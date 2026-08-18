ИСПАНИЯ (И. В 1931‒2017)

Ч. 10. Испания в 1931‒2017 гг. Ссылки на другие части - см. в конце статьи.

Вместе с утверждением Республики в апреле 1931 была открыта новая страница в истории испанской культуры. Для интеллигенции новая И. обеспечивала возможность эксперимента, в котором могли воплотиться мечты о преображении государства и общества. Многократно увеличилось бюджетное финансирование сферы образования. Началась модернизация системы начального и среднего образования, которую вывели из-под влияния церкви. За первые годы Республики было построено несколько тысяч новых школ, активно готовились преподавательские кадры. В мае 1931 были созданы Педагогические миссии, цель которых состояла в распространении культуры и образования. Была проведена университетская реформа. В 1932 в Мадриде был открыт Национальный институт физики и химии, получивший международное признание. Создавалась сеть национальных архивов и совет по закупкам библиотечных фондов. Появился Высший совет художественного наследия и множество новых музеев в разных регионах страны. В 1932 был создан университетский театр «Ла Баррака», возглавляемый Ф. Гарсия Лоркой. Театр воспринимался не только как место для художественного эксперимента, но и как средство образования, а также трансляции социальных и политических идей. Провозглашение Республики внесло много нового в градостроительство и архитектуру страны. Разрабатывался план реконструкции Мадрида, велись работы по строительству Университетского городка в духе европейского функционализма. В изобразительном искусстве торжествовали сюрреалистические формы, сочетавшиеся с реалистическими тенденциями. Политизация искусства реализовывалась в создании творческих объединений (Ассоциация друзей нового искусства, Союз пролетарских писателей и художников, Ассоциация революционных писателей и художников). Испанское искусство широко пропагандировалось внутри страны и за ее пределами. Участие в Парижской выставке 1937 воспринималось Республикой как возможность привлечь внимание мировой общественности к трагедии гражданской войны. Республиканский павильон, спроектированный Ж. Л. Сертом и Л. Лакасой, явил торжество функциональной архитектуры и художественного модернизма. Напротив входа в павильон была размещена исполненная пацифистского пафоса «Герника» П. Пикассо.

Сфера культуры стала одним из полигонов, на котором развернулась борьба двух Испаний. Основной функцией искусства стала пропаганда, важной частью борьбы были журналы, фоторепортажи, политические плакаты и кинофильмы. Война стала временем формирования нового поколения в испанской культуре — «Поколения 1936 года», объединившего в своем составе победителей и побежденных. К представителям этого поколения относят М. Эрнандеса, Л. Росалеса, Д. Ридруэхо, Х. Л. Арангурена, П. Лаина Энтральго и Х. Мариаса, А. Буэро Вальехо.

Столкновение двух Испаний завершилось победой связанного с фашистскими державами франкизма . Сразу после поражения Республики на всю страну распространилось законодательство националистов, в том числе и февральский декрет 1939, по которому судебному преследованию подлежали все лица, прямо или косвенно принимавшие участие в демократическом движении, начиная с 1 октября 1934. Начались тотальные репрессии.

Режим, установленный победившим в гражданской войне Франко, просуществовал 36 лет, и за эти годы претерпел существенную эволюцию, но вся полнота власти до конца находилась в руках каудильо. Четко выверенный «баланс сил» во франкистских кабинетах, отражавший плюрализм консервативных сил, сохранялся на протяжении многих лет. 8 августа 1939 был издан декрет, подтвердивший наделение Франко всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти. Он получал право назначать членов кабинета министров, который сам возглавлял, гражданских губернаторов, утверждать декреты и законы. Все высшие чиновники, генералы и даже епископы назначались с согласия Франко. Новым генеральным секретарем фаланги и руководителем милиции назначался генерал Муньос Грандес. Одним из первых правительственных постановлений были учреждены национальные вертикальные синдикаты. С началом Второй мировой войны Франко декларировал строгий нейтралитет, объясняя его странам «Оси» слабостью страны. Официальной политикой стала автаркия, серией декретов 1939—1941 была создана система правительственного контроля над экономикой при сохранении частной собственности, инициативы и прибыли. Идеологически эта система выразилась в концепции экономического национализма. В 1941 был образован Национальный институт промышленности. Долг Германии было решено погашать за счет поставок испанского сырья для обеспечения германской военной промышленности. В 1940 И. получила английский кредит и договорилась о кредите от США на условиях сохранения нейтралитета. Франко сумел уклониться от вступления в войну, несмотря на давление Берлина. Франкистская И. поддержала нападение Германии на СССР, из числа добровольцев была сформирована «голубая дивизия», но официально нейтралитет сохранялся.

