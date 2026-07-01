НИДЕРЛАНДЫ
НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов (Koninkrijk der Nederlanden) - неофициальное название - Голландия.
Общие сведения
Нидерланды - государство в Западной Европе. На севере и западе омывается Северным морем (длина береговой линии 451 км). На востоке граничит с Германией, на юге с Бельгией. Площадь 41,54 тыс. км2 (в т. ч. внутренние воды 7,65 тыс. км2); около 18% территории страны - польдеры. Население 16,75 млн. человек (2012 год; с учётом принадлежащих Нидерландам островных территорий в Вест-Индии). Столица - Амстердам; местопребывание королевского двора, парламента и правительства - Гаага. Официальный язык - нидерландский; в пров. Фрисландия статус официального регионального языка имеет также фризский язык. Денежная единица - евро.
В административном отношении страна разделена на 12 провинций (табл.), включающих 415 муниципалитетов (2012 год). В Королевство Нидерланды входит ряд Малых Антильских о-вов в Вест-Индии (не включены в состав провинций): Аруба, Кюрасао и южная часть о. Синт-Мартен (северная часть принадлежит Франции, называется Сен-Мартен), имеющие статус самоуправляющихся гос. образований (landen), а также острова Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус, имеющие статус особых (специальных) муниципалитетов Нидерландов.
Нидерланды - член ООН (1945 год), МВФ (1945 год), МБРР (1945 год), НАТО (1949 год), Совета Европы (1949 год), ЕС (1993 год; 1958-1967 годы ЕЭС, 1967-1992 годы Европейское сообщество), Евратома (1958 год), ОЭСР (1961 год), ОБСЕ (1973 год), ВТО (1995 год).
Государственный строй
Нидерланды - децентрализованное унитарное государство. Конституция принята 17 февраля 1983 года. Форма правления - конституционная монархия.
Глава государства - монарх. Право на престол передаётся по наследству и принадлежит законным наследникам короля Вильгельма I, принца Оранско-Нассауского. После смерти короля право на престол переходит по линии преемственности наследования к старшему по возрасту законному наследнику; указанное правило наследования применяется также в отношении потомков наследника короля, если наследник умер до смерти короля. Если у короля нет наследников, право на престол переходит к старшему по возрасту законному наследнику родителей короля, а в отсутствие такового - к старшему по возрасту законному наследнику предшественников родителей короля по линии прямой наследственности, отдалённым, однако, от умершего короля не более чем на 3 степени родства. Наследник престола может быть назначен парламентом, если у короля нет наследника.
Монарх осуществляет исполнительную (совм. с правительством) и законодательную (совм. с парламентом) власть. Особа монарха неприкосновенна. При монархе действует совещательный орган - Государственный совет.
Высший орган законодательной власти - двухпалатный парламент (Генеральные штаты). Нижняя - Вторая палата состоит из 150 депутатов, избираемых непосредственно гражданами. В верхней - Первой палате 75 депутатов, избираемых провинциальными штатами. Срок полномочий обеих палат 4 года. Каждая из палат может быть распущена по указу монарха.
Правительство состоит из монарха и министров. Министры, а не король несут ответственность за деятельность правительства. Премьер-министр и др. министры назначаются и освобождаются от должности монархом. Правительство несёт ответственность перед Генеральными штатами.
Провинции имеют выборный орган самоуправления - провинциальные штаты (советы), избираемые на 4 года; во главе провинц. штатов стоит королевский комиссар.
В Нидерландах существует многопартийная система. Ведущие партии: Народная партия за свободу и демократию, Партия труда, Партия свободы, Социалистическая партия, Христианско-демократический призыв, «Демократы-66», Христианский союз, Зелёные левые и др.
Природа
Берега Северного моря - низменные ваттовые, испытывающие сильное влияние приливов. Вдоль побережья на севере протягивается цепь песчаных Западно-Фризских о-вов, отделённых от материка прибрежными мелководьями - ваттами (Ваддензе) и продолжающих их на материковом побережье дюн (Кеннемерланд, выс. до 56 м). Б. ч. территории страны находится под угрозой наводнений, возникающих гл. обр. при штормовых нагонах вод Северного моря. В результате нескольких сильных наводнений в XII-XV веков образовались крупные заливы Зёйдер-Зе (Зёйдерзе), Доллард и др. Вдоль морских берегов и рек создана система заградительных сооружений, защищающих прибрежные низменности от затопления.
Рельеф.
Нидерланды расположена в западной части Среднеевропейской равнины, в рельефе преобладают низменные равнины: около 1/3 территории находится ниже уровня моря и лишь 2% - выше 50 м. Значительная часть территории Нидерландов преобразована в результате деятельности людей: около 1/5 площади Нидерландов занимают польдеры - искусственно осушенные и окультуренные участки морских мелководий. С первой трети XX века реализуется проект по осушению зал. Зёйдер-Зе: после сооружения дамбы (длиной 33 км) его южная часть превращена в замкнутое пресноводное оз. Эйсcелмер, ныне приблизительно на 50% осушенного и превращённого в польдеры (Северо- Восточный Польдер, Флеволанд). После последнего катастрофич. наводнения в 1953 году на юго-западе Нидерландов, приведшего к гибели 1800 человек и затоплению земель на пл. 2000 км2, проведены масштабные работы по гидротехнич. преобразованию дельты Рейна, Мааса и Шельды, созданию защитных дамб и противоштормовых шлюзов, перегораживающих крупные рукава дельты и эстуарии (Холландс-Дип, Гревелинген и др.).
На востоке Нидерланды развиты волнистые и всхолмлённые моренные и водно-ледниковые равнины, в центре (к юго-востоку от оз. Эйcселмер) встречаются моренные гряды (выс. до 106 м). На крайнем юге небольшие площади занимают эрозионные плато - отроги Арденн (гора Валсерберг, 321 м, - высшая точка страны).
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория Нидерландов расположена в юго-западной части обширной Североморско-Среднеевропейской синеклизы Западно-Европейской платформы. Складчатый фундамент платформы имеет здесь гл. обр. каледонский возраст; на крайнем юге Нидерландов пересечён системой сбросов, окаймляющих каледонский Брабантский массив (находится на территории Бельгии). Осадочный чехол сложен толщами верхнемезозойских, палеогеновых и неогеновых отложений (известняки, мергели, писчий мел), образующих Центральнонидерландский вал, протянувшийся от Рейнских Сланцевых гор (Германия) в северо-западным направлении. К западу и востоку от вала расположены области относительных впадин с глубиной залегания фундамента св. 4 км. С юго-востока на территорию Нидерландов заходит краевая часть Нижнерейнского грабена. В северной части Нидерландов распространены четвертичные песчано- глинистые морские и речные отложения, в восточной - ледниковые и флювиогляциальные отложения; дельта Рейна, Мааса и Шельды сложена аллювиальными отложениями. Территория, примыкающая к Нижнерейнскому грабену, сейсмична.
Важнейшие полезные ископаемые Нидерландов - природный горючий газ (2-е место в Европе после Норвегии по доказанным запасам, 2007 год) и нефть, месторождения которых расположены в континентальной части Нидерландов и на шельфе Северного моря. Основные газовые месторождения: Гронинген, Леуварден, Ассен и др.; нефтяные: Веркендам, Зутермер, Беркел, Эйсселмонде, Муркапелле, Пернис, Пинакке, Роттердам, Схонебек и др. (континентальные), Хавен, Хелдер, Хелм, Хорн, Коттер, Логгер, Рейн и др. (в Северном м.). Имеются месторождения известняков (в районе Маастрихта, Винтерсвейка), каменной соли (в районе Хенгело, Делфзейла), кварцевого песка и гравия (на юге пров. Лимбург), каменных и бурых углей (в южной части Нидерландов), торфа, каолина.
Климат.
Для территории Нидерландов характерен умеренный морской климат, с мягкой зимой и относительно тёплым летом. В течение всего года преобладают юго-западные и западные ветры с Атлантики. Средние темп-ры января 1-3 °C, июля 16-17 °C. Среднегодовые суммы осадков 740-790 мм; внутригодовое распределение осадков равномерное. Характерна пасмурная, облачная, быстро меняющаяся погода с частыми туманами. Сильные морозы редки, лишь иногда, при вторжении холодного воздуха с востока, оз. Эйсселмер и низовья Рейна замерзают. Снегопады бывают редко, даже зимой осадки выпадают преим. в виде дождя.
Внутренние воды.
Наиболее крупные реки - Рейн, Маас, Шельда - образуют на юге обширную общую дельту с многочисл. протоками и рукавами. Реки полноводны в течение всего года, спрямлены и соединены каналами (Эмс-канал, Амстердам-Рейн-канал и др.). Отложение наносов приводит к постепенному поднятию русел над окружающими низменностями, поэтому многие реки обнесены дамбами для защиты от наводнений. На прибрежных низменностях создана сложная разветвлённая сеть осушительных каналов, прудов, дамб, насосных станций и др. гидротехнич. сооружений, в т. ч. включённые в список Всемирного наследия насосная станция Вауда в г. Леммер, система гидротехнич. сооружений Киндердейк-Элсхаут, созданный в XVI веке польдер Бемстер. В целом 95% водных объектов Нидерландов в той или иной степени изменены человеком.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 91 км3 (из них только 11 км3 формируются на территории страны); водообеспеченность 665,5 м3/чел. в год. Ежегодный водозабор 8,2 км3 (9% водных ресурсов), из них б. ч. (87,5%) потребляют пром. предприятия, ок. 12% расходуется на жилищно-коммунальное водоснабжение, 0,5% - на нужды сельского хозяйства.
Почвы, растительный и животный мир.
На приморских низменностях сформировались окультуренные плодородные маршевые почвы, по долинам рек - аллювиально-луговые. На севере и востоке страны преобладают дерново-подзолистые и болотные почвы. Около 70% территории Нидерландов занимают антропогенные ландшафты (сеяные луга и пашни, поселения и др.). Леса, занимающие 11% территории страны (2010 год), полностью представлены искусств. насаждениями из аборигенных широколиственных (дуб, ясень) и интродуцированных хвойных и лиственных древесных пород, доля которых составляет 25%. Современная площадь лесов выросла на 90% по сравнению с 1833 года. Из естественных растительных сообществ представлены также вересковые пустоши, верховые болота, марши. В составе флоры 1221 вид высших растений.
Животный мир сильно обеднён в результате длительного и интенсивного хозяйственные освоения территории и в связи с сильной фрагментацией местообитаний. В составе фауны 55 видов млекопитающих (из них 22 вида под угрозой исчезновения), 192 вида гнездящихся птиц. За историческое время с территории Нидерландов исчезли волк, лисица, европейская лесная кошка, лось и др. В конце XX века на территории страны успешно реинтродуцированы европейский бобр, выдра и др. В течение XX века с территории Нидерландов полностью исчезли 5% видов птиц, 25% видов бабочек; 40% видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения (2008 год). Ваддензе и дельта Рейна, Мааса и Шельды - охраняемые места массовой зимовки редких видов водоплавающих птиц (гусеобразные, кулики и др.). В прибрежных водах Северного м. обитают редкие виды морских млекопитающих (серый тюлень и др.).
В Нидерландах остро стоит проблема загрязнения речных и прибрежных вод тяжёлыми металлами (медь, кадмий), соединениями азота и фосфора и др., как от источников, расположенных вне территории страны (доля трансграничного загрязнения ок. 75%), так и от внутренних (сельское хозяйство). По уровню внесения азотных и фосфорных удобрений на сельско-хозяйственой земли и использованию пестицидов Нидерландов занимают 1-е место в ЕС. Несмотря на успешную экологическую политику в области улучшения качества поверхностных и подземных вод, реализующуюся в Нидерландах с 1970 года, содержание соединений азота и фосфора в 30-40% водных объектов страны превышает допустимые стандарты Европейской рамочной директивы о качестве вод (2010 год). Значительны уровни загрязнения почв тяжёлыми металлами, соединениями азота и фосфора, пестицидами. С 1990 года развивается национальная экологическая сеть, направленная на снижение фрагментации местообитаний путём создания экологич. коридоров и увеличения площади естественных растительных сообществ.
Охраняемые природные территории занимают 26,2% плозадь страны, среди них 20 национальных парков (старейшие - Велювезом, Де-Хоге-Велюве) общей пл. 120 тыс. га. 50 охраняемых природных территорий и акваторий общей пл. 818,9 тыс. га отнесены к водно-болотным угодьям междунар. значения, охраняемым по условиям Рамсарской конвенции. Б. ч. охраняемых территорий включена в общеевропейскую экологическая сеть «Натура 2000» («Natura 2000»). В спискe Всемирного наследия - охраняемая акватория Ваддензе (совм. с Германией), имеющая также статус биосферного резервата ЮНЕСКО.
Население
В официальной статистике уроженцы страны, подавляющее большинство которых имеет нидерлндске гражданство, обозначаются общим термином «нидерландцы». Из них большинство (80,4% в 2012 году) составляют голландцы (св. 2/3 населения; преобладают в 10 из 12 провинций), фламандцы (около 1/10 общего числа жителей, гл. обр. в юж. провинциях Сев. Брабант и Лимбург) и фризы (2,7%; в основном на севере, в пров. Фрисландия и частично в пров. Гронинген).
Около 1/5 общего числа жителей страны (19,6% в 2012 году) - выходцы из зарубежных стран (большинство не имеет нидерландского гражданства). Среди проживающих в Нидерландах иностранцев сравнительно высока доля иммигрантов из др. стран ЕС (5,0% населения; выше, чем в большинстве др. государств ЕС). На долю выходцев из др. стран приходится свыше 14% постоянных жителей Нидерландов (2012 год). Самые крупные группы иммигрантов и их потомков представлены переселенцами из Индонезии (2,4%) и Турции (2,2%), Суринама (2,0%), Марокко (2,0%) и с Нидерландских Антильских о-вов (0,8%). Б. ч. выходцев из бывших нидерландских колоний (Суринама, Индонезии) и с Нидерл. Антильских о-вов, в отличие от большинства др. групп некоренного населения, имеют нидерландское гражданство.
В начале XXI века Нидерланды по числу постоянных жителей занимают 10-е место в Европе. В XX веке население страны увеличилось более чем в 3 раза (5,1 млн. человек в 1900 году; 10,0 млн. человек в 1950 году; 15,9 млн. человек в 2000 году), однако со второй половины XX века среднегодовые темпы роста сокращались (1,3-1,4% в 1950-е годы; 0,6% в 1990 году; около 0,5% в 2012 оду); гл. факторами роста численности населения были естеств. прирост и внешние миграции. В начале XXI века сохраняется превышение рождаемости над смертностью (соответственно 10,9 и 8,4 на 1000 жителей, 2012 год). Уровень рождаемости неуклонно снижался (31,6 на 1000 жителей в 1900 году; 22,7 в 1950 году; 18,3 в 1970 году), но до 1970-х годов был заметно выше среднеевропейского уровня; в конце XX - начале XX веков он резко сократился среди коренного населения (частично компенсируется более высокой рождаемостью среди проживающих иностранцев). Показатель фертильности – 1,78 живорождённых детей на женщину (2012 год; выше, чем в Германии, Великобритании и ряде др. стран ЕС). Младенческая смертность чуть более 3,7 на 1000 живорождённых (2012 год; 10,2 в 1970 году). Смертность по мере повышения уровня жизни населения и прогресса здравоохранения до сер. 1970-х гг. быстро снижалась (17,9 на 1000 жителей в 1900 году; 8,6 в 1939 году; 7,5 -8,0 в начале 1950-х годов; св. 8,5 в начале 2000-х годов). Основная причина некоторого повышения уровня смертности в конце XX – начале XXI веков - старение населения (ср. возраст мужчин 39,4 года, женщин 41,3 года; 2012 год).
Более 2/3 населения Нидерландов (67,4%, 2011 год) - лица трудоспособного возраста (15-65 лет); доля детей до 15 лет 17,0% (этот показатель неуклонно снижается), людей старше 65 лет 15,6% (в начале XXI века растёт). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 80,9 года (женщины 83,1 года, мужчины - 78,8 года, 2012 год). На 100 женщин приходится 98 мужчин (связано со значительным преобладанием женского населения среди лиц старше 65 лет; в Нидерландах, в отличие от большинства стран Западной Европы, мужского населения больше не только среди детей до 15 лет, но и среди лиц трудоспособного возраста).
В XX веке внешние миграции были важным фактором динамики населения Нидерландов. До середины 1960-х годов ежегодно страну покидало от 50 до 100 тыс. человек, затем масштабы эмиграции сократились. К началу XXI века с углублением экономической интеграции в Европе отток населения вновь увеличился до 100 тыс. человек в год: нидерландцы выезжают в соседние страны ЕС (Германию, Бельгию, Великобританию и др.) на постоянную либо долговременную работу. Одновременно растёт т. н. возвратная миграция из Нидерландов: в конце 2000-х годов около половины всех выехавших составляли иностранные иммигранты, не сумевшие адаптироваться к местному образу жизни либо не получившие нидерландского гражданства. Иммиграция в Нидерланды до середины XX века существенно уступала эмиграции. В страну въехало значительное число переселенцев (в т. ч. репатриантов) из бывших нидерландских колоний (в 1940-е годы из Индонезии, во второй половине 1970-х годов из Суринама, с 1980-х годов - с Нидерландских Антильских о-вов). С 1960-х годов выросло число трудовых мигрантов (гастарбайтеров) из государств Юж. Европы, с 1970-х годов - из стран Юго-Западной Азии (особенно из Турции) и Северной Африки (в основном из Марокко), в 1990-2000-е годы - из государств Центральной и Восточной Европы (Польши, а также Румынии, Болгарии), стран быв. Югославии. В 1960-1970-е годы среди мигрантов преобладали мужчины трудоспособного возраста, стремившиеся закрепиться на постоянное место жительства, к концу XX – началу XXI веков существенно возросла доля женщин, детей и лиц пожилого возраста. С конца XX века Нидерланды принимают политич. иммигрантов и беженцев (макс. приток пришёлся на 1990-е годы; в основном из Ирака, Ирана, Мьянмы, Афганистана), в начале XXI века страна официально принимает 500-600 политических иммигрантов в год. В начале XXI века масштабы эмиграции и иммиграции сопоставимы (в 2010 году число выехавших впервые несколько превысило число въехавших в страну).
Нидерланды - одна из самых густонаселённых стран мира. Средняя плотность населения более 399 человек/ км2 (2012 год; самая высокая в Европе, за исключением «карликовых» государств). Наиболее плотно заселены 3 западные провинции: Сев. Голландия, Юж. Голландия и Утрехт (ср. плотность населения 1000 чел./км2 и более; макс. показатели отмечаются в урбанизированных районах - св. 2000 чел./км2). В северных провинциях (Фрисландии, Гронингене и Дренте), а также в Зеландии - ср. плотность населения составляет около 200 чел./км2 и менее. Примерно 3/5 населения страны проживает в районах, расположенных ниже уровня моря (по концентрации населения в таких районах Нидерланды занимают 1-е место в Европе и одно из первых мест в мире).
Нидерланды относятся к числу самых урбанизированных стран Европы. Доля городского населения 89% (2010 год; 77% в 1974 году), фактически она ещё выше (т. к. в нидерландской статистике городскими считаются поселения, в которых проживает не менее 20 тыс. человек; многие менее крупные населённые пункты являются маленькими городками - жители практически полностью либо б. ч. заняты вне сельско-хозяйственного производства, распространён городской образ жизни). На западе страны возникла одна из крупнейших конурбаций Европы - Рандстад (или Ранстад). Эта конурбация, в которой проживает почти 7 млн. человек (2/5 население страны), расположена в пределах 3 наиболее плотно населённых провинций (Сев. Голландия, Юж. Голландия и Утрехт). Главными ядрами этой конурбации являются городские агломерации, сложившиеся вокруг 4 крупнейших городов страны - Амстердама (768 тыс. человек, в городской агломерации чуть менее 1,5 млн. человек, 2010 год), Роттердама (590 тыс. человек, в городской агломерации почти 1,2 млн. человек), Гааги (489 тыс. человек, в городской агломерации св. 990 тыс. человек) и Утрехта (302 тыс. чел., в гор. агломерации св. 575 тыс. чел.). Др. крупные города Рандстада: Харлем (150 тыс. человек), Занстад (145 тыс. человек), Дордрехт (119 тыс. человек), Лейден (117 тыс. человек). В последней трети XX - начале XXI веков с развитием субурбанизации население крупнейших городов Рандстада стало сокращаться, в то же время ускоренно развивались их города-спутники; самые быстрорастущие города - Зутермер (фактически вост. пригород Гааги) и Амстелвен (к югу от Амстердама).
За пределами Рандстада высокоурбанизированные ареалы представлены в провинциях Северный Брабант [ось городов Эйндховен (225,4 тыс. человек, 2012 год) - Тилбург (209,5 тыс. человек) - Бреда (181,9 тыс. человек)], Оверэйссел [район Твенте с городами Энсхеде (162,5 тыс. человек), Хенгело (83,6 тыс. человек) и Алмело (78,2 тыс. человек)]. Моноцентрич. агломерации образуют города Алмере (216,4 тыс. человек), Гронинген (183,1 тыс. человек), Неймеген (159,5 тыс. человек), Апелдорн (151,3 тыс. человек), Арнем (136,3 тыс. человек), Маастрихт (125,5 тыс. человек), Зволле (121,2 тыс. человек).
Всего в экономике Ниерландов занято около 7,86 млн. человек (2010 год), из них в сфере услуг - 80%, промышленности и строительстве - 18%, сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве - 2%. Уровень безработицы 6,5% (середина 2012 год; 4,8% в 2009 году). По официальным данным, 10,5% населения страны проживает за чертой установленного в Нидерландах уровня бедности.
Религия
Около 43% населения Нидерландов - христиане, в т. ч. около 26% - католики и около 17% - представители различных протестантских деноминаций (гл. обр. лютеране и кальвинисты); около 6% - мусульмане; около 2,5% - приверженцы др. религий (индуисты, буддисты, иудаисты и др.). Около 48% не причисляют себя ни к одной религизной конфессии (2005 год, оценка).
Действуют 1 митрополия (с центром в Утрехте) и 6 диоцезов Римско-католич. церкви. Крупнейшая протестантская организация - лютеранско-кальвинистская Протестантская церковь в Нидерландах, образованная в 2004 году в результате объединения Нидерландской реформатской церкви (основана в 1571 году), Реформатской церкви в Нидерландах (основана в 1892 году двумя группами, отделившимися от Нидерландской реформатской церкви) и Евангелическо-лютеранской церкви в Королевстве Нидерланды (основана в 1818 году). Православные приходы находятся в юрисдикции Гаагской и Нидерландской епархии РПЦ (образована в 1972 году), а также Константинопольской православной церкви, Сербской православной церкви, Румынской православной церкви, Болгарской православной церкви. Действуют 2 православных монастыря в юрисдикции РПЦ: женский мон. Рождества св. Иоанна Предтечи в Гааге (основан в 1954 году как мужской в юрисдикции РПЦЗ, современный статус с 1974 года) и мужской мон. Свт. Николая Чудотворца в г. Хемелюм, пров. Фрисландия (основан в 1999 году на месте существовавшего в средние века католического монастыря).
Исторический очерк
Территория Нидерландов с древнейших времён до середины XV века. Следы древнейшего заселения территории Нидерландов относятся к среднему палеолиту (напр., Бельведер, близ Маастрихта; около 250 тыс. лет назад). Новое, без существенных перерывов, освоение региона фиксируется с финального палеолита - раннего мезолита и представлено гамбургской (см. в ст. Мейендорф), аренсбургской культурами, культурой Федермессер. Памятники мезолита и неолита относятся к свифтербантской культуре (на ранних этапах близка Эртебёлле), на юге отмечено влияние линейно-ленточной керамики культуры.
Древности энеолита (некоторые ранее относили к неолиту) и бронзового века принадлежат западной группе воронковидных кубков культуры, культуре Михельсберг, шнуровой керамики культурно-исторической общности, колоколовидных кубков культуре. Более поздние памятники бронзового века относят к хилверсюмской и элпской культурам т. н. северо-западного блока, традиции которого прослеживаются и в раннем железном веке. Несмотря на влияния культур Гальштат и Латен с юга, контакты с более восточными культурами, эту общность связывают с особой группой европейских народов, отличных от известных античным авторам кельтов и германцев и лишь постепенно ассимилированных ими.
Древнейшее известное по письменным источникам кельтское население на территории Нидерландов представлено белгами, германское - фризами. В I веке до н. э. германские племена хамавов, каннинефатов и хаттов оттеснили к югу белгов. В свою очередь хаттов к концу I века вытеснили поселившиеся между реками центральной части Нидерландской батавы.
После рим. завоевания в 57-51 годам до н. э. территории современных Нидерландов до Рейна самостоятельными оставались только земли фризов, подписавших около 57 года с Римом договор о дружбе и мире. Построенный римлянами к концу I века н. э. лимес по Рейну стал границей между подвластными Риму нидерландскими землями и территорией свободных зарейнских германцев. Вдоль лимеса римляне сооружали крепости (кастеллы), создавали военные лагеря (кастры), строили военные дороги, речные переправы, дамбы и каналы. Населявшие римской территории Нидерландов племена стали союзниками Рима (гл. обр. пополняли вспомогательного войска имперской армии). Однако среди местного населения существовала и сильная оппозиция рим. господству. В 69-70 годы вспыхнуло антиримское восстание батавов под предводительством Юлия Цивилиса, римлянам с трудом удалось его подавить. После образования в 89 году римской пров. Германия Нижняя дорейнские нидерландские территории вошли в её состав. В силу географических особенностей этот регион стал местом оживлённого товарообмена. Тем не менее в нём не было крупного адм. центра, что свидетельствовало о второстепенном для Рима значении нидерландских земель и объясняло их слабую романизацию. Из основанных в римскую эпоху городов (Маастрихт, Херлен и др.) только 2 поселения получили статус муниципия; виллы с работавшими на них рабами и колонами были лишь в наиболее романизированном южном регионе - Лимбурге. С IV века в Нидерландах распространилось христианство, первое епископство учреждено в 382 году в Маастрихте. С середины IV века во внутренние области совр. Нидерландов начали проникать франки, ассимилировавшие батавов, и саксы. После 406 года вся северная часть Западной Римской империи была захвачена зарейнскими племенами, период римского господства на территории Нидерландов завершился.
Расселившиеся в бассейне Нижнего Рейна франки объединили под своим началом местные германские племена и сыграли значительную роль в этногенезе голландцев и фламандцев. В этот период сложилась германо-романская лингвистическая граница - по линии проложенной ещё римлянами дороги Кёльн - Баве - Булонь. В конце V века нидерландские земли (за исключением района, населённого фризами) вошли в состав Франкского государства, став частью Австразии. В VI веке регион начало возвращаться христианство; в Маастрихте вновь было учреждено епископство, на покорённых франками языческих фризских землях в последней трети VII века появились христианские миссионеры, в конце первой четверти VII века - первые монастыри. Нидерландские земли были разделены на 3 епископства - Льежское, Утрехтское и Мюнстерское. В 785 году к Франкскому государству присоединена Фрисландия, Нидерланды стали полностью франкскими. При Карле I Великом Нидерланды являлись ядром державы Каролингов. В этот период в Нидерландах завершился процесс складывания феодальных отношений. В прибрежных районах и в долине Рейна возникло много новых поселений. Активная торговля в регионе способствовала быстрому росту раннесредневековых нидерл. торговых центров (Дорестад, Маастрихт, Утрехт и Домбург).
