ИШУТИН Николай Андреевич

Российский революционер, организатор и руководитель тайного революционного общества (1863-1866 гг.). Ставил целью подготовку крестьянской революции, в результате которой власть перейдет к социалистической партии и народу. Члены общества пытались организовывать артели по образцу, предложенному в романе “Что делать?” Н. Чернышевского. Вырос в семье двоюродного брата Д. Каракозова. С распадом “ Земли и воли ” наладил связи между московскими и петербургскими (И. Худяков и др.) революционерами-подпольщиками, имел единомышленников в Саратове (А. Христофоров и др.). Один из организаторов революционных центров “Организация” и “ Ад ”. Ишутинцы помогли бежать за границу польскому революционеру Я. Домбровскому. В апреле 1866 г. был арестован по делу о покушении на Александра II Каракозова. Приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Содержался в Шлиссельбургской крепости до 1868 г., откуда тяжело больным, с признаками сумасшествия, сослан в Сибирь.

Автор статьи: Шубин А.В.