ИСАГОГИКА (от греч. εἰσαγωγιϰός ‒ вводный, от εἰσαγωγή ‒ введение)

Ком­плекс биб­лей­ских дис­ци­п­лин, из­учаю­щих ис­то­рию отдельных книг Биб­лии, а так­же биб­лей­ско­го ка­но­на.

Ны­не бо­лее упот­ре­би­те­лен си­но­ним И. – «вве­де­ние в Свя­щен­ное Пи­са­ние».

Впер­вые греч. тер­мин «И.» был упот­реб­лён мо­на­хом Ад­риа­ном (ум. в 440) в на­зва­нии соч. «Вве­де­ние в Бо­же­ст­вен­ное Пи­са­ние», по­свя­щён­но­го пре­ж­де все­го ме­то­дам тол­ко­ва­ния Пи­са­ния. На лат. За­па­де ана­лог тер­ми­на «И.» – «Intro­duc­torii libri», или «Introductores», – впер­вые встре­ча­ет­ся у Кас­сио­до­ра. Пер­вые иса­го­гич. опы­ты све­де́­ния ин­фор­ма­ции о биб­лей­ских кни­гах пред­став­ле­ны в пат­ри­стич. си­ноп­си­сах. В сред­ние ве­ка тер­мин «И.» стал обо­зна­че­ни­ем учеб­но­го кур­са, по­свя­щён­но­го про­пе­дев­тич. во­про­сам Свя­щен­но­го Пи­са­ния. Про­бле­ма­ми И. за­ни­ма­лись Юни­лий Аф­ри­кан­ский (6 в.), Кас­сио­дор, Гу­го Сен-Вик­тор­ский, Ни­ко­лай из Лиры (ок. 1270 – ок. 1349) и др. В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния тру­ды по И. бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны ка­то­лич. и про­тес­тант­ски­ми эру­ди­та­ми К. Паг­ни­ну­сом (1470–1536, по др. дан­ным, 1541), Сик­стом Си­ен­ским (16 в.), Ка­эта­ном, Карл­штад­том (А. Бо­ден­штей­ном; 1480–1541). В 17 в. для рас­смот­ре­ния во­про­сов про­ис­хо­ж­де­ния и ис­то­рич. оцен­ки биб­лей­ских книг жанр иса­го­гич. эс­се ис­поль­зо­ва­ли пре­им. про­тес­тант­ские бо­го­сло­вы. Пер­вым опы­том та­ко­го ро­да ста­ла «Иса­го­ги­ка, или Об­щее вве­де­ние в Свя­щен­ное Пи­са­ние Вет­хо­го и Но­во­го За­ве­та» («Isagoge seu Introduc­tio generalis ad Scripturam sac­ram Veteris et Novi Testamenti», 1627) Ан­д­реа­са Ри­ве­ту­са (1572–1651). В 17–18 вв. И. раз­ра­ба­ты­ва­ли бо­го­сло­вы и фи­ло­со­фы: ка­то­лик Р. Си­мон, про­тес­тан­ты И. Г. Карп­цов, И. Д. Ми­ха­элис, И. С. Зем­лер, И. Г. Гер­дер, И. Эйх­горн. В 19–20 вв. ме­тод ис­то­ри­ко-кри­тич. изу­че­ния биб­лей­ских тек­стов дос­тиг рас­цве­та, ши­ро­ко рас­про­стра­нив­шись как сре­ди про­тес­тант­ских (напр., Г. Л. де Вет­те, М. Борн­камм, Г. В. Кюм­мель, В. Мар­ксен, О. Айс­фельдт), так и ка­толич. и пра­во­слав­ных ис­сле­до­ва­те­лей (А. В. Кар­та­шёв, П. А. Юн­ге­ров, П. Бра­цио­тис и др.). В 20 в. спе­циа­ли­сты в об­ла­сти И. стре­ми­лись учи­ты­вать но­вей­шие дос­ти­же­ния биб­леи­сти­ки. Пер­вые ре­зуль­та­ты ана­ли­за жан­ро­вых форм биб­лей­ских тек­стов бы­ли от­ра­же­ны во «Вве­де­нии» О. Айс­фельд­та (1934) и за­тем вклю­ча­лись прак­ти­че­ски во все зна­чит. ра­бо­ты по И. (Э. Сел­лин, Г. Фо­рер, О. Кай­зер, В. Шмидт, Р. Сменд, А. Со­джин, Р. Ренд­торф). Наи­боль­шую из­вест­ность при­об­ре­ли иса­го­гич. эс­се (се­рия ком­мен­та­ри­ев к кни­гам Вет­хо­го За­ве­та), опуб­ли­ко­ван­ные в амер. се­рии «Фор­мы Вет­хо­за­вет­ной ли­те­ра­ту­ры» («Forms of Old Testament Li­terature») и по­свя­щён­ные отд. жан­ро­вым еди­ни­цам: ис­то­рич. лит-ре (Б. Лонг, 1984), апо­ка­лип­тич. лит-ре (Дж. Кол­линз, 1984), ли­тур­гич. по­эзии (Э. Гер­стен­бер­гер, 1988), про­ро­че­ской лит-ре (М. Суи­ни, 1996). В ря­де «вве­де­ний» раз­бор ис­то­рии соз­да­ния отд. биб­лей­ских книг на­чи­на­ет­ся с их окон­чат. ре­дак­ции, от ко­то­рой ав­тор пе­ре­хо­дит к ис­точ­ни­кам и за­тем к до­ли­те­ра­тур­ной ста­дии. Вни­ма­ние бо­го­слов­ским во­про­сам уде­ля­ют «вве­де­ния» А. Вай­зе­ра, А. Ка­зе­ля, Е. Цен­ге­ра (с со­ав­то­ра­ми) и Б. Чайл­дза. В прин­ци­пах и ме­то­дах совр. И. от­ра­зи­лось так­же раз­ви­тие со­цио­ло­гич. шко­лы ин­тер­пре­та­ции. В нач. 1970-х гг. бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка объ­е­ди­нить в од­ном из­да­нии «вве­де­ния», на­пи­сан­ные ав­то­ра­ми раз­ных ве­ро­ис­по­ве­да­ний («Ка­то­ли­ки, ев­реи, пра­во­слав­ные и про­тес­тан­ты чи­та­ют Биб­лию», 1970).

