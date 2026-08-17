ИСЕТСКИЙ МУЗЕЙ

Исетский народный краеведческий музей имени А.Л. Емельянова.

Поселок Исетск возник на месте Исетского острога, основанного в 1650 году. В настоящее время он является административным центром сельскохозяйственного района, расположенного на юге Тюменской области. Исетский краеведческий музей основан в 1974 году А.Л. Емельяновым (1926-1997).

В 1984 году Министерство культуры РСФСР за значительный вклад в развитие музейного дела присвоило ему звание "Народный музей". В настоящее время музей состоит из отделов природы, истории Приисетья, истории Исетского района в XX веке, истории православия и старообрядчества, предметов быта и ремесел, а также выставочного зала.

Исетский народный краеведческий музей основан 26 июня 1974 года. Музей состоит из отделов природы, истории Приисетья, истории Исетского района в XX веке, истории православия и старообрядчества, предметов быта и ремесел, а также выставочного зала, где экспонируются живописные работы художников разных поколений, чьи судьбы связанны с селом Исетским. Основателем музея являлся заслуженный учитель РФ Емельянов Анатолий Лаврентьевич (1926-1997). Им была проделана большая работа по комплектованию собрания музея, организации в музее активной научно-просветительской деятельности, направленной на работу с разными слоями населения, прежде всего с детьми и школьниками. А.Л. Емельяновым были изданы три монографии и десятки статей, раскрывающих и обобщающих малоизвестные факты истории Приисетья. Первоначально музей размещался в деревянном здании бывшей земской больницы, построенной в 1892 году. В настоящее время музею предоставлено новое помещение, экспозиционная площадь которого составляет 1500 квадратных метров. Фонды музея насчитывают свыше 5000 экспонатов. В 1984 году Министерство культуры РСФСР за значительный вклад в развитие музейного дела присвоило ему звание "Народный музей".

Зал "Быт, ремесла и промыслы крестьян Приисетья" встретит Вас многообразием предметов быта, обихода, ремесел и промыслов. Перед Вами предстанут орудия труда, с помощью которых крестьянин занимался сельским хозяйством: сохи, серпы, молотила, решетка для подработки зерна, макеты мельниц, которых в Приисетье числилось великое множество: ветряных - 558, водяных - 27, паровых - 4. Это ли не говорит о том, что славился наш край своим хлебом. Здесь вы найдете орудия труда по гончарному и пимотканному делу, ткачеству. Узнаете что район имел в свое время 4 стеклозавода, шляпную фабрику, 3 винокуренных поварни и многие другие промыслы.

Иллюстрации:

Исетский народный краеведческий музей имени А.Л. Емельянова.