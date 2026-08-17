ИСЛАМСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИРАНЕ 1979

Исламская революция в Иране 1979 — выступления широких слоев населения Ирана , приведшие к изменению государственного строя и различных сторон жизни иранского общества.

Произошла в результате обострения социально-политических противоречий в стране, которому в значительной мере способствовали результаты так называемой Белой революции — реформ, проводившихся в начале 1960-х — 1-й половине 1970-х монархическим режимом во главе с шахом Мохаммадом Резой Пехлеви с целью преодоления внутриполитического кризиса.

Активные массовые выступления с политическими и экономическими требованиями к властям начались в 1978. Резкое усиление протестного движения было спровоцировано расстрелом шахскими войсками в г. Кум 9 января 1978 политической демонстрации учащихся религиозных учебных заведений. Это привело к массовым народным выступлениям и забастовкам по всей стране, в которых участвовали городские низы, мелкие торговцы, рабочие и служащие, студенты. Летом — осенью 1978 власти были вынуждены пойти на уступки религиозной оппозиции (закрыты игорные дома, иранский календарь переведен на мусульманское летосчисление и т. п.), однако это не разрядило обстановку. Религиозные круги усилили давление на режим, выдвинув лозунг создания общества социальной справедливости, основанного на принципах ислама.

20 августа 1978 во время пожара в кинотеатре «Рекс» в городе Абадане на юго-западе Ирана погибло, по разным сведениям, от 400 до 800 человек, так как двери помещения открыть не удалось, и все находившиеся там оказались в ловушке. Шах объявил пожар провокацией, организованной исламистами. Позднее власти Исламской республики Иран (ИРИ) обвинили в поджоге (с целью вынудить сдаться властям скрывавшихся там от полицейского преследования участников антишахского движения) офицеров тайной полиции САВАК. Трагедия в Абадане еще сильнее накалила обстановку в стране. В начале сентября 1978 в крупных городах прошли массовые антиправительственные демонстрации (в Тегеране — до 1 млн человек), в ответ на которые власти ввели военное положение в 12 городах.

С сентября 1978 участились забастовки рабочих и служащих нефтяной и других отраслей промышленности, транспорта, почты, телеграфа, банков, ряда правительственных учреждений, а также выступления студентов. В Иране заметно возросло влияние аятоллы Р. М. Хомейни , призывавшего из-за рубежа к решительной борьбе с «деспотическим и вероотступническим» прозападным режимом Пехлеви. Теряя контроль над положением в стране, правительство пошло на новые уступки оппозиции (роспуск правящей партии «Растахиз», разрешение создавать новые партии, освобождение политических заключенных, смягчение цензуры, повышение на 25—50 % заработной платы рабочим и служащим государственного сектора). Осенью 1978 в рядах оппозиции, как светской (К. Санджаби, Ш. Бахтияр, М. Базарган ), так и духовной (аятоллы М. К. Шариатмадари, Х.-А. Монтазери, М. Телегани), выделилось умеренное крыло, представители которого, опасаясь военного переворота, предлагали ограничиться усилением давления на власти с целью принудить их к новым, более существенным уступкам. Хомейни резко выступил против сторонников компромисса и призвал народ к восстанию. Вскоре и Шариатмадари объявил о необходимости ликвидации деспотического режима и установления в стране «справедливого исламского порядка».

6 ноября 1978 шах сформировал военный кабинет во главе с генералом Г. Азхари. Было объявлено о сокращении расходов на закупки вооружений, освобождена 1 тыс. заключенных, арестованы наиболее одиозные деятели режима, в том числе бывший премьер-министр А. Ховейда и начальник САВАК генерал Н. Насери. Но несмотря на принятые меры, выступления продолжались. Военное командование воздерживалось от применения оружия против их участников. В конце декабря 1978 Ш. Бахтияр, один из лидеров умеренно оппозиционного Национального фронта, дал шаху согласие возглавить гражданский кабинет.

В первые дни 1979 в Иран по поручению президента США Дж. Картера прибыл заместитель командующего вооруженными силами США в Европе генерал Роберт Хайзер, истинные цели миссии которого с полной определенностью не установлены. Американский посланник через голову шаха вступил в переговоры с представителями высшего командования вооруженными силами Ирана. Шах позднее высказал мнение, что Хайзер стремился нейтрализовать иранскую армию. Посланец США якобы убедил иранских генералов не поддерживать главу государства в его конфликте с революционерами. В среде оппозиции многие подозревали Хайзера в попытках организовать в стране военный переворот и силой подавить антиправительственные выступления. 16 января 1979 по настоянию премьера Бахтияра шах выехал «на лечение» за границу, и управление государством перешло к регентскому совету. Отъезд шаха лишь на время разрядил обстановку в Иране. Гражданский кабинет объявил об аннулировании военных заказов шаха на сумму 7 млрд долларов и о выходе Ирана из Организации Центрального договора (СЕНТО), а сам Бахтияр выразил готовность провести референдум по вопросу о судьбе монархии. Но это не смогло ослабить влияние религиозных кругов на настроения в обществе.