По Верденскому договору 843 года нидерландские земли вошли в гос-во Лотаря I, затем в герцогство Лотарингия (в 959 году - в герцогство Нижняя Лотарингия). В IX-XI веках они подверглись набегам норманнов. Обосновавшись в укреплённых лагерях в центре Нидерландов (Хасселт и др.), норманны систематически опустошали окрестности и собирали дань с городов, в т. ч. с Неймегена и Кёльна. В 891 году, разбив норманнов под Лёвеном, германский король Арнульф Каринтийский (887-899 годы, император с 896 года) значительно ослабил их военную мощь.
Несмотря на разорение, вызванное норманнским нашествием, в эту эпоху в Нидерландах активизировалась фризская торговля, возникли новые торговые центры (Девентер, Тил, Медемблик). Набеги стимулировали развитие феодальных отношений: ослабленная центральная власть раздавала местным сеньорам за участие в обороне страны бенефиции, иммунитеты, права наследования должностей и титулов. Теряя земли, корона лишалась и политической власти. Во второй полвине IX века родовая знать стала присваивать владения монастырей, разграбленных норманнами и покинутых монахами. Отличительной чертой феодальных отношений в Нидерландах являлись сравнительно мягкие формы эксплуатации крестьян, особенно в северных областях; наряду с феодально-зависимыми крестьянами, сохранялась значительная прослойка свободных общинников, серваж не имел широкого распространения, а домениальная экономика развивалась только к югу от Рейна.
К концу XI века на территории Нидерландов (см. Нидерланды исторические) образовалось неск. светских и церковных феодальных владений: на юге графства Лёвен (с конца XII века герцогство Брабант), Геннегау (Эно), Намюр, Лимбург, Люксембург и Льежское епископство, на севере - графства Голландия, Гелдерн, епископство Утрехтское и ряд более мелких владений, формально зависимых от Священной Рим. империи. В процессе обособления различных частей Фрисландии в самостоят. области автономными стали Гронинген, Дренте, позднее Оверэйссел. В отличие от южно-нидерландских областей, испытывавших большое влияние Франции и в определённой степени вовлечённых в процесс её централизации, северные области проявляли сепаратизм и отстаивали свой суверенитет.
XII-XIII века ознаменовались бурным развитием городов. К началу XIII века торгово-ремесленные центры Гелдерна, Оверэйссела, Голландии в борьбе с графами добились прав на самоуправление. В Голландии городской хартии, закрепившие вольности и привилегии городов (права самоуправления, возможность заключать договоры, вести войны и др.), первыми получили Дордрехт (1220 год), Неймеген (1230 год), Харлем (1245 год), Зирикзе (1248 год), Амстердам (ок. 1300 год), Роттердам (1340 год). Графские наместники в городах были заменены выборными органами городского самоуправления - магистратами. В самих городах шла борьба за власть между патрициатом и цехами, а сельское население неоднократно поднимало антифеодальные восстания (напр., длительная борьба кеннемеров в Голландии). Многие деревни также добились права на самоуправление. Важными центрами цехового ремесла и торговли стали города Арнем, Зютфен, Утрехт, Гронинген. Рост городов и развитие товарно-денежных отношений создали основу для объединения мелких феод. владений в более крупные (в частности, Голландия в 1299 году объединилась с Геннегау, в 1323 году присоединила Зеландию). В это же время Голландия и Утрехт вступили в борьбу за фризские земли: в конце XIII века южная Фрисландия была захвачена Утрехтом, западная и часть центр. Фрисландии, а также область р. Амстел - Голландией. В начале XIV века Голландия заняла ведущие позиции в регионе и вышла на междунар. политическую арену, выступив союзником Англии в Столетней войне 1337-1453 годов. Опираясь на возросшую экономическую и политическую силу городов, графы Голландии, Зеландии и Гелдерна, епископы Утрехтские проводили политику централизации, что вызывало противодействие и, как следствие, внутренние конфликты (в XIV-XV века борьба «крючков» и «трески» в Голландии, династические конфликты в Утрехте и Гелдерне). В этот период в Голландии (в 1315 году), затем в Зеландии, Гелдерне, Оверэйсселе и Утрехте возникли сословно-представительные учреждения - т. н. собрания штатов, позднее превратившиеся в провинциальные штаты (собрание представителей от дворянства, духовенства и городов; во Фрисландии, где до середины XVI века сохранялась своеобразная форма общинного землевладения, - также представителей свободного крестьянства). С образованием Ганзы около 20 нидерландских городов вошли в её состав, получив значительные торговые привилегии. Для защиты своих интересов города Голландии, Зеландии и Утрехта в 1370 году создали локальный торговый союз. В экономике Нидерландов резко возросло значение мореплавания и рыболовства, в середины XIV века впервые был применён засол сельди.
В конце XIV - последней трети XV веков Нидерланды (за исключением Фрисландии) находились под властью герцогов Бургундских (см. Бургундское герцогство), которым удалось, считаясь с традиционным партикуляризмом нидерландских областей, заложить основы централизованного государства, укрепить местные органы власти, упорядочить управление финансами, создать Генеральные штаты (1464 год) и суд высшей инстанции (1473 год). В бургундский период Нидерланды превратились в один из самых богатых и процветающих европейских регионов, чему способствовало как становление раннекапиталистических форм производства и торговли, выгодное географическое положение, так и объединение этих земель под властью одной правящей династии. В это время началось и формирование ренессансной художественной культуры Нидерландов (см. Северное Возрождение).
Нидерландские земли под властью Габсбургов. В 1482 году, после смерти Марии Бургундской, верховная власть над Нидерландами перешла к Габсбургам. Максимилиану I Габсбургу удалось заметно укрепить центральная власть в Нидерландах. Он преодолел оппозицию городов, в 1492 году подавил мощное антиналоговое восстание крестьян и городского плебса в сев. Голландии и зап. Фрисландии, получившее название «войны хлеба и сыра», положил конец борьбе «крючков» и «трески». Эту политику продолжили Филипп I Габсбург и Карл V. При последнем 17 провинций Нидерландов, объединённые в т. н. Бургундский окр., стали частью огромной империи. Однако Карл V не смог установить в Нидерландах абсолютистский порядок, в провинциях и городах сохранялись традиционне вольности, привилегии и автономия, с централизованным аппаратом королевской власти сосуществовали провинциальные штаты и городские магистраты. Важную роль продолжали играть Генеральные штаты, представлявшие гл. обр. интересы дворянства и богатого купечества. Нидерланды фактически управляли наместники (генеральные статхаудеры), как правило, представители династии Габсбургов. Провинциями (за исключением Брабанта) они управляли через статхаудеров, избиравшихся из местного нидерл. дворянства и обладавших значительной военно-административной властью.
В конце XV века в Нидерландах произошли значительные перемены в аграрных отношениях - в большинстве провинций исчезли наиболее тяжёлые формы феодальной зависимости (серваж, «право мёртвой руки» и др.), б. ч. крестьян стала лично свободными чиншевиками (платившими своему сеньору за пользование землёй ежегодный денежный взнос - чинш); постепенно складывались арендно-фермерские отношения, что вело к обострению социальной борьбы в деревне. При Карле V Нидерланды оставались одной из самых богатых стран Европы, самой передовой в экономические отношении, они давали 45% доходов имперской казне. Главной отраслью нидерландского хозяйства было изготовление шерстяных тканей. В первой полвине XVI века начало развиваться также производство специализиров. товаров и предметов роскоши, ориентированное на экспорт.
Провинции Нидерландов были неоднородны в хозяйственном отношении. Быстрее всего развивались южные - Фландрия и Брабант, основными отраслями хозяйства которых являлись производство сукна, маслоделие, пиво- и мыловарение. Антверпен к середине XVI века стал центром мировой торговли и кредитных операций. В северных областях получили развитие рыболовство, торговля, судостроение и смежные с ним отрасли производства. Судоходство было основой, на которой зиждилось не только рыболовство, но и заморская, а также в значительной степени внутренняя торговля по рекам и каналам. С распадом Ганзы к голландским портам перешла торговля хлебом и ловля сельди на Балтике. В XVI веке Голландия, получив право свободного провода своих судов через прол. Зунд (Эресунн), монополизировала торговлю в этом регионе. В юго-восточных провинциях Нидерландов (Люксембург, Геннегау, Артуа, Намюр), где ещё были сильны феодальные отношения, основной отраслью производства оставалось земледелие.
Вхождение в империю Габсбургов обеспечивало Нидерландам определённые преимущества в области торговли. Однако внешняя политика Карла V, ведшего постоянные войны, оплачивать которые были вынуждены нидерландские провинции, вызывала недовольство. Невнимание имперских властей к насущным интересам Нидерландов, усиление процесса централизации, а также последствия происходивших в стране социально-экономических изменений (хозяйственный упадок отд. городов, свёртывание некоторых отраслей производства, непрерывный рост цен) создавали почву для острых социальных конфликтов.
Социальная борьба, развернувшаяся в Нидерландах в первой половине XVI века, тесно переплеталась с Реформацией. Для борьбы с еретиками Карл V ввёл в Нидерланды инквизицию по образцу испанской, с 1521 года начал издавать «плакаты» (имп. указы) против еретиков, предусматривавшие жестокие наказания вплоть до казни. В 1522 году учреждён инквизиционный трибунал по борьбе с ересью. С середины 1520-х годов в Нидерландых, наряду с лютеранством, распространялись и более радикальные реформационные учения, прежде всего анабаптизм (см. Анабаптисты), сочетавший религиозно-мистические представления с требованиями всеобщего равенства. Особенно широкую поддержку анабаптисты получили в Северных Нидерландах, где в 1534-1535 годы произошёл целый ряд выступлений под выдвигаемыми ими лозунгами. Ярким эпизодом социально-политичекой борьбы в Нидерландах стало Гентское восстание 1539-1540 годов. После подавления движений лютеран и анабаптистов в Нидерландах стал распространяться кальвинизм. Число приверженцев нового религиозного течения быстро росло в среде бюргерства, городской и сельской бедноты. Несмотря на ужесточение законодательства против еретиков (принятие в 1550 году «Кровавого указа»), власти не могли противодействовать этому процессу.
В 1555 году Карл V отрёкся от престола, 17 нидерландских провинций унаследовал его сын Филипп II, частью владений которого Нидерланды стали в 1556 году.
Новый государь занял более непримиримую позицию в отношении нидерландского сепаратизма и кальвинизма. Политика Филиппа II вызывала острое недовольство в различных слоях населения Нидерландов. Раньше всего оно проявилось среди представителей местного дворянства, возглавляемого Вильгельмом I Оранским. Образованный нидерл. дворянством в 1565 году союз «Компромисс» обратился к наместнице Маргарите Пармской с требованиями восстановления вольностей и отмены «плакатов». Нежелание властей пойти на уступки дало толчок к началу освободительной борьбы (см. Нидерландская революция XVI века). Первым актом революции стало Иконоборческое восстание 1566 года, после подавления которого в стране установился жестокий режим герцога Ф. Альбы. Политика репрессий нового наместника вызвала новую волну антииспанских выступлений, переросших в 1572 году в победоносное восстание в Северных Нидерландах. В 1576 году в борьбу против испанцев включились южно-нидерландской области, заключившие с северными провинциями «Гентское умиротворение» 1576 год. Однако подписание в 1579 году после этого валлонскими провинциями (Артуа, Геннегау, Дуэ и др.) сепаратного договора с испанскими властями - Аррасской унии - побудило северные провинции заключить между собой военно-политический союз (см. Утрехтская уния), направленный не только против Испании, но и против внутренней феодально-католической реакции. 26 июля 1581 года Генеральные штаты северной провинций подписали акт о низложении Филиппа II и поручили управление страной статхаудеру Голландии, Зеландии и Утрехта Вильгельму I Оранскому. После смерти последнего статхаудером и главнокомандующим армией был избран в 1585 году его сын Мориц Нассауский. В 1588 году Генеральные штаты северных областей сосредоточили в своих руках всю полноту власти, фактически положив начало самостоятельному государству - Соединённым провинциям (его офиц. провозглашения никогда не было). В 1590-х годах армия под командованием Морица Нассауского освободила территорию страны от испанских войск (см. Голландско-испанские войны XVI-XVII веков). После подписания Двенадцатилетнего перемирия (9 апреля 1609 год) Испания фактически признала независимость Соединённых провинций (официально признаны по Мюнстерскому миру 30 января 1648 года).
Республика Соединённых провинций. На протяжении следующего десятилетия в Соединённых провинциях шла острая борьба между вел. пенсионарием Голландии Й. ван Олденбарневелтом и статхаудером Морицем Нассауским. Последний стремился утвердиться в роли верховного правителя, проводил политику централизации, направленную на тесное объединение провинций, выступал за продолжение войны с Испанией. Великий пенсионарий, лидер правящей голландской купеческой олигархии, отстаивал право каждой провинции на автономию, являлся сторонником поиска компромисса с Испанией. Борьба за власть между статхаудером и великим пенсионарием тесно переплелась с разгоревшимися в Соединённых провинциях религиозными спорами между арминианами (их сторонником был Олденбарневелт; см. Арминианство) и гомаристами (их поддерживал Мориц Нассауский). В 1619 году конфликт достиг особенной остроты: Олденбарневелт, поднявший восстание, был арестован, обвинён в государственной измене и казнён.
Военные действия между Испанией и Соединёнными провинциями возобновились в 1621 году во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. При статхаудере Фредерике Хендрике под власть Соединённых провинций перешли территории Фландрии и Брабанта к югу от Рейна, был захвачен Маастрихт (см. «Генералитетские земли»). По Мюнстерскому миру (см. Вестфальский мир 1648 года) к Соединённым провинциям отошли северные районы Фландрии, Брабанта, Лимбурга и крепость Маастрихт, нидерландские купцы также получили доступ в исп. колонии. Устье р. Шельда было закрыто для внешней торговли. Договор также определил северную границу оставшихся под властью Испании 10 южно-нидерландских провинций, получивших назв. Испанские Нидерланды.
Союз северных нидерландских провинций (его конституцией с 1585 года де-факто была Утрехтская уния 1579 года) стал именоваться республикой. Семь провинций, вошедших в её состав (Гелдерн, Голландия, Зеландия, Утрехт, Фрисландия, Оверэйссел, Гронинген), а также область Дремпте объединились на основе федерации с общими органами управления, в которых заседали депутаты от каждой провинции, обладавшей значительной автономией во внутренних делах. Вследствие особой значимости Голландии Республику Соединённых провинций за её границами стали часто называть Голландией. Депутаты от городскых советов составляли провинциальные штаты, депутаты от последних - Генеральные штаты - высший орган государственной власти. Каждая провинция имела в них один голос, независимо от численного состава её делегации. Решения должны были приниматься единогласно, процедура их принятия усложнялась тем, что депутаты голосовали на основании императивного мандата, т. е. были обязаны выполнять наказ своих избирателей. Все важные вопросы они представляли на их рассмотрение, поэтому добиваться необходимого единогласия удавалось с большим трудом.
Первое место в аппарате Генеральных штатов занимал великий пенсионарий Голландии. Он вёл дела всей унии в целом, прежде всего руководил её внешней политикой, и постепенно сосредоточил в своих руках управление государством. В республике сохранялась должность статхаудера, обычно избираемого из представителей Оранско-Нассауской династии. Статхаудеры обладали большой военной и административной властью и часто занимали этот пост сразу в нескольких провинциях. Статхаудер председательствовал в Государственном совете, который занимался воен. делами и финансами.
Кальвинистская церковь с 1586 года стала официальной церковью Соединённых провинций и подчинялась властям. К 1650 году протестанты составляли уже половину населения страны. Преследования католиков имели место, но законы против них редко исполнялись с положенной строгостью.
Соединённые провинции очень быстро выдвинулись в число могущественных мировых держав, что явилось результатом установления на их территории новых общественно-экономических отношений, обеспечивавших быстрый рост капиталистического производства и бурное развитие производительных сил. В середине XVII века, считающегося золотым веком в истории Нидерландов, республика с населением ок. 2 млн. человек по своему экономического потенциалу и некоторым др. показателям обогнала все страны Европы.
Развитию экономики способствовала активная колониальная политика, в результате которой удалось захватить богатейшие земли (см. Нидерландская колониальная империя). Колониальную экспансию вели Объединённая Ост-Индская компания (учреждена в 1602 году; см. Ост-Индские компании) и Вест-Индская компания (основана в 1621 году). Безжалостная эксплуатация колониальных владений (их территория в 60 раз превосходила территорию метрополии) способствовала накоплению огромных капиталов. В экономике ведущее место занимала текстильная промышленность с центрами в Лейдене, Роттердаме, Харлеме, Амстердаме. Импульс её развитию дали капиталы, производственный опыт и торговые связи богатых переселенцев из Юж. Нидерландов, Франции и Германии. Второе место принадлежало судостроению. Ежегодно в Амстердаме, Роттердаме и Зандаме строилось до 1 тыс. средних и крупных судов, которые продавались в разл. страны Европы. Флот республики по количеству судов намного превосходил флот любой др. страны мира. Расцвет судостроения сопровождался развитием торговли лесом, произ-ва парусины, блоков, мачт, лодок, канатов, компасов. Важную роль в хозяйстве играл лов сельди и начавшийся в XVII веке китобойный промысел в полярных водах. В середине XVII века из колоний начали ввозить большое количество сахара, что способствовало активному развитию сахарной промышленности. Центром производства фаянса стал Делфт (см. Делфтский фаянс).
Сельское хозяйство специализировалось на выращивании огородных культур и садовых растений, редких видов цветов (тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, крокусов и др.). Часть его продукции продавалась в др. страны. Соединённые провинции экспортировали также сыр, сливочное и рапсовое масло, красители, цветочные луковицы, льняное семя. Основная масса нидерландских крестьян состояла из арендаторов или же безземельных батраков. В северо-восточных провинциях ещё сохранялись феодальные повинности. Сельско-хозяйственная техника оставалась примитивной. Разбогатевшие купцы и ростовщики охотно скупали владения обедневших дворян, вкладывали деньги в строительство гидротехнич. сооружений, приобретая тем самым новые земли (польдеры) за счёт осушения территорий, отвоёванных у моря.
Основным источником богатства Соединённых провинций являлась торговля, гл. обр. посредническая. Амстердам, находившийся на перекрёстке морских и речных коммуникаций, обладавший мощным флотом, прекрасно организованным портово-складским хозяйством, превратился в мировой центр торговли, вексельных операций и кредитования.
Правящая купеческая олигархия пров. Голландия, располагавшая широкими финансовыми возможностями, была заинтересована в сохранении мира, который способствовал ведению торговли, обогащавшей республику. Партия мира (республиканцы), отстаивавшая принцип суверенности провинций и стремившаяся ослабить власть Генеральных штатов, отстаивала гл. обр. интересы Голландии и группировалась вокруг великая пенсионария. Она объединяла депутатов провинциальных штатов, регентов провинций и городов, голландское купечество. Им противостояла оранжистская «партия войны», которая состояла из аристократов, преуспевавших на военной службе, и поддерживала статхаудеров из Оранско-Нассауского дома, старавшихся усилить свою власть и превратить страну в унитарную монархию. Оранжисты настаивали на продолжении войны с Испанией и требовали увеличить армию. Весь период существования Соединённых провинций партии республиканцев и оранжистов постоянно боролись за власть и поочерёдно брали верх друг над другом.
После смерти в ноябре 1650 года Вильгельма II патрицианско-регентская олигархия Голландии не признала статхаудером его сына и добилась принятия Генеральными штатами решения о запрете представителям Оранско-Нассауской династии занимать должность статхаудера. Начался т. н. период 1-го бесстатхаудерного правления (1650-1672 годы), власть в стране перешла к республиканской партии во главе с Я. де Виттом.
Установление господства в республике голландской торговой буржуазии пришлось на период острого соперничества Соединённых провинций с Англией за гегемонию на море. Генеральные штаты отвергли предложения О. Кромвеля заключить союз двух мор. держав, истинный смысл которого заключался в добровольном подчинении Соединённых провинций Англии. В ответ на это английский парламент издал в октябре 1651 года Навигационный акт (см. Навигационные акты 1651, 1660 годы), ущемлявший голландские торговые и морские интересы. Соединённые провинции были фактически втянуты в воен. конфликт с Англией (см. Англо-голландские войны XVII-XVIII веков). По завершении 1-й англо-голландской войны (1652-1654 годы) все усилия Генеральных штатов во главе с Я.де Виттом были направлены на усовершенствование республиканской системы, ведение прибыльной нейтральной торговли и активной колониальной политики. Это позволило Соединённым провинциям к середине 1660-х годов достичь наивысшего могущества и влияния за весь период республики, но привело к усилению англо-голландских противоречий в колониях и франко-голландских разногласий в таможенной политике. В результате 2-й англо-голлондской войны (1665-1667 годы) произошёл фактический раздел сфер влияния между Англией и Соединёнными провинциями: англичане ушли из Индонезии, а нидерландцы из Сев. Америки.
Ухудшение франко-голл. отношений в кон. 1660-х гг. стало причиной Голландской войны 1672-1678 годов, в ходе которой франц. войска захватили часть территории республики, а английский флот блокировал её побережье. Военные неудачи подорвали позиции Я.де Витта и способствовали укреплению влияния оранжистов. В наиболее пострадавших западных и центральных частях Соединённых провинций начались народные выступления. 21 июня 1672 года де Витт сложил с себя полномочия вел. пенсионария, а достигший совершеннолетия Вильгельм III Оранский в июле 1672 года провозглашён статхаудером Голландии и Зеландии и главнокомандующим вооруженными силами республики.
Войны с Англией и Францией ослабили военную и экономическую мощь Соединённых провинций. Навигацинные акты и французские протекционистские законы причинили большой ущерб нидерландской промышленности, судоходству и рыболовству. Но доходы от посреднической и колониальной торговли продолжали оставаться значительными, во второй половине XVII века нидерландский капитал начал уходить в сферу государственного долга и внешних займов, где находил весьма прибыльное применение.
Приход к власти оранжистов, ориентировавшихся на Англию, ещё больше ускорил этот процесс. В период англоголландской унии 1689-1702 годов республика участвовала на стороне Англии в европейских войнах (см. Пфальцское наследство, Испанское наследство). Хотя со смертью Вильгельма III Оранского англо-голландская уния прекратилась, республика была вынуждена до конца войны за Испанское наследство выполнять свои союзнические обязательства. В результате к моменту заключения Утрехтского мира 1713 года Соединённые провинции по многим позициям в экономике, торговле и колониальных делах уступали Великобритании.
После смерти Вильгельма III Оранского Генеральные штаты не признали права его наследников и вновь ввели бесстатхаудерное правление (1702-1747 годы). В действиях Соединённых провинций на международной сцене в этот период укрепилась тенденция к проведению нейтральной политики. Хотя республика исходя из торговых интересов и присоединилась к ряду союзов европейских государств, однако под различным предлогами уклонялась от выполнения союзнических обязательств (в частности, в отношении Великобритании во время англо-испанской войны 1739-1748 годов; см. Англо-испанские войны XVI-XVIII веков).
В период войны за Австрийское наследство (1740-1748 годы) Соединённые провинции, опасаясь захвата французской армией южно-нидерландских крепостей, в которых на основании «Барьерного договора» 1715 года были размещены нидерландские гарнизоны, прикрывавшие юж. рубежи республики, фактически вступили в войну на стороне Австрии и Великобритании. Вторжение франц. войск в апреле 1747 года в Голл. Фландрию и угроза оккупации всей территории страны усилили позиции оранжистов. В ходе начавшихся народных выступлений выдвигалось требование передать власть принцу Оранскому, которого в течение апреля - мая признали статхаудером Зеландия, Голландия, Утрехт и Оверэйссел. Генеральные штаты 15 мая 1747 года провозгласили принца статхаудером Соединённых провинций под именем Вильгельма IV и главнокомандующим армией республики. По Ахенскому миру 1748 года Франция возвратила Соединённым провинциям захваченные ею территории, однако республика лишалась права размещать свои гарнизоны в южно-нидерландских крепостях.
С началом Семилетней войны 1756-1763 годов не обладавшие ни сильной армией, ни сильным военным флотом Соединённые провинции заявили о своём нейтралитете. Семилетняя война стала первой европ. войной, в которой республика последовательно проводила нейтральную политику. Она успешно балансировала между воюющими сторонами, извлекая из войны значительные материальные выгоды: укрепилась нидерландская экономика (прежде всего отрасли, связанные с судостроением), Соединённые провинции превратились в банкира Европы. Богатое нидерландское купечество всё чаще размещало свои капиталы в акционерных компаниях и банках др. стран, снабжало кредитами иностранных (преим. английских) купцов и промышленников.
С середины 1770-х годов в Соединённых провинциях стало нарастать недовольство политикой статхаудера Вильгельма V. Его обвиняли в откровенно проанглийской ориентации, недостаточном внимании к проблемам национальной промышленности и торговли, выдвигалось требование демократизации системы государственного управления. В республике сформировалось широкое оппозиц. демократич. патриотов движение. Большое влияние на него оказала Война за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов. «Патриоты» требовали заключить союз с Францией, активно поддерживали английские северо-американские колонии в их борьбе за независимость, а лидер «патриотов» Й.Д. ван дер Капеллен тот ден Пол вёл активную кампанию за дипломатич. признание Соединёнными провинциями США. Генеральные штаты отказали Великобритании в транспортировке войск в Сев. Америку, а с началом англо-французской войны 1778-1783 годов объявили о нейтралитете. Несмотря на противодействие британского правительства, Соединённые провинции приняли решение присоединиться к Декларации о вооружённом нейтралитете 1780 года. Политика рес- публики в отношении английских северо-американских колоний стала причиной 4-й англо-голландской войны (1780-1784 годы).
Тяготы войны обострили внутриполитическую ситуацию в Нидерландах и привели к т. н. Революции «патриотов» (1784-1787 годы), в результате которой «патриотам» удалось захватить власть в центральных провинциях республики и добиться заключения ею оборонительного союза с Францией (10 ноября 1785 год). Но в сентябрь - октябрь 1787 года с помощью прусских войск и при финансовой поддержке Великобритании в Соединённых провинциях власть статхаудера была восстановлена, а в 1788 году республика заключила с Пруссией и Великобританией военный союз (Тройственную лигу), направленный против России, Австрии и Франции.
В период Французской революции XVIII века Соединённые провинции участвовали в 1-й антифранцузской коалиции (см. Антифранцузские коалиции). После объявления Конвентом войны Соединённым провинциям (1 февраля 1793 год) французская армия, в составе которой был т. н. батавский батальон, состоявший из нидерландских «патриотов»-эмигрантов во главе с Х.В. Данделсом, заняла территорию Соединённых провинций (январь 1795 год). Статхаудер бежал из страны, 26 января 1795 года была провозглашена Батавская республика. В августе 1799 года войска 2-й антифранцузской коалиции попытались восстановить власть Вильгельма V, однако, не встретив поддержки населения, англо-росскийские войска 19 ноября 1799 года покинули территорию Нидерландов.
В 1806 году под эгидой Франции на территории Нидерландов создано Голландское королевство 1806-1810 годы во главе с Луи Бонапартом (см. Бонапарты). 9 августа 1810 года оно было упразднено, северо-нидерландской земли в качестве 7 департаментов вошли в состав Французской империи. На их территорию были распространены нормы французского права: установлено равенство всех граждан перед законом, отменены привилегии торговых компаний, установлена единая налоговая система, приверженцы всех религиозных течений уравнивались в правах и т. д.
