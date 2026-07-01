ИСТОЧНИКИ ПРАВА

ИСТОЧНИКИ ПРАВА - при­зна­вае­мые на­цио­наль­ной пра­во­вой сис­те­мой юри­дические фор­мы внеш­не­го вы­ра­же­ния (за­кре­п­ле­ния) пра­во­вых норм.

В за­ви­си­мо­сти от то­го, ка­ким спо­со­бом то­му или ино­му пра­ви­лу при­да­ёт­ся нор­ма­тив­ный, об­ще­обя­за­тель­ный ха­рак­тер, раз­ли­ча­ют пра­во­вой обы­чай, нор­ма­тив­ный пра­во­вой акт (ста­тут), су­деб­ный пре­це­дент, нор­ма­тив­ный до­го­вор, об­щие прин­ци­пы пра­ва («ре­во­лю­ци­он­ное пра­во­соз­на­ние»), идеи и док­три­ны. Ка­ж­дая сис­те­ма пра­ва при­зна­ёт обыч­но несколько ис­точ­ни­ков пра­ва, од­на­ко их зна­че­ние в кон­крет­ный мо­мент при­ме­ни­тель­но к кон­крет­ной стра­не мо­жет быть не­оди­на­ко­вым и ме­нять­ся в за­ви­си­мо­сти от раз­ных ис­то­рических эта­пов, спе­ци­фических черт пра­во­вой сис­те­мы, осо­бен­но­стей национального пра­ва в рам­ках од­ной пра­во­вой се­мьи и кон­крет­ной от­рас­ли пра­ва.

Как пра­ви­ло, источники права пред­став­ля­ют со­бой ие­рар­хич­ную и со­под­чи­нён­ную сис­те­му, где ка­ж­дый из нис­хо­дя­щих источников права дей­ст­ви­те­лен лишь в той ме­ре, в ка­кой со­от­вет­ст­ву­ет пред­пи­са­ни­ям вы­ше­стоя­щих источников права. Рос­сия ис­то­ри­че­ски при­над­ле­жа­ла к кон­ти­нен­таль­ной (ев­ро­пей­ской) пра­во­вой се­мье, в ко­то­рой за­кон яв­ля­ет­ся основным ис­точ­ни­ком пра­ва, а все под­за­кон­ные нор­ма­тив­ные ак­ты долж­ны со­от­вет­ст­во­вать за­ко­ну. В стра­нах анг­ло­сак­сон­ско­го пра­ва важ­ней­ший источник права - су­де­бный пре­це­дент.

В Ве­ли­ко­бри­та­нии и не­ко­то­рых других стра­нах при­зна­ют­ся и так называемые док­три­наль­ные источники права - мне­ния наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ных учё­ных-юри­стов (главным образом про­шло­го), к ко­то­рым об­ра­ща­ют­ся в слу­чае, ко­гда про­бе­лы в пра­ве не мо­гут быть за­пол­не­ны ста­ту­том или су­деб­ным пре­це­ден­том (например, тру­ды У. Блэкс­то­на, Дж. Лок­ка, Дж. Мил­ля и других). Пра­во­вая док­три­на - основной ис­точ­ник му­суль­ман­ско­го пра­ва. К источникам права в Российской Фе­де­ра­ции от­но­сят­ся Кон­сти­ту­ция Российской Федерации, фе­де­раль­ное за­ко­но­да­тель­ст­во, за­ко­но­да­тель­ст­во субъ­ек­тов Российской Федерации, ак­ты ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния . Кро­ме то­го, Кон­сти­ту­ция Российской Федерации за­кре­п­ля­ет в ка­че­ст­ве источников права об­ще­при­знан­ные прин­ци­пы и нор­мы ме­ж­ду­народные пра­ва и ме­ж­ду­народные до­го­во­ры Российской Федерации (статья 15).

Тер­мин «источник права» упот­реб­ля­ет­ся так­же для обо­зна­че­ния ис­точ­ни­ков по­зна­ния пра­ва, то есть ма­те­риа­лов, ко­то­рые со­дер­жат дан­ные, по­зво­ляю­щие оп­ре­де­лить ха­рак­тер и со­дер­жа­ние пра­ва различных го­су­дарств в раз­ные эпо­хи (тек­сты за­ко­нов, за­пи­си обы­ча­ев, су­деб­ные де­ла, вы­сту­п­ле­ния юри­стов, ле­то­пи­си и ис­то­рические хро­ни­ки, ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки и так далее); в этом смыс­ле впер­вые тер­мин «источник права» при­ме­нил римский ис­то­рик Тит Ли­вий, на­звав­ший за­ко­ны Две­на­дца­ти таб­лиц «ис­точ­ни­ком все­го пуб­лич­но­го и ча­ст­но­го пра­ва».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)