ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ - од­на из вспо­мо­га­тель­ных ис­то­ри­че­ских дис­ци­п­лин, изу­чаю­щая фор­мы и ме­то­ды биб­лио­гра­фического обес­пе­че­ния на­учных ис­сле­до­ва­ний.

В биб­лио­гра­фо­ве­де­нии по­ни­ма­ет­ся как на­учная и прак­тическая дея­тель­ность по учё­ту, биб­лио­гра­фическому опи­са­нию и рас­про­стра­не­нию ин­фор­ма­ции об ис­то­рических пуб­ли­ка­ци­ях (литературе и ис­точ­ни­ках).

Историческая библиография на­прав­ле­на на вы­яв­ле­ние и изу­че­ние ис­то­рического ре­пер­туа­ра (со­во­куп­но­сти пуб­ли­ка­ций ис­то­рической те­ма­ти­ки) раз­но­го тер­ри­то­ри­аль­но­го и вре­менно́го ох­ва­та, вы­ра­бот­ку ме­то­ди­ки и оп­ти­маль­ных приё­мов по­ис­ка пуб­ли­ка­ций, их биб­лио­гра­фического опи­са­ния и сис­те­ма­ти­за­ции. В её за­да­чи вхо­дит так­же ана­лиз раз­ви­тия про­филь­но­го до­ку­мен­таль­но­го по­то­ка и спра­воч­но-биб­лио­гра­фического ап­па­ра­та биб­лио­тек. Историческая библиография раз­ви­ва­ет­ся в тес­ной взаи­мо­свя­зи с ис­то­рио­гра­фи­ей и ис­точ­ни­ко­ве­де­ни­ем , да­ёт основной ма­те­ри­ал для ис­то­рио­гра­фического ана­ли­за, от­ра­жая про­филь­ный мас­сив пуб­ли­ка­ций, по­мо­га­ет сис­те­ма­ти­зи­ро­вать и оце­ни­вать ис­точ­ни­ки ис­то­рической ин­фор­ма­ции.

Раз­ли­ча­ют сле­дую­щие ви­ды спи­сков, об­зо­ров, ука­за­те­лей (биб­лио­гра­фических по­со­бий) и биб­лио­гра­фических баз дан­ных: об­ще­ис­то­рического ха­рак­те­ра; по все­мир­ной ис­то­рии в це­лом и по её отдельным пе­рио­дам; по ис­то­рии отдельных кон­ти­нен­тов, стран, ре­гио­нов, ме­ст­но­стей; те­ма­ти­че­ские (по ис­то­рии отдельных со­бы­тий, яв­ле­ний, про­блем) и пер­со­наль­ные (по­свя­щён­ные кон­крет­но­му ли­цу; их осо­бая раз­но­вид­ность - био­биб­лио­гра­фические ука­за­те­ли, сло­ва­ри и спра­воч­ни­ки); по отдельным от­рас­лям ис­то­рической нау­ки и её ис­то­рии; по со­дер­жа­нию пе­рио­дических и про­дол­жаю­щих­ся из­да­ний; из­да­ний ис­то­рических на­учных об­ществ и уч­ре­ж­де­ний; тру­дов отдельных ис­то­ри­ков; ис­точ­ни­ков раз­ных ти­пов и ви­дов. Историческая библиография бы­ва­ет те­ку­щей (ре­гу­ляр­но и опе­ра­тив­но от­ра­жа­ет но­вые пуб­ли­ка­ции) и рет­ро­спек­тив­ной (ох­ва­ты­ва­ет пуб­ли­ка­ции за оп­ре­де­лён­ный пе­ри­од).