Территориальные изменения, ослабление экономики и нарушение торговых связей вследствие континентальной блокады, вовлечение нидерандской армии в военные кампании Франции, а затем потеря независимости и всех колоний (были захвачены Великобританией), увеличение государственного долга вызвали не только глубокое разочарование в идеях «патриотов» и в целесообразности участия Нидерландов в активной европ. политике, но и сильный протест обнищавшего за годы оккупации населения. В апрале 1813 года в Нидерлнаднах вспыхнули восстания крестьян и городской бедноты. Освободительное движение охватило всю страну.
В ноябре - декабре 1813 года росскийско-прусские войска освободили Нидерланды. Временное правительство во главе с Г.К. ван Хогендорпом 2 дкабря 1813 года признало сына Вильгельма V суверенным князем Нидерландов под именем Вильгельма I. Нидерланды превратились в унитарную монархию. Согласно англо-нидерландской конвенции от 13 августа 1814 года, Великобритания возвратила Нидерландам почти все захваченные ею колонии (договор от 17 марта 1824 года окончательно разграничил сферы влияния между двумя государствами в Юго-Восточной Азии).
16 марта 1815 года Вильгельм I был провозглашён главой Нидерландского королевства 1815-1830 годов, объединившего Северных (территория бывших Соединённых провинций) и Южных (до 1714 года Испанские, в 1714-1794 годы Австрийские) Нидерланды, а также Люксембург на правах личной унии. Однако уже с начала 1820-х годов в южных провинциях Нидерландов стало нарастать движение за отделение от Нидерладского королевства (см. в ст. Бельгия). В результате победы Бельгийской революции 1830 года на карте Европы появилось новое государство - Королевство Бельгия, признанное великими державами на Лондонской конференции 1830-1831 годов (см. Лондонский договор 1831 года). Вильгельм I отверг решения конференции и попытался силой оружия вернуть южно-нидерландской земли. В ходе бельгийско-нидерландской войны 1831-1833 годов он столкнулся как с яростным сопротивлением бельгийцев, так и с дипломатической оппозицией великих держав. В итоге в 1839 году Вильгельм I всё же был вынужден признать независимость Бельгии.
Нидерланды в 1840-1945 годы.
После отделения Бельгии Королевство Нидерландов вернулось к границам бывших Соединённых провинций по состоянию на 1790 год, сохранив за собой Люксембург и все колонии. Столицей королевства был Амстердам, но в силу исторических традиций резиденция короля, парламент и правительство находились в Гааге.
Не обладая развитой промышленностью и богатыми ресурсами, Нидерланды стремились извлечь как можно больший доход из колоний посредством создания эффективной системы их эксплуатации. В 1830 году в ряде областей Нидерландской Индии (Индонезии) была введена «система принудительных культур», ориентировавшая индонезийское сельское хозйство на производство продукции, пользовавшейся спросом на мировом рынке. К 1870 году применение этой системы принесло нидерландской казне 900 млн. гульденов чистой прибыли.
В условиях подъёма революционного движения в Европе во второй четверти XIX века нидерландская буржуазия начала выступать с требованием расширения своих политических прав. Политика Вильгельма I подвергалась резкой критике со стороны либеральной оппозиции, сформировавшейся в начале 1830-х годов в нижней палате парламента. Король не пошёл на требуемый либералами пересмотр конституции 1815 года, наделявшей его практически неограниченными полномочиями, и в 1840 году отрёкся от престола, передав власть сыну Вильгельму II. В 1844 году либералы представили в Генеральные штаты проект новой конституции, разработанный либералом Й.Р. Торбеке. В 1848 гоу под влиянием европ. революций и вспыхнувших в марте народных волнений в Гааге и Амстердаме, проходивших под лозунгами ограничения монархии, Вильгельм II согласился на пересмотр конституции. Принятый 3 ноября 1848 года новый Основной закон ограничил власть короля: органом исполнительной власти стало правительство, состоявшее из короля и министров, ответственных перед парламентом, полномочия которого были расширены. Нижняя палата получила право проводить расследования и задавать вопросы министрам, вносить законодательного предложения и поправки. Голосования по бюджету должны были проводиться ежегодно. Заседания обеих палат становились публичными.
В январе 1849 года на основе прямого голосования прошли первые выборы депутатов нижней палаты, большинство в которой получили либералы. Вступивший на нидерландский престол после смерти в марте 1849 года Вильгельма II его сын Вильгельм III поручил Торбеке сформировать правительство. Практически до середины 1860-х годов в Генеральных штатах шла борьба между 2 основными политическими группами - либералами и консерваторами, поочерёдно возглавлявшими правительственные кабинеты. Споры между ними велись по вопросам налоговой политики, колониальных реформ, начального образования и прав католиков. Резкой критике подвергалась система управления колониями. В 1870 году нидерландская колониальная администрация, обвинённая либералами в жестокой эксплуатации индонезийцев, отказалась от «системы принудительных культур» и перешла к традиционному налогообложению. Принятие этого решения положило конец государственной монополии на эксплуатацию колонии и допустило на её рынок частных предпринимателей.
Во внешней политике Нидерландов придерживались курса «добровольной изоляции». Однако, сохраняя нейтралитет в европейских делах, Нидерланды проводили активную завоевательную политику в Юго-Восточной Азии, в течение 40 лет вели на Суматре кровопролитную Ачехскую войну (1873-1913 годы).
В последние десятилетия XIX века в Нидерландах заметно ускорились темпы развития промышленного производства. Модернизации подверглись все связанные с транспортировкой или переработкой колониального сырья отрасли пром-сти (судостроение, текстильная, пищевая). С конца XIX века большое значение приобрела нефтепереработка. Строились железные дороги, сооружались каналы, соединившие важнейшие порты страны (Амстердам и Роттердам) с Сев. морем. Новые водные артерии превратили Нидерланды в основном транзитный путь во внутреннюю часть Германии. На рубеже XIX-XX веков значительно повысилась доходность сельского хозяйства, перепрофилированного с хлебопашества на животноводство и овощеводство.
В этот период в Нидерландах происходило становление клерикальных и либеральных партий, возникло социал-демократическое движение. Консерваторы не смогли оформиться в партию классического типа и уступили ведущие позиции своим противникам. Первой нидерландской политической партией стала созданная А. Кёйпером в 1878 году Антиреволюционная партия (АРП), имевшая большое влияние в протестантских слоях населения. АРП, обладавшая достаточно чёткой программой, которая основывалась на Библии и традиц. ценностях, и демократической партийной организацией, в короткий срок стала гл. оппонентом либералов.
Вслед за протестантами в политические союзы начали объединяться и католики. На волне движения за расширение избирательного права и тесно связанной с ним борьбы за свободу религиозного образования (право общин учреждать, наряду с государственными школами, конфессиональные школы, финансируемые государством) протестанты выступили вместе с католиками против либералов. В 1888 году АРП и католич. объединения образовали первое коалиционное правительство и провели закон о государственной поддержке начальных школ всех типов.
В 1904 году католики образовали Всеобщий союз римско-католических объединений избирателей, а протестантское крыло партийно-политической системы Нидерландов усилил созданный в 1908 году Христианско-исторический союз (ХИС). В отличие от АРП, которую поддерживали в основном различные кальвинистские группы, ХИС опирался на приверженцев традиц. Нидерландской реформатской церкви.
Либеральное движение, разделённое с середины 1870-х годов на «умеренных» и «прогрессистов», организационно оформилось лишь с созданием в 1885 году Либерального союза, выражавшего интересы крупной и средей буржуазии портовых городов, тесно связанной с колониальной эксплуатацией Индонезии. В 1896 году либеральный кабинет провёл избирательную реформу, в соответствии с которой избирательное право получили практически все нидерландские мужчины старше 25 лет.
Нидерландские социал-демократические и марксистские организации, сформировавшиеся в это же время, были малочисленными и не играли важной роли в политической жизни страны. В 1860-е годы в Нидерландах на базе рабочих организаций взаимопомощи появились первые профсоюзы: Всеобщий нидерландский союз типографских рабочих (1866 год) и Союз огранщиков алмазов (1868 год). Большое значение для развития рабочего движения имело создание в Амстердаме в 1869 году нидерлансдкие секции Интернационала 1-го. В 1871 году основан Всеобщий нидерландский рабочий союз. Нидерландские социал- демократы создали сначала Социал-демократический союз Нидерландов (1881 год), одним из основателей которого был Ф. Ньювенгейс, а в 1894 году группа его членов во главе с П.Й. Трульстрой образовала Социал- демократическую рабочую партию Нидерландов (СДРПН). В результате раскола СДРПН в 1909 году на базе её левого крыла («трибунистов») сформировалась Социал-демократич. партия (СДП).
В правление королевы Вильгельмины (вступила на престол в 1890 году) значительная часть королевских прав, предусмотренных конституцией, была передана правительству и Генеральным штатам.
На рубеже XIX-XX веков Нрдерланды стремились занять место государства-арбитра в вопросах международного права. Они активно участвовали в организации европ. конгрессов и конференций (Гаагские конференции мира 1899 и 1907 годов), целью которых была выработка механизмов решения междунар. споров мирными средствами, предотвращение военных столкновений и обсуждение проблемы разоружения. После Гаагских мирных конференций Нидерландов стали активно заниматься международно-правовыми вопросами: арбитражем, проблемами разоружения и кодификацией международно-правовых норм. В 1911 году Нобелевской премией мира (совместно с А. Фридом) был удостоен нидерландский правовед Т. Ассер (1838-1913 годы).
Во время Первой мировой войны Нидерланды сохраняли нейтралитет. Дефицит сырья на внутреннем рынке, обусловленный военными действиями в соседних странах и блокадой транспортных путей, вызвал частичную перестройку экономики на основе государственного регулирования, а также её структурные изменения, в результате которых Нидерланды смогли производить значительную часть необходимой продукции на собствнной территории, что способствовало быстрому послевоенному развитию страны, росту таких мощных монополистических объединений, как электротехническое предприятие «Philips» (основано в 1891 году), англо-голландской нефтяной концерн «Royal Dutch Shell» (основан в 1907 году), химический концерн AKU (основан в 1911 году), пищевой и парфюмерный «Unilever» (основан в 1929 году). Из традиционых отраслей существенной модернизации подверглись судостроение и пищевая промышленноть. Интенсификация сельского хозяйства позволила освободить рабочие руки для испытывавшей потребность в них промышленности, тем самым была обеспечена занятость населения.
Политика нейтралитета, по сути, позволила нидерландскому обществу избежать социального взрыва на заключительные этапе войны, а в послевоенное время - потрясений революционного характера. Выступления 11-17 ноября 1918 года с требованием отправить правительство в отставку (т. н. Красная неделя), организованные СДП под влиянием Ноябрьской революции 1918 года в Германии, не получили поддержки населения и были быстро подавлены. Сразу же после «Красной недели» 17 ноября 1918 года на съезде в Лейдене СДП была переименована в Коммунистическую партию Нидерландов (КПН).
В послевоенный период правительство провело социальные реформы (принятие законов о 45-часовой рабочей неделе, запрещении труда подростков до 14 лет, снижении пенсионного возраста до 65 лет, увеличении размеров пенсии по старости и др.). В 1917 году избирательное право было предоставлено всем лицам мужского пола, достигшим 23-летнего возраста. На основе поправок, внесённых в конституцию в 1919 году, избирательное право получили женщины. Накопленные гос-вом средства позволили сразу же после войны приступить к реализации важнейшей для страны гидротехнические программы.
В период экономического кризиса 1929-1933 годов производство в Нидерландах сократилось на 70%, количество безработных колебалось от 300 до 600 тыс. человек. Только к концу 1930-х годов нидерландская экономика достигла докризисного уровня. Треть нацилнального дохода приносила самая большая колония - Индонезия, огромные суммы поступали также от судового фрахта и процентов по кредитам. Нидерланды занимали 3-е место в мире (после Великобритании и США) по размерам заграничных капиталовложений, которые преимущественно шли в Германию (в т. ч. и в её военную промышленность).
В межвоенный период значительные изменения претерпела структура нидерландского общества, что объяснялось прежде всего изменениями в экономике. Рост численности рабочих в индустриальных центрах способствовал укрупнению их организаций и расширению выдвигаемых ими экономических и политических требований. После Первой мировой войны СДРПН играла значит. роль в нидерл. рабочем движении. Но в 1917 году закон, уравнявший конфессиональное и светское образование, позволил Церкви привлечь на свою сторону часть рабочих. Помимо социалистического, возникли протестантское и католическое рабочие движения. Это было лишь частью гораздо более широкого общественного явления, получившего название «verzuiling» (букв. - столпирование, пилонизация), т. е. разделение нидерл. общества на группы различного социального состава, внутренняя связь в которых обусловливалась общим мировоззрением. Постепенно во всех сферах общественная жизни страны стали присутствовать 4 типа организаций, представлявших такие группы населения, как протестанты, католики, социал-демократы и либералы. Каждая из них формировала собственного «пилон», в котором действовали свои школы, профсоюзы, молодёжные и женские объединения, партии, спортивные организации, СМИ, больницы и т. д. Вместе с тем объединение лидеров организаций в коалиции в высших эшелонах власти, диалог между ними позволяли сглаживать противоречия и придавали обществу стабильность и уверенность в возможности разрешения возникавших конфликтов.
В межвоенный период ведущее положение в партийно-политической. системе Нидерландов занимали клерикальные партии: Римско-католическая государственная партия (РКГП), оформившаяся в 1926 году на основе Всеобщего союза римско-католических объединений избирателей, а также старейшие протестантские партии АРП и ХИС. Сменявшие друг друга в эти годы коалиционные кабинеты проводили, в сущности, один и тот же курс во внутренней политике: режим экономии за счёт сокращения расходов на социальные нужды, снижение заработной платы, использование государственных средств для поддержания крупных корпораций. КПН получала на выборах от 2 до 4% голосов избирателей. СДРПН впервые вошла в правительственный кабинет только в 1939 году, затем она была представлена в т. н. королевских кабинетах 1940-1945 годов и в 2 кабинетах переходного периода 1945-1946 годов. Национал-социалистическое движение (основано в 1931 году) из-за своего антисемитского курса осуждалось всеми клерикальными общинами страны и накануне Второй мировой войны имело незначительную поддержку в обществе (4% голосов на выборах 1937 года).
В 1919 году Нидерланды вступили в Лигу Наций. Нидерландское правительство стремилось избежать вовлечения страны в европейские конфликты, поэтому неохотно шло на более тесные контакты с Великобританией, Францией и противостоявшей им Германией, ориентируясь на сближение с США.
Во время Второй мировой войны 10 мая 1940 года германская армия вторглась в Нидерланды 13 мая королева Вильгельмина и правительство эмигрировали в Лондон. Страна была оккупирована, 18 мая в Нидерландах введено гражданское управление во главе с рейхскомиссаром А. Зейс-Инквартом, Генеральные штаты прекратили работу, политической партии были запрещены. С 1942 года легально действовало только Национал-социалистическое движение А.А. Муссерта. В феврале 1941 года в Нидерландах прошла первая в оккупированной Европе политическая забастовка, организованная действовавшей в подполье КПН. С 1941 году в Ниерландах развернулось Движение Сопротивления. 10 июля 1942 года между Нидерландами и СССР были установлены дипломатические отношения (Нидерланды прервали дипломатические отношения с Россией в ноябре 1918 года). Операция союзников по освобождению Надерландов («Market-Garden») началась 17 сентября 1944 года (26 сентября 1944 года прервана, возобновлена 11 марта 1945 года). 5 мая 1945 года Нидерланды были полностью освобождены. Война нанесла Нидерландам большой ущерб, человеческие потери составили 236 тыс. человек, 75% евреского населения было отправлено в нацистские концлагеря. Государственный долг вырос с 5,5 млрд. долл. (1930 год) до 19,5 млрд. долл. (1945 год). Разрушению подверглись многие промышленные и транспортные предприятия, их оборудование было демонтировано и вывезено в Германию.
Королевство Нидерландов после 1945 года. Восстановлению хозяйства и выходу из экономического кризиса во многом способствовали средства, полученные Нидерландами по Маршалла плану (в 1948-1952 годы около 1 млрд. долл.). В послевоенный период существенно изменилась структура экономики страны. В 1946-1970 годы доля промышленности и строительства в национальном доходе поднялась с 34 до 45,5%, доля сельского хозяйства и рыболовства сократилась с 13 до 6,5%. Удельный вес сферы услуг достиг 48%. Стремительно развивались чёрная металлургия, машиностроение, электронная, нефтеперерабатывающая и химическая промышленность. Из старых отраслей сохранила свои позиции только пищевая промышленность. Отрасли, ориентировавшиеся на колониальные рынки, постепенно утратили своё значение. Доля высокотехнологичных отраслей в общем объёме промышленного производства к началу 2000-х годов достигла 12,5%. Ведущие позиции в мировой экономике сохраняли «Royal Dutch Shell», «Unilever», «Philips», «Akzo Nobel» (до 1969 AKU). Обнаруженные к концу 1950-х годов запасы природного газа в Гронингене (оцениваются в 1650 млрд. м3, 4-е место в мире) дали дополнительный стимул экономич. развитию страны. Занимая 134-е место в мире по размерам территории (0,008% поверхности земного шара), 54-е по численности населения, Нидерланды вышли к 2003 году на 15-е место в мире по объёму ВВП, на 8-е место по общему объёму экспорта и на 3-е место (после США и Франции) по размерам экспорта сельско-хозяйственной продукции. Страна является одним из крупнейших мировых инвесторов (6-е место в мире по объёму инвестиций за рубежом), а нидерландские корпорации «ING Groep» (финансы) и AEGON (страхование) входят в число крупнейших в мире.
В послевоенный период Нидерланды укрепили свою роль «ворот» Европы, став важнейшим пунктом перевалки и переработки нефти и нефтепродуктов, газа, металлов и т. д. В стране постоянно совершенствовалась транспортная инфраструктура, основой которой является порт Роттердам.
В 1958 году в Нидерландах начались работы по воплощению в жизнь грандиозного гидропроекта «Дельта», который должен был обезопасить Зеландию от наводнений с помощью системы дамб и шлюзов (работы завершились в 1997 году). Во второй половине XX века Нодерланды значительно увеличили свою территорию путём создания польдеров. В 1986 году на осушенных землях зал. Зёйдер-Зе (Зёйдерзе) создана новая провинция страны - Флеволанд.
В послевоенный период произошёл распад нидерл. колониальной империи. В 1949 году, после неудавшейся попытки силой удержать под своей властью Индонезию (см. Нидерландско-индонезийская война), Нидерланды предоставили ей независимость. В 1954 году в соответствии с новым Статутом Королевства Нидерландов Суринам и Нидерл. Антильские о-ва стали его равноправными частями. В 1963 году Индонезии было передано управление Западной Новой Гвинеей (Зап. Ирианом). В 1975 году Суринам получил независимость, а в 1986 году о. Аруба - самоуправление в составе Королевства Нидерландов. В результате конституционной реформы 10 октября 2010 года самоуправление в рамках Нидерландов получили также острова Кюрасао и Синт-Мартен (Сен-Мартен), а острова Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус стали специальными муниципальными образованиями.
Государственный строй Нидерландов в послевоенный период не претерпел изменений. В стране сохраняется конституционная монархия. В 1948 году Вильгельмина отреклась от престола в пользу единственной дочери Юлианы, последняя в 1980 году уступила престол своей старшей дочери Беатрикс, а та в январе 2013 года объявила об отречении в пользу своего сына Вильгельма Александра (вступил на престол 30 апреля 2013 года).
Партийная система Нидерландов после 1945 года приобрела новые очертания. В 1946 году левое крыло СДРПН, либералы и часть представителей клерикальных партий объединились в социал-демократич. Партию труда (ПТ; Partij van de Arbeid, PvdA). ПТ неоднократно участвовала в правительственных коалициях, а её лидеры возглавляли правительств. кабинеты: В. Дрес (1948-1958 годы), Й. ден Ойл (Уйл) (1973-1977 годы), В. Кок (1994-2002 годы).
Либеральное движение представляет образованная 24 января 1948 года Народная партия за свободу и демократию (НПСД; Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD), выражающая интересы влият. торгово- промышленных и финансовых кругов и выступающая за свободный рынок, сокращение государственного вмешательства в экономику. С 1948 года НПСД участвовала в нескольких коалиц. правительствах, лидер этой партии М. Рютте с октября 2010 года возглавляет правительственный кабинет страны.
Левый фланг либерального движения представлен созданной в 1966 году партией «Демократы-66» («Д-66»; D66), сторонницей радикальной демократизации гос. устройства, общества и парт. системы. С 1973 партия входила в 6 коалиционных правительственных кабинетов.
Наметившееся в нидерландском обществе с 1960-х годов снижение роли Церкви привело к сокращению электората клерикальных партий. Чтобы сохранить позиции в соперничестве с усиливавшими своё влияние социал-демократами, АРП, ХИС и Католическая народная партия (КНП; образована в 1945 году на базе РКГП) в 1976 году создали политический блок, вошедший по результатам парламентских выборов 1977 году в правительственную коалицию с НПСД. Премьер-министром стал лидер блока А. ван Агт (до 1982 года). 11 октября 1980 года этот блок преобразован в партию Христианско-демократический призыв (ХДП; Christen- Democratisch App ̀el, CDA). В 1980-2011 годы ХДП входил в 11 правительственных кабинетов из 13 существовавших в этот период (за исключением кабинетов В. Кока в 1994-2002 годы). Премьер-министрами от ХДП были католик Р. Любберс (1982–94) и протестант Я.П. Балкененде (2002-2010 годы). В 2001 году на политической сцене Нилерландов появилась также консервативная клерикальная партия Христианский союз (ChristenUnie).
На крайне правом фланге действуют Партия за свободу (Partij voor de Vrijheid, основана в 2006 году) и партия «Список Пима Фортёйна» (Lijst Pim Fortuyn, образована в 2002 году).
Пропорциональная избирательная система и низкий проходной барьер дают возможность добиваться представительства в нидерл. парламенте мн. партиям (по результатам выборов 2010 года в него прошли депутаты от 10 партий) и затрудняют завоевание какой-либо одной партией абсолютного большинства мест и формирование однопартийного правительства. Поэтому правительства Нидерландов в послевоенный период формируются на коалиционной основе. Их основными участниками с 1980-х годов являются 3 крупнейшие партии - ПТ, ХДП и НПСД.
Во внешней политике после 1945 года Нидерланды, отказавшись от нейтралитета, взяли курс на интеграцию в систему западно-европеских и атлантических экономических, политических и военных союзов. В 1949 году они вошли в СЕ и НАТО, в 1955 году - в Западноевропейский союз. В 1951 году Нидерланды стали одним из учредителей Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), в 1957 году - Европейского экономического сообщества (ЕЭС), в 1958 году - Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома). В 1992 году подписали Маастрихтский договор, а 1 января 1999 года вошли в Европейский валютный союз (зону евро).
Значительное внимание Нидерланды уделили также вопросам региональной экономической интеграции. В 1958-1960 годы на основе ранее заключённых соглашений сформировался экономический союз Нидерландов с Бельгией и Люксембургом (Бенилюкс).
В рамках НАТО Нидерланды оказывали и оказывают поддержку США и Великобритании. Подразделения нидерландской армии приняли участие в военных операциях против Ирака (1991 и с 2003 года), Югославии (1999 год), Афганистана (с 2001 года), Ливии (2011 год). Нидерландские политики трижды являлись генеральными секретарями НАТО: в 1961-1964 годы Д. Стиккер, в 1971-1984 годы Й. Лунс, в 2004-2009 годы Я. де Хооп Схеффер.
С начала 1990-х годов активизировались двусторонние отношения между Ниерландами и РФ. Руководители двух стран обменялись государственными визитами: королева Беатрикс посетила Россию (5-8 июня 2001 года), а президент РФ В.В. Путин - Нидерланды (1-2 ноября 2005 год). 19-20 июня 2009 года состоялся визит в Нидерланды президента РФ Д.А. Медведева. Между РФ и Нидерландами ведётся конструктивный политический диалог, заключён широкий комплекс межгосударственных соглашений о сотрудничестве в различных областях. 14.3.2011 состоялась встреча министров иностранных дел Нидерландов и РФ - У. Розентала и С.В. Лаврова, по итогам которой подписана 5-я Совместная программа действий между Россией и Нидерландами на 2011-2013 годы.
Нидерланды входят, наряду с Китаем и ФРГ, в тройку основных торгово-экономических партнёров РФ. Товарооборот между двумя странами в 2010 достиг, по российским оценкам, почти 58 млрд. долл. Размер накопленных инвестиций Нидерландов в России в том же году составил около 44 млрд. долл., а накопленных прямых инвестиций – ок. 22 млрд. долл. (2-е место после Кипра). Только за 2010 в рос. экономику Нидерландов было вложено св. 7 млрд. долл. В России действуют св. 200 представительств нидерлендских фирм, число предприятий с участием нидерландского капитала превышает 800. В числе наиболее перспективных направлений российско-нидерландского экономического сотрудничества - ТЭК (топливно-энергетич. комплекс), нефтехимия, транспорт, связь, предприятия, работающие в области высоких технологий, и ресурсосберегающие проекты. В 2010 году подписаны соглашения о стратегическом партнёрстве между «Газпромом» и «Royal Dutch Shell», между «Газпромом» и концерном Gazuni, а также соглашение о сотрудничестве между «Газпромом» и нидерландским «Project Delta Group». Нидерланды участвуют в реализации проектов «Сахалин-2» и «Северный поток». Активно работает Российско-нидерландская смешанная комиссия по экономическому сотрудничеству.
Хозяйство
Ниерланды относятся к числу малых экономически высокоразвитых стран. По масштабам экономики (в Нидерландах производится около 1% валового мирового продукта) уступают в зарубежной Европе Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании, в мире занимают 23-е место (2011 год).
Объём ВВП 713 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2011 год), в расчёте на душу населения около 42,6 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,910 (2011 год; 3-е место среди 187 стран мира после Норвегии и Австралии).
Структура экономики Нидерландов - типично постиндустриальная: в сфере услуг производится 73,1% ВВП, в промышленности и строительстве - 24,2%, в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве - 2,7% (2011 год). Главенствующие позиции занимают крупные корпорации: нидерландско- британской «Royal Dutch Shell» (нефтегазовая пром-сть; 1-е место среди ТНК мира по обороту, 458,4 млрд. долл. в 2009 году) и британско-нидерландской «Unilever N. V.» (один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии), нидерл. «ING Groep N. V.» и «ABN AMRO Group N. V.» (банковско-финансовый сектор), «Koninklijke Philips Electronics N. V.», (электротехническая и радиоэлектронная промышленность), «Akzo Nobel N. V.» (химическая промышленность).
Промышленность.
В сравнении с другими малыми экономически высокоразвитыми странами Европы Нидерланды имеют диверсифицированную промышленность, основу которой составляют отрасли обрабатывающей индустрии. В начале XXI века в Нидерландах, в отличие от большинства государств Западной Европы, сохраняет важное значение добывающая промышленность (в отдельные годы обеспечивает до 6% ВВП; доля в структуре занятости около 1%, 2010 год).
