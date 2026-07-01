ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ - одна из вспомогательных исторических дисциплин, изучающая формы и методы библиографического обеспечения научных исследований.
В библиографоведении понимается как научная и практическая деятельность по учёту, библиографическому описанию и распространению информации об исторических публикациях (литературе и источниках).
Историческая библиография направлена на выявление и изучение исторического репертуара (совокупности публикаций исторической тематики) разного территориального и временно́го охвата, выработку методики и оптимальных приёмов поиска публикаций, их библиографического описания и систематизации. В её задачи входит также анализ развития профильного документального потока и справочно-библиографического аппарата библиотек. Историческая библиография развивается в тесной взаимосвязи с историографией и источниковедением, даёт основной материал для историографического анализа, отражая профильный массив публикаций, помогает систематизировать и оценивать источники исторической информации.
Различают следующие виды списков, обзоров, указателей (библиографических пособий) и библиографических баз данных: общеисторического характера; по всемирной истории в целом и по её отдельным периодам; по истории отдельных континентов, стран, регионов, местностей; тематические (по истории отдельных событий, явлений, проблем) и персональные (посвящённые конкретному лицу; их особая разновидность - биобиблиографические указатели, словари и справочники); по отдельным отраслям исторической науки и её истории; по содержанию периодических и продолжающихся изданий; изданий исторических научных обществ и учреждений; трудов отдельных историков; источников разных типов и видов. Историческая библиография бывает текущей (регулярно и оперативно отражает новые публикации) и ретроспективной (охватывает публикации за определённый период).
Историческая библиография развивалась от библиографических ссылок, прикнижных и пристатейных списков литературы, каталогов и картотек до сводных указателей и баз данных, доступных в режиме онлайн. Историческая библиография начала складываться в Западной Европе в начале XVII века в результате деятельности так называемой эрудитской школы (во Франции - мавристов, в Бельгии - болландистов) по изучению средневекевой истории. Первые собственно библиографически пособия по всеобщей истории изданы А. Дюшеном в Париже в 1618 году [«Bibliothèque des auteurs qui ont escrit l’histoire et topographie de la France» («Библиотека авторов, которые описывали историю и топографию Франции»)] и П. Болдуаном в Лейпциге в 1620 году [«Bibliotheca historica…» («Историческая библиотека…»)]. Наиболее крупным явлением в исторической библиографии XVIII века стала «Bibliothèque historique de la France…» («Историческая библиотека Франции…») Ж. Ле Лонга (издана в Париже в 1719 году; переиздана: т. 1-5, 1768-1778 годы), содержащая около 18 тысяч описаний книг по церковной, политической и гражданской истории.
Авторами первых публикаций по исторической библиографии в России были И.П. Коль, А.Б. Селлий, Н.И. Новиков, И.И. Голиков и др. Селлий составил и издал на латинском языке в 1736 году в Ревеле первое библиографическое пособие по истории России («Shediasma litterarium de scriptoribus qui historiam politico-ecclesiasticam Rossiae scriptis illustrarunt»). В 1815 году Евгений (Е.А. Болховитинов) перевёл его на русский язык и переиздал под названием «Каталог писателей, сочинениями своими объяснявших гражданскую и церковную российскую историю». В этом биобиблиографическом словаре упоминались сочинения 164 российских и иностранных авторов.
Историческая библиография достигла существенных успехов в России и других странах в XIX веке, что в первую очередь было связано с увеличением социальной роли исторической науки. Одним из важнейших направлений в исторической библиографии стал учёт публикаций исторических источников. В 1830-е годы германский историк И.Ф. Бёмер снабдил публикацию регест (систематизированных описей документов) источниковедческими и библиографическими справками, что стало началом перехода (в первую очередь в Германии) к современным принципам библиографирования исторических источников. К середине XIX века в России сложился массив указателей, раскрывавших содержание изданий законодательных памятников, отдельных видов источников (записок и мемуаров иностранцев, побывавших в стране, дипломатических документов), а также источников по отдельным периодам и событиям отечественной истории (например, Отечественной войны 1812 года). Важную роль в развитии исторической библиографии сыграло творчество Н.М. Карамзина (снабдил свою «Историю государства Российского...» образцовым библиографическим аппаратом) и М.М. Сперанского (в ходе кодификации законодательства наладил библиографический учёт законодательных материалов). В России первым фундаментальным общеисторическим пособием по исторической библиографии стал каталог книжного собрания А.Д. Черткова «Всеобщая библиотека России, или Каталог книг для изучения нашего отечества во всех отношениях и подробностях» (1838 год; прибавление 2-е: 1845 год; 2-е изд., незаконченное: вып. 1-2, 1863-1864 годы). Дальнейшее развитие общеисторическая библиография получила в трудах В.И. Межова и В.С. Иконникова. Среди зарубежных библиографических пособий наиболее полными являлись указатели по публикациям средневековых исторических источников А. Поттхаста [«Wegweiser durch die Geschichtswerke des Europäischen Mittelalters von 375-1500» («Путеводитель по историческим работам о европейском Средневековье…»), опубликованный в серии «Bibliotheca historica medii aevi» («Историческая библиотека средних веков») в Берлине в 1862 году; 2-е изд., т. 1-2, 1896 год)] и Ю. Шевалье [«Repertoire des sources historiques du moyen ̂age…» («Каталог средневековых исторических источников…»), опубликован в Париже, т. 1-2, 1877-1886 года].
