа­ла их»), а по­ни­ма­ние об­щих за­ко­но­мер­но­стей его раз­ви­тия. Опи­ра­ясь на от­кры­тия в об­лас­ти срав­нительной ми­фо­ло­гии и грам­ма­ти­ки, Ве­се­лов­ский оп­ре­де­лил, что «ме­тод но­вой по­эти­ки бу­дет срав­ни­тель­ный».

Со­глас­но пла­ну, об­на­ру­жен­но­му в бу­ма­гах учё­но­го (опубликовано в 1959 году В.М. Жир­мун­ским ), кни­га, из­ла­гаю­щая ос­но­вы исторической поэтики, долж­на бы­ла вклю­чать 4 час­ти: «Оп­ре­де­ле­ние по­эзии» (1888-1890 годы, опубликовано в 1959 году), «Ис­то­ри­че­ские ус­ло­вия по­этиче­ской про­дук­ции», «Лич­ность по­эта», «Внеш­няя ис­то­рия по­эти­че­ских ро­дов и ча­ст­ные про­цес­сы ли­те­ра­тур­ной эво­лю­ции». Всё опуб­ли­ко­ван­ное при жиз­ни Ве­се­лов­ско­го от­но­си­лось ко второй час­ти: первый её раз­дел - «Син­кре­тизм древ­ней­шей по­эзии и на­ча­ла диф­фе­рен­циа­ции по­эти­че­ских ро­дов» (1899 год), второй раз­дел - «Ис­то­рия по­эти­че­ско­го сти­ля» (1895-1899 годы). По­смерт­но (в 1913 году) был опуб­ли­ко­ван третий раз­дел второй час­ти - «По­эти­ка сю­же­тов». Четвертый раз­дел второй час­ти - «Ис­то­рия идеа­лов» (как и 2 по­след­ние час­ти кни­ги) - не был на­пи­сан.

Историческая поэтика Ве­се­лов­ско­го ста­ла ос­но­ва­ни­ем для русской фи­ло­ло­гической шко­лы в XX веке; к ней вос­хо­дят основные идеи в об­лас­ти изу­че­ния по­эти­ки и мор­фо­ло­гии сю­же­та (В.Я. Пропп), жан­ра (М.М. Бах­тин, Ю.Н. Ты­ня­нов), тео­рии по­эти­че­ской ре­чи (фор­маль­ная шко­ла). Историческая поэтика ос­та­ёт­ся про­дук­тив­ным ме­то­дом современного ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния.

Издания :

Ве­се­лов­ский А.Н. Из­бран­ное: Ис­то­ри­че­ская по­эти­ка / Вступ. ст., ком­мент., сост. И.О. Шай­та­но­ва. М., 2006.

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