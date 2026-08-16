ИШАН

ИШАН - почётный титул руководителей суфийских братств в Средней Азии.

Упот­реб­ле­ние ме­сто­име­ния III ли­ца множественного число свя­за­но с пред­став­ле­ни­ем, что соб­ст­вен­ные име­на ду­хов­ных вож­дей свя­ты и за­прет­ны (ха­рам), упо­ми­наю­щий их мо­жет на­влечь на се­бя не­сча­стье.

По­ня­тие Ишан из­вест­но с до­мон­голь­ско­го пе­рио­да, но ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лось по­сле XV-XVI веков, ко­гда су­физм из от­дель­но­го ре­лигиозного те­че­ния стал об­ще­при­ня­той фор­мой со­ци­аль­но-по­ли­тической ор­га­ни­за­ции му­сульманского на­се­ле­ния (смотри Ислам ).

Ишан ве­ли­ча­ли глав братств (пир) и их пря­мых пре­ем­ни­ков (ишан-за­де, пир-за­де), ру­ко­во­ди­те­лей от­ветв­ле­ний братств, глав от­де­ле­ний брат­ст­ва (ха­ли­фа). Боль­шин­ст­во Ишан по­лу­ча­ли своё зва­ние по на­след­ст­ву. Уче­ник Ишана мог стать опе­ку­ном и учи­те­лем сы­но­вей сво­его на­став­ни­ка.

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