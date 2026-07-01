ИРЖИ ИЗ ПОДЕБРАД

Иржи из Подебрад (чеш. Jiří z Poděbrad) (23.04.1420, Подебрады — 22.03.1471, Прага) — чешский король (1458—1471), политик, дипломат.

Происходил из знатного рода панов из Кунштата, во время гуситских войн (см. Гуситское движение ) вставшего на сторону Яна Жижки и занявшего одно из первых мест в политической жизни страны. Основой его владений стал замок Подебрады, ныне известный курорт. В 1444 И. встал во главе союза гуситского дворянства Вост. Чехии. В 1448 И. утвердился в Праге и попытался установить мир в стране, расколотой на гуситов и католиков. Покорил Табор, вновь склонявшийся к гуситскому радикализму. В 1452 сейм выбрал его земским правителем; эту должность он сохранил и после выборов нового короля, которым в 1453 стал малолетний Ладислав Погробек (Постум) из рода Габсбургов. За 5 лет И. удалось консолидировать и упрочить государство путем компромиссов. После загадочной смерти юного короля, в которой враги обвиняли И., сейм в 1458 избрал И. королем Чехии. Он стал первым и единственным представителем чешского дворянства на троне. Тайно обещав папе перейти в католичество, чтобы получить корону, он продолжал поддерживать умеренных гуситов.

В 1462 папа Пий II отменил Базельские компактаты, признававшие право чехов на причастие под двумя видами. Поэтому для усиления международного положения Чехии И. разработал проект мирного сосуществования и союза европейских государств, исключавший войны между ними. Проект был направлен против турецкой агрессии, но и против вмешательства пап в политику суверенных государств. Проект был изложен в письме к королю Франции. Также его популяризировало специальное посольство из представителей знатных чешских родов, в 1462—1464 посетившее крупнейшие дворы Европы с целью поднять престиж находившейся в изоляции гуситской Чехии, но своих целей так и не добившееся. В 1465 католическое дворянство объединилось в Зеленогорский союз, отказавшийся подчиняться И. Папа Павел II в 1464 объявил И. еретиком, отлучил от церкви и провозгласил против него крестовый поход. Против И. выступил только король Венгрии Матьяш Корвин . В 1469 И. разбил войско Корвина, взял его в плен, но отпустил под честное слово, чтобы тот помирил его с папой. Но Корвин, захватив Моравию, короновался в Оломоуце чешским королем и возобновил войну. В этой ситуации, а также понимая, что не сможет передать трон сыновьям, И., с одобрения сейма, провозгласил своим преемником Владислава Ягеллона, сына Казимира IV . Война с Корвином исчерпала силы обеих сторон. И. неожиданно скончался весной 1471.

Будучи королем «раздвоенного народа» (по выражению того времени), И. много сделал для укрепления внутреннего и международного положения Чехии, проводя политику умеренных гуситов. Поэтому некоторые историки называют его «гуситским королем», что не совсем точно. Мирный проект И. опередил свое время и стал прототипом позднейших проектов европейского единства. В чешскую традицию И. прочно вошел как символ чешской национальной идентичности. В Подебрадах в 1891 ему установили конный памятник (скульптор Б. Шнирх).

Лит.: Frais J. Jiří z Poděbrad. Praha, 2006. Macek J. Jiří z Poděbrad. Praha, 1967. Urbаnek R. Husitský krаl. Praha, 1926. Urbаnek R. Věk poděbradský. T. 1—4. Praha, 1915—1962.