ИСТОЧНИКИ ПРАВА
ИСТОЧНИКИ ПРАВА - признаваемые национальной правовой системой юридические формы внешнего выражения (закрепления) правовых норм.
В зависимости от того, каким способом тому или иному правилу придаётся нормативный, общеобязательный характер, различают правовой обычай, нормативный правовой акт (статут), судебный прецедент, нормативный договор, общие принципы права («революционное правосознание»), идеи и доктрины. Каждая система права признаёт обычно несколько источников права, однако их значение в конкретный момент применительно к конкретной стране может быть неодинаковым и меняться в зависимости от разных исторических этапов, специфических черт правовой системы, особенностей национального права в рамках одной правовой семьи и конкретной отрасли права.
Как правило, источники права представляют собой иерархичную и соподчинённую систему, где каждый из нисходящих источников права действителен лишь в той мере, в какой соответствует предписаниям вышестоящих источников права. Россия исторически принадлежала к континентальной (европейской) правовой семье, в которой закон является основным источником права, а все подзаконные нормативные акты должны соответствовать закону. В странах англосаксонского права важнейший источник права - судебный прецедент.
В Великобритании и некоторых других странах признаются и так называемые доктринальные источники права - мнения наиболее авторитетных учёных-юристов (главным образом прошлого), к которым обращаются в случае, когда пробелы в праве не могут быть заполнены статутом или судебным прецедентом (например, труды У. Блэкстона, Дж. Локка, Дж. Милля и других). Правовая доктрина - основной источник мусульманского права. К источникам права в Российской Федерации относятся Конституция Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство субъектов Российской Федерации, акты органов местного самоуправления. Кроме того, Конституция Российской Федерации закрепляет в качестве источников права общепризнанные принципы и нормы международные права и международные договоры Российской Федерации (статья 15).
Термин «источник права» употребляется также для обозначения источников познания права, то есть материалов, которые содержат данные, позволяющие определить характер и содержание права различных государств в разные эпохи (тексты законов, записи обычаев, судебные дела, выступления юристов, летописи и исторические хроники, археологические памятники и так далее); в этом смысле впервые термин «источник права» применил римский историк Тит Ливий, назвавший законы Двенадцати таблиц «источником всего публичного и частного права».