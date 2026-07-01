ИРЛАНДИЯ. XIII - XVII ВВ.

Ч. 2. Ирландия: XIII - XVII вв. Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Ирландия. XVIII - XXI вв.

К середине XIII в. зона английского господства охватила более 2/3 острова. Его оплотами были королевские города (Дублин, Корк, Лимерик, Уотерфорд, Дроэда), расположенные на побережье, ставшие центрами морской торговли и получившие привилегии (право иметь собственный суд, создавать гильдии и др.). Городское население в значительной части состояло из колонистов, прибывавших главным образом из Англии и Уэльса. Также колонисты селились в Лейнстере и Мите, где сложилась манориальная система, возникли частные города и боро (сельские поселения с правом на самоуправление). В тех районах острова, где не было городов, опорными пунктами английского господства становились крупные замки (Каррикфергус, Кэр, Трим). Центральная администрация колонии включала канцелярию, казначейство и суд по гражданским делам; сложилась система судебных округов (графств). В 1297 в Дублине был учрежден ирландский парламент, состоявший из баронов и прелатов, впоследствии в него вошли также представители городов (правители-ирландцы представлены не были). В районах, не подвергшихся английской колонизации, города отсутствовали. Население, плотность которого была невелика, занималось скотоводством и в меньшей степени земледелием; земля находилась в родовой собственности, периодически подвергалась переделу (гевелкайнд). Экономическую основу власти гэльских вождей составляли стада крупного рогатого скота. Для защиты своего и захвата чужого имущества создавались вооруженные отряды (creaghts). В окружении правителей видное место занимали поэты (барды), знатоки права, традиционной истории и т. д.; эти профессии передавались по наследству. От раннесредневековой эпохи сохранился обычай выбирать нового вождя из членов правящего рода (танистри), регулярно приводивший к междоусобицам.

Несмотря на военные успехи англичан, их власть над И. оставалась нестабильной, нередко зависела от личного влияния крупнейших магнатов. Междоусобицы ирландских правителей, облегчавшие английскую экспансию, вовлекали королевских наместников и баронов в изнурительные локальные конфликты. После середины XIII в. обычным явлением стали частные войны баронов, которые набирали военные отряды и прибегали к помощи ирландцев. При короле Эдуарде I, который вел войны во Франции, в Шотландии и в Уэльсе, на колониальную администрацию возлагались обременительные повинности. В сочетании с привилегиями, которые король раздавал магнатам, это вызвало паралич органов центральной власти в И. Активизация ирландских (гэльских) правителей из родов О Нейл, О Домналл, О Конхобар, О Бриан, Мак Картаг, а также вождей гэльских анклавов в Лейнстере привела к междоусобицам и дестабилизации положения в стране. Некоторые регионы вернулись под власть ирландцев, тогда как центральные области колонии (Лейнстер и Мит) подвергались нападениям местных гэльских вождей (роды Мак Мурхада, О Туатал и др.). Система марок между Атлоном и Килкенни, организованная в 1280-х юстициарием Джоном де Сандфордом, перешла под контроль магнатов. Крупные англо-ирландские феодалы стали самостоятельно выстраивать отношения с ирландскими правителями, все меньше интересуясь делами колонии. Положение усугублялось этническими конфликтами, которые проявлялись в том числе в церковной среде. Многие епископские кафедры, прежде всего Дублинская, замещались исключительно англичанами, лояльными короне. В тех местах, где английская власть была слаба, англичан не допускали занимать церковные должности. В 1-й половине XIII в. вражда между ирландцами и англичанами проявилась в цистерцианских монастырях: ирландские монахи выгоняли из обителей англичан и других иностранцев, отказывались повиноваться орденским властям. Конфликты вспыхивали также в монастырях францисканцев и других орденов, появившихся в И. в XIII в. Однако церковные иерархи И., как англичане, так и ирландцы, нередко объединялись для противостояния короне, посягавшей на церковные привилегии.