Историческая библиография раз­ви­ва­лась от биб­лио­гра­фических ссы­лок, при­книж­ных и при­статей­ных спи­сков литературы, ка­та­ло­гов и кар­то­тек до свод­ных ука­за­те­лей и баз дан­ных, дос­туп­ных в ре­жи­ме он­лайн. Историческая библиография на­ча­ла скла­ды­вать­ся в Западной Ев­ро­пе в начале XVII века в ре­зуль­та­те дея­тель­но­сти так называемой эру­дит­ской шко­лы (во Фран­ции - мав­ри­стов, в Бель­гии - бол­лан­ди­стов) по изу­че­нию средневекевой ис­то­рии. Пер­вые соб­ст­вен­но биб­лио­гра­фически по­со­бия по все­об­щей ис­то­рии из­да­ны А. Дю­ше­ном в Па­ри­же в 1618 году [«Bib­lio­thèque des auteurs qui ont escrit l’his­toire et topographie de la France» («Биб­лио­те­ка ав­то­ров, ко­то­рые опи­сы­ва­ли ис­то­рию и то­по­гра­фию Фран­ции»)] и П. Бол­дуа­ном в Лейп­ци­ге в 1620 году [«Bibliotheca historica…» («Ис­то­ри­че­ская биб­лио­те­ка…»)]. Наи­бо­лее круп­ным яв­ле­ни­ем в исторической библиографии XVIII века ста­ла «Bibliothèque his­to­rique de la France…» («Ис­то­ри­че­ская биб­лио­те­ка Фран­ции…») Ж. Ле Лон­га (из­да­на в Па­ри­же в 1719 году; пе­ре­из­да­на: т. 1-5, 1768-1778 годы), со­дер­жа­щая около 18 тысяч опи­са­ний книг по цер­ков­ной, по­ли­тической и гражданской ис­то­рии.

Ав­то­ра­ми пер­вых пуб­ли­ка­ций по исторической библиографии в Рос­сии бы­ли И.П. Коль, А.Б. Сел­лий, Н.И. Но­ви­ков, И.И. Го­ли­ков и др. Сел­лий со­ста­вил и из­дал на латинском языке в 1736 году в Ре­ве­ле пер­вое биб­лио­гра­фическое по­со­бие по ис­то­рии Рос­сии («Shedias­ma litterarium de scriptoribus qui histo­riam politico-ecclesiasticam Rossiae scriptis il­l­ustrarunt»). В 1815 году Ев­ге­ний (Е.А. Бол­хо­ви­ти­нов) пе­ре­вёл его на русский язык и пе­реиз­дал под названием «Ка­та­лог пи­са­те­лей, со­чи­не­ния­ми свои­ми объ­яс­няв­ших гра­ж­дан­скую и цер­ков­ную рос­сий­скую ис­то­рию». В этом био­биб­лио­гра­фическом сло­ва­ре упо­ми­на­лись со­чи­не­ния 164 российских и иностранных ав­то­ров.

