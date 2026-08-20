ИСПРАВНИК

Исправник — в Российской империи в 1775—1917 высшая полицейская должность в уезде.

До полицейской реформы 1862 именовался «капитан-исправник», выбирался дворянским обществом из своего состава, возглавлял уездную сельскую полицию и земский суд. После 1862 И. назначался и увольнялся губернатором, в сельской местности ему подчинялись становые приставы, полицейские урядники (с 1878), выборные должностные лица крестьянского самоуправления — сотские и десятские; в городах, посадах и местечках — городские и участковые приставы, полицейские надзиратели, городовые и другие чины полиции. И. наблюдал за общественной безопасностью и производством дел в уездной полиции, контролировал своевременное поступление налогов и выкупных платежей с крестьян. С 1860—1870-х И. по должности состоял директором уездного отделения попечительного о тюрьмах комитета, членом уездных коллегиальных учреждений — училищного совета, присутствия по воинской повинности и др., а также был председателем уездного распорядительного комитета, который контролировал выполнение обязательных повинностей органами местного самоуправления.

Лит.: Анучин Е. Н. Исторический обзор развития административно-полицейских учреждений в России, с Учреждения о губерниях 1775 г. до последнего времени. СПб., 1872; Полиция и милиция в России: страницы истории. М., 1995.