ИСТИКЛЯЛЬ

Истикляль(хизб ал-Истикляль; араб. «партия независимости») — политическая партия в Марокко .

Идеологией И. являются консерватизм, опора на исламские ценности и арабский национализм (арабизм). Создана в 1943 лидерами марокканских националистов Ахмедом Балафреджем и Аллялем аль-Фаси на базе Национальной партии осуществления требований. Первым генеральным секретарем стал Ахмед Балафредж.

Играла ведущую роль в национальном движении за освобождение от французского протектората. 11 января 1944 лидеры И. вручили султану и французским властям декларацию, в которой со ссылкой на Атлантическую хартию 1941 о праве народов на самоопределение выступили с критикой французских властей и требовали предоставить Марокко независимость. Султан Мухаммад бен Юсуф созвал совет министров для обсуждения декларации, после чего власти протектората арестовали четырех лидеров И., что вызвало мощные демонстрации в марокканских городах. В 1945 их освободили. В 1946 титул вождя партии получил Алляль аль-Фаси, вернувшийся из ссылки в Габон.

Султан поддерживал И. и регулярно отказывался подписывать дахиры (указы), составленные от его имени французскими чиновниками. И. расширял число своих сторонников среди молодежи, развивая частные школы, школьные ассоциации и молодежные движения. Социальный состав партии был разнообразным, в нее входили представители всех слоев населения, включая крестьян и рабочих.

На выборах 1948 года в Правительственный совет прошли 15 сторонников И. Они вели активную внешнюю пропаганду, благодаря которой марокканский вопрос был включен в повестку дня ООН в 1952. В апреле 1951 И., Демократическая партия независимости (ДПН) и националистические партии испанской зоны Марокко подписали в Танжере пакт о создании Марокканского национального фронта.

После получения независимости в 1956, И. имела большинство в правительстве (1956—1959, 1960—1963). В 1956—1958 партия насчитывала от 1,6 до 2 млн человек. С 1958 влияние И. постепенно сокращается. В 1959 в результате внутренних противоречий в И. произошел раскол, от нее откололось левое крыло под руководством Мехдии бен Барки, образовавшего новую партию — Национальный союз народных сил (НСНС). С 1963 находилась в оппозиции королю Хасану II, который стремился к укреплению личной власти и в 1965 ввел чрезвычайное положение на пять лет.

В 1970 И. и отколовшийся НСНС объединились в политический блок «Кутля Ватанийа» («Национальный фронт»). В 1977—1985 И. снова находилась в составе правительственных коалиций. С 2012 генеральным секретарем И. является Абдельхамид Шабат. На парламентских выборах 2016 И. оказалась на третьем месте по числу голосов. Печатные издания партии: газета «аль-Алам» (на араб. яз.) и «L’Opinion» (на фр. яз.).

Лит.: Видясова М. Ф., Орлов В. В. Политический ислам в странах Северной Африки. История и современное состояние. М., 2008; Луцкая Н. С. Очерки новейшей истории Марокко. М., 1973; Ментеташвили З. А. Социальное развитие независимого Марокко. Традиции и современность. М., 1988. Brignon J., Amin A., Boutaleb B. e. a. Histoire du Maroc. Casablanca, 1967.