Внутреннее положение в стране было далеким от стабильности. Дон Хуан, сын Альфонса XIII, заявил о своем праве на испанский престол. На фоне студенческих выступлений и уличных волнений шли споры между карлистами и альфонсистами, монархистами и антимонархистами.

После поражения стран «оси» популярна была идея об устранении Франко и передаче власти демократическому правительству. СССР и Франция продвигали этот сценарий, США и Великобритания ему противились. Но формальных поводов для внешнего силового вмешательства в испанские дела не было. Однако страна оказалась в ситуации морального бойкота и международной изоляции. В эти годы в Мексике было создано коалиционное республиканское правительство в изгнании во главе с Х. Хиралем, в начале 1946 оно пыталось укрепить свои позиции в Европе.

Франко искал возможности выхода из изоляции. Еще в 1942 был подписан закон, учреждавший Кортесы. 18 июля 1945 была издана «Хартия испанцев», некоторое подобие конституции без гарантий прав граждан. 6 июля 1947 в результате плебисцита был одобрен «Закон о наследовании поста главы государства». Главой государства утверждался каудильо, при нем создавались Регентский совет и Совет королевства. Франко наделялся правом предложить лицо, которое должно стать королем после его смерти (или когда сочтет нужным). В 1948 состоялась встреча Франко с доном Хуаном де Бурбоном, и они договорились о том, что наследником станет сын дона Хуана, Хуан Карлос . Принц прибыл в Мадрид в 1955.

Помимо этих мер выходу страны из изоляции способствовало начало «холодной войны» и поддержка США. В 1950 страна получила от американских банков заем на покупку продуктов питания. И. была принята в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН, а затем во Всемирную организацию здравоохранения. Послы начали возвращаться в Мадрид. В 1953 был подписан договор о конкордате с Ватиканом и соглашение с США о взаимной безопасности и экономической помощи. 14 декабря 1955 И. стала членом ООН.

Послевоенное экономическое положение И. оставалось плачевным, но накопленные ресурсы и смягчение изоляции предоставили возможности для развития. В 1957 был реорганизован правительственный кабинет и многие важные посты в нем заняли технократы, члены «Опус деи». Это новое направление в католицизме оказало сильнейшее воздействие на политическое и экономическое развитие И. 1950—1960-х. Технократы были приверженцами «теории развития» и получили поддержку со стороны А. Карреро Бланко. Занимая бессменно с 1941 пост заместителя секретаря президиума правительства, он был «серым кардиналом» режима и главным политическим советником диктатора. Влияние фаланги снизилось, хотя ее представители сохраняли свои позиции в правительстве, вертикальных профсоюзах и «Национальном движении».

Важным событием, отразившим изменение социальный обстановки в стране, стал университетский кризис 1956, приведший к отставке министра образования Х. Руиса Хименеса , будущего лидера испанских христианских демократов.

В 1958 И. вступила в Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития. Велись переговоры о вступлении в Совет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Назрели решительные экономические преобразования. «План стабилизации» был поднят до уровня правительственного декрета.

Начался новый этап жизни страны, связанный с экономическими и социальными изменениями, активизацией общественного движения. И. вступила в полосу длительного промышленного подъема, который позволил говорить об «испанском экономическом чуде». Промышленное развитие сопровождалось интенсификацией производства и массовым отъездом испанских рабочих и крестьян на заработки в страны Зап. Европы. Государство поощряло эту практику, чтобы избежать роста безработицы.

Жесткий административный контроль в экономике был ликвидирован, снизилось влияние Национального института промышленности, усилилась активность частного капитала. Министры-технократы пытались управлять с помощью экономического программирования, реализуя «планы развития». Важным фактором развития экономики стал туризм. Страна становилась все более открытой.

Эти процессы сопровождались активизацией антифранкистской оппозиции. Росло социально-политическое воздействие рабочего движения, в которое активно включалась молодежь. В ходе забастовочного движения возникли «рабочие комиссии», превратившиеся в оппозиционный противовес официальным франкистским профсоюзам. Забастовки весны 1962 привели в движение все общество. Интеллигенция активно выступала в защиту рабочего класса. Дух солидарности оказал мощное воздействие на возрождение гражданского общества и способствовал сближению различных групп демократической оппозиции, что проявилось на ассамблее «Европейского движения», собравшейся 7—8 июня 1962 в Мюнхене. Внутри страны формировались устойчивые оппозиционные секторы и соответствующие им нелегальные политические организации, связанные с христианскими демократами, группами «левых католиков», либерально-монархической партией «Испанский союз», Социальной партией демократического действия, группой «новых социалистов», КПИ, а также с националистическими организациями каталонцев, басков и галисийцев.