Основа добывающей промышленности - газовая отрасль. С открытием в 1959 году месторождения Гронинген и началом его промышленной эксплуатации Нидерландов быстро выдвинулись в число крупнейших в Европе и мире производителей и экспортёров природного газа. По добыче природного газа (81,1 млрд. м3 в 2011 году - около 3% мировой; максимум 94,5 млрд. м3 в 1976 году, позднее при полном покрытии внутренних потребностей стала сокращаться) Нидерланды занимают 13-е место в мире; значительная часть добываемого газа экспортируется (доля поставок на экспорт сокращается: около 2/3 объёма добычи в 2000-е годы; около 1/4 в начале 2010-х годов). Нидерланды, наряду с Норвегией, - один из ведущих в Западной Европе и крупнейший в странах ЕС экспортёр природного газа (22,8 млрд. м3 в 2011 году, 16-е место в мире; 55,6 млрд. м3 в 2009, 6-е место); основные покупатели - Германия, Бельгия, Франция, Италия и Швейцария. Доходы от продажи природного газа в отдельные годы достигают 20% всех бюджетных поступлений. Нидерландская государственная газовая компания «N. V. Nederlandse Gasunie» (существует с 1963 года; штаб-квартира - в Гронингене) - лидер в области транспортировки, распределения и сбыта природного газа на внутреннем и европейском рынке: ежегодный объём прокачки газа превышает 100 млрд. м3; помимо нидерл. газопроводной сети, компании принадлежит 60% газопровода BBL (соединяет континентальную Европу и Великобританию по дну Северного м.), 9% акций консорциума «Nord Stream AG» (реализует проект «Северный поток»), часть германской газотранспортной системы.
Добыча нефти (около 2,5 млн. т в год в конце 2000-х годов) не имеет большого экономического значения, в начале XXI века ведётся (в осн. компанией «Royal Dutch Shell») главным образом на шельфе Северного м., где сосредоточено более 3/4 всех запасов (нидерландский сектор шельфа менее богат нефтью, чем британский и норвежские сектора). Подавляющая часть потребляемой НПЗ сырой нефти импортируется, главным образом из России (свыше 20%), Великобритании, Норвегии, стран Ближнего и Среднего Востока (в основном из Саудовской Аравии и Ирана).
Добыча каменного угля (с конца XIX века одна из важнейших отраслей хозяйства Нидерландов, велась в пров. Лимбург) с середины 1970-х годов практически свёрнута из-за конкуренции с другими видами энергоносителей (позднее велась эпизодически и имела сугубо местное значение). Нидерланды импортируют уголь (св. 10 млн. т в год) из Австралии, КНР, ЮАР, Польши, США, России и другие стран. В конце 2000-х годов в связи с потребностью в каменном угле, ростом цен на импортный уголь, сохраняющимися запасами и высоким качеством лимбургских углей разрабатываются программы частичного возобновления угледобычи (в т. ч. рассматриваются проекты ввода в эксплуатацию в начале 2010-х годов крупной шахты имени королевы Беатрикс в Херкенбосе, в окрестностях Рурмонда).
Из нетопливных полезных ископаемых наибольшее развитие получила добыча каменной соли (около 1 млн. т в год в середине 1990-х годов; в конце 2000-х годов имеет местное значение; экспорт прекращён), которая ведётся в регионе Твенте - близ Хенгело и Букело в пров. Оверэйссел, а также в провинциях Дренте и Гронинген; гл. потребитель - химические заводы Твенте.
В топливно-энергетическом балансе доля природного газа 51,8%, нефти и нефтепродуктов 36,8%, угля 6,4%, прочих первичных источников энергии 5,0% (в т. ч. ядерной около 1,6%, ветровой около 3%; 2008 год).
Основу электроэнергетики составляют электростанции общего пользования (около 100 небольших электростанций, действующих при промышленных предприятиях и их обслуживающих, в нидерландской статистике учитываются как предприятия др. отраслей). Установленная мощность электростанций 26 млн. кВт (2010 год; 12,5 млн. кВт в 1987 год). Производство электроэнергии неуклонно растёт (108 млрд. кВт·ч в 2010 оду; 90,6 млрд. кВт·ч в 2002 году; 57,1 млрд. кВт·ч в 1984). Потребление электроэнергии (115 млрд. кВт·ч в 2010 году) превосходит объём её национального произыодства; Нидерланды импортируют электроэнергию (гл. обр. из соседних стран - Германии, Бельгии, Франции). Ведущие нидерландские энергетические компании - «N. V. Nuon Energy», «Alliander N. V.», «N. V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland» (EPZ). На рынке электроэнергоснабжения широко представлен иностр. капитал (шведский «Vattenfall», германский E.ON AG, RWE AG). Преобладают ТЭС средней и малой мощности. Крупные ТЭС (все мощностью свыше 800 тыс. кВт) расположены в пригородах Роттердама, Амстердама, Неймегена и в Велсене (Северная Голландия, на побережье Северного м.). В конце 2000-х годов около 2/3 электроэнергии вырабатывалось за счёт использования природного газа; большинство ТЭС, ранее работавших на мазуте, до конца XX века переведены на импортный уголь либо природный газ. Мощности ТЭС, работающих на угле, в начале XXI века также сокращаются.
По установленной мощности ветроэнергетических установок (2,2 тыс. МВт в 2010 году) Нидерланды занимают 8-е место в Европе (после Германии, Испании, Италии, Франции, Великобритании, Дании и Португалии) и 13-е в мире. Единственная действующая АЭС - «Borssele» (в пров. Зеландия, в дельте Шельды; введена в эксплуатацию в 1973 году; в 1990-е годы модернизирована; 1-й энергоблок установленной мощностью 482 тыс. кВт) принадлежит электроэнергетич. компании EPZ. Решение (1994 год) о её выводе из эксплуатации к 2004 году пересмотрено в 2002 году; в соответствии с новой стратегией развития электроэнергетики страны АЭС будет функционировать до 2034 года. Строительство 2-го энергоблока мощностью 1,6 тыс. МВт (решение принято в 2009 году) с 2013 года будет вести компания DELTA N. V., его ввод в эксплуатацию намечен на 2018 год. В г. Алмело (пров. Оверэйссел) расположено одно из крупнейших в Европе предприятий по обогащению урана (наряду с заводами в британском Кейпенхерсте и германском Гронау) компании «URENCO Group».
Гидроэнергетика из-за равнинного рельефа страны не получила в Н. большого развития. В начале XXI века всё большее значение приобретают новые, т. н. альтернативные, возобновляемые источники энергии. В конце XX - начале XXI веков активно развиваются биоэнергетика (сжигание и газификация биотоплива) и гелиоэнергетика (в Нидерландых насчитывается более 40 тыс. солнечных батарей, которые частично используются автономно - на маяках, буях, отдалённых животноводческих фермах, частично подключены к общей сети - установленная мощность последних около 5,2 МВт). По оценкам, к 2020 году на долю альтернативных источников энергии (в осн. на энергию ветра) в Нидерлнадах будет приходиться около 10% топливно-энергетич. баланса.
На обрабатывающую промышленность (включая электроэнергетику) в нач. 21 в. приходится 14–16% ВВП (14,9% в 2009). По объёму условно чистой продукции обрабатывающей промышленности Нидерландов занимают 16-е место в мире и 7-е в Европе (после Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании и России). Выделяются 2 группы отраслей: традиционные, отчасти связанные с колониальным прошлым (судостроение, металлургия, ряд отраслей лёгкой и пищевой промышленности), и новые, в т. ч. наукоёмкие (представлены высокотехнологичными производствами, гл. обр. в машиностроении и химич. индустрии). Многие отрасли обрабатывающей индустрии имеют экспортную направленность: доля Нидерлнадов в мировом экспорте продукции обрабатывающей промышленности (2,4% в 2009 году) значительно выше доли страны в мировом промышленном производстве (1%).
Металлургический комплекс (обеспечивает около 5% стоимости условно чистой продукции обрабатывающей промышленности, без электроэнергетики общего пользования, 2008 год) полностью зависит от импорта сырья: железных руд, коксующегося угля (потребности в самом коксе покрываются в значительной мере за счёт национального производства на базе импортного угля), глинозёма и др.
Развитию чёрной металлургии до последней трети XX века способствовал большой спрос на металл внутри страны (в т. ч. в судостроении), позднее темпы роста в отрасли снизились, одновременно возросло значение Нидерландов как экспортёра металлургической продукции. В начале XXI века Нидерланды замыкают первую десятку крупнейших производителей чёрных металлов в Европе; ежегодно производится 5-6 млн. т чугуна и 6-7 млн. т стали (её значительная часть экспортируется). Около 98% стали выплавляется в кислородно-конвертерных печах (по этому показателю Нидерланды занимают 1-е место в ЕС), более 2% - в электропечах (последнее место среди стран ЕС); потребности в высококачественных сортах электростали покрываются главным образом за счёт импорта. Единственный завод полного металлургического цикла расположен в Эймёйдене (обеспечивает 100% производства чугуна, более 93% стали; 3-й по значимости центр чёрной металлургии ЕС после герм. Дуйсбурга и итальянского Таранто), принадлежит компании «Tata Steel Europe» (до кон. 20 в. в собственности нидерландского металлургического концерна «Koninklijke Hoogovens», который в 1999 году объединился с британским «British Steel»). Мощности др. предприятий (сталепрокатных и передельных заводов) невелики; они расположены б. ч. в пределах Рандстада (в Зёйлене, в пригороде Роттердама Алблассердаме и др.) и работают на чугуне, производимом в Эймёйдене, либо на вторичном металлосырье. Прокатное производство специализируется гл. обр. на выпуске тонкого стального листа, труб для нефтегазового хозяйства.
Главная отрасль цветной металлургии - алюминиевая промышленность. По объёму производства первичного алюминия (менее 0,3 млн. т в 2009 году) Нидерланды занимают 8-е место в Европе (без учёта России). Действуют 2 предприятия: завод близ морского порта в Делфзейле (пров. Гронинген; мощность менее 200 тыс. т первичного алюминия в год; принадлежит компании «Aleris International») и завод во Флиссингене (близ АЭС «Borssele», пров. Зеландия; с 2007 года принадлежит «Rio Tinto Alcan»). Др. предприятия: алюминиевого литья в Делфзейле, по производству алюминиевых полуфабрикатов в Рурмонде и Тегелене (пров. Лимбург), Хогезанд-Саппемере (пров. Гронинген), Хардервейке (пров. Гелдерланд), Дрюнене (пров. Сев. Брабант). Значительная часть потребностей в алюминии покрывается за счёт импорта (гл. поставщики - КНР, Япония, Россия, Канада, США). Единственное предприятие по выплавке олова - в Арнеме (менее 10 тыс. т в год); небольшие предприятия по выплавке свинца - в Арнеме, цинка и кадмия - в Бюделе (на юге Северного Брабанта, близ границы с Бельгией).
Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность (ок. 22% стоимости продукции в 2008 году) - важные отрасли хозяйственной специализации Нидерландов. В начале второй половины XX века создан крупнейший узел нефтепереработки в районе Роттердама; вторым по значению стал район Амстердамского морского порта с крупным НПЗ компании «Mobil Oil» (современное «ExxonMobil»). В 1970-е годы общая мощность нидерлансдской НПЗ достигала 100 млн. т переработки сырой нефти, с последней четверти XX века их загрузка снижалась, в конце XX - начале XXI веков сокращены сами мощности. В начале XXI века действуют 6 НПЗ общей мощностью 61 млн. т (2010; 1,4% мировых; 6-е место в ЕС после Германии, Италии, Франции, Великобритании и Испании). Все НПЗ расположены в портово-промышленных комплексах (близ Роттердама, Амстердама и Флиссингена). Роттердамский портово-промышленный комплекс - крупнейший в Европе по производств. мощностям и объёму нефтепереработки [всего 4 НПЗ, в т. ч. два крупнейших в странах ЕС завода: в Роттердаме (мощность 20 млн. т) и его пригороде Пернисе (18 млн. т); оба предприятия входят в «большую четвёрку» крупнейших западно-европейской НПЗ наряду с заводами близ британского Саутгемптона и во франц. Гонфревиль-л’Орше мощностью по 17 млн. т каждый], импорту (и реэкспорту) сырой нефти и транспортировке нефтепродуктов. В районе Роттердама потребляется лишь часть поступающей из-за рубежа сырой нефти, её значительные объёмы поставляются в соседние страны ЕС (в первую очередь перекачиваются в Германию по нефтепроводу Роттердам - Кёльн). Все НПЗ ориентированы гл. обр. на первичную переработку импортной нефти; производимые нефтепродукты б. ч. экспортируются. Ключевые позиции в нефтепереработке занимают ведущие мировые нефтяные компании - «Royal Dutch Shell», «Esso» (европ. подразделение «ExxonMobil»), BP, «Texaco» и «Total».
Химическая промышленность специализируется на произ-ве азотных удобрений, этилена, аммиака, синтетическая каучука, синтетич. волокон и пластмасс, лаков и красителей. В начале XXI века по объёму выпускаемой химической продукции Нидерландов входят в первую десятку крупнейших мировых производителей; роль страны как экспортёра мн. видов товаров намного выше (в отдельные годы на Нидерланды приходится до 1/10 мирового экспорта химической индустрии; экспортируется более 1/2 стоимостного объёма химич. продукции). Крупнейшая нидерландская химическая корпорация - «Akzo Nobel» (штаб-квартира - в Амстердаме), выпускающая различные виды химикатов, полимеров, азотные удобрения, фармацевтич. продукцию, - один из мировых лидеров по выпуску производств. и декоративных красок, лаков, специальные покрытий, в т. ч. для автомобильной, авиационной, судостроительнй, мебельной промышленности; главный мировой производитель многофункциональных химикатов, применяемых в качестве добавок и катализаторов при изготовлении полимеров, используемых для очистки нефти и нефтехимических продуктов. Вторая по значению нидерландская химическая корпорация - «Koninklijke DSM N. V.» (штаб-квартира - в Херлене, пров. Лимбург); главное направление деятельности - производство разнообразных химикатов: капролактама, азотных удобрений, нафталина, бензола и др.; в начале XXI века занимает ключевые позиции в нидерл. биотехнологич. индустрии (выпуск ферментов, витаминов, биохимикатов) и является крупным производителем фармацевтической продукции. В отрасли широко представлены также филиалы американской и европеской химических компаний.
Самая высокая территориальная концентрация предприятий отрасли - в устье Рейна, в окрестностях Роттердама. Роттердамский промышленный узел - главный центр нефтехимического производства: продукция частично перерабатывается в самом Роттердаме и в соседних промышленных центрах, частично поступает в др. ведущие центры нефтехимии (Амстердам, Тернёзен в пров. Зеландия, Делфзейл в пров. Гронинген, Ситтард-Гелен в пров. Лимбург), где выросло производство этилена, пропилена, ароматических углеводородов, аммиака, удобрений, серной кислоты, пластмасс, синтетич. каучука, синтетических волокон. Наиболее крупные центры производтсва азотных удобрений - Ситтард-Гелен, Эймёйден и пригороды Роттердама, фосфорных - Влардинген (близ Роттердама). Делфзейл - один из ведущих в ЕС центров по произ-ву хлора, кальцинированной и каустич. соды. Крупнейшие предприятия по производству полимеров расположены в районе Роттердама, Ситтард-Гелена и Тернёзене; по производству синтетического каучука - в Пернисе и окрестностях Амстердама; синтетич. волокон - в Арнеме и Эде (пров. Гелдерланд); среди других - Неймеген, Дордрехт, Эммен (пров. Дренте). Нидерланды - один из крупнейших в мире производителей лакокрасочной продукции; ведущий центр производства лаков, красок, анилиновых красителей - Тилбург (пров. Сев. Брабант). Производство продукции бытовой химии (мыла, детергентов, разнообразных гигиенич. средств) ведётся в основном британско-нидерландским пищевым концерном «Unilever»; главные центры - Амстердам и Роттердам. На Амстердам приходится также подавляющая часть производимой в стране парфюмерно-косметической продукции.
Фармацевтическая промышленность - одна из ключевых и активно развивающихся отраслей химической индустрии; её продукция (антибиотики, инсулин, гормональные препараты, витамины и др.) признана одной из лучших в мире по качеству. В Нидерландах представлено св. 120 фармацевтических предприятий (в т. ч. крупнейшие в Европе заводы по произ-ву пенициллина). Главные центры фармацевтической промышленности - Амстердам, его города-спутники (Нарден, Занстад), Девентер (пров. Оверэйссел), Осс (пров. Сев. Брабант); в конце XX – начале XXI веков крупным центром фармацевтического производства стал Роттердам. Более 85% продукции отрасли экспортируется (один из самых высоких показателей среди отраслей нидерландской индустрии).
Машиностроение (37% стоимости продукции в 2008 году) - основа нидерландской индустрии, имеет значительно более диверсифицированный характер, чем в других малых высокоразвитых странах Европы. В Нидерландах получили развитие транспортно-машиностроительный комплекс (судостроение, автомобильная, авиационная промышленность), электротехническая и электронная промышленность, приборостроение, ряд суботраслей общего машиностроения.
Традиционная отрасль транспортного машиностроения - судостроение; на протяжении нескольких веков Нидерланды относились к числу ведущих судостроительных держав Европы и мира. Максимальный объём производства судов пришёлся на первую половине 1970-х годов (до 0,5 млн. рег.-бр.т ежегодно); позднее снижение спроса на суда и сокращение заказов привели к закрытию многих верфей. В конце 2000-х годов действовало менее 40 судостроительных и судоремонтных верфей (включая малые, выпускающие речные суда, катера, прогулочные яхты); ежегодно спускалось на воду от 70 до 76 судов морского торгового флота вместимостью 170-200 тыс. рег. бр.-т (1,2-1,3 млн. т дедвейта). Доля Нидерланжов в мировом гражданском судостроении сократилась с 2,7% в 1970 году до 0,4% в 2009 году (в общем водоизмещении судов). Крупнейшие верфи находятся близ мест впадения Рейна и Мааса в Северное м., в районе Роттердама - Дордрехта (включая Мааслёйс, Схидам, Алблассердам, Слидрехт и ряд др. городов); др. значительные центры судостроения - Амстердам с пригородами, Флиссинген (пров. Зеландия) и Алкмар (пров. Северная Голландия). Основные виды выпускаемых судов - сухогрузы (включая суда-рефрижераторы), контейнеровозы и танкеры, а также рыбопромысловые суда, речные баржи, буксиры; пассажирские суда не строятся. Некоторые нидерландские верфи осуществляют ремонт, модернизацию и эксплуатационное обслуживание военно-морские техники НАТО. Возрастает число верфей, осуществляющих только судоремонт; ряд судостроительных предприятий переведены на выпуск смежной машиностроит. продукции (судовых машин и оборудования, судовой радиоэлектроники, навигационных приборов). После банкротства в 1983 году гигантского концерна-конгломерата «Rijn-Schelde-Verolme» (занимал фактически монопольное положение в нидерландском судостроении) в отрасли не осталось мощных компаний; фирмы - наследницы концерна обанкротились и распались в 1990-2000-х годов, их активы и производственная база частично перешли под контроль различных машиностроительных фирм; сохранившиеся самостоятельные нидерландские судостроительные фирмы («Royal De Vries», «Royal Huisman», «Barkmeijer Stroobos», «IHC Merwede», «Oceanco» и др.) значительно уступают по выпуску судов европеским конкурентам; часть производственной мощностей бывшего концерна в начале XXI века принадлежит иностранному капиталу.
В автомобилестроении с середины 2000-х годов из-за усиления конкуренции на европейском авторынке со стороны неевропейских производителей (гл. обр. из новых индустриальных стран) выпуск автомобилей стал снижаться (248 тыс. автомобилей в 2004 году; 159 тыс. - в 2006 году; 139 тыс. - в 2007 году), к концу 2000-х годов стабилизировался на уровне 130-140 тыс. единиц в год (за 2000-2010 годы в списке крупнейших мировых производителей автомобилей Н. спустились с 23-го на 38-е место). С последней четверти XX века в отрасли усилились позиции иностранного капитала (в 1970-е годы - шведского, в конце XX – начале XXI веков - японского). Импорт автомобилей традиционно значительно превосходит экспорт. В начале XXI века единственное в Нидерландах предприятие по сборке легковых автомобилей - автозавод фирмы «NedCar» («Netherlands Car B. V.», дочерняя компания япон. «Mitsubishi Motors Corporation») в Борне; в начале 2010-х годов выпускает модели «Mitsubishi Colt» и «Mitsubishi Outlander». Производственной мощности загружены в конце 2000-х годов на треть (в год производится не более 90 тыс. автомобилей; в начале 2000-х годов - до 190 тыс.). Единственное предприятие по производству грузовых автомобилей (в основном тяжёлых грузовиков) и автобусов - автозавод компании «DAF Trucks N. V.» (в структуре американского концерна «PACCAR Inc.») в Эйндховене, один из крупнейших в Европе (40-50 тыс. тяжёлых грузовиков в год, в отдельные годы - до 60 тыс., что несколько раз выводило Нидеранды по их выпуску на 3-е место в Европе после Германии и Испании). Автокомплектующие производятся в Роттердаме и Амстердаме, а также в Эйндховене (автомобильная радиоэлектроника). Главный поставщик комплектующих (шасси, кабины, ряд др. узлов и агрегатов) для нидерландских автозаводов - предприятие в бельгийском г. Вестерло.
Нидерланды имеют достаточно развитую авиационную и ракетно-космическую промышленность. В последней трети XX века фактически монопольные позиции в гражданском авиастроении занимал концерн «Fokker»; после его банкротства в 1996 году производственной мощности в основном перешли к корпорации «Stork B. V.» (штаб-квартира -- в Нардене, близ Амстердама); ракетно-космический сегмент производственной базы б. ч. был выделен в самостоятельную фирму «Fokker Space» (с 2002 года «Dutch Space»). В начале XXI века авиадвигатели производят нидерландские филиалы фирм «Allison Engine Company» (в структуре британской корпорации «Rolls-Royce plc») и «Curtiss-Wright Corporation». Основной мощности по производству гражданских и военных самолётов и вертолётов расположены на авиазаводе «Stork B. V.» в Папендрехте (пров. Юж. Голландия); завод в Вунсдрехте (близ г. Берген-оп-Зом, пров. Сев. Брабант; при крупнейшей в стране авиабазе НАТО) выполняет в основном работы по ремонту, модернизации и техническому обслуживанию авиатехники. Резервные авиасборочные мощности имеют предприятия в Ипенбурге (в черте Гааги) и близ аэропорта Схипхол под Амстердамом. Компания «Stork B. V.» участвует в производвсте вертолётов NHI-NH90, военно-транспортных самолётов «C-17 Globemaster III» и ряде др. авиастроительных программ. На предприятиях «Dutch Space» и «Stork Fokker Aerospace» (аэрокосмич. подразделение «Stork B. V.») в Амстердаме, Нардене (пров. Северная Голландия) и Хогевене (пров. Дренте) разрабатываются и выпускаются компоненты электронных систем управления ракетной и космич. техникой, двигателей для космических ракет (в т. ч. в рамках панъевропейской программы «Ариан-5»), солнечные батареи и фотоэлементы.
Электротехническая, электронная промышленность и приборостроение - важнейшая группа отраслей: совокупно обеспечивают свыше 40% объёма продукции машиностроения. Приборостроение традиционно тесно связано с радиоэлектроникой, меньшее развитие получили точная механика, оптика и часовая промышленность. В конце XX – начале XXI веков наиболее высокими темпами развивалось производство микроэлектроники, вычислительной и информационной техники. По сравнению с традиционной электротехнической промышленностью, экспортное значение которой в последние десятилетия существенно снизилось, электронная отрасль (особенно производство микроэлектроники) отличается высокой экспортной квотой: до 75% продукции микроэлектроники экспортируется.
Ключевые позиции в нидерландской электротехнической, электронной пром-сти и в некоторых отраслях приборостроения занимает концерн «Koninklijke Philips Electronics N. V.» [«Philips»; штаб-квартира - в Амстердаме; один из ведущих в Европе в области микроэлектроники, произ-ве микрочипов, новейших серий микросхем (IDA, SAA, SAB), компьютеров, медицинского оборудования, некоторых видов пром. электроники и др.]. Концерн остаётся крупным производителем бытовой электроники, электротехнической, светотехнической и радиотехнической продукции (электроламп, радиоприёмников, магнитофонов, медиаплееров, телевизоров, домашних видео- и кинотеатров, мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов, очистителей воздуха, кухонной техники и др.); в конце XX - начале XXI веков ряд предприятий концерна по выпуску электротехники и бытовой электроники переведены в другие (преимущественно развивающиеся) страны. Компания «NXP Semiconductors» (выделена из «Philips» как самостоят. фирма в 2006; штаб-квартира и основные заводы - в Эйндховене) занимает 3-е место в Европе по производству полупроводников (после европейской компании «STMicroelectronics» и германской «Infineon Technologies»), выпускает разнообразную электротехническую и электронную продукцию промышленного назначения. Компания «ASML Holding N. V.» (штаб-квартира и основ производственной мощности - в Велдховене, пров. Северный Брабант) - крупнейший в мире производитель фотолитографической техники (около 65% мирового рынка); выпускает микропроцессоры, микросхемы (чипы) памяти (RAM и др.), флэш-память.
Компания «Thales Nederland B. V.» (в составе французского электронного концерна «Thales Group»; штаб-квартира и предприятия - в Хенгело) - крупнейший в стране производитель информационых систем и устройств авиакосмического, военного и морского назначения: радаров, навигационных приборов и приборов ночного видения. Фирма «TomTom» (штаб-квартира - в Амстердаме) - один из главных европейских производителей и поставщиков устройств для автомобильной и персональной GPS-навигации (включая программное обеспечение).
Крупнейшие центры электронной промышленности (особенно наиболее высокотехнологичных наукоёмких производств) - Амстердам, Эйндховен (здесь в 1891 году возникла компания «Philips» и разместились её головные предприятия; ныне - центр электротехнической и электронной промышленности европейского значения), Хилверсюм, Хенгело, Девентер; электротехнической - Эйндховен, Амстердам (был гланвм центром; в конце XX - начале XXI веков здесь закрыто неск. крупных предприятий); приборостроения - Амстердам и Хенгело.
В общем машиностроении (основная часть продукции предназначена для внутреннего рынка) выделяются производство оборудования для нефтеперерабатывающих и химических заводов (компрессоры, калориферы, дистилляционные установки), подъёмно-транспортного оборудования (крупный потребитель - портовое хозяйство страны), сельско-хозяйственное машиностроение, производство установок для опреснения морской воды, оборудования для сахарных заводов. Станкостроение менее развито; по выпуску металлорежущих станков, в т. ч. с числовым программным управлением (ЧПУ), Нидерланды значительно уступают не только ведущим европейским производителям, но и таким странам, как Швейцария и Швеция. Главные центры общего машиностроения - Роттердам, Амстердам, Хенгело, Бреда, Зволле. Крупнейший производитель - компания «Verenigde Machinefabrieken Stork - Werkspoor» (выпускает также металлоконструкции, используемые в т. ч. в мостостроении, котлы, турбины, дизельные двигатели для судов и локомотивов).
Лесная и деревообрабатывающая промышленность (около 3% стоимости продукции, 2008 год) из-за ограниченности сырьевой базы потребляет в основном импортную древесину. Крупный кластер целлюлозно-бумажной промвшленности сформировался в районе Велсена (Сев. Голландия; значительная часть сырья поступает в расположенный рядом порт Эймёйдена). Мебельные фабрики имеются в нескольких крупных городах страны.
Промышленность строительных материалов (менее 2% стоимости продукции, 2008 год) представлена главным образом предприятиями по производству цемента. Компания ENCI («Eerste Nederlandse Cement Industrie»; штаб-квартира и основные заводы - в Маастрихте) - один из крупнейших производителей портландцемента в странах ЕС.