В середине - второй половине XIX века получила распространение текущая библиография по всеобщей истории и по истории отдельных стран. Она появилась в виде специализированных обзоров исторических публикаций в журналах и приложениях к ним: «Historische Zeitschrift» (с 1859 года), «Revue historique» (c 1876 года), «The English historical review» (с 1886 года), «American historical review» (c 1895 года) и др. В России текущая историческая библиография была представлена в сборниках «Чтения в Обществе истории и древностей российских» (1846-1848, 1858-1918 годы), «Историческое обозрение» (1890-1916 годы) и журналах «Русский архив» (1863-1917 годы), «Русская старина» (1870-1918 годы), «Исторический вестник» (1880-1917 годы) и другие. По инициативе А.А. Куника библиографы братья Ламбины предприняли первую в мировой практике попытку создания самостоятельного текущего указателя, включавшего материалы по отечественной и всемирной истории (ежегодники «Русская историческая библиография», 1861-1884 годы; свыше 44 тысяч названий публикаций). Затем текущие библиографические указатели стали выходить в Германии (с 1880 года), Франции (с 1899 года), США (с 1904 года), Великобритании (с 1912 года) и ряде других стран. Большинство из них с достаточной полнотой регистрировало материалы по собственной истории.
Со второй половины XIX века в Европе особое развитие получила тематическая и персональная историческая библиография. Тогда же в предисловиях к крупнейшим библиографическим указателям, в рецензиях и заметках в периодической печати были предприняты первые попытки осмыслить некоторые теоретические и методические аспекты исторической библиографии: предмет и задачи исторической библиографии, принципы отбора, описания и аннотирования материалов. В этом отношении наибольший интерес представлял 1-й том «Русской исторической библиографии за 1865-1876 годы включительно» В.И. Межова (1882 год). Первое руководство по исторической библиографии, благодаря которому она окончательно оформилась в полноценную научную дисциплину, опубликовал в Париже историк Ш.В. Ланглуа [«Manuel de bibliographie historique» («Учебник исторической библиографии»), 1896 год; 2-е изд., т. 1-2, 1901-1904 годы; репринт - 1968 год]. С 1909 года он читал курс по исторической библиографии в Сорбонне. В России историческую библиографию вспомогательной исторической дисциплиной первым в 1913 году назвал Н.И. Кареев. Первый отечественный учебник по исторической библиографии подготовлен А.Л. Шапиро («Библиография истории СССР», 1968 год).
В первой половине XX века дальнейшее развитие получают все направления исторической библиографии, в первую очередь текущая и ретроспективная по всеобщей истории и истории отдельных стран. С 1930 года (с перерывом в 1940-1946 годах) под патронажем Международного комитета исторических наук действует первый международный проект в области исторической библиографии - ежегодно издаётся указатель «International bibliography of historical sciences» («Международная библиография исторических наук»), охватывающий издания с 1926 года. Историки и библиографы из разных стран мира участвуют также в издании ежегодных указателей «International medieval bibliography» («Международная библиография Средневековья») (с 1967 года), «International review of social history» («Международное обозрение социальной истории») (с 1956 года), «Bibliographie internationale de l’Humanisme et de la Renaissance» («Международная библиография гуманизма и Ренессанса») (с 1965 года), «Histoire et informatique: Une bibliographie internationale - History and computing: An international bibliography» («История и информатика: Международная библиография») (с 1993 года) и др. За рубежом выпускаются библиографические пособия текущего характера по истории России, в том числе: «European bibliography of Slavic and East European studies» («Европейская библиография славянских и восточноевропейских исследований») (с 1974 года, подготавливается Домом наук о человеке в Париже), «The American bibliography of Slavic and East European studies» («Американская библиография славянских и восточноевропейских исследований») (с 1990 года; университет Иллинойса, США), «International bibliography of the Pre-Petrine Russia, early Ukraine and the Russian territories under Polish-Lithuanian rule» («Международная библиография допетровской России, ранней Украины и русских территорий в Польско-Литовском государстве»; с 1992 года, Институт Восточной Европы, Мюнхен).