Влияние опусдеистов в правительстве росло. Для сохранения баланса Франко учредил пост вице-президента правительства, назначив на него генерала А. Муньоса Грандеса. В то же время в правительство вошел М. Фрага Ирибарне , получивший пост министра информации.

В 1966 по его настоянию был принят закон о прессе, ликвидировавший предварительную цензуру. В конце 1966, после утверждения на референдуме, вступил в действие Органический закон государства, завершивший формирование франкистского законодательства, начатого «Хартией труда». Были сохранены все основные положения Закона о наследовании 1947, в соответствии с которым Испания провозглашалась королевством, а также было введено положение о разделении функций главы правительства и полномочий главы государства. В 1969 Хуан Карлос был официально назначен принцем И.

На рубеже 1960—1970-х в стране не прекращались забастовки. Неспокойная ситуация спровоцировала перемены в правительстве, где ключевой фигурой стал Карреро Бланко . Несмотря на взятый новым правительством жесткий курс, обстановка оставалась напряженной. Активизировала свою деятельность Ассоциация борцов за свободу Страны Басков (ЭТА). Делом рук этой организации считается убийство Карреро Бланко, в декабре 1973. В 1975 был принят Закон о борьбе с терроризмом, предоставивший полиции право подвергать аресту, обыску и тюремному заключению всех подозреваемых в принадлежности к террористическим организациям.

Новым председателем правительства был назначен К. Арриас Наварро. В 1974 Хуан Карлос принял пост временного главы государства в связи с тяжелой болезнью Франко. В это же время оппозиция готовилась к падению франкистского режима. В Париже ведущие антифранкистские организации, от монархистов до коммунистов, создали объединение Демократический совет. Молодые социалисты, пришедшая к руководству ИСРП (Ф. Гонсалес и др.) вместе с социал-демократами сформировали Платформу конвергенции. 20 ноября 1975 Франко не стало.

После гражданской войны и на протяжении последующих лет испанская культура пребывала в очень сложных условиях: государственная цензура и контроль во всех сферах, идеологическая монополия национал-католицизма и изгнание интеллигенции привели к тяжелейшему кризису. В первые десятилетие франкизма был пройден путь от разрыва национальной культурной традиции до возрождения культурной жизни. В послевоенное время жанр романа был связан с натуралистическим отображением действительности (романы К. Лафорет и К. Х. Селы). В 1950-е в литературу пришли авторы, не участвовавшие лично в гражданской войне и пытавшиеся оценивать жизнь и историю без предвзятости (Х. Гойтисоло, М. Делибес, А. М. Матуте). С 1970-х доминирует направление национальной самокритики. Управление кинематографом складывалось в 1940-е, когда особо поощрялся «патриотически-исторический» жанр. В 1947 в Мадриде был открыт Институт изучения и практики кинематографа. В 1950-е формируется течение нового испанского кино (Х. А. Бардем, Л. Г. Берланга). На следующем этапе громко заявляют о себе режиссеры политико-интеллектуальной ориентации (К. Саура, В. Эрисе, М. Гутьеррес Арагон). Во Франции работает Л. Буньюэль, совмещающей национальную традицию с методами сюрреализма. Развитие архитектуры было связано с необходимостью решать практические задачи городской застройки. В 1939 был создан Национальный институт жилья, начал работать Совет по реконструкции Мадрида. В 1949 завершилось строительство здания Новых Министерств (С. Суазо). Франкистский режим тяготел к монументальности — выражением этой тенденции стал ансамбль Площади Монклоа и здание Университета труда в Хихоне (Л. Мойя Бланко). Но главным архитектурным проектом франкизма стал комплекс Долины павших (П. Мугуруза). Коммерческие интересы и желание выйти из изоляции обеспечили абстрактному искусству поддержку со стороны режима. В 1951 в Мадриде состоялась первая Ибероамериканская биеннале. С конца 1950-х проводятся биеннале в Барселоне. Определяющей для художественной панорамы И. 1960-х являлась полифония представленных направлений — от исторического авангарда (С. Дали) до информализма и абстракции (А. Тапиес, А. Саура, Э. Чильида).