Экономическое значение лёгкой промышленности неуклонно снижается (менее 6% стоимости продукции, 2008 год). Традиционные для Ниерландов отрасли - текстильная, кожевенная и обувная в начале XXI века находятся в состоянии кризиса. Основные районы произодства хлопчатобумажных и льняных тканей - Твенте (восток пров. Оверэйссел, с крупнейшими центрами Энсхеде и Хенгело) и пров. Сев. Брабант (гл. обр. небольшие города в окрестностях Эйндховена и Хелмонда); шерстяных тканей - окрестности Тилбурга (Сев. Брабант). Сокращаются и объёмы производства швейных изделий (основной центр - Амстердам; в конце XX - начале XXI веков усилилась специализация на пошиве дорогой и модной одежды).
Высокоразвитая пищевкусовая промышленность (около 25% стоимости продукции, 2008 год) специализируется на переработке местной сельско-хозяйственной продукции, импортных какао-бобов и табака. Преобладают небольшие предприятия (менее 20% предприятий имеет св. 10 работающих), одновременно в отрасли действуют крупные корпорации (ведущая - британско-нидерландский концерн «Unilever»).
На основе продуктивного животноводства выросли молочная (перерабатывается 11-12 млн. т молока в год) и сыроваренная отрасли. Нидерланды - один из ведущих европейских производителей молочных продуктов, сухого и сгущённого молока, сливочного масла, сыров (наиболее известные сорта «Эдам» и «Гауда» произошли от названий нидерл. городов; центр торговли сыром - г. Алкмар, где еженедельно проходит сырная ярмарка c аукционом для оптовых покупателей), маргарина (Нидерланды - родина этого продукта; на его производстве развивался концерн «Unilever»). Предприятия по производству молочной продукции расположены по всей стране и приближены гл. обр. к местам её потребления (значительная часть сыра вырабатывается на небольших заводах, в т. ч. на сыроварнях при фермах). Нидерланды обеспечивают более 1/5 мирового экспорта сливочного масла и сыра, св. 1/3 сгущённого молока. Мясоперерабатывающая промышленность ориентирована преимущественно на внутренний рынок; с конца XX века экспортная квота в отрасли и загрузка производств. мощностей снижаются, в т. ч. из-за увеличения экспорта живых свиней. Сахарная промышленность перерабатывает гл. обр. местное сырьё. В начале XXI века действуют 10 сахарных заводов в разных частях страны. По произ-ву сахара 1-е место среди провинций Нидерландов занимает Сев. Брабант (в южной части страны), а среди промышленных центров - г. Гронинген (на её севере). Важное значение имеют предприятия по переработке овощей и фруктов (перерабатывается около 20% урожая; основной мощности - в регионе Бетюве, на юге пров. Гелдерланд), глубокой заморозке продуктов (овощей, фруктов, мяса, рыбы).
Из отраслей пищевой промышленности, выросших на импортном сырье, особенно выделяется переработка какао-бобов, а также (в меньшей степени) чая, кофе, риса. Нидерланды - мировой лидер по импорту (680,9 тыс. т в 2009 году; гл. обр. из Кот-д’Ивуара, Ганы, а также из Индонезии) и переработке какао-бобов (0,6-0,7 млн. т в год, начало XXI века). Нидерландская компания «Gerkens Cacao B. V.» (штаб-квартира - в Амстердаме; в составе «Cargill Cocoa & Chocolate», подразделения амер. пищевой корпорации «Cargill») - один из ведущих в Европе импортёров какао-бобов и производителей какао-порошка. Осн. производственной мощности отрасли сосредоточены в пригородах Амстердама и Роттердама (близ крупнейших портов), а также в Занстаде (в его историческом р-не Зандам), Девентере (пров. Оверэйссел) и Вормере (пров. Сев. Голландия). Крупнейший производитель шоколада в Нидерландах - фирма «Koninklijke Droste Fabrieken B. V.» с осн. предприятиями в Харлеме (пров. Северная Голландия) и Вассене (пров. Гелдерланд).
Нидерланды - крупный производитель пива, крепких спиртных и безалкогольных напитков. Компания «Heineken N. V.» (штаб-квартира - в Амстердаме) - 3-я в мире по объёму производства пива (после бельгийской компании «Anheuser-Busch InBev» и британской - «SABMiller», 2009 год); производит известные марки пива «Heineken» и «Amstel», ей принадлежат пивные бренды «Gösser», «Paulander», «Edelweiss» и др. Крупнейшие предприятия компании расположены в Зутервауде (пров. Южная Голландия) и Хертогенбосе (пров. Северный Брабант). Традиционный центр пивоварения - Амстердам: здесь размещаются многочисленные средние и малые пивоваренные компании и предприятия; значение Амстердама как центра нидерл. пивоваренной промышленности существенно снизилось после закрытия крупнейших в прошлом заводов страны («Amstel Brouwerij» в 1980 году, производство пива «Amstel» перенесено в Зутервауде, и «Heineken Brouwerij» в 1988 году). Производство спиртоводочной продукции в значительной степени ориентировано на экспорт.
Одна из важнейших отраслей специализации нидерландской индустрии - табачная. Ежегодно выпускается свыше 20 млрд. шт. сигарет (на экспорт и для внутреннего потребления); подавляющая часть производимых сигар и основная часть курительного (в т. ч. ароматического) табака экспортируется. Крупнейшие производители табачной продукции - компании «Philip Morris Holland B. V.» (нидерл. подразделение «Philip Morris International»), «Reemtsma Nederland» (дочерняя компания одного из ведущих европ. табачных концернов «Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH», с 2002 года в структуре «Imperial Tobacco Group PLC»), EMOC B. V. Основной район концентрации табачных фабрик - Амстердамская городская агломерация. Предприятие «Philip Morris Holland B. V.» в г. Берген-оп-Зом - одна из крупнейших табачных фабрик в мире (самое большое из предприятий корпорации «Philip Morris International», один из ведущих работодателей на юге Нидердандов - св. 1400 занятых, 2009 год).
Успешно развивается полиграфическая промышленность (главный центр - Амстердам). Традиционно Амстердам - один из ведущих мировых центров алмазогранильного производства.
Сельское хозяйство.
Нидерланды - страна высокопродуктивного сельского хозяйства. Во второй половине XX века его развитие характеризовалось интенсификацией и концентрацией производства, нарастающей интеграцией с др. секторами экономики. В начале XXI века уровень продуктивности произ-ва и интенсивность использования земли (в стране практически нет бросовых земель) - одни из самых высоких в мире. По технич. оснащённости (в ср. 1 трактор приходится на 4 га пашни), урожайности многих сельско-хозяйственных культур и выходу животноводческой продукции Нидерланды занимают одно из ведущих мест в Европе и мире. Страна сохраняет одно из первых мест в мире по внесению минеральных удобрений на единицу площади (в 1970-1980-е годы - 2-е место после Японии), но, в отличие от многих других стран, основная часть удобрений поступает на пастбищно-луговые угодья, существенно меньше - под пропашные культуры. Одновременно широко используя новейшие методы агротехнического контроля и рекультивации почв, Нидерланды вошли в число мировых лидеров в области применения экологически щадящих агротехнологий.
Неуклонно сокращаются численность занятых в аграрном секторе (530 тыс. человек в 1946 году; 150 тыс. человек в 2010 году) и число крестьянских хозяйств (340 тыс. во второй половине 1940-х годов; менее 100 тыс. в начале XXI века; в основном за счёт мелких хозяйств). Однако в Нидерландах среди небольших сельско-хозяйственных производителей имеется немало высокоэффективных, с производительностью, иногда большей, чем в крупных или средних по размерам хозяйствах. Около 3/4 всех сельско-хозяйственных земель принадлежит крупным и средним хозяйствам (более 10 га). Значительная часть хозяйств объединена в кооперативы, среди которых преобладают закупочно-сбытовые и кредитные организации, имеющие предприятия по переработке аграрной продукции (сыроварни, молочные, комбикормовые, сахарные, крахмало-паточные и др. заводы).
В структуре сельско-хозяйственных угодий на луга и пастбища приходится свыше 60%, на пашню - около 34%, на сады, огороды и цветочные насаждения - около 6% (конец 2000-х годов).
Животноводство - ведущая отрасль аграрного производтсва (даёт ок. 3/4 стоимости сельско-хозяйственной продукции). Высок уровень самообеспеченности продуктами животноводства: свининой - 240%, говядиной - 140%, мясом птицы - 230%, яйцами - 340% (2009 год). Поголовье (млн., 2010 год): крупного рогатого скота 4,0, свиней 12,3, кур 101, индеек 1,0, овец около 1,1.
Главная отрасль специализации - молочное скотоводство (разводят в осн. коров голландской чёрно-пёстрой породы). По поголовью крупного рогатого скота на единицу площади Нидерланды занимают одно из первых мест в мире; надой на одну корову в среднем превышает 5 тыс. л в год, ещё выше он на севере страны, в провинциях Гронинген и Фрисландия. Среди других районов молочного скотоводства - провинции Оверэйссел, Гелдерланд, Северный Брабант, Лимбург, а также Флеволанд. Молочная продукция из южной и восточной провинций идёт гл. обр. на производство сгущённого молока, сухого молока и др. продуктов переработки, из западных - поставляется в города Рандстада. Свиноводство - вторая по значимости отрасль животноводства, специализируется на разведении свиней беконной категории. Наиболее развито свиноводство в Северном Брабанте, Лимбурге, Гелдерланде и Оверэйсселе. Нидерланды входят в число ведущих производителей свинины (св. 2,2 млн. т в 2010 году; 9-е место в мире и 4-е место в Европе после Германии, Испании и России) и её экспортёров. В птицеводстве ключевое значение имеет разведение птицы бройлерного направления (более 1/2 всего поголовья кур). До 3/4 продукции отрасли обеспечивают в южных и восточных провинциях (около половины производства битой птицы приходится на долю Северного Брабанта и Гелдерланда). Нидерланды - один из главный мировых экспортёров куриного мяса (ежегодно от 2/3 до 3/4 общего объёма произ-ва битой птицы; 3-е место в мире и 1-е в Европе, 2010 год) и крупнейший в мире экспортёр куриных яиц (от 3/4 до 4/5 от объёма производства). Овцеводство имеет вспомогательное значение (разводят гл. обр. овец мясной тексельской породы), распространено в основном в приморских районах страны.
Растениеводство обеспечивает внутренние потребности в зерне менее чем на 50%, самообеспеченность овощами около 200%. Отрасль в значительной степени ориентирована на обеспечение потребностей животноводства (на корм поступает более трети всей зерновой продукции, в т. ч. до 90% овса, около 70% ячменя, почти 65% ржи и 5% пшеницы).
Около 3/5 стоимости продукции растениеводства приходится на овощеводство, садоводство и цветоводство. В открытом грунте выращивают капусту, морковь, огурцы, лук, фасоль, горох, шпинат. Крупнейшие районы специализированные овощеводства сложились вокруг Амстердама и в окрестностях г. Алкмар, а также на западе Фрисландии, в Северном Брабанте (в районе г. Бреда) и на севере Лимбурга (вокруг г. Венло).
Нидерланды располагают высокоразвитым теплично-парниковым хозяйством; по площади теплиц страна занимает одно из первых мест в мире. Парники и теплицы почти сплошной полосой протянулись в пров. Южная Голландия - от городов Налдвейк (община Вестланд, близ Гааги) и Хук-ван-Холланд до Роттердама (т. н. стеклянный город, свыше 1/3 всех площадей закрытого грунта); в них выращивают ранние помидоры, салат, значительная часть огурцов и цветной капусты, клубнику и др. Некоторые виды овощей выращивают как в открытом, так и в закрытом грунте. По производству репчатого лука (1,3 млн. т в 2010 год) Нидерланды занимают 2-е место в Европе (после России), огурцов (около 435 тыс. т) и моркови (свыше 480 тыс. т) - 6-е место.
Наиболее распространённые плодовые культуры - яблоня (около 3/4 площади садов), груша, вишня и слива. Самые крупные массивы садов сосредоточены на юго-западе пров. Гелдерланд (р-н Бетюве, в междуречье Недер-Рейна и Ваала), в Лимбурге, на западе Сев. Брабанта, о-вах Зеландии (в дельте Мааса и Шельды) и в долине р. Эйссел (провинции Оверэйссел и Гелдерланд).
На полеводство в начале XXI века приходится менее 2/5 объёма продукции растениеводства. Основные районы возделывания зерновых и технических культур - на юго-западе (пров. Зеландия), северо-востоке (Гронинген) страны и на польдерах оз. Эйсселмер (Флеволанд). Сбор (2010 год): пшеницы около 1,4 млн. т (под озимой пшеницей занято ок. 1/4 всей площади пашни), кукурузы 147 тыс. т (выращивают гл. обр. на песчаных почвах юга и востока Нидерланды, а также в долинах Рейна и Мааса; значительная часть урожая идёт на силос), ячменя 204 тыс. т, ржи 10 тыс. т, овса 8 тыс. т. Нидерланды полностью не обеспечивают себя продовольств. и кормовым зерном, однако часть зерновой продукции экспортируется (гл. обр. в виде комбикормов и сортового посевного материала). Картофелеводство играет важную роль в обеспечении кормовой базы животноводства. По сбору картофеля (6,8 млн. т, 2010 год; занимает около 1/3 площади пашни) Нидерланды находятся на 9-м месте в мире и на 5-м месте в Европе (после Германии, России, Украины и Франции). Важные технические культуры - сахарная свёкла (сбор 5,3 млн. т в 2010 году; 11-е место в мире), лён-долгунец (около 80% урожая экспортируется; остальная часть перерабатывается на льнозаводах страны).
Нидерланды - крупнейший в мире производитель и экспортёр цветов; здесь выращивают до 60% продаваемых в мире срезанных цветов и около 50% горшечных растений. Основной район товарного цветоводства - польдеры в районе г. Харлем. Ежегодно выращивают св. 2 млрд. луковиц тюльпанов (выведено около 800 видов). На экспорт идут цветы, семена и рассада тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, роз, хризантем, астр, анемонов, гладиолусов и др. Ежедневно утром в 13 городах Нидерландов проводятся междунар. аукционы по оптовой продаже цветов (крупнейший в мире аукцион проходит в г. Алсмер, близ Амстердама; цветы в этот же день доставляются покупателям из международного аэропорта Схипхол).
Объёмы улова рыбы снижаются (в среднем 400-430 тыс. т в год в конце 2000-х - начале 2010-х годов; свыше 600 тыс. т в 2005 году), в т. ч. из-за сокращения рыбных ресурсов Северного моря. Традиционно большое значение имеет промысел сельди с нидерландских судов близ побережья Норвегии и Великобритании. Главные рыболовецкие порты - Эймёйден (Северная Голландия) и Флиссинген (Зеландия).
Сфера услуг.
Основа постиндустриальной экономики Нидерландов, её крупнейший и наиболее диверсифицированный сектор. В начале XXI века доля третичного сектора продолжает расти в структуре ВВП (70,4% в 2000 году; 72,4% в 2010 году) и занятости (73,0% работающих и 80,0% соответственно). Важнейшие отрасли сферы услуг - банковско-финансовый сектор, оптовая и розничная торговля, транспорт, связь и логистика, сектор разнообразных деловых услуг, НИОКР и образование, информационные и телекоммуникационые услуги, издательская деятельность, рекреац. услуги, туристический бизнес и связанные с ними отрасли, сектор управления и обслуживание международной организаций.
Сеть финансово-кредитных учреждений в Нидерландах - одна из самых развитых в странах ЕС, однако по совокупному объёму финансовых услуг страна значительно уступает Германии, Великобритании и Франции. К числу крупнейших в мире относятся нидерландские финансовые корпорации «ING Groep N. V.» (основана в 1991 году; одна из самых быстрорастущих и наиболее диверсифицированных мировых ТНК; в Европе занимает 1-е место среди финансовых корпораций; св. 90% всех операций компания проводит за пределами Нидерлнадов) и «ABN AMRO Group N. V.» (1990; входит в десятку крупнейших банковско-финансовых корпораций Европы; по совокупному обороту и разнообразию видов финансовой деятельности она значительно уступает «ING Groep», однако лидирует по объёму банковских услуг внутри Нидерландов) (обе штаб-квартиры - в Амстердаме). «Rabobank Groep» (штаб-квартира - в Утрехте) - третья по значимости финансовая компания и крупнейший кредитный институт в Нидерландах. Ведущие страховые корпорации - «Delta Lloyd Groep» (штаб-квартира - в Амстердаме) и AEGON N. V. (Гаага). В Нидерландах расположены филиалы крупных иностранных банков, финансовых корпораций и страховых компаний, в основном из стран ЕС (гл. обр. в Амстердаме, др. больших городах Рандстада).
Амстердам - пятый крупнейший банковско-финансовый центр Европы (после Лондона, Парижа, Франкфурта-на- Майне и Барселоны). Амстердамская фондовая биржа - старейшая в мире (основана в 1602 Нидерландской Ост-Индской компанией, первой стала проводить операции с ценными бумагами), в 2000 году слилась с Парижской и Брюссельской биржами в панъевропейскую фондовую биржу «Euronext N. V.» (штаб-квартира - в Амстердаме; рынки под управлением «Euronext» имеют суммарную капитализацию в 3,2 трлн. долл., 2009 год, 5-е место среди крупнейших фондовых бирж мира). Среди других важных финансовых центров Нидерландов - крупные города Рандстада (особенно Роттердам, Гаага и Утрехт), а также Эйндховен, Маастрихт, Гронинген.
Сектор международной, оптовой и розничной торговли - традиционная, одна из старейших и важнейших отраслей сферы услуг. Крупнейшие в стране центры международной торговли - Амстердам и Роттердам. Нидерланды - один из важнейших организационно-управленческих узлов международной торговли; Амстердам - место размещения (с 1985 года) одной из главных междунарадных штаб-квартир Ассоциации Всемирных торговых центров (World Trade Centers Association, WTCA). В оптовой и розничной торговле, наряду с небольшими предприятиями, действуют фирмы, относящиеся к ведущим в Европе, в т. ч. «Koninklijke Ahold N. V.» (известна также под английским названием «Royal Ahold», штаб-квартира - в Амстердаме; один из крупнейших международных операторов супермаркетов и поставщиков продуктов питания), IKEA (штаб-квартира - в Делфте; нидерлендско-шведская компания, владелец крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома). Главный центр по абсолютному обороту розничной торговли - Амстердам, среди других - крупные города Рандстада и центры провинций.
Логистический сектор тесно связан с транспортной инфраструктурой (особенно с портовым хозяйством, железнодорожными узлами и терминалами аэропортов) и сферой международной и оптовой торговли. Важнейшие логистич. кластеры созданы на базе Роттердамского мор. порта, междунар. аэропорта Схипхол и морского порта в Амстердаме, транспортного узла и паромной переправы Хук-ван-Холланд, железнодорожного узла Утрехт. Роттердам и Амстердам - центры логистики мирового значения; в двух крупнейших портах страны размещаются предприятия ведущих нидерландских и иностранных логистических фирм, предоставляющих разнообразные услуги (создание и оптимизация транспортных цепочек, перевалка грузов, складирование и упаковка, управление размещением предприятий и офисов, менеджмент зданий и др.). Нидерландская фирма «APM Terminals» - одна из ведущих компаний мира, обслуживающих контейнерные операции в морских портах. Большинство стивидорных компаний Нидерландов сосредоточено в порту Роттердама (свыше 90% общего оборота стивидорных компаний в стране). В Хук-ван-Холланде - крупнейшие терминалы, обслуживающие паромную перевозку автомобилей и железнодорожных составов между континентальной Европой и Великобританией (принадлежат и управляются судоходной и логистической компанией «Stena Line»).
В секторе деловых услуг наибольшее значение имеет комплекс предпринимательских и посреднических услуг (консалтинг, аудит, менеджмент-услуги, маркетинг и рекламные услуги, брокерские, лизинговые, расчётные и бухгалтерские услуги и др.). На рынке аудиторских услуг ключевые позиции в Нидерландах занимает корпорация KPMG (штаб-квартира - в Амстелвене, городе-спутнике Амстердама; входит в т. н. большую четвёрку крупнейших аудиторских корпораций мира; услуги в области аудита, налогов и консультирования). Представлены также крупные международные аудиторские компании «PricewaterhouseCoopers», «Ernst & Young», «Deloitte Touche Tohmatsu», но их роль на нидерл. рынке существенно меньше в сравнении с KPMG. Нидерландский холдинг «TMF Group» (штаб-квартира - в Амстердаме) - один из ведущих в мире по предоставлению услуг в области инвестиционного менеджмента (управления активами) и финансового инжиниринга. Весомое значение имеют в Нидерландах рекламный бизнес (по обороту рекламных фирм Амстердам занимает 6-е место среди городов ЕС) и сектор юридических услуг.
В конце XX - начале XXI веков особенно высокими темпами развивается сектор информационных и телекоммуникационных услуг. Крупнейший нидерландский телекоммуникационный концерн - «Koninklijke KPN N. V.» (штаб-квартира - в Гааге; главные сферы деятельности - разработка новейших компьютерных технологий, цифровое телевидение, мобильная связь). Среди зарубежных корпораций на нидерландском рынке доминируют амер. «Cisco Systems» (разработчик и поставщик сетевого оборудования, мировой лидер в области сетевых технологий), германский SAP AG (один из крупнейших производителей программного обеспечения). В 2000-е годы резко выросло число пользователей сети Интернет (8,5 млн. человек в 2003 году; 14,9 млн. человек в 2010 году, 27-е место в мире), количество интернет-хостов (4,5 млн. в 2003 году; 12,6 млн. в 2010 году, 11-е место в мире). Нидерландская фирма «TNT Express» - одна из крупнейших компаний международной индустрии экспресс-доставки документов, посылок и корпоративных грузов.
Нидерланды занимают 6-е место среди стран ЕС по объёму издательской деятельности. В стране расположены ведущие предприятия одного из крупнейших издательских домов мира «Elsevier B. V.» (штаб-квартира - в Амстердаме; с 1993 года нидерландское ядро британско-нидерландского медиаконцерна «Reed Elsevier», занимает 7-е место в мире по рыночной капитализации среди медиакорпораций мира - св. 18 млрд. долл., 2010 год), на который приходится почти 1/4 всех издаваемых в мире научных журналов. Второй по значимости медиагигант - издательская группа «Telegraaf Media Groep» (штаб-квартира - в Амстердаме; выпускает в т. ч. крупнейшую в стране ежедневную газету «De Telegraaf»). Главный центр издательской (в т. ч. книгоиздательской) деятельности - Амстердам; среди других - Гаага, Роттердам, Утрехт, Маастрихт.
Одна из важнейших отраслей специализации экономики Нидерландов - рекреационные услуги. Обслуживанием туристов занято около 450 тыс. человек (2008 год). В начале XXI века растёт приток иностранных туристов (12,4 млн. человек, 2009 год, 10-е место в Европе; в основном из стран ЕС - преимущественно из Германии, Великобритании) и увеличиваются доходы от туризма (14,3 млрд. долл. в 2010 году - 8-е место в Европе; 6,8 млрд. долл. в 2001 году). Крупнейший туристический центр - Амстердам (до 9 млн. человек в год, или около 3/4 потока иностранных туристов), 2-й по значению центр -Гаага (св. 1 млн. чел. в год); среди других - Роттердам, Утрехт, Лейден, Делфт, Бреда, Гронинген, Маастрихт, Херлен. Выездной туризм из Нидерландов в основном ориентирован на государства ЕС; нидерландцы направляются гл. обр. во Францию, другие страны средиземноморской Европы, а также Великобританию, Германию. С индустрией туризма тесно связано гостиничное хозяйство, представленное как отелями международных гостиничных сетей («Sheraton», «Hilton», «Marriott», «Kempinski», «InterContinental» и др.), так и небольшими частными пансионами. Большое распространение получила система дешёвых хостелов (из них свыше 2/5 относится к международной сети «Hostelling International»), кемпингов (принимают постояльцев с апреля по октябрь).
Крупнейшие города Рандстада относятся к числу важнейших в Европе центров управления и организации бизнеса, принятия экономич. решений, размещения штаб-квартир ведущих междунар. корпораций. Ключевое значение имеет Амстердам (с пригородами), который входит в десятку ведущих европейских центров принятия экономических и политических решений. В столице и городах-спутниках располагаются штаб-квартиры крупных корпораций (в т. ч. «Philips», «Akzo Nobel», «Heineken», «Koninklijke Ahold», KPMG, «Delta Lloyd Groep», «TNT Express»), правления основных банковско-финансовых и страховых структур Нидерландов, европейская штаб-квартира американской «Cisco Systems» и др. В Роттердаме находятся штаб-квартиры пищевого гиганта «Unilever» (одна из двух; вторая - в Лондоне), металлургич. концерна «Mittal Steel» (входит в «ArcelorMittal»), транспортной (судоходной) корпорации «P&O Nedlloyd» и др. Гаага - место размещения одной из двух штаб-квартир «Royal Dutch Shell» и ряда междунар. организаций (Международного суда ООН и др.).
Транспорт.
Для экономики Нидерландов, расположенных на пересечении важнейших водных (морских и речных), наземных и воздушных путей, транспорт имеет первостепенное значение. Во внешних грузовых перевозках ключевую роль играет водный (гл. обр. морской) транспорт. Нидерланды называют «морскими воротами» Европы: из-за густой сети рек и каналов значение мор. портов страны распространяется далеко в глубь континентальной Европы. По тоннажу торгового флота (ок. 5 млн. т дедвейта в 2010 году, 15-е место в мире; всего 706 судов водоизмещением св. 1 тыс. рег.бр.-т) и объёму морских перевозок Нидерланды занимают одно из первых мест среди стран ЕС. Общий грузооборот морских портов 530 млн. т в 2008 году (максимальный показатель; 1-е место в континентальной части Европы и 2-е место в Европе в целом после Великобритании; 250 млн. т в 1985 году); в условиях экономического кризиса сократился до 468 млн. т в 2009 году (3-е место в Европе после Великобритании и Италии); рост грузооборота портов возобновился со 2-го квартала 2010 года. Через нидерл. мор. порты ввозятся (с последующей транспортировкой в др. страны ЕС) сырьё и полуфабрикаты для промышленности и сельского хозяйства (в т. ч. нефть, уголь, руды металлов, металлоизделия, удобрения и др. химикаты, зерно); в структуре экспортных грузов преобладают готовые изделия. В перевозках пассажиров значение морского транспорта невелико (менее 2 млн. человек в год).
Быстрый рост морских перевозок массовых (наливных и навальных) грузов привёл к концентрации портовой деятельности: в последней трети XX века резко возросло значение Роттердамского морского порта, в начале XXI века - морского порта Амстердама (на эти 2 комплекса приходится около 90% общего грузооборота портов, начало 2010-х годов). Роттердам - самый крупный по грузообороту (434 млн. т в 2011 год; в 1962-1986 годы был крупнейшим морским портом мира, в конце XX - начале XXI веков его превзошли Сингапур, Шанхай и ряд других портов неевропейских стран) и занимаемой площади (около 105 км2) морской порт Европы; один из крупнейших в мире перевалочных пунктов нефти и нефтепродуктов, газа, металлов, какао-бобов и многих др. товаров; входит в число ведущих контейнерных портов мира (11,9 млн. контейнеров ДФЭ, 2011 год, 1-е место в Европе); обслуживает гл. обр. перевозки массовых грузов. Порт Амстердама (грузооборот 73 млн. т, 2009 год; 91 млн. т, 2010 год; к концу 2000-х годов вышел на 5-е место среди европ. портов после Роттердама, Антверпена, Гамбурга и Марселя) специализируется в основном на обслуживании перевозок штучных грузов. Среди портов регионального значения - Флиссинген, Тернёзен, Дордрехт, Эймёйден, Зандам (Занстад), Делфзейл, Гронинген.
