ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ

Вид ис­пра­ви­тель­но­го уч­ре­ж­де­ния для со­дер­жа­ния и ис­поль­зо­ва­ния тру­да осу­ж­дён­ных к ли­ше­нию сво­бо­ды на срок свы­ше трёх лет, в СССР в 1929–64.

Сис­те­ма ИТЛ об­ра­зо­ва­на по­ста­нов­ле­ни­ем СНК СССР от 11.7.1929 «Об ис­поль­зо­ва­нии тру­да уго­лов­но-за­клю­чён­ных». Тер­мин «ИТЛ» вве­дён по­ста­нов­ле­ни­ем ЦИК и СНК СССР от 6.11.1929 «Об изме­не­нии ста­тей 13, 18, 22 и 38 Ос­нов­ных на­чал уго­лов­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва СССР и со­юз­ных рес­пуб­лик», ко­то­рым ус­та­нов­ле­но уго­лов­ное на­ка­за­ние в ви­де ли­ше­ния сво­бо­ды в ИТЛ. Ла­ге­ря не­од­но­крат­но ме­ня­ли ве­дом­ст­вен­ную при­над­леж­ность: в 1929–34 они бы­ли в со­ста­ве ОГПУ СССР ; в 1934–53 – НКВД (с 1946 – МВД) СССР; в 1953–54 – Мин-ва юс­ти­ции СССР; в 1954–64 – МВД СССР и РСФСР. Ру­ко­во­дство дея­тель­но­стью ИТЛ осу­ще­ст­в­ля­ли ГУЛАГ (1930–56), Гл. управ­ле­ние ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых уч­ре­ж­де­ний (1956–59) и Гл. управ­ле­ние мест за­клю­че­ния (1960–64) МВД СССР и РСФСР. Дея­тель­ность ИТЛ ре­гу­ли­ро­ва­лась По­ло­же­ни­ем об ИТЛ, ут­вер­ж­дён­ным по­ста­нов­ле­ни­ем СНК СССР от 7.4.1930, и По­ло­же­ни­ем об ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ла­ге­рях и ко­ло­ни­ях МВД СССР, одоб­рен­ным рас­по­ря­же­ни­ем СМ СССР от 10.7.1954, т. к. ИТЛ до 1957 на­хо­ди­лись толь­ко в со­юз­ном под­чи­не­нии.

Сис­те­ма ИТЛ ис­поль­зо­ва­лась как од­на из форм, в ко­то­рых осу­ще­ст­в­ля­лись по­ли­тич. ре­прес­сии 1920-х– нач. 1950-х гг., а так­же пред­на­зна­ча­лась для ре­ше­ния важ­ней­ших на­род­но-хо­зяйств. и во­ен.-эко­но­мич. за­дач в пе­ри­од фор­си­ро­ван­ной ин­ду­стриа­ли­за­ции и в го­ды Вел. Отеч. вой­ны . Чис­лен­ность за­клю­чён­ных (от не­сколь­ких со­тен до не­сколь­ких де­сят­ков тыс. чел.) и струк­ту­ра ИТЛ оп­ре­де­ля­лись объ­ё­мом и ха­рак­те­ром про­из­во­ди­мых ра­бот. В осн. ИТЛ со­сто­ял из управ­ле­ния ла­ге­ря, не­сколь­ких ла­гер­ных от­де­ле­ний и отд. ла­гер­ных пунк­тов (обыч­но жи­лая зо­на и объ­ект ра­бот). Для вы­пол­не­ния обо­соб­лен­ных ра­бот не­боль­шим ко­ли­че­ст­вом за­клю­чён­ных соз­да­ва­лись ла­гер­ные уча­ст­ки. Управ­ле­ние ла­ге­ря вклю­ча­ло от­де­лы кад­ров, ре­жи­ма и опе­ра­тив­ной ра­бо­ты, ох­ра­ны, учё­та и рас­пре­де­ле­ния (с 1947 – спе­ци­аль­ный), по­ли­ти­че­ский, куль­тур­но-вос­пи­та­тель­ный, снаб­же­ния, пла­но­вый, ме­ди­цин­ский, а так­же про­из­водств. под­раз­де­ле­ния. Раз­ли­ча­лись сле­дую­щие ти­пы ИТЛ: строи­тель­ные; ле­со­про­мыш­лен­ные; тер­ри­то­ри­аль­но-про­из­водств. ком­плек­сы; сель­ско­хо­зяйст­вен­ные; вспо­мо­га­тель­ные.

Вслед­ст­вие ам­ни­стии 1953, при­вед­шей к умень­ше­нию чис­лен­но­сти за­клю­чён­ных вдвое, и в свя­зи с пре­кра­ще­ни­ем строи­тель­ст­ва зна­чит. чис­ла объ­ек­тов в 1954–1956 по­сте­пен­но со­кра­ти­лось ко­ли­че­ст­во ИТЛ. По­ста­нов­ле­ни­ем СМ СССР и ЦК КПСС от 25.10.1956 «О ме­рах по улуч­ше­нию ра­бо­ты МВД СССР» бы­ло пре­ду­смот­ре­но ре­ор­га­ни­зо­вать ИТЛ в ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вые ко­ло­нии, но, не­смот­ря на это, по­ста­нов­ле­ни­ем СМ СССР от 14.11.1958 раз­ре­ша­лось ор­га­ни­зо­вы­вать но­вые ИТЛ. По­след­ние ИТЛ, за­клю­чён­ные ко­то­рых строи­ли спец. объ­ек­ты Ми­ни­стер­ст­ва сред­не­го ма­ши­но­строе­ния СССР, бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны в 1964.

Смотерть ст. ГУЛАГ .

Автор статьи: Ю. Н. Мо­ру­ков.

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