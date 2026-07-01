ИРЛАНДИЯ. XVIII - XXI ВВ.

Ч. 3. Ирландия: XVIII - XXI вв. Ссылки на другие части - см. в конце статьи.

«Протестантское господство» (XVIII в.)

Тяжелые военные поражения, понесенные ирландцами, позволили английским властям отстранить католическое большинство населения от участия в политической жизни. Такое положение было закреплено серией так называемых карательных законов (Penal Laws), лишивших католиков всех политических и большинства гражданских прав. Преподавание католического вероучения было запрещено; католикам запрещалось владеть оружием (1695), отказываться от посещения англиканских богослужений и уплаты десятины, заключать браки с протестантами (1697), заниматься юриспруденцией (1698), участвовать в парламентских выборах (1727). В 1697 католическим епископам и монахам было приказано покинуть И., с 1710 все католическое духовенство фактически было поставлено вне закона. Репрессивные меры коснулись также протестантов- диссентеров , главным образом пресвитериан. По законам 1704 и 1709 католики не имели права приобретать земельные участки; они были обязаны делить имущество между всеми наследниками мужского пола; если один из наследников был протестантом, наследники-католики лишались прав на имущество. Сокращение количества земель, принадлежавших католикам, почти до 5 % способствовало формированию в И. системы лендлордизма. Управляющие-протестанты арендовали земли у лендлордов и сдавали мелкие участки в субаренду ирландским крестьянам за высокую плату. В то же время была ограничена автономия И.: с 1720 право законодательной инициативы было передано английскому парламенту, с 1751 ирландская палата общин была лишена права распоряжаться налоговыми поступлениями. Почти все представители высших социальных слоев (лендлорды, протестантское духовенство, представители привилегированных профессий) являлись англиканами, хотя подавляющее большинство населения страны продолжало исповедовать католичество.

Установление режима «протестантского господства» (Protestant Ascendancy) сопровождалось значительным ухудшением экономической ситуации в И. Введение разорительных пошлин на многие ирландские товары, прежде всего шерстяные изделия, и поощрение английского импорта привело к упадку кустарной и мануфактурной промышленности. Отсутствие гражданских свобод и привилегий у католиков отрицательно сказывалось на положении городов; новые города, такие как Белфаст, росли за счет притока переселенцев из Англии и Шотландии. Усиление налогового гнета и поощрение экспорта продовольствия в сочетании с периодическими неурожаями картофеля (основного продукта питания крестьян) стали причиной массового голода в 1740—1741. Тяжелые социально-экономические условия способствовали массовой эмиграции в Англию и в Сев. Америку. В 1740—1760-х по И. прокатилась волна крестьянских восстаний, организованных тайными обществами «Белые ребята», «Дубовые ребята» и др.

Среди высших слоев общества возникло убеждение в необходимости улучшить бедственное положение угнетенного населения. С критикой английской политики в И. выступал Дж. Свифт. В середине XVIII в. началось смягчение репрессивной политики в отношении католиков; в 1756 была основана Католическая ассоциация, которая призывала отменить карательные законы. В 1771 были расширены права католиков на аренду земли, в 1774 была утверждена новая форма присяги без вероучительных положений. Война за независимость в Северной Америке и Французская революция XVIII в. вынудили английские власти пойти на дальнейшие уступки. Усилиями парламентской либеральной оппозиции (Г. Граттан, Г. Флад и др.), опиравшейся на движение ирландских волонтеров (отрядов охраны порядка и самообороны), в 1780—1781 были сняты многие экспортные и импортные ограничения, в 1782 восстановлена независимость ирландского парламента в законодательной сфере. В 1778 и 1793 было отменено большинство карательных законов, начался процесс эмансипации католиков Великобритании и И.

Французская революция повлияла на активизацию политической и гражданской борьбы в И. «Общество объединенных ирландцев» (Т. Уолф Тон) требовало предоставить равные права всем жителям острова, рассчитывая в будущем добиться полной независимости И. В 1790-х в Ольстере начались столкновения между военизированными протестантскими группами (Оранжевый орден (с 1795) и др.) с отрядами католиков. Однако католики и протестанты объединились во время восстания «объединенных ирландцев» (1798), которое вскоре было подавлено властями. Правительство У. Питта использовало мятеж в качестве предлога для упразднения парламентской автономии И.: в соответствии с «Актом об унии» (1800) 1 января 1801 было создано Соединенное Королевство Великобритании и И.; ирландский парламент был распущен, право издавать законы для И. перешло к британскому парламенту.