Кризис английской власти, вызванный ослаблением колониальной администрации, сопротивлением гэльских правителей и сепаратизмом англо-ирландской аристократии, проявился во время вторжения Эдуарда Брюса (1315—1318). Одержав победу над англичанами, шотландский король Роберт Брюс послал в И. экспедиционный корпус во главе со своим братом Эдуардом. На его сторону перешли многие гэльские правители, один из которых, Домналл О Нейл, провозгласил Брюса «верховным королем». Направленное в И. английское войско нанесло шотландцам поражение, однако земли английской колонии подверглись жестокому разорению, значительная часть колонизированных территорий запустела. За нашествием Брюса последовали вспышки голода и эпидемий, кульминацией которых стала Черная смерть (1348—1350). Сокращение территории колонии совпало с усугублением локальных конфликтов, в частности между колонистами и англо-ирландскими магнатами. Начиная со 2-й четверти XIV в. колония не только перестала приносить доход английской казне, но и впала в зависимость от субсидий короны.

Кризис колонии сопровождался обострением этнических конфликтов. Коренные жители И. воспринимались как дикари, разбойники и «враги короны», оказывавшие дурное влияние на английских колонистов и особенно феодалов. Возникло противостояние между англичанами и англо-ирландцами — уроженцами И., которых нередко характеризовали как «выродков» (degeneres), или «английских мятежников». В «Ремонстрации», составленной от имени всех гэльских правителей и адресованной папе Римскому (1318), Домналл О Нейл обвинил англичан в жестоких притеснениях и систематическом нарушении прав коренного населения острова. Представители колониальной администрации в 1331 просили папу объявить крестовый поход против ирландцев, обвиняя их в безнравственности, смутах и немотивированной ненависти к англичанам. В 1366 на заседании ирландского парламента были приняты Килкеннийские статуты, направленные на укрепление английской власти и противодействие гэльскому влиянию, в том числе культурному (запреты англичанам вступать в дружественные отношения с ирландцами, говорить на ирландском языке, прибегать к традиционному праву и т. д.; на территории колонии не имели права жить гэльские клирики и монахи). Ослабление английской колонии сделало невозможным выполнение Килкеннийских статутов; за пределами колонии они не соблюдались никогда. Неоднократно предпринимавшиеся военные экспедиции во главе с английскими королями, принцами и наместниками не могли облегчить положение колонии, вынужденной выплачивать дань усилившимся гэльским правителям. Опорами королевской администрации были города и мелкое дворянство, заинтересованные в благосостоянии колонии и совместно противостоявшие англо-ирландским феодалам и гэльским вождям. Однако корона делегировала свои полномочия крупнейшим магнатам, что способствовало дальнейшему ослаблению связей между И. и Англией. В Южн. И. доминирующее положение заняли Фиц-Джеральды (графы Килдэр и Десмонд) и Батлеры (графы Ормонд), укрепившие свою власть за счет полномочий английской короны. Они стремились проводить самостоятельную политику и укреплять прямые торговые и политические связи с Францией, Испанией и Италией. Феодалы тесно контактировали с гэльскими правителями и подвергались влиянию ирландской культуры. Так, Джеральд Фиц-Джеральд (1335—1398), 3-й граф Десмонд, известный как Геройд Иарла (Граф Геральд), оказывал покровительство бардам и знатокам традиционного права, сочинял стихи на ирландском и старофранцузском языках. Гэльские правители фактически вернули себе независимость и перешли в наступление на колонию, разрушая замки и изгоняя колонистов.

