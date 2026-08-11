ИСКРА ИВАН ИВАНОВИЧ

Искра, Иван Иванович (ок. 1659, Чугуев — 14[25].07.1708, с. Борщаговка под Белой Церковью) — казачий деятель.

Внук гетмана Я. Остряницы, дядя З. Ю. Искры . На военной службе с 1678, есаул (с 1683), полковник Полтавского полка Войска Запорожского (1696—1700), знатный войсковой товарищ (с 1700). Участвовал в Русско-турецкой войне 1686—1700. В 1-й половине 1700 командовал казачьим корпусом, направленным в Ливонию на помощь польскому королю Августу II . После ухода в отставку свояка И. генерального писаря (затем генерального судьи) В. Л. Кочубея И. оставил военную службу (1703), удалился в свое имение, где занимался сельским хозяйством и самообразованием.

Принадлежал к возглавляемой Кочубеем оппозиции, направленной против гетмана И. С. Мазепы . Осенью 1708 вместе с Кочубеем написал донесение Петру I , в котором сообщал о готовящейся измене Мазепы. Разоблачал его как предателя, ведущего переговоры с польским и шведским королями об отделении Украины от России. Петр I не поверил донесению. Узнав о грозящей опасности, И. вместе с Кочубеем бежал с Украины, но был арестован русскими властями и выдан Мазепе. Под пытками И. сказал, что якобы оговорил гетмана по злобе. Был казнен. После того как измена Мазепы подтвердилась, И. был реабилитирован, его семье были возвращены все конфискованные имения и выплачена денежная компенсация.

Лит.: Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. Т. 11. М., 1839; Кочегаров К. А. «Не замай, король швецкий пропадет и загнет…» К вопросу о судьбе канцеляриста Якова Гречаного, бежавшего из ставки И. С. Мазепы в день полтавской битвы // Славяноведение. 2009. № 6; Лавочник Е. Дело Кочубея и Искры // Иван Мазепа и Москва. Киев, 1994; Лазаревский А. Очерки малороссийских фамилий. Материалы для истории общества в XVII и XVIII в. // Русский архив. 1875. Кн. III.