Эпоха унии (1801—1912)

В составе Соединенного Королевства И. стала источником сельскохозяйственного сырья и дешевой рабочей силы. Отмена протекционистских пошлин и политика свободной торговли отрицательно сказались на малоразвитой ирландской промышленности. Экономическое развитие И. сдерживалось отсталой системой лендлордизма, при которой крестьяне-арендаторы обрабатывали мелкие участки земли на основе краткосрочной аренды. Рост арендной платы вызывал снижение жизненного уровня крестьян. Во время «Великого голода» 1845–1849 погибло ок. 1 млн человек, после этого более 1,7 млн человек покинуло страну. Основной отраслью сельского хозяйства стало скотоводство, ориентированное на английский рынок, что повлекло возникновение крупных фермерских хозяйств.

После унии протестное движение в И. сосредоточилось на требовании эмансипации католиков (предоставления им политических и гражданских прав). С этой целью в 1823 адвокат Д. О’Коннелл основал «Католическую ассоциацию», вскоре превратившуюся в крупное общественное движение с филиалами при каждом приходе. Ассоциация поддерживала мелких землевладельцев-католиков и помогала крестьянам оплачивать аренду новых земельных участков. Проект закона об эмансипации католиков неоднократно вносился в британский парламент, но неизменно наталкивался на сопротивление правящих кругов королевства. Только угроза масштабных волнений в И. заставила парламент принять закон об эмансипации католиков (1829). Однако уже в 1832 в И. был значительно повышен избирательный ценз, что позволило сократить число избирателей с 216 до 26 тыс. Достижение эмансипации привело к дальнейшей политизации ирландского общества. В 1830-х происходили крестьянские выступления против выплаты десятины англиканской церкви (так называемая Десятинная война); по закону, принятому в 1838, обязанность платить десятину была возложена на лендлордов, что привело к повсеместному повышению арендной платы и обнищанию малоземельного крестьянства. В 1840 О’Коннелл основал Ассоциацию рипилеров, основной целью которой было расторжение унии с Великобританией конституционным путем. Новое движение вскоре получило поддержку церкви и крестьянства. Радикализации протеста способствовал «Великий голод», во время которого проявилось нежелание британских властей считаться с тяжелым социально-экономическим положением в И. В 1848 по стране прокатилась волна выступлений, организованных сторонниками независимости И. С легитимистских позиций за облегчение положения крестьян и против произвола лендлордов ратовала Лига защиты прав арендаторов (1850). В 1858 радикалы-фении объединились в Ирландское республиканское братство, призывавшее к вооруженному восстанию и созданию Ирландской республики. Выступления фениев (1867) были подавлены властями.

Пришедшие к власти в 1868 либералы во главе с У. Гладстоном стали проводить политику «умиротворения И.». В 1869 англиканская церковь в И. была лишена государственного статуса и права взимать с населения десятину. Аграрная реформа началась с уравнения в правах английских и ирландских арендаторов (1870). В то же время зародилось движение за предоставление И. самоуправления в рамках Британской империи ( гомруль ). В 1879 в условиях очередного массового голода Ч. Парнелл и М. Дейвитт основали Национальную земельную лигу, которая совмещала требования гомруля и упразднения системы лендлордизма. Лига использовала практику бойкота и призывала к гражданскому неповиновению. Уже в 1881 деятельность Лиги привела к введению бессрочного военного положения в И. В 1885 Ирландская парламентская партия Парнелла добилась принятия закона о выкупе земли арендаторами при помощи системы государственного кредитования. В 1886 Гладстон впервые внес в палату общин Билль о гомруле. Возможность возвращения И. автономии привела к активизации протестантских радикалов и основанию в Ольстере партии юнионистов. Столкновения между юнионистами и сторонниками гомруля позволили консервативному правительству во главе с лордом Солсбери ввести в И. чрезвычайное положение (1887). Вместо предоставления автономии правительство попыталось решить земельный вопрос, облегчив условия выкупа земли арендаторами. Эти меры не привели к желаемому результату из-за прогрессировавшего разорения крестьянства, что заставило консерваторов разрешить создание выборных органов местной власти (1898). Система лендлордизма была ликвидирована в соответствии с земельным законом Виндема (1903): земельные владения были выкуплены у лендлордов государством, которое намеревалось взыскать затраченные средства с крестьян в виде долгосрочных выкупных платежей.

