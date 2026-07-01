ИСАГОГИКА (от греч. εἰσαγωγιϰός ‒ вводный, от εἰσαγωγή ‒ введение)
Комплекс библейских дисциплин, изучающих историю отдельных книг Библии, а также библейского канона.
Ныне более употребителен синоним И. – «введение в Священное Писание».
Впервые греч. термин «И.» был употреблён монахом Адрианом (ум. в 440) в названии соч. «Введение в Божественное Писание», посвящённого прежде всего методам толкования Писания. На лат. Западе аналог термина «И.» – «Introductorii libri», или «Introductores», – впервые встречается у Кассиодора. Первые исагогич. опыты сведе́ния информации о библейских книгах представлены в патристич. синопсисах. В средние века термин «И.» стал обозначением учебного курса, посвящённого пропедевтич. вопросам Священного Писания. Проблемами И. занимались Юнилий Африканский (6 в.), Кассиодор, Гуго Сен-Викторский, Николай из Лиры (ок. 1270 – ок. 1349) и др. В эпоху Возрождения труды по И. были опубликованы католич. и протестантскими эрудитами К. Пагнинусом (1470–1536, по др. данным, 1541), Сикстом Сиенским (16 в.), Каэтаном, Карлштадтом (А. Боденштейном; 1480–1541). В 17 в. для рассмотрения вопросов происхождения и историч. оценки библейских книг жанр исагогич. эссе использовали преим. протестантские богословы. Первым опытом такого рода стала «Исагогика, или Общее введение в Священное Писание Ветхого и Нового Завета» («Isagoge seu Introductio generalis ad Scripturam sacram Veteris et Novi Testamenti», 1627) Андреаса Риветуса (1572–1651). В 17–18 вв. И. разрабатывали богословы и философы: католик Р. Симон, протестанты И. Г. Карпцов, И. Д. Михаэлис, И. С. Землер, И. Г. Гердер, И. Эйхгорн. В 19–20 вв. метод историко-критич. изучения библейских текстов достиг расцвета, широко распространившись как среди протестантских (напр., Г. Л. де Ветте, М. Борнкамм, Г. В. Кюммель, В. Марксен, О. Айсфельдт), так и католич. и православных исследователей (А. В. Карташёв, П. А. Юнгеров, П. Брациотис и др.). В 20 в. специалисты в области И. стремились учитывать новейшие достижения библеистики. Первые результаты анализа жанровых форм библейских текстов были отражены во «Введении» О. Айсфельдта (1934) и затем включались практически во все значит. работы по И. (Э. Селлин, Г. Форер, О. Кайзер, В. Шмидт, Р. Сменд, А. Соджин, Р. Рендторф). Наибольшую известность приобрели исагогич. эссе (серия комментариев к книгам Ветхого Завета), опубликованные в амер. серии «Формы Ветхозаветной литературы» («Forms of Old Testament Literature») и посвящённые отд. жанровым единицам: историч. лит-ре (Б. Лонг, 1984), апокалиптич. лит-ре (Дж. Коллинз, 1984), литургич. поэзии (Э. Герстенбергер, 1988), пророческой лит-ре (М. Суини, 1996). В ряде «введений» разбор истории создания отд. библейских книг начинается с их окончат. редакции, от которой автор переходит к источникам и затем к долитературной стадии. Внимание богословским вопросам уделяют «введения» А. Вайзера, А. Казеля, Е. Ценгера (с соавторами) и Б. Чайлдза. В принципах и методах совр. И. отразилось также развитие социологич. школы интерпретации. В нач. 1970-х гг. была предпринята попытка объединить в одном издании «введения», написанные авторами разных вероисповеданий («Католики, евреи, православные и протестанты читают Библию», 1970).
Помимо канонич. книг Ветхого Завета, к области И. часто относят исследование памятников эллинистич. иудейской лит-ры, т. к. в разл. христианских и в иудейской традициях границы канона существенно различаются (см. Апокрифы). В ходе развития библейской науки от И. отделились некоторые вспомогат. библейские дисциплины, напр.: грамматика греч., евр. и арамейского языков и лексикография, разработка методов критики текста, библейская археология и историч. география Палестины, герменевтика библейская, история древнего Израиля и религ.-культурного контекста возникновения библейских традиций и текстов, библейское богословие Ветхого и Нового Завета (см. также Экзегеза библейская). Обычным стало деление И. на «общую», предметом которой является история канона и текста, и «частную», занимающуюся анализом отд. библейских книг.
Автор статьи: К. В. Неклюдов.