Внутренний водный транспорт имеет большое значение в перевозках массивных и крупнотоннажных грузов, в т. ч. в соседние страны ЕС (в Германии по Рейну около половины всех грузов перевозится судами под нидерл. флагом). Длина внутр. водных путей (рек и каналов) превышает 6,2 тыс. км (в т. ч. свыше 5 тыс. км - каналы и канализованные русла рек, 1-е место в мире по их доле в общей протяжённости внутренних водных путей; доступны для судов водоизмещением св. 50 рег.бр.-т). Основные водные пути - реки Рейн, Маас и Шельда с судоходными притоками и многочисл. каналами. Важнейшее значение имеет Нордзе-канал (построен в 1876 году; кратчайшим путём соединяет Амстердам с Северным м.); среди других - Амстердам- Рейн-канал, Маас-Ваал-канал, Шельда- Рейн-канал, Гент-Тернёзен (в пределах Нидерландов 15 км, остальная часть в Бельгии), Юлиана-канал (обходной путь вдоль несудоходного отрезка р. Маас, длина 36 км), Твенте-канал (соединяет индустриальный р-н Твенте с р. Эйссел, протокой Рейна).
Для наземного транспорта характерна высочайшая плотность дорожной сети. Около 80% перевозок приходится на автомобильный транспорт. Длина автодорог с твёрдым покрытием свыше 136 тыс. км (2010 год), из них автодороги национального значения свыше 5 тыс. км, регионального - около 12 тыс. км (все остальные имеют статус местных). Протяжённость скоростных автострад 2631 км (2010 год; пик строительства автострад пришёлся на конец 1960-х - 1970-е годов; с 1980-х годов ввод в эксплуатацию новых дорог резко сократился, за 1991-2009 годы построено около 100 км; основное внимание уделяется технич. модернизации ранее построенных). Всего зарегистрировано св. 6 млн. автомобилей, в т. ч. 5,5 млн. легковых (2009 год); по плотности движения на автострадах Нидерландов занимают одно из первых мест в мире.
Значение железнодорожного транспорта во второй половине XX века снизилось, некоторые железнодорожные линии были разобраны. Длина железных дорог 2,9 тыс. км (2010 год; 3,3 тыс. км в 1960 году), из них электрифицировано около 2,2 тыс. км. Основа железнодорожной сети - магистрали, соединяющие крупные города Рандстада и центры провинций. Крупнейшие железнодорожные узлы - Роттердам, Утрехт и Зволле. В начале XXI века введены в эксплуатацию несколько новых железнодорожных магистралей, в т. ч. линия Бетюве (названа по одноименному району Нидерландов; основная магистраль, связывающая Роттердамский порт с Руром в Германии, используется только для грузового движения), высокоскоростная магистраль HSL-Zuid (соединяет гл. города Рандстада с Бельгией). Важнейшее общеевропейское значение имеют транзитные железнодорожные линии, соединяющие (через территорию Нидерландов) Германию с Бельгией и Францией, а также с Великобританией.
Авиатранспорт играет очень важную роль во внешних перевозках пассажиров. Главный международный аэропорт - Схипхол (близ Амстердама), один из крупнейших в Европе пассажирских (54 млн. человек в 2011 году; 45,3 млн. человек в 2010 году, 5-е место в Европе после аэропортов Лондона, Франкфурта-на-Майне, Парижа и Мадрида) и грузовых (1,5 млн. т грузов в 2010 году, 3-е место после аэропортов Парижа и Франкфурта-на-Майне) узлов. Среди других - аэропорты Роттердам- Гаага, Маастрихт-Ахен, Эйндховен и Гронинген. Нидерландская авиакомпания KLM (с 2004 года в составе корпорации «Air France-KLM») входит в десятку крупнейших авиаперевозчиков мира. Длина магистральных нефтепроводов в пределах Нидерландов 365 км, нефтепродуктопроводов - 716 км, газопроводов - 4413 км (2010 год).
Внешнеэкономические связи.
В начале XXI века на Нидерланды приходится до 4% объёма междунар. торговли (при доле в населении Земли около 0,3%). Страна сохраняет одно из первых мест в мире по внешнеторговому обороту на душу населения, занимает 8-е место среди стран мира по объёму экспорта и 10-е место по объёму импорта (2011 год). Экспортная квота в экономике Нидерландов составляет более 65% ВВП (один из самых высоких показателей для стран Европы). Сальдо внешнеторгового баланса устойчиво положительное: стоимость экспорта 551,8 млрд. долл., импорта - 480,7 млрд. долл. (2011 год; соответственно 293 млрд. долл. и 253 млрд. долл. в 2004 году). В товарной структуре экспорта и импорта преобладают готовые изделия; экспортируется св. 3/5 продукции нидерландской промышленности и 2/3 продукции сельского хозяйства. Около 60% стоимости экспорта приходится на обработанные промашленные изделия, 25% - на продукцию сельского хозяйства (преимущественно животноводства) и пищевой промышленности, 10% - на энергоносители (природный газ), 5% - на промышленные полуфабрикаты (гл. обр. нефтепродукты и некоторые виды химических полупродуктов). Главные статьи импорта готовые продукты (машины и оборудование, транспортные средства, наукоёмкая электронная продукция, некоторые виды химикатов), а также топливо, сырьё, зерно и др. продовольственные товары. В импорте неуклонно растёт доля продукции машиностроения и химической промышленности, в т. ч. из-за углубления международных специализации в этих отраслях и расширения кооперационных связей нидерл. производителей с предприятиями других высокоразвитых государств.
До 80% стоимости нидерландского экспорта и около 60% импорта приходится на страны ЕС. Главный внешнеторговый партнёр Нидерландов - Германия (28,2% экспорта страны и 14,6% импорта, 2011 год). В пятёрку крупнейших потребителей нидерландских товаров входят также Бельгия (14,1% экспорта Нидерландов), Франция (9,3%), Великобритания (7,7%) и Италия (4,8%). Из стран, не входящих в ЕС, крупнейший импортёр нидерландской продукции - США (4,0% экспорта Нидерландов). Из стран ЕС, поставляющих продукцию в Н., помимо Германии, особое значение традиционно имеют Бельгия (8,7%, 3-е место в импорте Нидерландов, 2011 год), Великобритания (6,1%, 4-е место) и Франция (4,1%, 7-е место). В 2000-е годы резко вырос ввоз продукции из КНР (11,9% импорта в 2011 году; 2-е место после Германии); в торговле с КНР Н. имеют резко отрицательный баланс, что обусловлено гл. обр. значительным объёмом импорта дешёвой продукции китайской лёгкой промышленности. Другие крупные поставщики товаров в Нидерландах - США (5,9%, 6-е место в импорте), Россия (6,0%, 5-е место; гл. обр. энергоносители), Япония, Канада и др.
Нидерланды относятся к числу ведущих в мире экспортёров капитала и разнообразных услуг (транспортных, деловых, финансовых, страховых, торгово-посреднических, информационных, рекреационных). Страна играет огромную роль в международном движении капиталов. По объёму накопленных прямых инвестиций за рубежом (977 млрд. долл., на 31 декабря 2011 год) страна занимает 6-е место в мире, уступая США, Великобритании, Германии, Франции и Японии; по накопленным инвестициям в экономику США Нидерланды занимают 3-е место после Великобритании и Японии. Накопленные прямые капиталовложения в нидерландскую экономику достигают 611 млрд. долл. (9-е место в мире; на 31 декабря 2011 год); главные инвесторы - США, Великобритания, Германия и Бельгия.
Вооружённые силы
Вооруженные силы (ВС) Нидерландов насчитывают 46,9 тыс. человек (2010 год) и состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС, кроме того, имеется военизированное формирование - королевская воен. полиция (6,1 тыс. человек), которая подчинена Мин-ву обороны, но может выполнять задачи в интересах др. ведомств. Организованный резерв 32,4 тыс. человек. Военный годовой бюджет 14 млрд. долл. (2010 год, оценка).
Верховным главнокомандующим ВС является глава государства - монарх, осуществляющий общее руководство ВС через Министерство обороны. Непосредственное руководство ВС возложено на командующих видами ВС, которые отвечают за боевую готовность и повседневное управление войсками. Строительство ВС проводится в соответствии с коалиционной военной стратегией НАТО.
СВ (21,8 тыс. челове) включают штаб армейского корпуса (германско-нидерланлского), штаб механизированных дивизии, отдельные бригады (2 механизир., аэромобильную, боевой поддержки, тылового обеспечения), группы (полевой артиллерии, инженерные). На вооружении СВ находятся 160 танков (часть - на хранении), 148 боевых разведывательных машин, 224 БМП, около 140 БТР, 22 РСЗО, 542 орудия (включая 185 безоткатных) полевой артиллерии (в т. ч. миномёты), свыше 900 ПТРК, 60 зенитных самоходных установок (на хранении), 36 ПЗРК, 45 беспилотных ЛА, 6 катеров, судно для перевозки танков и др. ВВС (около 10 тыс. человек) организационно сведены в командования (тактич. авиации, тылового обеспечения, учебное) с подчинёнными им авиац. эскадрильями, дивизионы ПВО. На вооружении: 87 боевых, 8 транспортных и 13 учебных самолётов; 29 боевых, 32 вертолёта боевого обеспечения и 24 транспортных вертолёта, 32 ПУ зенитных управляемых ракет, 284 ПЗРК. Основные военно-воздушные базы - Сустерберг и Волкел. ВМС (9,4 тыс. чел.) включают флот, мор. пехоту (2,6 тыс. чел.) и мор. авиацию (950 чел., организационно подчинена ВВС). На вооружении флота состоят 4 ПЛ, 6 фрегатов УРО, 10 минно-тральных кораблей, 2 десантных вертолётоносных корабля-дока, 17 десантных катеров, 10 вспомогат. судов, 2 учебных корабля; на вооружении морской пехоты - около 100 БТР, св. 30 миномётов, ПТРК и ПЗРК; морской авиации - 21 вертолёт. Базирование обеспечивают: гл. военно-морская база Ден-Хелдер, военно-морской базы Виллемстад (Антильские о-ва), военно-воздушная база морской авиации Де-Кой. На территории Нидерландов дислоцируются штабы Объединённых ВС НАТО, военной базы США, подразделения и склады Вооруженных сил ФРГ.
Комплектование регулярных ВС на контрактной основе. Предельный возраст службы: рядовые 35, сержанты 40, офицеры 45 лет. Мобилизац. ресурсы 4,1 млн. человек, в т. ч. годных к военной службе 3,5 млн. чел.
Здравоохранение
В Нидерланды на 100 тыс. жителей приходится 392 врача (2007 год), лиц среднего медицинского персонала и акушерок - 14,8 (2008 год), стоматологов - 50,7 (2009 год). Общие расходы на здравоохранение составляют 10,8% ВВП (бюджетное финансирование - 77,3%, частный сектор - 22,7%) (2009 год). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют: Конституция (1983 год); законы: о регистрации лекарственных средств (1977 год), о табакокурении (1988 год), о пенсиях по инвалидности (1993 год), о медицинских профессиях (1993 год), о медицинском обследовании (1997 год), о профессиональной подготовке врачей (1997 год), о пособиях по болезни (1999 год), об инфекционных заболеваниях (2001 год), о медицинском оборудовании (1970, 2001 годы), о коллективной профилактике в области здравоохранения (2002 год), о совете по научным исследованиям в здравоохранении (2003 год), о карантине (1960, 2003 годы), о страховании при медицинском обслуживании (2005 год), о здравоохранении (1991, 2008 годы) и др. Система здравоохранения основана на гос. социальном страховании, которое покрывает длительное лечение, инвалидность лиц пожилого возраста, и на обязательном мед. страховании по договорам с частными страховыми компаниями. Действует система общей врачебной практики. Больницы в основном частные, но некоммерческие. Основные инфекционные заболевания - туберкулёз, СПИД (2008 год). Основные причины смерти: сердечно-сосудистые заболевания, СПИД (2006 год). Приморские климатические курорты: Катвейк- ан-Зе, Схевенинген, Хук-ван-Холланд, Эгмонд-ан-Зе и др.
Спорт
Во второй половине XIX века в Нидерландах начали создаваться спортивные клубы и союзы по видам спорта (Королевская конькобежная федерация, 1882 год; Королевская федерация крикета, 1883 год; Королевская плавательная ассоциация, 1888 год; Королевский футбольный союз, 1889 год; Королевская федерация хоккея на траве, 1898 год; Королевский союз лаун-тенниса, 1899 год, и др.). Нидерландский национальный олимпийский комитет создан и признан МОК в 1912 году. Спортсмены Нидерландов участвовали во всех Олимпийских играх (за исключением 1896 и 1904 годов) и завоевали (на 1 января 2013 года)
266 медалей (77 золотых, 85 серебряных, 104 бронзовых) на Олимпийских играх и 86 медалей (29, 31, 26) на Олимпийских зимних играх (не участвовали в 1924 и 1932 годы). Первую в истории Нидерланды золотую олимпийскую медаль выиграли представители академич. гребли (двойка с рулевым) в 1900 году; первую в истории спорта страны золотую медаль на Олимпийских зимних играх выиграла трёхкратная чемпионка мира в одиночном катании фигуристка Ш. Дейкстра в 1964 году. Наиболее успешно в олимпийских состязаниях выступали: И. де Брюин (4 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые медали; плавание), Л. ван Морсел (4, 1, 1; велосипедный спорт), Ш.Ф. Паю де Мортанж (4, 1, 0; конный спорт); Ф. Бланкерс-Кун (4, 0, 0; лёгкая атлетика); А. ван Грюнсвен (3, 5, 0; конный спорт); П. ван ден Хогенбанд (3, 2, 2; плавание); Р. Мастенбрук (3, 1, 0; плавание); Р. Кромовидьойо (3, 1, 0; плавание); А. ван дер Ворт ван Зейп (3, 0, 0; конный спорт) и представители конькобежного спорта: А. Схенк (3, 1, 0); И. ван Геннип (3, 0, 0); М. Тиммер (3, 0, 0); Дж. Ромме, Й. Эйтдехаге, И. Вюст выиграли по 2 золотые медали. Нидерл. спортсмены (на 1.1.2013) удостоены золотых медалей в 16 видах олимпийской программы: конькобежный спорт (27 медалей), плавание (20), велосипедный спорт (16), конный спорт (10), академич. гребля, лёгкая атлетика (по 6), парусный спорт, хоккей на траве (по 5), дзюдо (4), спортивная гимнастика (2), фигурное катание, бокс, волейбол, водное поло, стрельба из лука, сноубординг (по 1).
В Амстердаме проходили IX Олимпийские игры (1928 год). Церемонии открытия и закрытия, соревнования по лёгкой атлетике и ряд др. состязаний проведены на Олимпийском стадионе (около 40 тыс. мест). Среди самых популярных в стране видов спорта: футбол, велосипедный, конькобежный, лёгкая атлетика, волейбол, плавание, дзюдо, шахматы, шашки международные, хоккей на траве, теннис, бейсбол, крикет и др.
Сборная Нидерландов по футболу трижды играла в финалах чемпионатов мира (1974, 1978, 2010 годы) и трижды уступила соперникам - командам ФРГ, Аргентины, Испании. В 1988 году команда Нидерландов стала чемпионом Европы, выиграв в финале у сборной СССР. Лучшие футбольные клубы Эредивизе (высшей лиги) страны «Аякс» (Амстердам), ПСВ (Эйндховен), «Фейенорд» (Роттердам) - участники и победители ряда престижных европейских турниров. Лучшие футболисты и тренеры: Й. Круифф, Й. Неескенс, М. ван Бастен, Р. Гуллит, Ф. Райкард, Д. Бергкамп, П. Клюйверт, Р. ван Нистелрой, Э. ван дер Сар, А. Роббен, У. Снейдер, Р. ван Перси, Р. Михелс, Г. Хиддинк, Д. Адвокат и др.
Женская сборная команда Нидерландов по хоккею на траве трижды одержала победу на Олимпийских играх (1984, 2008, 2012 годы), 8 раз - на чемпионатах мира (1971-2006 годы), 8 раз - на чемпионатах Европы (1984-2011 годы). Мужская сборная команда Нидерландов по хоккею на траве дважды стала чемпионом Олимпийских игр (1996, 2000 годы), 3 раза выигрывала золотые медали на чемпионатах мира (1973, 1990, 1998 годы), 3 раза - на чемпионатах Европы (1983, 1987, 2007 годы). Мужская волейбольная команда Нидерландов - чемпион (1996 год) и призёр (1992 год) Олимпийских игр, чемпион Европы (1997 год). Женская волейбольная команда - победитель чемпионата Европы (1995 год) и Гран-при (2007 год).
Два нидерландских велосипедиста выигрывали многодневную гонку «Тур де Франс» - чемпион мира (1964 год) в шоссейной гонке Я. Янссен в 1968 году и олимпийский чемпион (1968 год) в командной гонке с раздельным стартом Й. Зутемелк в 1980 году. 10-кратный чемпион страны Б. Брентьенс стал первым чемпионом Олимпийских игр по маунтинбайку (Атланта, 1996 год). 6 раз в стране проводились чемпионаты мира по велогонкам; во 2-ю субботу мая проходит традиционый День велосипедиста.
Среди знаменитых конькобежцев Нидерландов - 4-кратный абсолютный чемпион мира Р. Ритсма, 2-кратные абсолютные чемпионы мира олимпийские чемпионы К. Феркерк (Веркерк) и И. Постма, неоднократный чемпион мира на отдельных дистанциях и олимпийский чемпион Б. де Йонг и др. Одной из самых известных в Европе является ледовая арена «Тиалф» в Херенвене (открыта в 1967 году; 12,5 тыс. мест), где в 2000-е годы 3 раза проводились чемпионаты мира и 4 раза этапы Кубка мира по скоростному бегу на коньках и установлено 25 рекордов мира (в 1987-2011годы ).
Богатые победные традиции у нидерландских дзюдоистов. Олимпийским чемпионом Токио (1964 год) в тяжёлой весовой категории стал А. Гесинк - 2-кратный чемпион мира и 21-кратный чемпион Европы. Его преемник В. Рюска - обладатель двух олимпийских золотых медалей в Мюнхене (1972 год) и 2-кратный чемпион мира; А. Серисе - чемпионка мира и Олимпийских игр в Сеуле (1988 год); чемпионом Олимпийских игр в Сиднее (2000 год) в весовой категории до 90 кг стал М. Хёйзинга.
Чемпионами мира и Олимпийских игр, рекордсменами мира стали пловцы М. ван дер Вейден, М. Велдхейс и др. Среди самых известных теннисистов страны - победительница Открытого чемпионата Франции (1927 год) К. Бауман и чемпион Уимблдона (1996 год) Р. Крайчек. Лучший результат мужской команды в Кубке Дэвиса - выход в полуфинал (1925 год), в котором она проиграла сборной Франции. Победителем 6 турниров «Большого шлема» (в 1994-2002 годы) в парном разряде стал П. Хархёйс, в т. ч. 5 из них выиграл с др. нидерл. теннисистом Я. Элтингом и один - с российским теннисистом Е.А. Кафельниковым (Открытый чемпионат Франции в 2002 году). Профессиональные теннисные турниры ежегодно проводятся в Амстердаме, Роттердаме, Росмалене и других городах.
С XVI века в стране распространена игра в шахматы, а первый шахматный учебник издан в 1789 году. Его автор, Э. Стейн, первым проанализировал дебют, вошедший в историю под названием «голландская защита». В 1889 году в Амстердаме прошёл первый в истории страны международный турнир. Благодаря успешной игре в международных состязаниях М. Эйве (5-й чемпион мира в истории шахмат) в стране начался «шахматный бум». А. Рюэб стал одним из основателей и первым президентом (1924-1949 годы) Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Сборная команда шахматистов Нидерландов - постоянный участник Всемирных шахматных олимпиад; лучшие результаты - 2-е место (г. Хайфа, 1976 год) и 3-е место (г. Салоники, 1988 год). Среди лучших шахматистов страны - участник финального матча с А.Е. Карповым на первенство мира ФИДЕ (1993 год) Я. Тимман, гроссмейстеры Й. Доннер, Х. Рее, Дж. ван дер Виль, Г. Сосонко, С. Тивяков. В историю шахмат вошли: «АВРО- турнир» (1938 год), организованный радиокомпанией «Algemene Vereniging Radio Omroep»; Гронингенский турнир (1946 год); матч-турнир на первенство мира (1948 год), стартовавший в Гааге и финишировавший в Москве; традиц. шахматные фестивали в Вейк-ан-Зе, турниры в Тилбурге, IBM-турниры, фестивали страховой компании OHRA и др. Шахматный меценат Й. ван Остером в течение многих лет спонсировал популярные турниры «Мелоди Амбер» в Монако.
Больших успехов на международной арене добились нидерландские гроссмейстеры по шашкам, в т. ч. многократные чемпионы мира Х. Вирсма, Т. Сейбрандс, П. Розенбург, Г. Гогланд.
Популярностью пользуется также изобретённая в Нидерландах игра корфбол, напоминающая баскетбол. Сборная Нидерландов - 8-кратный чемпион мира по корфболу.
Образование. Учреждения науки и культуры
Образовательная политика координируется Министерством образования, культуры и науки совместно с муниципальными органами власти. Осн. регламентирующими документами являются законы: о начальном образовании (1981 год), о высшем образовании и исследованиях (1993 год, поправки 2003, 2007 годов), о профессиональном образовании (1996 год). Базовое обязательное образование (начальное обучение) рассматривается как единое для всех детей в возрасте от 4-5 до 12 лет. Продолженное образование (от 12 до 18-20 лет, с 2008 года обязательное до 18 лет) охватывает общеобразовательные и профессионально направления; в единой школьной системе возможны, наряду с общим средним образованием, получение проф. подготовки на начальном, среднем и высшем среднем уровнях или подготовка к поступлению в университет. Общее продолженное образование дают гимназии (готовят гл. обр. к поступлению в университет), реальные школы (готовят к получению законченного курса профессионального образования среднего или высшего уровня), лицеи (готовят к поступлению в вуз неуниверситетского статуса) и др. При перемене учащимся направленности обучения предусмотрены т. н. переходные классы. Начальную общепрофессиональную подготовку можно получить в учебных заведениях продолженного образования, начальную и промежуточную подготовку - в профессионально-технических школах, общее среднее и одновременно профессионально- техническое образование - в реальных школах. Школы разделяются на общественные, специальные (религиозные), общие специальные (нейтральные) и частные школы. Ок. 65% учащихся посещают негосударственные школы. Учебные заведения всех типов находятся под юрисдикцией правительства. Начальным образованием охвачено 100% детей, средним - 87%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 99% (2010 год; данные Института статистики ЮНЕСКО). В систему высшего образования входят 14 университетов и свыше 370 высших профессиональных учебных заведений неуниверситетского статуса (в т. ч. 15 институтов международного образования для обучения иностранных студентов), крупнейшие из которых находятся в Амстердаме, Гааге, Гронингене, Лейдене, Утрехте.
Среди других вузов – Сельско-хозяйственный университет в Вагенингене (1918 год), технические университеты в Делфте (1842 год), Эйндховене (1956 год) и Энсхеде (1961 год), католические университеты в Неймегене (1923 год) и Тилбурге (1927 год), Университет Эразма в Роттердаме (1973 год), Открытый университет (1982 год). Главные научные учреждения, библиотеки, музеи Нидерландов расположены в Амстердаме, Гааге, Гронингене, Делфте, Лейдене, Утрехте. Действуют также Королевское нидерландское научное общество в Харлеме (1752 год), Королевское фризское общество истории и культуры в Леувардене (1827 год), Королевский нидерландский институт морских исследований в Ден-Бурге (1876 год); Королевское общество сельско-хозяйственных наук (1886 год), Международный сельско-хозяйственный центр (1951 год), Центральный ветеринарный институт (2008 год) - все в Вагенингене, и др.; Музей Тейлера в Харлеме (1778 год, старейший музей Нидерландов; картины Рембрандта и Микеланджело, коллекции монет и медалей, окаменелостей, технических изобретений и пр.), Западно-фризский музей в Хорне (1879 год), Музей и мавзолей Я.А. Коменского в Нардене (1892 год), Музей естеств. истории в Маастрихте (1912 год), Национальный музей стекла в Лердаме (1953 год) и др.
Средства массовой информации
Ведущие общенациональные ежедневные газеты (данные о тиражах на 2010 год): «De Telegraaf» (с 1893 года; 700 тыс. экз.), «De Volkskrant» (с 1919 года; 263 тыс. экз.), «Trouw» (с 1943 года; 91 тыс. экз.), «Het Parool» (с 1940 года; 89 тыс. экз.), «Het Financieele Dagblad» (с 1796 года; 65 тыс. экз.) - все в Амстердаме; «Algemeen Dagblad» (с 1946 года; 404 тыс. экз.), «NRC Handelsblad» (с 1970 года; 240 тыс. экз.; с 1998 года в качестве приложения выходит журнал «М») - обе в Роттердаме. Издаётся большое количество региональных ежедневных газет, в т. ч. в Неймегене - «De Gelderlander» (с 1848 года; 152 тыс. экз.), в Гронингене - «Dagblad van het Noorden» (с 2002 года; 157 тыс. экз.), в Алкмаре - «Noordhollands Dagblad» (140 тыс. экз.), в Хертогенбосе - «Brabants Dagblad» (с 1771 года; 141 тыс. экз.). Популярные еженедельные журналы: «Vrij Nederland» (с 1940 года; 54 тыс. экз.), «Elsevier» (с 1945 года; 130 тыс. экз.) и др. Большинство газет и журналов имеют электронные версии.
Радиовещание с 1919 года, телевидение с 1951 года. Крупнейшие госдарственные теле- и радиокорпорации: «Nederlandse Omroep Stichting» (основана в 1969 году) и «Omroep NTR» (основана в 2010 году). Основные национальные телеканалы: «Nederland 1», «Nederland 2», «Nederland 3»; существуют также региональные и негосударственые телеканалы. Широко распространено кабельное телевидение.
Крупнейшее информационное агентство - Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) (с 1934 года, штаб-квартира - в Гааге).
Литература
О литературе на территории Нидерландов исторических см. в ст. Нидерландская литература.
Развитие конфликта между сторонниками католицизма и протестантизма, исход протестантов с юга на север повлекли за собой перемещение литературного центра из Фландрии в Голландию. Этапным событием для формирования литературного нидерландского языка стал начатый в конце XVI века Ф. Марниксом де Сент-Альдегондом перевод Библии («Перевод провинций», завершён в 1637 году); ему же приписывается текст национальная гимна Нидерландов «Вильгельмус». Поэзия и драма представлены творчеством Я. Катса, К. Хёйгенса, комедиографа Г.А. Бредеро, развивавшего традицию «клухта», трагедиями на библейские сюжеты Г. Гроция. Черты барокко ярко проявились в творчестве П.К. Хофта, лидера т. н. Мёйденского кружка писателей, автора национально-героических трагедий, виртуозных сонетов, пасторальных драм и исторических сочинений, а также Й. ван ден Вондела, совмещавшего элементы классицизма и барокко. Демократических тенденции барокко представлены плутовским романом («Мирандор» Н. Хейнсиуса, около 1687 года). Приверженцем классицизма был Й. Антонидес ван дер Гус.
