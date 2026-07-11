ИРЛАНДИЯ (ирл. Eire, англ. Ireland)

Государство в Северной Европе.

Об­щие све­де­ния

И. – го­су­дар­ст­во на се­ве­ро-за­па­де Ев­ро­пы. За­ни­ма­ет бо́ль­шую часть (ок. 5/6 тер­ри­то­рии) о. Ир­лан­дия, а так­же ряд мел­ких ост­ро­вов близ его зап. по­бе­ре­жья (о. Акилл, о-ва Аран, о. Клэр и др.). Гра­ни­чит с Сев. Ир­лан­ди­ей, вхо­дя­щей в со­став Со­еди­нён­но­го Ко­ро­лев­ст­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии и Сев. Ир­лан­дии, на вос­то­ке от­де­ле­на от Ве­ли­ко­бри­та­нии прол. Св. Ге­ор­га и Ир­ланд­ским мо­рем. На се­ве­ро-за­па­де, за­па­де и юге омы­ва­ет­ся во­да­ми Ат­лан­ти­че­ско­го океа­на. Пл. 70,2 тыс. км2. Нас. 4364,5 тыс. чел. (2008). Сто­ли­ца – Дуб­лин. Пер­вый гос. язык – ир­ланд­ский (гэль­ский), вто­рой гос. язык – анг­лий­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца – ев­ро.

На тер­ри­то­рии И. вы­де­ля­ют­ся 4 ис­то­рич. про­вин­ции: Кон­нахт, Лен­стер, Ман­стер и Оль­стер (осн. часть Оль­сте­ра вхо­дит в со­став Сев. Ир­лан­дии). В адм. от­но­ше­нии И. со­сто­ит из 29 графств и 5 го­ро­дов-графств (табл. 1).

Граф­ст­во Дуб­лин в 1994 бы­ло раз­де­ле­но на 4 час­ти (го­род-граф­ст­во Дуб­лин, а так­же граф­ст­ва Юж. Дуб­лин, Фин­гал, Дун-Лэа­ре-Рат­да­ун), од­на­ко под назв. «рай­он Дуб­ли­на» про­дол­жа­ет фи­гу­ри­ро­вать в офиц. до­ку­мен­тах стра­ны (пл. 921 км2; нас. 1186,1 тыс. чел., 2006).

И. – член ООН (1955), ЕС (1993; в 1973–92 Ев­роп. со­об­ще­ст­во), СЕ (1949), ОБСЕ (1973), ВТО (1995), МВФ (1957), МБРР (1957).

Автор раздела: В. М. Со­коль­ский.

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

И. – уни­тар­ное гос-во. Кон­сти­ту­ция при­ня­та на пле­бис­ци­те 1.7.1937. Фор­ма прав­ле­ния – пар­ла­мент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва гос-ва – пре­зи­дент, из­би­рае­мый на­се­ле­ни­ем на 7 лет (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Кан­ди­да­том на эту долж­ность мо­жет быть лю­бой гра­ж­да­нин И., дос­тиг­ший 35 лет. Пре­зи­дент дей­ст­ву­ет по ре­ко­мен­да­ции пра­ви­тель­ст­ва. Име­ет пра­во со­зы­ва и рос­пус­ка Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей по ини­циа­ти­ве пра­ви­тель­ст­ва, об­на­ро­ду­ет за­ко­ны, на­зна­ча­ет су­дей и др. выс­ших долж­но­ст­ных лиц, воз­глав­ля­ет воо­руж. си­лы. При пре­зи­ден­те дей­ст­ву­ет кон­суль­та­тив­ный ор­ган – Гос. со­вет.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дат. вла­сти – пар­ла­мент, в со­став ко­то­ро­го вхо­дят пре­зи­дент и 2 па­ла­ты: Па­ла­та пред­ста­ви­те­лей и Се­нат. В Па­ла­те пред­ста­ви­те­лей от 160 до 170 чле­нов, из­би­рае­мых на­се­ле­ни­ем на ос­но­ве все­об­ще­го пря­мо­го и тай­но­го го­ло­со­ва­ния по сис­те­ме про­пор­цио­наль­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва. Чис­ло де­пу­та­тов Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей мо­жет быть оп­ре­де­ле­но за­ко­ном, но один член Па­ла­ты мо­жет из­би­рать­ся не бо­лее чем от 30 тыс. и не ме­нее чем от 20 тыс. чел. Се­нат со­сто­ит из 60 чле­нов, из ко­то­рых 11 на­зна­ча­ют­ся пре­мьер-ми­ни­ст­ром, 6 из­би­ра­ют­ся На­цио­наль­ным и Дуб­лин­ским ун-та­ми, 43 – пу­тём кос­вен­ных вы­бо­ров по осо­бым спи­скам (кан­ди­да­ту­ры в эти спи­ски вы­дви­га­ют­ся разл. ор­га­ни­за­ция­ми и объ­е­ди­не­ния­ми). Из­би­рат. кол­ле­гия по вы­бо­рам в Се­нат со­сто­ит из чле­нов Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей, чле­нов со­ве­тов графств и му­ни­ци­па­ли­те­тов. Срок пол­но­мо­чий обе­их па­лат 5 лет.

Гла­вой ис­пол­нит. вла­сти яв­ля­ет­ся пре­мь­ер-ми­нистр (вы­дви­га­ет­ся Па­ла­той пред­ста­ви­те­лей и ут­вер­жда­ет­ся пре­зи­ден­том). Пра­ви­тель­ст­во долж­но со­сто­ять не ме­нее чем из 7 и не бо­лее чем из 15 чле­нов. Пре­мьер-ми­нистр, его за­мес­ти­тель и ми­нистр фи­нан­сов долж­ны быть чле­на­ми Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей, др. чле­ны пра­ви­тель­ст­ва мо­гут быть чле­на­ми Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей или Се­на­та (чле­на­ми Се­на­та – не бо­лее 2 чле­нов пра­ви­тель­ст­ва). Пра­ви­тель­ст­во – кол­ле­ги­аль­ный ор­ган и не­сёт от­вет­ст­вен­ность пе­ред Па­ла­той пред­ста­ви­те­лей. Пре­мь­ер-ми­нистр дол­жен уй­ти в от­став­ку, ес­ли те­ря­ет под­держ­ку боль­шин­ст­ва Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей.

В И. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тич. пар­тии: Фи­ан­на фойл, Фи­не гэл, Лей­бо­ри­ст­ская пар­тия.

При­ро­да

Рель­еф. У зап. бе­ре­гов И. мно­го не­боль­ших ска­ли­стых ост­ро­вов (Аран, Клэр и др.); бе­ре­го­вая ли­ния рас­чле­не­на круп­ны­ми за­ли­ва­ми фьор­до­во­го и фи­ар­до­во­го ти­па (Го­лу­эй, Шан­нон, Дингл, До­не­гол); на вос­то­ке в осн. низ­кие и вы­ров­нен­ные аб­ра­зи­он­но-ак­ку­му­ля­тив­ные бе­ре­га; на юге не­боль­шие уз­кие бух­ты че­ре­ду­ют­ся со ска­ли­сты­ми утё­са­ми.

Пре­об­ла­да­ет рав­нин­ный рель­еф. Б. ч. тер­ри­то­рии за­ни­ма­ет об­шир­ная Центр. низ­мен­ность (выс. до 60 м). Её рель­еф ос­лож­нён отд. ос­тан­цо­вы­ми воз­вы­шен­но­стя­ми (выс. 180–300 м), лед­ни­ко­вы­ми фор­ма­ми (озы, друм­ли­ны); в по­ни­же­ни­ях сфор­ми­ро­ва­лись мно­го­числ. озё­ра и бо­ло­та. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны кар­сто­вые фор­мы рель­е­фа: кар­ры, во­рон­ки, пе­ще­ры (про­тя­жён­но­стью до 12 км) и др. В юж. час­ти к Центр. низ­мен­но­сти при­мы­ка­ют низ­ко­гор­ные кру­тос­клон­ные мас­си­вы со сгла­жен­ны­ми вер­ши­на­ми – го­ры Кер­ри выс. до 1041 м (го­ра Кар­ран­ту­ил – выс­шая точ­ка И.), в вост. час­ти – го­ры Уик­лоу (926 м) и др. На за­па­де и се­ве­ро-за­па­де И. рас­по­ло­же­ны глу­бо­ко­расч­ле­нён­ные древ­ние кря­жи выс. 750–800 м (го­ры Не­фин-Бег, Кон­не­ма­ра и др.).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Тер­ри­то­рия И. от­но­сит­ся к мо­ло­дой плат­фор­ме гл. обр. с ка­ле­дон­ским склад­ча­тым ос­но­ва­ни­ем, вы­сту­паю­щим на по­верх­ность на се­ве­ро-за­па­де, вос­то­ке и юго-вос­то­ке стра­ны. Ка­ле­до­ни­ды под­раз­де­ля­ют­ся на две зо­ны: Ме­та­мор­фи­че­ские (на се­ве­ре и се­ве­ро-за­па­де) и Не­ме­та­мор­фи­че­ские (за­ни­ма­ют б. ч. тер­ри­то­рии И., за ис­клю­че­ни­ем юж. и юго-зап. рай­онов) ка­ле­до­ни­ды. Зо­на Ме­та­мор­фич. ка­ле­до­нид сло­же­на верх­не­про­те­ро­зой­ско-кем­брий­ски­ми ме­та­мор­фи­зов. тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми с про­слоя­ми вул­ка­нич. по­род и пе­ре­се­че­на круп­ным раз­ло­мом (ле­вым сдви­гом Грейт-Глен); воз­раст склад­ча­то­сти и ме­та­мор­физ­ма – ран­ний ор­до­вик (грам­пи­ан­ская фа­за). Не­ме­та­мор­фич. ка­ле­до­ни­ды об­ра­зо­ва­ны кем­брий­ско-ор­до­вик­ско-си­лу­рий­скими тер­ри­ген­ны­ми и кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми; в их сев. час­ти при­сут­ст­ву­ют ор­до­вик­ские ост­ро­во­дуж­ные вул­ка­ни­ты. За­клю­чит. фа­за склад­ча­то­сти в этой зо­не про­изош­ла в ран­нем – на­ча­ле сред­не­го де­во­на; де­фор­ма­ции со­про­во­ж­да­лись вне­дре­ни­ем круп­но­го ба­то­ли­та Лен­стер в юго-вост. И. (го­ры Уик­лоу). Ме­та­мор­фич. и Не­ме­та­мор­фич. ка­ле­до­ни­ды раз­де­ле­ны риф­то­ген­ным про­ги­бом (зап. про­дол­же­ние гра­бе­на Сре­дин­ной до­ли­ны Ве­ли­ко­бри­та­нии), за­пол­нен­ным ниж­не­сред­не­де­вон­ской мо­лас­сой (Древ­ний Крас­ный пес­ча­ник, или Олд-Ред), вклю­чаю­щей ба­заль­ты. Юж­нее мо­лас­со­во­го про­ги­ба про­слежи­ва­ет­ся шов­ная зо­на (су­ту­ра древ­не­го океа­на Япе­тус, при за­кры­тии ко­то­ро­го сфор­ми­ро­ва­лась об­ласть ка­ле­дон­ской склад­ча­то­сти). В юж. и юго-зап. час­ти И. с юго-вос­то­ка про­тя­ги­ва­ет­ся склад­ча­тая зо­на гер­цин­ско­го воз­рас­та [склад­ча­тость и над­ви­го­об­ра­зо­ва­ние про­ис­хо­ди­ли с кон­ца сред­не­го кар­бо­на (су­дет­ская фа­за) до се­ре­ди­ны ран­ней пер­ми (за­аль­ская фа­за)]. В И. склад­ча­тый фун­да­мент на об­шир­ных пло­ща­дях пе­ре­крыт оса­доч­ным чех­лом, ко­то­рый в пре­де­лах ка­ле­до­нид на­чал фор­ми­ро­вать­ся с позд­не­го де­во­на, а в пре­де­лах гер­ци­нид – с позд­ней пер­ми. В Центр. низ­мен­но­сти раз­вит по­кров чет­вер­тич­ных лед­ни­ко­вых, вод­но-лед­ни­ко­вых, реч­ных, озёр­ных и др. от­ло­же­ний.

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые И. – ру­ды свин­ца и цин­ка [ме­сто­ро­ж­де­ния в вост. рай­онах стра­ны, напр. Ан-Уавь (На­ван), Та­ра], со­дер­жа­щие так­же се­реб­ро. Ме­сто­ро­ж­де­ния при­род­но­го го­рю­че­го га­за рас­по­ло­же­ны на юж. шель­фе И. (га­зо­вые по­ля Кин­сейл-Хед, Се­вен-Хилс). Из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния мед­ных руд, ба­ри­та, ан­да­лу­зи­та, уг­лей, тор­фа, при­род­ных стро­ит. ма­те­риа­лов и сы­рья для про­из-ва стро­ит. ма­те­риа­лов (пе­сок, гра­вий, гипс, из­вест­няк). Ве­дёт­ся раз­вед­ка зо­ло­то­руд­ных ме­сто­ро­ж­де­ний.

Кли­мат. Уме­рен­ный мор­ской, по­сто­ян­но влаж­ный кли­мат И. фор­ми­ру­ет­ся в осн. под влия­ни­ем ат­лан­тич. ци­кло­нов. В те­че­ние все­го го­да по­го­да из­мен­чи­ва; час­ты силь­ные вет­ры; ха­рак­тер­ны по­вы­шен­ная от­но­си­тель­ная влаж­ность и зна­чит. об­лач­ность, уси­ли­ваю­щая­ся осе­нью и зи­мой. Зи­ма мяг­кая (ср. темп-ры ян­ва­ря от 5 °С на вос­то­ке до 7 °С на за­па­де); ле­то про­хлад­ное (ср. темп-ры ию­ля от 13 °С на за­па­де до 16 °С на юге). Наи­боль­шее ко­ли­че­ст­во осад­ков (до 2000 мм в год) вы­па­да­ет на зап. скло­нах гор, об­ра­щён­ных к Ат­лан­ти­че­ско­му ок., наи­мень­шее (ок. 700 мм) – на вост. рав­ни­нах. Осад­ки вы­па­да­ют в осн. в ви­де мо­ро­ся­щих до­ж­дей, мак­си­мум при­хо­дит­ся на осен­не-зим­ний пе­ри­од.

Внут­рен­ние во­ды. Пол­но­вод­ные ре­ки И. об­ра­зу­ют гус­тую сеть об­щей про­тя­жён­но­стью ок. 15 тыс. км. Осн. ре­ки: Шан­нон (круп­ней­шая ре­ка Бри­тан­ских о-вов), Лиф­фи, Шур, Бар­роу, Блэ­куо­тер. Ис­поль­зу­ют­ся для су­до­ход­ст­ва и гид­ро­энер­ге­ти­ки (соз­да­но ок. 20 во­до­хра­ни­лищ об­щим объ­ё­мом 1 км3). С запа­да на вос­ток И. про­ло­же­но неск. су­до­ход­ных ка­на­лов (Гранд-ка­нал, Рой­ал-ка­нал). Мно­го озёр, пре­им. лед­ни­ко­во-тек­то­ни­че­ско­го или кар­сто­во­го про­ис­хо­ж­де­ния, в т. ч. Лох-Кор­риб (пл. 176 км2), Лох-Маск, Лох-Дерг, Лох-Ри и др.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 52 км3. На ка­ж­до­го жи­те­ля стра­ны при­хо­дит­ся поч­ти 13,5тыс. м3 во­ды в год. Для хо­зяйств. це­лей ис­поль­зу­ет­ся 2% имею­щих­ся вод­ных ре­сур­сов (из них 74% по­треб­ля­ют пром. пред­при­ятия, 16% рас­хо­ду­ет­ся на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние, 10% – на ну­ж­ды с. х-ва).

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. На Центр. низ­мен­но­сти пре­об­ла­да­ют опод­зо­лен­ные бу­рые лес­ные поч­вы, мес­та­ми встре­ча­ют­ся ре­но́­зи­ны; на пло­хо дре­ни­ро­ван­ных уча­ст­ках воз­вы­шен­но­стей и в ни­зи­нах раз­ви­ты бо­лот­ные поч­вы и глее­зё­мы. В го­рах гос­под­ству­ют гор­ные под­зо­лы и бу­ро­зё­мы.

Не­смот­ря на ост­ров­ное по­ло­же­ние И., уро­вень фло­ри­стич. раз­но­об­ра­зия дос­та­точ­но вы­сок. В со­ста­ве фло­ры 1300 ви­дов со­су­ди­стых рас­те­ний, в т. ч. 815 або­ри­ген­ных ви­дов (под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния – 6 ви­дов); 530 ви­дов мхов и св. 1000 ви­дов ли­шай­ни­ков.

Ко­рен­ные ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные (пре­им. ду­бо­вые) ле­са прак­ти­че­ски пол­но­стью вы­руб­ле­ны (за­ни­ма­ют ок. 1% тер­ри­то­рии), со­хра­ни­лись в осн. в го­рах. Об­щая ле­си­стость тер­ри­то­рии дос­ти­га­ет 9% в осн. за счёт ис­кусств. на­са­ж­де­ний хвой­ных по­род (пл. 590 тыс. га). Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны ве­ре­ско­вые пус­то­ши. Ок. 1/5 пло­ща­ди при­хо­дит­ся на тор­фя­ные бо­ло­та, за­рос­шие ка­мы­шом, пу­ши­цей, ве­ре­ском, а так­же спе­ци­фич­ные для И. вод­но-бо­лот­ные уго­дья (по­кров­ные бо­ло­та и т. н. зим­ние озё­ра). Сре­ди совр. аг­ро­ланд­шаф­тов, за­ни­маю­щих св. 1/2 пло­ща­ди И., пре­об­ла­да­ют сея­ные лу­га и окуль­ту­рен­ные па­ст­би­ща.

Фау­на И. ха­рак­те­ри­зу­ет­ся уме­рен­ным ви­до­вым раз­но­об­ра­зи­ем. В И. на­счи­ты­ва­ет­ся 27 эн­де­мич­ных ви­дов и под­ви­дов жи­вот­ных, в осн. эн­де­мизм пред­став­лен сре­ди на­се­ко­мых. Из 31 ви­да мле­ко­пи­таю­щих (ку­ни­ца, гор­но­стай, бар­сук и др.) 10 на­хо­дят­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния. Из­вест­но 168 ви­дов птиц, 7 из них от­но­сят­ся к ред­ким. Сре­ди 50 ви­дов рыб наи­боль­шее про­мы­сло­вое зна­че­ние име­ют трес­ка, су­дак, ло­сось.

Соз­да­но 104 ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии, за­ни­маю­щие 2,2% пло­ща­ди стра­ны, в т. ч. 6 нац. пар­ков. Ста­тус био­сфер­ных ре­зер­ва­тов ЮНЕСКО име­ют нац. парк Кил­лар­ни (с 1982) и при­род­ный за­по­вед­ник Норт-Булл-Ай­ленд (с 1981). В ре­зер­ва­те Уэкс­форд (от­не­сён к вод­но-бо­лот­ным угодь­ям ме­ж­ду­нар. зна­че­ния) на юго-вост. по­бе­ре­жье И. зи­му­ет 1/2 ми­ро­вой по­пу­ля­ции грен­ланд­ско­го бе­ло­ло­бо­го гу­ся – од­но­го из ох­ра­няе­мых ви­дов ор­ни­то­фау­ны Ев­ро­пы.

Автор раздела: М. А. Ар­ши­но­ва; А. Ф. Ли­мо­нов (гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые).

На­се­ле­ние

Ир­ланд­цы со­став­ля­ют 88,8% нас. И. (в т. ч. гэ­лы и цы­га­не-шел­та). Им­ми­гран­ты и их по­том­ки (все­го 11,2% нас.) жи­вут гл. обр. в рай­оне Дуб­ли­на, из них анг­ли­ча­не и шот­ланд­цы – 2,7%; вы­ход­цы из др. стран Ев­ро­пы: по­ля­ки – 1,5%, ли­тов­цы – 0,6%, ла­ты­ши – 0,3%, нем­цы – 0,2%, фран­цу­зы – 0,2%, ру­мы­ны – 0,2%, сло­ва­ки – 0,2%, а так­же ис­пан­цы, италь­ян­цы, че­хи, рус­ские и др.; из стран Аме­ри­ки: аме­ри­кан­цы США – 0,3%, бра­зиль­цы и др.; из Азии – 1,1% (в т. ч. ки­тай­цы – 0,3%, фи­лип­пин­цы – 0,2%, ин­дий­цы – 0,2%, па­ки­стан­цы), из Аф­ри­ки – 0,8% (в т. ч. из Ни­ге­рии – 0,4%).

В те­че­ние 120 лет (с 1841 по 1961) И. бы­ла един­ст­вен­ной стра­ной в Ев­ро­пе с по­сто­ян­но убы­ваю­щим на­се­ле­ни­ем. Вви­ду вы­со­кой смерт­но­сти и мас­со­вой эмиг­ра­ции (гл. обр. в Ве­ли­ко­бри­та­нию и США) в 1841–1901 чис­лен­ность на­се­ле­ния И. (в совр. гра­ни­цах) со­кра­ти­лась с 6,5 до 3,2 млн. чел. В 1-й пол. 20 в. тем­пы сни­же­ния чис­лен­но­сти на­се­ле­ния по­сте­пен­но за­мед­ля­лись (в 1926–61 оно со­кра­ти­лось с 2,9 до 2,8 млн. чел.). С 1960-х гг. на­блю­да­ет­ся по­сте­пен­но ус­ко­ряю­щий­ся рост чис­лен­но­сти на­се­ле­ния: 0,55% в 1961–71 (в сред­нем за год); 1,2% в 1991–2006 (1,15% в 2006). В нач. 21 в. по уров­ню ро­ж­дае­мо­сти (14,45 на 1000 жит., 2006), по­ка­за­те­лю фер­тиль­но­сти (1,86 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну) и тем­пам ес­теств. при­рос­та на­се­ле­ния (0,66%) И. за­ни­ма­ет од­но из пер­вых мест в Ев­ро­пе. В со­че­та­нии с низ­ким уров­нем смерт­но­сти (7,8 на 1000 жит. в 2006, в т. ч. мла­ден­че­ской – 5,3 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных) это спо­соб­ст­ву­ет соз­да­нию бла­го­при­ят­ной де­мо­гра­фич. си­туа­ции в стра­не.

В 1960–80-х гг. на­се­ле­ние И. рос­ло ис­клю­чи­тель­но за счёт ес­теств. при­рос­та (при на­ли­чии ми­грац. от­то­ка на­се­ле­ния). С нач. 1990-х гг. по­сте­пен­но воз­рас­та­ет при­ток им­ми­гран­тов; в 1991–96 по­ло­жи­тель­ное ми­грац. саль­до со­ста­ви­ло ок. 0,5 на 1000 жит. (в сред­нем за год), в 1996–2002 – 6,8. В нач. 21 в. об­щий при­рост на­се­ле­ния в зна­чит. сте­пе­ни про­ис­хо­дит за счёт им­ми­гра­ции (42% от об­ще­го при­рос­та в 2006). По­сле рас­ши­ре­ния ЕС (2004) воз­рос при­ток им­ми­гран­тов из стран Центр. и Вост. Ев­ро­пы (Поль­ши, Лит­вы, Лат­вии, Че­хии и др.; все­го ок. 160 тыс. чел., 2006); при­ни­ма­ют­ся ме­ры по ог­ра­ни­че­нию им­ми­гра­ции. На­се­ле­ние И. – од­но из са­мых мо­ло­дых в Ев­ро­пе: до­ля де­тей до 15 лет 20,9%, лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15–64 го­да) 67,6%, в воз­рас­те 65 лет и стар­ше 11,6% (2006). В сред­нем на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 99 муж­чин. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 77,7 го­да (муж­чи­ны – 75,1, жен­щи­ны – 80,5).

Средняя плот­ность на­се­ле­ния И. (ок. 60 чел./км2 в 2006) од­на из са­мых низ­ких в Ев­ро­пе. Наи­боль­шая плот­ность на­се­ле­ния в ис­то­рич. пров. Лен­стер (вклю­чая рай­он Дуб­ли­на) 116 чел./км2, в пров. Ман­стер (с го­ро­да­ми Корк, Ли­ме­рик, Уо­тер­форд) 48 чел./км2; наи­ме­нее плот­но за­се­ле­ны про­вин­ции Оль­стер (33 чел./км2) и Кон­нахт (28 чел./км2).

До­ля гор. на­се­ле­ния (59,3% в 2006) од­на из са­мых низ­ких в Ев­ро­пе. Круп­ней­ший го­род – Дуб­лин (505,7 тыс. чел., в гор. аг­ло­ме­ра­ции Боль­шо­го Дуб­ли­на 1661,2 тыс. чел., или ок. 40% нас. стра­ны); круп­ные го­ро­да: Корк (119,1 тыс. чел., в гор. аг­ло­ме­ра­ции Боль­шо­го Кор­ка ок. 380 тыс.), Го­лу­эй (72,0 тыс. чел., с при­го­ро­да­ми ок. 90 тыс.), Ли­ме­рик (52,6 тыс. чел., с при­го­ро­да­ми ок. 100 тыс.), Уо­тер­форд (45,8 тыс. чел., с при­го­ро­да­ми ок. 50 тыс.). Раз­ви­ва­ют­ся про­цес­сы су­бур­ба­ни­за­ции и рур­ба­ни­за­ции. По­дав­ляю­щая часть на­се­ле­ния И. (св. 95%) про­жи­ва­ет в соб­ст­вен­ных до­мах (один из са­мых вы­со­ких в ми­ре по­ка­за­те­лей; в Ве­ли­ко­бри­та­нии – св. 80%, во Фран­ции – 55%).

Все­го в эко­но­ми­ке И. за­ня­то 1836,2 тыс. чел. (2006). В струк­ту­ре за­ня­то­сти на сфе­ру ус­луг при­хо­дит­ся 66,3% (в т. ч. оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля со­став­ляет 13,8%, фи­нан­со­вые и биз­нес-ус­луги – 13,3%, здра­во­охра­не­ние – 9,7%, нау­ка и об­ра­зо­ва­ние – 6,4%, транс­порт и связь – 6,1%, рес­то­ран­ный и гос­ти­нич­ный биз­нес – 5,8%, пр. ус­лу­ги – 11,2%), на пром-сть – 15,2%, строи­тель­ст­во – 12,6%, с. х-во, лес­ное хо­зяй­ст­во и ры­бо­лов­ст­во – 5,9% (2005). Уро­вень без­ра­бо­ти­цы (4,3% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния в 2006) один из са­мых низ­ких в ЕС.

Автор раздела: В. М. Со­коль­ский.