22 ноября 1975 в Кортесах Хуан Карлос I принял присягу и был провозглашен королем И., заявив в своей первой речи о начале нового этапа в истории страны, основанного на национальном согласии. Переходный период получил название демократического транзита.

В июле 1975 антифранкистские организации во главе с ИСРП создали коалицию «Платформа демократической конвергенции» («Демократическое согласие»). 18 сентября ПДК заключила соглашение с «Демократическим Советом», важная роль в котором принадлежала КПИ. В итоге они выступили как единый блок левых партий — «Демократическая координация», разработав совместную программу борьбы за демократию.

После смерти Франко сохранение за К. Ариасом Наварро поста премьер-министра выглядело стремлением сохранить старые порядки. Недовольство в обществе нарастало, и 3 июля 1976 правительство возглавил А. Суарес . На этом этапе был подписаны декрет об амнистии и новый конкордат с Ватиканом, разработан закон «О политической реформе». В нем признавался суверенитет народа, упразднялись основные франкистские политические институты и провозглашалось избрание двухпалатного парламента на основе всеобщего, прямого и тайного голосования. Закон получил тотальную общественную поддержку на референдуме 15 декабря 1976.

В начале 1977 были восстановлены дипломатические отношения с СССР и странами Вост. Европы. В апреле был ликвидирован аппарат «Национального движения» и как легальная политическая организация была зарегистрирована КПИ.

В июне 1977 состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала правоцентристская СДЦ, а ИСРП заняла второе место. Суарес сохранил пост главы правительства и инициировал процесс поиска компромисса между правительством, предпринимателями, левыми партиями и профсоюзами, выразившийся в принятии «пактов Монклоа» в октябре 1977.

Конституционная комиссия разработала проект Конституции, узаконившей парламентскую монархию. 6 декабря 1977 проект был вынесен на общенародный референдум и получил народное одобрение, став символом объединения страны.

В апреле 1979 на муниципальных выборах убедительную победу одержали левые партии, перешедшие на более умеренные позиции. В 1980 Суарес провел реорганизацию правительства, а в 1981 на пост главы правительства был рекомендован Л. Кальво Сотело.

Эти события отражали кризис в СДЦ, на фоне которого 23 февраля 1981 военными под предводительством подполковника А. Техеро Молины была произведена неудачная попытка государственного переворота, ставшего финальной точкой предыдущего исторического этапа.

25 февраля 1981 Кальво Сотело возглавил правительство, которое работало до осени 1982. Одним из самых спорных решений этого кабинета стало вступление Испании в НАТО в мае 1982.

ИСРП одержала победу на парламентских выборах 1982, этот успех был связан с надеждой на решение социально-экономических проблем и включением страны в процессы европейской интеграции. В годы правления ИСРП И. окончательно утвердилась как государство автономий, децентрализация привела к тому, что в стране были созданы две власти: центральное и автономные правительства. Каждая из автономий получила свой статус, стала утверждать свои собственные законы, устанавливать формулы интеграции с центром и функционирования в границах, обозначенных конституцией.

Первая легислатура правительства Ф. Гонсалеса (1982—1986) характеризуется наибольшим реформистским импульсом и активной реализацией программы интеграции в Европейское сообщество, в которое Испания вступила в 1986. Во время второго срока, 1986—1993, ИСРП эволюционировала в сторону идей либерального и неолиберального толка. В этот момент реформы дают сбои, а идея «социального государства» начинает ставиться под сомнение. Благоприятная экономическая конъюнктура 2-й половины 1980-х сменилась кризисом начала 1990-х. Масштабный рост инфраструктуры и «строительный бум» начала 1990-х был связан с празднованием 500-летия открытия Америки, проведением Летних Олимпийских игр в Барселоне и Всемирной выставкой «Экспо» в Севилье. 1992 стал для всего мира «годом И.», подтвердив внешнеполитические успехи правительства социалистов. Третья легислатура (1993—1996) лишила ИСРП абсолютного парламентского большинства и стала периодом трудностей. Положение омрачали многочисленные коррупционные скандалы. Все ярче проявлялись последствия политического и экономического кризиса, который привел к смене правящей партии на всеобщих выборах в марте 1996.

Народная партия одержала победу, не получив абсолютного большинства. Новым премьер-министром стал Х. М. Аснар. Ему пришлось пойти на союз с националистами, заключив пакт с каталонской националистической партией КиС, в котором предусматривалось предоставление более широких полномочий автономным областям. Основными направлениями политики нового правительства стали европеизм и связанная с ним модернизация экономики, а также укрепление государственных структур при сохранении автономий. Особо был поставлен вопрос о борьбе с терроризмом.