Историческая библиография дос­тиг­ла су­ще­ст­вен­ных ус­пе­хов в Рос­сии и других стра­нах в XIX веке, что в пер­вую оче­редь бы­ло свя­за­но с уве­ли­че­ни­ем со­ци­аль­ной ро­ли ис­то­рической нау­ки. Од­ним из важ­ней­ших на­прав­ле­ний в исторической библиографии стал учёт пуб­ли­ка­ций ис­то­рических ис­точ­ни­ков. В 1830-е годы германский ис­то­рик И.Ф. Бё­мер снаб­дил пуб­ли­ка­цию ре­гест (сис­тема­ти­зи­ро­ван­ных опи­сей до­ку­мен­тов) ис­точ­ни­ко­ведческими и биб­лио­гра­фическими справ­ка­ми, что ста­ло на­ча­лом пе­ре­хо­да (в пер­вую оче­редь в Гер­ма­нии) к современным прин­ци­пам биб­лио­гра­фи­ро­ва­ния ис­то­рических ис­точ­ни­ков. К середине XIX века в Рос­сии сло­жил­ся мас­сив ука­за­те­лей, рас­кры­вав­ших со­дер­жа­ние из­да­ний за­ко­но­дательных па­мят­ни­ков, отдельных ви­дов ис­точ­ни­ков (за­пи­сок и ме­муа­ров ино­стран­цев, по­бы­вав­ших в стра­не, ди­пло­ма­тических до­ку­мен­тов), а так­же ис­точ­ни­ков по отдельным пе­рио­дам и со­бы­ти­ям отечественной ис­то­рии (например, Отечественной вой­ны 1812 года ). Важ­ную роль в раз­ви­тии исторической библиографии сыг­ра­ло твор­че­ст­во Н.М. Ка­рам­зи­на (снаб­дил свою «Ис­то­рию го­су­дар­ст­ва Рос­сий­ско­го...» об­раз­цо­вым биб­лио­гра­фическим ап­пара­том) и М.М. Спе­ран­ско­го (в хо­де коди­фи­ка­ции за­ко­но­да­тель­ст­ва на­ла­дил биб­лио­гра­фический учёт за­ко­но­дательных ма­те­риа­лов). В Рос­сии пер­вым фун­даментальным об­ще­ис­то­ри­че­ским по­со­би­ем по исторической библиографии стал ка­та­лог книж­но­го со­б­ра­ния А.Д. Черт­ко­ва «Все­об­щая биб­лио­те­ка Рос­сии, или Ка­та­лог книг для изу­че­ния на­ше­го оте­че­ст­ва во всех от­но­ше­ни­ях и под­роб­но­стях» (1838 год; при­бав­ле­ние 2-е: 1845 год; 2-е изд., не­за­кон­чен­ное: вып. 1-2, 1863-1864 годы). Даль­ней­шее раз­ви­тие об­ще­ис­то­рическая биб­лио­гра­фия по­лу­чи­ла в тру­дах В.И. Ме­жо­ва и В.С. Икон­ни­ко­ва. Сре­ди за­ру­беж­ных биб­лио­гра­фических по­со­бий наи­бо­лее пол­ны­ми яв­ля­лись ука­за­те­ли по пуб­ли­ка­ци­ям средневековых ис­то­рических ис­точ­ни­ков А. Потт­ха­ста [«Wegweiser durch die Geschichtswerke des Europäischen Mit­te­lalters von 375-1500» («Пу­те­во­ди­тель по ис­то­ри­че­ским ра­бо­там о ев­ро­пей­ском Сред­не­ве­ко­вье…»), опуб­ли­ко­ван­ный в се­рии «Bibliotheca historica medii aevi» («Ис­то­ри­че­ская биб­лио­те­ка сред­них ве­ков») в Бер­ли­не в 1862 году; 2-е изд., т. 1-2, 1896 год)] и Ю. Ше­ва­лье [«Repertoire des sources historiques du moyen ̂age…» («Ка­та­лог сред­не­ве­ко­вых ис­то­ри­че­ских ис­точ­ни­ков…»), опуб­ли­ко­ван в Па­ри­же, т. 1-2, 1877-1886 года].

В середине - второй половине XIX века по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние те­ку­щая биб­лио­гра­фия по все­об­щей ис­то­рии и по ис­то­рии отдельных стран. Она поя­ви­лась в ви­де спе­циа­ли­зированных об­зо­ров ис­то­рических пуб­ли­ка­ций в жур­на­лах и при­ло­же­ни­ях к ним: «His­to­ri­sche Zeit­s­chrift» (с 1859 года), «Revue his­to­rique» (c 1876 года), «The English histo­rical review» (с 1886 года), «American his­to­ri­cal re­view» (c 1895 года) и др. В Рос­сии те­ку­щая историческая библиография бы­ла пред­став­ле­на в сборниках «Чте­ния в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских» (1846-1848, 1858-1918 годы), «Ис­то­ри­че­ское обо­зре­ние» (1890-1916 годы) и жур­на­лах «Рус­ский ар­хив» (1863-1917 годы), «Рус­ская ста­ри­на» (1870-1918 годы), «Ис­то­ри­че­ский вест­ник» (1880-1917 годы) и другие. По ини­циа­ти­ве А.А. Ку­ни­ка биб­лио­гра­фы братья Лам­би­ны пред­при­ня­ли пер­вую в ми­ро­вой прак­ти­ке по­пыт­ку соз­да­ния са­мо­сто­ятельного те­ку­ще­го ука­за­те­ля, вклю­чав­ше­го ма­те­риа­лы по отечественной и все­мир­ной ис­то­рии (еже­год­ни­ки «Рус­ская ис­то­ри­че­ская биб­лио­гра­фия», 1861-1884 годы; свыше 44 тысяч на­зва­ний пуб­ли­ка­ций). За­тем те­ку­щие биб­лио­гра­фические ука­за­те­ли ста­ли вы­хо­дить в Гер­ма­нии (с 1880 года), Фран­ции (с 1899 года), США (с 1904 года), Ве­ли­ко­бри­та­нии (с 1912 года) и ря­де других стран. Боль­шин­ст­во из них с дос­та­точ­ной пол­но­той ре­ги­ст­ри­ро­ва­ло ма­те­риа­лы по собственной ис­то­рии.