Ре­ли­гия

Ок. 88% (2005) нас. И. – ка­то­ли­ки ; ок. 3,5% не раз­де­ля­ют ни­ка­ких ре­лиг. убе­ж­де­ний и взгля­дов; ок. 3% – при­вер­жен­цы Церк­ви Ир­лан­дии; ок. 2% – пред­ста­ви­те­ли др. хри­сти­ан­ских кон­фес­сий; ок. 1,5% – пред­ста­ви­те­ли др. кон­фес­сий; ок. 2% счи­та­ют се­бя ве­рую­щи­ми без при­над­леж­ности к к.-л. оп­ре­де­лён­ной де­но­ми­на­ции. На тер­ри­то­рии И. (Дуб­лин) дей­ст­ву­ет пра­во­слав­ный став­ро­пи­ги­аль­ный при­ход Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (уч­реж­дён в 2001) Су­рож­ской епар­хии Моск. пат­ри­ар­ха­та.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Ир­лан­дия с древ­ней­ших вре­мён до кон. 12 в. По­яв­ле­ние че­ло­ве­ка на тер­ри­то­рии И. от­но­сит­ся к ме­зо­ли­ту и, по не­ко­то­рым оцен­кам, да­ти­ру­ет­ся 7-м тыс. до н. э. Но­вые пе­ре­се­ле­ния с тер­ри­то­рии совр. Сев. Фран­ции и Бель­гии про­изо­шли в на­ча­ле нео­ли­та (кон. 4-го – нач. 3-го тыс. до н. э.), то­гда на тер­ри­то­рии И. по­яви­лись зем­ле­де­лие и ско­то­вод­ство, сло­жи­лась уинд­милл­хил­лская куль­ту­ра (го­ро­ди­ща с не­сколь­ки­ми ря­да­ми рвов; длин­ные кур­га­ны с тру­по­сож­же­ния­ми; круг­ло­дон­ная ке­ра­ми­ка). Ок. 2-й пол. 3-го тыс. до н. э. да­ти­ру­ют куль­ту­ру Бойн: се­ли­ща; под­кур­ган­ные ме­га­ли­ти­че­ские мо­ги­лы с кре­сто­вид­ной в пла­не гроб­ни­цей (глав­ная и 3 бо­ко­вые ка­ме­ры; тру­по­сож­же­ния), пе­ре­кры­той сту­пен­ча­тым лож­ным сво­дом, и с длин­ным ко­ри­до­ром (кам­ни стен и по­тол­ков час­то по­кры­ты рез­ны­ми из­об­ра­же­ния­ми спи­ра­лей, ло­док и др.), ино­гда ок­ру­жён­ные ка­мен­ны­ми сте­ла­ми. Но­вые пе­ре­се­лен­цы с кон­ти­нен­та, свя­зан­ные со шнуро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общностью­, да­ли на­ча­ло «куль­ту­ре куб­ков» – но­си­те­ля­ми ко­то­рой бы­ли по­лу­ко­че­вые ско­то­во­ды, имев­шие мед­ные ору­жие и ору­дия, хо­ро­нив­шие ос­тат­ки тру­по­сож­же­ний под кур­га­на­ми и вну­три или око­ло хенд­жей (ок­руг­лые пло­щад­ки, ок­ру­жён­ные рвом и ва­лом, а так­же стол­ба­ми или ка­мен­ны­ми сте­ла­ми).

В ран­нем брон­зо­вом ве­ке на ос­но­ве ме­ст­ных тра­ди­ций фор­ми­ру­ет­ся куль­ту­ра Фуд-Вес­сел (ха­рак­тер­ны скор­чен­ные тру­по­по­ло­же­ния в ка­мен­ных ящи­ках или де­рев. ко­ло­дах, в ямах под кур­га­на­ми), дав­шая на­ча­ло куль­ту­ре «по­гре­баль­ных урн» сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка. Позд­ний брон­зо­вый век (фа­за Дау­рис) из­вес­тен пре­им. по на­ход­кам кла­дов брон­зо­вых из­де­лий. В эту эпо­ху на тер­ри­то­рии И. сфор­ми­ро­вал­ся важ­ный центр до­бы­чи и ме­тал­лур­гии ме­ди и зо­ло­та. Ору­жие, по­су­ду, ук­ра­ше­ния из этих ме­тал­лов вы­во­зи­ли в ряд рай­о­нов Сев. Ев­ро­пы, тор­го­вые и др. кон­так­ты до­сти­га­ли Сре­ди­зем­но­мо­рья. В 4 в. до н. э. И. на­ча­ли за­се­лять кельт. пле­ме­на, при­шед­шие из Сев. Гал­лии и Бри­та­нии. С ни­ми свя­зы­ва­ют рас­про­ст­ра­не­ние на тер­ри­то­рии И. куль­ту­ры Ла­тен. К на­ча­лу н. э. при­шель­цы ов­ла­де­ли всем ост­ро­вом. В ре­зуль­та­те ас­си­ми­ля­ции ими до­кельт­ско­го на­се­ле­ния сло­жи­лись гэлы. Они жи­ли в ук­реп­лён­ных по­сёл­ках на воз­вы­шен­но­стях и ис­кусств. ос­тро­вах в бо­ло­ти­стых ме­стах, в ок­руг­лых до­мах, сло­жен­ных из кам­ней на­су­хо (из­ве­ст­ны здесь с брон­зо­во­го ве­ка), за­ни­ма­лись в осн. ско­то­вод­ст­вом, ме­тал­лур­ги­ей (в т. ч. чёр­ной) и ме­тал­ло­об­ра­бот­кой. Рим. за­вое­ва­ние Бри­та­нии 1 в. н. э. не за­тро­ну­ло И. В сер. 3 в. ста­ли скла­ды­вать­ся не­боль­шие тер­ри­то­ри­аль­ные, пер­во­на­чаль­но со­впа­дав­шие с кла­но­вы­ми, объ­е­ди­не­ния во гла­ве с риа­га­ми (ко­ро­ля­ми), позд­нее на их ос­но­ве воз­ник­ли ран­не­фе­о­даль­ные го­су­дар­ст­ва. Объ­е­ди­нён­ные си­лы риа­гов осу­ще­ст­в­ля­ли на­бе­ги на Бри­та­нию и кон­ти­нент (во вре­мя этих по­хо­дов часть гэль­ско­го пле­ме­ни скот­тов пе­ре­се­ли­лась в сев. рай­оны Бри­та­нии). К нач. 5 в. в И. суще­ст­во­ва­ло неск. са­мо­сто­ят. ко­ро­левств. Важ­ней­ши­ми из них бы­ли го­су­дар­ст­ва ди­на­стии Эо­га­нах­та с цен­тром в Ка­ше­ле (на юге ост­ро­ва) и ди­на­стии И Нейл­лов с цен­тром в Та­ре (на се­ве­ре).

Осн. со­ци­аль­ной, эко­но­мич. и по­ли­тич. еди­ни­цей ирл. гэ­лов был клан. Зем­ля (пер­во­на­чаль­но и скот) на­хо­ди­лась в об­щем вла­де­нии кла­на и рас­пре­де­ля­лась ме­ж­ду пат­ри­ар­халь­ны­ми семь­я­ми с по­сле­дую­щи­ми пе­рио­дич. пе­ре­де­ла­ми. Во гла­ве кла­на сто­ял вождь, выс­шую власть осу­ще­ст­в­ля­ли так­же схо­ды кла­нов в рам­ках ро­до­вых сою­зов. В пер­вые ве­ка н. э. про­изош­ло вы­де­ле­ние зна­ти, поя­ви­лись разл. ка­те­го­рии за­ви­си­мо­го на­се­ле­ния, ра­бы. По­бо­ры в поль­зу пле­мен­ных и кла­но­вых во­ж­дей ста­ли при­об­ре­тать феод. ха­рак­тер. Кла­но­вая сис­те­ма гэ­лов, со­че­тав­шая в се­бе ро­до­вые и ран­не­фе­о­даль­ные чер­ты, на­шла от­ра­же­ние в «Шен­хус Мор» – сво­де др.-ирл. пра­ва (дей­ст­во­вал до втор­же­ния анг­ло-нор­манд­цев, в не­ко­то­рых рай­онах И. – до 16 в.), хра­ни­те­ля­ми и тол­ко­ва­те­ля­ми ко­то­ро­го яв­ля­лись бре­го­ны.

В сер. 5 в. в И. на­ча­лось рас­про­стра­не­ние хри­сти­ан­ст­ва, свя­зан­ное с дея­тель­но­стью св. Пат­ри­ка. Бы­ла об­ра­зо­ва­на ирл. хри­сти­ан­ская цер­ковь с ар­хи­епи­скоп­ским пре­сто­лом в Ар­ме, поя­ви­лись пер­вые мо­на­сты­ри. Цер­ковь И. раз­ви­ва­лась в рам­ках кла­но­вой ор­га­ни­за­ции. Ка­ж­дый клан имел свой собств. клир, ко­то­рый жил в мо­на­сты­ре, воз­глав­ляе­мом аб­ба­том, как пра­ви­ло, на­след­ни­ком кла­но­во­го во­ж­дя. Епи­ско­пы так­же обыч­но из­би­ра­лись из лю­дей, свя­зан­ных ро­до­вы­ми уза­ми с гла­вой кла­на. В 6 в. И. пре­вра­ти­лась в один из цен­тров хри­сти­ан­ской об­ра­зо­ван­но­сти, ирл. мис­сио­не­ры ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в хри­стиа­ни­за­ции Ев­роп. кон­ти­нен­та (дея­тель­ность св. Ко­лум­ба­на и др.). И. сла­ви­лась свои­ми ис­кус­ст­ва­ми – ил­лю­ст­ра­ция­ми к ру­ко­пис­ным кни­гам, ра­бо­та­ми по ме­тал­лу, скульп­ту­рой.

Раз­ви­тие И. бы­ло пре­рва­но в кон. 8 в. на­ше­ст­ви­ем ви­кин­гов (пер­вое втор­же­ние да­ти­ру­ет­ся 795). Из­на­чаль­но ви­кин­ги со­вер­ша­ли гра­би­тель­ские на­бе­ги на вост. по­бе­ре­жье И. С сер. 9 в. они ста­ли ос­но­вы­вать здесь свои по­се­ле­ния (Дуб­лин, Уо­тер­форд, Уэкс­форд, Корк, Ли­ме­рик), ис­поль­зуя их как фор­по­сты для про­дви­же­ния во внутр. рай­оны ост­ро­ва, в Бри­та­нию и на кон­ти­нент. За­вое­ва­те­ли про­во­ди­ли в И. зим­ние ме­ся­цы, во­вле­ка­лись в ре­гио­наль­ную тор­гов­лю.

Внут­ри­по­ли­тич. си­туа­цию И. это­го пе­рио­да оп­ре­де­ля­ли по­сто­ян­ные меж­до­усоб­ные вой­ны пра­ви­те­лей ирл. ко­ро­левств. С 734 и до нач. 11 в. власть (ино­гда лишь но­ми­наль­но) на­хо­ди­лась в ру­ках ди­на­стии И Нейл­лов, сев. и юж. вет­ви ко­то­рой по­сто­ян­но вра­ж­до­ва­ли ме­ж­ду со­бой. В нач. 11 в. ард-риа­гом (вер­хов­ным ко­ро­лём) И. стал пра­ви­тель не­боль­шо­го ко­ро­лев­ст­ва Дал-Каш Бри­ан Бо­ру. В 1014 в бит­ве при Клон­тар­фе он раз­гро­мил от­ря­ды ви­кин­гов. Эта по­бе­да по­ло­жи­ла ко­нец на­бе­гам по­след­них; ос­тав­шие­ся в И. ви­кин­ги бы­ли по­сте­пен­но ас­си­ми­ли­ро­ва­ны ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем.

По­сле по­бе­ды над ви­кин­га­ми уси­лил­ся про­цесс кон­со­ли­да­ции ирл. зе­мель, на­ча­лось ос­во­бо­ж­де­ние кла­нов от вла­сти «ме­ст­ных» ко­ро­лей, ук­ре­п­ля­лись по­зи­ции ард-риа­гов, осо­бен­но в пе­ри­од прав­ле­ния Ро­ри (Ро­де­ри­ка) О’Коннора (1166–86). Раз­ви­тие по­лу­чи­ла тор­гов­ля с со­сед­ни­ми стра­на­ми. При ак­тив­ном со­дей­ст­вии пап­ско­го пре­сто­ла бы­ли пред­при­ня­ты по­пыт­ки упо­ря­до­чить цер­ков­ную ор­га­ни­за­цию. Си­нод 1152 в Кел­се (Кя­нан­нас-Мор) при­знал гла­вен­ст­во па­пы над ирл. цер­ко­вью, объ­я­вил де­ся­ти­ну обя­за­тель­ным для всех цер­ков­ным сбо­ром, санк­цио­ни­ро­вал соз­да­ние че­ты­рёх ар­хи­епи­скопств – Ар­ма, Дуб­лин, Ка­шел и Ту­ам (при гла­вен­ст­ве пре­сто­ла в Ар­ме), за­ме­ну ста­рых «кла­но­вых» епи­ско­пов и свя­щен­ни­ков кли­ром об­ра­зуе­мых дио­це­зов.

Ир­лан­дия в кон. 12 – кон. 15 вв. В 1167 ко­роль Лен­сте­ра Диар­мид Мак­мур­ха­де (ум. в 1171), из­гнан­ный из сво­их вла­де­ний Ро­ри О’Коннором, об­ра­тил­ся за по­мо­щью к англ. ко­ро­лю Ген­ри­ху II. В 1169–71 юго-вост. по­бе­ре­жье И. бы­ло по­ко­ре­но при­слан­ны­ми Ген­ри­хом II анг­ло-нор­манд­ски­ми от­ря­да­ми во гла­ве с гр. Пем­бро­ком. По­сле смер­ти Диар­ми­да Мак­мур­ха­де Пем­брок объ­я­вил се­бя его пре­ем­ни­ком. Не же­лая об­ра­зова­ния не­за­ви­си­мо­го нор­манд­ско­го го­су­дар­ст­ва на по­ко­рён­ных тер­ри­то­ри­ях, Ген­рих II 17.10.1171 вы­са­дил­ся на ост­ро­ве (в Уо­тер­фор­де) и на со­зван­ном со­бо­ре в Ка­ше­ле зая­вил о рас­про­стра­не­нии сво­ей вла­сти на И. При этом он ссы­лал­ся на бул­лу 1155 па­пы Ад­риа­на IV (1154–59), по­жа­ло­вав­ше­го англ. ко­ро­лю ти­тул пра­ви­те­ля (хо­зяи­на; Lord) И. с це­лью даль­ней­ше­го про­ве­де­ния цер­ков­ных пре­об­ра­зо­ва­ний. Со­глас­но до­го­во­ру в Винд­зо­ре 1175 Ро­ри О’Коннор при­знал вер­хов­ную власть Ген­ри­ха II, его под­дер­жа­ло боль­шин­ст­во пред­ста­ви­те­лей ирл. зна­ти. Анг­ло-нор­манд­цы ук­ре­пи­лись на юго-вост. по­бе­ре­жье И. (эти тер­ри­то­рии позд­нее по­лу­чи­ли назв. Пейл).

В 1177 пра­ви­те­лем И. был объ­яв­лен сын Ген­ри­ха II – Ио­анн (бу­ду­щий англ. ко­роль Ио­анн Без­зе­мель­ный). Он два­ж­ды (в 1185 и 1210) по­се­тил И., ак­тив­но со­дей­ст­вуя ус­та­нов­ле­нию здесь англ. по­ряд­ков. Управ­ле­ние ирл. зем­ля­ми по­ру­ча­лось на­зна­чае­мо­му ко­ро­лём на­ме­ст­ни­ку – юс­ти­циа­рию. Бы­ла вве­де­на сис­те­ма де­ле­ния на граф­ст­ва (к нач. 14 в. их на­счи­ты­ва­лось 12), воз­глав­ляе­мые ше­ри­фа­ми и др. долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми ко­ро­ля; в 1222 на тер­ри­то­рию И., за­хва­чен­ную англо-нор­манд­ца­ми, рас­про­стра­ни­лось дей­ст­вие все­го сво­да англ. за­ко­нов. С 1297 в И. за­се­дал пар­ла­мент, со­сто­яв­ший пер­во­на­чаль­но из ба­ро­нов и пре­ла­тов, по­сле 1300 в не­го во­шли так­же пред­ста­ви­те­ли го­ро­дов. Ко­рен­ные жи­те­ли И. не уча­ст­во­ва­ли в ра­бо­те пар­ла­мен­та.

С ус­та­нов­ле­ни­ем в И. англ. гос­под­ства на­ча­лось рас­про­стра­не­ние ма­но­ри­аль­ной сис­те­мы (см. Ма­нор), ко­рен­ное на­се­ле­ние всё боль­ше пре­вра­ща­лось в фео­даль­но-за­ви­си­мых кре­сть­ян. Су­ще­ст­вен­но уве­ли­чил­ся ко­ро­лев­ский до­мен – к не­му бы­ли при­сое­ди­не­ны г. Уо­тер­форд, мор. по­бе­ре­жье от Дан­гар­ва­на до Уэкс­фор­да (при Ген­ри­хе II) и часть зе­мель Оль­сте­ра (при Ио­ан­не Без­зе­мель­ном). Не­ко­то­рое раз­ви­тие по­лу­чи­ли ре­мёс­ла, осо­бен­но шер­сто­тка­че­ст­во, и тор­гов­ля, поя­ви­лись но­вые го­ро­да и сель­ские по­се­ле­ния. В 1192 Ио­анн да­ро­вал Дуб­ли­ну гор. хар­тию, по ко­то­рой жи­те­ли го­ро­да по­лу­ча­ли пра­во на собств. суд, со­з­да­ние ку­печ. гиль­дий, ос­во­бо­ж­да­лись от до­рож­ных по­шлин и пр. Позд­нее та­кие же воль­но­сти по­лу­чи­ли др. ко­ро­лев­ские го­ро­да – Дро­эда, Уо­тер­форд, Ли­ме­рик, Корк. Эко­но­мич. и со­ци­аль­ное раз­ви­тие не­за­ви­си­мой час­ти И. – Ай­ри­ш­ри тор­мо­зи­лось меж­до­усо­би­ца­ми ирл. ко­ро­лей, а так­же по­сто­ян­ны­ми по­пыт­ка­ми анг­ло-нор­манд­цев по­ко­рить эту об­ласть. Феод. от­но­ше­ния скла­ды­ва­лись мед­лен­но, со­хра­ня­лись об­щин­ное зем­ле­де­лие, кла­но­вые обы­чаи. Б. ч. на­се­ле­ния ве­ла по­лу­ко­че­вой об­раз жиз­ни.

С нач. 13 в. связь И. с Анг­ли­ей ос­лабе­ла. За­мет­но уси­ли­лись по­зи­ции но­вой анг­ло-ирл. зна­ти (Фицд­же­рал­ды в вост. Ман­сте­ре, Бат­ле­ры в зап. Ман­сте­ре, де Бур­ги в Кон­нах­те), сло­жив­шей­ся в ре­зуль­та­те сме­ше­ния с ирл. ро­до­вой зна­тью и на­сле­до­ва­ния её зе­мель. В 1315 ирл. и анг­ло-ирл. знать во гла­ве с До­на­лом О’Нилом под­ня­ла вос­ста­ние про­тив вла­сти анг­ло-нор­манд­цев в И., об­ра­тив­шись за по­мо­щью к шотл. ко­ро­лю Ро­бер­ту I Брю­су. 26.5.1315 в И. вы­садил­ся 6-ты­сяч­ный от­ряд под ко­манд. бра­та Ро­бер­та I Брю­са – Эду­ар­да, ко­то­рый, по­сле то­го как ов­ла­дел сев. И., в 1316 был про­воз­гла­шён ард-риа­гом. 14.10.1318 у Фо­гар­та в Оль­сте­ре ар­мия Эду­ар­да Брю­са бы­ла раз­гром­ле­на анг­ло-ирл. вой­ском Джо­на Бир­мин­ге­ма, Эду­ард пал в бою. Не­смот­ря на эту по­бе­ду, по­зи­ции Анг­лии в И. про­дол­жа­ли ос­ла­бе­вать. В 1348 в ре­зуль­та­те эпи­де­мии чу­мы по­гиб­ли поч­ти все анг­ло-нор­манд­ские ко­ло­ни­сты, про­жи­вав­шие в го­ро­дах. В 1366 ирл. пар­ла­мент при­нял т. н. Кил­кен­ний­ские ста­ту­ты, со­глас­но ко­то­рым анг­ли­ча­нам под уг­ро­зой кон­фи­ска­ции их зе­мель­ных вла­де­ний за­пре­ща­лось се­лить­ся вне Пей­ла и под­дер­жи­вать к.-л. от­но­ше­ния с ир­ланд­ца­ми. Од­на­ко по­ло­же­ния этих ста­ту­тов прак­ти­че­ски не вы­пол­ня­лись. В кон. 14 – 15 вв. под вла­стью англ. ко­ро­ля ос­та­ва­лась лишь уз­кая по­ло­са по­бе­ре­жья от Дан­дол­ка до Брея. От­сут­ст­вие еди­но­го по­ли­тич. цен­тра и по­сто­ян­ные усо­би­цы от­ри­ца­тель­но ска­зы­ва­лись на эко­но­мич. по­ло­же­нии стра­ны. Пре­об­ла­даю­щей от­рас­лью хо­зяй­ст­ва по-преж­не­му ос­та­ва­лось ско­то­вод­ст­во, гор. ре­мес­ло раз­ви­ва­лось край­не мед­лен­но. Тор­гов­ля, ори­ен­ти­ро­вав­шая­ся гл. обр. на за­про­сы англ. и анг­ло-ирл. зна­ти, на­хо­ди­лась в ру­ках иностр. куп­цов. По Ку­печ. хар­тии 1303 им раз­ре­ша­лось тор­го­вать на всех гор. рын­ках англ. тер­ри­то­рий И. при ус­ло­вии уп­ла­ты вы­со­кой по­шли­ны ко­ро­лю.

Ир­лан­дия в кон. 15–17 вв. С при­ходом к вла­сти в Анг­лии Тю­до­ров на­чал­ся но­вый этап ко­ло­ни­за­ции И. Важ­ным ша­гом к вос­ста­нов­ле­нию ут­ра­чен­но­го влия­ния стал Пой­нин­га акт 1494, из­ме­нив­ший сис­те­му управ­ле­ния по­ко­рён­ной об­ла­стью. Ирл. пар­ла­мент был по­став­лен в пол­ную за­ви­си­мость от англ. ко­ро­ля и англ. пар­ла­мен­та, под­твер­жда­лись Кил­кен­ний­ские ста­ту­ты. Англ. ко­ло­ни­за­ция И. рез­ко уси­ли­лась в го­ды прав­ле­ния Ген­ри­ха VIII. В 1536 он по­да­вил мя­теж на­ме­ст­ни­ка И. – Т. Фицд­же­рал­да, а с на­ча­лом Ре­фор­ма­ции в Анг­лии кон­фи­ско­вал в поль­зу ко­ро­ны зем­ли и иму­ще­ст­во ирл. ка­то­лич. церк­ви (на ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ний дуб­лин­ско­го пар­ла­мен­та, при­ня­тых в 1536–41). В 1541 ирл. пар­ла­мент объ­я­вил Ген­ри­ха VIII ко­ро­лём И. В ра­бо­те это­го пар­ла­мен­та впер­вые при­ня­ли уча­стие пред­ста­ви­те­ли ко­рен­но­го на­се­ле­ния ост­ро­ва, в осн. сто­рон­ни­ки Ре­фор­ма­ции. По­лу­чив ти­тул ко­ро­ля И., Ген­рих VIII стал ак­тив­но про­во­дить по­ли­ти­ку по­жа­ло­ва­ния ирл. зе­мель кла­но­вым во­ж­дям (при­ни­мал от во­ж­дей под­вла­ст­ные тер­ри­то­рии, по­сле че­го да­ро­вал им их об­рат­но как сво­им не­по­сред­ст­вен­ным вас­са­лам на пра­вах ры­цар­ско­го дер­жа­ния с при­свое­ни­ем со­от­вет­ст­вую­ще­го ти­ту­ла). Вас­сала­ми англ. ко­ро­ля ста­ли во­ж­ди Оль­сте­ра Кон О’Нейлл (граф Ти­рон), Хью О’Доннелл (лорд Тир­кон­нелль) и др.

В 1554 Ма­рия Тю­дор вос­ста­но­ви­ла ка­то­ли­цизм в Анг­лии и И., од­на­ко кон­фи­ско­ван­ные ирл. аб­бат­ст­ва не бы­ли воз­вра­ще­ны Церк­ви. Кро­ме то­го, в го­ды её прав­ле­ния по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние прак­ти­ка кон­фи­ска­ций зе­мель у ир­ланд­цев и анг­ло-ир­ланд­цев (как пра­ви­ло, в ре­зуль­та­те об­ви­не­ния их в гос. из­ме­не) и по­жа­ло­ва­ния их англ. лор­дам. На этих зем­лях об­ос­но­вы­ва­лись анг­ли­ча­не-пе­ре­се­лен­цы, ирл. кре­сть­я­не пре­вра­ща­лись в по­дён­щи­ков-кот­те­ров и арен­да­то­ров. На­ча­ла скла­ды­вать­ся сис­те­ма ленд­лор­диз­ма.

В 1560 Ели­за­ве­та I Тю­дор рас­про­стра­ни­ла на И. дей­ст­вие Ак­та о су­пре­ма­тии и Ак­та о еди­но­об­ра­зии, по­ло­жив на­ча­ло об­ра­зо­ва­нию ирл. Анг­ли­кан­ской церк­ви, хо­тя б. ч. на­се­ле­ния стра­ны со­хра­ня­ла при­вер­жен­ность ка­то­ли­циз­му. В кон. 16 – нач. 17 вв. бы­ли ко­ло­ни­зо­ва­ны Ман­стер, Оль­стер и часть Лен­сте­ра, ра­нее не вхо­див­шая в Пейл, они ста­ли за­се­лять­ся англ. и шотл. ко­ло­ни­ста­ми, бы­ло вве­де­но де­ле­ние на граф­ст­ва. Ве­лось строи­тель­ст­во кре­по­стей и фор­тов. На­чал функ­цио­ни­ро­вать Гос. со­вет (при на­ме­ст­ни­ке И.), чле­ны ко­то­ро­го на­зна­ча­лись из пред­ста­ви­те­лей ко­ро­лев­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции, англ. и анг­ло-ирл. ари­сто­кра­тов. Для раз­бо­ра дел о гос. пре­сту­п­ле­ни­ях в 1562 был соз­дан осо­бый суд – Суд зам­ко­вой па­ла­ты (по сво­им функ­ци­ям со­от­вет­ст­во­вал англ. Звёзд­ной па­ла­те). Ирл. пар­ла­мент из од­но­па­лат­но­го пред­ста­вит. ор­га­на пре­вра­тил­ся в двух­па­лат­ный, его со­став был зна­чи­тель­но рас­ши­рен за счёт ры­ца­рей и го­ро­жан, ло­яль­ных ко­ро­лев­ской вла­сти. От­ве­том на про­во­ди­мую англ. ко­ро­ной в И. по­ли­ти­ку яви­лись вос­ста­ния, во гла­ве ко­то­рых стоя­ли кла­но­вые во­ж­ди Шан О’Нейлл, Дес­монд (см. Дес­мон­да вос­ста­ние), Ти­рон и Тир­кон­нелль, О’Нейлл Хью (см. Ти­ро­на и Тир­кон­нел­ля вос­ста­ние 1595–1603). Все эти вос­ста­ния бы­ли жес­то­ко по­дав­ле­ны англ. вла­стя­ми. 11.3.1605, ко­гда под вла­стью Анг­лии ока­зал­ся прак­ти­че­ски весь ост­ров, бы­ло объ­яв­ле­но о пол­ной ли­к­ви­да­ции кла­но­вой сис­те­мы. В со­от­вет­ст­вии с про­кла­ма­ци­ей от 15.7.1606 на­чал­ся пе­ре­смотр ти­ту­лов и прав на зем­лю.

Мас­со­вые зе­мель­ные кон­фи­ска­ции в Оль­сте­ре в 1610–11 при Яко­ве I Стюарт ста­ли при­чи­ной круп­но­го Ир­ланд­ско­го вос­ста­ния 1641–52, при­шед­ше­го­ся на вре­мя гражд. войн в Анг­лии (см. Анг­лий­ская ре­во­лю­ция 17 в. ). Для его по­дав­ле­ния 15.8.1649 в И. вы­са­ди­лись вой­ска англ. пар­ла­мен­та под ко­манд. О. Кром­ве­ля. За 9 мес Кром­вель по­ко­рил весь ост­ров. На ос­но­ва­нии Ак­та об уст­рое­нии Ир­лан­дии (12.8.1652) и Ак­та об удов­ле­тво­ре­нии (26.9.1653) бы­ли про­ве­де­ны мас­со­вые зе­мель­ные кон­фи­ска­ции, на­ча­лось за­се­ле­ние И. от­став­ны­ми сол­да­та­ми пар­ла­мент­ской ар­мии. Мн. ирл. ка­то­ли­ки бы­ли вы­тес­не­ны на за­пад И. (Кон­нахт) или по­ки­ну­ли стра­ну. Ок. 34 тыс. ирл. сол­дат и офи­це­ров пе­ре­еха­ли во Флан­д­рию, Фран­цию и Ис­па­нию.

Анг­ло-ирл. знать под­дер­жа­ла рес­тав­ра­цию ди­на­стии Стю­ар­тов на англ. пре­сто­ле, что вы­ну­ди­ло Кар­ла II Стюарте пой­ти на не­зна­чит. пе­ре­смотр осу­ще­ст­в­лён­ных ра­нее кон­фи­ска­ций. В 1660 ирл. пар­ла­мент с со­гла­сия Кар­ла II при­нял акт об от­ме­не ры­цар­ских дер­жа­ний, ос­во­бо­див круп­ных зем­ле­вла­дель­цев И. от по­зе­мель­ной за­ви­си­мо­сти от ко­ро­ны.