К XV в. под властью колониальной администрации оставались только прибрежные города и Пейл (Пэль) — территория современных графств Дублин, Килдэр и Мит. Территория Пейла постоянно сокращалась под давлением «диких ирландцев» и «английских мятежников», в то же время испытывая угрозу со стороны гэльских анклавов в Лейнстере, жители которых существовали за счет грабительских набегов на колонию. На окраинах Пейла колониальные бароны вовлекались в междоусобные конфликты наравне с гэльскими вождями и англо-ирландскими феодалами. На высшие административные должности в колонии назначались крупные магнаты, от которых требовалось сдерживать экспансию ирландцев. Для восстановления позиций короны в И. периодически направлялись военные экспедиции. Пока английские войска находились на острове, магнаты и гэльские вожди выражали покорность королю, однако, как только англичане покидали И., конфликты вспыхивали с новой силой. Во 2-й половине XV в. англо-ирландские магнаты выступали на стороне партии Йорков. В 1487 в Дублине был коронован самозванец Ламберт Симнел, что позволило йоркистам во главе с Джеральдом Фиц-Джеральдом, 8-м графом Килдэром, предпринять неудачное вторжение в Англию. Позднее при дворе 9-го графа Десмонда в Корке нашел убежище другой самозванец, Перкин Уорбек. Таким образом, к концу XV в. усилившаяся англо-ирландская знать стала представлять угрозу для самой Англии. Это побудило короля Генриха VII направить в И. наместника Э. Пойнингса, который заставил ирландский парламент, заседавший в 1494—1495 в Дроэде, принять ряд актов (закон Пойнингса), направленных на ограничение автономии И. Однако мятеж графа Десмонда, получившего помощь от императора Максимилиана I, угроза восстания других магнатов и шотландского вторжения вынудили короля отказаться от централизаторской политики и передать управление И. 8-му графу Килдэру. В 1513 Джеральд Фиц-Джеральд, 9-й граф Килдэр, унаследовал от отца фактически неограниченную власть над колонией. В 1520 король Генрих VIII попытался установить контроль над И., назначив наместником графа Сёррея, который составил план повторного завоевания страны и уничтожения ирландской (гэльской) культуры. Смуты в И. продолжались до 1534, когда по инициативе Т. Кромвеля 9-й граф Килдэр был арестован и вывезен в Англию. Сын графа, лорд Томас Шелковый, поднял мятеж, вскоре подавленный англичанами.

Повторная английская колонизация (XVI—XVII вв.)

После казни Томаса Шелкового (1537) король Генрих VIII приступил к новому этапу подчинения И. английскому владычеству. В 1536 ирландский парламент одобрил основные принципы английской Реформации, в том числе признание короля главой церкви и запрещение юрисдикции папы римского. Провозглашение Генриха VIII королем И. в 1541 позволило английскому монарху претендовать на полную власть над островом. На территории Пейла началось закрытие монастырей и конфискация в пользу казны церковных владений; на других землях Реформация проводилась насильственно и вызывала сопротивление духовенства, магнатов и вождей. Наместник Л. Грэй (1535—1540) конфисковал владения мятежников-Килдэров и нанес поражение гэльским вождям, вступившим в Лигу Джеральдинов. При наместнике Э. Сент-Леджере (1540—1548) проводилась ассимиляция «врагов короны»: вожди формально передавали свои земли короне и получали их обратно в качестве рыцарского держания с рядом обязательств (подчиняться английскому праву, участвовать в заседаниях ирландского парламента, не вести военные действия без согласия наместника, отказаться от гэльских обычаев). Присягу английскому королю принесли влиятельные вожди Конн Баках О’Нейл (граф Тирон) и Мурьхертах О Бриан (граф Томонд), магнаты Джеймс Фиц-Джеральд (14-й граф Десмонд), Улик Мак-Уильям Бёрк (граф Кланрикард) и другие. Подчинение вождей и магнатов стало возможным благодаря ряду уступок, сделанных короной: гэльским вождям выплачивали пенсии, они получили право назначать своих кандидатов на церковные должности, роспуск монастырей на их землях ограничивался формальной процедурой, что позволяло сохранить монашеские общины.