Со второй половины XIX века в Ев­ро­пе осо­бое раз­ви­тие по­лу­чи­ла те­ма­ти­че­ская и пер­со­наль­ная историческая библиография. То­гда же в пре­ди­сло­ви­ях к круп­ней­шим биб­лио­гра­фическим ука­за­те­лям, в ре­цен­зи­ях и за­мет­ках в пе­рио­дической пе­ча­ти бы­ли пред­при­ня­ты пер­вые по­пыт­ки ос­мыс­лить не­ко­то­рые тео­ре­тические и ме­то­дические ас­пек­ты исторической библиографии: пред­мет и за­да­чи исторической библиографии, прин­ци­пы от­бо­ра, опи­са­ния и ан­но­ти­ро­ва­ния ма­те­риа­лов. В этом от­но­ше­нии наи­боль­ший ин­те­рес пред­став­лял 1-й том «Рус­ской ис­то­ри­че­ской биб­лио­гра­фии за 1865-1876 годы вклю­чи­тель­но» В.И. Ме­жо­ва (1882 год). Пер­вое ру­ко­вод­ство по исторической библиографии, бла­го­да­ря ко­то­ро­му она окон­ча­тель­но офор­ми­лась в пол­но­цен­ную на­учную дис­ци­п­ли­ну, опуб­ли­ко­вал в Па­ри­же ис­то­рик Ш.В. Ланг­луа [«Ma­nuel de biblio­graphie historique» («Учеб­ник ис­то­ри­че­ской биб­лио­гра­фии»), 1896 год; 2-е изд., т. 1-2, 1901-1904 годы; ре­принт - 1968 год]. С 1909 года он чи­тал курс по исторической библиографии в Сор­бон­не. В Рос­сии историческую библиографию вспо­мо­га­тель­ной ис­то­рической дис­ци­п­ли­ной пер­вым в 1913 году на­звал Н.И. Ка­ре­ев. Пер­вый отечественный учеб­ник по исторической библиографии под­го­тов­лен А.Л. Ша­пи­ро («Биб­лио­гра­фия ис­то­рии СССР », 1968 год).

В первой половине XX века даль­ней­шее раз­ви­тие по­лу­ча­ют все на­прав­ле­ния исторической библиографии, в пер­вую оче­редь те­ку­щая и рет­ро­спек­тив­ная по все­об­щей ис­то­рии и ис­то­рии отдельных стран. С 1930 года (с пе­ре­ры­вом в 1940-1946 годах) под па­тро­на­жем Ме­ж­ду­народного комитета ис­то­рических на­ук дей­ст­ву­ет пер­вый ме­ж­ду­народный про­ект в об­лас­ти исторической библиографии - еже­год­но из­даёт­ся ука­за­тель «International biblio­graphy of historical sciences» («Ме­ж­ду­на­род­ная биб­лио­гра­фия ис­то­ри­че­ских на­ук»), ох­ва­ты­ваю­щий из­да­ния с 1926 года. Ис­то­ри­ки и биб­лио­гра­фы из раз­ных стран ми­ра уча­ст­ву­ют так­же в из­да­нии еже­год­ных ука­за­те­лей «International me­dieval bibliography» («Ме­ж­ду­на­род­ная биб­лио­гра­фия Сред­не­ве­ко­вья») (с 1967 года), «International review of social history» («Ме­ж­ду­на­род­ное обо­зре­ние со­ци­аль­ной ис­то­рии») (с 1956 года), «Bibliographie in­ter­nationale de l’Humanisme et de la Re­naissance» («Ме­ж­ду­на­род­ная биб­лио­гра­фия гу­ма­низ­ма и Ре­нес­сан­са») (с 1965 года), «Histoire et informatique: Une bib­lio­gra­phie internationale - History and computing: An international bibliography» («Ис­то­рия и ин­фор­ма­ти­ка: Ме­ж­ду­на­род­ная биб­лио­гра­фия») (с 1993 года) и др. За ру­бежом вы­пус­ка­ют­ся биб­лио­гра­фические по­со­бия те­ку­ще­го ха­рак­те­ра по ис­то­рии Рос­сии, в том числе: «European bibliography of Slavic and East European studies» («Ев­ро­пей­ская биб­лио­гра­фия сла­вян­ских и вос­точ­но­ев­ро­пей­ских ис­сле­до­ва­ний») (с 1974 года, под­го­тав­ли­ва­ет­ся До­мом на­ук о че­ло­ве­ке в Па­ри­же), «The American bibliography of Slavic and East European studies» («Аме­ри­кан­ская биб­лио­гра­фия сла­вян­ских и вос­точ­но­ев­ро­пей­ских ис­сле­до­ва­ний») (с 1990 года; университет Ил­ли­ной­са, США), «International bibliography of the Pre-Petrine Russia, early Ukraine and the Russian territories under Polish-Lithuanian rule» («Ме­ж­ду­на­род­ная биб­лио­гра­фия до­пет­ров­ской Рос­сии, ран­ней Ук­раи­ны и рус­ских тер­ри­то­рий в Поль­ско-Ли­тов­ском го­су­дар­ст­ве»; с 1992 года, Институт Восточной Ев­ро­пы, Мюн­хен).