В пе­ри­од «Слав­ной ре­во­лю­ции» в И. вспых­ну­ло но­вое вос­ста­ние (1688–91), ко­то­рое по­пы­тал­ся ис­поль­зо­вать в сво­их ин­те­ре­сах Яков II. 12.3.1689 он вы­са­дил­ся в И. и от­ту­да, опи­ра­ясь на вер­ных ему ирл. ка­то­ли­ков, воз­гла­вил со­про­тив­ле­ние Виль­гель­му III Оран­ско­му. 11.7.1690 англ. си­лы под ко­манд. Виль­гель­ма III Оран­ско­го на р. Бойн на­нес­ли по­ра­же­ние вой­скам Яко­ва II. Ирл. мя­теж­ни­ки, од­на­ко, ещё не­ко­то­рое вре­мя ус­пеш­но со­про­тив­ля­лись англ. ар­мии. В 1691 был за­клю­чён вы­год­ный для ир­ланд­цев Ли­ме­рик­ский до­го­вор. В об­мен на при­зна­ние вла­сти но­во­го ко­ро­ля ирл. ка­то­ли­кам га­ран­ти­ро­ва­лись сво­бо­да ве­ро­ис­по­ве­да­ния, со­хра­не­ние пра­ва соб­ст­вен­но­сти на зем­лю, ти­ту­лы и др. при­ви­ле­гии. Од­на­ко при ра­ти­фи­ка­ции это­го до­го­во­ра ирл. пар­ла­мен­том мн. его пунк­ты бы­ли опу­ще­ны или из­ме­не­ны.

В кон. 17 – 1-й пол. 18 вв. на­ча­лось на­сту­п­ле­ние англ. вла­стей на пра­ва ирл. ка­то­ли­ков. Бы­ла при­ня­та це­лая се­рия т. н. ка­ра­тель­ных за­ко­нов, ли­шив­ших б. ч. на­се­ле­ния стра­ны по­ли­тич. и в зна­чит. ме­ре гражд. прав. Ка­то­ли­кам бы­ло за­пре­ще­но за­ни­мать гос. долж­но­сти, из­би­рать­ся в пар­ла­мент (1692) и уча­ст­во­вать в пар­ла­мент­ских вы­бо­рах (1727), в ря­де об­лас­тей – за­ни­мать­ся проф. дея­тель­но­стью, вла­деть зем­лёй. В 1720 англ. пар­ла­мент по­лу­чил пра­во из­да­вать за­ко­ны для И., в 1751 па­ла­те об­щин ирл. пар­ла­мен­та бы­ло от­ка­за­но в пра­ве рас­по­ря­жать­ся на­ло­го­вы­ми по­сту­п­ле­ния­ми.

Эко­но­мич. си­туа­ция в И. в нач. 18 в. зна­чи­тель­но ухуд­ши­лась. В до­пол­не­ние к на­ви­га­ци­он­ным ак­там 1663 и 1670, за­пре­тив­шим пря­мую тор­гов­лю И. с др. англ. ко­ло­ния­ми и са­мой Анг­ли­ей, в 1698–99 бы­ли вве­де­ны ра­зо­ри­тель­ные по­шли­ны на вы­воз ирл. шерс­тя­ных и др. из­де­лий, в 1731 за­пре­щён ввоз в И. хме­ля из лю­бой стра­ны, кро­ме Анг­лии, в 1746 – ввоз в Анг­лию ирл. стек­лян­ных из­де­лий. Ме­ро­прия­тия англ. вла­стей при­ве­ли к поч­ти пол­но­му унич­то­же­нию оча­гов кус­тар­ной и ма­ну­фак­тур­ной пром-сти И. (со­хра­ня­лись толь­ко про­из-во льня­ных тка­ней, ви­но­ку­ре­ние и за­чат­ки хлоп­ча­то­бу­маж­но­го про­из-ва; круп­ная ма­ну­фак­ту­ра и пред­при­ятия фаб­рич­но­го ти­па поя­ви­лись в И. лишь в кон. 18 в.). Уси­лив­ший­ся на­ло­го­вый гнёт, со­че­тав­ший­ся с уп­ла­той де­ся­ти­ны в поль­зу Анг­ли­кан­ской церк­ви, спо­соб­ст­во­вал де­гра­да­ции с. х-ва. Си­туа­цию усу­гу­би­ли не­уро­жаи и го­лод 1740–41 (по­гиб­ло ок. 400 тыс. чел.). К кон. 18 в. един­ст­вен­ным круп­ным го­ро­дом И. ос­та­вал­ся Дуб­лин. Б. ч. тер­ри­то­рии стра­ны (за ис­клю­че­ни­ем Оль­сте­ра) за­ни­ма­ли па­ст­би­ща. Под­рыв тра­диц. хо­зяй­ст­ва И. вы­звал в 1760-х гг. вол­ну кре­сть­ян­ских вос­ста­ний, воз­глав­ляе­мых тай­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми «Бе­лые ре­бя­та», «Ду­бо­вые ре­бя­та» и др. На­ча­лась мас­со­вая эмиг­ра­ция ир­ланд­цев, пре­ж­де все­го в брит. сев.-амер. ко­ло­нии.

Вой­на за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775–83, Фран­цуз­ская ре­во­лю­ция 18 в. спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию ирл. нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния. Пер­во­на­чаль­но оно бы­ло тес­но свя­за­но с дея­тель­но­стью от­ря­дов ирл. во­лон­тё­ров, соз­да­ние ко­то­рых санк­цио­ни­ро­ва­лось англ. вла­стя­ми в ус­ло­ви­ях вой­ны с амер. ко­ло­ния­ми и под­дер­жи­вав­ши­ми их Фран­ци­ей и Ис­па­ни­ей. Во­лон­тё­ры уст­раи­ва­ли де­ле­гат­ские со­б­ра­ния, со­зы­ва­ли про­вин­ци­аль­ные пред­ста­вит. кон­вен­ты, на ко­то­рых осу­ж­да­ли про­во­ди­мую англ. вла­стя­ми по­ли­ти­ку. Оп­по­зи­ция на­би­ра­ла си­лу и в ирл. пар­ла­мен­те (Г. Грат­тан, Г. Флад и др.). Под её дав­ле­ни­ем бы­ли от­ме­не­ны мн. ка­ра­тель­ные за­ко­ны, смяг­че­ны на­ви­гац. ак­ты, вве­де­ны не­ко­то­рые по­кро­ви­тельств. по­шли­ны для ирл. то­ва­ров. В 1782 ирл. пар­ла­мент по­лу­чил пол­ную не­за­ви­си­мость от Ве­ли­ко­бри­та­нии в за­ко­но­дат. сфе­ре. Эти и др. по­ли­тич. за­вое­ва­ния спо­соб­ст­во­ва­ли оп­ре­де­лён­ным сдви­гам в хо­зяйств. жиз­ни стра­ны. Уве­ли­чил­ся вы­воз с.-х. про­дук­тов, ирл. куп­цы по­лу­чи­ли дос­туп к ко­ло­ни­аль­ным рын­кам, в т. ч. к рын­ку Ин­дии. В то же вре­мя эко­но­мич. раз­ви­тие И. сдер­жи­ва­лось мно­го­числ. фак­то­ра­ми, пре­ж­де все­го со­хра­не­ни­ем пе­ре­жит­ков феод. от­но­ше­ний в сель­ском хо­зяй­ст­ве.

В кон. 18 в. в ирл. нац. дви­же­нии уси­ли­лось влия­ние ра­ди­ка­лов (Т. Уолф Тон, Э. Фицд­же­ралд и др.), вы­сту­пав­ших за пол­ную не­за­ви­си­мость И. от Ве­ли­ко­бри­та­нии. Куль­ми­на­ци­ей их дея­тель­но­сти ста­ло Ир­ланд­ское вос­ста­ние 1798. Оно бы­ло жес­то­ко по­дав­ле­но вла­стя­ми и ис­поль­зо­ва­но ими в ка­че­ст­ве пред­ло­га для ли­к­ви­да­ции пар­ла­мент­ской ав­тоно­мии И. В 1800 англ. и ирл. пар­ла­мен­ты ут­вер­ди­ли Акт об унии (см. Анг­ло-ир­ланд­ская уния 1801). 1.1.1801 И. и Ве­ли­ко­бри­та­ния объ­е­ди­не­ны в Со­еди­нён­ное Ко­ро­лев­ст­во Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ир­лан­дии. Ирл. пар­ла­мент был ли­к­ви­ди­ро­ван, брит. пар­ла­мент вновь по­лу­чил пра­во из­да­вать за­ко­ны для И. В Па­ла­те об­щин И. пре­дос­тав­ля­лось лишь 100 мест, в Па­ла­те лор­дов – 32.

Ир­лан­дия в 1801–1949. В унии с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей в нач. 19 в. И. пре­вра­ти­лась в по­став­щи­ка с.-х. сы­рья и де­шё­вой ра­бо­чей си­лы. От­ме­на про­тек­цио­ни­ст­ских по­шлин и по­ли­ти­ка сво­бод­ной тор­гов­ли име­ли не­га­тив­ные по­след­ст­вия для мо­ло­дой ирл. пром-сти, не вы­дер­жи­вав­шей кон­ку­рен­ции с анг­лий­ской. Раз­ви­тие по­лу­чи­ли лишь про­из-во льня­ных тка­ней, пи­ва, вис­ки, бе­ко­на, а так­же су­до­строе­ние (в сев.-вост. рай­онах стра­ны). В с.-х. сек­то­ре пре­об­ла­да­ли арен­да­то­ры-ка­то­ли­ки, об­ра­ба­ты­вав­шие мел­кие уча­ст­ки зем­ли на ос­но­ве крат­ко­сроч­ной арен­ды и не имев­шие пра­ва на её вы­куп. Рост цен на про­дук­ты пи­та­ния в пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ских войн сде­лал вы­год­ным дроб­ле­ние на­де­лов ра­ди уве­ли­че­ния рен­ты. Аренд­ная пла­та за зем­лю бы­ст­ро рос­ла (бы­ла в 2–3 раза вы­ше, чем в Анг­лии), жиз­нен­ный уро­вень боль­шин­ст­ва сель­ских жи­те­лей не­ук­лон­но сни­жал­ся. Зем­ле­вла­дель­цы-про­тес­тан­ты по­ки­да­ли стра­ну, ос­тав­ляя по­ме­стья на по­пе­че­ние аген­тов, за­ин­те­ре­со­ван­ных лишь в из­вле­че­нии макс. при­бы­ли. Неск. не­уро­жай­ных лет под­ряд за­кон­чи­лись нац. ка­та­ст­ро­фой – «Ве­ли­ким го­ло­дом» 1845–1849 (от го­ло­да и бо­лез­ней по­гиб­ли ок. 1 млн. чел., в 1845–55 стра­ну по­ки­ну­ли св. 1,5 млн. чел.). Зна­чит. де­мо­гра­фич. сдви­ги, рез­кое со­кра­ще­ние чис­ла мел­ких арен­да­то­ров, от­ме­на в 1846 хлеб­ных за­ко­нов (это при­ве­ло к сни­же­нию спро­са на ирл. зер­но на англ. рын­ке) ус­ко­ри­ли аг­рар­ный пе­ре­во­рот. Его ре­зуль­та­та­ми ста­ло пре­вра­ще­ние ско­то­вод­ст­ва, про­дук­ция ко­то­ро­го бы­ла ори­ен­ти­ро­ва­на на экс­порт в Анг­лию, в са­мую при­быль­ную от­расль ирл. с. х-ва, по­яв­ле­ние круп­ных фер­мер­ских хо­зяйств и раз­ви­тие ка­пи­та­ли­стич. от­но­ше­ний в аг­рар­ном сек­то­ре.

В 1820-х гг. в ус­ло­ви­ях дей­ст­вия ка­ра­тель­ных за­ко­нов пред­ста­ви­те­ли ка­то­ли­ков, со­став­ляв­ших 90% на­се­ле­ния И., вы­сту­пи­ли с тре­бо­ва­ни­ем пре­дос­тав­ле­ния им по­ли­тич. и гражд. прав. Дви­же­ние за эман­си­па­цию ка­то­ли­ков под рук. ад­во­ка­та Д. О’Коннелла и соз­дан­ной им Ка­то­ли­че­ской ас­со­циа­ции Ир­лан­дии 1823 при­об­ре­ло мас­со­вый ха­рак­тер, бы­ло под­дер­жа­но ка­то­лич. кре­сть­ян­ст­вом и цер­ко­вью. В 1829 брит. пар­ла­мент при­нял Билль об эман­си­па­ции ка­то­ли­ков, ко­торый пре­дос­та­вил им по­ли­тич. пра­ва, в т. ч. пра­во быть из­бран­ны­ми в пар­ла­мент, при ус­ло­вии при­не­се­ния при­ся­ги на вер­ность англ. мо­нар­ху, а так­же по­сту­пать на во­ен. и гражд. служ­бу (кро­ме выс­ших долж­но­стей). Дви­же­ние за эман­си­па­цию спо­соб­ст­во­ва­ло даль­ней­шей по­ли­ти­за­ции ирл. об­ще­ст­ва. В 1830-х гг. на­ча­лись кре­сть­ян­ские вы­сту­п­ле­ния про­тив вы­пла­ты де­ся­ти­ны про­тес­тант­ской церк­ви, в 1840-х гг. сфор­ми­ро­ва­лось дви­же­ние ри­пи­ле­ров – сто­рон­ни­ков от­ме­ны (англ. repeal) анг­ло-ирл. унии кон­сти­туц. пу­тём. Из сре­ды ри­пи­ле­ров вы­де­ли­лась ра­ди­каль­ная груп­па «Мо­ло­дая Ир­лан­дия», идео­ло­ги ко­то­рой сфор­му­ли­ро­ва­ли док­три­ну не­за­ви­си­мой ирл. на­ции, объ­е­ди­няю­щей при­вер­жен­цев всех ирл. кон­фес­сий. Про­тив дви­же­ния за от­ме­ну сою­за с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, став­ше­го в И. очень влия­тель­ным по­сле 1842, брит. вла­сти при­ня­ли ряд жё­ст­ких и дей­ст­вен­ных мер. Бы­ла соз­да­на ко­мис­сия под рук. лор­да Де­во­на для изу­че­ния ирл. аг­рар­ной сис­те­мы и её ре­фор­ми­ро­ва­ния; в 1845 бы­ли при­ня­ты ак­ты, уч­ре­ж­дав­шие ирл. уни­вер­си­те­ты для ка­то­ли­ков и дис­сен­те­ров. Под влия­ни­ем ев­роп. ре­во­лю­ций 1848–1849 по Ир­лан­дии про­ка­ти­лась вол­на вы­сту­п­ле­ний, воз­глав­ляе­мых Ирл. кон­фе­де­ра­ци­ей, об­ра­зо­вав­шей­ся в янв. 1847 по­сле рас­ко­ла «Мо­ло­дой Ир­лан­дии». Ре­во­люц. тра­ди­ция бы­ла про­дол­же­на ирл. фе­ния­ми. Соз­дан­ное в 1858 Ирл. рес­пуб­ли­кан­ское брат­ст­во в ка­че­ст­ве це­ли про­воз­гла­си­ло ре­во­люц. борь­бу за ирл. рес­пуб­ли­ку и при­сту­пи­ло к под­го­тов­ке об­ще­на­цио­наль­но­го вос­ста­ния. Не­смот­ря на кон­спи­ра­цию, брит. пра­ви­тель­ст­ву уда­лось рас­крыть пла­ны за­го­вор­щи­ков и не до­пус­тить ши­ро­ко­мас­штаб­но­го, ско­ор­ди­ни­ро­ван­но­го вы­сту­п­ле­ния. 5.3.1867 раз­роз­нен­ные воо­руж. вос­ста­ния фе­ни­ев в 11 вост. и юж. граф­ст­вах бы­ли по­давле­ны вла­стя­ми.

Во 2-й пол. 19 в. аг­рар­ный во­прос по-преж­не­му иг­рал важ­ную роль в жиз­ни ирл. об­ще­ст­ва. В стра­не раз­вер­ну­лось мас­со­вое кре­сть­ян­ское дви­же­ние. В 1850 в Дуб­ли­не бы­ла ос­но­ва­на Ли­га за­щи­ты прав арен­да­то­ров, вы­сту­пив­шая с тре­бо­ва­ни­ем уре­гу­ли­ро­ва­ния ус­ло­вий аренд­ной пла­ты, про­тив про­из­во­ла ленд­лор­дов. Про­грам­ма На­цио­наль­ной зе­мель­ной ли­ги 1879–82 вклю­ча­ла тре­бо­ва­ния по­этап­но­го ре­ше­ния аг­рар­но­го во­про­са вплоть до пол­но­го унич­то­же­ния ленд­лор­диз­ма. Под дав­ле­ни­ем мас­со­во­го кре­сть­ян­ско­го дви­же­ния бы­ли при­ня­ты Глад­сто­на бил­ли 1870, 1881, по­ло­жив­шие на­ча­ло аг­рар­ной ре­фор­ме в Ир­лан­дии.

В ирл. нац. дви­же­нии в по­след­ней тре­ти 19 в. центр. ме­сто за­ня­ла борь­ба за пре­дос­тав­ле­ние И. са­мо­управ­ле­ния в рам­ках Брит. им­пе­рии (см. Гом­руль). В кон. 19 в. воз­ник­ло куль­тур­но-на­цио­на­ли­стич. дви­же­ние, гл. ло­зун­гом ко­то­ро­го яв­ля­лось воз­ро­ж­де­ние ирл. куль­ту­ры, язы­ка (Гэль­ское воз­ро­ж­де­ние) и изу­че­ние нац. ис­то­рии. Воз­глав­лен­ное Гэль­ской ли­гой, оно спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию ирл. нац. иден­тич­но­сти; из ря­дов это­го дви­же­ния вы­шли мн. по­ли­тич. дея­те­ли, воз­гла­вив­шие в по­сле­дую­щие го­ды борь­бу за не­за­ви­си­мость Ир­лан­дии.

При­ня­тие в 1903 зе­мель­но­го за­ко­на Вин­де­ма ста­ло пе­ре­лом­ным мо­мен­том в ли­к­ви­да­ции на тер­ри­то­рии И. сис­те­мы ленд­лор­диз­ма. Го­су­дар­ст­во, вы­сту­пав­шее в ро­ли по­сред­ни­ка, вы­пла­ти­ло ленд­лор­дам зна­чит. сум­мы, ко­то­рые за­тем с про­цен­та­ми бы­ли взы­ска­ны с кре­сть­ян в ви­де дол­го­сроч­ных вы­куп­ных пла­те­жей. За­кон Вин­де­ма соз­дал бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для раз­ви­тия ка­пи­та­ли­стич. от­но­ше­ний в ирл. эко­но­ми­ке. На­чал­ся бы­ст­рый про­гресс от­рас­лей по пром. пе­ре­ра­бот­ке с.-х. сы­рья (му­ко­моль­ная, та­бач­ная, мас­ло­бой­ная пром-сть). В го­ро­дах рос­ло чис­ло мел­ких фаб­рик и мас­тер­ских, при­над­ле­жав­ших ир­ланд­цам и про­из­во­див­ших обувь, тек­стиль­ные из­де­лия и пр. В аг­рар­ном сек­то­ре ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла коо­пе­ра­ция. К 1914 в И. дей­ст­во­ва­ло до 1 тыс. коо­пе­ра­тив­ных об­ществ, в ко­то­рых со­стоя­ло св. 105 тыс. чел. В нач. 20 в. И. ста­ла важ­ной сфе­рой при­ло­же­ния брит. ка­пи­та­ла, ко­то­рый вкла­ды­вал­ся в пер­вую оче­редь в тран­спорт­ные, тор­го­вые, стра­хо­вые фир­мы, бан­ки и не­ко­то­рые от­рас­ли пром-сти (в пер­вую оче­редь в Оль­сте­ре, где до­ля про­тес­тан­тов дос­ти­га­ла 60%; это спо­соб­ст­во­ва­ло фор­ми­ро­ва­нию там пром. про­ле­та­риа­та и круп­ной бур­жуа­зии). Уро­вень жиз­ни на­се­ле­ния И. был зна­чи­тель­но ни­же, чем в Анг­лии, в ча­ст­но­сти бо­лее низ­кой бы­ла за­ра­бот­ная пла­та. По за­бо­ле­вае­мо­сти ту­бер­ку­лё­зом и дет­ской смерт­но­сти ирл. го­ро­да на­мно­го опе­ре­жа­ли анг­лий­ские. По дан­ным пе­ре­пи­си 1911, б. ч. на­се­ле­ния И. по-преж­не­му про­жи­ва­ла в де­рев­не, 50% са­мо­дея­тель­но­го с.-х. на­се­ле­ния со­став­ля­ли фер­ме­ры, 40% – т. н. се­мей­ные ра­бо­чие и се­зон­ни­ки, 9% – сель­ский про­ле­та­ри­ат.

Пар­тий­но-по­ли­тич. сис­те­ма И. в нач. 20 в. от­ра­жа­ла со­стоя­ние ирл. нац. дви­же­ния. Гл. по­ли­тич. си­лой, пред­став­ляв­шей ин­те­ре­сы ирл. на­цио­на­ли­стов, бы­ла Ирл. пар­ла­мент­ская пар­тия (ИПП), её де­пу­та­ты за­ни­ма­ли 90 из 120 мест, вы­де­лен­ных ир­ланд­цам в брит. пар­ла­мен­те. ИПП, тре­бо­вав­шая пре­дос­тав­ле­ния И. ог­ра­ни­чен­ной ав­то­но­мии в рам­ках Брит. им­пе­рии, поль­зо­ва­лась под­держ­кой осн. мас­сы ирл. ка­то­ли­ков. В 1905 воз­ник­ла но­вая нац. пар­тия – Шин фейн, вы­сту­пив­шая за соз­да­ние не­за­ви­си­мо­го ирл. го­су­дар­ст­ва и вы­дви­нув­шая в 1908 про­грам­му пре­одо­ле­ния эко­но­мич. от­ста­лости И. на ос­но­ве эф­фек­тив­но­го ис­поль­зо­ва­ния её собств. ре­сур­сов. Ле­вых взгля­дов при­дер­жи­ва­лось Ирл. рес­пуб­ли­кан­ское брат­ст­во (на­след­ни­ки фе­ни­ев) – под­поль­ная ор­га­ни­за­ция с рас­плыв­ча­той со­ци­аль­но-эко­но­мич. про­грам­мой, вы­сту­пав­шая за соз­да­ние не­за­ви­си­мой ирл. рес­пуб­ли­ки пу­тём воо­руж. борь­бы. По­ли­тич. ин­те­ре­сы ра­бо­чих пред­став­ля­ли Ирл. лей­бо­ри­ст­ская пар­тия (с 1912) и Кон­гресс тред-юнио­нов. На край­не пра­вом флан­ге парт.-по­ли­тич. сис­те­мы И. рас­по­ла­га­лись т. н. юнио­нисты, вы­сту­пав­шие за со­хра­не­ние анг­ло-ирл. унии, про­тив к.-л. эко­но­мич. и по­ли­тич. из­мене­ний.

В 1912–14 юнио­ни­сты совм. с брит. кон­сер­ва­то­ра­ми вы­сту­пи­ли про­тив 3-го бил­ля о гом­ру­ле, что по­ста­ви­ло стра­ну на грань гражд. вой­ны. В Оль­сте­ре бы­ло сфор­ми­ро­ва­но под­поль­ное Врем. пра­ви­тель­ст­во, соз­дан Оль­стер­ский доб­ро­вольч. кор­пус, го­то­вый к ак­тив­ным дей­ст­ви­ям по за­хва­ту вла­сти в про­вин­ции. Для за­щи­ты гом­ру­ля в 1913 воз­ник­ла мас­со­вая вое­ни­зи­ро­ван­ная орг-ция «Ирл. во­лон­тё­ры». В сент. 1914 за­кон о гом­ру­ле, не рас­про­стра­няв­ший­ся на часть тер­ри­то­рии Оль­сте­ра, был при­нят, но его реа­ли­за­ция от­ло­же­на до окон­ча­ния 1-й ми­ро­вой вой­ны.

Вой­на спо­соб­ст­во­ва­ла подъ­ё­му ирл. нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния. Ир­ланд­ское вос­ста­ние 1916 при­ве­ло к ра­ди­ка­ли­за­ции и по­ля­ри­за­ции ирл. об­ще­ст­ва. ИПП, вы­сту­пав­шая за во­ен. со­труд­ни­че­ст­во с Анг­ли­ей, ут­ра­ти­ла свои по­зи­ции, рез­ко воз­рос­ла по­пу­ляр­ность Шин фей­на. Ир­ланд­ская на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ная ре­во­лю­ция и гра­ж­дан­ская вой­на 1919–23 за­ста­ви­ли брит. пра­вя­щие кру­ги пой­ти на пе­ре­строй­ку от­но­ше­ний с И. По анг­ло-ир­ланд­ско­му до­го­во­ру 1921 И. под назв. Ирл. Сво­бод­ное гос-во по­лу­чи­ла ста­тус брит. до­ми­нио­на и ста­ла чле­ном Брит. Со­дру­же­ст­ва на­ций (см. Со­дру­же­ст­во). Од­на­ко стра­на бы­ла раз­де­ле­на – 6 графств ирл. пров. Оль­стер ос­та­лись в со­ста­ве Со­еди­нён­но­го Ко­ро­лев­ст­ва в ка­че­ст­ве пров. Се­вер­ная Ир­лан­дия.

По­бе­да в гражд. вой­не пра­во­го кры­ла Шин фей­на, пред­ста­ви­те­ли ко­то­ро­го яв­ля­лись сто­рон­ни­ка­ми анг­ло-ирл. до­го­во­ра и по­лу­чи­ли ши­ро­кую во­ен. и фи­нан­со­вую по­мощь брит. пра­ви­тель­ст­ва, не по­зво­ли­ла И. дос­тиг­нуть пол­ной не­за­ви­си­мо­сти, эко­но­мич. и по­ли­тич. един­ст­ва.

Пра­вые шин­фей­не­ры в 1923 объ­е­ди­ни­лись в пар­тию Кум­ман-на-гэл во гла­ве с У. Т. Кос­грей­вом, воз­гла­вив­шим ирл. пра­ви­тель­ст­во в 1922. Кум­ман-на-гэл, вы­ра­жав­шая ин­те­ре­сы ирл. пред­при­ни­ма­тель­ских кру­гов, тес­но свя­зан­ных с брит. ка­пи­та­лом, на­хо­ди­лась у вла­сти до 1932. В 1933 по­сле слия­ния с фа­ши­ст­ской груп­пой «си­не­ру­ба­шеч­ни­ков» и пар­ти­ей Цен­тра бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на в Пар­тию еди­ной И., за­тем пе­ре­име­но­ва­на в Фи­не гэл. В ус­ло­ви­ях ми­ро­во­го эко­но­мич. кри­зи­са кон. 1920-х – нач. 1930-х гг., ока­зав­ше­го зна­чит. влия­ние на И., к вла­сти в 1932 при­шла рес­пуб­ли­кан­ская пар­тия Фи­ан­на фойл во гла­ве с И. Де Ва­ле­рой, пред­став­ляв­шая ин­те­ре­сы нац. бур­жуа­зии и вы­сту­пав­шая за соз­да­ние раз­ви­той нац. эко­но­ми­ки и дос­ти­же­ние пол­ной не­за­ви­си­мо­сти стра­ны. Пра­ви­тель­ст­во Де Ва­ле­ры от­ме­ни­ло пар­ла­мент­скую при­ся­гу брит. ко­ро­не, до­би­лось ли­к­ви­да­ции брит. во­ен.-мор. баз в И. Пред­при­ня­тые ульт­ра­пра­вы­ми си­ла­ми ле­том 1933 и осе­нью 1934 по­пыт­ки со­вер­шить пе­ре­во­рот и ус­та­но­вить в стра­не ав­то­ри­тар­ный ре­жим по­лу­чи­ли ре­ши­тель­ный от­пор. В 1937 бы­ла при­ня­та но­вая Кон­сти­ту­ция, про­воз­гла­сив­шая И. «су­ве­рен­ным де­мо­кра­тич. гос-вом Эй­ре», лишь но­ми­наль­но свя­зан­ным с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей. В ст. 2 Кон­сти­ту­ции дек­ла­ри­ро­вал­ся от­каз от при­зна­ния фак­та при­сое­ди­не­ния Сев. И. к Ве­ли­ко­бри­та­нии и под­чёр­ки­ва­лось, что при­над­ле­жа­щая ирл. «на­ро­ду тер­ри­то­рия со­сто­ит из все­го ост­ро­ва Ир­лан­дия, при­ле­гаю­щих к не­му ост­ро­вов и тер­ри­то­ри­аль­но­го мо­ря». Ст. 3 рас­про­стра­ня­ла дей­ст­вие за­ко­нов Эй­ре на Сев. Ир­лан­дию.

