ИШАН
ИШАН - почётный титул руководителей суфийских братств в Средней Азии.
Употребление местоимения III лица множественного число связано с представлением, что собственные имена духовных вождей святы и запретны (харам), упоминающий их может навлечь на себя несчастье.
Понятие Ишан известно с домонгольского периода, но широко распространилось после XV-XVI веков, когда суфизм из отдельного религиозного течения стал общепринятой формой социально-политической организации мусульманского населения (смотри Ислам).
Ишан величали глав братств (пир) и их прямых преемников (ишан-заде, пир-заде), руководителей ответвлений братств, глав отделений братства (халифа). Большинство Ишан получали своё звание по наследству. Ученик Ишана мог стать опекуном и учителем сыновей своего наставника.