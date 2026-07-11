ИРЛАНДИЯ (ирл. Eire, англ. Ireland)
Государство в Северной Европе.
Общие сведения
И. – государство на северо-западе Европы. Занимает бо́льшую часть (ок. 5/6 территории) о. Ирландия, а также ряд мелких островов близ его зап. побережья (о. Акилл, о-ва Аран, о. Клэр и др.). Граничит с Сев. Ирландией, входящей в состав Соединённого Королевства Великобритании и Сев. Ирландии, на востоке отделена от Великобритании прол. Св. Георга и Ирландским морем. На северо-западе, западе и юге омывается водами Атлантического океана. Пл. 70,2 тыс. км2. Нас. 4364,5 тыс. чел. (2008). Столица – Дублин. Первый гос. язык – ирландский (гэльский), второй гос. язык – английский. Денежная единица – евро.
На территории И. выделяются 4 историч. провинции: Коннахт, Ленстер, Манстер и Ольстер (осн. часть Ольстера входит в состав Сев. Ирландии). В адм. отношении И. состоит из 29 графств и 5 городов-графств (табл. 1).
Графство Дублин в 1994 было разделено на 4 части (город-графство Дублин, а также графства Юж. Дублин, Фингал, Дун-Лэаре-Ратдаун), однако под назв. «район Дублина» продолжает фигурировать в офиц. документах страны (пл. 921 км2; нас. 1186,1 тыс. чел., 2006).
И. – член ООН (1955), ЕС (1993; в 1973–92 Европ. сообщество), СЕ (1949), ОБСЕ (1973), ВТО (1995), МВФ (1957), МБРР (1957).
Автор раздела: В. М. Сокольский.
Государственный строй
И. – унитарное гос-во. Конституция принята на плебисците 1.7.1937. Форма правления – парламентская республика.
Глава гос-ва – президент, избираемый населением на 7 лет (с правом одного переизбрания). Кандидатом на эту должность может быть любой гражданин И., достигший 35 лет. Президент действует по рекомендации правительства. Имеет право созыва и роспуска Палаты представителей по инициативе правительства, обнародует законы, назначает судей и др. высших должностных лиц, возглавляет вооруж. силы. При президенте действует консультативный орган – Гос. совет.
Высший орган законодат. власти – парламент, в состав которого входят президент и 2 палаты: Палата представителей и Сенат. В Палате представителей от 160 до 170 членов, избираемых населением на основе всеобщего прямого и тайного голосования по системе пропорционального представительства. Число депутатов Палаты представителей может быть определено законом, но один член Палаты может избираться не более чем от 30 тыс. и не менее чем от 20 тыс. чел. Сенат состоит из 60 членов, из которых 11 назначаются премьер-министром, 6 избираются Национальным и Дублинским ун-тами, 43 – путём косвенных выборов по особым спискам (кандидатуры в эти списки выдвигаются разл. организациями и объединениями). Избират. коллегия по выборам в Сенат состоит из членов Палаты представителей, членов советов графств и муниципалитетов. Срок полномочий обеих палат 5 лет.
Главой исполнит. власти является премьер-министр (выдвигается Палатой представителей и утверждается президентом). Правительство должно состоять не менее чем из 7 и не более чем из 15 членов. Премьер-министр, его заместитель и министр финансов должны быть членами Палаты представителей, др. члены правительства могут быть членами Палаты представителей или Сената (членами Сената – не более 2 членов правительства). Правительство – коллегиальный орган и несёт ответственность перед Палатой представителей. Премьер-министр должен уйти в отставку, если теряет поддержку большинства Палаты представителей.
В И. существует многопартийная система. Ведущие политич. партии: Фианна фойл, Фине гэл, Лейбористская партия.
Природа
Рельеф. У зап. берегов И. много небольших скалистых островов (Аран, Клэр и др.); береговая линия расчленена крупными заливами фьордового и фиардового типа (Голуэй, Шаннон, Дингл, Донегол); на востоке в осн. низкие и выровненные абразионно-аккумулятивные берега; на юге небольшие узкие бухты чередуются со скалистыми утёсами.
Преобладает равнинный рельеф. Б. ч. территории занимает обширная Центр. низменность (выс. до 60 м). Её рельеф осложнён отд. останцовыми возвышенностями (выс. 180–300 м), ледниковыми формами (озы, друмлины); в понижениях сформировались многочисл. озёра и болота. Широко распространены карстовые формы рельефа: карры, воронки, пещеры (протяжённостью до 12 км) и др. В юж. части к Центр. низменности примыкают низкогорные крутосклонные массивы со сглаженными вершинами – горы Керри выс. до 1041 м (гора Каррантуил – высшая точка И.), в вост. части – горы Уиклоу (926 м) и др. На западе и северо-западе И. расположены глубокорасчленённые древние кряжи выс. 750–800 м (горы Нефин-Бег, Коннемара и др.).
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория И. относится к молодой платформе гл. обр. с каледонским складчатым основанием, выступающим на поверхность на северо-западе, востоке и юго-востоке страны. Каледониды подразделяются на две зоны: Метаморфические (на севере и северо-западе) и Неметаморфические (занимают б. ч. территории И., за исключением юж. и юго-зап. районов) каледониды. Зона Метаморфич. каледонид сложена верхнепротерозойско-кембрийскими метаморфизов. терригенно-карбонатными отложениями с прослоями вулканич. пород и пересечена крупным разломом (левым сдвигом Грейт-Глен); возраст складчатости и метаморфизма – ранний ордовик (грампианская фаза). Неметаморфич. каледониды образованы кембрийско-ордовикско-силурийскими терригенными и карбонатными отложениями; в их сев. части присутствуют ордовикские островодужные вулканиты. Заключит. фаза складчатости в этой зоне произошла в раннем – начале среднего девона; деформации сопровождались внедрением крупного батолита Ленстер в юго-вост. И. (горы Уиклоу). Метаморфич. и Неметаморфич. каледониды разделены рифтогенным прогибом (зап. продолжение грабена Срединной долины Великобритании), заполненным нижнесреднедевонской молассой (Древний Красный песчаник, или Олд-Ред), включающей базальты. Южнее молассового прогиба прослеживается шовная зона (сутура древнего океана Япетус, при закрытии которого сформировалась область каледонской складчатости). В юж. и юго-зап. части И. с юго-востока протягивается складчатая зона герцинского возраста [складчатость и надвигообразование происходили с конца среднего карбона (судетская фаза) до середины ранней перми (заальская фаза)]. В И. складчатый фундамент на обширных площадях перекрыт осадочным чехлом, который в пределах каледонид начал формироваться с позднего девона, а в пределах герцинид – с поздней перми. В Центр. низменности развит покров четвертичных ледниковых, водно-ледниковых, речных, озёрных и др. отложений.
Важнейшие полезные ископаемые И. – руды свинца и цинка [месторождения в вост. районах страны, напр. Ан-Уавь (Наван), Тара], содержащие также серебро. Месторождения природного горючего газа расположены на юж. шельфе И. (газовые поля Кинсейл-Хед, Севен-Хилс). Известны месторождения медных руд, барита, андалузита, углей, торфа, природных строит. материалов и сырья для произ-ва строит. материалов (песок, гравий, гипс, известняк). Ведётся разведка золоторудных месторождений.
Климат. Умеренный морской, постоянно влажный климат И. формируется в осн. под влиянием атлантич. циклонов. В течение всего года погода изменчива; часты сильные ветры; характерны повышенная относительная влажность и значит. облачность, усиливающаяся осенью и зимой. Зима мягкая (ср. темп-ры января от 5 °С на востоке до 7 °С на западе); лето прохладное (ср. темп-ры июля от 13 °С на западе до 16 °С на юге). Наибольшее количество осадков (до 2000 мм в год) выпадает на зап. склонах гор, обращённых к Атлантическому ок., наименьшее (ок. 700 мм) – на вост. равнинах. Осадки выпадают в осн. в виде моросящих дождей, максимум приходится на осенне-зимний период.
Внутренние воды. Полноводные реки И. образуют густую сеть общей протяжённостью ок. 15 тыс. км. Осн. реки: Шаннон (крупнейшая река Британских о-вов), Лиффи, Шур, Барроу, Блэкуотер. Используются для судоходства и гидроэнергетики (создано ок. 20 водохранилищ общим объёмом 1 км3). С запада на восток И. проложено неск. судоходных каналов (Гранд-канал, Ройал-канал). Много озёр, преим. ледниково-тектонического или карстового происхождения, в т. ч. Лох-Корриб (пл. 176 км2), Лох-Маск, Лох-Дерг, Лох-Ри и др.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 52 км3. На каждого жителя страны приходится почти 13,5тыс. м3 воды в год. Для хозяйств. целей используется 2% имеющихся водных ресурсов (из них 74% потребляют пром. предприятия, 16% расходуется на коммунально-бытовое водоснабжение, 10% – на нужды с. х-ва).
Почвы, растительный и животный мир. На Центр. низменности преобладают оподзоленные бурые лесные почвы, местами встречаются рено́зины; на плохо дренированных участках возвышенностей и в низинах развиты болотные почвы и глеезёмы. В горах господствуют горные подзолы и бурозёмы.
Несмотря на островное положение И., уровень флористич. разнообразия достаточно высок. В составе флоры 1300 видов сосудистых растений, в т. ч. 815 аборигенных видов (под угрозой исчезновения – 6 видов); 530 видов мхов и св. 1000 видов лишайников.
Коренные широколиственные (преим. дубовые) леса практически полностью вырублены (занимают ок. 1% территории), сохранились в осн. в горах. Общая лесистость территории достигает 9% в осн. за счёт искусств. насаждений хвойных пород (пл. 590 тыс. га). Широко распространены вересковые пустоши. Ок. 1/5 площади приходится на торфяные болота, заросшие камышом, пушицей, вереском, а также специфичные для И. водно-болотные угодья (покровные болота и т. н. зимние озёра). Среди совр. агроландшафтов, занимающих св. 1/2 площади И., преобладают сеяные луга и окультуренные пастбища.
Фауна И. характеризуется умеренным видовым разнообразием. В И. насчитывается 27 эндемичных видов и подвидов животных, в осн. эндемизм представлен среди насекомых. Из 31 вида млекопитающих (куница, горностай, барсук и др.) 10 находятся под угрозой исчезновения. Известно 168 видов птиц, 7 из них относятся к редким. Среди 50 видов рыб наибольшее промысловое значение имеют треска, судак, лосось.
Создано 104 охраняемые природные территории, занимающие 2,2% площади страны, в т. ч. 6 нац. парков. Статус биосферных резерватов ЮНЕСКО имеют нац. парк Килларни (с 1982) и природный заповедник Норт-Булл-Айленд (с 1981). В резервате Уэксфорд (отнесён к водно-болотным угодьям междунар. значения) на юго-вост. побережье И. зимует 1/2 мировой популяции гренландского белолобого гуся – одного из охраняемых видов орнитофауны Европы.
Автор раздела: М. А. Аршинова; А. Ф. Лимонов (геологическое строение и полезные ископаемые).
Население
Ирландцы составляют 88,8% нас. И. (в т. ч. гэлы и цыгане-шелта). Иммигранты и их потомки (всего 11,2% нас.) живут гл. обр. в районе Дублина, из них англичане и шотландцы – 2,7%; выходцы из др. стран Европы: поляки – 1,5%, литовцы – 0,6%, латыши – 0,3%, немцы – 0,2%, французы – 0,2%, румыны – 0,2%, словаки – 0,2%, а также испанцы, итальянцы, чехи, русские и др.; из стран Америки: американцы США – 0,3%, бразильцы и др.; из Азии – 1,1% (в т. ч. китайцы – 0,3%, филиппинцы – 0,2%, индийцы – 0,2%, пакистанцы), из Африки – 0,8% (в т. ч. из Нигерии – 0,4%).
В течение 120 лет (с 1841 по 1961) И. была единственной страной в Европе с постоянно убывающим населением. Ввиду высокой смертности и массовой эмиграции (гл. обр. в Великобританию и США) в 1841–1901 численность населения И. (в совр. границах) сократилась с 6,5 до 3,2 млн. чел. В 1-й пол. 20 в. темпы снижения численности населения постепенно замедлялись (в 1926–61 оно сократилось с 2,9 до 2,8 млн. чел.). С 1960-х гг. наблюдается постепенно ускоряющийся рост численности населения: 0,55% в 1961–71 (в среднем за год); 1,2% в 1991–2006 (1,15% в 2006). В нач. 21 в. по уровню рождаемости (14,45 на 1000 жит., 2006), показателю фертильности (1,86 ребёнка на 1 женщину) и темпам естеств. прироста населения (0,66%) И. занимает одно из первых мест в Европе. В сочетании с низким уровнем смертности (7,8 на 1000 жит. в 2006, в т. ч. младенческой – 5,3 на 1000 живорождённых) это способствует созданию благоприятной демографич. ситуации в стране.