Литература эпохи Просвещения сочетала ориентацию на европейсике образцы [публицистика и эссеистика Ю. ван Эффена в русле английской журналистики Р. Стила и Дж. Аддисона; драматургия П. Лангендейка в духе французской классицистической комедии; сентиментальный роман «Юлия» Р. Фейта (1783 год), написанный в подражание Ж.Ж. Руссо и И.В. Гёте] с обращением к национальным традициям (братья В. и О. Звир ван Харен), включая демократические идеалы гёзов. Просветительскими идеями насыщен эпистолярный роман «История Сары Бюргерхарт» (1782 год) писательниц Бетье Волф (настоящие имя и фамилия Элизабет Волф-Беккер) и Агье (Агаты) Декен. Национальный вариант мещанской драмы развивал в своих пьесах М. Корвер. Мотивами предромантизма проникнуты эстетические трактаты Ф. Гемстергейса - приверженца идей А. Шефтсбери, литературная критика Х. ван Алфена и Й. Кинкера.
Романтизм не выдвинул крупных фигур, за исключением В. Билдердейка (трагедии «Флорис Пятый», «Вильгельм Голландский», «Кормак», все опубликавны в 1808 году; дидактические поэмы, лирика) и Я. ван Леннепа. Реалистическими тенденциями отмечено творчество Н. Бетса (сб. рассказов «Камера обскура», 1839 год). Интенсивное развитие реализма начинается только на рубеже 1850-1860-х годов: романы А.Л. Босбом-Туссен; антиколониальный роман «Макс Хавелаар» Мультатули (1860 год). Натурализм представлен творчеством драматурга и прозаика Ф. ван Эдена, прозой М. Эмантса и Л. ван Дейссела. Натуралистические черты отчасти свойственны творчеству Л. Купейруса (роман «Элине Вере», 1886 год), связанного гл. обр. с символизмом и т. н. движением восьмидесятников (поэтические выступления в защиту «чистого искусства» В. Клоса, поэзия Г. Гортера и Ж. Перка), резко отмежевавшихся от предшествующей культурной традиции. На развитие символизма в литературе Нидерландов большое влияние оказал бельгийский поэт К. ван де Вустейне.
Постсимволистские тенденции характерны для представителей поэтические группы «Движение» (1905-1919 годы) - А. Роланд-Холста, Х. Марсмана и М. Нейхофа, не чуждых идей марксизма. Теоретич. основа нидерландского модернизма была сформулирована эссеистами и прозаиками М. тер Браком и Ш.Э. Дю Перроном на страницах литературно-критический журнад «Forum» (1932-1935 годы). Ф. Бордевейк соединил приёмы модернизма с критикой тоталитаризма (роман-антиутопия «Блоки», 1931 год); широкую известность снискал его роман «Характер» (1937 год). Женская модернистская проза связана с социально-критическими романами А. Бламан. Наиболее значительный представитель автобиографической прозы XX века, а также военные прозы - С. Вестдейк. Теме Второй мировой войны посвящены романы В.Ф. Херманса и Х. Мюлиса. Традиции неореализма прослеживаются в малой прозе Х. Хеересма и Й. Брауэрса. Виднейшими поэтами-экспериментаторами вторй половины XX века, пересмотревшими язык, стиль и образную систему поэзии, стали Г. Ахтерберг, Л. Вроман и Люсеберт. Постмодернистская теория разработана в трудах Д.В. Фоккема и Э. Ибш. Среди наиболее известных современных прозаиков и эссеистов - С. Нотебоом, поэтов - Р. Копланд.
Архитектура и изобразительное искусство
От позднего неолита на северо-востоке Нидерландов (пров. Дренте) сохранились хунебеды (дольмены). Во времена Римской империи преобладало строительство военных укреплений, урбанизированных поселений (руины Кориоваллума, ныне Херлен), реже - вилл (археологич. раскопки в Брюнсюме).
Дороманские искусство и архитектура на территории современных Нидерландов сохранились мало. Средне-вековые постройки отличаются отсутствием единого стиля, что связано с разнообразием внешних влияний. С XI века начинается период активного строительства в романском стиле: вестверки церкви Онзе- ливе-Врау в Маастрихте (ок. 1000 года), собора в Сюстерене (третья четверть XI века). Восходящая к 8 в. 16-гранная капелла Св. Николая, бывшая частью дворца Валкхоф в Неймегене (около 1030 года), с центральным октагональным залом, является поздним отголоском императорской дворцовой капеллы Карла I Великого в Ахене. Обширную программу церковного строительства осуществляло Утрехтское епископство (церкви Св. Петра и Св. Иоанна в Утрехте, обе первая половина XI века). В возведении церкви Св. Серватия (Синт-Серваскерк) в Маастрихте (XI-XII века, достраивалась в XIII-XV века) и древнейших частей церкви аббатства в Ролдюке (1138-1143 годы) участвовали ломбардские мастера. Многочисленны деревенские церкви из кирпича в провинциях Фрисландия и Гронинген. Изначально возведённые в романском стиле, в ходе строительства и перестройки в первой половине XIII века они обретали готические черты: церкви Св. Мартина (башня - 1469-1482 годов), Богородицы на р. Дрентсе-А (А-Керк) в Гронингене, Богоматери в Рурмонде (1218-1230 годы).
Среди архитектурных памятников готики - кафедральный собор в Утрехте (начат в 1254 году, построен под влиянием собора Св. Петра и Девы Марии в Кёльне), церкви Св. Бавона в Харлеме (1370-е годы – начало XVI века), Св. Иоанна в Гауде (XIV-XVI века), Св. Петра (XIV-XVI века), Св. Панкратия (Панкраскерк; XIV-XVI века) в Лейдене и др. Богатством декора выделяется собор Св. Иоанна в Хертогенбосе (XV-XVI века, в традициях брабантской готики). В Нидерландах получила развитие кирпичная готика, были разработаны облегчённые покрытия, в т. ч. деревянные своды [церковь Св. Иакова (Синт-Якобскерк) в Гааге, XIV-XVI века]. В XIV - первой трети XVI веков строятся зальные церкви. В XIV веке появляется специфически нидерландский тип дешёвого светского коллективного жилища для странников, престарелых, вдов и малообеспеченных - хофье. Просуществовавший до XIX века, когда в нём стали селить рабочих, хофье состоит из внутреннего прямоугольного двора (сада), обстроенного по периметру жилыми ячейками. В XV-XVI века складывается единая нидерландская архитектура. Светские постройки в Нидерландах более сдержанны в своих формах и декоре, чем аналогичные здания на территории современной Бельгии. Зачастую единственным их украшением является белокаменный декор на фоне кирпичных стен (здание городских весов в Алкмаре, 1582-1599 годы). В течение XVI века готика постепенно уступает место ренессансному стилю, который становится популярным благодаря теоретич. трактатам Х. Вредемана де Вриса, П. Кукке ван Алста, К. Боса. Примерами ренессансных построек являются ратуши Гааги (южная часть 1564-1565 годы, арх. Б. ван Бассен) и Лейдена (фасад 1594-1597 годы, арх. Л. де Кей). Де Кей обогащает свои постройки более раскрепощённым использованием орнамента. В творчестве скульптора и арх. Х. де Кейсера ренессансная архитектура Нидерландов достигла наивысшего расцвета.
В конце XIV - начале XV веков в живописи Нидерландов и Бельгии (см. Нидерланды исторические) развивается нидерландская школа. В Харлеме работают живописцы А. ван Ауватер и Гертген тот Синт-Янс, Мастер диптиха из Брауншвейга, Мастер Антверпенского триптиха, Мастер Снятия с креста, в Делфте - Мастер Девы среди Дев. В конце XV века в Хертогенбосе расцветает творчество И. Босха. В конце XV - начале XVI веков харлемские художники Д. Баутс, Г. Давид, Я. Мостарт работают в южно-нидерландских городах. Центрами маньеристич. живописи стали мастерские Энгебрехтса в Лейдене и Я. Корнелиса Остсанена в Амстердаме. Крупными представителями нидерл. романизма стали Я. ван Скорел, Лука Лейденский, М. ван Хемскерк, А. Мор, А. Блокландт, Д. Барендс. Из Антверпена в Северных Нидерландах возвращается П. Артсен. Во время Иконоборческого восстания 1566 года и Нидерландской революции XVI века в Нидерландах были уничтожены мн. произведения религ. живописи. Под влиянием Б. Спрангера маньеристические тенденции усиливаются в живописи конца XVI века, ярко проявившись в творчестве Х. Голциуса, К. ван Мандера, К. ван Харлема, основавших в 1587 году художественную академию в Харлеме. Связующим звеном между поздним маньеризмом и караваджизмом начала XVII века выступили утрехтские художники А. Блумарт и И. Эйтевал.
Архитесктурный классицизм XVII века наиболее полно проявился в работах Я. ван Кампена: в зданиях Маурицхёйс в Гааге (1633-1635 годы) и Ратуши в Амстердаме (ныне Королевский дворец, 1648-1655 годы) прослеживаются итальянского и французского влияния. Работавшие под руководством Кампена П. Пост (построил загородный королевский дворец Хёйс-тен- Бос в Гааге, 1645-1647 годы, и Ратушу в Маастрихте, 1659-1664 годы), В. де Кейсер и Д. Сталпарт продолжили начатое им направление. Кампен оказал влияние и на авторов многочисл. проектов жилых домов в Амстердаме (Ю. Вингбонс и др.). Уникальным градостроительным явлением стал пояс концентрических каналов, построенных по планам расширения Амстердама в XVII веке. В этот же период разрабатывается новый тип протестантского церковного здания, в котором преобладают центрально-купольные композиции с 8-угольными и круглыми планами. О толерантности властей свидетельствует широкое распространение специфического типа римско-католических церквей (схёйлкерк, скрытая церковь), скрытых за фасадом жилого дома или пакгауза.
Период 1609-1713 годов стал «золотым веком» голландской школы живописи. Небывалое количество живописных произведений, созданное в этот период, свидетельствует не только об экономическом про- цветании Нидердандов, но и о новом феномене - массовом заказчике. Картины в это время повышают престиж владельца, становятся инвестиционным инструментом и неотъемлемым элементом жилища успешного бюргера. Именно в этот период в Нидерландах происходит становление разветвлённой жанровой системы. Беспрецедентным спросом пользуются портреты, натюрморты, жанровые сцены из повседневной жизни и пейзажи. В камерных по масштабу произведениях малые голландцы достигают живописного совершенства. Монументальные групповые портреты регентов, военных и др. именитых горожан украшают залы ратуш и благотворительных учреждений. Становятся популярными картины на исторические и античные темы. Проводниками итал. влияний в нидерл. живописи первой трети XVII века стали «утрехтские караваджисты» Х. Тербрюгген, Д. ван Бабюрен, Г. ван Хонтхорст. Оформились и достигли расцвета в искусстве XVII века групповой и одиночный портрет (прежде всего в творчестве крупнейших нидерландских мастеров XVII века Ф. Халса и Рембрандта), пейзаж (Я. Вермер, Х. Аверкамп, Я. ван Гойен, Х. Сегерс, С. ван Рёйсдал и Я. ван Рёйсдал, А. Кёйп, М. Хоббема, Ф. Конинк), натюрморт (П. Клас, В. Хеда, А. Бейерен, В. Калф), марина (Я. Порселлис, С. де Влигер), анималистич. (П. Поттер) и особенно популярный бытовой жанр - сцены городской (Я. Вермер, Я. Стен, Г. Метсю, Г. Терборх, П. де Хох и др.) и крестьянской (А. ван Остаде) жизни. Произведения Рембрандта на библейские и мифологические сюжеты, портреты и автопортреты проникнуты глубоким психологизмом и драматизмом. Живопись К. Фабрициуса во многом определила творчество делфтской школы. Г. Дау основал направление лейденских фяйнсхилдеров, для которых были характерны утончённость живописной техники и тщательная проработка мельчайших деталей (Ф. ван Мирис Старший, А. ван дер Верф). Живопись XVIII века была связана с предшествующим столетием. В ней ощущается, с одной стороны, влияние Рембрандта, с другой - тяготение к французскому классицизму (А. ван дер Верф, А. де Гелдер). Крупнейшим портретистом был К. Трост. В скульптуре этого периода преобладали зарубежные влияния. Делфтский фаянс, появившийся в конце XVI века как имитация сине-белого китайского фарфора (изразцы, посуда), в XVII веке достиг художественного совершенства.
На рубеже XVII-XVIII веках в Нидерландах утверждается т. н. стиль Людовика XIV, его проводником выступил прибывший из Франции архитектор-гугенот Д. Маро, проектировавший крупные дворцово-парковые ансамбли, а также их интерьеры и мебель. Его последователями в первой половине XVIII века были Я. ван Логтерен и Ф. Бланкард, в чьих работах заметны черты стиля рококо, который в Нидерландах достиг расцвета в творчестве П. де Сварта, учившегося в Париже. Крупнейшим архитектором классицизма второй половины XVIII – первой половины XIX веков был Я.Д. Зохер. В 1840-1900 годы в архитектуре Нидерландов господствовал эклектизм. Изменения, внесённые в конституцию Нидерландов в 1848 году, сняли последние ограничения на деятельность католич. Церкви, по заказам которой на протяжении второй полвины XIX века арх. П.Й.Х. Кёйперс возвёл по всей стране около 70 церквей в стиле неоготики. Вплоть до конца столетия встречается стиль т. н. голландского неоренессанса. Построенные Кёйперсом крупные здания Рейксмюсеума (1877-1885 годы) и Центрального вокзала (1889 год) изменили градостроительный масштаб Амстердама. По сравнению с Бельгией в Нидерландах меньше архит. памятников в стиле модерн, которые гл. обр. сконцентрированы в Гааге и Гронингене.
В живописи первой полвины XIX века, наряду с академическими композициями и портретами (Я.В. Пинеман, Я.А. Крюсеман), романтич. жанровыми и историко-бытовыми сценами (А. Шеффер, Х. тен Кате, Д.Й. Блес, А.Х. Баккер-Корф), создавались пейзажи (А. Схелфхаут, Б. К. Куккук) с традиционными нидерландскими мотивами. Во второй половине XIX века мастера реалистичной живописи опирались на традиции реализма XVII века. Для работавших на пленэре пейзажистов близкой импрессионизму гаагской школы (Й. Исраэлс, Я. Марис, Я. Х. Вейсенбрюх, А. Мауве, Х. Месдаг, А.Г. Билдерс и др.) характерны свободная живописная манера и сдержанные тона. В лирических пейзажах Я. Йонгкинда ощущение динамики света и атмосферы предвосхищало импрессионизм. Крупнейшим представителем символизма в Н. был Я. Тороп. Близки к Торопу художники и графики А. дер Киндерен, Й. Торн-Приккер, Р. Холст. Величайшим европейским живописцем XIX века является В. Ван Гог, раннее творчество которого посвящено простым труженикам Голландии. Под влиянием французской школы происходит становление К. Ван Донгена.
На развитие искусства и архитектуры Нидерландов в первой половине XX века оказали влияние современной тенденции художественного творчества во Франции и Германии, а также социалистические идеи. Теоретические воззрения арх. Х.П. Берлаге и построенная им в Амстердаме Биржа (1897-1903 годы) привели к радикальному обновлению архитектурного языка Н. Влияние Берлаге заметно и в работах нидерланских скульпторов Л. Зейла и Й. Мендеса да Косты. Принятый в 1901 году радикальный Жилищный закон предусматривал расширение и реконструкцию городов с населением свыше 10 тыс. жителей. Регулирование жилищного строительства становится прерогативой государства, утверждающего строительные нормы и стимулирующего его долгосрочными ссудами и пособиями. Амстердам превращается в ведущий мировой центр экспериментов в области жилищного строительства. Период 1910-1920-х годов стал временем расцвета экспрессионизма т. н. амстердамской школы, важную роль в становлении которой сыграли М. де Клерк и П.Л. Крамер, а также Я.Ф. Стал, Я. ван Ларен и редактор ж. «Wendingen» Х.Т. Вейдевелд. Помимо формальных находок, к их достижениям следует отнести комплексное решение жилого квартала как крупного градостроительного элемента. Амстердамская школа в скульптуре представлена Дж. Радекером, Х. Кропом и др.
В 1911 году Х.П. Берлаге познакомился в США с творчеством Ф.Л. Райта, благодаря чему влияние Райта распространилось на молодое поколение нидерландких архитекторов (Я. Вилс, В.М. Дюдок, Р. вант Хофф, Я. Дёйкер, Б. Бейвут и др.). В 1917-1931 годы в передовую группу «Де Стейл» входили архитекторы Я.Й.П. Ауд, Г.Т. Ритвелд, Я. Вилс и др., художники Б. ван дер Лек, Г. Вантонгерло и В. Хусцар, поэт А. Кок. Идеологом группы был Т. ван Дусбург, который совместно с абстракционистом П. Мондрианом разрабатывал теорию неопластицизма. Архит. концепция «Де Стейл» нашла наиболее полное воплощение в доме Т. Шрё- дер-Шрадер в Утрехте (1924 год, арх. Г. Т. Ритвелд). Новаторская трактовка внутреннего и внешнего пространств, возможность их трансформации, цветовое решение здания повлияли на современую архитектуру. Мировую известность Ритвелду принесли также эксперименты с мебелью (красно-синий стул, зигзаг-стул).
Одной из значительных фигур нидерландской живописи первой половины XX века является Я. Слёйтерс, последовательно осваивавший новейшие течения (от импрессионизма и неоимпрессионизма до фовизма, кубизма и футуризма). Влияние немецкого экспрессионизма заметно в живописи гронингенской группы «Де Плог» (В. Алкема, Я. Вигерс и др.). Художники бергенской школы (Г. Крейдер, Л. Гестель, М. и П. Вигманы, Д. Филярски и др.) ориентировались на голландский период творчества Ван Гога; на базе этой школы сформировалась художница реалистич. направления Ч. Тороп. В Роттердаме работала группа «Де Брандингс» (художник Х. Шабо). А. Виллинк и П. Кох были наиболее крупными представителями магического реализма, к которому принадлежали также К. де Фриз, Б. Клунс и А. Куйпер.
В 1927 году в Амстердаме основана архитектурная группа «De 8» (Я.Й.П. Ауд, Б. Бейвут, А. Букен, Я. Г. Вибенга, Х. Грунневеген, Г. Т. Ритвелд, К. ван Эстерен и др.). В 1932 году вместе с роттердамским объединением архитекторов «Opbouw» (основано в 1920 году, участники Б. Меркелбах, Я. Дёйкер, М. Стам, В. ван Тейен, Х.А. Маскант, Т.К. ван Лохюзен, Л.К. ван дер Влюгт и Й. Б. ван Лохем) они начали издавать журнал «De 8 en Opbouw». Участники объединённой группы искали новую архитектурную парадигму, которая соответствовала бы современному научно-техническому прогрессу. Архитектуру они трактовали как научную дисциплину, а не как вид искусства. Новый метод проектирования и применение новых материалов (стекла, металла и бетона), конструкций и технологий открывали перспективы индустриализации и типизации строительства. Самые выдающиеся памятники нидерландского функционализма («Нового строительства»): табачная фабрика «Van Nelle» в Роттердаме (1925-1931 годы, архитекторы Й.А. Бринкман, Л.К. ван дер Влюгт), санаторий Зоннестраль в Хилверсюме (1924-1932 годы) и Школа на открытом воздухе в Амстердаме (1928-1932 годы, оба - архитекторы Я. Дёйкер, Б. Бейвут). Основанный на серьёзных социально-экономических, демографических исследованиях и изучении проблем транспорта генеральный план Амстердама (1935 год, арх. К. ван Эстерн) стал важной вехой в развитии мирового градостроительства. Представители Нидерландов играли активную роль в создании, функционировании и роспуске Международного конгрессов современной архитектуры (CIAM).
С функционалистами полемизировали «Группа 32» и консервативная католическая делфтская школа во главе с М.Я. Гранпре-Мольером, который внёс значительный вклад в строительство малоэтажных посёлков - т. н. городов-садов. Делфтская школа, вдохновлявшаяся традиционным для Нидерландов кирпичным зодчеством, раннехристианской итальянской архитектурой и современными шведскими постройками, доминировала в период восстановления и реконструкции городов после Второй мировой войны, в то время как функционалисты (Й.Х. ван ден Брук и Я.Б. Бакема, Х.А. Маскант) получили значит. количество заказов лишь при восстановлении разрушенного бомбардировками в 1940 году центра Роттердама. Из 9 строившихся в Нордостполдере деревень только одну (Нагеле, 1947-1957 годы) возвели члены «De 8» и «Opbouw». Особое место занимают архитекторы В. М. Дюдок и Ф.П.Й. Пётц. Много работавший в Лимбурге Пётц использовал для разл. зданий приёмы как функционализма, так и традиционализма, а его Ратушу в Херлене (1936-1942 годы) можно назвать провозвестницей постмодернизма. Архитектор-монах Х. ван дер Лан разработал собственную трёхмерную систему архитектурных пропорций («пластический ряд чисел»). Изысканная простота, сдержанность в применении материалов построек ван дер Лана и его теоретические разработки привлекли к нему последователей, объединившихся в т. н. босхскую школу.
Заметную роль в междунар. абстрактно-экспрессионистской группе «Кобра» играли художники К. Аппел, Корней (К. ван Беверло) и Констант (К. Нивенхёйс). Констант 20 лет работал над мегапроектом утопич. города «Новый Вавилон», развивавшем идеи ситуационизма («иного города для иной жизни»). Международное признание получили графич. эксперименты с особенностями визуального восприятия сложных трёхмерных объектов, художественные исследования бесконечности и симметрии М. Эшера (см. также Оп-арт). Представитель абстрактного экспрессионизма В. Де Кунинг б. ч. жизни провёл в США. Г. ван Элк, Я. Диббетс, М. Бузем и В.Т. Схипперс работали в русле концептуального искусства и арте повера. К. Виссер и А. Волтен известны своими абстрактными металлическими скульптурами. Высокого мастерства в интеграции скульптуры с архитектурой достиг А. де Фриз. Используя компьютерные технологии, работает с цветом художник П. Стрёйкен.
В архитектуре 1960-1970-х годах получил распространение т. н. структурализм (А. ван Эйк, Г. Хертцбергер и П. Блом), целью которого была гуманизация крупного масштаба современных зданий. В 1980-1990-е годы архитекторы - выпускники Эйндховенского технического университета В. Аретс, Дж. Кормелинг, Йо Кунен, Б. Стал, С. Сутерс и Р. Эутенхак завоевали международную известность, образовав т. н. эйндховенскую школу. В рамках этой школы Аретс придерживается минимализма, др. представители связаны с постмодернизмом. Некоторые выпускники Делфтского технического универистета работают в русле неомодернизма (архитектурное бюро «Mecanoo», архитекторы Ф. Клаус и К. Каан и др.). Новейшие строительные конструкции и технологии вдохновляют Я. Бентема и М. Кроуэлла, работающих в стиле хай-тек. Следуя антропософской традиции, Т. Албертс и М. ван Хут разрабатывают тему органической архитектуры. Роттердам и новый город Алмере, застроенные по проектам видных зарубежных и нидерл. архитекторов, стали своего рода городами-музеями современной архитектуры. В 1990-2010-е годы всемирный резонанс получили теории и постройки архитектора Р. Колхаса и его бюро ОМА; мастерские МVRDV и «UNStudio» разрабатывают новаторские архитектурные концепции. В то же время в течение 2000-х годов в архитектуре Нидерландов росло влияние традиционализма, связанное с поиском национальной идентичности.
Музыка
Выходцами из южных областей Нидерландов исторических были франко- фламандские композиторы нидерландской школы, которые оказали сильное влияние на развитие в основной церковной, а также светской музыки в Европе XV-XVI веков. При том что большинство из них работали и прославились за пределами своей родины (во Франции, Италии, Австрии, Германии, Испании), основы музыкального образования они получили в Нидерландах, а некоторые служили в крупнейших соборах и церквах: в Камбре (Г. Дюфаи, Й. Тинкторис, Л. Компер, А. Агрикола, Ф. де Монте), Конде (Жоскен Депре), Брюгге, Антверпене (Я. Обрехт), Хертогенбосе [Я. Клеменс (Клеменс «не папа»)]. Часть композиторов нидерландской школы (П. де ла Рю, Ч. де Роре, О. ди Лассо и др.) работали при нидерландских дворах бургундской, итальянской, германской и испанской знати. Мастер музыкальных инструментов (также врач, астроном и механик) Арно из Зволле (умер в 1466 году) - автор первого в истории трактата о конструкции и настройке клавишных инструментов, родственных клавесину и клавикорду (оригинальные названия - dulce melos, clavisimbalum).
Нидерланды «золотого века» (конец XVI – первая половина XVII веков) - один из крупнейших в Европе центров нотопечатания, связан с деятельностью (преим. в Антверпене) Т. Сузато, П. Фалеза и Х. Вальранта. В 1585 года С. Стевин дал первый в истории математически точный расчёт равномерной темперации (написанный на фламандском языке, его трактат «О теории певческого искусства» оставался неизвестным 300 лет и был опубликован только в 1884 году). Крупнейший композитор этого периода - Я.П. Свелинк, создатель мн. сочинений для органа и клавесина, а также фундаментальной многоголосной обработки т. н. Женевской Псалтири (с французскими текстами и одноголосными распевами, утверждёнными авторитетом Ж. Кальвина). В это время Нидерланды (с центром в Антверпене) - один из центров строительства клавишных музыкальных инструментов; клавесины, изготовленные семьёй Рюккерс (мастерская существовала до 1679), пользовались спросом в разных странах Европы и поныне считаются первоклассными образцами исторических инструментов. Х. Гольтфус строил органы для больших нидерл. церквей: Св. Лауры в Роттердаме (трёхмануальный орган с 43 регистрами, не сохр.); Св. Иоанна в Хертогенбосе (начат Гольтфусом, закончен нем. мастерами; ныне расценивается как национальное достояние Нидерландов). Расцвела культура игры на карийоне: славу первого карийониста и эксперта в конструировании и настройке колоколов приобрёл Я. ван Эйк (слепой от рождения). Он же был чрезвычайно популярен как автор лёгкой музыки для продольной флейты, посвятил сборник пьес «Der fluyten lust-hof» (1644, 1646 годы) своему знаменитому родственнику - математику и изобретателю Х. Гюйгенсу. Последний в «Послании по поводу гармонического круга» (1691 год, на французский язык; имеется в виду проблема замкнутости квинтового круга) и др. трудах установил, что интервалы среднетонового строя (см. Строй музыкальный), распространённого в его дни, могут быть описаны как интервалы, полученные в результате деления октавы на 31 равную часть. Для расчёта монохорда систематически применял (одним из первых в истории) логарифмы.
