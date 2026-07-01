ИСКРИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ

Из потомственных дворян Черниговской губернии, православный. Окончил 1-й кадетский корпус 1.9.1890 поступил в 1-е военное Павловское училище. 4.8.1892 окончил училище по 1 разряду и произведен в подпоручики (старшинство с 5.8.1891) с назначением в 11-ю артиллерийскую бригаду. 14.2.1893 переведен в 3-ю гвардейскую и гренадерскую артиллерийскую бригаду (с 6.12.1894 – лейб-гвардии 3-я артиллерийская бригада). 20.9.1896 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 21.2.1898 переведен в Гвардейский стрелковый артиллерийских дивизион с оставлением на учебе в академии. 6.12.1898 произведен в поручики. 2.6.1899 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом и произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 5.6.1899 причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Московский военный округ. 21.3.1900 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 3-й гренадерской дивизии. С 13.9.1901 по 27.12.1902 прикомандирован к 12-му гренадерскому Астраханскому полку для цензового командования ротой. 19.10.1902 назначен помощником делопроизводителя генерал-квартирмейстерской части Главного штаба. 14.1.1904 назначен и. д. штаб-офицера для особых поручений при командующем войсками Московского военного округа. 28.3.1904 произведен в подполковники с утверждением в должности. 13.4.1908 произведен в полковники. С 4.6.1908 по 24.10.1908 прикомандирован к 50-й пехотному Белостокскому полку для цензового командования батальоном. 28.11.1908 назначен помощником делопроизводителя Главного управления Генерального штаба. 14.7.1910 назначен начальником военно-исторического отделения Главного управления Генерального штаба. 14.1.1911 назначен военным агентом в Румынии. Участник Второй Балканской войны 1913 г. Состоял при румынской армии и участвовал в походе в Болгарию. 19.8.1913 назначен начальником Военно-ученого архива и библиотеки Главного управления Генерального штаба. 8.3.1914 назначен командиром 148-го пехотного Каспийского полка. Участник Первой мировой войны. 4.11.1914 назначен командующим лейб-гвардии Павловским полком. 22.3.1915 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (со старшинством с 21.11.1914) с утверждением командиром полка. 22.8.1915 назначен генералом для поручений при начальнике штаба верховного главнокомандующего. 29.2.1916 назначен начальником штаба 9-го армейского корпуса. 7.2.1917 назначен командующим 168-й пехотной дивизией. 3.7.1917 произведен в генерал-лейтенанты с назначением командиром 1-го Сибирского армейского корпуса. 21.2.1918 уволен со службы с пенсией. В 1918 г. поступил на службу в РККА. 22.7.1918 назначен командиром 2-й Новгородской пехотной дивизии. В ноябре 1918 г. назначен командующим 7-й армией. 24.4.1919 назначен преподавателем 1-х Советских Петроградских артиллерийских командных курсов. В 1924 назначен преподавателем военной географии в Военно-политической академии им. Толмачева, также преподавал в Институте путей сообщения. 29.10.1929 арестован органами ОГПУ. 12.4.1931 приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей и заключен в Соловецкий лагерь особого назначения. Весной 1933 г. освобождён досрочно по возрасту, с ограничением проживания в крупных городах. Проживал в г. Орле, работал учителем. В 1937 г. вновь арестован органами НКВД. Приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. В 1947 г. освобожден по отбытию срока наказания и выслан в Казахстан. Почетный гражданин г. Сураж Черниговской губернии,

Жена (с 21.9.1897): дочь титулярного советника Елена Андреевна (урожденная Кнорринг) (23.9.1877–19.10.1918). Дети: Наталья (29.6.1898, Санкт-Петербург–4.3.1981, Ленинград), Андрей (26.2.1900, Москва–27.2.1942, Ленинград), Дмитрий (5.4.1903, Санкт-Петербург–26.8.1973, Ленинград), Кирилл (12.3.1907, Санкт-Петербург–14.7.1931, Ленинград)