В 1960–80-х гг. население И. росло исключительно за счёт естеств. прироста (при наличии миграц. оттока населения). С нач. 1990-х гг. постепенно возрастает приток иммигрантов; в 1991–96 положительное миграц. сальдо составило ок. 0,5 на 1000 жит. (в среднем за год), в 1996–2002 – 6,8. В нач. 21 в. общий прирост населения в значит. степени происходит за счёт иммиграции (42% от общего прироста в 2006). После расширения ЕС (2004) возрос приток иммигрантов из стран Центр. и Вост. Европы (Польши, Литвы, Латвии, Чехии и др.; всего ок. 160 тыс. чел., 2006); принимаются меры по ограничению иммиграции. Население И. – одно из самых молодых в Европе: доля детей до 15 лет 20,9%, лиц трудоспособного возраста (15–64 года) 67,6%, в возрасте 65 лет и старше 11,6% (2006). В среднем на 100 женщин приходится 99 мужчин. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 77,7 года (мужчины – 75,1, женщины – 80,5).
Средняя плотность населения И. (ок. 60 чел./км2 в 2006) одна из самых низких в Европе. Наибольшая плотность населения в историч. пров. Ленстер (включая район Дублина) 116 чел./км2, в пров. Манстер (с городами Корк, Лимерик, Уотерфорд) 48 чел./км2; наименее плотно заселены провинции Ольстер (33 чел./км2) и Коннахт (28 чел./км2).
Доля гор. населения (59,3% в 2006) одна из самых низких в Европе. Крупнейший город – Дублин (505,7 тыс. чел., в гор. агломерации Большого Дублина 1661,2 тыс. чел., или ок. 40% нас. страны); крупные города: Корк (119,1 тыс. чел., в гор. агломерации Большого Корка ок. 380 тыс.), Голуэй (72,0 тыс. чел., с пригородами ок. 90 тыс.), Лимерик (52,6 тыс. чел., с пригородами ок. 100 тыс.), Уотерфорд (45,8 тыс. чел., с пригородами ок. 50 тыс.). Развиваются процессы субурбанизации и рурбанизации. Подавляющая часть населения И. (св. 95%) проживает в собственных домах (один из самых высоких в мире показателей; в Великобритании – св. 80%, во Франции – 55%).
Всего в экономике И. занято 1836,2 тыс. чел. (2006). В структуре занятости на сферу услуг приходится 66,3% (в т. ч. оптовая и розничная торговля составляет 13,8%, финансовые и бизнес-услуги – 13,3%, здравоохранение – 9,7%, наука и образование – 6,4%, транспорт и связь – 6,1%, ресторанный и гостиничный бизнес – 5,8%, пр. услуги – 11,2%), на пром-сть – 15,2%, строительство – 12,6%, с. х-во, лесное хозяйство и рыболовство – 5,9% (2005). Уровень безработицы (4,3% экономически активного населения в 2006) один из самых низких в ЕС.
Автор раздела: В. М. Сокольский.
Религия
Ок. 88% (2005) нас. И. – католики; ок. 3,5% не разделяют никаких религ. убеждений и взглядов; ок. 3% – приверженцы Церкви Ирландии; ок. 2% – представители др. христианских конфессий; ок. 1,5% – представители др. конфессий; ок. 2% считают себя верующими без принадлежности к к.-л. определённой деноминации. На территории И. (Дублин) действует православный ставропигиальный приход Святых Петра и Павла (учреждён в 2001) Сурожской епархии Моск. патриархата.
Исторический очерк
Ирландия с древнейших времён до кон. 12 в. Появление человека на территории И. относится к мезолиту и, по некоторым оценкам, датируется 7-м тыс. до н. э. Новые переселения с территории совр. Сев. Франции и Бельгии произошли в начале неолита (кон. 4-го – нач. 3-го тыс. до н. э.), тогда на территории И. появились земледелие и скотоводство, сложилась уиндмиллхиллская культура (городища с несколькими рядами рвов; длинные курганы с трупосожжениями; круглодонная керамика). Ок. 2-й пол. 3-го тыс. до н. э. датируют культуру Бойн: селища; подкурганные мегалитические могилы с крестовидной в плане гробницей (главная и 3 боковые камеры; трупосожжения), перекрытой ступенчатым ложным сводом, и с длинным коридором (камни стен и потолков часто покрыты резными изображениями спиралей, лодок и др.), иногда окружённые каменными стелами. Новые переселенцы с континента, связанные со шнуровой керамики культурно-исторической общностью, дали начало «культуре кубков» – носителями которой были полукочевые скотоводы, имевшие медные оружие и орудия, хоронившие остатки трупосожжений под курганами и внутри или около хенджей (округлые площадки, окружённые рвом и валом, а также столбами или каменными стелами).
В раннем бронзовом веке на основе местных традиций формируется культура Фуд-Вессел (характерны скорченные трупоположения в каменных ящиках или дерев. колодах, в ямах под курганами), давшая начало культуре «погребальных урн» среднего бронзового века. Поздний бронзовый век (фаза Даурис) известен преим. по находкам кладов бронзовых изделий. В эту эпоху на территории И. сформировался важный центр добычи и металлургии меди и золота. Оружие, посуду, украшения из этих металлов вывозили в ряд районов Сев. Европы, торговые и др. контакты достигали Средиземноморья. В 4 в. до н. э. И. начали заселять кельт. племена, пришедшие из Сев. Галлии и Британии. С ними связывают распространение на территории И. культуры Латен. К началу н. э. пришельцы овладели всем островом. В результате ассимиляции ими докельтского населения сложились гэлы. Они жили в укреплённых посёлках на возвышенностях и искусств. островах в болотистых местах, в округлых домах, сложенных из камней насухо (известны здесь с бронзового века), занимались в осн. скотоводством, металлургией (в т. ч. чёрной) и металлообработкой. Рим. завоевание Британии 1 в. н. э. не затронуло И. В сер. 3 в. стали складываться небольшие территориальные, первоначально совпадавшие с клановыми, объединения во главе с риагами (королями), позднее на их основе возникли раннефеодальные государства. Объединённые силы риагов осуществляли набеги на Британию и континент (во время этих походов часть гэльского племени скоттов переселилась в сев. районы Британии). К нач. 5 в. в И. существовало неск. самостоят. королевств. Важнейшими из них были государства династии Эоганахта с центром в Кашеле (на юге острова) и династии И Нейллов с центром в Таре (на севере).
Осн. социальной, экономич. и политич. единицей ирл. гэлов был клан. Земля (первоначально и скот) находилась в общем владении клана и распределялась между патриархальными семьями с последующими периодич. переделами. Во главе клана стоял вождь, высшую власть осуществляли также сходы кланов в рамках родовых союзов. В первые века н. э. произошло выделение знати, появились разл. категории зависимого населения, рабы. Поборы в пользу племенных и клановых вождей стали приобретать феод. характер. Клановая система гэлов, сочетавшая в себе родовые и раннефеодальные черты, нашла отражение в «Шенхус Мор» – своде др.-ирл. права (действовал до вторжения англо-нормандцев, в некоторых районах И. – до 16 в.), хранителями и толкователями которого являлись брегоны.
В сер. 5 в. в И. началось распространение христианства, связанное с деятельностью св. Патрика. Была образована ирл. христианская церковь с архиепископским престолом в Арме, появились первые монастыри. Церковь И. развивалась в рамках клановой организации. Каждый клан имел свой собств. клир, который жил в монастыре, возглавляемом аббатом, как правило, наследником кланового вождя. Епископы также обычно избирались из людей, связанных родовыми узами с главой клана. В 6 в. И. превратилась в один из центров христианской образованности, ирл. миссионеры активно участвовали в христианизации Европ. континента (деятельность св. Колумбана и др.). И. славилась своими искусствами – иллюстрациями к рукописным книгам, работами по металлу, скульптурой.
Развитие И. было прервано в кон. 8 в. нашествием викингов (первое вторжение датируется 795). Изначально викинги совершали грабительские набеги на вост. побережье И. С сер. 9 в. они стали основывать здесь свои поселения (Дублин, Уотерфорд, Уэксфорд, Корк, Лимерик), используя их как форпосты для продвижения во внутр. районы острова, в Британию и на континент. Завоеватели проводили в И. зимние месяцы, вовлекались в региональную торговлю.
Внутриполитич. ситуацию И. этого периода определяли постоянные междоусобные войны правителей ирл. королевств. С 734 и до нач. 11 в. власть (иногда лишь номинально) находилась в руках династии И Нейллов, сев. и юж. ветви которой постоянно враждовали между собой. В нач. 11 в. ард-риагом (верховным королём) И. стал правитель небольшого королевства Дал-Каш Бриан Бору. В 1014 в битве при Клонтарфе он разгромил отряды викингов. Эта победа положила конец набегам последних; оставшиеся в И. викинги были постепенно ассимилированы местным населением.
После победы над викингами усилился процесс консолидации ирл. земель, началось освобождение кланов от власти «местных» королей, укреплялись позиции ард-риагов, особенно в период правления Рори (Родерика) О’Коннора (1166–86). Развитие получила торговля с соседними странами. При активном содействии папского престола были предприняты попытки упорядочить церковную организацию. Синод 1152 в Келсе (Кянаннас-Мор) признал главенство папы над ирл. церковью, объявил десятину обязательным для всех церковным сбором, санкционировал создание четырёх архиепископств – Арма, Дублин, Кашел и Туам (при главенстве престола в Арме), замену старых «клановых» епископов и священников клиром образуемых диоцезов.
Ирландия в кон. 12 – кон. 15 вв. В 1167 король Ленстера Диармид Макмурхаде (ум. в 1171), изгнанный из своих владений Рори О’Коннором, обратился за помощью к англ. королю Генриху II. В 1169–71 юго-вост. побережье И. было покорено присланными Генрихом II англо-нормандскими отрядами во главе с гр. Пемброком. После смерти Диармида Макмурхаде Пемброк объявил себя его преемником. Не желая образования независимого нормандского государства на покорённых территориях, Генрих II 17.10.1171 высадился на острове (в Уотерфорде) и на созванном соборе в Кашеле заявил о распространении своей власти на И. При этом он ссылался на буллу 1155 папы Адриана IV (1154–59), пожаловавшего англ. королю титул правителя (хозяина; Lord) И. с целью дальнейшего проведения церковных преобразований. Согласно договору в Виндзоре 1175 Рори О’Коннор признал верховную власть Генриха II, его поддержало большинство представителей ирл. знати. Англо-нормандцы укрепились на юго-вост. побережье И. (эти территории позднее получили назв. Пейл).
В 1177 правителем И. был объявлен сын Генриха II – Иоанн (будущий англ. король Иоанн Безземельный). Он дважды (в 1185 и 1210) посетил И., активно содействуя установлению здесь англ. порядков. Управление ирл. землями поручалось назначаемому королём наместнику – юстициарию. Была введена система деления на графства (к нач. 14 в. их насчитывалось 12), возглавляемые шерифами и др. должностными лицами короля; в 1222 на территорию И., захваченную англо-нормандцами, распространилось действие всего свода англ. законов. С 1297 в И. заседал парламент, состоявший первоначально из баронов и прелатов, после 1300 в него вошли также представители городов. Коренные жители И. не участвовали в работе парламента.
С установлением в И. англ. господства началось распространение манориальной системы (см. Манор), коренное население всё больше превращалось в феодально-зависимых крестьян. Существенно увеличился королевский домен – к нему были присоединены г. Уотерфорд, мор. побережье от Дангарвана до Уэксфорда (при Генрихе II) и часть земель Ольстера (при Иоанне Безземельном). Некоторое развитие получили ремёсла, особенно шерстоткачество, и торговля, появились новые города и сельские поселения. В 1192 Иоанн даровал Дублину гор. хартию, по которой жители города получали право на собств. суд, создание купеч. гильдий, освобождались от дорожных пошлин и пр. Позднее такие же вольности получили др. королевские города – Дроэда, Уотерфорд, Лимерик, Корк. Экономич. и социальное развитие независимой части И. – Айришри тормозилось междоусобицами ирл. королей, а также постоянными попытками англо-нормандцев покорить эту область. Феод. отношения складывались медленно, сохранялись общинное земледелие, клановые обычаи. Б. ч. населения вела полукочевой образ жизни.
С нач. 13 в. связь И. с Англией ослабела. Заметно усилились позиции новой англо-ирл. знати (Фицджералды в вост. Манстере, Батлеры в зап. Манстере, де Бурги в Коннахте), сложившейся в результате смешения с ирл. родовой знатью и наследования её земель. В 1315 ирл. и англо-ирл. знать во главе с Доналом О’Нилом подняла восстание против власти англо-нормандцев в И., обратившись за помощью к шотл. королю Роберту I Брюсу. 26.5.1315 в И. высадился 6-тысячный отряд под команд. брата Роберта I Брюса – Эдуарда, который, после того как овладел сев. И., в 1316 был провозглашён ард-риагом. 14.10.1318 у Фогарта в Ольстере армия Эдуарда Брюса была разгромлена англо-ирл. войском Джона Бирмингема, Эдуард пал в бою. Несмотря на эту победу, позиции Англии в И. продолжали ослабевать. В 1348 в результате эпидемии чумы погибли почти все англо-нормандские колонисты, проживавшие в городах. В 1366 ирл. парламент принял т. н. Килкеннийские статуты, согласно которым англичанам под угрозой конфискации их земельных владений запрещалось селиться вне Пейла и поддерживать к.-л. отношения с ирландцами. Однако положения этих статутов практически не выполнялись. В кон. 14 – 15 вв. под властью англ. короля оставалась лишь узкая полоса побережья от Дандолка до Брея. Отсутствие единого политич. центра и постоянные усобицы отрицательно сказывались на экономич. положении страны. Преобладающей отраслью хозяйства по-прежнему оставалось скотоводство, гор. ремесло развивалось крайне медленно. Торговля, ориентировавшаяся гл. обр. на запросы англ. и англо-ирл. знати, находилась в руках иностр. купцов. По Купеч. хартии 1303 им разрешалось торговать на всех гор. рынках англ. территорий И. при условии уплаты высокой пошлины королю.