С 1947 года Фун­даментальная библиотека по об­щественным нау­кам Академии наук в Мо­ск­ве (ны­не Институт на­учной ин­фор­ма­ции по об­ществунным нау­кам РАН, или ИНИОН) вы­пус­ка­ет (с 1986 года на ба­зе ав­то­ма­ти­зированной ин­фор­мационной сис­те­мы) еже­ме­сяч­ные ука­за­те­ли но­вой отечественной и иностранной литературы по все­мир­ной ис­то­рии, ар­хео­ло­гии и эт­но­гра­фии (эт­но­ло­гии). В них дос­та­точ­но пол­но учи­ты­ва­ют­ся кни­ги и ста­тьи из пе­рио­дических из­да­ний, опуб­ли­ко­ван­ные и в круп­ных на­учных цен­трах, и в срав­ни­тель­но не­боль­ших го­ро­дах ми­ра. На ос­но­ве этих ука­за­те­лей соз­да­на и по­пол­ня­ет­ся элек­трон­ная ба­за дан­ных. С 1973 года ИНИОН из­да­ёт так­же те­ку­щий ре­фе­ра­тив­ный журнал «Ис­то­рия» (сер. 5), вклю­чаю­щий срав­ни­тель­но не­боль­шое ко­ли­че­ст­во ре­фе­ра­тов на кни­ги и ста­тьи (150-200 на­зва­ний в год), под­роб­но рас­кры­ваю­щих их со­дер­жа­ние. Рет­ро­спек­тив­ную ин­фор­ма­цию об ис­то­рических пуб­ли­ка­ци­ях в РСФСР и СССР в первой половины XX века со­дер­жит ука­за­тель «Ис­то­рия СССР: Ука­за­тель со­вет­ской ли­те­ра­ту­ры 1917-1952 годоы» (т. 1-2, 1956-1958 годы).

