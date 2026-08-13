ИСИБАСИ ТАНДЗАН

Исибаси Тандзан (25.09.1884, Токио — 25.04.1973, Токио) — японский государственный и политический деятель, экономист, публицист.

Из семьи буддийского священника. Окончил университет Васэда (1907). C 1911 работал в либеральном журнале «Восточное экономическое обозрение» (Тоё кэйдзай симпо), в 1924—1945 — главный редактор. Министр финансов в кабинете С. Ёсида (22 мая 1946 — 24 мая 1947), министр торговли и промышленности в кабинете И. Хатояма (10 декабря 1954 — 23 декабря 1956). Депутат Палаты представителей от Либеральной партии, затем Либерально-демократической партии (1947, 1952—1963), председатель ЛДП (1956—1957). Премьер-министр (23 декабря 1956 — 25 февраля 1957); в отставке по состоянию здоровья. Выступал за восстановление дипломатических отношений с СССР и признание КНР; председатель общества «Япония—СССР» (1959—1960). Президент университета Риссё (1952—1968).

Соч.: Воспоминания премьер-министра Японии. М., 2003; Публицистика: Сборник статей 1912—1968 гг. М., 2004.

Лит.: Nolte Sh. H. Liberalism in Modern Japan: Ishibashi Tanzan and His Teachers, 1905—1960. Berkeley, 1987.