Ирландия в кон. 15–17 вв. С приходом к власти в Англии Тюдоров начался новый этап колонизации И. Важным шагом к восстановлению утраченного влияния стал Пойнинга акт 1494, изменивший систему управления покорённой областью. Ирл. парламент был поставлен в полную зависимость от англ. короля и англ. парламента, подтверждались Килкеннийские статуты. Англ. колонизация И. резко усилилась в годы правления Генриха VIII. В 1536 он подавил мятеж наместника И. – Т. Фицджералда, а с началом Реформации в Англии конфисковал в пользу короны земли и имущество ирл. католич. церкви (на основании постановлений дублинского парламента, принятых в 1536–41). В 1541 ирл. парламент объявил Генриха VIII королём И. В работе этого парламента впервые приняли участие представители коренного населения острова, в осн. сторонники Реформации. Получив титул короля И., Генрих VIII стал активно проводить политику пожалования ирл. земель клановым вождям (принимал от вождей подвластные территории, после чего даровал им их обратно как своим непосредственным вассалам на правах рыцарского держания с присвоением соответствующего титула). Вассалами англ. короля стали вожди Ольстера Кон О’Нейлл (граф Тирон), Хью О’Доннелл (лорд Тирконнелль) и др.
В 1554 Мария Тюдор восстановила католицизм в Англии и И., однако конфискованные ирл. аббатства не были возвращены Церкви. Кроме того, в годы её правления получила распространение практика конфискаций земель у ирландцев и англо-ирландцев (как правило, в результате обвинения их в гос. измене) и пожалования их англ. лордам. На этих землях обосновывались англичане-переселенцы, ирл. крестьяне превращались в подёнщиков-коттеров и арендаторов. Начала складываться система лендлордизма.
В 1560 Елизавета I Тюдор распространила на И. действие Акта о супрематии и Акта о единообразии, положив начало образованию ирл. Англиканской церкви, хотя б. ч. населения страны сохраняла приверженность католицизму. В кон. 16 – нач. 17 вв. были колонизованы Манстер, Ольстер и часть Ленстера, ранее не входившая в Пейл, они стали заселяться англ. и шотл. колонистами, было введено деление на графства. Велось строительство крепостей и фортов. Начал функционировать Гос. совет (при наместнике И.), члены которого назначались из представителей королевской администрации, англ. и англо-ирл. аристократов. Для разбора дел о гос. преступлениях в 1562 был создан особый суд – Суд замковой палаты (по своим функциям соответствовал англ. Звёздной палате). Ирл. парламент из однопалатного представит. органа превратился в двухпалатный, его состав был значительно расширен за счёт рыцарей и горожан, лояльных королевской власти. Ответом на проводимую англ. короной в И. политику явились восстания, во главе которых стояли клановые вожди Шан О’Нейлл, Десмонд (см. Десмонда восстание), Тирон и Тирконнелль, О’Нейлл Хью (см. Тирона и Тирконнелля восстание 1595–1603). Все эти восстания были жестоко подавлены англ. властями. 11.3.1605, когда под властью Англии оказался практически весь остров, было объявлено о полной ликвидации клановой системы. В соответствии с прокламацией от 15.7.1606 начался пересмотр титулов и прав на землю.
Массовые земельные конфискации в Ольстере в 1610–11 при Якове I Стюарт стали причиной крупного Ирландского восстания 1641–52, пришедшегося на время гражд. войн в Англии (см. Английская революция 17 в.). Для его подавления 15.8.1649 в И. высадились войска англ. парламента под команд. О. Кромвеля. За 9 мес Кромвель покорил весь остров. На основании Акта об устроении Ирландии (12.8.1652) и Акта об удовлетворении (26.9.1653) были проведены массовые земельные конфискации, началось заселение И. отставными солдатами парламентской армии. Мн. ирл. католики были вытеснены на запад И. (Коннахт) или покинули страну. Ок. 34 тыс. ирл. солдат и офицеров переехали во Фландрию, Францию и Испанию.
Англо-ирл. знать поддержала реставрацию династии Стюартов на англ. престоле, что вынудило Карла II Стюарте пойти на незначит. пересмотр осуществлённых ранее конфискаций. В 1660 ирл. парламент с согласия Карла II принял акт об отмене рыцарских держаний, освободив крупных землевладельцев И. от поземельной зависимости от короны.
В период «Славной революции» в И. вспыхнуло новое восстание (1688–91), которое попытался использовать в своих интересах Яков II. 12.3.1689 он высадился в И. и оттуда, опираясь на верных ему ирл. католиков, возглавил сопротивление Вильгельму III Оранскому. 11.7.1690 англ. силы под команд. Вильгельма III Оранского на р. Бойн нанесли поражение войскам Якова II. Ирл. мятежники, однако, ещё некоторое время успешно сопротивлялись англ. армии. В 1691 был заключён выгодный для ирландцев Лимерикский договор. В обмен на признание власти нового короля ирл. католикам гарантировались свобода вероисповедания, сохранение права собственности на землю, титулы и др. привилегии. Однако при ратификации этого договора ирл. парламентом мн. его пункты были опущены или изменены.
В кон. 17 – 1-й пол. 18 вв. началось наступление англ. властей на права ирл. католиков. Была принята целая серия т. н. карательных законов, лишивших б. ч. населения страны политич. и в значит. мере гражд. прав. Католикам было запрещено занимать гос. должности, избираться в парламент (1692) и участвовать в парламентских выборах (1727), в ряде областей – заниматься проф. деятельностью, владеть землёй. В 1720 англ. парламент получил право издавать законы для И., в 1751 палате общин ирл. парламента было отказано в праве распоряжаться налоговыми поступлениями.
Экономич. ситуация в И. в нач. 18 в. значительно ухудшилась. В дополнение к навигационным актам 1663 и 1670, запретившим прямую торговлю И. с др. англ. колониями и самой Англией, в 1698–99 были введены разорительные пошлины на вывоз ирл. шерстяных и др. изделий, в 1731 запрещён ввоз в И. хмеля из любой страны, кроме Англии, в 1746 – ввоз в Англию ирл. стеклянных изделий. Мероприятия англ. властей привели к почти полному уничтожению очагов кустарной и мануфактурной пром-сти И. (сохранялись только произ-во льняных тканей, винокурение и зачатки хлопчатобумажного произ-ва; крупная мануфактура и предприятия фабричного типа появились в И. лишь в кон. 18 в.). Усилившийся налоговый гнёт, сочетавшийся с уплатой десятины в пользу Англиканской церкви, способствовал деградации с. х-ва. Ситуацию усугубили неурожаи и голод 1740–41 (погибло ок. 400 тыс. чел.). К кон. 18 в. единственным крупным городом И. оставался Дублин. Б. ч. территории страны (за исключением Ольстера) занимали пастбища. Подрыв традиц. хозяйства И. вызвал в 1760-х гг. волну крестьянских восстаний, возглавляемых тайными организациями «Белые ребята», «Дубовые ребята» и др. Началась массовая эмиграция ирландцев, прежде всего в брит. сев.-амер. колонии.
Война за независимость в Северной Америке 1775–83, Французская революция 18 в. способствовали развитию ирл. нац.-освободит. движения. Первоначально оно было тесно связано с деятельностью отрядов ирл. волонтёров, создание которых санкционировалось англ. властями в условиях войны с амер. колониями и поддерживавшими их Францией и Испанией. Волонтёры устраивали делегатские собрания, созывали провинциальные представит. конвенты, на которых осуждали проводимую англ. властями политику. Оппозиция набирала силу и в ирл. парламенте (Г. Граттан, Г. Флад и др.). Под её давлением были отменены мн. карательные законы, смягчены навигац. акты, введены некоторые покровительств. пошлины для ирл. товаров. В 1782 ирл. парламент получил полную независимость от Великобритании в законодат. сфере. Эти и др. политич. завоевания способствовали определённым сдвигам в хозяйств. жизни страны. Увеличился вывоз с.-х. продуктов, ирл. купцы получили доступ к колониальным рынкам, в т. ч. к рынку Индии. В то же время экономич. развитие И. сдерживалось многочисл. факторами, прежде всего сохранением пережитков феод. отношений в сельском хозяйстве.
В кон. 18 в. в ирл. нац. движении усилилось влияние радикалов (Т. Уолф Тон, Э. Фицджералд и др.), выступавших за полную независимость И. от Великобритании. Кульминацией их деятельности стало Ирландское восстание 1798. Оно было жестоко подавлено властями и использовано ими в качестве предлога для ликвидации парламентской автономии И. В 1800 англ. и ирл. парламенты утвердили Акт об унии (см. Англо-ирландская уния 1801). 1.1.1801 И. и Великобритания объединены в Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии. Ирл. парламент был ликвидирован, брит. парламент вновь получил право издавать законы для И. В Палате общин И. предоставлялось лишь 100 мест, в Палате лордов – 32.
Ирландия в 1801–1949. В унии с Великобританией в нач. 19 в. И. превратилась в поставщика с.-х. сырья и дешёвой рабочей силы. Отмена протекционистских пошлин и политика свободной торговли имели негативные последствия для молодой ирл. пром-сти, не выдерживавшей конкуренции с английской. Развитие получили лишь произ-во льняных тканей, пива, виски, бекона, а также судостроение (в сев.-вост. районах страны). В с.-х. секторе преобладали арендаторы-католики, обрабатывавшие мелкие участки земли на основе краткосрочной аренды и не имевшие права на её выкуп. Рост цен на продукты питания в период наполеоновских войн сделал выгодным дробление наделов ради увеличения ренты. Арендная плата за землю быстро росла (была в 2–3 раза выше, чем в Англии), жизненный уровень большинства сельских жителей неуклонно снижался. Землевладельцы-протестанты покидали страну, оставляя поместья на попечение агентов, заинтересованных лишь в извлечении макс. прибыли. Неск. неурожайных лет подряд закончились нац. катастрофой – «Великим голодом» 1845–1849 (от голода и болезней погибли ок. 1 млн. чел., в 1845–55 страну покинули св. 1,5 млн. чел.). Значит. демографич. сдвиги, резкое сокращение числа мелких арендаторов, отмена в 1846 хлебных законов (это привело к снижению спроса на ирл. зерно на англ. рынке) ускорили аграрный переворот. Его результатами стало превращение скотоводства, продукция которого была ориентирована на экспорт в Англию, в самую прибыльную отрасль ирл. с. х-ва, появление крупных фермерских хозяйств и развитие капиталистич. отношений в аграрном секторе.
В 1820-х гг. в условиях действия карательных законов представители католиков, составлявших 90% населения И., выступили с требованием предоставления им политич. и гражд. прав. Движение за эмансипацию католиков под рук. адвоката Д. О’Коннелла и созданной им Католической ассоциации Ирландии 1823 приобрело массовый характер, было поддержано католич. крестьянством и церковью. В 1829 брит. парламент принял Билль об эмансипации католиков, который предоставил им политич. права, в т. ч. право быть избранными в парламент, при условии принесения присяги на верность англ. монарху, а также поступать на воен. и гражд. службу (кроме высших должностей). Движение за эмансипацию способствовало дальнейшей политизации ирл. общества. В 1830-х гг. начались крестьянские выступления против выплаты десятины протестантской церкви, в 1840-х гг. сформировалось движение рипилеров – сторонников отмены (англ. repeal) англо-ирл. унии конституц. путём. Из среды рипилеров выделилась радикальная группа «Молодая Ирландия», идеологи которой сформулировали доктрину независимой ирл. нации, объединяющей приверженцев всех ирл. конфессий. Против движения за отмену союза с Великобританией, ставшего в И. очень влиятельным после 1842, брит. власти приняли ряд жёстких и действенных мер. Была создана комиссия под рук. лорда Девона для изучения ирл. аграрной системы и её реформирования; в 1845 были приняты акты, учреждавшие ирл. университеты для католиков и диссентеров. Под влиянием европ. революций 1848–1849 по Ирландии прокатилась волна выступлений, возглавляемых Ирл. конфедерацией, образовавшейся в янв. 1847 после раскола «Молодой Ирландии». Революц. традиция была продолжена ирл. фениями. Созданное в 1858 Ирл. республиканское братство в качестве цели провозгласило революц. борьбу за ирл. республику и приступило к подготовке общенационального восстания. Несмотря на конспирацию, брит. правительству удалось раскрыть планы заговорщиков и не допустить широкомасштабного, скоординированного выступления. 5.3.1867 разрозненные вооруж. восстания фениев в 11 вост. и юж. графствах были подавлены властями.
Во 2-й пол. 19 в. аграрный вопрос по-прежнему играл важную роль в жизни ирл. общества. В стране развернулось массовое крестьянское движение. В 1850 в Дублине была основана Лига защиты прав арендаторов, выступившая с требованием урегулирования условий арендной платы, против произвола лендлордов. Программа Национальной земельной лиги 1879–82 включала требования поэтапного решения аграрного вопроса вплоть до полного уничтожения лендлордизма. Под давлением массового крестьянского движения были приняты Гладстона билли 1870, 1881, положившие начало аграрной реформе в Ирландии.