Под за­щи­той вы­со­ких та­мо­жен­ных та­ри­фов и при ак­тив­ном уча­стии го­су­дар­ст­ва в И. в 1930-х гг. бы­ло по­строе­но боль­шое чис­ло пред­при­ятий, зна­чи­тель­но ук­ре­п­ле­на и рас­ши­ре­на энер­ге­тич. ба­за пром-сти; ока­за­на по­мощь мел­ко­му фер­мер­ст­ву. Ме­ры пра­ви­тель­ст­ва по ук­ре­п­ле­нию не­за­ви­си­мой нац. эко­но­ми­ки вы­зва­ли про­ти­во­дей­ст­вие брит. пра­вя­щих кру­гов и свя­зан­ных с ни­ми сил внут­ри И. В 1932–38 Ве­ли­ко­бри­та­ния по­пы­та­лась ока­зать дав­ле­ние на И. пу­тём рез­ко­го по­вы­ше­ния по­шлин на ввоз ирл. с.-х. про­дук­ции. Вме­сте с тем брит. ка­пи­тал удер­жи­вал важ­ные по­зи­ции в эко­но­ми­ке стра­ны. По­сто­ян­ные труд­но­сти ис­пы­ты­ва­ло с. х-во, про­дол­жа­лась эмиг­ра­ция из И. В нач. 2-й ми­ро­вой вой­ны пра­ви­тель­ст­во И. зая­ви­ло о сво­ём ней­тра­ли­те­те, мо­ти­ви­руя его не­воз­мож­но­стью всту­пать в во­ен. со­юз с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, удер­жи­ваю­щей часть тер­ри­то­рии Ир­лан­дии.

Ир­лан­дия по­сле 1949. На вы­бо­рах 1948 Фи­ан­на фойл не смог­ла по­лу­чить боль­шин­ст­ва го­ло­сов из­би­ра­те­лей. Бы­ло сфор­ми­ро­ва­но коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с Фи­не гэл (пре­мьер-мин. – Дж. Кос­тел­ло). Оно при­ня­ло за­кон (всту­пил в си­лу 18.4.1949) о пол­ном су­ве­ре­ни­те­те И. и её вы­хо­де из Со­дру­же­ст­ва. Ка­би­нет Кос­тел­ло объ­я­вил о на­ме­ре­нии про­дол­жать по­ли­ти­ку ней­тра­ли­те­та и от­ка­зал­ся под­пи­сать Се­ве­ро­ат­лан­тич. до­го­вор. С это­го мо­мен­та Фи­не гэл и Фи­ан­на фойл по­оче­рёд­но на­хо­ди­лись у вла­сти, а Лей­бо­ри­ст­ская пар­тия иг­ра­ла роль млад­ше­го парт­нё­ра в пра­ви­тельств. коа­ли­ци­ях.

1950-е гг. для И. бы­ли от­ме­че­ны от­сут­ст­ви­ем эко­но­мич. и по­ли­тич. ста­биль­но­сти. И. ос­та­ва­лась аг­рар­ной стра­ной, на пром-сть и строи­тель­ст­во при­хо­ди­лось 28% ВНП, на до­лю с. х-ва – 32% (в нём бы­ло за­ня­то ок. 40% са­мо­дея­тель­но­го на­се­ле­ния, про­дук­ция аг­рар­но­го сек­то­ра со­став­ля­ла 60% ирл. экс­пор­та). Ве­ду­щей от­рас­лью с. х-ва по-преж­не­му бы­ло жи­вот­но­вод­ст­во. Эмиг­ра­ция в 1950-е гг. бы­ла вы­ше ес­те­ст­вен­но­го при­рос­та на­се­ле­ния И.; его чис­лен­ность со­кра­ща­лась на 12,5 тыс. чел. в год (к 1961 со­ста­ви­ла 2,8 млн. чел.; умень­ши­лась по срав­нению с нач. 1930-х гг. на 5%). Не­уча­стие И. в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны в ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции ос­лож­ни­ло её по­ло­же­ние на ме­ж­ду­нар. аре­не в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од. Толь­ко в 1955 стра­на бы­ла при­ня­та в ООН.

В 1957–73 у вла­сти вновь на­хо­ди­лась Фи­ан­на фойл, пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра за­ни­ма­ли И. Де Ва­ле­ра (до 1959), Ш. Ле­масс (до 1966), Дж. Линч (до 1973). В стра­не был про­ве­дён ряд ре­форм, в 1958 при­ня­та про­грам­ма эко­но­мич. раз­ви­тия, за ко­то­рой по­сле­до­ва­ли ещё две (1963–68 и 1969–72). И. ото­шла от по­ли­ти­ки про­тек­цио­низ­ма, уси­ли­лась экс­порт­ная ори­ен­та­ция её хо­зяй­ст­ва, про­во­ди­лась ли­ния на при­вле­че­ние иностр. ка­пи­та­ла пу­тём пре­дос­тав­ле­ния ему на­ло­го­вых льгот. В ре­зуль­та­те ус­пеш­но­го вы­пол­не­ния эко­но­мич. про­грамм И. пре­вра­ти­лась в ин­ду­ст­ри­аль­но-аг­рар­ную стра­ну, где до­ля пром-сти в ВВП к 1973 пре­вы­си­ла до­лю с. х-ва поч­ти в 2 раза. Воз­ник­ли но­вые от­рас­ли: ме­тал­лур­гич., хи­мич. пром-сть, ма­ши­но­строе­ние, про­из-во элек­тро­ни­ки и др. По тем­пам эко­но­мич. рос­та (4% в год) И. обо­гна­ла мн. стра­ны. За­мет­но по­вы­си­лись уро­вень и ка­че­ст­во жиз­ни ир­ланд­цев, со­кра­ти­лись без­ра­бо­ти­ца и эмиг­рация. Всту­п­ле­ние И. в ЕЭС (1973) от­кры­ло путь к её ин­те­гра­ции в ев­роп. по­ли­тич. и эко­но­мич. струк­ту­ры при со­хра­не­нии тра­диц. по­ли­ти­ки ней­тра­ли­те­та. С сер. 1970-х гг. И. на­ча­ла по­лу­чать фи­нан­со­вые суб­си­дии ев­роп. ор­га­ни­за­ций, б. ч. ко­то­рых на­прав­ля­лась на раз­ви­тие нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и под­го­тов­ку кад­ров. Од­на­ко к кон. 1970-х гг. тем­пы эко­но­мич. раз­ви­тия И. сни­зи­лись. В 1980-х гг. рез­ко уси­ли­лась ин­фля­ция (в ср. 20% в год), уро­вень без­ра­бо­ти­цы дос­тиг 15–17% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния (худ­ший по­ка­за­тель сре­ди стран ЕЭС), ре­аль­ная за­ра­бот­ная пла­та пром. ра­бо­чих со­кра­ти­лась на 4%, по­треб­ле­ние – на 8,5%. В ре­зуль­та­те воз­рос­шей эмиг­ра­ции (еже­год­но стра­ну по­ки­да­ло ок. 50 тыс. чел.) вновь со­кра­ти­лось на­се­ле­ние Ир­лан­дии.

Вслед­ст­вие ухуд­ше­ния эко­но­мич. и фи­нан­со­вых ус­ло­вий уве­ли­чил­ся гос. долг, в т. ч. внеш­ний. В це­лях ста­би­ли­за­ции эко­но­ми­ки пра­ви­тель­ст­вом И. бы­ла раз­ра­бо­та­на про­грам­ма нац. вос­ста­нов­ле­ния, ко­то­рая пре­ду­смат­ри­ва­ла ме­ры по кон­тро­лю над фи­нан­са­ми, со­кра­ще­ние зай­мов, соз­да­ние но­вых ра­бо­чих мест. Не от­ка­зы­ва­ясь от при­вле­че­ния иностр. ин­ве­сти­ций и ком­па­ний, пред­по­ла­га­лось сде­лать упор на раз­ви­тие нац. пром-сти и её бо­лее глу­бо­кую ин­те­гра­цию в ми­ро­вую эко­но­мич. сис­те­му.

В 1989 в стра­не на­чал­ся эко­но­мич. подъ­ём, в кон. 20 в. по­лу­чив­ший назв. ирл. «эко­но­ми­че­ское чу­до» (за И. за­кре­пи­лось назв. «кельт­ский тигр»). На­ли­чие ква­ли­фи­ци­ро­ван­ной и де­шё­вой ра­бо­чей си­лы (со зна­ни­ем англ. язы­ка), низ­кие на­ло­ги, на­ло­го­вые льго­ты и суб­си­дии для ин­ве­сто­ров, по­мощь ми­ро­вой ирл. ди­ас­по­ры, а так­же член­ст­во в ЕС и др. бла­го­при­ят­ные эко­но­мич. и по­ли­тич. фак­то­ры при­влек­ли в стра­ну круп­ные ком­па­нии (в пер­вую оче­редь аме­ри­кан­ские), соз­дав­шие в И. ряд совр. нау­ко­ём­ких от­рас­лей пром-сти, ори­ен­ти­ро­ван­ных на рын­ки стран Ев­ро­сою­за. В 1990–95 объ­ём ВВП еже­год­но уве­ли­чи­вал­ся в сред­нем на 5–6%, в 1995–2000 бла­го­да­ря рос­ту объ­ё­мов иностр. ин­ве­сти­ций – на 9–10% и бо­лее. В 2000–05, не­смот­ря на не­ко­то­рые не­га­тив­ные тен­ден­ции раз­ви­тия ми­ро­во­го хо­зяй­ст­ва (спад 2001–02 и др.), тем­пы рос­та эко­но­ми­ки И. в сред­нем со­ста­ви­ли ок. 5% в год. На­блю­да­лись бы­строе раз­ви­тие сек­то­ра ин­фор­мац. тех­но­ло­гий, рост объ­ё­мов строи­тель­ст­ва; про­дол­жал­ся при­ток иностр. ин­ве­сти­ций (св. 100 млрд. долл. в 2000–04). В 2006 объ­ём ВВП уве­ли­чил­ся на 5,2% (в со­пос­та­ви­мых це­нах), об­щая сум­ма ин­ве­сти­ций со­ста­ви­ла ок. 28% объ­ё­ма ВВП. Эко­но­мич. рост со­про­во­ж­дал­ся сни­же­ни­ем тем­пов ин­фля­ции (до 2,6%) и умень­ше­ни­ем без­ра­боти­цы (до 4% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния). Соз­да­ние но­вых ра­бо­чих мест, по­вы­ше­ние ка­че­ст­ва жиз­ни не толь­ко по­зво­ли­ли сни­зить эмиг­ра­цию, но и обес­пе­чи­ли при­ток ра­бо­чей си­лы, в ча­ст­но­сти из стран Вост. Ев­ро­пы.

Од­ной из важ­ных внут­ри­по­ли­тич. за­дач, сто­яв­ших пе­ред Ирл. рес­пуб­ли­кой по­сле 1949, бы­ло ог­ра­ни­че­ние влия­ния ка­то­лич. церк­ви на го­су­дар­ст­во и об­ще­ст­во. Толь­ко в 1995 на ре­фе­рен­ду­ме ир­ланд­цы ми­ни­маль­ным боль­шин­ст­вом (50,3%) про­го­ло­со­ва­ли за ис­клю­че­ние из Кон­сти­ту­ции пунк­та, за­пре­щаю­ще­го раз­во­ды.

От­но­ше­ния И. с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од бы­ли ос­лож­не­ны про­бле­мой Сев. И. Пра­ви­тель­ст­во И. не­од­но­крат­но в на­стой­чи­вой фор­ме тре­бо­ва­ло от Лон­до­на воз­вра­тить Сев. И. в со­став Ирл. рес­пуб­ли­ки. Экс­тре­ми­ст­ские груп­пи­ров­ки и Ирл. рес­пуб­ли­кан­ская ар­мия (ИРА) пы­та­лись ре­шить сев.-ирл. во­прос ме­то­да­ми на­си­лия и тер­ро­ра. Это спо­соб­ст­во­ва­ло обо­ст­ре­нию кон­флик­та в са­мой Сев. И. ме­ж­ду ир­ланд­ца­ми-ка­то­ли­ка­ми, вы­сту­пав­ши­ми за «вос­со­еди­не­ние нац. тер­ри­то­рии», и про­тес­тан­та­ми – сто­рон­ни­ка­ми унии с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей. На­чи­ная с 1960-х гг. кон­фликт при­об­рёл ха­рак­тер гражд. вой­ны. Пе­ред ли­цом эс­ка­ла­ции на­си­лия пра­витель­ст­во Ирл. рес­пуб­ли­ки вы­сту­пи­ло в под­держ­ку мир­но­го пу­ти ре­ше­ния сев.-ирл. про­бле­мы. В се­рии пе­ре­го­во­ров с брит. пра­ви­тель­ст­вом оно при­зна­ло не­об­хо­ди­мость учи­ты­вать ин­те­ре­сы и куль­тур­ные тра­ди­ции не толь­ко ка­то­ли­ков, но и про­тес­тант­ской час­ти на­се­ле­ния Сев. И., а так­же раз­де­лять по­ли­тич. власть ме­ж­ду ка­то­лич. и про­тес­тант­ской об­щи­на­ми. Эти и др. прин­ци­пы бы­ли за­кре­п­ле­ны в Са­нин­гдейл­ском со­гла­ше­нии 1973 (его вы­пол­не­ние бы­ло со­рва­но сев.-ирл. про­тес­тан­та­ми), а за­тем по­вто­ре­ны в анг­ло-ирл. со­гла­ше­нии 1985 и анг­ло-ирл. дек­ла­ра­ции 1993. В под­пи­сан­ном 10.4.1998 в Бел­фа­сте пра­ви­тель­ст­вом И. (с 1997 воз­глав­ля­ет­ся Б. Ахер­ном) со­гла­ше­нии с брит. пра­ви­тель­ст­вом и сев.-ирл. ка­то­лич. и про­тес­тант­ски­ми об­щи­на­ми (т. н. Со­гла­ше­ние Стра­ст­ной пят­ни­цы) ирл. сто­ро­на от­ка­за­лась от тре­бо­ва­ния не­мед­лен­ной пе­ре­да­чи Сев. И. в со­став И. В со­от­вет­ст­вии с дос­тиг­ну­той до­го­во­рён­но­стью Сев. И. долж­на ос­та­вать­ся в пре­де­лах Со­еди­нён­но­го Ко­ро­лев­ст­ва, по­ка это бу­дет от­ве­чать же­ла­ни­ям лю­дей, ко­то­рые там про­жи­ва­ют. В то же вре­мя брит. и ирл. пра­ви­тель­ст­ва обя­за­лись вве­сти в дей­ст­вие все ме­ха­низ­мы об­ра­зо­ва­ния объ­еди­нён­ной И., ес­ли то­го бу­дут хо­теть жи­те­ли Сев. И. В струк­ту­ре управ­ле­ния Сев. И. пре­ду­смат­ри­ва­лось соз­да­ние Со­ве­та ми­ни­ст­ров, ку­да долж­ны бы­ли вой­ти пред­ста­ви­те­ли как се­ве­ра, так и юга, а так­же фор­ми­ро­ва­ние ор­га­нов, от­ве­чаю­щих за реа­ли­за­цию со­гла­ше­ния и дей­ст­вую­щих по транс­гра­нич­но­му прин­ци­пу или в мас­шта­бах все­го ост­ро­ва. Из­ме­не­ние под­хо­да к ре­ше­нию во­про­са о «вос­со­еди­не­нии нац. тер­ри­то­рии» одоб­ри­ли на ре­фе­рен­ду­ме 22.5.1998 94% ир­ланд­цев. В по­сле­дую­щий пе­ри­од ирл. пра­ви­тель­ст­во в тес­ном кон­так­те с Лон­до­ном пред­при­ни­ма­ло ша­ги по пре­тво­ре­нию в жизнь дос­тиг­ну­тых до­го­во­рён­но­стей, в т. ч. по ра­зо­ру­же­нию вое­ни­зи­ров. груп­пи­ро­вок.

С нач. 1970-х гг. И. ста­ла иг­рать бо­лее за­мет­ную роль на ме­ж­ду­нар. аре­не. Она бы­ла три­ж­ды пред­став­ле­на в Со­вете Безо­пас­но­сти ООН, в 1996 пред­се­да­тель­ст­во­ва­ла в ЕС. В 1992 И. под­пи­са­ла Маа­ст­рихт­ский до­го­вор, в 2002 во­шла в зо­ну ев­ро. В 1999 стра­на при­сое­ди­ни­лась к про­грам­ме НАТО «Парт­нёр­ст­во ра­ди ми­ра».

Ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния ме­ж­ду И. и СССР бы­ли ус­та­нов­ле­ны в сент. 1973. В сент. 1999 со­сто­ял­ся пер­вый в ис­то­рии дву­сто­рон­них от­но­ше­ний офиц. ви­зит в Рос­сию пре­мьер-ми­ни­ст­ра И. В февр. 2001 Мо­ск­ву с ра­бо­чим ви­зи­том по­се­тил мин. ин. дел Б. Коу­эн. Еже­год­но про­хо­дят сес­сии Меж­пра­ви­тельств. к-та по раз­ви­тию де­ло­во­го со­труд­ни­че­ст­ва (по­след­няя, 6-я сес­сия со­стоя­лась 29.3.2006 в Мо­ск­ве), на ко­то­рых под­роб­но об­суж­да­ют­ся во­про­сы тор­го­во-эко­но­мич. и ин­ве­стиц. со­труд­ни­че­ст­ва. Объ­ём то­ва­ро­обо­ро­та ме­ж­ду Рос­си­ей и И. в 2005 со­ста­вил 996,6 млн. долл. Осн. стать­я­ми рос. экс­пор­та яв­ля­ют­ся ми­нер. удоб­ре­ния, ле­со­ма­те­риа­лы, син­те­тич. кау­чук, ме­тал­лы. В им­пор­те пре­об­ла­да­ют те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ное, ком­пь­ю­тер­ное обо­ру­до­ва­ние и орг­тех­ни­ка, мя­со-мо­лоч­ные про­дук­ты. Ди­на­мич­но раз­ви­ва­ют­ся от­но­ше­ния с И. в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния, нау­ки и куль­ту­ры.

Дополнительная литература:

Lyons F. S. Ireland since the famine. L., 1973;

Мон­гайт А. Л. Ар­хео­ло­гия За­пад­ной Ев­ро­пы. Ка­мен­ный век. М., 1973;

он же. Ар­хео­ло­гия За­пад­ной Ев­ро­пы. Брон­зо­вый и же­лез­ный ве­ка. М., 1974;

New gill history of Ireland. Oxf., 1976–2005–. Vol. 1–9–;

Сап­ры­кин Ю. М. Анг­лий­ское за­вое­ва­ние Ир­лан­дии (XII–XVII вв.). М., 1982;

Politics and so­ciety in contemporary Ireland. Alderchot, 1986;

Canny N. Kingdom and Colony: Ireland in the Atlantic World, 1560–1800. Balt.; L., 1988;

Foster R. F. Modern Ireland. 1600–1972. L., 1988;

Lee J.J. Ireland 1912–1985. Camb., 1989;

Пре­да­ния и ми­фы сред­не­ве­ко­вой Ир­лан­дии. М., 1991;

Ми­рош­ни­ков А. В. Ир­ланд­ская Рес­пуб­ли­ка. Во­ро­неж, 1997;

Britain and Ireland, 900–1300: insular responses to me­dieval European change. Camb., 1999;

O’Bri­en M., O’Brien C. C. A concise history of Ire­land. 3rd ed. L., 1999;

Collins N., Cradden T. Irish politics today. Manchester, 2001;

По­ля­ко­ва Е. Ю. Ир­лан­дия в ХХ в. М., 2002;

Бон­да­рен­ко Г. В. Ми­фо­логия про­стран­ст­ва Древ­ней Ир­лан­дии. М., 2003;

Paseta S. Modern Ireland. Oxf., 2003;

Revolution, counter-revo­lution and union: Ireland in the 1790-s. Camb., 2003;

Ferriter D. The transformation of Ire­land 1900–2000. L., 2005;

Medieval Ireland: an encyclopedia. N. Y.; L., 2005;

Бирн Ф. Дж. Ко­ро­ли и вер­хов­ные пра­ви­те­ли Ир­лан­дии. СПб., 2006;

Афа­нась­ев Г. Е. Ис­то­рия Ир­лан­дии. М., 2007.

Автор(ы) раздела: В. С. Не­фё­дов (ар­хео­ло­гия); Е. Ю. По­ля­ко­ва (с нач. 19 в.).

Хо­зяй­ст­во

И. от­но­сит­ся к чис­лу вы­со­ко­раз­ви­тых стран ми­ра. Объ­ём ВВП 177,2 млрд. долл. (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2006), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 41,8 тыс. долл. (4-е ме­сто в ми­ре по­сле Люк­сем­бур­га, Нор­ве­гии и США). Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,956 (2004, 4-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра по­сле Нор­ве­гии, Ис­лан­дии и Ав­ст­ра­лии).

В нач. 21 в. хо­зяй­ст­во И. име­ет яр­ко вы­ра­жен­ную экс­порт­ную ори­ен­та­цию: св. 80% про­дук­ции ирл. об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти (по стои­мо­сти) и св. 50% с.-х. про­дук­ции пред­на­зна­че­ны для экс­пор­та. Од­но­вре­мен­но св. 80% все­го пром. сы­рья им­пор­ти­ру­ет­ся; вы­со­ка до­ля им­порт­ных из­де­лий на ирл. рын­ке ма­шин, обо­ру­до­ва­ния, хи­ми­ка­тов и др. ви­дов го­то­вой про­дук­ции. Ус­ко­рен­ный эко­но­мич. рост вы­звал ряд не­га­тив­ных тен­ден­ций: в стра­не обо­ст­ри­лись про­бле­мы со­ци­аль­но­го не­ра­вен­ст­ва (2-е ме­сто по­сле США сре­ди эко­но­ми­че­ски раз­ви­тых стран ми­ра по раз­ни­це в уров­не до­хо­дов ме­ж­ду наи­бо­лее бо­га­ты­ми и наи­бо­лее бед­ны­ми слоя­ми на­се­ле­ния, 2004), уве­ли­чи­лась стои­мость ра­бо­чей си­лы, арен­ды пло­ща­дей и др. про­из­водств. за­трат. И., ин­тег­ри­ро­ван­ная в ми­ро­вую эко­но­ми­ку че­рез гло­баль­ные се­ти ТНК, ста­ла край­не уяз­ви­мой пе­ред из­ме­не­ния­ми конъ­юнк­ту­ры ми­ро­вых рын­ков и в по­ли­ти­ке иностр. ин­ве­сто­ров (напр., уг­ро­за за­кры­тия ря­да пред­при­ятий амер. ком­па­ния­ми «Moto­ro­la» в 2006, «Pfizer» в 2007–09, и др.).

В сфе­ре ус­луг соз­да­ёт­ся ок. 60% ВВП, в пром-сти и строи­тель­ст­ве – ок. 37%, с. х-ве, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве – ок. 3% (2005). В эко­но­ми­ке И. вы­де­ля­ют­ся 2 сек­то­ра – ино­стран­ный и на­цио­наль­ный. На до­лю иностр. ком­па­ний при­хо­дит­ся св. 1/2 объ­ё­ма ВВП и 92% стои­мо­сти экс­пор­та стра­ны (2006). В ря­де от­рас­лей эко­но­ми­ки бы­ст­ро раз­ви­ва­ют­ся ком­па­нии с пре­об­ла­да­ни­ем нац. ка­пи­та­ла (табл. 2).

Важ­ное ме­сто в эко­но­ми­ке за­ни­ма­ет гос-во. Гос. ком­па­нии кон­тро­ли­ру­ют клю­че­вые от­рас­ли энер­ге­ти­ки, транс­пор­та, сфе­ры об­ра­зо­ва­ния, здра­во­охра­не­ния и др. Все­го в гос. уч­ре­ж­де­ни­ях и на пред­при­яти­ях ра­бо­та­ют 325 тыс. чел. (ок. 18% всех за­ня­тых, 2004), из них в уч­ре­ж­де­ни­ях здра­во­охра­не­ния – 29,5%, об­ра­зо­ва­ния – 23,7%, центр. и ме­ст­ных ор­га­нах вла­сти – 21,9%, в ор­га­нах пра­во­по­ряд­ка – 3,9%, в воо­руж. си­лах – 3,6%, на гос. пред­при­яти­ях пром-сти, транс­пор­та и сфе­ры ус­луг – 17,4%. Раз­ви­ва­ют­ся пред­при­ятия ма­ло­го и сред­него биз­не­са. Напр., на до­лю ком­па­ний с пер­со­на­лом ме­нее 20 чел. при­хо­дит­ся ок. 60% об­ще­го чис­ла пред­при­ятий и ок. 10% за­ня­тых в об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти стра­ны.

Про­мыш­лен­ность. Один из клю­че­вых и наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся сек­то­ров ирл. эко­но­ми­ки. На её до­лю при­хо­дит­ся ок. 15% за­ня­тых (298 тыс. чел.) и ок. 17% объ­ё­ма ВВП (2005). С нач. 1990-х гг. стои­мость про­даж пром. про­дук­ции в сред­нем уве­ли­чи­ва­лась на 10% в год и к 2005 вы­рос­ла бо­лее чем в 4 раза (при­мер­но до 118 млрд. ев­ро). Рост пром. про­из-ва (2006) со­став­ля­ет ок. 5%.

Ок. 62% стои­мо­сти про­даж пром. про­дук­ции при­хо­дит­ся на до­лю 3 но­вых вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей (2005): хи­ми­ко-фар­ма­цев­тич. и хи­мич. пром-сть (26%), элек­трон­ную и элек­тро­тех­нич. пром-сть (25%), про­из-во и ти­ра­жи­ро­ва­ние ин­фор­мац. про­дук­тов, вклю­чая про­грамм­ные, на маг­нит­ных (ау­дио-, ви­део­кас­се­ты и др.) и оп­ти­че­ских (CD-, DVD-дис­ки и др.) но­си­те­лях (11%). Сре­ди тра­диц. от­рас­лей вы­де­ля­ет­ся пи­ще­вая пром-сть, вклю­чая про­из-во на­пит­ков и та­бач­ных из­де­лий (21%). Объ­ё­мы про­даж др. от­рас­лей (энер­ге­ти­ка, де­ре­во­об­ра­бот­ка, про­из-во стро­ит. ма­те­риа­лов, ме­тал­лур­гич., лёг­кая пром-сть и др.) ок. 17%. С 1994 по 2003 стои­мость про­даж пред­при­ятий хи­ми­ко-фар­ма­цев­тич. и хи­мич. пром-сти уве­ли­чи­лась в 6,6 раза, элек­трон­ной и элек­тро­тех­ни­че­ской – в 3,5 раза, пи­ще­вой – в 1,6 раза. За тот же пе­ри­од объ­ё­мы про­из-ва тек­стиль­ной, швей­ной и ко­же­вен­но-обув­ной от­рас­лей со­кра­ти­лись в 2,5 раза.