По­ми­мо ка­но­нич. книг Вет­хо­го За­ве­та, к об­лас­ти И. час­то от­но­сят ис­сле­до­ва­ние па­мят­ни­ков эл­ли­ни­стич. иу­дей­ской лит-ры, т. к. в разл. хри­сти­ан­ских и в иудей­ской тра­ди­ци­ях гра­ни­цы ка­но­на су­ще­ст­вен­но раз­ли­ча­ют­ся (см. Апок­ри­фы). В хо­де раз­ви­тия биб­лей­ской нау­ки от И. от­де­ли­лись не­ко­то­рые вспо­мо­гат. биб­лей­ские дис­ци­п­ли­ны, напр.: грам­ма­ти­ка греч., евр. и ара­мей­ско­го язы­ков и лек­си­ко­гра­фия, раз­ра­бот­ка ме­то­дов кри­ти­ки тек­ста, биб­лей­ская ар­хео­ло­гия и ис­то­рич. гео­гра­фия Па­ле­сти­ны, гер­ме­нев­ти­ка биб­лей­ская, ис­то­рия древ­не­го Из­раи­ля и ре­лиг.-куль­тур­но­го кон­тек­ста воз­ник­но­ве­ния биб­лей­ских тра­ди­ций и тек­стов, биб­лей­ское бо­го­сло­вие Вет­хо­го и Но­во­го За­ве­та (см. также Эк­зе­ге­за биб­лей­ская). Обыч­ным ста­ло де­ле­ние И. на «об­щую», пред­ме­том ко­то­рой яв­ля­ет­ся ис­то­рия ка­но­на и тек­ста, и «ча­ст­ную», за­ни­маю­щую­ся ана­ли­зом отд. биб­лей­ских книг.

Автор статьи: К. В. Не­клю­дов.