Принятие закона Виндема способствовало оживлению ирландской экономики, распространению кооперации, росту количества мелких фабрик и мастерских. Наибольший экономический рост, связанный с британскими инвестициями, наблюдался в Ольстере, где была велика доля протестантского населения. Однако в целом уровень жизни в И. был значительно ниже, чем в Англии. Сохранявшееся неравенство способствовало подъему националистического движения. Так называемое гэльское возрождение включало интерес к ирландскому (гэльскому) языку, традиционной культуре, искусству и истории И. Основанная в 1893 Гэльская лига, которая действовала при поддержке католической церкви, способствовала развитию национального самосознания. Основной политической силой в стране была Ирландская парламентская партия, выступавшая за гомруль. В 1905 националистические организации объединились в партию «Шин Фейн» («мы сами»), требовавшую независимости И.; эту же цель преследовало подпольное Ирландское республиканское братство, действовавшее методами революционной борьбы. Интересы рабочих представляли лейбористская партия и Конгресс тред-юнионов. Против экономических и политических изменений выступали юнионисты, опиравшиеся на протестантское население Ольстера. Борьба юнионистов против очередного билля о гомруле (1912—1914) вызвала обострение противоречий между католиками и протестантами, которые готовились к вооруженным столкновениям. В 1914 был принят закон о гомруле, но его выполнение было отложено до окончания Первой мировой войны.

Борьба за независимость и Свободное государство (1916—1949)

Отвлечением сил Великобритании на войну воспользовалось Ирландское республиканское братство во главе с П. Пирсом при поддержке профсоюзов и гражданского ополчения. 24 апреля 1916 в Дублине началось «Пасхальное восстание», которое через несколько дней было жестоко подавлено британцами. Восстание привело к радикализации и поляризации ирландского общества. На парламентских выборах 1918 победила партия «Шин Фейн», которая восстановила ирландский парламент и в 1919 в одностороннем порядке приняла декларацию о независимости Ирландской республики. На основе военизированной организации «Ирландские волонтеры» была создана Ирландская республиканская армия (ИРА). Война за независимость И. (1919—1921) завершилась подписанием договора о выходе И. из состава Соединенного Королевства и о предоставлении ей статуса доминиона (1921). Договор закрепил разделение страны: 26 графств образовали Ирландское Свободное государство; 6 северо-восточных графств остались в составе Великобритании (провинция Северная И.). Конфликт между сторонниками Свободного государства (фристейтерами) и республиканцами, которые требовали полной независимости и сохранения территориальной целостности И., вылился в гражданскую войну (1921—1923), завершившуюся победой фристейтеров.

Партия «Куманн-на-гэл», находившаяся у власти между 1922 и 1932, выражала интересы предпринимателей, связанных с британским капиталом, а также чиновников и силовых структур. Ей противостояла основанная лидером республиканцев Э. де Валерой партия «Фианна Фойл», которая выступала за развитие национальной экономики и ликвидацию зависимости И. от Великобритании. После победы «Фианна Фойл» (1932) правительство Свободного государства стало проводить протекционистскую политику, способствуя развитию промышленности. Сторонники сохранения политической и экономической связи с Великобританией объединились с праворадикальными силами, которые придерживались фашистской идеологии. В противовес им правительство «Фианна Фойл» легализовало леворадикальную организацию ИРА, которая, однако, вступила на путь революционной борьбы и в 1936 была запрещена. В соответствии с конституцией (1937) Свободное государство было провозглашено «суверенным демократическим государством Эйре», его национальная территория включала весь остров, в т. ч. Северную И. В конституции была закреплена «особая роль» католической церкви, которая оказывала существенное влияние на общественную и культурную жизнь страны, контролировала социальные службы и систему образования. Влияние католической церкви способствовало эмиграции протестантского населения, которое опасалось преследований.

Во время Второй мировой войны правительство И. придерживалось политики нейтралитета, что впоследствии привело к временной изоляции И. и приходу к власти коалиции во главе с консервативной партией «Фине Гэл» под руководством Дж. Костелло (1948). Процесс становления независимости И. завершился в 1949 провозглашением суверенитета республики и выходом страны из Британского Содружества.

