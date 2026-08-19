ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ (ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ) ЗАКОНЫ 1926

Исключительные (чрезвычайные) законы 1926 — серия законодательных актов, изданных фашистским правительством Италии в ноябре 1926.

Поводом для их издания стало покушение на Б. Муссолини 31 октября 1926. И. (ч.) з. от 6 ноября распускал все «антинациональные» политические партии, что завершило переход к однопартийной системе, были запрещены оппозиционные газеты, И. (ч.) з. от 25 ноября создавал «Особый трибунал по защите безопасности государства», рассматривавший дела, связанные с антифашистской деятельностью, и тайную полицию (ОВРА). Была запрещена эмиграция антифашистов, политические эмигранты лишались гражданства, их имущество подлежало конфискации. Вводились смертная казнь за покушение на жизнь Муссолини, короля или королевы, а также «политическая или административная высылка лиц», подозреваемых в антифашистской деятельности. В парламенте было принято решение о лишении депутатских мандатов членов Авентинского блока . И. (ч.) з. были изданы сроком на 5 лет, но постоянно возобновлялись и оставались в силе до краха фашистского режима в 1943.

Лит.: Белоусов Л. С. Муссолини: диктатура и демагогия. М., 2016; История Италии. Т. 3. М., 1971.