На до­лю пред­при­ятий, при­над­ле­жа­щих иностр. ком­па­ни­ям (все­го 1273 в 2005), при­хо­дит­ся ок. 4/5 стои­мо­сти про­даж и ок. 1/2 чис­лен­но­сти за­ня­тых в пром-сти, в т. ч. на до­лю амер. фирм ок. 2/3 и 1/3 со­от­вет­ст­вен­но. Иностр. ком­па­нии до­ми­ни­ру­ют в но­вых от­рас­лях – элек­трон­ной (83% объ­ё­ма про­даж и 84% за­ня­тых), хи­ми­ко-фар­ма­цев­ти­че­ской и хи­ми­че­ской (со­от­вет­ст­вен­но 96% и 80%), в ти­ра­жи­ро­ва­нии про­грамм­ных про­дук­тов (80% и 30%). Нац. пред­при­ятия (ча­ст­ные и го­су­дар­ст­вен­ные, все­го 7390) пре­об­ла­да­ют в энер­ге­ти­ке, а так­же в тра­диц. от­рас­лях пром-сти – пи­ще­вой, лёг­кой и др.

Энер­ге­ти­ка И. до 1970-х гг. в осн. бази­ро­ва­лась на собств. ре­сур­сах тор­фа, ка­мен­но­го уг­ля и гид­ро­энер­гии, с сер. 1970-х гг. – при­род­но­го га­за. С нач. 1990-х гг. объ­ё­мы энер­го­по­треб­ле­ния в сред­нем уве­ли­чи­ва­лись на 3,2% в год и в 2005 дос­тиг­ли 15,9 млн. т (в неф­тя­ном эк­ви­ва­лен­те). В струк­ту­ре то­п­лив­но-энер­ге­тич. ба­лан­са на нефть и неф­те­про­дук­ты при­хо­дит­ся 58% энер­го­по­треб­ле­ния (2005), при­род­ный газ – 22%, уголь – 13%, торф – 4% (15% в 1990), био­мас­су (дро­ва) – 1%, на про­чие во­зоб­нов­ляе­мые ви­ды энер­гии (гид­ро­энер­гия и энер­гия вет­ра) – 2%. По­треб­но­сти в сы­рой неф­ти (3,3 млн. т, 2005) и осн. часть по­треб­но­стей в неф­те­про­дук­тах (5,8 млн. т, гл. обр. ди­зель­ное то­п­ли­во, а так­же бен­зин, авиац. ке­ро­син и др.) по­кры­ва­ют­ся за счёт им­пор­та. На юге И., в Уайт­ги­те (граф­ст­во Корк), дей­ст­ву­ет един­ст­вен­ный в стра­не неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод (мощ­ность 3,5 млн. т пе­ре­ра­бот­ки сы­рой неф­ти в год). По­треб­ле­ние при­род­но­го га­за 3,9 млрд. м3 (2005). До­бы­ча при­род­но­го га­за (0,4 млрд. м3 в 2005; 2,7 млрд. м3 в 1996) осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на двух ме­сто­ро­ж­де­ни­ях в рай­оне Кор­ка: Кин­сейл-Хед на мор. шель­фе (с сер. 1970-х гг.) и Се­вен-Хедс на су­ше (с 2003). Ве­дут­ся ра­бо­ты (2007) по под­го­тов­ке к экс­плуа­та­ции мор. ме­сто­ро­ж­де­ния Кор­риб у зап. по­бе­ре­жья стра­ны (за­па­сы 20–30 млрд. м3; до­бы­чу га­за пла­ни­ру­ет­ся на­чать не ра­нее 2008). Ок. 90% по­треб­ляе­мо­го при­род­но­го га­за (3,5 млрд. м3, 2005) им­пор­ти­ру­ет­ся из Ве­ли­ко­бри­та­нии по га­зо­про­во­ду, про­ло­жен­но­му от бе­ре­гов Шот­лан­дии (про­пу­ск­ная спо­соб­ность 11 млрд. м3 в год). Тра­диц. ви­дом то­п­ли­ва в бы­ту, а так­же для вы­ра­бот­ки элек­тро­энер­гии на ТЭС ос­та­ёт­ся торф. До­бы­ча тор­фа (4,4 млн. т в 2005; ок. 8 млн. т в 1990) со­кра­ща­ет­ся вви­ду низ­кой рен­та­бель­но­сти и ис­то­ще­ния наи­бо­лее бо­га­тых ме­сто­ро­ж­де­ний. Осн. рай­он до­бы­чи – т. н. Боль­шие Бо­ло­та (в центр. час­ти стра­ны). До­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля из-за его низ­ко­го ка­че­ст­ва и до­ро­го­виз­ны пол­но­стью пре­кра­ще­на в 1993. Им­порт­ный уголь (2,6 млн. т в 2005) гл. обр. ис­поль­зу­ют на ТЭС. Осн. пор­ты и тер­ми­на­лы вво­за уг­ля – Дуб­лин, Корк, Мо­ни­пойнт (граф­ст­во Клэр), Фойнс (близ Ли­ме­ри­ка).

Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций 6 тыс. МВт (2005). Про­из-во элек­тро­энер­гии 25 млрд. кВт· ч, в т. ч. на ТЭС ок. 91% (из них 49% при­хо­дит­ся на ТЭС, ра­бо­таю­щие на при­род­ном га­зе, 24% – на уг­ле, ок. 21% – на ма­зу­те, св. 6% – на тор­фе). В чис­ле круп­ней­ших ТЭС – «Poolbeg», близ Дуб­ли­на (1020 МВт, на при­род­ном га­зе и ма­зу­те), «Agha­da», близ Кор­ка (540 МВт, пре­им. на при­род­ном га­зе, час­тич­но – на ди­зель­ном то­п­ли­ве); сре­ди ра­бо­таю­щих на уг­ле – ТЭС в Мо­ни­пойн­те (915 МВт). В Дуб­ли­не и Кор­ке дей­ст­ву­ют не­боль­шие ТЭС на био­га­зе. На ГЭС вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся ок. 4% элек­тро­энер­гии. Вы­де­ля­ет­ся ГАЭС (гид­ро­ак­ку­му­ли­рую­щая ЭС) «Turlough Hill» в граф­ст­ве Уик­лоу (292 МВт); сре­ди про­чих – ГЭС «Ardnacrusha» на р. Шан­нон (85 МВт, по­строе­на в 1920-е гг.), а так­же ГЭС на ре­ках Эрн (65 МВт), Лиф­фи (38 МВт) и Ли (27 МВт), по­стро­ен­ные в 1940–1950-х гг.; мно­го­чис­лен­ны ми­ни-ГЭС на ма­лых ре­ках. Вет­ро­вые энер­го­ус­та­нов­ки (все­го ок. 50 ком­плек­сов об­щей мощ­но­стью 500 МВт) да­ют ок. 5% элек­тро­энер­гии. В ста­дии строи­тель­ст­ва и про­ек­ти­ро­ва­ния на­хо­дит­ся св. 50 вет­ро­вых элек­тро­стан­ций об­щей мощ­но­стью ок. 800 МВт (2007); круп­ней­ший в ми­ре ком­плекс вет­ро­вых энер­го­ус­та­но­вок со­з­да­ёт­ся на вост. по­бе­ре­жье стра­ны (близ г. Арк­лоу). Ве­дут­ся ра­бо­ты (2007) по со­еди­не­нию энер­го­сис­тем И. и Сев. Ир­лан­дии и да­лее – с энер­го­сис­те­ма­ми Ве­ли­ко­бри­та­нии и ма­те­ри­ко­вой Ев­ро­пы.

Цвет­ная ме­тал­лур­гия пред­став­ле­на про­из-вом гли­но­зё­ма (сы­рья для алю­ми­ние­вой пром-сти), а так­же до­бы­чей иобо­га­ще­ни­ем по­ли­ме­тал­лич. руд. Про­из-во гли­но­зё­ма 1,5 млн. т (2005). Сырь­ём для гли­но­зём­но­го за­во­да ком­па­нии «Aughi­nish Alumina» (при­над­ле­жит рос. ком­па­нии «РУСАЛ»), рас­по­ло­жен­но­го близ г. Ли­ме­рик (про­из­водств. мощ­ность 1,8 млн. т в год), слу­жат бок­си­ты, вво­зи­мые из Гви­неи, час­тич­но из Ав­ст­ра­лии и Бра­зи­лии. Весь про­из­во­ди­мый гли­но­зём по­став­ля­ет­ся за пре­де­лы стра­ны, в т. ч. в Рос­сию. До­бы­ча по­ли­ме­тал­лич. руд ве­дёт­ся в граф­ст­ве Мит (на круп­ней­шем в Ев­ро­пе руд­ни­ке «Та­ра») швед. ком­па­ни­ей «Boliden», а так­же в граф­ст­ве Кил­кен­ни – на руд­ни­ках, при­над­ле­жа­щих брит. ком­па­нии «Anglo­Ameri­can» и ирл. «Arcon». Про­из-во цин­ко­вых кон­цен­тра­тов 429 тыс. т (в пе­ре­счё­те на ме­талл, 2005; 1-е ме­сто в Ев­ро­пе), свин­цо­вых кон­цен­тра­тов 64 тыс. т, се­реб­ра ок. 6 т. Цин­ко­вые кон­цен­тра­ты экс­пор­ти­ру­ют­ся, свин­цо­вые час­тич­но ис­поль­зу­ют­ся внут­ри стра­ны для про­из-ва ме­тал­ла (ок. 20 тыс. т свин­ца, 2005). За­вод пе­ре­дель­ной чёр­ной ме­тал­лур­гии в граф­ст­ве Корк (про­из­водств. мощ­ность ок. 0,5 млн. т ста­ли в год) за­крыт в 2001 как убы­точ­ный.

Ма­ши­но­строе­ние – ве­ду­щая от­расль пром-сти (ок. 27% стои­мо­сти про­даж и 1/3 об­ще­го чис­ла за­ня­тых в пром. произ-ве, 2005). Св. 90% стои­мо­сти про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния при­хо­дит­ся на до­лю элек­трон­ной и элек­тро­тех­нич. пром-сти (ЭЭП). В струк­ту­ре ЭЭП вы­де­ля­ют­ся: про­из-во пер­со­наль­ных ком­пь­ю­те­ров и офис­ной тех­ни­ки (58–60% стои­мо­сти про­даж), те­ле­ком­му­ни­кац. обо­ру­до­ва­ния (ок. 20%), элек­тро­тех­нич. из­де­лий (8–9%), про­дук­ции при­бо­ро­строе­ния (8–9%), ав­то­мо­биль­ной элек­тро­ни­ки (ок. 3%). По объ­ё­мам про­из-ва пер­со­наль­ных ком­пь­ю­те­ров (ок. 12 млн. шт., 2005) И. не ус­ту­па­ет Ве­ли­ко­бри­та­нии и Гер­ма­нии, а по стои­мо­сти их экс­пор­та (18,4 млрд. ев­ро, 2006) за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в Ев­ро­пе. Осн. про­из­во­ди­те­ли – амер. ком­па­нии «Dell» (за­вод в Ли­ме­ри­ке, про­из­водств. мощ­ность до 30 тыс. ком­пь­ю­те­ров в су­тки, сред­не­го­до­вой объ­ём про­даж ок. 10 млрд. ев­ро), а так­же «Hewlett-Packard», «IBM», «Apple». Раз­ви­то про­из-во ком­плек­тую­щих – мик­ро­про­цес­со­ров («Intel»), мик­ро­схем («Ana­log Devices»), но­си­те­лей ин­фор­ма­ции, в т. ч. бло­ков па­мя­ти («Hew­lett-Packard», «EMC»), дис­ко­во­дов и муль­ти­ме­дий­ных средств («Crea­tive Labs»). Ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли: офис­ной тех­ни­ки – амер. ком­па­нии «Xe­rox» (ко­пи­ро­валь­ные сис­те­мы и прин­те­ры) и «Hew­lett-Packard» (прин­те­ры), те­ле­ком­му­ни­кац. обо­ру­до­ва­ния – франц. ком­па­ния «Alcatel-Lucent», из­де­лий элек­тро­тех­нич. пром-сти – брит. «Glen Dimplex» (круп­ный за­вод по про­из-ву бы­то­вых элек­тро­на­гре­ва­тель­ных при­боров и сис­тем ото­пле­ния в граф­ст­ве Ла­ут, близ Дан­дол­ка; ок. 7 тыс. за­ня­тых, сред­не­го­до­вой объ­ём про­даж ок. 1,5 млрд. ев­ро), мед., оп­тич. тех­ни­ки и при­бо­ров – амер. ком­па­нии «Bos­ton Sci­enti­fic», «Med­tronic», «Bausch & Lomb» и др. Круп­ней­шее пред­при­ятие по про­из-ву ав­то­мо­биль­ной элек­тро­ни­ки (ирл. ста­ти­сти­кой вы­де­ля­ет­ся как под­от­расль транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния) – за­вод в Мал­лоу (граф­ст­во Корк) герм. фир­мы «Kostal» (объ­ём про­даж ок. 350 млн. ев­ро, 2005). Осн. цен­тры ЭЭП – Дуб­лин, Корк, Ли­ме­рик, Го­лу­эй, Уо­тер­форд, Дан­долк. Зна­чит. часть пред­при­ятий от­рас­ли раз­ме­ща­ет­ся в т. н. н.-и. и пром. пар­ках. Пре­об­ла­да­ют круп­ные пред­при­ятия, час­то имею­щие собств. под­раз­де­ле­ния НИОКР. Ок. 70% об­щего объ­ё­ма про­даж от­рас­ли при­хо­дит­ся на до­лю пред­при­ятий с чис­лом за­ня­тых св. 200 чел., в про­из-ве ком­пь­ю­те­ров и офис­ной тех­ни­ки – св. 90% (в т. ч. на до­лю пред­при­ятий с пер­со­на­лом св. 500 чел. – ок. 85%).

Бы­ст­ро­ра­сту­щая и важ­ная от­расль пром-сти (ок. 12% об­щей стои­мо­сти про­даж пром. про­дук­ции стра­ны, 2005) – про­из-во и ти­ра­жи­ро­ва­ние ин­фор­мац. про­дук­тов, в т. ч. на маг­нит­ных и оп­тич. но­си­те­лях, вклю­чая про­грамм­ные про­дук­ты (св. 90% объ­ё­мов про­даж от­рас­ли; про­из-во дан­ной про­дук­ции ме­ж­ду­нар. ста­ти­сти­ка обыч­но от­но­сит к элек­трон­ной пром-сти), на бу­маж­ных но­си­те­лях (из­да­тель­ское де­ло и по­ли­гра­фич. пром-сть – ок. 10%). И. – один из ве­ду­щих в ми­ре про­из­во­ди­те­лей и 1-й в ми­ре экс­пор­тёр средств про­грамм­но­го обес­пе­че­ния (ок. 1/2 стои­мо­сти про­даж про­грамм­ных про­дук­тов в ЕС). В И. дей­ст­ву­ют пред­при­ятия всех круп­ней­ших ми­ро­вых раз­ра­бот­чи­ков и про­из­во­ди­те­лей средств про­грамм­но­го обес­пе­че­ния – ком­па­ний «Microsoft» (объ­ём про­даж св. 8 млрд. ев­ро, 2005), «Oracle» (ок. 2 млрд. ев­ро), «Symantec», «Google», «Yahoo», «Xilinx» и др. Осн. цен­тры от­рас­ли – Дуб­лин, Корк, Го­лу­эй.

Хи­ми­ко-фар­ма­цев­тич. и хи­мич. про­мышленность (св. 1/4 стои­мо­сти про­даж пром. про­дук­ции и ок. 1/2 объ­ё­ма то­вар­но­го экс­пор­та стра­ны, 2006) – вто­рая по зна­чи­мо­сти пром. от­расль по­сле ма­ши­но­строе­ния. Ок. 90% объ­ё­мов про­из-ва при­хо­дит­ся на до­лю фар­ма­цев­тич. про­дук­ции, в т. ч. го­то­вых ле­кар­ст­вен­ных пре­па­ра­тов и их ак­тив­ных ин­гре­ди­ен­тов. По объ­ё­мам про­из-ва фар­ма­цев­тич. про­дук­ции (св. 40 млрд. ев­ро, 2006) и её экс­пор­та (37,5 млрд. ев­ро) И. ус­ту­па­ет в Ев­ро­пе толь­ко Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Гер­ма­нии, а по раз­ме­рам чис­то­го экс­пор­та (экс­порт ми­нус им­порт) за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в ми­ре. В от­рас­ли пред­став­ле­ны все ве­ду­щие фар­ма­цев­тич. ком­па­нии ми­ра: амер. «Pfizer», «Ab­bott», «Wyeth», «Johnson & Johnson», «Schering-Plough»; брит. «GlaxoSmith­Kline» и «AstraZeneca»; швейц. «No­var­tis» и др. Круп­ней­шая нац. фар­ма­цев­тич. ком­па­ния – «Élan» (объ­ём про­даж 427 млн. ев­ро, 2005). Боль­шин­ст­во фар­ма­цев­тич. пред­прия­тий (мно­гие из них име­ют свои под­раз­де­ле­ния НИОКР) рас­по­ло­же­ны в Дуб­ли­не, Кор­ке, Ли­ме­ри­ке, Го­лу­эе, Слай­го. Сре­ди от­рас­лей хи­мич. пром-сти вы­де­ля­ют­ся пе­ре­ра­бот­ка пла­ст­масс (стои­мость про­даж 1,5 млрд. ев­ро, 10 тыс. за­ня­тых, 2005), а так­же про­из-во син­те­тич. мою­щих средств (за­вод амер. ком­па­нии «Procter & Gamble», близ Ли­ме­ри­ка, и др.) и кле­ёв (за­вод герм. фир­мы «Henkel» в Дуб­ли­не).

Пи­ще­вая пром-сть (вклю­чая про­из-во на­пит­ков и та­бач­ных из­де­лий) по мас­шта­бам про­из-ва за­ни­ма­ет 3-е ме­сто сре­ди пром. от­рас­лей И., в зна­чит. сте­пени ори­ен­ти­ру­ет­ся на ме­ст­ное сы­рьё (св. 50% стои­мо­сти, 2005) и внутр. ры­нок (ок. 70% объ­ё­ма про­даж). Ве­ду­щие от­рас­ли – мяс­ная и мо­лоч­ная; раз­ви­ты про­из-во на­пит­ков, а так­же хле­бо­бу­лоч­ная, са­хар­ная и кон­ди­тер­ская, рыб­ная пром-сть. Про­из-во осн. ви­дов про­до­вольств. про­дук­ции (2005): мя­со ок. 1 млн. т, сли­воч­ное мас­ло 141 тыс. т (3-е ме­сто в Зап. Ев­ро­пе по­сле Гер­ма­нии и Фран­ции), сы­ры 119 тыс. т, са­хар 205 тыс. т; про­из-во вис­ки ок. 10 млн. л, пи­ва 900 млн. л (ок. 220 л в рас­чё­те на 1 жит. стра­ны). Ирл. экс­порт про­до­вольств. то­ва­ров, вклю­чая с.-х. про­дук­цию (ок. 7 млрд. долл., 2005), тра­ди­ци­он­но пре­вы­ша­ет им­порт (ок. 3 млрд. долл.). И. за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в Ев­ро­пе по экс­пор­ту го­вя­ди­ны, в зна­чит. объ­ё­мах по­став­ля­ет за пре­де­лы стра­ны сли­воч­ное мас­ло, су­хое мо­ло­ко, дет­ское пи­та­ние, ры­бу и ры­бо­про­дук­ты, а так­же вис­ки (в т. ч. под брен­дом «Джейм­сон»), пи­во («Гин­нес» и др.), ли­кё­ры («Бей­лис»). В сфе­ре про­из-ва про­до­вольств. то­ва­ров и на­пит­ков пре­об­ла­да­ют ирл. фир­мы (ок. 3/4 за­ня­тых в от­рас­ли), круп­ней­шие из них – «Glan­bia», «Fyffes», «Greenco­re», «Kerry», «C&C»; сре­ди иностр. ком­па­ний вы­де­ля­ют­ся брит. «Dia­geo» (ал­ко­голь­ные на­пит­ки) и амер. «Co­ca-Cola».

Пром-сть стро­ит. ма­те­риа­лов ба­зи­ру­ет­ся на ирл. сы­рье (из­вест­няк, гипс, до­ло­ми­ты, гра­нит и др.) и в осн. ра­бо­та­ет на внутр. ры­нок. В 2001–05 объ­ё­мы про­из-ва воз­рос­ли бо­лее чем в 1,5 ра­за – до 2,3 млрд. ев­ро (св. 2% стои­мо­сти про­даж пром. про­дук­ции), в от­рас­ли за­ня­то 10,8 тыс. чел. (2005). Ве­ду­щая ком­па­ния – «CRH» (вто­рая по раз­ме­рам нац. ком­па­ния в стра­не). Де­ре­во­обра­ба­ты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная пром-сть (стои­мость про­даж ок. 1,9 млрд. ев­ро, 10,3 тыс. за­ня­тых, 2005) ба­зи­ру­ет­ся на им­порт­ном сы­рье, но в осн. об­слу­жи­ва­ет внутр. ры­нок. В нач. 21 в. объ­ё­мы про­из-ва от­рас­ли рас­тут, гл. обр. в свя­зи с уве­ли­че­ни­ем спро­са на де­рев. ма­те­риа­лы и кон­ст­рук­ции для стро­ит. нужд. Про­из-во стан­дарт­но­го круг­ло­го ле­са 2542 тыс. м3, пи­ло­ма­те­риа­лов 939 тыс. м3, дре­вес­но-стру­жеч­ных плит 841 тыс. м3 (2004). Про­чие от­рас­ли пром-сти – ме­бель­ная (стои­мость про­даж 646 млн. ев­ро, 5,6 тыс. за­ня­тых, 2005), тек­стиль­ная и швей­ная (604 млн. ев­ро, ок. 5 тыс. за­ня­тых), ко­же­вен­но-обув­ная (44 млн. ев­ро, 0,4 тыс. за­ня­тых) – ха­рак­те­ри­зу­ют­ся не­боль­ши­ми мас­шта­ба­ми про­из-ва и на­хо­дят­ся в со­стоя­нии за­тяж­но­го спа­да.

И. за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в ЕС по удель­но­му ве­су строи­тель­ст­ва в струк­ту­ре ВВП (ок. 20%, 2005), а так­же в струк­ту­ре за­ня­то­сти на­се­ле­ния (ок. 13%). В 2000–06 объ­ё­мы стро­ит. ра­бот вы­рос­ли с 18 до 32 млрд. ев­ро, чис­ло за­ня­тых – со 165 тыс. до 263 тыс. чел. Ок. 2/3 объ­ё­мов стро­ит. ра­бот при­хо­дит­ся на жи­лищ­ное строи­тель­ст­во. В рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния в И. стро­ит­ся жи­лья в 7,5 раза боль­ше, чем в Ве­ли­ко­бри­та­нии, и в 4 раза боль­ше, чем в ЕС в це­лом. Нац. план раз­ви­тия стра­ны на 2006–13 пре­ду­смат­ри­ва­ет строи­тель­ст­во 100 тыс. еди­ниц жи­лья (60 тыс. – бес­плат­но­го и 40 тыс. – по дос­туп­ным це­нам).

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Об­щий объ­ём с.-х. про­из-ва 4962 млн. ев­ро (2005; по це­нам про­из­во­ди­те­лей), чис­ло за­ня­тых 109,6 тыс. чел. (270 тыс. чел. в 1999). И. пол­но­стью обес­пе­чи­ва­ет свои по­треб­но­сти в про­дук­ции жи­вот­но­вод­ст­ва (мя­со, мо­ло­ко, яй­ца и др.), а так­же в ря­де про­дук­тов рас­те­ние­вод­ст­ва (кар­то­фель, яч­мень, овёс, кор­не­пло­ды). И. – круп­ный экс­пор­тёр жи­вот­но­водч. про­дук­ции. Вво­зят­ся пше­ни­ца (ок. 1/2 по­треб­ле­ния), а так­же фрук­ты и ово­щи. Зна­чит. роль в раз­ви­тии с.-х. про­из-ва иг­ра­ют суб­сидии ЕС (1813 млн. ев­ро в 2006; 1684 млн. ев­ро в 2005); св. 1/2 все­го объ­ё­ма суб­си­дий по­лу­ча­ют бо­лее от­ста­лые с.-х. рай­оны на за­па­де и се­ве­ре стра­ны.

С.-х. уго­дья за­ни­ма­ют 4,3 млн. га (2005; ок. 62% пло­ща­ди стра­ны), из них лу­га и па­ст­би­ща – 91%, об­ра­ба­ты­вае­мые зем­ли – 9% (один из са­мых низ­ких в ми­ре по­ка­за­те­лей, на­ря­ду с Ав­ст­ра­ли­ей, Но­вой Зе­лан­ди­ей и Ис­лан­ди­ей). Из об­щей пло­ща­ди лу­гов и па­ст­бищ на окуль­ту­рен­ные па­ст­би­ща при­хо­дит­ся 57%, под мно­го­лет­ни­ми тра­ва­ми, ис­поль­зуе­мы­ми для при­го­тов­ле­ния си­ло­са, – 26%, под се­но­ко­са­ми – 4%, ос­таль­ные зем­ли – не­окуль­ту­рен­ные па­ст­би­ща. В стра­не ок. 135 тыс. с.-х. ферм (2003), поч­ти все они се­мей­ные. Ок. 50% ферм спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на раз­ве­де­нии мяс­но­го ско­та, 19% – мо­лоч­но­го ско­та, 15% – ско­та и овец, 9% – овец, 7% – на рас­те­ние­вод­ст­ве и сме­шан­ном ве­де­нии хо­зяй­ст­ва. Ср. раз­мер зе­мель­но­го на­де­ла фер­мы 32 га (в це­лом по ЕС 19 га). Ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся совр. с.-х. тех­ни­ка (в ср. 1 трак­тор на 3 га паш­ни, 2003) и удоб­ре­ния.

Ве­ду­щая от­расль – жи­вот­но­вод­ст­во (74% стои­мо­сти аг­рар­ной про­дук­ции, 2005), в т. ч. мяс­ное и мо­лоч­ное ско­товод­ст­во (56%, из них мяс­ная про­дук­ция 29%, мо­лоч­ная – 27%), сви­но­вод­ст­во (6%), ко­не­вод­ст­во (5%), ов­це­вод­ст­во (4%), пти­це­вод­ст­во (3%). По­го­ло­вье (тыс., 2005): круп­но­го ро­га­то­го ско­та 6850 (в т. ч. мо­лоч­ных ко­ров 1082), сви­ней 1660, овец 6218, ло­ша­дей ок. 72, до­маш­ней пти­цы 12300. Про­из-во (тыс. т, 2005): цель­но­го ко­ровь­е­го мо­ло­ка 5500, го­вя­ди­ны 590, сви­ни­ны 237, ба­ра­ни­ны 70,8, мя­са пти­цы 123,4 (в т. ч. ку­ри­ное мя­со 88,7, мя­со ин­де­ек 32,3). Важ­ная от­расль жи­вот­но­вод­ст­ва – раз­ве­де­ние мяс­но­го ско­та (в осн. фриз­ской по­ро­ды), гл. обр. ори­ен­ти­ро­ван­ное на экс­порт го­вя­ди­ны. Ус­ко­рен­но раз­ви­ва­ет­ся мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во. Б. ч. по­го­ло­вья круп­но­го ро­га­то­го ско­та (ок. 60% мяс­но­го и 76% мо­лоч­но­го ста­да) со­сре­до­то­че­на на юге и вос­то­ке стра­ны; здесь в осн. раз­во­дят и ло­ша­дей (для спор­тив­ных це­лей и ис­поль­зо­ва­ния в ка­че­ст­ве тяг­ло­вой си­лы). Гл. аре­ал ов­це­вод­ст­ва – за­пад стра­ны с его ме­нее пло­до­род­ны­ми поч­ва­ми. Сви­но­вод­ст­во и пти­це­вод­ст­во раз­ви­ва­ют­ся на ин­ду­ст­ри­аль­ной ос­но­ве, гл. обр. вбли­зи круп­ных го­ро­дов (Дуб­ли­на, Кор­ка и др.).

