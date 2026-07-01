ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЯ

Историческая метрология — вспомогательная историческая дисциплина, изучающая меры длины, площади, объема, веса, а также денежный счет в их историческом развитии.

Предметом И. м. являются принципы и способы измерения пространства и вещного мира, процессы возникновения, развития и исчезновения систем мер. Накопление знаний по метрологии изначально было связано с утилитарными целями, диктовалось потребностями внутреннего и внешнего товарного обмена, архитектуры, ремесла, земледелия. Как в Зап. Европе, так и на Руси в эпоху Средневековья составлялись справочники о мерах и весах для нужд купечества («Русская торговая книга» 1570-х). В 1629 для кадастровых описаний была создана «Книга сошного письма» — руководство по измерению земельных площадей. Развитие метрологии в XIX в. было связано главным образом с практическими нуждами — унификацией и уточнением единиц измерений, совершенствованию монетной системы. Этому были посвящены работы Л. Ф. Магницкого (1703), В. Н. Татищева (1727), М. А. Матинского (1779). Исторические экскурсы в работах такого рода (наиболее пространный — у А. И. Ламберти, 1827) имели вспомогательное значение. Специально соотношению исторически сложившихся систем мер с современными были посвящены работы Ф. И. Петрушевского, носившие в целом научно-популярный характер. Складывание И. м. как вспомогательной исторической дисциплины связано с именем Д. И. Прозоровского (1820—1894), который сформулировал ее цели и значение для реконструкции различных сторон исторического процесса: уровня социально-экономического развития, путей и интенсивности культурных контактов, внешнеполитических и торговых связей, повседневного быта.

Статусом учебной дисциплины И. м. также обязана Д. И. Прозоровскому: в 1879—1892 он читал курс лекций в Санкт-Петербургском археологическом институте (опубликован в 1888). В Московском археологическом институте курс И. м. читался в 1907—1913 С. К. Кузнецовым (опубликован в 1909). С начала XX в. исследователей особенно занимала проблема генезиса русских мер, их связь с системами измерений сопредельных стран, античными традициями (И. И. Кауфман, Н. Т. Беляев). В советский период изучение истории мер с позиции исторического материализма (Л. В. Черепнин , Н. В. Устюгов ) открыло познавательные возможности И. м. в социально-экономической и историко-политической проблематике. С 1930-х преподавание И. м. возобновилось в Историко-архивном институте (Н. В. Устюгов, Л. В. Черепнин, Е. И. Каменцева). Заслугой Б. А. Рыбакова (несмотря на опровержение большинства его наблюдений Г. Я. Романовой, К. Н. Афанасьевым, П. А. Раппопортом) можно считать расширение источниковой базы И. м. за счет архитектурных и археологических памятников. Масштабное привлечение данных нумизматики Л. В. Черепниным, К. В. Болсуновским, А. Л. Монгайтом, В. Л. Яниным , кадастровых измерений А. С. Лаппо-Данилевским , Л. В. Миловым , А. Л. Шапиро, исторической терминологии И. м. Ф. П. Филиным, Г. Я. Романовой, В. Н. Пипуныровым обеспечило дальнейшее развитие дисциплины. С 1960-х внимание исследователей привлекали традиционные системы измерений республик и регионов страны, развитие метрологических знаний, историография исторической метрологии, с 1990-х разрабатывается культурологический аспект исторической метрологии.

Лит.: Веселовский С. Б. Сошное письмо. М., 1915—1916. Т. 1—2; Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология. М, 1975; Кауфман И. И. Русский вес, его развитие и происхождение. СПб., 1911; Ламберти А. И. О первоначальном происхождении и нынешнем состоянии российской линейной меры и веса. СПб., 1827; Молчанова Л. А. Народная метрология: (К истории народных мер длины). Минск, 1973; Петрушевский Ф. И. Общая метрология. СПб., 1849; Прозоровский Д. И. Древняя русская метрология: лекции в Археологическом институте. СПб., 1888; Романова Г. Я. Наименование мер длины в русском языке. М., 1975; Черепнин Л. В. Русская метрология. М., 1944; Шевцов В. В. Историческая метрология России. Томск, 2007; Янин В. Л. Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода. М., 2009.