ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Историческая антропология — междисциплинарное исследовательское поле, в пространстве которого изучается человек как родовое существо, его история и культура.

Это знание включает в себя универсальные и частные аспекты историко-культурного разнообразия и тесно связано с современным состоянием социума, науки и философии. Различают И. а. в широком и узком смысле. В первом случае речь идет об И. а. с заглавной буквы, как «попытке тематически и методически связать друг с другом различные антропологические перспективы, учитывая их историчность и культурность» (К. Вульф). Во втором говорят об И. а. в исторической науке, той ее части, которая приобрела качественно иной образ в контексте антропологического поворота в философии и социальных науках, начавшегося в начале прошлого века и продолжающегося до наших дней. Участвующие в формировании этого образа историки стремятся «восстановить в исторических исследованиях изучение Человека во всем его единстве» (А. Бюргьер). Эта цель вписывается в процесс трансформации классической науки в постнеклассическую, т. е. выходит за рамки истории и связана со стремлением познать новое с помощью неизвестных ранее подходов и исследовательских практик.

Период расцвета И. а. приходится на 1970—1990-е, совпадая по времени с эпистемологической революцией в западной гуманитаристике. Историческое познание в XX столетии претерпело существенные трансформации, переформатировавшие базовые аксиомы ремесла историка. Переосмыслен культурный статус «прошлого», значение архива, источника и роль историка как познающего субъекта, обновились представления о возможностях «игры» с масштабом анализа в процессе исторического поиска, впервые историки задумались о текстуальном измерении (письме) исторической науки, яснее стала гипотетичность любого осмысления исторических явлений, потенциальный характер целостности истории.

И. а. стала лабораторией этих инноваций. Значительный вклад в обновление историописания внесли французские историки, в том числе объединившиеся вокруг журнала «Анналы», однако различные варианты идей, которыми руководствовались эти историки, почти одновременно появлялись и в других странах: Англии, России, Германии, Италии, США. И. а., по мнению специалистов, не имеет своей особой предметной области. Нет у нее и специфического исследовательского метода. И то, и другое всякий раз конституируется историком и зависит от познавательных задач конкретно-исторического поиска. В этой связи попытки определить содержание И. а. по предмету и методу малопродуктивны. Скорее И. а. — это «общая глобальная концепция истории» ( Ж. Ле Гофф ), представляющая собой профессиональную культурную практику современного историка-исследователя. Важнейшая характеристика этой практики — ее междисциплинарный характер. Междисциплинарность позволяет историкам обогащать интеллектуальную культуру, расширять горизонты мысли, воображения, любопытства и, в конечном счете, совершенствовать профессиональное мышление, одновременно видоизменяя в ходе историографической операции дисциплинарные нормы и способы репрезентации / аргументации. И. а. предстает как другое видение истории, соответствующее современному «режиму рациональности» и манифестирующее историческое мышление, отличающееся от позитивизма / историзма XIX в.: открытое, полифоничное, междисциплинарное, аналитическое, «изобретательное» в поисках средств репрезентации собранного материала, вместе с тем академическое, т. е. предполагающее доскональное знание основ ремесла историка. Такое мышление является дисциплинарной матрицей новой («другой») историографии, которая задает параметры исторической дисциплины, во многом определяющие ее современный облик. При таком подходе тематическое поле исторической антропологии составляют: история ментальностей, история повседневности, новая политическая история, новая социальная история, новая биография, гендерная история, новая интеллектуальная история, новая культурная история. Все эти модификации антропологически ориентированных исследований, так или иначе, пересекаются с микроисторией как особой исследовательской практикой.

Лит.: Бюргьер А. Историческая антропология и школа «Анналов» // Антропологическая история: подходы и проблемы. Материалы российско-французского научного семинара. Ч. II. М., 2000; Вульф К. Антропология. История, культура, философия. СПб., 2007; История ментальностей. Историческая антропология. М., 1996; Кром М. М. Историческая антропология. Учебное пособие. Изд-е 3. СПб., 2010; Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 2009; Чеканцева З. А. Антропологическая история как междисциплинарное исследовательское поле: возможности и пределы // Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2005.