На рас­те­ние­вод­ст­во при­хо­дит­ся ок. 26% стои­мо­сти аг­рар­ной про­дук­ции (2005), в т. ч. кор­мо­вые куль­ту­ры со­став­ля­ют 14%, кар­то­фель и пло­до­овощ­ные куль­ту­ры – 4%, зер­но­вые (про­до­воль­ст­вен­ные) куль­ту­ры – 3%, гри­бы – 2%, са­хар­ная свёк­ла – 1%, др. куль­ту­ры (вклю­чая тур­непс) – 2%. Зер­но­вые куль­ту­ры за­ни­ма­ют св. 70% по­сев­ных пло­ща­дей (276 тыс. га, 2005; из них яч­мень – 60%, пше­ни­ца – 34%, овёс – 6%); са­хар­ная свёк­ла – 31 тыс. га, кар­то­фель – 12 тыс. га, го­рох и бо­бы – 3 тыс. га, рапс – 3 тыс. га, др. куль­ту­ры – 61 тыс. га. Гл. зер­но­вая куль­ту­ра – яч­мень, ок. 3/4 сбо­ров ко­то­ро­го идёт на корм ско­ту, ос­таль­ное ис­поль­зу­ет­ся для пи­во­ва­ре­ния. Сбор (тыс. т, 2005): зер­но­вые 1934 (в т. ч. яч­мень 1025, пше­ни­ца 798, овёс 111), са­хар­ная свёк­ла 1395, кар­то­фель 422, го­рох и бо­бы 17, рапс 13, а так­же фрук­ты и ово­щи 244, гри­бы (шам­пинь­о­ны) 62; про­из-во ис­кусств. дёр­на 436 тыс. т. Ср. уро­жай­ность зер­но­вых ок. 70 ц/га (в 2002–04). Ок. 80% об­ще­го сбо­ра зер­но­вых и боль­шин­ст­ва ос­таль­ных куль­тур да­ют юж. и вост. рай­оны стра­ны. Кар­то­фе­ле­вод­ст­во рас­про­стра­не­но по­все­ме­ст­но, ок. 45% се­мен­но­го кар­то­фе­ля вы­ра­щи­ва­ет­ся в граф­ст­ве До­не­гол на се­ве­ро-за­па­де И. Про­дук­ция рас­те­ние­вод­ст­ва в осн. по­треб­ля­ет­ся внут­ри стра­ны, ок. 80% гри­бов по­став­ля­ет­ся на экс­порт (гл. обр. в Ве­ли­ко­бри­та­нию).

Сфе­ра ус­луг. Круп­ней­ший и один из наи­бо­лее бы­ст­ро рас­ту­щих сек­то­ров эко­но­ми­ки И. Об­щая стои­мость ус­луг оце­ни­ва­ет­ся в 70–80 млрд. ев­ро (2006); по экс­пор­ту ус­луг (53,3 млрд. ев­ро) И. за­ни­ма­ет 10-е ме­сто в ми­ре. В сфе­ре ус­луг вы­де­ля­ют­ся: оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля (22,9% за­ня­тых, 2005), фи­нан­со­вые, де­ло­вые и проф. ус­лу­ги (22,3%), гос­ти­нич­ный биз­нес и об­ществ. пи­та­ние (9,6%), а так­же здра­во­охра­не­ние (16,1%), об­ра­зо­ва­ние (10,6%), др. ус­лу­ги (18,5%), в т. ч. транс­порт, связь, адм. ус­лу­ги. На до­лю иностр. ком­па­ний при­хо­дит­ся ок. 40% об­щей стои­мо­сти ус­луг и ок. 22% за­ня­тых в этом сек­то­ре эко­но­ми­ки.

В сфе­ре роз­нич­ной тор­гов­ли дей­ст­вуют брит. ком­па­нии «Tesco» (про­до­вольств. и пром. то­ва­ры, про­да­жи – 2,5 млрд. ев­ро, 2005), «Next» (оде­ж­да), «Argos» (бы­то­вая тех­ни­ка и др.); круп­ней­шая ирл. фир­ма – «Primark» (тор­гов­ля оде­ж­дой и обу­вью). Ве­ду­щие фир­мы в сфе­ре об­ществ. пи­та­ния – амер. «McDo­nalds», «Starbucks», «Bur­ger King» и «Subway».

Уч­ре­ж­де­ния и пред­при­ятия бы­ст­ро­раз­ви­ваю­ще­го­ся сек­то­ра фи­нан­со­вых, де­ло­вых и проф. ус­луг (вклю­чая ком­пь­ю­тер­ные ус­лу­ги) в осн. скон­цен­три­ро­ва­ны в рай­оне Дуб­ли­на. Здесь раз­ме­ща­ют­ся го­лов­ные офи­сы гл. нац. бан­ков (Bank of Ireland, AIB и др.), фи­лиа­лов и от­де­ле­ний ок. 450 за­ру­беж­ных, в т. ч. ме­ж­ду­нар., бан­ков (Citibank, Chase Man­hattan, Bank of America, Deutsche Bank, ABN Amro и др.). Ок. 700 кон­суль­тац. фирм спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся в об­лас­ти пра­ва, ау­ди­та, бух­гал­тер­ско­го учё­та, на­ло­го­об­ло­же­ния и др. Офи­сы мн. уч­ре­ж­де­ний рас­по­ло­же­ны в ком­плек­се зда­ний Ме­ж­ду­нар. цен­тра фи­нан­со­вых ус­луг (1987; об­щий сред­не­го­до­вой обо­рот св. 1 трлн. ев­ро). И. – круп­ный ми­ро­вой экс­пор­тёр фи­нан­со­вых, де­ло­вых и проф. ус­луг (ок. 60% все­го объ­ё­ма экс­пор­та ус­луг, в т. ч. 35% – ком­пь­ю­тер­ные ус­лу­ги), яв­ля­ет­ся так­же гл. оф­шор­ной зо­ной Ев­ро­пы (на­ря­ду с Люк­сем­бур­гом).

По объ­ё­му ком­пь­ю­тер­ных ус­луг (вклю­ча­ют кон­суль­та­ции и ус­лу­ги в об­лас­ти ис­поль­зо­ва­ния ком­пь­ю­тер­но­го и те­ле­ком­му­ни­кац. обо­ру­до­ва­ния, раз­ра­бот­ки про­грамм­но­го обес­пе­че­ния, соз­да­ния баз дан­ных и др.) И. за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в Ев­ро­пе. В этом сек­то­ре (ирл. офиц. ста­ти­сти­кой не вы­де­ля­ет­ся), по разл. оцен­кам, соз­да­ёт­ся от 4 до 8% ВВП и скон­цен­три­ро­ва­но от 8 до 13% всех за­ня­тых в эко­но­ми­ке стра­ны (2005). В И. дей­ству­ют все гл. ми­ро­вые ком­па­нии в об­лас­ти ин­фор­мац. тех­но­ло­гий, вклю­чая амер. «Microsoft», «Oracle», «Syman­tec» и др. По­лу­чи­ла раз­ви­тие нац. ин­ду­ст­рия ин­фор­мац. тех­но­ло­гий, пред­став­лен­ная от­но­си­тель­но не­боль­ши­ми фир­ма­ми, как пра­ви­ло, имею­щи­ми уз­кую спе­циа­ли­за­цию (в об­лас­ти бан­ков­ско­го де­ла, те­ле­ком­му­ни­ка­ций, ин­фор­мац. безо­пас­но­сти, средств ин­те­гра­ции, обу­че­ния че­рез Ин­тер­нет и др.). До 80% всех ком­пь­ю­тер­ных ус­луг (по стои­мо­сти) ока­зы­ва­ет­ся за­ру­беж­ным за­каз­чи­кам (экс­пор­ти­ру­ет­ся).

В сек­то­ре рек­реа­ци­он­ных ус­луг и ту­риз­ма соз­да­ёт­ся ок. 6% ВВП (св. 100тыс. за­ня­тых, 2005). Об­щий объ­ём до­хо­дов от ту­риз­ма св. 5,4 млрд. ев­ро, в т. ч. от ино­стран­но­го – 4,3 млрд. ев­ро. В 2006 стра­ну по­се­ти­ли 7,4 млн. иностр. ту­ри­стов (7,0 млн. в 2005; св. 50% – из Ве­ли­ко­бри­та­нии). Ок. 1/2 (49%) всех по­ез­док в И. со­вер­ша­ет­ся для от­ды­ха, 30% – для по­се­ще­ния дру­зей и род­ст­вен­ни­ков, 14% – ту­ризм с де­ло­вы­ми це­ля­ми, 7% – для учё­бы и др. (2005). Наи­бо­лее бы­стры­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ет­ся де­ло­вой ту­ризм, свя­зан­ный с рас­ши­ре­ни­ем дея­тель­но­сти в И. за­ру­беж­ных фирм. Зна­чит. по­мощь раз­ви­тию ту­риз­ма ока­зы­ва­ет го­су­дар­ст­во (в 2007–13 из гос. бюд­же­та вы­де­ля­ет­ся 800 млн. ев­ро на пря­мую под­держ­ку ту­риз­ма, а так­же св. 3,6 млрд. ев­ро – на со­хра­не­ние ис­то­рич. па­мят­ни­ков, раз­ви­тие куль­ту­ры, спор­та и др.).

Транс­порт. И. име­ет од­ну из са­мых гус­тых в ми­ре се­тей внутр. транс­порт­ных ком­му­ни­ка­ций. Из об­ще­го объ­ё­ма внутр. гру­зо­пе­ре­во­зок (ок. 11,5 млрд. т·км в 2005) св. 95% при­хо­дит­ся на ав­то­мо­биль­ный, 3% – на же­лез­но­до­рож­ный, 1% – на тру­бо­про­вод­ный транс­порт, 1% – на мор. ка­бо­таж. Из об­ще­го объ­ё­ма внутр. пе­ре­во­зок пас­са­жи­ров (35 млрд. пас­са­жи­ро-ки­ло­мет­ров) на ав­то­мо­биль­ный транс­порт при­хо­дит­ся 94%, на ж.-д. транс­порт – 6%. Транс­порт­ное хо­зяй­ст­во в осн. на­хо­дит­ся под кон­тро­лем гос-ва. Ж.-д. и ав­то­бус­ное со­об­ще­ние – в ве­де­нии гос. «Irish Transport Company», с до­чер­ни­ми струк­ту­ра­ми (Управ­ле­ние же­лез­ных до­рог, Управ­ле­ние ав­то­бус­но­го со­об­щения и др.); дей­ст­ву­ют гос. ком­па­нии, управ­ляю­щие мор. пор­та­ми стра­ны, аэро­пор­та­ми и др. Ав­то­мо­биль­ные до­ро­ги И. на­хо­дят­ся в ве­де­нии Нац. ав­тодо­рож­но­го управ­ле­ния (National Ro­ads Autho­rity). Пе­ре­во­зит­ся ок. 60 млн. т внеш­не­тор­го­вых гру­зов (2005), из них ок. 84% – мор. транс­пор­том, 12% – ав­то­мо­биль­ным (в осн. экс­порт­но-им­порт­ные гру­зы, иду­щие че­рез пор­ты Сев. Ир­лан­дии), 3% – тру­бо­про­вод­ным, 0,7% – авиа­ци­он­ным, 0,3% – же­лез­но­до­рож­ным. Ме­ж­ду­нар. пас­са­жир­ские пе­ре­воз­ки – ок. 40 млн. чел. (2005); сре­ди пас­са­жи­ров, на­прав­ляю­щих­ся за пре­де­лы о. Ир­лан­дия, ок. 31 млн. чел. поль­зу­ют­ся авиац. транс­пор­том, ок. 4 млн. чел. – мор­ским; гра­ни­цу с Сев. Ир­лан­ди­ей пе­ре­се­ка­ют ок. 5 млн. пас­са­жи­ров (в т. ч. 4 млн. чел. ис­поль­зу­ют ав­то­мо­биль­ный, ок. 1 млн. чел. – ж.-д. транс­порт).

Дли­на ав­то­мо­биль­ных до­рог 96,6 тыс. км (2003; все до­ро­ги с твёр­дым по­кры­ти­ем), ско­ро­ст­ных ав­то­ма­ги­ст­ра­лей ок. 250 км (2005). По плот­но­сти се­ти до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем (1380 км на 1000 км2) И. ус­ту­па­ет в ЕС толь­ко стра­нам Бе­ни­люк­са и Ве­ли­ко­бри­та­нии. Ав­то­до­рож­ная сеть наи­бо­лее раз­ви­та на вос­то­ке стра­ны (в рай­оне Дуб­ли­на). Осн. ав­то­ма­ги­ст­ра­ли со­еди­ня­ют Дуб­лин с круп­ны­ми го­ро­да­ми – Кор­ком, Ли­ме­ри­ком, Уо­тер­фор­дом, Го­луэ­ем, Слай­го и др., а так­же с Бел­фа­стом (Сев. Ир­лан­дия). Важ­ную роль иг­ра­ет ав­то­ма­ги­ст­раль, иду­щая вдоль зап. по­бе­режья стра­ны, от Го­лу­эя на юг – в Ли­ме­рик, Корк, Уо­тер­форд (т. н. Ат­лан­тич. ко­ри­дор). Обес­пе­чен­ность на­се­ле­ния лег­ко­вы­ми ав­то­мо­би­ля­ми – ок. 390 на 1000 чел. (2004).

Дли­на же­лез­ных до­рог 3312 км (2005), из них 1947 км с ши­ро­кой ко­ле­ёй (1600 мм; 46 км элек­три­фи­ци­ро­ва­но), 1365 км – уз­ко­ко­лей­ные (914 мм; ис­поль­зу­ют­ся гл. обр. для пе­ре­воз­ки тор­фа). Объ­ё­мы ж.-д. гру­зо­пе­ре­во­зок со­кра­ща­ют­ся (303 млн. т·км в 2005; 516 млн. т·км в 2001). В 2005 пе­ре­ве­зе­но 1,8 млн. т гру­зов, из них ру­ды ме­тал­лов – ок. 30% (по ве­су), пи­во – 22%, це­мент – 15%, са­хар­ная свёк­ла – 13%, пр. гру­зы – 20%.

Мор. транс­порт обес­пе­чи­ва­ет осн. часть ме­ж­ду­нар. гру­зо­вых и ок. 10% ме­ж­ду­нар. пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок. В 2005 ирл. пор­ты об­ра­бо­та­ли 52,1 млн. т внеш­не­тор­го­вых гру­зов, в т. ч. 30% – на­ва­лоч­ные гру­зы, 28% – на­лив­ные, 23% – пе­ре­гру­жае­мые с су­дов ти­па «ро-ро» (из них св. 95% – боль­ше­груз­ные ав­то­мо­би­ли-трей­ле­ры), 15% – кон­тей­не­ры, 4% – ге­не­раль­ные гру­зы. Круп­ней­шие мор. пор­ты (св. 80% все­го гру­зо­обо­ро­та, 2004) – Дуб­лин (17,9 млн. т) и Шан­нон-Фойнс (груп­па пор­то­вых ком­плек­сов и тер­мина­лов в эс­туа­рии р. Шан­нон; 10,6 млн. т). По­дав­ляю­щая часть внеш­не­тор­го­вых гру­зов пе­ре­во­зит­ся иностр. су­да­ми. Под фла­гом И. за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны 23 тор­го­вых суд­на (св. 1000 рег. бр.-т ка­ж­дое) об­щим во­до­из­ме­ще­ни­ем 103,6 тыс. рег. бр.-т, или 145,0 тыс. т дед­вей­та (2006); 21 ирл. тор­го­вое суд­но хо­дит под фла­га­ми др. стран (Ни­дер­лан­дов, Кип­ра, Ба­гам­ских Ост­ро­вов, Па­на­мы и др.). Ок. 97% ме­ж­ду­нар. мор. пе­ре­во­зок пас­са­жи­ров про­из­во­дит­ся па­ро­ма­ми, ок. 3% – кру­из­ны­ми су­да­ми; св. 90% все­го пас­са­жи­ро­по­то­ка при­хо­дит­ся на Ве­ли­ко­бри­та­нию.

Авиац. транс­порт осу­ще­ст­в­ля­ет св. 3/4 всех ме­ж­ду­нар. пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок. В стра­не 36 аэ­ро­пор­тов (2006), в т. ч. 15 с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ных по­лос. Круп­ней­шие аэ­ро­пор­ты – Дуб­лин (св. 21 млн. пас­са­жи­ров в 2006, 14-е ме­сто в Зап. Ев­ро­пе), Шан­нон (3,7 млн.), Корк (св. 3 млн.). Ве­ду­щие авиа­ком­па­нии – го­су­дар­ст­вен­ная «Aer Lingus» (ок. 10 млн. пас­са­жи­ров в год), ча­ст­ная «Ryanair» (круп­ней­шая в Ев­ро­пе из пред­ла­гаю­щих авиа­би­ле­ты по осо­бо низ­ким це­нам; 454 рей­са ме­ж­ду 130 аэ­ро­пор­та­ми 24 стран ми­ра, 42,5 млн. пас­са­жи­ров в 2006).

Про­тя­жён­ность внутр. вод­ных пу­тей 753 км (2005; ис­поль­зу­ют­ся толь­ко в рек­реа­ци­он­ных це­лях). Дли­на ма­ги­ст­раль­ных га­зо­про­во­дов 1728 км (2006).

Внеш­няя тор­гов­ля. Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го то­ва­ро­обо­ро­та 207,2 млрд. долл. (2006), в т. ч. экс­порт 119,8 млрд. долл., им­порт 87,4 млрд. долл. В струк­ту­ре то­вар­но­го экс­пор­та важ­ное ме­сто за­ни­ма­ют про­дук­ция элек­трон­ной пром-сти (в т. ч. ком­пь­ю­те­ры) и ле­кар­ст­вен­ные пре­па­ра­ты, а так­же ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, хи­ми­ка­ты, жи­вой скот, про­дук­ция жи­вот­но­вод­ст­ва, ал­ко­голь­ные на­пит­ки и др. Гл. им­пор­тё­ры то­ва­ров из И. (2005) – стра­ны ЕС, в т. ч. Ве­ли­ко­бри­та­ния (17,4%), Бель­гия (15,2%), Гер­ма­ния (7,4%), Фран­ция (6,4%), Ни­дер­лан­ды (4,8%), а так­же США (18,7%). Важ­ней­шие ста­тьи ирл. им­пор­та то­ва­ров: элек­трон­ные ком­по­нен­ты, др. ви­ды про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния, хи­ми­ка­ты, нефть и неф­те­про­дук­ты, тек­стиль, оде­ж­да и обувь. Гл. по­став­щи­ки то­ва­ров в И. (2005): Ве­ли­ко­бри­та­ния (37,1%), США (13,8%), Гер­ма­ния (9,2%), Ни­дер­лан­ды (4,5%).

Автор раздела: В. М. Со­коль­ский.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Об­щая чис­лен­ность Воо­руж. сил (ВС) И. ок. 10,5 тыс. чел. (2006). Со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС. Во­ен. го­до­вой бюд­жет 959 млн. долл. (2005).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся пре­зи­дент стра­ны. Об­щее ру­ко­во­дство ВС осу­ще­ст­в­ля­ет мин. обо­ро­ны (гражд. ли­цо), а не­по­средств. управ­ле­ние – нач. шта­ба обо­ро­ны. Выс­ший ор­ган во­ен. управ­ле­ния – Со­вет обо­ро­ны, в со­став ко­то­ро­го вхо­дят мин. обо­ро­ны, два его за­мес­ти­те­ля, на­чаль­ни­ки гл. управ­ле­ний СВ и кад­ро­вой по­ли­ти­ки Мин-ва обо­ро­ны, нач. шта­ба обо­ро­ны.

СВ (8,5 тыс. чел.) не яв­ля­ют­ся са­мо­сто­ят. ви­дом ВС. Не­по­средств. ру­ко­во­д­ство ими осу­ще­ст­в­ля­ет нач. шта­ба обо­ро­ны. Ор­га­ни­за­ци­он­но СВ све­де­ны в ре­гу­ляр­ные и тер­ри­то­ри­аль­ные вой­ска (ре­зерв). В со­став ре­гу­ляр­ных войск вхо­дят 3 пех. бри­га­ды (в ка­ж­дой – 3 пех. ба­таль­о­на, арт. полк, раз­ве­ды­ват. ба­таль­он и са­пёр­ная ро­та), учеб­ный центр ВС, зе­нит­ный арт. полк, ро­та спец. на­зна­че­ния «Рейнд­жер», тан­ко­вый ба­таль­он. Тер­ри­то­ри­аль­ные вой­ска со­сто­ят из 6 арт. пол­ков, 18 пех. ба­таль­о­нов, под­раз­де­ле­ний бое­во­го и ты­ло­во­го обес­пе­че­ния, а так­же учеб­но­го цен­тра войск ре­зер­ва. В мир­ное вре­мя под­раз­де­ле­ния тер­ри­то­ри­аль­ных войск уком­плек­то­ва­ны лич­ным со­ста­вом на 5%, их воо­ру­же­ние и во­ен. тех­ни­ка хра­нят­ся на ба­зах ма­те­ри­аль­но-тех­нич. обес­пе­че­ния. На воо­ру­же­нии СВ 14 лёг­ких тан­ков, 75 бое­вых бро­ни­ров. ма­шин, ок. 600 ору­дий по­ле­вой ар­тил­ле­рии и ми­но­мё­тов, 60 ПУ ПТУР, 30 ПЗРК. ВВС (860 чел.) име­ют в бое­вом со­ста­ве эс­кад­ри­лью са­мо­лё­тов пат­руль­ной авиа­ции, 4 эс­кад­ри­льи са­мо­лё­тов вспо­мо­гат. авиа­ции и вер­то­лёт­ную эс­кад­ри­лью. На воо­ру­же­нии ВВС 15 са­мо­лё­тов и 15 вер­то­лё­тов. Во­ен.-возд. ба­за – Бал­дон­нел. ВМС (1,1 тыс. чел.) в сво­ём со­ста­ве име­ют фло­ти­лию над­вод­ных ко­раб­лей, во­ен.-мор. кол­ледж, под­раз­де­ле­ния обес­пе­че­ния. На воо­ру­же­нии ВМС 8 пат­руль­ных ко­раб­лей, 2 са­мо­лё­та и 2 вер­то­лё­та. Во­ен.-мор. ба­за – Корк.

Ком­плек­то­ва­ние ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на доб­ро­воль­ной ос­но­ве. Ми­ним. про­дол­жи­тель­ность кон­трак­та в СВ и ВВС 3 го­да, в ВМС 4 го­да. Макс. срок во­ен. служ­бы 31 год. Мо­би­ли­зац. ре­сур­сы со­став­ля­ют 1 млн. чел., в т. ч. год­ных к во­ен. служ­бе – 828 тыс. чел.

Автор раздела: В. В. Гор­ба­чёв.

Здра­во­охра­не­ние

В И. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 279 вра­чей, 1520 лиц ср. мед. пер­со­на­ла, 2237 сто­ма­то­ло­гов, 3898 фар­ма­цев­тов, 427 аку­ше­рок (2004); 572 боль­нич­ные кой­ки на 10 тыс. жит. (2005). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 7,2% ВВП (2003) [бюд­жет­ное фи­нан­сиро­ва­ние – 79,5% (2004), ча­ст­ный сектор – 20% (2003)]. Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на ос­но­ва­нии за­ко­нов: о ко­мис­сии по пра­вам че­ло­ве­ка (2000), о здра­во­охра­не­нии (ре­гу­ли­ру­ет во­про­сы ин­фор­мац. обес­пе­че­ния и управ­ле­ния ка­че­ст­вом мед. по­мо­щи; 2007), о до­мах се­ст­рин­ско­го ухо­да (1990). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния вклю­ча­ет гос. и ча­ст­ный сек­то­ра. От­вет­ст­вен­ность за сис­те­му ока­за­ния мед. по­мо­щи ле­жит на гос. вла­сти. Сис­те­ма доб­ро­воль­но­го мед. стра­хо­ва­ния ох­ва­ты­ва­ет ок. 50% на­се­ле­ния. За­бо­ле­вае­мость на 100 тыс. жит. со­став­ляет: бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния 218,2 слу­чая, зло­ка­че­ст­вен­ные но­во­об­ра­зо­ва­ния 180,9, трав­мы и от­рав­ле­ния 30,3, ту­бер­ку­лёз лёг­ких 9,5 слу­чая (2005). Осн. при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния: сер­деч­но-со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния (39%), ише­мич. бо­лезнь серд­ца (20%), рак (27%) (2004). Ку­рор­ты: при­мор­ские кли­ма­ти­че­ские – Брей, Тра­мор, баль­нео­ло­ги­че­ские – Лис­дун­вар­на, Лу­кан и др.

Автор раздела: В. С. Не­ча­ев.

Спорт

Олим­пий­ский к-т И. соз­дан и при­знан МОК в 1922. Пред­ста­ви­тель И. лорд М. Кил­ла­нин был пре­зи­ден­том МОК в 1972–80.

Спорт­сме­ны И. с 1924 уча­ст­во­ва­ли во всех Олим­пий­ских иг­рах (кро­ме 1936), вы­сту­пая в со­рев­но­ва­ни­ях по боль­шин­ст­ву ви­дов спор­та, со­став­ляю­щих олим­пий­скую про­грам­му. Все­го ирл. спорт­сме­ны за­вое­ва­ли на Олим­пиа­дах 20 ме­да­лей (8 зо­ло­тых, 6 се­реб­ря­ных, 6 брон­зо­вых). Два­ж­ды – в Ам­стер­да­ме (1928) и Лос-Анд­же­ле­се (1932) – олим­пий­ское пер­вен­ст­во в ме­та­нии мо­ло­та вы­иг­ры­вал П. О’Кэллеген. Чем­пио­на­ми Олим­пий­ских игр так­же ста­но­ви­лись лег­ко­ат­ле­ты Р. Тис­делл (1932) и Р. Де­лей­ни (Мель­бурн, 1956), бок­сёр М. Кар­рут (Бар­се­ло­на, 1992). Наи­боль­ше­го ус­пе­ха в ис­то­рии ирл. спор­та до­би­лась М. Смит, вы­иг­рав­шая в Ат­лан­те (1996) три зо­ло­тые ме­да­ли (400 м воль­ным сти­лем, 200 м и 400 м ком­плекс­ным пла­ва­ни­ем) и од­ну брон­зо­вую (200 м бат­тер­фля­ем).

Сбор­ная И. по фут­бо­лу три­ж­ды уча­ст­во­ва­ла в чем­пио­на­тах ми­ра (1990, 1994 и 2002), в т. ч. в 1990 вы­шла в 1/4 фи­нала. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных фут­бо­ли­стов: по­лу­за­щит­ник Л. Брэй­ди, вы­сту­пав­ший за лон­дон­ский «Ар­се­нал» (1973–1980), «Ман­че­стер Юнай­тед» (1980), «Ювен­тус» (1980–82), сыг­рал за сбор­ную 72 мат­ча (за­бил 9 го­лов); вра­тарь П. Бон­нер про­вёл 642 мат­ча за «Сел­тик» (Глаз­го); по­лу­за­щит­ник Р. Кин, вы­иг­рав­ший с «Ман­че­стер Юнай­тед» Ли­гу чем­пио­нов (1999); на­па­даю­щий Т. Кас­ка­ри­но, иг­рав­ший за «Сел­тик», «Чел­си» (Лон­дон).

Сбор­ная И. по рег­би (вхо­дят так­же иг­ро­ки из Сев. Ир­лан­дии) – уча­ст­ни­ца всех 6 про­во­див­ших­ся Куб­ков ми­ра (1987–2007; 4 раза вы­хо­ди­ла в 1/4 фи­на­ла), 10-крат­ный по­бе­ди­тель «Тур­ни­ра шес­ти на­ций».

Автор раздела: С. О’Сал­ли­ван.

Сре­ди са­мых по­пу­ляр­ных в стра­не ви­дов спор­та: на­цио­наль­ные – гэль­ский фут­бол (со­че­та­ет пра­ви­ла рег­би и фут­бо­ла), хёр­линг (ирл. раз­но­вид­ность хок­кея на тра­ве), а так­же лёг­кая ат­ле­ти­ка, фут­бол, гольф, рег­би, скач­ки и со­ба­чьи бе­га, три­ат­лон, вод­ные ви­ды спор­та, бейс­бол, бас­кет­бол, кри­кет, ве­ло­си­пед­ный спорт, тен­нис, бад­мин­тон, сквош и др.