Республика Ирландия (с 1949)

Несмотря на провозглашение независимости, И. была тесно связана с Великобританией — основным рынком сбыта ирландской сельскохозяйственной продукции. Преобладание аграрного сектора в экономике и слабое развитие промышленности обострили проблему эмиграции. Консервативная социальная политика была во многом обусловлена влиянием католической церкви. Вернувшаяся в 1957 к власти партия «Фианна Фойл» (премьер-министры Э. Де Валера (до 1959), Ш. Лемасс (до 1966), Дж. Линч (до 1973)) выдвинула программу модернизации экономики на основе перехода к свободной торговле и привлечения иностранного капитала. Это позволило увеличить долю промышленного сектора; экономический рост достиг 4 % в год, сократилась эмиграция. И. присоединилась к движению за европейскую интеграцию и после ряда неудачных попыток в 1973 вступила в Европейский экономический союз (ЕЭС). Однако положительный эффект от финансовых субсидий европейских организаций во многом перекрывался экономическими кризисами, ростом безработицы и дефицита бюджета. В 1980-х усилилась инфляция, возобновился отток населения из страны. Экономические трудности сопровождалось политической нестабильностью: крупнейшие партии «Фианна Фойл» и «Фине Гэл» были неспособны сформировать парламентское большинство. В 1987 лидеры «Фине Гэл» поддержали программу экономических реформ, предложенную «Фианна Фойл». Акцент был сделан на развитии национальной промышленности и ее интеграции в глобальную экономическую систему.

В 1989 сочетание реформ и благоприятной конъюнктуры привело к стремительному экономическому подъему. К середине 1990-х рост промышленности достиг 15 % в год, безработица снизилась до 4 %, темы инфляции — до 2,6 %. Объем ВВП ежегодно увеличивался на 5—6 %, в 1995—2000 — на 9—10 %, после 2000 — примерно на 5 %. Значительно вырос объем инвестиций, главным образом из США; транснациональные корпорации стали размещать в И. производство и штаб-квартиры. Эмиграция сменилась притоком рабочей силы, в основном из стран Вост. Европы (Польша, Словакия, прибалтийские государства). В 1992 И. подписала Маастрихтский договор и стала членом ЕС, в 2002 присоединилась к зоне евро.

Экономический рост привел к модернизации государства и существенному повышению уровня жизни. В конце 1980-х начались секуляризация общества и ослабление влияния католической церкви на общественную жизнь. В 1995 был проведен референдум по вопросу о разрешении разводов, в 1999 — о легализации абортов. В середине 1990-х началась серия публичных скандалов, связанных с обвинениями католических клириков в педофилии, финансовых злоупотреблениях, использовании рабского труда в социальных учреждениях и т. д. Интеграция И. в мировые процессы привела к разложению традиционного жизненного уклада и снижению количества носителей ирландского языка.

В 1990-х начались переговоры о воссоединении Северной И., где не прекращалось вооруженное противостояние между экстремистскими группировками — ИРА и оранжистами (протестантами-лоялистами). С 1960-х правительство И. выступало за мирное разрешение конфликта на основе разделения политических полномочий между католической и протестантской общинами. Этот принцип был закреплен в Санингдейлском соглашении 1973, выполнение которого было сорвано лоялистами, и в «Декларации Даунинг-стрит» (1993). В 1998 правительства Великобритании и И., католическая и протестантская общины Северной И. подписали Белфастское соглашение (соглашение Страстной Пятницы): И. отказалась от притязаний на Северную И., где были созданы автономные органы власти с равным представительством католиков и протестантов (Североирландская Ассамблея и комитет министров). С 2004 И. участвует в работе Независимой мониторинговой комиссии, которая следит за урегулированием конфликта. Многие радикальные группы заявили о прекращении боевых действий (например, в 2007 — Временная ИРА). Процесс мирного урегулирования в Северной И. неоднократно осложнялся из-за правительственных кризисов. В 2016—2017 переговоры о выходе Великобритании из ЕС вновь поставили вопрос о присоединении 6 графств к И., что позволило бы региону остаться в составе ЕС.

В 2008 И. поразил глобальный экономический кризис, причинами которого в стране стали бесконтрольный рост ипотечного кредитования и недостаточное регулирование банковского сектора. Правительство И. обратилось к ЕС за финансовой помощью. К 2010 безработица выросла до 14 %; несмотря на жесткие меры экономии, дефицит бюджета достиг 32 % ВВП. В 2014 возобновился экономический рост, который в 2015 составил — из-за особенностей учета — фантастические 26 % ВВП. На выборах 2011 партия «Фианна Фойл» утратила парламентское большинство, заняв третье место после «Фине Гэл» и лейбористов, которые сформировали коалиционное правительство (премьер-министр — Э. Кенни). На досрочных парламентских выборах 2016 правящая коалиция потерпела поражение; партия «Фине Гэл», получившая незначительное большинство голосов, была вынуждена заключить соглашение с «Фианна Фойл» (с 2017 правительство И. возглавляет Л. Варадкар).

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