Реализуя задачу вхождения страны в зону евро, необходимо было выполнить жесткие условия Маастрихтского соглашения 1992 , что привело к сокращению до минимума вмешательство государства в экономику и принятию мер по ее либерализации. Внешнеполитический курс правительства был направлен на укрепление позиций, завоеванных в Европе, Латинской Америке и Средиземноморском регионе в предыдущие годы. Консерваторы завершили начатую социалистами интеграцию в военную структуру НАТО.

Всеобщие выборы 2000 принесли НП победу и абсолютное парламентское большинство. За время второй легислатуры была разработана программа по проблеме автономий. Введение евро воспринималось как историческая победа. Но обострились сепаратистские настроения в Стране Басков, ответом на которые стало усиление централизации, доминирование неоконсерватизма и идей «конституционного патриотизма». Также этот период был омрачен чередой трагических инцидентов, таких как испано-марокканский кризис 2002, экологическая катастрофа, связанная с крушением нефтетанкера «Престиж», гибель испанских военных в авиакатастрофе над Турцией (2003). Самой сложной проблемой стал взрыв народного возмущения в связи со Второй иракской войной.

Парламентские выборы в 14 марта 2004 прошли сразу после потрясших страну террористических актов. Ошибки консерваторов заставили ИСРП пересмотреть многие позиции и выдвинуть нового лидера — Х. Л. Родригеса Сапатеро, который и возглавил правительство. Одним из первых значимых шагов нового кабинета стал вывод испанских войск из Ирака. «Новый курс» заявил о себе уже при формировании состава кабинета министров, в котором впервые в истории И. половину портфелей получили женщины. Были отменено обязательное религиозное образование в школах, законодательно утверждена борьба с семейным насилием, упростилась процедура развода и разрешены однополые браки. И. значительно продвинулась вперед в экономическом развитии, стабильный экономический рост позволил правительству социалистов последовательно улучшать социальную обстановку.

9 марта 2008 в И. состоялись очередные всеобщие выборы, на которых ИСРП вновь одержала победу. Но социально-экономическая модель, бесперебойно функционировавшая с начала 1990-х начала давать сбои, активизировалась политическая борьба, произошла эскалация мирового финансового кризиса, больно ударившего по испанской экономике и породившего тяжелые социальные последствия, прежде всего в виде значительного роста безработицы. Усилились требования проведения конституционной реформы, росли сепаратистские настроения в Каталонии, требующей независимости. Под угрозой демонтажа оказалась социально ориентированная модель развития общества, выстроенная в постфранкистский период. В этих условиях ИСРП утратила поддержку большинства населения страны.

Кризисный период характеризовался выраженной финансово-экономической и общественной неустойчивостью, обострением институциональных проблем, возникновением новых внутренних и внешних вызовов. После победы НП на выборах 2012, правительство возглавил М. Рахой, взявшийся за проведение антикризисных мер, встреченных в обществе протестами. Кризис сказался и на испанской монархии, престиж которой сильно пострадал от многочисленных скандалов. Начало нового этапа испанской истории совпало с отречением Хуана Карлоса I в пользу сына. 19 июня 2014 королем Испании стал Филипп VI .

Характерной чертой развития испанской культуры на современном этапе стала взаимосвязь специфической национальной проблематики и новых общемировых тенденций. Демократический транзит в социокультурной сфере сопровождало явление под названием «мовида». В кинематографе оно проявилось в работах П. Альмодовара, в визуальных искусствах — творчеством Сеесепе, братьев Гарсия-Аликс, пары Костус. В конце 1980-х основным вектором развития испанской культуры стал космополитизм. В 1989 Нобелевскую премию по литературе получил К. Х. Села. Среди наиболее ярких имен современной испанской литературы можно назвать добившихся международного успеха А. Переса-Реверте и Х. Мариаса. Активно развиваются региональные литературы. Мировая известность пришла к испанским архитекторам Р. Монео, Р. Бофиллю и С. Калатраве, композитору К. Хальфтеру, художникам М. Барсело и А. Тапиесу. В 1992 Мадрид получил звание культурной столицы Европы, что совпало с открытием здесь Центра искусств королевы Софии и музея Тиссена-Борнемиссы. Позднее были открыты такие культурные центры мирового уровня, как Музей современного искусства в Барселоне (1995) и Музей Гуггенхайма в Бильбао (1997). Одним из наиболее значимых мировых художественных смотров является мадридская ярмарка ARCO.

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