Во второй половине XX века рост чис­ла биб­лиогра­фических по­со­бий ис­то­рической те­ма­ти­ки при­вёл к по­яв­ле­нию ука­за­те­лей биб­лио­гра­фических по­со­бий, с по­мо­щью ко­то­рых ста­ло про­ще за­фик­си­ро­вать ог­ром­ный по­ток до­ку­мен­таль­ной ин­фор­ма­ции. Зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лось чис­ло «пу­те­во­ди­те­лей» (пер­вые поя­ви­лись в конце XIX - начале XX веков), в ко­то­рых учи­ты­ва­ют­ся основные биб­лио­гра­фические, спра­воч­ные и пе­рио­дические из­да­ния, мо­но­гра­фии: «Harvard guide to American history» («Гар­вард­ский пу­те­во­ди­тель по ис­то­рии Аме­ри­ки») (1954 год; до­пол­нен­ное издание: т. 1-2, 1974 год), «The American historical association’s guide to historical literature» («Пу­те­во­ди­тель аме­ри­кан­ской ис­то­ри­че­ской ас­со­циа­ции по ис­то­ри­че­ской ли­те­ра­ту­ре») (1961 год; 3-е издание, 1995 год). Пер­вый ука­за­тель биб­лио­гра­фических по­со­бий по ис­то­рии из­дан в СССР в 1957 году [«Биб­лио­гра­фия рус­ской биб­лио­гра­фии по ис­то­рии СССР»; 3-е издание, под­го­тов­лен­ное Г.А. Гла­ват­ских, И.А. Гу­зее­вой, Н.В. Ка­душ­ки­ной, Л.М. Мас­ло­вой, М.А. Ов­сян­ни­ко­вой, вы­пу­ще­но под названием «Ис­то­рия СССР. Ан­но­ти­рованные указания биб­лио­гра­фических по­со­бий, опубликованных на русском языке с начала XIX века по 1982 год» (ч. 1-2, При­ло­же­ние, 1983-1985 года)]. Его до­пол­ня­ет ука­за­тель «Спра­воч­ни­ки по ис­то­рии до­ре­во­лю­ци­он­ной Рос­сии» (1971 год; 2-е издание, 1978 год). Вид­ную роль в раз­ви­тии исторической библиографии второй половины XX века в СССР, а за­тем и в Российской Федерации сыг­ра­ли П.Н. Бер­ков, П.А. Зай­онч­ков­ский, К.Р. Си­мон, А.Г. Тар­та­ков­ский, М.Н. Ти­хо­ми­ров и др.

К началу XXI века в Рос­сии зна­чи­тель­но воз­рос­ло чис­ло и рас­ши­ри­лась про­бле­ма­ти­ка биб­лио­гра­фических пуб­ли­ка­ций в об­лас­ти ис­то­рических дис­ци­п­лин. Цен­тра­ми исторической библиографии яв­ля­ют­ся ИНИОН, Государственная пуб­лич­ная ис­то­рическая библиотека и РГБ в Мо­ск­ве, РНБ в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Они из­да­ют боль­шин­ст­во те­ку­щих и рет­ро­спек­тив­ных биб­лио­гра­фических ука­за­те­лей, а так­же ма­те­риа­лы, по­свя­щён­ные тео­рии, ме­то­ди­ке, ор­га­ни­за­ции, ис­то­рии и современным про­бле­мам исторической библиографии. Сфор­ми­ро­ван уни­каль­ный кор­пус биб­лио­гра­фии отечественных ме­муа­ров и днев­ни­ков: «Ис­то­рия до­ре­во­лю­ци­он­ной Рос­сии в днев­ни­ках и вос­по­ми­на­ни­ях» (под редакцией П.А. Зай­онч­ков­ско­го; т. 1-5, 1976-1989 годы), «Ис­то­рия со­вет­ско­го об­ще­ст­ва в вос­поми­нани­ях со­вре­мен­ни­ков» (под редакцией В.З. Дро­би­же­ва и др.; ч. 1-2, 1958-1967 годы), «Со­вет­ское об­ще­ст­во в вос­по­ми­на­ни­ях и днев­ни­ках» (под ред. А.А. Ли­бер­ма­на; т. 1-6–, 1987-2006 годы; в ука­за­тель вклю­че­ны из­да­ния за 1957-1982 годы; его про­дол­же­ни­ем яв­ля­ет­ся элек­трон­ная вер­сия ука­за­те­ля «Со­вет­ское об­ще­ст­во…», под­го­тов­лен­ная РНБ и вклю­чаю­щая ма­те­риа­лы за 1983-2000 годы), «Рос­сия и рос­сий­ская эмиг­ра­ция в вос­по­ми­на­ни­ях и днев­ни­ках» (под редакцией О.В. Буд­ниц­ко­го, А.Г. Тар­та­ков­ско­го, Т. Эм­мон­са; т. 1-4, 2003-2006 годы). В ИНИОНе, Ис­то­ри­ко-ар­хив­ном институте РГГУ, на ис­то­рическом факультете МГУ, в ар­хи­вах, а так­же в других на­учных уч­ре­ж­де­ни­ях и ву­зах соз­да­ют­ся биб­лио­гра­фические ба­зы дан­ных.

Кур­сы исторической библиографии (поя­ви­лись в СССР в 1930-1950-е годы), как пра­ви­ло, чи­та­ют­ся на ис­то­рических и биб­лио­теч­ных фа­куль­те­тах ву­зов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)