Из­вест­ные спорт­сме­ны: лег­ко­ат­ле­ты – Э. Ког­лан, став­ший в 1983 чем­пио­ном ми­ра в бе­ге на 5000 м, и С. О’Салливан – чем­пи­он­ка ми­ра (1995) и се­реб­ря­ный при­зёр Олим­пий­ских игр в Сид­нее (2000) в бе­ге на 5000 м; ве­ло­си­пе­ди­сты – С. Роч, в 1987 одер­жав­ший по­бе­ду на чем­пио­на­те ми­ра в шос­сей­ной гон­ке, в гон­ках «Тур де Франс» и «Джи­ро д’Ита­лия», и Ш. Кел­ли, вы­иг­рав­ший «Ву­эль­ту» (1988); голь­фист – П. Хар­ринг­тон (по­бе­ди­тель От­кры­то­го чем­пио­на­та Ве­ли­ко­бри­та­нии, 2007).

Сре­ди из­вест­ных в Ев­ро­пе спор­тив­ных со­ору­же­ний: ста­дио­ны в Дуб­ли­не – «Крок Парк» (82,5 тыс. мест) и «Лэн­с­да­ун Ро­уд» (35 тыс. мест на фут­боль­ных мат­чах и 50 тыс. мест на рег­бий­ных); ип­по­дро­мы в Кор­ке, Фэр­хау­се, Ли­ме­ри­ке и др. В Дан­дол­ке в 2007 за­кон­че­но строи­тель­ст­во уни­каль­но­го все­по­год­но­го ип­под­ро­ма, по­зво­ляю­ще­го про­во­дить скач­ки и бе­га в лю­бое вре­мя су­ток.

Автор раздела: П. И. Ан­д­риа­нов.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния на­хо­дит­ся в ве­де­нии Мин-ва об­ра­зо­ва­ния и нау­ки. Осн. рег­ла­мен­ти­рую­щие до­ку­мен­ты: Акт о ре­гио­наль­ных тех­нич. кол­лед­жах (1992), Акт об уни­вер­си­те­тах (1997, из­ме­не­ния 1998, 1999), За­кон об об­ра­зо­ва­нии (2000). В И. не су­ще­ст­ву­ет гос. сис­те­мы до­шко­ль­но­го об­ра­зо­ва­ния. Об­ра­зо­ва­ние яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным в воз­рас­те от 6 до 16 лет. Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния в И. трёх­уров­не­вая. 1-й уро­вень вклю­ча­ет: шко­лу Мон­тес­со­ри для де­тей от 2,5 до 6 лет (од­на из форм по­лу­че­ния на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния и од­но­вре­мен­но свое­об­раз­ная под­го­тов­ка к по­сту­п­ле­нию в на­чаль­ную шко­лу) и соб­ст­вен­но на­чаль­ную шко­лу для де­тей от 4 до 12 лет. 2-й уро­вень – сред­нее об­ра­зо­ва­ние для де­тей от 12 до 18 лет; вклю­ча­ет 3-лет­ний млад­ший цикл, пе­ре­ход­ный год (не­обя­за­тель­ный), 2-лет­ний стар­ший цикл (по­след­ний год обу­че­ния по­свя­щён под­го­тов­ке к по­сту­п­ле­нию в уни­вер­си­тет). Боль­шин­ст­во на­чаль­ных школ, при­знан­ных и фи­нан­си­руе­мых гос-вом, на­хо­дит­ся в ве­де­нии Ка­то­лич. ас­со­циа­ции уп­рав­ле­ния на­чаль­ны­ми шко­ла­ми (Catholic Primary Schools Managers’ Associa­tion; CPSMA). С 1970-х гг. по прось­бе ро­ди­те­лей бы­ло ос­но­ва­но неск. муль­ти­ре­ли­ги­оз­ных на­чаль­ных школ (в нач. 2000-х гг.– св. 25). Дей­ст­ву­ют три ти­па сред­них школ: доб­ро­воль­ные сред­ние шко­лы (при­над­ле­жат ре­лиг. об­щи­нам или не­ком­мерч. ор­га­ни­за­ци­ям); проф. шко­лы (об­ществ. кол­лед­жи), при­над­ле­жа­щие ме­ст­ным ор­га­нам вла­сти и управ­ляю­щие­ся проф. об­ра­зо­ват. ко­ми­те­та­ми; об­ще­об­ра­зо­ват. (об­щин­ные) гос. шко­лы, управ­ляе­мые со­ве­та­ми или до­ве­рен­ным ли­цом. Су­ще­ст­ву­ет так­же мно­же­ст­во раз­но­род­ных школ, ко­то­рые мож­но ус­лов­но раз­де­лить на две груп­пы: нац. об­ще­об­ра­зо­ват. бес­плат­ные шко­лы (сло­жи­лись с нач. 1960-х гг.) и плат­ные ча­ст­ные об­ще­об­ра­зо­ват. учеб­ные за­ве­де­ния (ох­ва­ты­ва­ют ок. 4% уч-ся), та­кие как Касл­нок-кол­ледж (1835), Блэк­рок-кол­ледж (1860), Ро­ку­элл-кол­ледж (1864), Ма­унт-Ан­вилл-скул (1865), Сент-Эн­д­ру-скул (1894) и др. Функ­цио­ни­ру­ют (2007) ок. 3 тыс. на­чаль­ных и св. 800 сред­них школ (в т. ч. св. 80 – шко­лы-ин­тер­на­ты); на­чаль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем ох­ва­че­но 96%, сред­ним – 88%, проф. об­ра­зо­ва­ни­ем – ок. 30% де­тей со­от­вет­ст­вую­ще­го воз­ра­ста.

В сис­те­ме выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния И. – 7 гос. ун-тов, тех­но­ло­гич. ин-ты, пе­да­го­гич. ин-ты, кол­лед­жи выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния, в т. ч. Три­ни­ти-кол­ледж (Дуб­лин­ский ун-т, 1592; биб­лио­те­ка ун-та вхо­дит в чис­ло пя­ти круп­ней­ших биб­лио­тек ми­ра), Ирл. ко­ро­лев­ская ака­де­мия му­зы­ки (1848), Нац. ун-т И. [объ­е­ди­ня­ет 4 ун-та – Дуб­лин­ский уни­вер­си­тет­ский кол­ледж (ос­но­ван в 1854 как Ка­то­лич. ун-т Ир­лан­дии; совр. назв. с 1908), Нац. ун-т в Мей­ну­те (ос­но­ван в 1795 как кол­ледж Св. Пат­ри­ка; совр. ста­тус с 1997), Корк­ский ун-т (1845), Нац. ун-т в Го­луэе (1845)], ун-т в Ли­ме­ри­ке (1972; совр. ста­тус с 1989), Дуб­лин­ский гор. ун-т (1980; совр. ста­тус с 1989); тех­но­ло­гич. (тех­нич.) ин-ты – в Кор­ке, Дуб­ли­не, Ат­ло­не, Кар­лоу, Го­лу­эе, Дан­дол­ке, Ли­ме­ри­ке и др. го­ро­дах; ста­рей­шие кол­лед­жи: Ко­ро­лев­ский вра­чеб­ный кол­ледж (1654), Нац. кол­ледж ис­кусств и ди­зай­на (1746; совр. ста­тус с 1971), Ко­ро­лев­ский хи­рур­гич. кол­ледж (1784). Круп­ные биб­лио­те­ки: б-ка Мар­ша (1701), Нац. б-ка (1877), Пуб­лич­ная б-ка (1884), Центр. ка­то­лич. б-ка (1992), нац. ар­хи­вы – все в Дуб­ли­не; биб­лио­те­ки уни­вер­си­те­тов и кол­лед­жей и др. Гл. му­зеи: Нац. га­ле­рея И. (1864), Нац. му­зей И. (1877), Му­ни­ци­паль­ная га­ле­рея совр. иск-ва Хью Лей­на (1908), Ге­раль­ди­че­ский му­зей (1909). Ирл. му­зей совр. иск-ва (1991), Дуб­лин­ский му­зей пи­са­те­лей (1991) – все в Дуб­ли­не; Пуб­лич­ный му­зей в Кор­ке (1910), Му­зей Хан­та в Ли­ме­ри­ке (1974) и др.

Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний И. – Ко­ро­лев­ская ирл. ака­де­мия (1785), Ко­ро­лев­ская Ибер­ний­ская ака­де­мия жи­во­пи­си, скульп­ту­ры и ар­хи­тек­ту­ры (1823), Ко­ро­лев­ская ака­де­мия ме­ди­ци­ны (1882), Теа­гаск (1988) – нац. ор­ган управ­ле­ния, на­уч. ис­сле­до­ва­ний и об­ра­зо­ва­ния в об­лас­ти с. х-ва и про­до­вольств. раз­ви­тия (от­де­ле­ния в Дуб­ли­не, Кор­ке, Го­лу­эе); ряд на­уч. ас­со­циа­ций, об­ществ, ин­сти­ту­тов, в т. ч. Дуб­лин­ское ко­ро­лев­ское об-во (1731), Ин-т эко­но­мич. и со­ци­аль­но­го раз­ви­тия (1960; Дуб­лин); Об­сер­ва­то­рия (1785), Нац. бо­та­нич. сад (1795).

Автор раздела: Т. И. Куз­не­цо­ва.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Пер­вая ком­мерч. га­зе­та вы­шла в 1662, в 1859 опуб­ли­ко­ван 1-й но­мер газ. «Irish Times». В И. вы­хо­дят 12 об­ще­на­цио­наль­ных га­зет, из них 4 еже­днев­ные, 2 ве­чер­ние, 5 вос­крес­ных и 1 еже­не­дель­ная, а так­же св. 60 ре­гио­наль­ных об­щим ти­ра­жом ок. 2 млн. экз. Ли­дер про­даж – «Irish Independent» (вы­пу­ска­ет­ся с 1905; ти­раж св. 82 тыс. экз., 2006), са­мые влия­тель­ные в И. – «The Irish Times» (117 тыс. экз.) и «Irish Daily Star» (ирл. из­да­ние брит. «British Daily Star», с 1988). Пер­вые две из­да­ют­ся круп­ней­шим ирл. кон­цер­ном «Independent News & Media». Об­ще­на­цио­наль­ны­ми еже­днев­ны­ми га­зе­та­ми яв­ля­ют­ся так­же «Irish Examiner» (с 1841; св. 57 тыс. экз.), «Evening Herald» (с 1891; св. 87 тыс. экз.) и «Evening Echo» (с 1892; ок. 27 тыс. экз.). Ра­дио­ве­ща­ние с 1926. В 2007 в И. ра­бо­та­ли 115 ра­дио­стан­ций. Те­ле­ве­ща­ние с 31.12.1961. Круп­ней­шая те­ле­ра­дио­ком­па­ния – гос. «Radio Tele­fís Éireann (RTÉ)», имею­щая две об­ще­на­цио­наль­ные ра­дио­се­ти и ряд ре­гио­наль­ных ра­дио­стан­ций, а так­же три те­ле­кана­ла, один из ко­то­рых «TG4» ве­дёт ве­ща­ние на ирл. язы­ке. Един­ст­вен­ным ча­ст­ным не­за­ви­си­мым те­ле­ка­на­лом яв­ля­ет­ся «TV3» (с 1988). В И. при­ни­ма­ют­ся так­же сиг­на­лы те­ле- и ра­дио­стан­ций, рас­по­ло­жен­ных в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Сев. Ир­лан­дии.

Ли­те­ра­ту­ра

Лит-ра ирл. на­ро­да раз­ви­ва­лась на ирл. и англ. язы­ках. Но­си­те­ля­ми уст­ной сло­вес­но­сти, из­вест­ной по позд­ней­шим за­пи­сям, бы­ли друи­ды и фи­ли­ды. Эпич. тра­ди­ция пред­став­ле­на про­за­ич. са­га­ми (со сти­хотв. встав­ка­ми), рас­па­даю­щи­ми­ся на цик­лы: ми­фо­ло­ги­че­ский, вклю­чаю­щий как рас­ска­зы о бо­гах, так и ле­ген­дар­ные пре­да­ния из ис­то­рии за­се­ле­ния И. («Кни­га за­вое­ва­ний Ир­лан­дии» и др.); улад­ский, в ко­то­ром опи­сы­ва­ют­ся сра­же­ния ко­ро­лей и ге­ро­ев (са­ги о бо­га­ты­ре Ку­ху­ли­не, в т. ч. «По­хи­ще­ние бы­ка из Ку­альн­ге», и др.); а так­же бо­лее позд­ний фе­ни­ан­ский цикл (са­ги об Ос­сиа­не). В сред­ние ве­ка мо­на­сты­ри ста­ли це­нт­ра­ми ре­лиг. сло­вес­ности – гим­нов, жи­тий свя­тых, ви­де­ний («Ви­де­ние Адом­на­на», 11 в.), там же соз­да­ва­лись хро­ни­ки, трак­та­ты по ме­ди­ци­не, то­по­гра­фии, ге­не­ало­гии и т. п. Изо­би­лую­щая ме­та­фо­ра­ми по­эзия бар­дов от­ли­ча­лась слож­ной сил­ла­бич. мет­ри­кой с при­ме­не­ни­ем ал­ли­те­ра­ции. В 13–15 вв. раз­ви­ва­лась ре­лиг. и при­двор­ная по­эзия (Д. Мор О’Далей, М. Ал­ба­нах О’Далей и др.), осо­бую по­пу­ляр­ность при­об­ре­ли бал­ла­ды и пес­ни на сю­же­ты фе­ни­ан­ско­го цик­ла. В 16 – нач. 17 вв. в по­эзии И. уси­ли­ва­ют­ся пат­рио­тич. мо­ти­вы, а так­же эле­гич. на­строе­ния (О. Мак-Уорд, Т. Дал О’Хуигин, Э. О’Хасси и др.). Зна­чит. лит. па­мят­ни­ком 17 в. стал сб. «Рас­пря по­этов», от­ра­зив­ший спор двух по­этич. груп­пи­ро­вок бар­дов, воз­глав­ляе­мых Т. Мак-Дей­ре и Л. О’Клери. В 17–18 вв. мет­рич. сис­те­ма ирл. сти­хо­сло­же­ния под­вер­глась мо­дер­ни­за­ции, по об­раз­цу англ. по­эзии был осу­ще­ст­в­лён пе­ре­ход от сил­ла­бич. сис­те­мы к то­ни­че­ской; од­ним из по­след­них бар­дов стал Т. О’Кэролен. В про­зе 17–18 вв. до­ми­ни­ро­ва­ли со­став­лен­ные на ос­но­ве древ­них ру­ко­пи­сей ис­то­рич. тру­ды: «Ан­на­лы че­ты­рёх ма­ги­ст­ров», соз­дан­ные под рук. мо­на­ха М. О’Клери (1636), «Ис­то­рия Ир­лан­дии» Дж. Ки­тин­га (ок. 1640), «Ге­неа­ло­ги­че­ская кни­га» Д. Мак-Фир­би­са (1666) и др. Пи­са­те­ли и по­эты час­то об­ра­ща­лись к опи­са­нию тра­диц. об­раза жиз­ни ир­ланд­цев (О. Р. О’Салливан, Э. Раф­те­ри и др.).

К нач. 19 в. лит-ра И., со­хра­нив связь с ирл. фольк­ло­ром и ис­кон­ны­ми тра­ди­ция­ми, в осн. пе­ре­шла на англ. язык. Це­лью ро­ман­ти­ков ста­ло про­бу­ж­де­ние ин­те­ре­са к жиз­ни про­сто­го на­ро­да, к нар. уст­ной сло­вес­но­сти и ми­фо­ло­гии: ро­маны М. Эд­жу­орт («За­мок Рэк­рент», 1800, и др.), твор­че­ст­во Т. Му­ра, ис­то­рич. ро­ма­ны Дж. Бей­ни­ма, «кре­сть­ян­ская» про­за У. Кар­лто­на и др.; боль­шой ев­роп. ре­зо­нанс име­ла кн. «Вол­шеб­ные ле­ген­ды и рас­ска­зы юж­ной Ир­лан­дии» Т. К. Кро­ке­ра (1825). Ро­ман­тич. пе­ре­ос­мыс­ле­ние ирл. фольк­ло­ра ха­рак­тер­но для твор­че­ст­ва С. Фер­гю­со­на, а так­же Дж. Кла­рен­са Мэн­га­на, Т. Дэ­ви­са и др. пи­са­те­лей и по­этов, со­труд­ни­чав­ших с ж. «The Nation» и объ­е­ди­нив­ших­ся в организацию «Мо­ло­дая Ир­лан­дия». Реа­ли­стич. тен­ден­ции про­яви­лись в по­эзии У. Эл­лин­ге­ма, ро­ма­нах Ч. Ли­ве­ра, пье­сах Д. Бу­си­ко («Свет­лово­ло­сая де­вуш­ка», 1860; «Бро­дя­га», 1874, и др.).

Пе­ри­од подъ­ё­ма лит-ры И. в кон. 19 – нач. 20 вв. по­лу­чил назв. Ир­ланд­ское воз­ро­ж­де­ние: твор­че­ст­во У. Б. Йейт­са, Дж. Син­га, И. А. Гре­го­ри и др. сни­ска­ло ми­ро­вое при­зна­ние; про­за Дж. Джой­са ста­ла од­ним из са­мых яр­ких об­раз­цов мо­дер­низ­ма в ев­роп. сло­вес­но­сти и по­ло­жи­ла на­ча­ло лит-ре по­то­ка соз­на­ния. В кон. 19 – нач. 20 вв. раз­ви­вал­ся ирл. проф. те­атр, боль­шой из­вест­но­стью поль­зо­ва­лись пье­сы У. Б. Йейт­са, Дж. Му­ра, Э. Мар­ти­на, Дж. Рас­се­ла, И. А. Гре­го­ри, Дж. Син­га и др. В 1920–60-х гг. раз­ви­ва­лись со­ци­аль­ная по­эзия (П. Ка­ва­нах, Э. Милн, Дж. Мон­те­гю, Р. Мёр­фи и др.) и со­ци­аль­ный ро­ман (Ш. О’Кей­си, Л. О’Фла­эр­ти и др.). Те­ма бе­зыс­ход­но­сти и аб­сурд­ности бы­тия – в цен­тре ро­ма­нов и пьес С. Бек­ке­та. Мо­ти­вы из­гнан­ни­че­ст­ва, оди­но­че­ст­ва от­ли­ча­ют ирл. дра­ма­тур­гию 2-й пол. 20 в. (Ш. О’Кей­си, Б. Фрил и др.). В про­зе 2-й пол. 20 в. под влия­ни­ем эк­зи­стен­циа­лиз­ма со­ци­аль­ная про­бле­ма­ти­ка ус­ту­па­ет ме­сто пси­хо­ло­гич. ана­ли­зу: твор­че­ст­во О’Кон­нора, М. Лэ­вин (ро­ман «Ми­лая ис­то­рия», 1957; сб. рас­ска­зов «Свя­ты­ня», 1977), Р. Пау­эра (ро­ман «Го­лод­ная тра­ва», 1969), Э. О’Брай­ен (ро­ма­ны «Де­ре­вен­ские де­воч­ки», 1960, «Я ед­ва те­бя зна­ла, Джон­ни», 1977), Дж. Бэн­вил­ла (ро­ман «Ноч­ное от­ро­дье», 1971; по­весть «Бер­чвуд», 1973), Дж. План­кет­та, У. Мэк­ки­на, У. Тре­во­ра, Б. Мак­ле­вер­ти (по­весть «Лэм», 1980) и др. Ос­мыс­ле­ние нац. ми­ро­воз­зре­ния ир­ланд­цев, их тра­ди­ций, ми­фов, по­иск нац. иден­тич­но­сти, пе­ре­хо­дя­щий в раз­мыш­ле­ние о ме­та­фи­зич. ос­но­вах бы­тия, от­ли­ча­ют по­эзию по­след­ней тре­ти 20 в. (О. Кларк, Т. Кин­сел­ла, Дж. Мон­те­гю, Ш. Хи­ни, Ш. Дин и др.).

Издания:

Ир­ланд­ские са­ги. М.; Л., 1961;

Со­вре­мен­ная ир­ланд­ская но­вел­ла. М., 1975;

Про­бу­ж­де­ние. Рас­ска­зы ир­ланд­ских пи­са­те­лей. Л., 1975;

Из со­вре­мен­ной ир­ланд­ской по­эзии. М., 1983;

По­хи­ще­ние бы­ка из Ку­альн­ге. М., 1985;

Со­вре­мен­ная ир­ланд­ская по­весть. М., 1985;

По­эзия Ир­лан­дии. М., 1988;

Пре­да­ния и ми­фы сред­не­ве­ко­вой Ир­лан­дии. М., 1991.

Дополнительная литература:

Cahalan J. M. The Irish novel: a critical history. Dublin, 1988;

Ma­ho­ny С. H. Contemporary Irish literature: trans­forming tradition. Basingstoke, 1998;

Ма­тю­ши­на И. Г. Древ­ней­шая ир­ланд­ская ли­ри­ка // Ма­тю­ши­на И. Г. Древ­ней­шая ли­ри­ка Ев­ро­пы. М., 1999. Кн. 1;

Kiberd D. Irish clas­sics. Camb., 2001; Vance N. Irish literature since 1800. Harlow, 2002.

Автор раздела: А. Р. Му­ра­до­ва.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

На тер­ри­то­рии И. со­хра­ни­лись па­мят­ни­ки позд­не­го не­оли­та и брон­зо­во­го ве­ка – ме­га­ли­тич. со­ору­же­ния (кром­ле­хи и доль­ме­ны), кур­га­ны с каменными гроб­ницами, круглые, обнесённые валами пло­щадки (хенджи); ук­ра­ше­ния из зо­ло­та и брон­зы с гео­мет­рическим ор­на­мен­том. Со 2-й пол. 1-го тыс. до н. э. в И. распространялось с материка иск-во кель­тов (гэлов), отличающееся характерным слож­ным ли­ней­ным узо­ром.

По­сле хри­стиа­ни­за­ции И. в 5–12 вв. строи­лись мо­на­сты­ри с ча­сов­ня­ми и кель­я­ми (в Инисг­ло­ре, Глен­да­ло­хе, Кел­се, Кил­ла­ло и др.), вы­со­кие (до 34 м) сто­ро­же­вые баш­ни-ко­ло­коль­ни (все­го ок. 70 – в Ардморе, Глен­да­ло­хе, Кил­ма­дуа­ге и др.). Кельтские традиции линейно-спирального орнамента в соединении с зооморфными мотивами и плетёнкой звериного стиля германцев составили основу ирл. орнаментики раннего Сред­не­вековья (т. н. иберно-саксонский стиль). В этом стиле орнаментированы драго­цен­ные булавки с кольцевидным навер­ши­ем (в т. ч. «Тарская фибула», 8 в.), реликварии (в т. ч. реликварий колоко­ла Св. Патрика ок. 1100 – см. илл. к ст. Гэлы), епископские посохи и др. цер­ков­ная утварь. Ирл. орнаментика по­влияла на англосаксонское и сканди­навское иск-во 7–12 вв. Ирл. миниатю­ра, соче­тающая орнаменты в иберно-саксонском стиле со стилизованными изображения­ми (символы евангелистов; напр., Келл­ское Евангелие кон. 8 – нач. 9 вв.), ока­зала влияние на книжную орнаментику англосаксонской Англии и каролингской Европы. Для орнаментики резных камен­ных крестов 9–12 вв. (выс. до 6 м) более характерны растит. мотивы, а так­же биб­лейские сцены, возможно, отра­жаю­щие влияние иск-ва Средиземноморья.

Анг­ло-нор­манд­ское втор­же­ние и по­сле­дую­щая англ. ко­ло­ни­за­ция за­тор­мо­зи­ли раз­ви­тие са­мо­быт­ной куль­ту­ры И. В 11–12 вв. воз­дви­га­лись при­ми­тив­ные по ком­по­зи­ции ро­ман­ские ка­пел­лы (в Ка­ше­ле) и церк­ви (в Кил­ма­ке­да­ре, Ро­с­крее и др.). Во 2-й пол. 12 в. воз­ник­ли пыш­но де­ко­ри­ро­ван­ные, но про­стые по про­стран­ст­вен­ной ком­по­зи­ции со­бо­ры в Клон­мак­ной­се, Туа­ме, Клон­фер­те, Кил­ла­ло (с пор­та­ла­ми, ук­ра­шен­ны­ми изящ­ной резь­бой). В кон. 12–14 вв. бы­ли соз­да­ны важ­ней­шие па­мят­ни­ки ран­ней ирл. го­ти­ки (ц. Крайст-чёрч и со­бор Св. Пат­ри­ка в Дуб­ли­не; цер­ковь в Кил­кен­ни), б. ч. с од­ним не­фом и баш­ней над сре­док­ре­сти­ем. Зам­ки 13–14 вв. (в Ли­ме­ри­ке и др.) близ­ки анг­лий­ским.

Па­рад­ная ар­хи­тек­ту­ра Дуб­ли­на, став­ше­го ре­зи­ден­ци­ей ви­це-ко­ро­ля в 17–19 вв., соз­да­ва­лась в ду­хе англ. клас­си­циз­ма, в осн. англ. ар­хи­тек­то­ра­ми (У. Ро­бин­сон, У. Чейм­берс, Т. Ку­ли, Дж. Гэн­дон и др.); зна­чит. роль сыг­рал ирл. арх. Ф. Джон­стон. По­сле при­ня­тия Бил­ля об эман­си­па­ции ка­то­ли­ков в 1829 на­ча­лось бур­ное цер­ков­ное строи­тель­ст­во, в ко­то­ром пре­об­ла­дал стиль англ. нео­го­ти­ки (со­бо­ры в Кор­ке, Кил­лар­ни и др.). Ирл. ху­дож­ни­ки 18 в. ра­бо­та­ли гл. обр. в Анг­лии – порт­ре­ти­сты Ч. Джер­вас, Н. Хо­ун Стар­ший, X. Д. Ха­мил­тон, пей­за­жи­сты Дж. Бар­рет и Дж. Бар­ри, со­зда­тель пер­вой па­но­ра­мы Эдин­бур­га Р. Бар­кер. В 1823 в Дуб­ли­не бы­ла ос­но­ва­на Ко­ро­лев­ская Ибер­ний­ская ака­де­мия жи­во­пи­си, скульп­ту­ры и ар­хи­тек­ту­ры, од­ним из уч­ре­ди­те­лей ко­то­рой был порт­ре­тист У. Ка­минг. С 1840-х гг. борь­ба за нац. са­мо­оп­ре­де­ле­ние сти­му­ли­ро­ва­ла стрем­ле­ние к нац. са­мо­быт­но­сти в ли­рич. пей­за­жах Н. Хо­уна Млад­ше­го, гор. ви­дах и жан­ро­вых сце­нах У. Ос­бор­на. Сре­ди ирл. скульп­то­ров кон. 18–19 вв. – Э. Смит и Дж. Х. Фо­ли (ав­тор не­сколь­ких па­мят­ни­ков в Дуб­ли­не). В нач. 20 в. под влия­ни­ем Ир­ланд­ско­го воз­ро­ж­де­ния и франц. сим­во­лиз­ма соз­да­вал свои скульп­тур­ные про­из­ве­де­ния О. Шеп­пард.

