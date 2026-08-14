ИСТМИЙСКИЕ ИГРЫ (др.-греч. ἴσθμια)

Один из четырех общеэллинских праздников классической Греции .

Истмийские игры проводились раз в два года в апреле - мае в священной роще на перешейке около Коринфа (др.-греч. ἴσθμος) 1) перешеек 2) Коринфский перешеек). Игры были посвящены Посейдону и герою Меликерту, ставшему божеством Палемоном. Наградой победителям на Истмийских играх сначала был венок из сосны, позднее из сельдерея, который считался траурным растением, потом снова из сосны. По преданию, Гера, преследуя семью царя Афаманта за то, что он и его жена Ино приютили у себя младенца Диониса , рожденного сестрой Ино Семелой, наслала безумие на Афаманта. Ино, спасаясь от мужа, бросилась в море с ребенком Меликертом и утонула. Однако Зевс превратил её в морское божество Левкотею, а Меликерта сделал богом Палемоном и отправил к Истму верхом на дельфине. Тело ребенка было принесено к сосне, растущей на берегу. Там его нашел Сизиф, похоронил и устроил в память о нем Истмийские игры. Афиняне предпочитали сказание, по которому основателем праздника был афинский герой Тесей. Наказав разбойника Синиса, «Сгибателя сосен», жившего около Истма, он велел грекам праздновать Истмийские игры в честь Посейдона. Но Плутарх также приводит версию, что игры Тесей учредил в память Синиса. В этих рассказах смешивались мифы, относящиеся к разным богам (Посейдон, Дионис, Меликерт-Палемон), но все они, в том числе и Меликерт-Палемон, были связаны с растительностью и с умиранием и возрождением природы. Игры произошли из обряда оплакивания Меликерта, юноши, погибшего в расцвете сил. Агоны в таких обрядах, по мнению ученых, символизировали переход от смерти к жизни. Игры были признаны общеэллинскими в 582 г. до н. э. Контролировали их проведение почти все время коринфяне. Афиняне имели на них почетные места в память о том, что Тесей основал здесь первые состязания. Наоборот, жители Элиды не допускались к участию в этих играх за то, что они позавидовали коринфянам и не дали им поменять надпись на сокровищнице Коринфа в Олимпии - вместо имени коринфского тирана Кипсела начертать “коринфская”. Пифия признала правоту коринфян. Предполагают, что в торжественной процессии на Истмиях несли корабль "Арго", который Ясон посвятил Посейдону, хотя прямых сведений об этом нет. После религиозных церемоний устраивались состязания, атлетические, аналогичные олимпийским, также скачки и гонки колесниц. В эллинистическое время были добавлены состязания музыкантов, поэтов. Тогда же, вероятно, появились состязания в трагедии и комедии. Собрания эллинов на этих играх использовались и в политических целях. Например, Тит Фламинин объявил в 196 г. до н.э. здесь о даровании эллинам свободы. Истмии проводились непрерывно на протяжении всей античности. Даже когда римский полководец Мумий в 146 г. до н.э. опустошил Коринф, игры не прекратились. Пока город был безлюдным, их проведение было поручено сикионянам, а когда Коринф опять заселился, руководство играми вновь перешло к его жителям. Прекратились игры только при императоре Юстиниане.

Исторические источники :

Павсаний. II, 1, 3; 2, 1,2;

Плутарх. Тезей, 25; Застольные беседы. V, III, 1, 2.

Автор статьи: А.Б. Шарнина