В ирл. нац. движении в последней трети 19 в. центр. место заняла борьба за предоставление И. самоуправления в рамках Брит. империи (см. Гомруль). В кон. 19 в. возникло культурно-националистич. движение, гл. лозунгом которого являлось возрождение ирл. культуры, языка (Гэльское возрождение) и изучение нац. истории. Возглавленное Гэльской лигой, оно способствовало развитию ирл. нац. идентичности; из рядов этого движения вышли мн. политич. деятели, возглавившие в последующие годы борьбу за независимость Ирландии.
Принятие в 1903 земельного закона Виндема стало переломным моментом в ликвидации на территории И. системы лендлордизма. Государство, выступавшее в роли посредника, выплатило лендлордам значит. суммы, которые затем с процентами были взысканы с крестьян в виде долгосрочных выкупных платежей. Закон Виндема создал благоприятные условия для развития капиталистич. отношений в ирл. экономике. Начался быстрый прогресс отраслей по пром. переработке с.-х. сырья (мукомольная, табачная, маслобойная пром-сть). В городах росло число мелких фабрик и мастерских, принадлежавших ирландцам и производивших обувь, текстильные изделия и пр. В аграрном секторе широкое распространение получила кооперация. К 1914 в И. действовало до 1 тыс. кооперативных обществ, в которых состояло св. 105 тыс. чел. В нач. 20 в. И. стала важной сферой приложения брит. капитала, который вкладывался в первую очередь в транспортные, торговые, страховые фирмы, банки и некоторые отрасли пром-сти (в первую очередь в Ольстере, где доля протестантов достигала 60%; это способствовало формированию там пром. пролетариата и крупной буржуазии). Уровень жизни населения И. был значительно ниже, чем в Англии, в частности более низкой была заработная плата. По заболеваемости туберкулёзом и детской смертности ирл. города намного опережали английские. По данным переписи 1911, б. ч. населения И. по-прежнему проживала в деревне, 50% самодеятельного с.-х. населения составляли фермеры, 40% – т. н. семейные рабочие и сезонники, 9% – сельский пролетариат.
Партийно-политич. система И. в нач. 20 в. отражала состояние ирл. нац. движения. Гл. политич. силой, представлявшей интересы ирл. националистов, была Ирл. парламентская партия (ИПП), её депутаты занимали 90 из 120 мест, выделенных ирландцам в брит. парламенте. ИПП, требовавшая предоставления И. ограниченной автономии в рамках Брит. империи, пользовалась поддержкой осн. массы ирл. католиков. В 1905 возникла новая нац. партия – Шин фейн, выступившая за создание независимого ирл. государства и выдвинувшая в 1908 программу преодоления экономич. отсталости И. на основе эффективного использования её собств. ресурсов. Левых взглядов придерживалось Ирл. республиканское братство (наследники фениев) – подпольная организация с расплывчатой социально-экономич. программой, выступавшая за создание независимой ирл. республики путём вооруж. борьбы. Политич. интересы рабочих представляли Ирл. лейбористская партия (с 1912) и Конгресс тред-юнионов. На крайне правом фланге парт.-политич. системы И. располагались т. н. юнионисты, выступавшие за сохранение англо-ирл. унии, против к.-л. экономич. и политич. изменений.
В 1912–14 юнионисты совм. с брит. консерваторами выступили против 3-го билля о гомруле, что поставило страну на грань гражд. войны. В Ольстере было сформировано подпольное Врем. правительство, создан Ольстерский добровольч. корпус, готовый к активным действиям по захвату власти в провинции. Для защиты гомруля в 1913 возникла массовая военизированная орг-ция «Ирл. волонтёры». В сент. 1914 закон о гомруле, не распространявшийся на часть территории Ольстера, был принят, но его реализация отложена до окончания 1-й мировой войны.
Война способствовала подъёму ирл. нац.-освободит. движения. Ирландское восстание 1916 привело к радикализации и поляризации ирл. общества. ИПП, выступавшая за воен. сотрудничество с Англией, утратила свои позиции, резко возросла популярность Шин фейна. Ирландская национально-освободительная революция и гражданская война 1919–23 заставили брит. правящие круги пойти на перестройку отношений с И. По англо-ирландскому договору 1921 И. под назв. Ирл. Свободное гос-во получила статус брит. доминиона и стала членом Брит. Содружества наций (см. Содружество). Однако страна была разделена – 6 графств ирл. пров. Ольстер остались в составе Соединённого Королевства в качестве пров. Северная Ирландия.
Победа в гражд. войне правого крыла Шин фейна, представители которого являлись сторонниками англо-ирл. договора и получили широкую воен. и финансовую помощь брит. правительства, не позволила И. достигнуть полной независимости, экономич. и политич. единства.
Правые шинфейнеры в 1923 объединились в партию Кумман-на-гэл во главе с У. Т. Косгрейвом, возглавившим ирл. правительство в 1922. Кумман-на-гэл, выражавшая интересы ирл. предпринимательских кругов, тесно связанных с брит. капиталом, находилась у власти до 1932. В 1933 после слияния с фашистской группой «синерубашечников» и партией Центра была преобразована в Партию единой И., затем переименована в Фине гэл. В условиях мирового экономич. кризиса кон. 1920-х – нач. 1930-х гг., оказавшего значит. влияние на И., к власти в 1932 пришла республиканская партия Фианна фойл во главе с И. Де Валерой, представлявшая интересы нац. буржуазии и выступавшая за создание развитой нац. экономики и достижение полной независимости страны. Правительство Де Валеры отменило парламентскую присягу брит. короне, добилось ликвидации брит. воен.-мор. баз в И. Предпринятые ультраправыми силами летом 1933 и осенью 1934 попытки совершить переворот и установить в стране авторитарный режим получили решительный отпор. В 1937 была принята новая Конституция, провозгласившая И. «суверенным демократич. гос-вом Эйре», лишь номинально связанным с Великобританией. В ст. 2 Конституции декларировался отказ от признания факта присоединения Сев. И. к Великобритании и подчёркивалось, что принадлежащая ирл. «народу территория состоит из всего острова Ирландия, прилегающих к нему островов и территориального моря». Ст. 3 распространяла действие законов Эйре на Сев. Ирландию.
Под защитой высоких таможенных тарифов и при активном участии государства в И. в 1930-х гг. было построено большое число предприятий, значительно укреплена и расширена энергетич. база пром-сти; оказана помощь мелкому фермерству. Меры правительства по укреплению независимой нац. экономики вызвали противодействие брит. правящих кругов и связанных с ними сил внутри И. В 1932–38 Великобритания попыталась оказать давление на И. путём резкого повышения пошлин на ввоз ирл. с.-х. продукции. Вместе с тем брит. капитал удерживал важные позиции в экономике страны. Постоянные трудности испытывало с. х-во, продолжалась эмиграция из И. В нач. 2-й мировой войны правительство И. заявило о своём нейтралитете, мотивируя его невозможностью вступать в воен. союз с Великобританией, удерживающей часть территории Ирландии.
Ирландия после 1949. На выборах 1948 Фианна фойл не смогла получить большинства голосов избирателей. Было сформировано коалиц. правительство во главе с Фине гэл (премьер-мин. – Дж. Костелло). Оно приняло закон (вступил в силу 18.4.1949) о полном суверенитете И. и её выходе из Содружества. Кабинет Костелло объявил о намерении продолжать политику нейтралитета и отказался подписать Североатлантич. договор. С этого момента Фине гэл и Фианна фойл поочерёдно находились у власти, а Лейбористская партия играла роль младшего партнёра в правительств. коалициях.
1950-е гг. для И. были отмечены отсутствием экономич. и политич. стабильности. И. оставалась аграрной страной, на пром-сть и строительство приходилось 28% ВНП, на долю с. х-ва – 32% (в нём было занято ок. 40% самодеятельного населения, продукция аграрного сектора составляла 60% ирл. экспорта). Ведущей отраслью с. х-ва по-прежнему было животноводство. Эмиграция в 1950-е гг. была выше естественного прироста населения И.; его численность сокращалась на 12,5 тыс. чел. в год (к 1961 составила 2,8 млн. чел.; уменьшилась по сравнению с нач. 1930-х гг. на 5%). Неучастие И. в годы 2-й мировой войны в антигитлеровской коалиции осложнило её положение на междунар. арене в послевоенный период. Только в 1955 страна была принята в ООН.
В 1957–73 у власти вновь находилась Фианна фойл, пост премьер-министра занимали И. Де Валера (до 1959), Ш. Лемасс (до 1966), Дж. Линч (до 1973). В стране был проведён ряд реформ, в 1958 принята программа экономич. развития, за которой последовали ещё две (1963–68 и 1969–72). И. отошла от политики протекционизма, усилилась экспортная ориентация её хозяйства, проводилась линия на привлечение иностр. капитала путём предоставления ему налоговых льгот. В результате успешного выполнения экономич. программ И. превратилась в индустриально-аграрную страну, где доля пром-сти в ВВП к 1973 превысила долю с. х-ва почти в 2 раза. Возникли новые отрасли: металлургич., химич. пром-сть, машиностроение, произ-во электроники и др. По темпам экономич. роста (4% в год) И. обогнала мн. страны. Заметно повысились уровень и качество жизни ирландцев, сократились безработица и эмиграция. Вступление И. в ЕЭС (1973) открыло путь к её интеграции в европ. политич. и экономич. структуры при сохранении традиц. политики нейтралитета. С сер. 1970-х гг. И. начала получать финансовые субсидии европ. организаций, б. ч. которых направлялась на развитие науки, образования и подготовку кадров. Однако к кон. 1970-х гг. темпы экономич. развития И. снизились. В 1980-х гг. резко усилилась инфляция (в ср. 20% в год), уровень безработицы достиг 15–17% экономически активного населения (худший показатель среди стран ЕЭС), реальная заработная плата пром. рабочих сократилась на 4%, потребление – на 8,5%. В результате возросшей эмиграции (ежегодно страну покидало ок. 50 тыс. чел.) вновь сократилось население Ирландии.
Вследствие ухудшения экономич. и финансовых условий увеличился гос. долг, в т. ч. внешний. В целях стабилизации экономики правительством И. была разработана программа нац. восстановления, которая предусматривала меры по контролю над финансами, сокращение займов, создание новых рабочих мест. Не отказываясь от привлечения иностр. инвестиций и компаний, предполагалось сделать упор на развитие нац. пром-сти и её более глубокую интеграцию в мировую экономич. систему.
В 1989 в стране начался экономич. подъём, в кон. 20 в. получивший назв. ирл. «экономическое чудо» (за И. закрепилось назв. «кельтский тигр»). Наличие квалифицированной и дешёвой рабочей силы (со знанием англ. языка), низкие налоги, налоговые льготы и субсидии для инвесторов, помощь мировой ирл. диаспоры, а также членство в ЕС и др. благоприятные экономич. и политич. факторы привлекли в страну крупные компании (в первую очередь американские), создавшие в И. ряд совр. наукоёмких отраслей пром-сти, ориентированных на рынки стран Евросоюза. В 1990–95 объём ВВП ежегодно увеличивался в среднем на 5–6%, в 1995–2000 благодаря росту объёмов иностр. инвестиций – на 9–10% и более. В 2000–05, несмотря на некоторые негативные тенденции развития мирового хозяйства (спад 2001–02 и др.), темпы роста экономики И. в среднем составили ок. 5% в год. Наблюдались быстрое развитие сектора информац. технологий, рост объёмов строительства; продолжался приток иностр. инвестиций (св. 100 млрд. долл. в 2000–04). В 2006 объём ВВП увеличился на 5,2% (в сопоставимых ценах), общая сумма инвестиций составила ок. 28% объёма ВВП. Экономич. рост сопровождался снижением темпов инфляции (до 2,6%) и уменьшением безработицы (до 4% экономически активного населения). Создание новых рабочих мест, повышение качества жизни не только позволили снизить эмиграцию, но и обеспечили приток рабочей силы, в частности из стран Вост. Европы.
Одной из важных внутриполитич. задач, стоявших перед Ирл. республикой после 1949, было ограничение влияния католич. церкви на государство и общество. Только в 1995 на референдуме ирландцы минимальным большинством (50,3%) проголосовали за исключение из Конституции пункта, запрещающего разводы.
Отношения И. с Великобританией в послевоенный период были осложнены проблемой Сев. И. Правительство И. неоднократно в настойчивой форме требовало от Лондона возвратить Сев. И. в состав Ирл. республики. Экстремистские группировки и Ирл. республиканская армия (ИРА) пытались решить сев.-ирл. вопрос методами насилия и террора. Это способствовало обострению конфликта в самой Сев. И. между ирландцами-католиками, выступавшими за «воссоединение нац. территории», и протестантами – сторонниками унии с Великобританией. Начиная с 1960-х гг. конфликт приобрёл характер гражд. войны. Перед лицом эскалации насилия правительство Ирл. республики выступило в поддержку мирного пути решения сев.-ирл. проблемы. В серии переговоров с брит. правительством оно признало необходимость учитывать интересы и культурные традиции не только католиков, но и протестантской части населения Сев. И., а также разделять политич. власть между католич. и протестантской общинами. Эти и др. принципы были закреплены в Санингдейлском соглашении 1973 (его выполнение было сорвано сев.-ирл. протестантами), а затем повторены в англо-ирл. соглашении 1985 и англо-ирл. декларации 1993. В подписанном 10.4.1998 в Белфасте правительством И. (с 1997 возглавляется Б. Ахерном) соглашении с брит. правительством и сев.-ирл. католич. и протестантскими общинами (т. н. Соглашение Страстной пятницы) ирл. сторона отказалась от требования немедленной передачи Сев. И. в состав И. В соответствии с достигнутой договорённостью Сев. И. должна оставаться в пределах Соединённого Королевства, пока это будет отвечать желаниям людей, которые там проживают. В то же время брит. и ирл. правительства обязались ввести в действие все механизмы образования объединённой И., если того будут хотеть жители Сев. И. В структуре управления Сев. И. предусматривалось создание Совета министров, куда должны были войти представители как севера, так и юга, а также формирование органов, отвечающих за реализацию соглашения и действующих по трансграничному принципу или в масштабах всего острова. Изменение подхода к решению вопроса о «воссоединении нац. территории» одобрили на референдуме 22.5.1998 94% ирландцев. В последующий период ирл. правительство в тесном контакте с Лондоном предпринимало шаги по претворению в жизнь достигнутых договорённостей, в т. ч. по разоружению военизиров. группировок.