При короле Эдуарде VI английская политика ужесточилась: на гэльских землях началось расселение колонистов и строительство укреплений, стали проводиться систематические репрессии католического духовенства. Временное восстановление католичества при королеве Марии Тюдор не сопровождалось изменением колониальной политики в И.: конфискованные земли не были возвращены прежним владельцам, продолжалось подавление гэльских вождей и знати. В 1560 по указанию королевы Елизаветы I Тюдор ирландский парламент одобрил «Акт о супрематии», в соответствии с которым все духовные и светские должностные лица были обязаны присягнуть английскому монарху как главе церкви в И. Согласно принятому тогда же «Акту о единообразии», в И. было введено обязательное для всех подданных англиканское богослужение. Протестантизм получил распространение главным образом в городах и на землях, колонизированных англичанами, за пределами Пейла большая часть жителей сохраняла верность католичеству; влияние Реформации на гэльское население оставалось незначительным. Однако в И. постоянно расширялась зона непосредственного контроля английских властей: строились крепости, создавались новые графства, действовали разъездные суды. В Дублине был учрежден Государственный совет, с 1571 — суд Замковой палаты, который рассматривал дела о государственных преступлениях. С 1570-х в Коннахт и Мунстер назначались президенты провинций, наделенные широкими полномочиями. Искоренялось традиционное ирландское право, запрещалось соблюдение гэльских обычаев. Коннахтская комиссия (учреждена в 1585) составила опись владений гэльских вождей и кланов, зафиксировала размеры платежей и денежной ренты, которую следовало уплачивать казне.

Ответом на английскую политику в И. стали восстания гэльских вождей, главным образом в Ольстере, где англичанам оказывал упорное сопротивление Шан О’Нейл. В 1562 он заключил договор с королевой, признав ее верховную власть в обмен на автономию Ольстера (там сохранялась свобода вероисповедания и нормы гэльского права). После гибели О’Нейла (1567) часть Ольстера подверглась английской колонизации («плантации»), были отменены привилегии вождей. В Мунстере крупными выступлениями против английской власти руководил 15-й граф Десмонд; в 1579 он вернулся из изгнания с подкреплениями, полученными от папы римского и испанского короля Филиппа II, которые рассматривали И. как плацдарм для борьбы с Англией. В начале 1580-х восстание в Мунстере было подавлено. Между 1594 и 1603 в Ольстере шла так называемая Девятилетняя война — восстание под руководством Хью Мора О’Нейла и Красного Хью О’Доннелла, которые нанесли англичанам несколько поражений. Подавить восстание удалось только благодаря чрезвычайно жестоким мерам по отношению к мятежникам и тактике выжженной земли. Когда под властью Англии оказался почти весь остров, в 1605 было объявлено о ликвидации клановой системы, распространении на И. норм английского обычного права, высылке католического духовенства. В 1606 начался пересмотр титулов и прав на землю. Последние влиятельные гэльские вожди, Хью О’Нейл и Рори О’Доннелл, покинули остров (так называемое Бегство графов, 1607). Эмиграция многочисленных представителей местной знати и духовенства во Францию, Испанию и другие страны облегчила расселение английских и шотландских колонистов.

Во время Английской революции середины XVII в. ирландский парламент отменил закон Пойнингса и другие акты, ограничивавшие его самостоятельность (1641). Вскоре католическая знать подняла восстание в Ольстере, требуя установления веротерпимости, возвращения конфискованных земель и прекращения произвола английских властей. Англичанам не удалось остановить мятеж, к которому примкнули широкие слои населения. В 1642 была создана роялистская Килкеннийская конфедерация, участники которой требовали автономии И. и равноправия всех жителей острова. В 1649—1653 восстание было жестоко подавлено парламентскими войсками под командованием О. Кромвеля . В соответствии с «Актом об устроении Ирландии» (1652) и «Актом об вознаграждении» (1653) были проведены массовые земельные конфискации; многие католики были вынуждены переселиться на запад И. (Коннахт, Клэр) или покинуть страну; их земли передавались отставным солдатам парламентской армии. После реставрации династии Стюартов на английском престоле произошел частичный пересмотр конфискаций, в И. была установлена ограниченная религиозная терпимость. Свободу вероисповедания провозгласил король Яков II , который стремился получить поддержку ирландцев во время «Славной революции». Война между сторонниками Якова II и Вильгельма Оранского в И. (1689—1691) завершилась поражением яковитов в битве на реке Бойн (1690) и Лимерикским договором (1691). Почти все ирландцы-яковиты эмигрировали на континент (т. н. Бегство диких гусей). В обмен на признание власти Вильгельма католикам гарантировались гражданские права, свобода вероисповедания и сохранение права собственности на землю, но ирландский парламент отказался ратифицировать договор на этих условиях.