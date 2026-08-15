ИРМАНОВ (ИРМАН) ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сын генерал-майора, до 1915 г. носил фамилию Ирман, из дворян Терской области, православный. Окончил 1-ю Московскую военную гимназию. 26.8.1868 поступил в 3-е военное Александровское училище. 21.7.1870 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением в 124-й пехотный Феодосийский полк. 17.11.1871 прикомандирован к 34-й артиллерийской бригаде. 7.10.1872 произведен в поручики. 22.12.1873 переведен в 34-ю артиллерийскую бригаду подпоручиком. 29.12.1873 произведен в поручики. 7.12.1874 переведен в 4-ю артиллерийскую бригаду. 3.12.1876 произведен в штабс-капитаны (со старшинством с 9.12.1876). Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 22.12.1878 произведен в капитаны (со старшинством с 18.12.1878). 7.1.1880 переведен во 2-ю резервную артиллерийскую бригаду. 25.01.1880 назначен командиром 2-й полубатареи 5-й батареи. 1.7.1880 назначен командиром 1-й полубатареи 1-й батареи. 25.01.1882 переведен в 29-ю артиллерийскую бригаду с назначением командиром полубатареи 2-й батареи. 20.5.1884 переведен в 19-ю артиллерийскую бригаду. 9.1.1889 переведен в 20-ю артиллерийскую бригаду. 29.1.1891 поступил в Офицерскую артиллерийскую школу. 12.9.1891 окончил школу «успешно». 26.05.1892 переведен в 1-й мортирный артиллерийский полк. 11.06.1892 назначен командиром 2-й батареи. 7.4.1893 произведен в подполковники с назначением командиром 6-й батареи 18-й артиллерийской бригады. 13.10.1898 назначен командиром 2-й батареи 21-й артиллерийской бригады. 4.12.1899 назначен командующим 1-го дивизиона 21-й артиллерийской бригады. 25.2.1900 произведен в полковники за отличие по службе с назначением командиром 1-го дивизиона 2-й гренадерской артиллерийской бригады. Участник похода русских войск в Китай в 1900–1901 гг. 6.7.1901 назначен командиром Забайкальского артиллерийского дивизиона. С 12.11.1901 по 30.12.1901 начальник экспедиционного отряда из всех трех родов оружия, посланного в Монголию для уничтожения отряда хунхузов Ванлоуху. В бою получил сильный ушиб головы при падении с убитой лошади. С 19.1.1902 по 26.3.1902 начальник колонн Засунгарийской экспедиции. Участник русско-японской войны 5.2.1904 назначен и.д. командующего 4-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригадой. 19.2.1904 утвержден в должности командующего бригадой. 7.10.1904 на Фальшивой горе ранен пулей в правое бедро навылет. 22.10.1904 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (со старшинством с 30.7.1904, установлено 11.1.1908) с утверждением командиром бригады. После капитуляции Порт–Артура находился в плену в Японии. 7.3.1906 назначен и. д. коменданта Владивостокской крепости. 13.7.1908 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с утверждением в должности. 16.5.1910 назначен командиром 4-го Сибирского армейского корпуса с оставлением в должности коменданта крепости. 11.5.1912 назначен командиром 3-го Кавказского армейского корпуса. Участник Первой мировой войны. 6.12.1914 произведен в генералы от артиллерии за отличие по службе. 8.6.1917 болезни назначен в резерв чинов при штабе Кавказского военного округа. 15.11.1917 назначен членом Александровского комитета о раненых. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. В конце 1918 г. вступил в Добровольческую армию и назначен командиром 1-й бригады 1-й Кавказской казачьей дивизии. В 1919 г. неоднократно временно командовал 3-й Кубанским конным корпусом. 23.10.1919 переименован в генералы от кавалерии с зачислением в Кубанское казачье войско. Эвакуирован из Новороссийска в Крым. 1.2.1920 назначен в резерв чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. В ноябре 1920 г. эвакуирован из Крыма. Галлиполиец. В эмиграции в Югославии. Проживал в Нови Сад. Возглавлял отдел Союза монархистов-легитимистов (сторонников великого князя Кирилла Владимировича) в Нови Сад. Руководил изданием газеты «Вера и Верность». С 1924 года возглавлял отдел Корпуса офицеров Российских Армии и Флота в Нови Сад. Скончался от апоплексического удара. 29.9.1931 погребен на русском участке сербского Успенского православного кладбища в Нови Сад.

Жена: дочь войскового старшины казачка станицы Наурской Терской области Антонина Максимовна (урожденная Слесарева). Дети: Вячеслав (род. 5.1.1892), Вера (род. 2.3.1895), Надежда (род. 10.9.1897).