В нач. 20 в. сло­жи­лась нац. реа­ли­стич. шко­ла (порт­ре­ты Джо­на Б. Йейт­са, П. Тю­ои, Дж. Ки­тин­га, Ч. Лэм­ба, пей­за­жи Дж. X. Крей­га, П. Хен­ри, Г. Мак-Гин­нис, Д. Хил­ла). Тем­пе­ра­мент­ная жи­во­пись Дже­ка Б. Йейт­са раз­но­сто­рон­не от­ра­зи­ла нар. жизнь И. По­лу­аб­ст­ракт­ные пей­за­жи Н. Рей­да, П. Кол­лин­са со­сед­ст­во­ва­ли с аб­ст­рак­цио­низ­мом П. Скот­та и С. Кинг. В об­ла­сти поп-ар­та ра­бо­та­ли Р. Бал­ла и М. Фар­релл. В ар­хи­тек­ту­ре боль­шое вни­ма­ние уде­ля­лось жи­лищ­но­му строи­тель­ст­ву: в осн. соз­да­ва­лись кот­тедж­ные по­сёл­ки, в го­ро­дах – рай­оны ма­ло­этаж­ной за­строй­ки в тра­ди­ци­ях ирл. ар­хи­тек­ту­ры. С 1930-х гг. в И. по­стро­ен ряд круп­ных зда­ний и ком­плек­сов в совр. сти­ле (ра­бо­ты ар­хи­тек­то­ров М. Скот­та, Р. Тол­лу­на, С. Сте­фен­со­на), в т. ч. учеб­ных (в Дуб­ли­не – кор­пус б-ки Три­ни­ти-кол­лед­жа, 1961–67, арх. П. Ко­ра­лек; кам­пус Дуб­лин­ско­го уни­вер­си­тет­ско­го кол­лед­жа, стро­ил­ся с 1964, арх. А. Вейхерт), цер­ков­ных, от­ли­чаю­щих­ся ори­ги­наль­ны­ми фор­ма­ми (ц. Св. Ми­хаи­ла в Дун-Лэа­ре, 1973, ар­хи­тек­то­ры Ш. Ро­те­ри, П. Мак-Кен­зи, Н. О’До­уд; про­ек­ты арх. В. Мак-Кор­ма­ка, и др.), и де­ло­вых (Ме­ж­ду­нар. центр фи­нан­со­вых ус­луг в Дуб­ли­не, 1990-е гг.); воз­ве­де­ны зна­чит. пром. и транс­порт­ные со­ору­же­ния (аэ­ро­порт Дуб­ли­на, 1937–1940, арх. Д. Фицд­же­ралд; мн. мос­ты и др.). Ме­мо­ри­аль­ная скульп­ту­ра про­дол­жа­ет тра­ди­ци­он­но иг­рать важ­ную роль в гор. сре­де И. – глу­бо­ко ас­со­циа­тив­ные аб­ст­рак­ции скульп­то­ра М. Уор­ре­на, экс­прес­сио­ни­стич. пла­сти­ка ком­по­зи­ций Р. Гил­лес­пи («Го­лод» в Дуб­ли­не, 1997). Сре­ди но­вых со­ору­же­ний – т. н. Шпиль в Дуб­ли­не (2003, фир­ма «Ian Ritchie Architects»).

Дополнительная литература:

Strickland W. A dictionary of Irish ar­tists. Dublin; L., 1913. Vol. 1–2. Blackrock, 1989;

Leask H. G. Irish churches and monastic buildings. Dundalk, 1955–1960. Vol. 1–3;

idem. Irish castles and castellated houses. Dundalk, 1977;

Henry F. Irish art in the early Christian period. L., 1965;

idem. Irish art du­ring the Viking invasions. L., 1967;

idem. Irish art in the romanesque period, 1020–1170 A. D. L., 1973;

Arnold В. А concise history of Irish art. L., [1969];

Irish portraits, 1660–1860. (Cat.). [L.], 1969;

Stalley R. Architecture and sculpture in Ireland, 1150–1350. Dublin; L., 1971;

Breffny B. de, Fflolliott R. The houses of Ireland. L., 1975;

Breffny B. de, Mott G. The churches and abbeys of Ireland. L., 1976;

Nordenfalk C. Cel­tic and Anglo-Saxon pain­ting: book illumination in the British Isles. L., 1977;

Har­bi­son P., Potterton H., Sheehy J. Irish art and architecture. L., 1978;

Barrow G. L. The Round towers of Ireland. Dublin, 1979;

Loeber R. A bio­graphical dictionary of architects in Ireland, 1660–1720. L., 1981;

Craig M. The architecture of Ireland: from the earliest times to 1880. L., 1982;

Fitz-Si­mon Chr. The arts in Ire­land. Dublin, 1982;

Knowles R. Contemporary Irish art. Dublin, 1982;

Ива­но­ва Е. К. Со­времен­ная ар­хи­тек­ту­ра Ир­лан­дии. М., 1982;

Shaff­rey P., Shaf­f­rey M. Buildings of Irish towns. Dublin, 1983;

Alexander J. Insular ma­nu­scripts: 6th the 9th century. L., 1984;

The Irish impres­sionists: Irish artists in France and Belgium, 1850–1914. (Cat.). Dublin, 1984;

Hur­ley R., Cant­well W. Contemporary Irish church architec­ture. Dublin, 1985;

Bence-Jones M. A guide to Irish country houses. L., 1988;

Kennedy S. B. Irish art and modernism, 1880–1950. Belfast, 1991;

McConkey K. A free spirit: Irish art, 1860–1960. L., 1991;

Fallon B. Irish art, 1830–1990. Belfast, 1994;

Ireland: art into history / Ed. B. P. Kennedy, R. Gillespie. Dublin, 1994;

Dictionary of Irish artists: 20th century. Dub­lin, 1996.

Му­зы­ка

Пер­вый ирл. учё­ный, пи­сав­ший о му­зы­ке, – Ио­анн Скот Эриу­ге­на: в его фи­лос. тру­де «О раз­де­ле­нии при­ро­ды» (860-е гг.) со­дер­жит­ся пред­по­ло­жи­тель­но од­но из пер­вых в ис­то­рии упо­ми­наний ор­га­ну­ма. Уэльский ис­то­рик и путе­ше­ст­вен­ник Ги­ральд Кам­брий­ский в трак­та­те «Ир­ланд­ская то­по­гра­фия» («To­pographia hibernica», 1188) от­ме­чал вир­ту­оз­ное мас­тер­ст­во ирл. ин­ст­ру­мен­та­ли­стов – ис­пол­ни­те­лей на «ки­фа­ре» (т. е. на кельт­ской ар­фе) и «тим­па­не» (т. е. на ли­ре – щип­ко­вом, а с 11 в. и смыч­ко­вом ин­ст­ру­мен­те; см. так­же Кро­та), пре­вос­хо­дя­щих шот­ланд­ских и уэль­ских му­зы­кан­тов. Хра­ни­те­ля­ми эпич. муз.-по­этич. тра­ди­ции бы­ли фи­ли­ды, за­тем бар­ды, ока­зав­шие влия­ние на даль­ней­шее раз­ви­тие ирл. му­зы­ки. Сре­ди ирл. проф. му­зы­кан­тов 16 в. – Р. Д. О’Катайн, К. О’Дей­ли, в нач. 18 в. про­сла­вил­ся ком­по­зи­тор и ар­фист Т. О’Ка­ро­лан, со­еди­нив­ший нац. тра­ди­цию с вли­я­ни­ем му­зы­ки ба­рок­ко (со­хра­ни­лось св. 200 его ком­по­зи­ций).

С раз­ви­ти­ем гор. куль­ту­ры в И. всё боль­ше рас­про­стра­ня­лась англ. и шотл. му­зы­ка. Ирл. нац. тра­ди­ции бы­ли во мно­гом ут­ра­че­ны, од­на­ко в кон. 18 – нач. 19 вв. про­бу­дил­ся об­ществ. ин­те­рес к ним: в 1792 в Бел­фа­сте со­сто­ял­ся фес­ти­валь нац. му­зы­ки, в нач. 19 в. в Дуб­ли­не и Бел­фа­сте соз­да­ва­лись ар­фо­вые об­ще­ст­ва (в Бел­фа­сте пре­по­да­вал один из по­след­них пред­ста­ви­те­лей тра­ди­ции – А. О’Нейлл), англ. и ирл. фольк­ло­ри­сты за­пи­сы­ва­ли и из­да­ва­ли ста­рин­ную ирл. му­зы­ку: бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны 3 сб-ка нар. ирл. му­зы­ки (1797, 1809, 1840; под ред. Э. Бан­тин­га – ос­но­во­по­лож­ни­ка муз. фольк­ло­ри­сти­ки в И.), 10 сб-ков пе­сен Т. Му­ра (1808–34). В чис­ле ирл. му­зы­кан­тов кон. 18–19 вв.: ком­по­зи­тор и ар­фист Д. Мёр­фи; ком­по­зи­тор и пе­вец, ис­пол­ни­тель пар­тий в опе­рах В. А. Мо­цар­та В. Кел­ли; ав­тор опер и пе­вец М. Балф. Са­мый зна­ме­ни­тый ирл. му­зы­кант 19 в. – пиа­нист и ком­по­зи­тор, соз­да­тель жан­ра нок­тюр­на Дж. Филд (мно­го лет жил в Рос­сии).

Пер­вая ирл. опе­ра на­пи­са­на в 1909 («Эх­не» Р. О’Двей­ера). Ирл. фольк­лор ис­поль­зо­ва­ли в сво­ём твор­че­ст­ве му­зы­кан­ты, жив­шие в И.: англ. комп. А. Бакс (Струн­ный квар­тет № 1, 1918; сим­фо­нич. по­эмы «Фэнд­ский сад», 1916, «Но­ябрь­ский лес», 1917, «Тин­та­жель», 1919); итал. ком­по­зи­тор и пиа­нист М. Эс­по­зи­то (опе­рет­та «Поч­то­вая сум­ка», пост. в 1902 в Лон­до­не; опе­ра «Жес­тян­щик и фея», 1910). В рам­ках Ир­ланд­ско­го воз­ро­ж­де­ния ра­бо­та­ли Дж. Ф. Лар­чет (уче­ник Эс­по­зи­то, в 1907–34 муз. рук. те­ат­ра «Эб­би»; ав­тор му­зы­ки к спек­так­лям, в т. ч. к пье­сам У. Б. Йейт­са), Х. Хар­ти («Ир­ланд­ская сим­фо­ния»). Сре­ди ком­по­зи­то­ров 2-й пол. 20 в.: Дж. Вик­то­ри (опе­ра «Чат­тер­тон», 1967; пер­вый ирл. ре­к­ви­ем под назв. «Ul­tima rerum», 1981); А. Дж. Пот­тер (пер­вая ирл. те­ле­опе­ра «Пат­рик», 1962; сим­фо­ния «De profun­dis», 1968, – од­но из наи­бо­лее ча­сто ис­пол­няе­мых в И. ор­ке­ст­ро­вых со­чи­не­ний); аван­гар­дист Дж. Бар­ри (опе­ра «Ин­тел­лид­женс-Парк», 1988). В 1960-е гг. про­сла­вил­ся Ш. О’Риада (Дж. Рей­ди) – один из наи­бо­лее ин­те­рес­ных му­зы­кан­тов И., об­ществ. дея­тель, про­па­ган­дист ирл. куль­ту­ры, ос­но­ва­тель и ру­ко­во­ди­тель (1961–69) ан­самб­ля тра­диц. му­зы­ки «Ceoltóirí Cua­lann», ав­тор му­зы­ки к филь­мам на нац. те­му и др. про­из­ве­де­ний; ев­роп. из­вест­ность ему при­нес­ла му­зы­ка к до­ку­мен­таль­но­му ф. «Я – Ир­лан­дия» («Mise ́Eire», по П. Пир­су, 1959, реж. Дж. Мор­ри­сон).

Опе­ры ста­вят­ся в те­ат­ре «Гай­е­ти» в Дуб­ли­не (с 1941) и в пе­ре­движ­ных те­ат­рах: Ирл. нац. опе­ре (1965) и Ком­па­нии опер­но­го те­ат­ра (1986). Нац. сим­фо­нич. ор­кестр (1948, совр. назв. с 1989), Ирл. ка­мер­ный ор­кестр (1963; с 1995 – при ун-те Ли­ме­ри­ка). Ирл. ко­ро­лев­ская ака­де­мия му­зы­ки (Дуб­лин, 1848). Наи­бо­лее зна­чи­тель­ные ме­ж­ду­нар. муз. фес­ти­ва­ли: хо­ро­вой (с 1954, Корк), ор­ган­ный (с 1981, Дуб­лин), фор­те­пи­ан­ный (с 1988, один раз в 3 го­да; Дуб­лин), ста­рин­ной му­зы­ки (с 1996, Го­лу­эй). Фе­сти­валь ис­кусств в г. Го­лу­эй (с 1978) – один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе. Меж­ду­нар. кон­курс пиа­ни­стов (1988, Дуб­лин). По ини­циа­ти­ве Гэль­ской ли­ги в го­ро­дах И. про­во­дят­ся еже­год­ные со­рев­но­ва­ния по нац. тан­цу, му­зы­ке, по­эзии (фе­ша­на).

Та­нец и ба­лет

Сре­ди нар. тан­цев И. ми­ро­вую по­пуляр­ность при­об­ре­ла ме­ст­ная фор­ма сте­па. В 1990-х гг. ста­ли соз­да­вать­ся тан­це­валь­ные ан­самб­ли, спе­циа­ли­зи­рую­щие­ся в этом ви­де тан­ца (в 1995 в по­ста­нов­ке Дж. Мак-Кол­га­на по­ка­за­но пред­став­ле­ние «Ри­вер Данс» Б. Уи­ла­на). Эти труп­пы с ог­ром­ным ус­пе­хом вы­сту­па­ют во мно­гих стра­нах. Пер­вая шко­ла клас­сич. ба­ле­та, ос­но­ван­ная Н. де Ва­луа, ра­бо­та­ла в Дуб­ли­не в 1927–34. Хо­рео­граф Дж. Д. Мо­ри­ар­ти в 1945 ос­но­ва­ла ба­лет­ную шко­лу в Кор­ке, в 1947 – Ба­лет­ную труп­пу Кор­ка. В 1960-х гг. де­ла­лись по­пыт­ки соз­дать в И. по­сто­ян­ный ба­лет­ный кол­лек­тив, од­на­ко по фи­нан­со­вым при­чи­нам труп­пы су­ще­ст­во­ва­ли не­дол­го. С од­ной из них – Нац. ба­ле­том (ос­но­ван в 1961) – со­труд­ни­ча­ли Н. А. Ни­ко­лае­ва-Ле­гат и Л. Ф. Мя­син. В 1974 Мо­ри­ар­ти соз­да­ла в Кор­ке Ирл. ба­лет­ную труп­пу (с 1983 Ирл. нац. ба­лет; суще­ст­во­вал до 1989), ко­то­рая ре­гу­ляр­но вы­сту­па­ла в Дуб­ли­не. Сре­ди по­ста­но­вок Мо­ри­ар­ти: «Уда­лой мо­ло­дец, гор­дость За­па­да» Ш. О’Риады (по пье­се Дж. М. Син­га, 1978). В 1974–89 ху­дож. кон­суль­тан­том труп­пы был Д. Рей­тер-Соф­фер, по­ста­вив­ший «Да­му с ка­ме­лия­ми» на муз. К. Сен-Сан­са (1984). В ре­пер­туа­ре так­же клас­сич. ба­ле­ты М. И. Пе­ти­па, А. Бур­нон­ви­ля, А. До­ли­на и др. В 1977 соз­дан Дуб­лин­ский совр. тан­це­валь­ный те­атр (худ. рук. – Дж. Дэ­вис), спе­циа­ли­зи­рую­щий­ся в об­лас­ти тан­ца мо­дерн. В 1979 ос­но­ва­на труп­па Дуб­лин­ский гор. ба­лет (худ. рук. – Л. О’Салли­ван), в 1997 соб­ст­вен­ную ба­лет­ную труп­пу в Дуб­ли­не соз­да­ла А. Ма­хер. С 2002 в Дуб­ли­не про­во­дит­ся Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь совр. тан­ца, в 2006 от­крыт Дом тан­ца.

Автор раздела: Е. Я. Су­риц.

Те­атр

Те­ат­раль­ное иск-во И. раз­ви­ва­лось под англ. влия­ни­ем. С 16 в. в Дуб­ли­не уст­раи­ва­лись пред­став­ле­ния мис­те­рий, а в 17 в. поя­ви­лись пер­вые те­ат­ры для англ. зна­ти. Пер­вый нац. те­ат­раль­ный кол­лек­тив И. с по­сто­ян­ным ак­тёр­ским со­ста­вом и с еди­ным ху­дож. ру­ко­во­дством – Ирл. лит. те­атр (1899–1901). Его ос­но­ва­те­ли У. Б. Йейтс, А. Гре­го­ри, Э. Мар­тин и Дж. Мур ви­де­ли гл. за­да­чу в соз­да­нии нац. дра­ма­тур­гии. Зна­чит. со­бы­ти­ем ста­ла по­ста­нов­ка пье­сы Йейт­са «Гра­фи­ня Кэт­лин» (1899). В 1903 дра­ма­тур­ги – ос­но­ва­те­ли это­го те­ат­ра, объ­е­ди­нив­шись с от­ли­чав­шей­ся вы­со­ким ис­пол­нит. мас­тер­ст­вом лю­би­тель­ской труп­пой бр. У. и Ф. Фей, об­ра­зо­ва­ли в Дуб­ли­не Ирл. нац. те­атр (с 1904 те­атр «Аб­бат­ст­во», или Театр Аббатства). Сре­ди ак­тё­ров: М. Гонн, С. Ол­гуд, М. О’Нил, А. Синк­лер, Б. Фицд­же­ралд, Ф. Дж. Мак-Кор­мик. В 1925 те­атр «Аб­бат­ст­во» по­лу­чил но­вую сце­ну («Пи­кок-ти­этр»). Са­мая зна­ме­ни­тая по­ста­нов­ка в его ба­лет­но-дра­ма­тич. сту­дии – «Бит­ва с вол­на­ми» Йейт­са (1929), где в гл. ро­ли вы­сту­пи­ла Н. де Ва­луа. Те­атр про­сла­ви­ли спек­так­ли по пье­сам ирл. ав­то­ров: «Уда­лой мо­ло­дец – гор­дость За­па­да» Дж. М. Син­га (1907), «Тень стрел­ка» (1923), «Юно­на и пав­лин» (1924), «Плуг и звез­да» (1926) Ш. О’Кейси, «По­чёт­ные гра­ж­да­не» (1973), «Пля­ски на празд­ни­ке Лу­га» (1990) Б. Фри­ла.

В 1918 Л. Ро­бин­сон ор­га­ни­зо­вал Дуб­лин­скую дра­ма­тич. ли­гу, на сме­ну ко­то­рой в 1928 при­шёл «Гейт-ти­этр», соз­дан­ный ак­тё­ра­ми-ре­жис­сё­ра­ми Х. Эд­вар­д­сом и М. Мак-Ли­ам­мо­ром. Его репер­ту­ар, в про­ти­во­вес те­ат­ру «Аб­бат­ст­во», опи­рал­ся в осн. на за­ру­беж­ную дра­ма­тур­гию: Л. Пи­ран­дел­ло, А. Стринд­берг и др. В этом те­ат­ре сфор­ми­ро­ва­лась шко­ла нац. ре­жис­су­ры. Сре­ди ак­тё­ров: С. Кью­зак, Д. Фицд­же­ралд, О. Уэл­лес. В 1-й пол. 20 в. от­кры­лись так­же: Оль­стер­ский те­атр в Бел­фа­сте (1904), те­атр Э. Мар­ти­на в Дуб­ли­не (1905), проф. те­атр в граф­ст­ве Го­лу­эй, где шли пье­сы на гэль­ском яз. (1928–31) и др. Пе­ри­од 1940–50-х гг. оз­на­ме­но­ван рас­цве­том по­этич. те­ат­ра: Ли­рич. те­атр О. Клар­ка в Дуб­ли­не (1940), Ли­рич. те­атр М. О’Мейли в Бел­фа­сте (1951) и др. В кон. 1970 – нач. 1980-х гг. под влия­ни­ем англ. те­ат­ра в И. по­лу­чи­ло раз­ви­тие дви­же­ние «фриндж» (fringe) – аль­тер­на­тив­ные те­ат­ры, вы­сту­паю­щие про­тив тра­диц. форм и ком­мер­циа­ли­за­ции, со­че­таю­щие ху­дож. экс­пе­ри­мен­ты и со­ци­аль­но-по­ли­тич. про­бле­ма­ти­ку, ос­ваи­ваю­щие не­тра­диц. про­стран­ст­во (ка­фе, пар­ки, чер­да­ки и т. п.): труп­па «Ша­ра­бан» в Бел­фа­сте (1983) и др.

В И. так­же ра­бо­та­ют те­ат­ры: «Гай­е­ти» (1871), ку­коль­ный (1972) – в Дуб­ли­не; Ко­ро­лев­ский те­атр (1876) – в Уо­тер­фор­де; «Дру­ид» (1975), Гор. те­атр (1995) – в Го­лу­эе; Ху­дож. те­атр (1975, с 2006 в но­вом зда­нии) – в Кор­ке; мо­ло­дёж­ные те­ат­ры в Кор­ке, Ли­ме­ри­ке, Уо­тер­фор­де и др. Еже­год­но про­во­дит­ся Те­ат­раль­ный фес­ти­валь в Дуб­ли­не.

Автор раздела: П. М. Сте­па­но­ва.

Ки­но

Ки­но­се­ан­сы в И. про­во­ди­лись с 1896, гл. обр. в мю­зик-хол­лах. В 1909 в Дуб­ли­не от­крыт пер­вый ки­но­те­атр. Центр. те­мой ирл. ки­но ста­ла борь­ба за не­за­виси­мость, од­на­ко пер­вые зна­чит. ирл. филь­мы бы­ли по­став­ле­ны англ. ре­жис­сё­ра­ми: А. Мель­бурн-Ку­пе­ром («Ир­ланд­ские жё­ны и анг­лий­ские со­се­ди», 1907) и Р. По­лем (до­ку­мен­таль­ный ф. «Пе­ре­прав­ка ста­да в Голу­эй», 1908). Не­ко­то­рые филь­мы (напр., «Ир­лан­дия, На­ция» У. Мак-На­ма­ра, 1914) бы­ли за­пре­ще­ны для по­ка­за на ро­ди­не, но ши­ро­ко де­мон­ст­ри­ро­ва­лись за её пре­де­лами. В 1916 соз­да­на Ирл. ки­но­ком­па­ния. За­вое­ва­ние не­за­ви­си­мо­сти при­ве­ло к куль­тур­ной изо­ля­ции и кри­зи­су ки­но­про­мыш­лен­но­сти И. Пер­вый зву­ко­вой фильм поя­вил­ся здесь толь­ко в 1933 (мю­зикл «Го­лос Ир­лан­дии» В. Хад­ди­ка). В 1936 в Дуб­ли­не ос­но­ва­но Ирл. ки­но­со­об­ще­ст­во (с 1978 Со­юз ирл. ки­но­со­об­ществ), на ру­бе­же 1930–40-х гг. – Ирл. ки­но­ин­сти­тут. Кон­ку­рен­ция за­ру­беж­но­го ки­не­ма­то­гра­фа, цен­зу­ра, от­сут­ст­вие гос. под­держ­ки тор­мо­зи­ли раз­ви­тие нац. ки­но­про­из­вод­ст­ва. Его воз­ро­ж­де­ние на­ча­лось с 1950-х гг., ко­гда за­ру­беж­ные ки­не­ма­то­гра­фи­сты (мно­гие из них ир­ланд­цы по про­ис­хо­ж­де­нию) ста­ли сни­мать в И. круп­ные по­ста­но­воч­ные филь­мы пре­им. нац. те­ма­ти­ки («Ти­хий че­ло­век» Дж. Фор­да, 1952, пр. Мкф в Ве­не­ции и пр. «Ос­кар»; «Улисс» Дж. Стри­ка по од­но­им. ро­ма­ну Дж. Джой­са, 1967; «Дочь Рай­ана» Д. Ли­на, 1971). При­ня­тые в 1970-е гг. ме­ры по сти­му­ли­ро­ва­нию ки­но­про­из­вод­ст­ва (на­ло­го­вые льго­ты, соз­да­ние в 1979 спец. ки­но­фон­да и др.) спо­соб­ст­во­ва­ли при­то­ку за­ру­беж­но­го ка­пи­та­ла и вклю­че­нию ирл. ки­не­ма­то­гра­фи­стов (про­дю­се­ров, ре­жис­сё­ров, ак­тё­ров и т. д.) в про­цесс гло­ба­ли­за­ции эк­ран­ной куль­ту­ры. При этом сю­жет­ной и идей­ной ос­но­вой наи­бо­лее за­мет­ных филь­мов, не­за­ви­си­мо от со­ста­ва ко­про­дю­се­ров и на­цио­наль­но­сти ре­жис­сё­ров, ос­та­ва­лась борь­ба за не­за­ви­си­мость от Ве­ли­ко­бри­та­нии («Во имя от­ца», 1993, ирл. реж. Дж. Ше­ри­дан; «Кро­ва­вое вос­кре­се­нье», 2002, англ. реж. П. Грин­грас; «Зав­трак на Плу­то­не», 2005, ирл. реж. Н. Джор­дан; «Ве­тер, ко­то­рый ка­ча­ет ве­реск», 2006, англ. реж. К. Ло­уч). С 1980-х гг. по­сте­пен­но за­воё­вы­ва­ют все­мир­ное при­зна­ние ирл. ре­жис­сё­ры: П. О’Коннор («Кал», 1984; «Тан­цы в Луг­на­се», 1998), Ше­ри­дан («Моя ле­вая но­га», 1989; «По­ле», 1990; «В Аме­ри­ке», 2002; «Раз­бо­га­тей или сдох­ни», 2005), Джор­дан («Ан­гел», 1982; «Мо­на Ли­за», 1986; «Жес­то­кая иг­ра», 1992; «Ин­тер­вью с вам­пи­ром», 1994). Ирл. филь­мы кон­ку­рен­то­спо­соб­ны и у се­бя на ро­ди­не. Чем­пио­ном про­ка­та стал ф. «Обя­за­тель­ст­ва» (1991), сня­тый в И. с ирл. ак­тё­ра­ми, но по­став­лен­ный анг­ли­ча­ни­ном А. Пар­ке­ром. С 1956 про­во­дит­ся ки­но­фес­ти­валь в г. Корк. В 1985 был ор­га­ни­зо­ван Ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­валь в Дуб­ли­не (с 2003 про­во­дит­ся ре­гу­ляр­но).

Автор(ы) раздела: В. В. Ми­ня­ев, К. Э. Раз­ло­гов.

Иллюстрации:

Дуб­лин. Ин­терь­ер со­бо­ра Св. Пат­ри­ка. Меж­ду 1220 и 1254 (не­од­но­крат­но пе­ре­страи­вал­ся). Архив БРЭ;

«Сим­вол еван­ге­ли­ста Ио­ан­на». Ми­ниа­тю­ра из Келлского Еван­ге­лия. 8 в. Биб­лио­те­ка Три­ни­ти-кол­лед­жа (Дуб­лин). Архив БРЭ;

Бу­лав­ка с коль­це­вид­ным на­вер­ши­емиз Тары. Се­реб­ро, по­зо­ло­та, эмаль. 8 в. н. э. На­цио­наль­ный му­зей археологии и истории Ир­лан­дии (Дуб­лин). Архив БРЭ;

«По­хо­ро­ны умер­ших от го­ло­да». Ри­су­нок Г. Сми­та. 1847. Архив БРЭ;

«Раз­де­лён­ный дом». Дом в Гор­тин­сдда­не, че­рез ко­то­рый по до­го­во­ру 1921 про­шла гра­ни­ца меж­ду Ир­ланд­ским Сво­бод­ным го­су­дар­ст­вом и Се­вер­ной Ир­лан­ди­ей, ос­тав­шей­ся под гос­под­ст­вом Ве­ли­ко­бри­та­нии. Архив БРЭ;

Уголь­ный тер­ми­нал Мо­ни­пойнт в эс­туа­рии ре­ки Шан­нон. Архив БРЭ;

Дуб­лин. Меж­ду­на­род­ный центр фи­нан­со­вых ус­луг. Архив БРЭ;

Ча­ша для при­час­тия из Ары. Нач. 9 в. На­цио­наль­ный му­зей Ир­лан­дии (Дуб­лин). Архив БРЭ;

За­мок Трим. Стро­ил­ся с кон. 12 в. Архив БРЭ;

Ту­ам. Со­бор. 1827–1937. Ар­хи­тек­тор Д. Мад­ден. Архив БРЭ;

Дж. Ки­тинг. «Ал­ле­го­рия». Ок. 1922. На­цио­наль­ная га­ле­рея Ир­лан­дии (Дуб­лин). Архив БРЭ;

Джек Б. Йейтс. «Со­би­ра­ясь на­пи­сать пись­мо». 1935. На­цио­наль­ная га­ле­рея Ир­лан­дии (Дуб­лин). Архив БРЭ;

Корк. Со­вре­мен­ная жи­лая за­строй­ка. Архив БРЭ;

Кадр из филь­ма «Раз­бо­га­тей или сдох­ни». Ре­жис­сёр Дж. Ше­ри­дан. 2005. Архив БРЭ.

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