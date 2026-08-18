ИШВАРА

ИШВАРА - в индуистской ре­ли­ги­оз­но-фи­ло­соф­ской мыс­ли - лич­ный Бог.

В от­ли­чие от транс­цен­дент­но­го бес­ка­че­ст­вен­но­го аб­со­лю­та, Нир­гу­на-Брах­ма­на («ли­шён­но­го ка­честв и ат­ри­бу­тов»), Ишвара на­де­ля­ет­ся ат­ри­бу­та­ми бо­же­ст­вен­но­го ве­ли­чия, ха­рак­тер ко­то­рых за­ви­сит от теи­сти­че­ской сис­те­мы. После­до­ва­тель Ньяи Ват­сья­я­на по­ни­ма­ет Ишвару как осо­бо­го ро­да ат­ман (ду­шу), рас­по­ла­гаю­щий, в от­ли­чие от обыч­ной ду­ши, ис­клю­чи­тель­но бла­го­при­ят­ной кар­мой и спо­соб­но­стью не­по­гре­ши­мо­го по­зна­ния (но не все­ве­де­ния). Об­ла­дая те­ми сверх­чув­ст­вен­ны­ми спо­соб­но­стя­ми, ко­то­рые воз­ни­ка­ют в ре­зуль­та­те йо­ги­че­ской прак­ти­ки, Ишвара тем не ме­нее не яв­ля­ет­ся «ос­во­бо­ж­дён­ным» ат­ма­ном, по­сколь­ку ис­пы­ты­ва­ет же­ла­ния (ис­клю­чи­тель­но бла­гие).

Ссыл­ка на Ишвару по­яв­ля­ет­ся в вай­ше­шике в свя­зи с кос­мо­го­нической док­три­ной Пра­ша­ста­па­ды (в вай­ше­ши­ка-сут­рах она от­сут­ст­ву­ет), в ко­то­рой Ишваре от­во­дит­ся роль де­ми­ур­га, кон­ст­руи­рую­ще­го мир из веч­ных ато­мов, ака­ши (про­стран­ст­во, эфир), вре­ме­ни, сис­те­мы про­стран­ст­вен­ных мест, ма­на­сов (внут­рен­них пси­хических ор­га­нов) и ат­ма­нов. Соз­дав ус­ло­вия для то­го, что­бы ин­ди­ви­ду­аль­ные ду­ши ис­пы­ты­ва­ли удо­воль­ст­вие или стра­да­ние в со­от­вет­ст­вии с пло­да­ми сво­их дей­ст­вий (кар­ма), Ишвара вай­ше­ши­ки боль­ше не вме­ши­ва­ет­ся в ход со­бы­тий. Он лишь над­зи­ра­ет за со­блю­де­ни­ем дхар­мы и в кон­це кос­ми­че­ско­го цик­ла сво­ей во­лей раз­ру­ша­ет мир, что­бы ду­ши мог­ли от­дох­нуть от бес­ко­неч­ных пе­ре­ро­ж­де­ний.

На ста­дии син­кре­ти­че­ской ньяи-вай­ше­ши­ки, что­бы пре­вра­тить Ишвара-де­ми­ур­га в лич­но­го Бо­га теи­стов, его нуж­но бы­ло впи­сать как эле­мент в ба­зо­вую сис­тему суб­стан­ций. Он за­нял своё ме­сто в клас­се ат­ма­нов, од­на­ко по­лу­чил там ис­клю­чи­тель­но при­ви­ле­ги­ров. по­ло­же­ние выс­ше­го ат­ма­на, об­ла­даю­ще­го толь­ко по­ло­жи­тель­ны­ми ка­че­ст­ва­ми и, по не­ко­то­рым вер­си­ям, не под­вер­жен­но­го кар­ми­че­ской де­тер­ми­на­ции. По­сле­дую­щие ав­то­ры ньяи и вай­ше­ши­ки по­пы­та­лись вы­вес­ти Ишвара из сфе­ры ка­ких бы то ни бы­ло мо­раль­ных оце­нок, ут­вер­ждая, что он вне дхар­мы (ре­ли­ги­оз­но-мо­раль­но­го по­ряд­ка). А коль ско­ро Ишвара не счи­та­ет­ся во­пло­ще­ни­ем до­б­ра, то тео­ло­ги ньяи из­бе­га­ют тем са­мым про­бле­мы объ­яс­не­ния зла (тео­ди­цея).

В теи­стических шко­лах ве­дан­ты Ишвара рас­смат­ри­ва­ет­ся как сре­до­то­чие всех со­вер­шенств и дос­то­инств, в двай­те - как об­ла­да­тель не­ма­те­ри­аль­но­го те­ла, со­стоя­ще­го из сат­чи­да­нан­ды (бы­тия, соз­на­ния и бла­жен­ст­ва). В ви­шиш­та-ад­вай­те и каш­мир­ском ши­ва­из­ме Ишвара яв­ля­ет­ся не толь­ко ин­ст­ру­мен­таль­ной при­чи­ной, но и ма­те­ри­аль­ной ос­но­вой ми­ра (мир и ду­ши счи­та­ют­ся «те­лом» Бо­га), в двай­та-ве­дан­те и шай­ва-сидд­хан­те, на­про­тив, под­чёр­ки­ва­ет­ся его транс­цен­дент­ность по от­но­ше­нию к ми­ру и ин­ди­ви­ду­аль­ным ду­шам. Од­на­ко, в от­ли­чие от вай­ше­ши­ки, двай­та на­стаи­ва­ет на по­сто­ян­ном вме­ша­тель­ст­ве Ишвара в раз­ви­тие ми­ра и его спо­соб­но­сти из­ме­нять внут­рен­нюю при­ро­ду ве­щей.

Из ре­лигиозно-фи­лософских школ к Ишвару об­ра­ща­ет­ся и йо­га Па­танд­жа­ли, од­на­ко в ней Ишвара иг­ра­ет не столь­ко тео­ре­ти­че­скую, сколь­ко прак­тическую роль (иде­аль­ный йог, об­ра­зец для под­ра­жа­ния) (смотри Медитация ).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)