Во второй половине XVII-XVIII веках в музыкальной жизни Нидерландов господствовали иностранцы. Местные композиторы (авторы ораторий, опер, пьес для клавесина, камерных инструментальных ансамблей) были эпигонами итальянские и французские манеры (некоторые даже публиковали свои сочинения под итальянскими псевдонимами). В поисках работы нидерландские музыканты нередко уезжали за границу, как это сделал перебравшийся в Германию фламандец Л. ван Бетховен (1712-1773 годы) - дед великого композитора. В XIX веке, после культурного застоя в годы французский оккупации, постепенно началось возрождение национальной музыкальной культуры, которое приобрело бурный характер в 1880-е годы. Ещё в 1826 году в Гааге была открыта Королевская музыкальная школа (с 1900 конс.), в Амстердаме в 1884 году также появилась консерватория, в 1888 году - концертный зал «Консертгебау» с одноименным симфоническим оркестром. Сформировалась национальная композиторская школа, которую возглавили Б. Зверс, А. Дипенброк (друг Г. Малера) и Й. Вагенар. Зверс и Дипенброк испытали значительное влияние музыки Р. Вагнера; стремление к национальной самобытности проявилось у Зверса в 3-й симфонии «Для моей родины» («Aan mijn vaderland», 1890), а особенно (у обоих композиторов) - в вокальной (хоровой и камерной) музыке на фламандские тексты. В лучших сочинениях Вагенара (кантата «Кораблекрушение», на фламандский язык, 1889 год; симфонические поэмы «Морское путешествие Фритьофа», 1886 год, «Саул и Давид», по картине Рембрандта, 1906 год; увертюра «Сирано де Бержерак», 1905 год) стремление к воплощению нац. начала смешано с ощутимым подражанием Г. Берлиозу и Р. Штраусу. Важную роль в музыкальной жизни Нидерландов на протяжении всего XX века играла семья Андриссен: композитор и педагог Хендрик (15 месс, магнификат), его брат - пианист и педагог Виллем, сыновья Хендрика - Юриан («Беркширские симфонии», 1949 год) и Луи (в разных сочинениях применял полистилику, включая элементы джаза и поп-музыки, использовал неакадемические музыкальные инструменты и экстравагантные источники звука). Наиболее значительный композитор и педагог довоенного времени - В. Пейпер; в получивших международное признание флейтовой (1925 год) и 2-й виолончельной (1924 год) сонатах, в 3-й симфонии (1926 год), а также в ряде др. сочинений он последовательно применял технику композиции, которую исследователи его творчества назвали «техникой эмбриональных клеток» (kiemceltechniek; «выращивание» формы из мотивного и аккордового «клеточного» материала). Деятельность нидерландских композиторов послевоенного времени характеризуется экспериментами в области муз. звука и новейших методов композиции. Ученик Пейпера Х. Бадингс сочинял музыку для особого «микротонового» органа (сконструирован в 1951 году нидерландским физиком и влиятельным исследователем музыкальной акустики Адрианом Фоккером). Эксперименты с микрохроматикой продолжили ученики Бадингса Л. де Фрис, Т. де Леув и Х. Кокс. В посвящённом Че Геваре коллективном музыкально-театральном представлении «Реконструкция» (авторы: Л. Андриссен, Р. де Леув, М. Менгельберг, П. Схат, Я. ван Флеймен; пост. в Амстердаме, 1969 год) нашёл отражение протест против политики США в Латинской Америке. Написанное в сатирической манере (центральный герой – американский империалист Дон Жуан, который соблазняет и крадёт двух дам - Боливию и Кубу; стилевые черты, присущие авангардным техникам композиции, намеренно смешаны с банальностями разного рода популярной музыки), это сочинение вызвало большой обществ. резонанс.
Современные Нидерданды - один из центров мировой музыкальной культуры. Проводятся международны фестивали и конкурсы: Голл. фестиваль музыки, танца и театра в Амстердаме (крупнейший в Нидерландах, с 1947 года; в 2000-е годы в программы включаются также концерты классической музыки Востока и народной музыки), фестиваль старинной музыки «Oude Muziek» в Утрехте (с 1982 года; один из самых представительных в мире); конкурсы - пианистов им. Ф. Листа в Утрехте (с 1986 года), певцов в Хертогенбосе (с 1954 года), исполнителей на ударных инструментах в Эйндховене (под названием «Тромп», с 1971 года). Компания «Нидерландская опера» организует постановки опер и балетов на нескольких театральных площадках Амстердама, среди них центральная - Музыкальный театр Амстердама (1986 год). Наряду с оркестром «Консертгебау» функционируют Нидерл. филармонич. оркестр (создан в 1985 году путём слияния Амстердамского филармонического и Утрехтского симфонич. оркестров), Нидерланский камерный оркестр (1955 год), «Резиденц-оркестр» (известный также как Гаагский филармонический, 1904 год), Нидерландского радио (1985 год), Роттердамский филармонический (1918 год) и др. Хор и оркестр «Нидерландское Бах-сообщество» (1921 год) и «Оркестр восемнадцатого века» (1981 год) с репертуаром музыки барокко и венской классики успешно работают в русле аутентичного исполнительства. Вокальный ансамбль «Джезуальдо-консорт Амстердам» специализируется на музыке эпохи Ренессанса, «Camerata Trajectina» (Утрехт, 1974 год) - на возрождении нидерл. музыки «золотого века». «Шёнберг-ансамбль» (Амстердам, 1974 год; после объединения в 2008 году с ансамблем «Аско» фактически камерный оркестр) - всемирно признанный коллектив, исполняющий музыку XX-XXI веков. Помимо Гаагской и Амстердамской (крупнейшей в Нидерландах) консерваторий, в систему высшего музыкального образования Нидерландов входят консерватории в Утрехте, Роттердаме, Гронингене, Тилбурге, Маастрихте и Харлеме (две последние называются музыкальными академиями), Арнеме («Муз. школа ArtEZ», с отделениями в Зволле и Энсхеде). Нидерландский институт карийона в Дордрехте (1965 год) готовит музыкантов-карийонистов. «Музыкальный центр Нидерланды» (2008 год) - государственная корпорация институтов, издательств, фондов, концертных организаций, которые занимаются пропагандой академической и популярной музыки Нидердандов на родине и за рубежом; центр организует концерты и фестивали джазовой, популярной и рок-музыки, выпускает музыкальные журналы, устраивает мастер-классы, занимается нотоиздательской деятельностью (подразделение «Donemus»). Входящий в его структуру «Фонд Гаудеамус» (основан в Амстердаме, 1945 год) имеет междунар. направленность: устраивает конкурсы молодых композиторов (в рамках ежегодной «Недели музыки», с 1957 года) и исполнителей современной музыки (с 1963 года ежегодно, с 1997 года один раз в 2 года).
Театр
В средне-вековых Нидерландах, где города имели большую самостоятельность, развитие театра определялось наиболее влиятельными представителями городского бюргерства. В XIV веке начали возникать первые общества любителей литературы и театра - камеры риторов (или редерейкеров), чей репертуар состоял гл. обр. из фарсов, моралите, мираклей, мистерий. На публичных турнирах «ланд-ювелах» бюргеры устраивали литературные и театральные состязания между различными камерами риторов. Такие турниры проводились под открытым небом для зрителей всех сословий. Расцвет деятельности камер риторов относится к XVI веку, когда их представления приобрели более светский характер, появились сценич. подмостки, писаные декорации, стали применяться сценические эффекты.
В начале XVII века возникли первые постоянные театры. В 1617 году актёр и режиссёр С. Костер создал в Амстердаме т. н. Академию. В результате объединения Академии с камерой Эглантье в 1638 году возник Амстердамский городской театр, для которого тогда же арх. Я. ван Кампен построил здание на 1450 мест (после пожара вновь отстроено в 1774 году). В этом театре ставились произведения одного из крупнейших нац. драматургов Й. ван ден Вондела, а также Г.А. Бредеро, П.К. Хофта. В то же время получили распространение бродячие труппы (в которых играли голландцы и англичане), разъезжавшие по Нидерландов, Германии, Дании, Швеции. Среди первых нидерландских актёров: Л. Карлсзон, Я. Вос, А.К. ван Жермез, Я. Питерсзон (Ян Тамбур), первая нидерландская актриса А. Ноземан (до 1655 года женские роли по требованию духовенства исполнялись мужчинами).
Развитие театрального искусства затормозилось в первой половины XVIII века с падением мирового значения Нидерландов. Среди драматургов этого периода выделялся П. Лангендейк, автор комедий о нуворишах, мещанах, мечтающих о дворянстве. Первые образцы драмы эпохи Просвещения: «Дружба» М. ван ден Виндена (1760 год), «Смерть Каласа» (1767 год). Драма Р. Фейта «Инее де Кастро» (1793 год) по мотивам «Лузиад» Л. ди Камоэнса отстаивала свободу человеческих чувств. Под влиянием Французской революции XVIII века. Фейт написал драму «Муций Кордус, или Освобождение Рима» (1794 год). Традициям французского классицизма следовали: Ю.К. де Ланнуа, автор исторической трагедий «Лев Великий, император Византии» (1767 год), «Осада Гарлема» (1770 год), «Клеопатра, царица Сирии» (1776 год); Я. Номс, автор трагедий «Заратустра» (1768 год), «Мария ван Лаленг» (1778 год) и др. Среди крупнейших актёров XVIII - начала XIX веков: В. ван дер Хувен, Й.К. Зисенис-Ваттир, Г.Я. Гревелинк-Хилвердинк, Я. Пунт, М. Корвер, А. Снук, И. Дёйм, А. Мас. Игра большинства из них отличалась преувеличенной патетикой, напыщенной жестикуляцией, декламационностью. Реформу в области сценического искусства осуществил режиссёр и актёр М. Корвер, основавший в 1768 году в Амстердаме собственую труппу. В середине XIX века активизировали свою деятельность камеры риторов (в 1850-1880 годы возникло более 200 обществ). Основу репертуара составляли пьесы А.Л. Барбаза, А. ван дер Хопа, П.Т.Х. ван ден Берга, Х.Я. Схиммела, Э.Д. Деккера. Выдающимися актёрами конца XIX века были: Л. Петерс, М. Клейне-Гартман, Л. и Т. Бауместер, С. де Фрис (Врис). В Амстердаме в 1870 году возникло Нидерландское театральное объединение, в 1874 году открылась Школа декламации, в 1875 году - театр «Нидерландская сцена». В 1892 году в Амстердаме организована новая труппа под названием Нидерландское театральное объединение, ставившая натуралистич. пьесы Г. Хейерманса и М. Эмантса, комедии и драмы Ф. ван Эдена и др. В 1912 году Хейерманс реорганизовал и возглавил (до 1917 года) эту труппу; здесь ставились пьесы А. Стриндберга, Г. фон Гофмансталя и др., выступали известные актёры - Л. Бауместер, Я. Мюс (Мюсх), Р. Хоппер и др. В Амстердаме в 1920 году Хейерманс открыл театр «Карре». В 1920-е годы значительное распространение получили любительские, особенно студенческие, драматич. коллективы, в театре проявлялись экспрессионистские тенденции, наиболее ярко представленные в творчестве режиссёров Э. Феркаде (Веркаде) и В. Ройярдса. Ведущими театрами конца 1940-х - 1960-х годов стали «Хагсе комеди» в Гааге, возглавляемая К. Ласёром и П. Стенбергеном, и «Нидерландсе комеди» в Амстердаме под руководством Х.Б. ван ден Берга и Й. де Местера. Постоянные труппы существовали также в Арнеме («Театер»), Роттердаме («Хет Роттердамсе тонел»), Эйндховене («Ансамбле»). Среди актёров: Ф. Кателсен, К. Келлинг, Э. де Бур, Г. ван ден Берг, Э. Маус, А. К. Крефт, О. Турньер, К. Ласёр, Х. Ларош, А. ван Далсюм, Ж. Ройярдс-Сандберг, К. ван Дейк, Г. Хермюс, Э. ван Линген, И. ван Фассен, Ф. Карелсен, Ш. Кёлер, В. Фос. В 1969 году студенты подняли т. н. томатный бунт, забросав томатами сцены нескольких центральных театров страны, после этого события большинство государство субсидий было передано небольшим экспериментальным театральным коллективам. В 1970 году в Амстердаме основан Институт театральных исследований, где сформировалось новое поколение драматургов: Й. Гретер, Ю. Херзберг и др. В 1980-е годы усилилась социальная функция театра, по всей стране открывалось много небольших трупп, для которых театр стал местом декларации своих политических, социальных (напр., феминистских) и пр. взглядов: «Зеркало» (1980 год), «Театр 80-е» (1980 год, с 1985 года «Персона»). Наряду с этим, всё больше режиссёров обращались к классич. драматургии (Ф. Марейнен, Г. Рейндерс, П. В. Виндсант и др.). На рубеже XX-XXI веков всё очевиднее тяга к международными театральным проектам. Одна из самых ярких трупп, работающих в этом направлении, - состоящий из нескольких студий «MC Театер», созданный в 2010 году в Амстердаме. В его спектаклях используются средства мультимедиа, соединяются танец, пантомима и видеоинсталляции. Среди режиссёров начала XXI века: И. ван Хове, А. Виттеман, Р. Карвер, Й. Симонс, П. Кук, Р. Лигтерт. Среди драматургов: Л. де Бур, Р. де Граф, П. Ханен.
Танец
Традиции балетного искусства в Нидерлндах восходят к средним векам. В XIV-XV веках церковные обряды и карнавалы сопровождались танцами, в XVI веке они исполнялись на празднествах («кермессах») и публичных турнирах («ланд-ювелах»). В 1645 году в Амстердамском городском театре представлен «Балет пяти чувств». Позднее показаны балеты, преимущественные комедийные, использующие нац. тематику и рассчитанные на широкого зрителя: «Балет конюхов» (1657 год), «Балет девушек» (1658 год; в нём впервые, раньше, чем во Франции, выступали женщины), «Балет Ватерландских крестьян» (1671 год) и др. Одновременно существовало др. направление, ориентировавшееся на французские образцы. В связи с различными событиями аллегорические балеты ставились при дворе в Гааге («Балет мира», 1668 год, и др.) и в Амстердаме («Волшебства Армиды» в честь приезда Петра I в 1697 году, и др.). Оба направления получили дальнейшее развитие в XVIII веке. В Амстердаме в 1761-1769 годы П. Ньери, наряду с пасторалями и арлекинадами, ставил балеты о крестьянах и ремесленниках («Деревенская жизнь», 1762 год), способствовавшие утверждению действенного танца. В Гааге выступали преимущественно французские гастролёры (в 1750-1770-х годах - труппы Жубера и Питро). В 1790-х годах были поставлены балеты анакреонтические, пасторальные, а в отд. случаях связанные с совр. событиями. В XIX веке балет интенсивно развивался в Амстердамском гор. театре, где в 1802-1811 годы работал хореограф Ж. Рошфор. Шли также балеты П. Гарделя. Ведущей танцовщицей была П. де Хеус Кюннингхамме, среди танцовщиков - Я. ван Велл. В 1812-1823 годы П. Грейве ставил экзотические балеты, арлекинады и первые спектакли, предвещавшие романтическое направление в хореографии: «Софья Брабантская» (1814), «Альберт и Шарлотта, или Смерть Вертера» (1816). Большое значение имела деятельность Андриса Войтюса ван Хамме, который выступал как танцовщик с 1806 года и ставил в 1828-1868 годы многоактные балеты и дивертисменты. В эти годы наметился поворот к романтизму, частично уже в первом балете Войтюса ван Хамме «Кающийся Роберт» (1828 год) и особенно в перенесённых им спектаклях Ф. Тальони, Ж. Перро, Ж. Коралли («Жизель» А. Адана, 1844 год). Среди его постановок выделялись арлекинады и балеты-сказки: «Тысяча и одна ночь» (1847 год), «Арлекин, колдунья и любовь» (1858 год), «Красная шапочка» (1865 год). Сын Андриса Войтюса ван Хамме, Антон Войтюс ван Хамме, был известным танцовщиком и балетмейстером («Нимфы и бабочка», 1866 год; «Восточный праздник», 1875). С 1879 года он ставил балеты во франц. опере в Гааге. В Амстердаме в 1871–87 был известен балетм. Э. Витт. После 1866 балетные труппы лишились государственных дотаций, и развитие балета замедлилось. В 1890-х годов балет сохранялся гл. обр. в виде вставных сцен в операх. К этому времени национальные традиции XIX века были утеряны, и в начале XX века нидерландское балетное искусство начало формироваться на основе русского балета, немецкого экспрессионистического танца, а также под влиянием гастрольных выступлений А. Дункан, А.П. Павловой и др. Первые школы классич. танца открыли в 1933 году ученицы Павловой, а также рос. танцовщик И.А. Швецов. Но большее развитие получил свободный танец, с которым знакомили публику немецкие гастролёры Г. Лейстиков (1910-1920-е годы), К. Йосс, Х. Кройцберг и Т. Шоп (1930-е годы) и др. Школы и труппы этого направления создали Л. Грен, Ф. Родриго и др. В 1931 году немецкая танцовщица И. Георги основала в Амстердаме школу и труппу, где ставила спектакли на основе свободного танца. Труппа Родриго ставила балеты на актуальные темы: «Моряки» (1933 год, о восстании на военном корабле «Семь провинций»), антифашистский балет «Чужая страна» (1936 год). Социальная тематика была основной и в постановках танцовщицы М. Моровой и художника У. Койстра («Уроки истории», 1933 год). После открытия в 1941 году Амстердамской муниципальной оперы труппа стала работать при ней. Здесь выдвинулись артисты М. тер Веме, П. Слот, Н. де Вал, Н. Рос, К. Понс, Л. Ховинг и др. В 1946 году труппа Георги была реорганизована, её возглавила Д. Коллин, чья школа сыграла большую роль в развитии классич. танца. В 1947 году тер Веме организовала труппу «Дер лаге ланден», которая ездила по стране, знакомя зрителей с балетным искусством (в 1958 году слилась с балетом Амстердамской муниципальной оперы, образовав Амстердамский балет).
Расцвет танца и формирование его современные структуры началось в середине XX века. В 1954 году в государственный бюджет Нидерландов впервые отдельной строкой заложены средства на развитие танца, из которых в том же году субсидию на создание труппы получила С. Гаскелл. Уроженка Литвы, учившая танцу в Харькове, а затем в Париже, в 1939 году она открыла в Амстердаме собственную школу, в 1945 году организовала труппу «Студио 45» (с 1950 года «Баллет реситал»), а на её основе в 1954 году - Нидерландский балет (c 1961 года - после слияния с Амстердамским балетом - Нидерландский национальный балет). Труппа стала крупнейшей в Нидерландах и единственной, где неоклассику и танец модерн сочетают с классикой XIX века. После Гаскелл компанией руководили: Р. ван Данциг (1969-1991 годы), У. Иглинг (1991-2003 годы), Т. Брандсен (с 2003 года).
В начале 1960-х годов танцевальная культура Нидерландов испытывала сильное влияние немецкого экспрессионизма и американского модернистского и постмодернистского танца, что привело к «золотому веку» нидерл. хореографии в следующее двадцатилетие. Хореографы-новаторы Р. ван Данциг, Х. ван Манен и Т. ван Схайк, соединяя классику, неоклассику и модернистские техники, расширили представления о танце - его эротичности и социальной значимости. И. Килиан, пришедший в 1975 году к руководству Нидерландским театром танца (NDT), успешно реализовал концепцию «танца без границ» - не только в собств. постановках. Килиан создал интернациональную компанию с уникальной структурой, завоевавшую репутацию мировой школы хореографических кадров. На всегда открытой для эксперимента сцене в Гааге статус ведущих хореографов получили израильтянин О. Нахарин, испанец Н. Дуато, канадец Э. Лок. Среди ведущих балетных трупп Нидерландов также: «Скапино баллет» (1945 год, Роттердам), «Интроданс» (1971 год, Арнем).
В 1970-1980-х годах в Нидерландах появились первые самобытные хореографы современного танца: К. де Шатель, Т. Бронкхорст, Б. ван Диллен, Б. Стауф. Находясь под сильным влиянием минимализма и американского постмодернизма, они уделяют большое внимание формальной стороне танца и качеству движения. Известной эксперим. площадкой стала «Де Роттердамсе дансгруп», где работают новые нидерландские и приглашённые зарубежные хореографы. На рубеже XX-XXI веков наплыву иностранных танцовщиков и хореографов способствуют успешная система финансирования и наличие в Нидерландах 6 танцевальных академий (крупнейшую из них - Роттердамскую - заканчивают, в частности, танцовщики из России). Помимо хореографов-голландцев (А. ван Дейк, А. Уи, А. Лейне, Х. Рубана), мировыми знаменитостями становятся работающие в стране иностранцы: П.С. Нортон (Великобритания), Э. Греко (Италия), И. Галили (Израиль), Х. Сабате (Испания). Это поколение, испытывая влияние структуралиста У. Форсайта и бельгийского «театра танца», развивает танец как радикальный театральный язык и испытывает особый интерес к языковым деконструкциям и жанровым смешениям. Так, удачным симбиозом драмы и хореографии можно считать постановки А. ван Дейк «Trust» (2008 год) и «Protect me» (2010 год). В 2009 году список крупных компаний Нидерланды пополнила «Дансгруп Амстердам», которую возглавили хореографы К. де Шатель и И. Галили. Крупнейшие фестивали: Голл. фестиваль танца (1987 год) и «КаДанс» (1996 год) в Гааге, «Юлиданс» (1990 год) в Амстердаме.
Кино
Первый киносеанс в Нидерландах состоялся 15 июля 1896 года на ярмарке в Леувардене в первом передвижном кинотеатре К. Сликера. В том же году на студии «Первое нидерл. ателье» в Амстердаме М.Х. Ладде и Й.В. Меркельбах начали выпуск короткометражных фильмов (в т. ч. вышла первая национальная комедия «Потревоженный рыболов»). В кинопроизводстве выдвинулись братья А. и В. Мулленс, работавшие как режиссёры, операторы, актёры и продюсеры на своей студии «Братья Альберты», основанной в 1899 году и первоначально действовавшей как передвижная прокатная компания, затем обосновавшейся в Гааге. Первый их фильм - «Интересные сплетни за кофейным столом знаменитостей Роермонда» (1904 год). Бурное развитие кинопроизводства началось во время Первой мировой войны, чему способствовал нейтралитет Нидерландов. Самой мощной в этот период была студия «Hollandia» М. Бингера, основанная в 1912 году в Харлеме. После войны сильная конкуренция со стороны зарубежного кино нанесла серьёзный урон национальному кинопроизводству; в поисках выхода из кризиса в 1921 году прокатчики и производители объединились в Голландский киносоюз. Теряя позиции в игровом кино, страна завоевала мировую славу в документальном, в основном благодаря его лидеру Й. Ивенсу (в 1927 году в Амстердаме создал объединение «Фильм-лига»). Творчество Ивенса сформировалось под влиянием В.И. Пудовкина и С.М. Эйзенштейна, а также франц. «авангарда» (см. Авангардизм) и отличалось поэтической выразительностью и социально-политической направленностью: «Мост» (1928 год), «Дождь» (1929 год), «Я - фильм» (1929 год), «Новая земля» (1934 год), «Испанская земля» (1937 год), «Четыреста миллионов» (1938 год), «История ветра» (1988 год) и др. Новому подъёму национальной кинопромышленности способствовало появление звукового кино. В 1934 году вышли первые звуковые ленты - историческая драма «Вильгельм Оранский» Я. Тёниссена и экранизация мюзикла «Два матроса» Я. Спейера. Значительный вклад в развитие нидерландское кино внесли немецкие иммигранты, приехавшие из Германии после установления там нацистского режима (в т. ч. Д. Зирк - «Зоопарк Уилтона», 1939 год). В период Второй мировой войны в оккупированной стране кинопроизводство практически прекратилось.
Новый этап возрождения национального кино начался во второй половине 1950-х годов. В 1957 году в Амстердаме учреждён Голландский кинофонд. В 1958 году там же открылась Нидерландское киноакадемия, её первые выпускники составили новое поколение режиссёров. Его лидером стал Ф. Радемакерс («Деревня у реки», 1958 год; «Весёлый сочельник», 1959 год, премия Мкф в Западном Берлине и др.). Больших успехов добились документалисты, в т. ч. Б. Ханстра, снявший фильм «Стекло» (1958 год, премия Мкф в Западном Берлине, премия «Оскар»). В 1960-е годы страна переживала период морального раскрепощения, «сексуальную революцию», снятие запретов с ранее замалчивавшихся тем («Паранойя» А. Дитворста, «Любовные признания» В. Верстаппена, оба 1967 год). В 1970-е годы режиссер П. Верхувен прославился шокирующими натуралистич. фильмами «Дело есть дело» (1971 год), «Турецкие наслаждения» (1973 год), «Катти-Топотушка» (1975 год), «Вильгельм Оранский» (др. название «Солдат Оранье», 1977 год) и др., которые вывели игровое нидерл. кино на мировой уровень. После выхода фильма «Плоть и кровь» (1985 год) о поражённой чумой Фландрии XVI века Верхувен начал работать в Голливуде; в 2006 году на родине поставил драму об антифашистском Сопротивлении «Чёрная книга». Фильмы П. де ла Парры («Франк и Ева», 1973 год) и Верстаппена («Пастораль 1943 года», по С. Вестдейку, 1978 год) имели большой коммерч. успех.
В 1980-е годы в связи с распространением видео посещаемость кинотеатров резко снизилась; интерес к национальному кино удерживал Д. Мас с непритязательными семейными комедиями «Семья Флоддер» (1986 год) и «Амстердамский кошмар» (1988 год). Вместе с тем в эти годы зародилось нидерландское авторское (артхаусное) кино, укрепился авторитет игрового нидерландское кино в мире. Среди фильмов конца 1980-х - 2000-х годов: «Нападение» Ф. Радемакерса (1986 год, премия «Оскар»); работы А. ван Вармердама - «чёрная комедия» «Северяне» (1992 год), фильмы-гротески из жизни обывателей «Платье» (1996 год), «Малыш Тони» (1998 год), «Сказки братьев Гримм» (2003 год), «Официант» (2006 год), «Последние дни Эммы Бланк» (2009 год). В 1995 году М. Горрис поставила фильм «Антония», став первой в истории женщиной-режиссёром, получившей «Оскар» за лучший иностранный фильм. В её картинах (в т. ч. «Защита Лужина» по В.В. Набокову, 2000) отразились феминистские взгляды. В 1998 году М. ван Дим поставил изысканный психологический триллер «Характер» (по произведениям Ф. Бордевейка, премия «Оскар»). Большой резонанс в мире вызывают завораживающие филосовской притчи Й. Стеллинга («Иллюзионист», 1984 год; «Стрелочник», 1986 год; «Летучий голландец», 1995 год; «Ни поездов, ни самолётов», 1999 год; «Душка», 2007 год). В документальном кино значителен фильм «Амстердам, мировая деревня» Й. ван дер Кёкена (1996 год) - о судьбах иммигрантов. В 1998 году законодательно введены налоговые льготы для инвестиций в кинематограф, что способствовало росту произ-ва не только малобюджетных, но и таких масштабных работ, как фантасмагоричный фильм «Открытие небес» Е. Краббе (2001 год). В разножанровом игровом кино успешно работают режиссёры: П. ван дер Уст («Зус и Зо», 2001 год; «Чёрные бабочки», 2011 год), П. Верхуфф («Нинке», 2001 год), Б. Сомбогарт («Близнецы», 2002 год), П.Р. де Крон («Свет Голландии», 2003 год), Э. Терсталл («Симон», 2004 год), А. Бёмер («Лофт», 2010 год) и др. Среди актёров: Р. Хауэр, Р. Саутендейк, Е. Краббе. Ежегодно проводятся международные кинофестивали - в Роттердаме (с 1972 года), документального кино в Амстердаме (с 1988 года), Национальный фестиваль в Утрехте (с 1981 года). С 1952 года в Амстердаме работает Музей кино.
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