С нач. 1970-х гг. И. стала играть более заметную роль на междунар. арене. Она была трижды представлена в Совете Безопасности ООН, в 1996 председательствовала в ЕС. В 1992 И. подписала Маастрихтский договор, в 2002 вошла в зону евро. В 1999 страна присоединилась к программе НАТО «Партнёрство ради мира».
Дипломатич. отношения между И. и СССР были установлены в сент. 1973. В сент. 1999 состоялся первый в истории двусторонних отношений офиц. визит в Россию премьер-министра И. В февр. 2001 Москву с рабочим визитом посетил мин. ин. дел Б. Коуэн. Ежегодно проходят сессии Межправительств. к-та по развитию делового сотрудничества (последняя, 6-я сессия состоялась 29.3.2006 в Москве), на которых подробно обсуждаются вопросы торгово-экономич. и инвестиц. сотрудничества. Объём товарооборота между Россией и И. в 2005 составил 996,6 млн. долл. Осн. статьями рос. экспорта являются минер. удобрения, лесоматериалы, синтетич. каучук, металлы. В импорте преобладают телекоммуникационное, компьютерное оборудование и оргтехника, мясо-молочные продукты. Динамично развиваются отношения с И. в области образования, науки и культуры.
Дополнительная литература:
Lyons F. S. Ireland since the famine. L., 1973;
Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. Каменный век. М., 1973;
он же. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный века. М., 1974;
New gill history of Ireland. Oxf., 1976–2005–. Vol. 1–9–;
Сапрыкин Ю. М. Английское завоевание Ирландии (XII–XVII вв.). М., 1982;
Politics and society in contemporary Ireland. Alderchot, 1986;
Canny N. Kingdom and Colony: Ireland in the Atlantic World, 1560–1800. Balt.; L., 1988;
Foster R. F. Modern Ireland. 1600–1972. L., 1988;
Lee J.J. Ireland 1912–1985. Camb., 1989;
Предания и мифы средневековой Ирландии. М., 1991;
Мирошников А. В. Ирландская Республика. Воронеж, 1997;
Britain and Ireland, 900–1300: insular responses to medieval European change. Camb., 1999;
O’Brien M., O’Brien C. C. A concise history of Ireland. 3rd ed. L., 1999;
Collins N., Cradden T. Irish politics today. Manchester, 2001;
Полякова Е. Ю. Ирландия в ХХ в. М., 2002;
Бондаренко Г. В. Мифология пространства Древней Ирландии. М., 2003;
Paseta S. Modern Ireland. Oxf., 2003;
Revolution, counter-revolution and union: Ireland in the 1790-s. Camb., 2003;
Ferriter D. The transformation of Ireland 1900–2000. L., 2005;
Medieval Ireland: an encyclopedia. N. Y.; L., 2005;
Бирн Ф. Дж. Короли и верховные правители Ирландии. СПб., 2006;
Афанасьев Г. Е. История Ирландии. М., 2007.
Автор(ы) раздела: В. С. Нефёдов (археология); Е. Ю. Полякова (с нач. 19 в.).
Хозяйство
И. относится к числу высокоразвитых стран мира. Объём ВВП 177,2 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2006), в расчёте на душу населения 41,8 тыс. долл. (4-е место в мире после Люксембурга, Норвегии и США). Индекс человеческого развития 0,956 (2004, 4-е место среди 177 стран мира после Норвегии, Исландии и Австралии).
В нач. 21 в. хозяйство И. имеет ярко выраженную экспортную ориентацию: св. 80% продукции ирл. обрабатывающей пром-сти (по стоимости) и св. 50% с.-х. продукции предназначены для экспорта. Одновременно св. 80% всего пром. сырья импортируется; высока доля импортных изделий на ирл. рынке машин, оборудования, химикатов и др. видов готовой продукции. Ускоренный экономич. рост вызвал ряд негативных тенденций: в стране обострились проблемы социального неравенства (2-е место после США среди экономически развитых стран мира по разнице в уровне доходов между наиболее богатыми и наиболее бедными слоями населения, 2004), увеличилась стоимость рабочей силы, аренды площадей и др. производств. затрат. И., интегрированная в мировую экономику через глобальные сети ТНК, стала крайне уязвимой перед изменениями конъюнктуры мировых рынков и в политике иностр. инвесторов (напр., угроза закрытия ряда предприятий амер. компаниями «Motorola» в 2006, «Pfizer» в 2007–09, и др.).
В сфере услуг создаётся ок. 60% ВВП, в пром-сти и строительстве – ок. 37%, с. х-ве, лесном хозяйстве и рыболовстве – ок. 3% (2005). В экономике И. выделяются 2 сектора – иностранный и национальный. На долю иностр. компаний приходится св. 1/2 объёма ВВП и 92% стоимости экспорта страны (2006). В ряде отраслей экономики быстро развиваются компании с преобладанием нац. капитала (табл. 2).
Важное место в экономике занимает гос-во. Гос. компании контролируют ключевые отрасли энергетики, транспорта, сферы образования, здравоохранения и др. Всего в гос. учреждениях и на предприятиях работают 325 тыс. чел. (ок. 18% всех занятых, 2004), из них в учреждениях здравоохранения – 29,5%, образования – 23,7%, центр. и местных органах власти – 21,9%, в органах правопорядка – 3,9%, в вооруж. силах – 3,6%, на гос. предприятиях пром-сти, транспорта и сферы услуг – 17,4%. Развиваются предприятия малого и среднего бизнеса. Напр., на долю компаний с персоналом менее 20 чел. приходится ок. 60% общего числа предприятий и ок. 10% занятых в обрабатывающей пром-сти страны.
Промышленность. Один из ключевых и наиболее динамично развивающихся секторов ирл. экономики. На её долю приходится ок. 15% занятых (298 тыс. чел.) и ок. 17% объёма ВВП (2005). С нач. 1990-х гг. стоимость продаж пром. продукции в среднем увеличивалась на 10% в год и к 2005 выросла более чем в 4 раза (примерно до 118 млрд. евро). Рост пром. произ-ва (2006) составляет ок. 5%.
Ок. 62% стоимости продаж пром. продукции приходится на долю 3 новых высокотехнологичных отраслей (2005): химико-фармацевтич. и химич. пром-сть (26%), электронную и электротехнич. пром-сть (25%), произ-во и тиражирование информац. продуктов, включая программные, на магнитных (аудио-, видеокассеты и др.) и оптических (CD-, DVD-диски и др.) носителях (11%). Среди традиц. отраслей выделяется пищевая пром-сть, включая произ-во напитков и табачных изделий (21%). Объёмы продаж др. отраслей (энергетика, деревообработка, произ-во строит. материалов, металлургич., лёгкая пром-сть и др.) ок. 17%. С 1994 по 2003 стоимость продаж предприятий химико-фармацевтич. и химич. пром-сти увеличилась в 6,6 раза, электронной и электротехнической – в 3,5 раза, пищевой – в 1,6 раза. За тот же период объёмы произ-ва текстильной, швейной и кожевенно-обувной отраслей сократились в 2,5 раза.
На долю предприятий, принадлежащих иностр. компаниям (всего 1273 в 2005), приходится ок. 4/5 стоимости продаж и ок. 1/2 численности занятых в пром-сти, в т. ч. на долю амер. фирм ок. 2/3 и 1/3 соответственно. Иностр. компании доминируют в новых отраслях – электронной (83% объёма продаж и 84% занятых), химико-фармацевтической и химической (соответственно 96% и 80%), в тиражировании программных продуктов (80% и 30%). Нац. предприятия (частные и государственные, всего 7390) преобладают в энергетике, а также в традиц. отраслях пром-сти – пищевой, лёгкой и др.
Энергетика И. до 1970-х гг. в осн. базировалась на собств. ресурсах торфа, каменного угля и гидроэнергии, с сер. 1970-х гг. – природного газа. С нач. 1990-х гг. объёмы энергопотребления в среднем увеличивались на 3,2% в год и в 2005 достигли 15,9 млн. т (в нефтяном эквиваленте). В структуре топливно-энергетич. баланса на нефть и нефтепродукты приходится 58% энергопотребления (2005), природный газ – 22%, уголь – 13%, торф – 4% (15% в 1990), биомассу (дрова) – 1%, на прочие возобновляемые виды энергии (гидроэнергия и энергия ветра) – 2%. Потребности в сырой нефти (3,3 млн. т, 2005) и осн. часть потребностей в нефтепродуктах (5,8 млн. т, гл. обр. дизельное топливо, а также бензин, авиац. керосин и др.) покрываются за счёт импорта. На юге И., в Уайтгите (графство Корк), действует единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (мощность 3,5 млн. т переработки сырой нефти в год). Потребление природного газа 3,9 млрд. м3 (2005). Добыча природного газа (0,4 млрд. м3 в 2005; 2,7 млрд. м3 в 1996) осуществляется на двух месторождениях в районе Корка: Кинсейл-Хед на мор. шельфе (с сер. 1970-х гг.) и Севен-Хедс на суше (с 2003). Ведутся работы (2007) по подготовке к эксплуатации мор. месторождения Корриб у зап. побережья страны (запасы 20–30 млрд. м3; добычу газа планируется начать не ранее 2008). Ок. 90% потребляемого природного газа (3,5 млрд. м3, 2005) импортируется из Великобритании по газопроводу, проложенному от берегов Шотландии (пропускная способность 11 млрд. м3 в год). Традиц. видом топлива в быту, а также для выработки электроэнергии на ТЭС остаётся торф. Добыча торфа (4,4 млн. т в 2005; ок. 8 млн. т в 1990) сокращается ввиду низкой рентабельности и истощения наиболее богатых месторождений. Осн. район добычи – т. н. Большие Болота (в центр. части страны). Добыча каменного угля из-за его низкого качества и дороговизны полностью прекращена в 1993. Импортный уголь (2,6 млн. т в 2005) гл. обр. используют на ТЭС. Осн. порты и терминалы ввоза угля – Дублин, Корк, Монипойнт (графство Клэр), Фойнс (близ Лимерика).
Установленная мощность электростанций 6 тыс. МВт (2005). Произ-во электроэнергии 25 млрд. кВт· ч, в т. ч. на ТЭС ок. 91% (из них 49% приходится на ТЭС, работающие на природном газе, 24% – на угле, ок. 21% – на мазуте, св. 6% – на торфе). В числе крупнейших ТЭС – «Poolbeg», близ Дублина (1020 МВт, на природном газе и мазуте), «Aghada», близ Корка (540 МВт, преим. на природном газе, частично – на дизельном топливе); среди работающих на угле – ТЭС в Монипойнте (915 МВт). В Дублине и Корке действуют небольшие ТЭС на биогазе. На ГЭС вырабатывается ок. 4% электроэнергии. Выделяется ГАЭС (гидроаккумулирующая ЭС) «Turlough Hill» в графстве Уиклоу (292 МВт); среди прочих – ГЭС «Ardnacrusha» на р. Шаннон (85 МВт, построена в 1920-е гг.), а также ГЭС на реках Эрн (65 МВт), Лиффи (38 МВт) и Ли (27 МВт), построенные в 1940–1950-х гг.; многочисленны мини-ГЭС на малых реках. Ветровые энергоустановки (всего ок. 50 комплексов общей мощностью 500 МВт) дают ок. 5% электроэнергии. В стадии строительства и проектирования находится св. 50 ветровых электростанций общей мощностью ок. 800 МВт (2007); крупнейший в мире комплекс ветровых энергоустановок создаётся на вост. побережье страны (близ г. Арклоу). Ведутся работы (2007) по соединению энергосистем И. и Сев. Ирландии и далее – с энергосистемами Великобритании и материковой Европы.
Цветная металлургия представлена произ-вом глинозёма (сырья для алюминиевой пром-сти), а также добычей иобогащением полиметаллич. руд. Произ-во глинозёма 1,5 млн. т (2005). Сырьём для глинозёмного завода компании «Aughinish Alumina» (принадлежит рос. компании «РУСАЛ»), расположенного близ г. Лимерик (производств. мощность 1,8 млн. т в год), служат бокситы, ввозимые из Гвинеи, частично из Австралии и Бразилии. Весь производимый глинозём поставляется за пределы страны, в т. ч. в Россию. Добыча полиметаллич. руд ведётся в графстве Мит (на крупнейшем в Европе руднике «Тара») швед. компанией «Boliden», а также в графстве Килкенни – на рудниках, принадлежащих брит. компании «AngloAmerican» и ирл. «Arcon». Произ-во цинковых концентратов 429 тыс. т (в пересчёте на металл, 2005; 1-е место в Европе), свинцовых концентратов 64 тыс. т, серебра ок. 6 т. Цинковые концентраты экспортируются, свинцовые частично используются внутри страны для произ-ва металла (ок. 20 тыс. т свинца, 2005). Завод передельной чёрной металлургии в графстве Корк (производств. мощность ок. 0,5 млн. т стали в год) закрыт в 2001 как убыточный.
