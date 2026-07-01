ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА - методологический подход к словесному искусству, предполагающий изучение его категорий (жанр, сюжет и тому подобное) в их историческом развитии.
Термин введён Александром Н. Веселовским; впервые был использован в лекции «Из введения в историческую поэтику», прочитанной в 1893 году (опубликовано в 1894 году); первоначально Веселовский пользовался термином «историческая эстетика», заимствованным у Х. Штейнталя. Целенаправленная работа по созданию исторической поэтики началась в 1890-е годы, когда учёный познакомился с «Поэтикой» В. Шерера.
Замысел Веселовского состоял в том, чтобы историзировать поэтику (восходящую к Аристотелю), поставив перед ней задачу, «отправившись от простейших форм слова, мифа», «проследить формальное развитие родов» («Определение поэзии»). Целью исторической поэтики было не предписание словесному искусству вечных законов (как в нормативной поэтике прошлого, которая, по Веселовскому, «никогда не была в состоянии овладеть разнообразно сменявшимися направлениями вкуса», но лишь «бессознательно отражала их»), а понимание общих закономерностей его развития. Опираясь на открытия в области сравнительной мифологии и грамматики, Веселовский определил, что «метод новой поэтики будет сравнительный».
Согласно плану, обнаруженному в бумагах учёного (опубликовано в 1959 году В.М. Жирмунским), книга, излагающая основы исторической поэтики, должна была включать 4 части: «Определение поэзии» (1888-1890 годы, опубликовано в 1959 году), «Исторические условия поэтической продукции», «Личность поэта», «Внешняя история поэтических родов и частные процессы литературной эволюции». Всё опубликованное при жизни Веселовского относилось ко второй части: первый её раздел - «Синкретизм древнейшей поэзии и начала дифференциации поэтических родов» (1899 год), второй раздел - «История поэтического стиля» (1895-1899 годы). Посмертно (в 1913 году) был опубликован третий раздел второй части - «Поэтика сюжетов». Четвертый раздел второй части - «История идеалов» (как и 2 последние части книги) - не был написан.
Историческая поэтика Веселовского стала основанием для русской филологической школы в XX веке; к ней восходят основные идеи в области изучения поэтики и морфологии сюжета (В.Я. Пропп), жанра (М.М. Бахтин, Ю.Н. Тынянов), теории поэтической речи (формальная школа). Историческая поэтика остаётся продуктивным методом современного литературоведения.
Издания:
Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика / Вступ. ст., коммент., сост. И.О. Шайтанова. М., 2006.