ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ
Вид исправительного учреждения для содержания и использования труда осуждённых к лишению свободы на срок свыше трёх лет, в СССР в 1929–64.
Система ИТЛ образована постановлением СНК СССР от 11.7.1929 «Об использовании труда уголовно-заключённых». Термин «ИТЛ» введён постановлением ЦИК и СНК СССР от 6.11.1929 «Об изменении статей 13, 18, 22 и 38 Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик», которым установлено уголовное наказание в виде лишения свободы в ИТЛ. Лагеря неоднократно меняли ведомственную принадлежность: в 1929–34 они были в составе ОГПУ СССР; в 1934–53 – НКВД (с 1946 – МВД) СССР; в 1953–54 – Мин-ва юстиции СССР; в 1954–64 – МВД СССР и РСФСР. Руководство деятельностью ИТЛ осуществляли ГУЛАГ (1930–56), Гл. управление исправительно-трудовых учреждений (1956–59) и Гл. управление мест заключения (1960–64) МВД СССР и РСФСР. Деятельность ИТЛ регулировалась Положением об ИТЛ, утверждённым постановлением СНК СССР от 7.4.1930, и Положением об исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР, одобренным распоряжением СМ СССР от 10.7.1954, т. к. ИТЛ до 1957 находились только в союзном подчинении.
Система ИТЛ использовалась как одна из форм, в которых осуществлялись политич. репрессии 1920-х– нач. 1950-х гг., а также предназначалась для решения важнейших народно-хозяйств. и воен.-экономич. задач в период форсированной индустриализации и в годы Вел. Отеч. войны. Численность заключённых (от нескольких сотен до нескольких десятков тыс. чел.) и структура ИТЛ определялись объёмом и характером производимых работ. В осн. ИТЛ состоял из управления лагеря, нескольких лагерных отделений и отд. лагерных пунктов (обычно жилая зона и объект работ). Для выполнения обособленных работ небольшим количеством заключённых создавались лагерные участки. Управление лагеря включало отделы кадров, режима и оперативной работы, охраны, учёта и распределения (с 1947 – специальный), политический, культурно-воспитательный, снабжения, плановый, медицинский, а также производств. подразделения. Различались следующие типы ИТЛ: строительные; лесопромышленные; территориально-производств. комплексы; сельскохозяйственные; вспомогательные.
Вследствие амнистии 1953, приведшей к уменьшению численности заключённых вдвое, и в связи с прекращением строительства значит. числа объектов в 1954–1956 постепенно сократилось количество ИТЛ. Постановлением СМ СССР и ЦК КПСС от 25.10.1956 «О мерах по улучшению работы МВД СССР» было предусмотрено реорганизовать ИТЛ в исправительно-трудовые колонии, но, несмотря на это, постановлением СМ СССР от 14.11.1958 разрешалось организовывать новые ИТЛ. Последние ИТЛ, заключённые которых строили спец. объекты Министерства среднего машиностроения СССР, были ликвидированы в 1964.
Смотерть ст. ГУЛАГ.
Автор статьи: Ю. Н. Моруков.