Машиностроение – ведущая отрасль пром-сти (ок. 27% стоимости продаж и 1/3 общего числа занятых в пром. произ-ве, 2005). Св. 90% стоимости продукции машиностроения приходится на долю электронной и электротехнич. пром-сти (ЭЭП). В структуре ЭЭП выделяются: произ-во персональных компьютеров и офисной техники (58–60% стоимости продаж), телекоммуникац. оборудования (ок. 20%), электротехнич. изделий (8–9%), продукции приборостроения (8–9%), автомобильной электроники (ок. 3%). По объёмам произ-ва персональных компьютеров (ок. 12 млн. шт., 2005) И. не уступает Великобритании и Германии, а по стоимости их экспорта (18,4 млрд. евро, 2006) занимает 1-е место в Европе. Осн. производители – амер. компании «Dell» (завод в Лимерике, производств. мощность до 30 тыс. компьютеров в сутки, среднегодовой объём продаж ок. 10 млрд. евро), а также «Hewlett-Packard», «IBM», «Apple». Развито произ-во комплектующих – микропроцессоров («Intel»), микросхем («Analog Devices»), носителей информации, в т. ч. блоков памяти («Hewlett-Packard», «EMC»), дисководов и мультимедийных средств («Creative Labs»). Ведущие производители: офисной техники – амер. компании «Xerox» (копировальные системы и принтеры) и «Hewlett-Packard» (принтеры), телекоммуникац. оборудования – франц. компания «Alcatel-Lucent», изделий электротехнич. пром-сти – брит. «Glen Dimplex» (крупный завод по произ-ву бытовых электронагревательных приборов и систем отопления в графстве Лаут, близ Дандолка; ок. 7 тыс. занятых, среднегодовой объём продаж ок. 1,5 млрд. евро), мед., оптич. техники и приборов – амер. компании «Boston Scientific», «Medtronic», «Bausch & Lomb» и др. Крупнейшее предприятие по произ-ву автомобильной электроники (ирл. статистикой выделяется как подотрасль транспортного машиностроения) – завод в Маллоу (графство Корк) герм. фирмы «Kostal» (объём продаж ок. 350 млн. евро, 2005). Осн. центры ЭЭП – Дублин, Корк, Лимерик, Голуэй, Уотерфорд, Дандолк. Значит. часть предприятий отрасли размещается в т. н. н.-и. и пром. парках. Преобладают крупные предприятия, часто имеющие собств. подразделения НИОКР. Ок. 70% общего объёма продаж отрасли приходится на долю предприятий с числом занятых св. 200 чел., в произ-ве компьютеров и офисной техники – св. 90% (в т. ч. на долю предприятий с персоналом св. 500 чел. – ок. 85%).
Быстрорастущая и важная отрасль пром-сти (ок. 12% общей стоимости продаж пром. продукции страны, 2005) – произ-во и тиражирование информац. продуктов, в т. ч. на магнитных и оптич. носителях, включая программные продукты (св. 90% объёмов продаж отрасли; произ-во данной продукции междунар. статистика обычно относит к электронной пром-сти), на бумажных носителях (издательское дело и полиграфич. пром-сть – ок. 10%). И. – один из ведущих в мире производителей и 1-й в мире экспортёр средств программного обеспечения (ок. 1/2 стоимости продаж программных продуктов в ЕС). В И. действуют предприятия всех крупнейших мировых разработчиков и производителей средств программного обеспечения – компаний «Microsoft» (объём продаж св. 8 млрд. евро, 2005), «Oracle» (ок. 2 млрд. евро), «Symantec», «Google», «Yahoo», «Xilinx» и др. Осн. центры отрасли – Дублин, Корк, Голуэй.
Химико-фармацевтич. и химич. промышленность (св. 1/4 стоимости продаж пром. продукции и ок. 1/2 объёма товарного экспорта страны, 2006) – вторая по значимости пром. отрасль после машиностроения. Ок. 90% объёмов произ-ва приходится на долю фармацевтич. продукции, в т. ч. готовых лекарственных препаратов и их активных ингредиентов. По объёмам произ-ва фармацевтич. продукции (св. 40 млрд. евро, 2006) и её экспорта (37,5 млрд. евро) И. уступает в Европе только Франции, Великобритании и Германии, а по размерам чистого экспорта (экспорт минус импорт) занимает 1-е место в мире. В отрасли представлены все ведущие фармацевтич. компании мира: амер. «Pfizer», «Abbott», «Wyeth», «Johnson & Johnson», «Schering-Plough»; брит. «GlaxoSmithKline» и «AstraZeneca»; швейц. «Novartis» и др. Крупнейшая нац. фармацевтич. компания – «Élan» (объём продаж 427 млн. евро, 2005). Большинство фармацевтич. предприятий (многие из них имеют свои подразделения НИОКР) расположены в Дублине, Корке, Лимерике, Голуэе, Слайго. Среди отраслей химич. пром-сти выделяются переработка пластмасс (стоимость продаж 1,5 млрд. евро, 10 тыс. занятых, 2005), а также произ-во синтетич. моющих средств (завод амер. компании «Procter & Gamble», близ Лимерика, и др.) и клеёв (завод герм. фирмы «Henkel» в Дублине).
Пищевая пром-сть (включая произ-во напитков и табачных изделий) по масштабам произ-ва занимает 3-е место среди пром. отраслей И., в значит. степени ориентируется на местное сырьё (св. 50% стоимости, 2005) и внутр. рынок (ок. 70% объёма продаж). Ведущие отрасли – мясная и молочная; развиты произ-во напитков, а также хлебобулочная, сахарная и кондитерская, рыбная пром-сть. Произ-во осн. видов продовольств. продукции (2005): мясо ок. 1 млн. т, сливочное масло 141 тыс. т (3-е место в Зап. Европе после Германии и Франции), сыры 119 тыс. т, сахар 205 тыс. т; произ-во виски ок. 10 млн. л, пива 900 млн. л (ок. 220 л в расчёте на 1 жит. страны). Ирл. экспорт продовольств. товаров, включая с.-х. продукцию (ок. 7 млрд. долл., 2005), традиционно превышает импорт (ок. 3 млрд. долл.). И. занимает 1-е место в Европе по экспорту говядины, в значит. объёмах поставляет за пределы страны сливочное масло, сухое молоко, детское питание, рыбу и рыбопродукты, а также виски (в т. ч. под брендом «Джеймсон»), пиво («Гиннес» и др.), ликёры («Бейлис»). В сфере произ-ва продовольств. товаров и напитков преобладают ирл. фирмы (ок. 3/4 занятых в отрасли), крупнейшие из них – «Glanbia», «Fyffes», «Greencore», «Kerry», «C&C»; среди иностр. компаний выделяются брит. «Diageo» (алкогольные напитки) и амер. «Coca-Cola».
Пром-сть строит. материалов базируется на ирл. сырье (известняк, гипс, доломиты, гранит и др.) и в осн. работает на внутр. рынок. В 2001–05 объёмы произ-ва возросли более чем в 1,5 раза – до 2,3 млрд. евро (св. 2% стоимости продаж пром. продукции), в отрасли занято 10,8 тыс. чел. (2005). Ведущая компания – «CRH» (вторая по размерам нац. компания в стране). Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть (стоимость продаж ок. 1,9 млрд. евро, 10,3 тыс. занятых, 2005) базируется на импортном сырье, но в осн. обслуживает внутр. рынок. В нач. 21 в. объёмы произ-ва отрасли растут, гл. обр. в связи с увеличением спроса на дерев. материалы и конструкции для строит. нужд. Произ-во стандартного круглого леса 2542 тыс. м3, пиломатериалов 939 тыс. м3, древесно-стружечных плит 841 тыс. м3 (2004). Прочие отрасли пром-сти – мебельная (стоимость продаж 646 млн. евро, 5,6 тыс. занятых, 2005), текстильная и швейная (604 млн. евро, ок. 5 тыс. занятых), кожевенно-обувная (44 млн. евро, 0,4 тыс. занятых) – характеризуются небольшими масштабами произ-ва и находятся в состоянии затяжного спада.
И. занимает 1-е место в ЕС по удельному весу строительства в структуре ВВП (ок. 20%, 2005), а также в структуре занятости населения (ок. 13%). В 2000–06 объёмы строит. работ выросли с 18 до 32 млрд. евро, число занятых – со 165 тыс. до 263 тыс. чел. Ок. 2/3 объёмов строит. работ приходится на жилищное строительство. В расчёте на душу населения в И. строится жилья в 7,5 раза больше, чем в Великобритании, и в 4 раза больше, чем в ЕС в целом. Нац. план развития страны на 2006–13 предусматривает строительство 100 тыс. единиц жилья (60 тыс. – бесплатного и 40 тыс. – по доступным ценам).
Сельское хозяйство. Общий объём с.-х. произ-ва 4962 млн. евро (2005; по ценам производителей), число занятых 109,6 тыс. чел. (270 тыс. чел. в 1999). И. полностью обеспечивает свои потребности в продукции животноводства (мясо, молоко, яйца и др.), а также в ряде продуктов растениеводства (картофель, ячмень, овёс, корнеплоды). И. – крупный экспортёр животноводч. продукции. Ввозятся пшеница (ок. 1/2 потребления), а также фрукты и овощи. Значит. роль в развитии с.-х. произ-ва играют субсидии ЕС (1813 млн. евро в 2006; 1684 млн. евро в 2005); св. 1/2 всего объёма субсидий получают более отсталые с.-х. районы на западе и севере страны.
С.-х. угодья занимают 4,3 млн. га (2005; ок. 62% площади страны), из них луга и пастбища – 91%, обрабатываемые земли – 9% (один из самых низких в мире показателей, наряду с Австралией, Новой Зеландией и Исландией). Из общей площади лугов и пастбищ на окультуренные пастбища приходится 57%, под многолетними травами, используемыми для приготовления силоса, – 26%, под сенокосами – 4%, остальные земли – неокультуренные пастбища. В стране ок. 135 тыс. с.-х. ферм (2003), почти все они семейные. Ок. 50% ферм специализируется на разведении мясного скота, 19% – молочного скота, 15% – скота и овец, 9% – овец, 7% – на растениеводстве и смешанном ведении хозяйства. Ср. размер земельного надела фермы 32 га (в целом по ЕС 19 га). Широко используются совр. с.-х. техника (в ср. 1 трактор на 3 га пашни, 2003) и удобрения.
Ведущая отрасль – животноводство (74% стоимости аграрной продукции, 2005), в т. ч. мясное и молочное скотоводство (56%, из них мясная продукция 29%, молочная – 27%), свиноводство (6%), коневодство (5%), овцеводство (4%), птицеводство (3%). Поголовье (тыс., 2005): крупного рогатого скота 6850 (в т. ч. молочных коров 1082), свиней 1660, овец 6218, лошадей ок. 72, домашней птицы 12300. Произ-во (тыс. т, 2005): цельного коровьего молока 5500, говядины 590, свинины 237, баранины 70,8, мяса птицы 123,4 (в т. ч. куриное мясо 88,7, мясо индеек 32,3). Важная отрасль животноводства – разведение мясного скота (в осн. фризской породы), гл. обр. ориентированное на экспорт говядины. Ускоренно развивается молочное скотоводство. Б. ч. поголовья крупного рогатого скота (ок. 60% мясного и 76% молочного стада) сосредоточена на юге и востоке страны; здесь в осн. разводят и лошадей (для спортивных целей и использования в качестве тягловой силы). Гл. ареал овцеводства – запад страны с его менее плодородными почвами. Свиноводство и птицеводство развиваются на индустриальной основе, гл. обр. вблизи крупных городов (Дублина, Корка и др.).
На растениеводство приходится ок. 26% стоимости аграрной продукции (2005), в т. ч. кормовые культуры составляют 14%, картофель и плодоовощные культуры – 4%, зерновые (продовольственные) культуры – 3%, грибы – 2%, сахарная свёкла – 1%, др. культуры (включая турнепс) – 2%. Зерновые культуры занимают св. 70% посевных площадей (276 тыс. га, 2005; из них ячмень – 60%, пшеница – 34%, овёс – 6%); сахарная свёкла – 31 тыс. га, картофель – 12 тыс. га, горох и бобы – 3 тыс. га, рапс – 3 тыс. га, др. культуры – 61 тыс. га. Гл. зерновая культура – ячмень, ок. 3/4 сборов которого идёт на корм скоту, остальное используется для пивоварения. Сбор (тыс. т, 2005): зерновые 1934 (в т. ч. ячмень 1025, пшеница 798, овёс 111), сахарная свёкла 1395, картофель 422, горох и бобы 17, рапс 13, а также фрукты и овощи 244, грибы (шампиньоны) 62; произ-во искусств. дёрна 436 тыс. т. Ср. урожайность зерновых ок. 70 ц/га (в 2002–04). Ок. 80% общего сбора зерновых и большинства остальных культур дают юж. и вост. районы страны. Картофелеводство распространено повсеместно, ок. 45% семенного картофеля выращивается в графстве Донегол на северо-западе И. Продукция растениеводства в осн. потребляется внутри страны, ок. 80% грибов поставляется на экспорт (гл. обр. в Великобританию).