С 1947 года Фундаментальная библиотека по общественным наукам Академии наук в Москве (ныне Институт научной информации по обществунным наукам РАН, или ИНИОН) выпускает (с 1986 года на базе автоматизированной информационной системы) ежемесячные указатели новой отечественной и иностранной литературы по всемирной истории, археологии и этнографии (этнологии). В них достаточно полно учитываются книги и статьи из периодических изданий, опубликованные и в крупных научных центрах, и в сравнительно небольших городах мира. На основе этих указателей создана и пополняется электронная база данных. С 1973 года ИНИОН издаёт также текущий реферативный журнал «История» (сер. 5), включающий сравнительно небольшое количество рефератов на книги и статьи (150-200 названий в год), подробно раскрывающих их содержание. Ретроспективную информацию об исторических публикациях в РСФСР и СССР в первой половины XX века содержит указатель «История СССР: Указатель советской литературы 1917-1952 годоы» (т. 1-2, 1956-1958 годы).
Во второй половине XX века рост числа библиографических пособий исторической тематики привёл к появлению указателей библиографических пособий, с помощью которых стало проще зафиксировать огромный поток документальной информации. Значительно увеличилось число «путеводителей» (первые появились в конце XIX - начале XX веков), в которых учитываются основные библиографические, справочные и периодические издания, монографии: «Harvard guide to American history» («Гарвардский путеводитель по истории Америки») (1954 год; дополненное издание: т. 1-2, 1974 год), «The American historical association’s guide to historical literature» («Путеводитель американской исторической ассоциации по исторической литературе») (1961 год; 3-е издание, 1995 год). Первый указатель библиографических пособий по истории издан в СССР в 1957 году [«Библиография русской библиографии по истории СССР»; 3-е издание, подготовленное Г.А. Главатских, И.А. Гузеевой, Н.В. Кадушкиной, Л.М. Масловой, М.А. Овсянниковой, выпущено под названием «История СССР. Аннотированные указания библиографических пособий, опубликованных на русском языке с начала XIX века по 1982 год» (ч. 1-2, Приложение, 1983-1985 года)]. Его дополняет указатель «Справочники по истории дореволюционной России» (1971 год; 2-е издание, 1978 год). Видную роль в развитии исторической библиографии второй половины XX века в СССР, а затем и в Российской Федерации сыграли П.Н. Берков, П.А. Зайончковский, К.Р. Симон, А.Г. Тартаковский, М.Н. Тихомиров и др.
К началу XXI века в России значительно возросло число и расширилась проблематика библиографических публикаций в области исторических дисциплин. Центрами исторической библиографии являются ИНИОН, Государственная публичная историческая библиотека и РГБ в Москве, РНБ в Санкт-Петербурге. Они издают большинство текущих и ретроспективных библиографических указателей, а также материалы, посвящённые теории, методике, организации, истории и современным проблемам исторической библиографии. Сформирован уникальный корпус библиографии отечественных мемуаров и дневников: «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» (под редакцией П.А. Зайончковского; т. 1-5, 1976-1989 годы), «История советского общества в воспоминаниях современников» (под редакцией В.З. Дробижева и др.; ч. 1-2, 1958-1967 годы), «Советское общество в воспоминаниях и дневниках» (под ред. А.А. Либермана; т. 1-6–, 1987-2006 годы; в указатель включены издания за 1957-1982 годы; его продолжением является электронная версия указателя «Советское общество…», подготовленная РНБ и включающая материалы за 1983-2000 годы), «Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках» (под редакцией О.В. Будницкого, А.Г. Тартаковского, Т. Эммонса; т. 1-4, 2003-2006 годы). В ИНИОНе, Историко-архивном институте РГГУ, на историческом факультете МГУ, в архивах, а также в других научных учреждениях и вузах создаются библиографические базы данных.
Курсы исторической библиографии (появились в СССР в 1930-1950-е годы), как правило, читаются на исторических и библиотечных факультетах вузов.