Р. М. Хомейни, объявив правительство Бахтияра незаконным, призвал к продолжению революции «снизу» с целью создания исламской республики. По всей стране начали образовываться революционные исламские комитеты, нередко располагавшиеся в мечетях. Они не только руководили массовыми выступлениями, но и действовали как органы местного самоуправления. В Тегеране сторонники Хомейни создали Революционный исламский совет (12 января 1979), состоявший из религиозных деятелей и светских политиков, который вскоре стал вторым (наряду с правительством) центром власти в стране. В продолжавшихся забастовках участвовало уже до 3—4 млн рабочих, служащих и учащихся. К организации выступлений подключились левые политические силы, в том числе Народная партия Ирана (Тудэ). Правительство Бахтияра все больше теряло власть, военное командование заняло выжидательную позицию, а солдаты некоторых частей переходили на сторону революции.

1 февраля 1979 в Тегеран прибыл Р. М. Хомейни, с ликованием встреченный населением столицы. Революционный исламский совет объявил о создании Временного революционного правительства во главе с М. Базарганом (5 февраля 1979). По указанию Хомейни, Базарган вступил в переговоры с генералитетом и премьером Ш. Бахтияром, пытаясь мирным путем положить конец двоевластию в стране. Сам Хомейни предостерегал своих сторонников от насильственных действий, которые могли спровоцировать гражданскую войну. Но избежать прямого столкновения революционных сил и сторонников шахского режима не удалось. 9 февраля 1979 подразделения шахской гвардии совершили нападение на учебную базу ВВС под Тегераном, личный состав которой принимал участие в демонстрациях, что спровоцировало вооруженное восстание в столице. Отряды моджахедов и федаев (добровольческих вооруженных формирований) вступили в бой с гвардейцами и к утру 10 февраля нанесли им поражение. 11 февраля в Тегеране продолжались стычки населения с воинскими частями, поддержавшими гвардию. В тот же день Высший военный совет Ирана — последний оплот шахской власти — объявил о нейтралитете армии и отводе войск в казармы и вскоре перешел на сторону революции.

Восстание в Тегеране, положившее конец монархии, произошло стихийно, без ведома и согласия руководства религиозной оппозиции. Однако это не помешало Хомейни торжественно объявить о победе И. р. и приступить к созданию исламского государства. В его основу был положен разработанный Хомейни принцип верховенства власти авторитетного мусульманского законоведа (велаят-е факих). 30—31 марта 1979 был проведен референдум, на котором подавляющее большинство населения (98,2 %) высказалось за создание исламской республики. В начале ноября 1979 Временное революционное правительство было отправлено в отставку, и вся полнота власти перешла к Революционному исламскому совету.

2—3 декабря 1979 на референдуме была утверждена новая конституция Ирана. Главой государства стал Верховный лидер исламской революции. При нем был создан Высший совет национальной безопасности — консультативный орган по вопросам безопасности государства, обороны, стратегического планирования и координации деятельности правительства в различных областях, обеспечивавший ее соответствие нормам ислама. Органы светской законодательной — Собрание исламского совета (меджлис) и исполнительной — правительство, возглавляемое президентом, — власти были поставлены в прямое подчинение высшему религиозному руководству. Иран объявлялся исламской республикой, официальной религией провозглашался ислам шиитского толка.

Одной из характерных особенностей И. р. 1978—1979 было участие широких масс населения (в некоторые дни их количество исчислялось миллионами) самых разных социальных слоев: от сельской и городской бедноты до патриотически настроенных предпринимателей, духовенства, светской интеллигенции в открытых политических действиях на площадях и улицах многих иранских городов, включая все наиболее крупные. Большое значение в исходе революционных событий имела позиция командования вооруженных сил страны, в решающий момент отказавшегося от поддержки правящего режима.

И. р. имела не только антимонархическую, но и ярко выраженную антизападную направленность. Лозунгам борьбы с деспотизмом сопутствовали призывы покончить с засильем Запада (прежде всего США), ставленником которого объявлялся шахский режим. Захват здания посольства США в Тегеране Организацией мусульманских студентов — сторонников курса имама (4 ноября 1979; персонал посольства удерживался в качестве заложников в течение более 14 месяцев) стал исходной точкой затяжного кризиса в отношениях Ирана с США и другими западными странами. Революционная смена социально-политического строя в Иране, отказ новой власти от ориентации на США и другие страны Запада, провозглашенный ею курс на укрепление суверенитета страны привели к резкому изменению геополитической ситуации на Среднем Востоке.

Лит.: Iran: from Monarchy to Republic / Ed. by G. Barthel. Berlin, 1983; The Iranian Revolution: Its Global Impact / Ed. by J. L. Esposito. Miami, 1990; Дорошенко Е. А. Шиитское духовенство в двух революциях: 1905—1911 гг. и 1978—1979 гг. М., 1998; Алиев С. М. История Ирана. XX век. М., 2004.