Сфера услуг. Крупнейший и один из наиболее быстро растущих секторов экономики И. Общая стоимость услуг оценивается в 70–80 млрд. евро (2006); по экспорту услуг (53,3 млрд. евро) И. занимает 10-е место в мире. В сфере услуг выделяются: оптовая и розничная торговля (22,9% занятых, 2005), финансовые, деловые и проф. услуги (22,3%), гостиничный бизнес и обществ. питание (9,6%), а также здравоохранение (16,1%), образование (10,6%), др. услуги (18,5%), в т. ч. транспорт, связь, адм. услуги. На долю иностр. компаний приходится ок. 40% общей стоимости услуг и ок. 22% занятых в этом секторе экономики.
В сфере розничной торговли действуют брит. компании «Tesco» (продовольств. и пром. товары, продажи – 2,5 млрд. евро, 2005), «Next» (одежда), «Argos» (бытовая техника и др.); крупнейшая ирл. фирма – «Primark» (торговля одеждой и обувью). Ведущие фирмы в сфере обществ. питания – амер. «McDonalds», «Starbucks», «Burger King» и «Subway».
Учреждения и предприятия быстроразвивающегося сектора финансовых, деловых и проф. услуг (включая компьютерные услуги) в осн. сконцентрированы в районе Дублина. Здесь размещаются головные офисы гл. нац. банков (Bank of Ireland, AIB и др.), филиалов и отделений ок. 450 зарубежных, в т. ч. междунар., банков (Citibank, Chase Manhattan, Bank of America, Deutsche Bank, ABN Amro и др.). Ок. 700 консультац. фирм специализируются в области права, аудита, бухгалтерского учёта, налогообложения и др. Офисы мн. учреждений расположены в комплексе зданий Междунар. центра финансовых услуг (1987; общий среднегодовой оборот св. 1 трлн. евро). И. – крупный мировой экспортёр финансовых, деловых и проф. услуг (ок. 60% всего объёма экспорта услуг, в т. ч. 35% – компьютерные услуги), является также гл. офшорной зоной Европы (наряду с Люксембургом).
По объёму компьютерных услуг (включают консультации и услуги в области использования компьютерного и телекоммуникац. оборудования, разработки программного обеспечения, создания баз данных и др.) И. занимает 1-е место в Европе. В этом секторе (ирл. офиц. статистикой не выделяется), по разл. оценкам, создаётся от 4 до 8% ВВП и сконцентрировано от 8 до 13% всех занятых в экономике страны (2005). В И. действуют все гл. мировые компании в области информац. технологий, включая амер. «Microsoft», «Oracle», «Symantec» и др. Получила развитие нац. индустрия информац. технологий, представленная относительно небольшими фирмами, как правило, имеющими узкую специализацию (в области банковского дела, телекоммуникаций, информац. безопасности, средств интеграции, обучения через Интернет и др.). До 80% всех компьютерных услуг (по стоимости) оказывается зарубежным заказчикам (экспортируется).
В секторе рекреационных услуг и туризма создаётся ок. 6% ВВП (св. 100тыс. занятых, 2005). Общий объём доходов от туризма св. 5,4 млрд. евро, в т. ч. от иностранного – 4,3 млрд. евро. В 2006 страну посетили 7,4 млн. иностр. туристов (7,0 млн. в 2005; св. 50% – из Великобритании). Ок. 1/2 (49%) всех поездок в И. совершается для отдыха, 30% – для посещения друзей и родственников, 14% – туризм с деловыми целями, 7% – для учёбы и др. (2005). Наиболее быстрыми темпами развивается деловой туризм, связанный с расширением деятельности в И. зарубежных фирм. Значит. помощь развитию туризма оказывает государство (в 2007–13 из гос. бюджета выделяется 800 млн. евро на прямую поддержку туризма, а также св. 3,6 млрд. евро – на сохранение историч. памятников, развитие культуры, спорта и др.).
Транспорт. И. имеет одну из самых густых в мире сетей внутр. транспортных коммуникаций. Из общего объёма внутр. грузоперевозок (ок. 11,5 млрд. т·км в 2005) св. 95% приходится на автомобильный, 3% – на железнодорожный, 1% – на трубопроводный транспорт, 1% – на мор. каботаж. Из общего объёма внутр. перевозок пассажиров (35 млрд. пассажиро-километров) на автомобильный транспорт приходится 94%, на ж.-д. транспорт – 6%. Транспортное хозяйство в осн. находится под контролем гос-ва. Ж.-д. и автобусное сообщение – в ведении гос. «Irish Transport Company», с дочерними структурами (Управление железных дорог, Управление автобусного сообщения и др.); действуют гос. компании, управляющие мор. портами страны, аэропортами и др. Автомобильные дороги И. находятся в ведении Нац. автодорожного управления (National Roads Authority). Перевозится ок. 60 млн. т внешнеторговых грузов (2005), из них ок. 84% – мор. транспортом, 12% – автомобильным (в осн. экспортно-импортные грузы, идущие через порты Сев. Ирландии), 3% – трубопроводным, 0,7% – авиационным, 0,3% – железнодорожным. Междунар. пассажирские перевозки – ок. 40 млн. чел. (2005); среди пассажиров, направляющихся за пределы о. Ирландия, ок. 31 млн. чел. пользуются авиац. транспортом, ок. 4 млн. чел. – морским; границу с Сев. Ирландией пересекают ок. 5 млн. пассажиров (в т. ч. 4 млн. чел. используют автомобильный, ок. 1 млн. чел. – ж.-д. транспорт).
Длина автомобильных дорог 96,6 тыс. км (2003; все дороги с твёрдым покрытием), скоростных автомагистралей ок. 250 км (2005). По плотности сети дорог с твёрдым покрытием (1380 км на 1000 км2) И. уступает в ЕС только странам Бенилюкса и Великобритании. Автодорожная сеть наиболее развита на востоке страны (в районе Дублина). Осн. автомагистрали соединяют Дублин с крупными городами – Корком, Лимериком, Уотерфордом, Голуэем, Слайго и др., а также с Белфастом (Сев. Ирландия). Важную роль играет автомагистраль, идущая вдоль зап. побережья страны, от Голуэя на юг – в Лимерик, Корк, Уотерфорд (т. н. Атлантич. коридор). Обеспеченность населения легковыми автомобилями – ок. 390 на 1000 чел. (2004).
Длина железных дорог 3312 км (2005), из них 1947 км с широкой колеёй (1600 мм; 46 км электрифицировано), 1365 км – узкоколейные (914 мм; используются гл. обр. для перевозки торфа). Объёмы ж.-д. грузоперевозок сокращаются (303 млн. т·км в 2005; 516 млн. т·км в 2001). В 2005 перевезено 1,8 млн. т грузов, из них руды металлов – ок. 30% (по весу), пиво – 22%, цемент – 15%, сахарная свёкла – 13%, пр. грузы – 20%.
Мор. транспорт обеспечивает осн. часть междунар. грузовых и ок. 10% междунар. пассажирских перевозок. В 2005 ирл. порты обработали 52,1 млн. т внешнеторговых грузов, в т. ч. 30% – навалочные грузы, 28% – наливные, 23% – перегружаемые с судов типа «ро-ро» (из них св. 95% – большегрузные автомобили-трейлеры), 15% – контейнеры, 4% – генеральные грузы. Крупнейшие мор. порты (св. 80% всего грузооборота, 2004) – Дублин (17,9 млн. т) и Шаннон-Фойнс (группа портовых комплексов и терминалов в эстуарии р. Шаннон; 10,6 млн. т). Подавляющая часть внешнеторговых грузов перевозится иностр. судами. Под флагом И. зарегистрированы 23 торговых судна (св. 1000 рег. бр.-т каждое) общим водоизмещением 103,6 тыс. рег. бр.-т, или 145,0 тыс. т дедвейта (2006); 21 ирл. торговое судно ходит под флагами др. стран (Нидерландов, Кипра, Багамских Островов, Панамы и др.). Ок. 97% междунар. мор. перевозок пассажиров производится паромами, ок. 3% – круизными судами; св. 90% всего пассажиропотока приходится на Великобританию.
Авиац. транспорт осуществляет св. 3/4 всех междунар. пассажирских перевозок. В стране 36 аэропортов (2006), в т. ч. 15 с твёрдым покрытием взлётно-посадочных полос. Крупнейшие аэропорты – Дублин (св. 21 млн. пассажиров в 2006, 14-е место в Зап. Европе), Шаннон (3,7 млн.), Корк (св. 3 млн.). Ведущие авиакомпании – государственная «Aer Lingus» (ок. 10 млн. пассажиров в год), частная «Ryanair» (крупнейшая в Европе из предлагающих авиабилеты по особо низким ценам; 454 рейса между 130 аэропортами 24 стран мира, 42,5 млн. пассажиров в 2006).
Протяжённость внутр. водных путей 753 км (2005; используются только в рекреационных целях). Длина магистральных газопроводов 1728 км (2006).
Внешняя торговля. Объём внешнеторгового товарооборота 207,2 млрд. долл. (2006), в т. ч. экспорт 119,8 млрд. долл., импорт 87,4 млрд. долл. В структуре товарного экспорта важное место занимают продукция электронной пром-сти (в т. ч. компьютеры) и лекарственные препараты, а также машины и оборудование, химикаты, живой скот, продукция животноводства, алкогольные напитки и др. Гл. импортёры товаров из И. (2005) – страны ЕС, в т. ч. Великобритания (17,4%), Бельгия (15,2%), Германия (7,4%), Франция (6,4%), Нидерланды (4,8%), а также США (18,7%). Важнейшие статьи ирл. импорта товаров: электронные компоненты, др. виды продукции машиностроения, химикаты, нефть и нефтепродукты, текстиль, одежда и обувь. Гл. поставщики товаров в И. (2005): Великобритания (37,1%), США (13,8%), Германия (9,2%), Нидерланды (4,5%).
Автор раздела: В. М. Сокольский.
Вооружённые силы
Общая численность Вооруж. сил (ВС) И. ок. 10,5 тыс. чел. (2006). Состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС. Воен. годовой бюджет 959 млн. долл. (2005).
Верховным главнокомандующим ВС является президент страны. Общее руководство ВС осуществляет мин. обороны (гражд. лицо), а непосредств. управление – нач. штаба обороны. Высший орган воен. управления – Совет обороны, в состав которого входят мин. обороны, два его заместителя, начальники гл. управлений СВ и кадровой политики Мин-ва обороны, нач. штаба обороны.
СВ (8,5 тыс. чел.) не являются самостоят. видом ВС. Непосредств. руководство ими осуществляет нач. штаба обороны. Организационно СВ сведены в регулярные и территориальные войска (резерв). В состав регулярных войск входят 3 пех. бригады (в каждой – 3 пех. батальона, арт. полк, разведыват. батальон и сапёрная рота), учебный центр ВС, зенитный арт. полк, рота спец. назначения «Рейнджер», танковый батальон. Территориальные войска состоят из 6 арт. полков, 18 пех. батальонов, подразделений боевого и тылового обеспечения, а также учебного центра войск резерва. В мирное время подразделения территориальных войск укомплектованы личным составом на 5%, их вооружение и воен. техника хранятся на базах материально-технич. обеспечения. На вооружении СВ 14 лёгких танков, 75 боевых брониров. машин, ок. 600 орудий полевой артиллерии и миномётов, 60 ПУ ПТУР, 30 ПЗРК. ВВС (860 чел.) имеют в боевом составе эскадрилью самолётов патрульной авиации, 4 эскадрильи самолётов вспомогат. авиации и вертолётную эскадрилью. На вооружении ВВС 15 самолётов и 15 вертолётов. Воен.-возд. база – Балдоннел. ВМС (1,1 тыс. чел.) в своём составе имеют флотилию надводных кораблей, воен.-мор. колледж, подразделения обеспечения. На вооружении ВМС 8 патрульных кораблей, 2 самолёта и 2 вертолёта. Воен.-мор. база – Корк.
Комплектование ВС осуществляется на добровольной основе. Миним. продолжительность контракта в СВ и ВВС 3 года, в ВМС 4 года. Макс. срок воен. службы 31 год. Мобилизац. ресурсы составляют 1 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе – 828 тыс. чел.
Автор раздела: В. В. Горбачёв.
Здравоохранение
В И. на 100 тыс. жит. приходится 279 врачей, 1520 лиц ср. мед. персонала, 2237 стоматологов, 3898 фармацевтов, 427 акушерок (2004); 572 больничные койки на 10 тыс. жит. (2005). Общие расходы на здравоохранение составляют 7,2% ВВП (2003) [бюджетное финансирование – 79,5% (2004), частный сектор – 20% (2003)]. Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляется на основании законов: о комиссии по правам человека (2000), о здравоохранении (регулирует вопросы информац. обеспечения и управления качеством мед. помощи; 2007), о домах сестринского ухода (1990). Система здравоохранения включает гос. и частный сектора. Ответственность за систему оказания мед. помощи лежит на гос. власти. Система добровольного мед. страхования охватывает ок. 50% населения. Заболеваемость на 100 тыс. жит. составляет: болезни системы кровообращения 218,2 случая, злокачественные новообразования 180,9, травмы и отравления 30,3, туберкулёз лёгких 9,5 случая (2005). Осн. причины смерти взрослого населения: сердечно-сосудистые заболевания (39%), ишемич. болезнь сердца (20%), рак (27%) (2004). Курорты: приморские климатические – Брей, Трамор, бальнеологические – Лисдунварна, Лукан и др.
Автор раздела: В. С. Нечаев.
Спорт
Олимпийский к-т И. создан и признан МОК в 1922. Представитель И. лорд М. Килланин был президентом МОК в 1972–80.
Спортсмены И. с 1924 участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1936), выступая в соревнованиях по большинству видов спорта, составляющих олимпийскую программу. Всего ирл. спортсмены завоевали на Олимпиадах 20 медалей (8 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых). Дважды – в Амстердаме (1928) и Лос-Анджелесе (1932) – олимпийское первенство в метании молота выигрывал П. О’Кэллеген. Чемпионами Олимпийских игр также становились легкоатлеты Р. Тисделл (1932) и Р. Делейни (Мельбурн, 1956), боксёр М. Каррут (Барселона, 1992). Наибольшего успеха в истории ирл. спорта добилась М. Смит, выигравшая в Атланте (1996) три золотые медали (400 м вольным стилем, 200 м и 400 м комплексным плаванием) и одну бронзовую (200 м баттерфляем).
Сборная И. по футболу трижды участвовала в чемпионатах мира (1990, 1994 и 2002), в т. ч. в 1990 вышла в 1/4 финала. Среди наиболее известных футболистов: полузащитник Л. Брэйди, выступавший за лондонский «Арсенал» (1973–1980), «Манчестер Юнайтед» (1980), «Ювентус» (1980–82), сыграл за сборную 72 матча (забил 9 голов); вратарь П. Боннер провёл 642 матча за «Селтик» (Глазго); полузащитник Р. Кин, выигравший с «Манчестер Юнайтед» Лигу чемпионов (1999); нападающий Т. Каскарино, игравший за «Селтик», «Челси» (Лондон).
Сборная И. по регби (входят также игроки из Сев. Ирландии) – участница всех 6 проводившихся Кубков мира (1987–2007; 4 раза выходила в 1/4 финала), 10-кратный победитель «Турнира шести наций».
Автор раздела: С. О’Салливан.
Среди самых популярных в стране видов спорта: национальные – гэльский футбол (сочетает правила регби и футбола), хёрлинг (ирл. разновидность хоккея на траве), а также лёгкая атлетика, футбол, гольф, регби, скачки и собачьи бега, триатлон, водные виды спорта, бейсбол, баскетбол, крикет, велосипедный спорт, теннис, бадминтон, сквош и др.
Известные спортсмены: легкоатлеты – Э. Коглан, ставший в 1983 чемпионом мира в беге на 5000 м, и С. О’Салливан – чемпионка мира (1995) и серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее (2000) в беге на 5000 м; велосипедисты – С. Роч, в 1987 одержавший победу на чемпионате мира в шоссейной гонке, в гонках «Тур де Франс» и «Джиро д’Италия», и Ш. Келли, выигравший «Вуэльту» (1988); гольфист – П. Харрингтон (победитель Открытого чемпионата Великобритании, 2007).
Среди известных в Европе спортивных сооружений: стадионы в Дублине – «Крок Парк» (82,5 тыс. мест) и «Лэнсдаун Роуд» (35 тыс. мест на футбольных матчах и 50 тыс. мест на регбийных); ипподромы в Корке, Фэрхаусе, Лимерике и др. В Дандолке в 2007 закончено строительство уникального всепогодного ипподрома, позволяющего проводить скачки и бега в любое время суток.
Автор раздела: П. И. Андрианов.
Образование. Учреждения науки и культуры
Система образования находится в ведении Мин-ва образования и науки. Осн. регламентирующие документы: Акт о региональных технич. колледжах (1992), Акт об университетах (1997, изменения 1998, 1999), Закон об образовании (2000). В И. не существует гос. системы дошкольного образования. Образование является обязательным в возрасте от 6 до 16 лет. Система образования в И. трёхуровневая. 1-й уровень включает: школу Монтессори для детей от 2,5 до 6 лет (одна из форм получения начального образования и одновременно своеобразная подготовка к поступлению в начальную школу) и собственно начальную школу для детей от 4 до 12 лет. 2-й уровень – среднее образование для детей от 12 до 18 лет; включает 3-летний младший цикл, переходный год (необязательный), 2-летний старший цикл (последний год обучения посвящён подготовке к поступлению в университет). Большинство начальных школ, признанных и финансируемых гос-вом, находится в ведении Католич. ассоциации управления начальными школами (Catholic Primary Schools Managers’ Association; CPSMA). С 1970-х гг. по просьбе родителей было основано неск. мультирелигиозных начальных школ (в нач. 2000-х гг.– св. 25). Действуют три типа средних школ: добровольные средние школы (принадлежат религ. общинам или некоммерч. организациям); проф. школы (обществ. колледжи), принадлежащие местным органам власти и управляющиеся проф. образоват. комитетами; общеобразоват. (общинные) гос. школы, управляемые советами или доверенным лицом. Существует также множество разнородных школ, которые можно условно разделить на две группы: нац. общеобразоват. бесплатные школы (сложились с нач. 1960-х гг.) и платные частные общеобразоват. учебные заведения (охватывают ок. 4% уч-ся), такие как Каслнок-колледж (1835), Блэкрок-колледж (1860), Рокуэлл-колледж (1864), Маунт-Анвилл-скул (1865), Сент-Эндру-скул (1894) и др. Функционируют (2007) ок. 3 тыс. начальных и св. 800 средних школ (в т. ч. св. 80 – школы-интернаты); начальным образованием охвачено 96%, средним – 88%, проф. образованием – ок. 30% детей соответствующего возраста.
В системе высшего образования И. – 7 гос. ун-тов, технологич. ин-ты, педагогич. ин-ты, колледжи высшего образования, в т. ч. Тринити-колледж (Дублинский ун-т, 1592; библиотека ун-та входит в число пяти крупнейших библиотек мира), Ирл. королевская академия музыки (1848), Нац. ун-т И. [объединяет 4 ун-та – Дублинский университетский колледж (основан в 1854 как Католич. ун-т Ирландии; совр. назв. с 1908), Нац. ун-т в Мейнуте (основан в 1795 как колледж Св. Патрика; совр. статус с 1997), Коркский ун-т (1845), Нац. ун-т в Голуэе (1845)], ун-т в Лимерике (1972; совр. статус с 1989), Дублинский гор. ун-т (1980; совр. статус с 1989); технологич. (технич.) ин-ты – в Корке, Дублине, Атлоне, Карлоу, Голуэе, Дандолке, Лимерике и др. городах; старейшие колледжи: Королевский врачебный колледж (1654), Нац. колледж искусств и дизайна (1746; совр. статус с 1971), Королевский хирургич. колледж (1784). Крупные библиотеки: б-ка Марша (1701), Нац. б-ка (1877), Публичная б-ка (1884), Центр. католич. б-ка (1992), нац. архивы – все в Дублине; библиотеки университетов и колледжей и др. Гл. музеи: Нац. галерея И. (1864), Нац. музей И. (1877), Муниципальная галерея совр. иск-ва Хью Лейна (1908), Геральдический музей (1909). Ирл. музей совр. иск-ва (1991), Дублинский музей писателей (1991) – все в Дублине; Публичный музей в Корке (1910), Музей Ханта в Лимерике (1974) и др.
Среди науч. учреждений И. – Королевская ирл. академия (1785), Королевская Ибернийская академия живописи, скульптуры и архитектуры (1823), Королевская академия медицины (1882), Теагаск (1988) – нац. орган управления, науч. исследований и образования в области с. х-ва и продовольств. развития (отделения в Дублине, Корке, Голуэе); ряд науч. ассоциаций, обществ, институтов, в т. ч. Дублинское королевское об-во (1731), Ин-т экономич. и социального развития (1960; Дублин); Обсерватория (1785), Нац. ботанич. сад (1795).
Автор раздела: Т. И. Кузнецова.
Средства массовой информации
Первая коммерч. газета вышла в 1662, в 1859 опубликован 1-й номер газ. «Irish Times». В И. выходят 12 общенациональных газет, из них 4 ежедневные, 2 вечерние, 5 воскресных и 1 еженедельная, а также св. 60 региональных общим тиражом ок. 2 млн. экз. Лидер продаж – «Irish Independent» (выпускается с 1905; тираж св. 82 тыс. экз., 2006), самые влиятельные в И. – «The Irish Times» (117 тыс. экз.) и «Irish Daily Star» (ирл. издание брит. «British Daily Star», с 1988). Первые две издаются крупнейшим ирл. концерном «Independent News & Media». Общенациональными ежедневными газетами являются также «Irish Examiner» (с 1841; св. 57 тыс. экз.), «Evening Herald» (с 1891; св. 87 тыс. экз.) и «Evening Echo» (с 1892; ок. 27 тыс. экз.). Радиовещание с 1926. В 2007 в И. работали 115 радиостанций. Телевещание с 31.12.1961. Крупнейшая телерадиокомпания – гос. «Radio Telefís Éireann (RTÉ)», имеющая две общенациональные радиосети и ряд региональных радиостанций, а также три телеканала, один из которых «TG4» ведёт вещание на ирл. языке. Единственным частным независимым телеканалом является «TV3» (с 1988). В И. принимаются также сигналы теле- и радиостанций, расположенных в Великобритании и Сев. Ирландии.
Литература
Лит-ра ирл. народа развивалась на ирл. и англ. языках. Носителями устной словесности, известной по позднейшим записям, были друиды и филиды. Эпич. традиция представлена прозаич. сагами (со стихотв. вставками), распадающимися на циклы: мифологический, включающий как рассказы о богах, так и легендарные предания из истории заселения И. («Книга завоеваний Ирландии» и др.); уладский, в котором описываются сражения королей и героев (саги о богатыре Кухулине, в т. ч. «Похищение быка из Куальнге», и др.); а также более поздний фенианский цикл (саги об Оссиане). В средние века монастыри стали центрами религ. словесности – гимнов, житий святых, видений («Видение Адомнана», 11 в.), там же создавались хроники, трактаты по медицине, топографии, генеалогии и т. п. Изобилующая метафорами поэзия бардов отличалась сложной силлабич. метрикой с применением аллитерации. В 13–15 вв. развивалась религ. и придворная поэзия (Д. Мор О’Далей, М. Албанах О’Далей и др.), особую популярность приобрели баллады и песни на сюжеты фенианского цикла. В 16 – нач. 17 вв. в поэзии И. усиливаются патриотич. мотивы, а также элегич. настроения (О. Мак-Уорд, Т. Дал О’Хуигин, Э. О’Хасси и др.). Значит. лит. памятником 17 в. стал сб. «Распря поэтов», отразивший спор двух поэтич. группировок бардов, возглавляемых Т. Мак-Дейре и Л. О’Клери. В 17–18 вв. метрич. система ирл. стихосложения подверглась модернизации, по образцу англ. поэзии был осуществлён переход от силлабич. системы к тонической; одним из последних бардов стал Т. О’Кэролен. В прозе 17–18 вв. доминировали составленные на основе древних рукописей историч. труды: «Анналы четырёх магистров», созданные под рук. монаха М. О’Клери (1636), «История Ирландии» Дж. Китинга (ок. 1640), «Генеалогическая книга» Д. Мак-Фирбиса (1666) и др. Писатели и поэты часто обращались к описанию традиц. образа жизни ирландцев (О. Р. О’Салливан, Э. Рафтери и др.).
К нач. 19 в. лит-ра И., сохранив связь с ирл. фольклором и исконными традициями, в осн. перешла на англ. язык. Целью романтиков стало пробуждение интереса к жизни простого народа, к нар. устной словесности и мифологии: романы М. Эджуорт («Замок Рэкрент», 1800, и др.), творчество Т. Мура, историч. романы Дж. Бейнима, «крестьянская» проза У. Карлтона и др.; большой европ. резонанс имела кн. «Волшебные легенды и рассказы южной Ирландии» Т. К. Крокера (1825). Романтич. переосмысление ирл. фольклора характерно для творчества С. Фергюсона, а также Дж. Кларенса Мэнгана, Т. Дэвиса и др. писателей и поэтов, сотрудничавших с ж. «The Nation» и объединившихся в организацию «Молодая Ирландия». Реалистич. тенденции проявились в поэзии У. Эллингема, романах Ч. Ливера, пьесах Д. Бусико («Светловолосая девушка», 1860; «Бродяга», 1874, и др.).
Период подъёма лит-ры И. в кон. 19 – нач. 20 вв. получил назв. Ирландское возрождение: творчество У. Б. Йейтса, Дж. Синга, И. А. Грегори и др. снискало мировое признание; проза Дж. Джойса стала одним из самых ярких образцов модернизма в европ. словесности и положила начало лит-ре потока сознания. В кон. 19 – нач. 20 вв. развивался ирл. проф. театр, большой известностью пользовались пьесы У. Б. Йейтса, Дж. Мура, Э. Мартина, Дж. Рассела, И. А. Грегори, Дж. Синга и др. В 1920–60-х гг. развивались социальная поэзия (П. Каванах, Э. Милн, Дж. Монтегю, Р. Мёрфи и др.) и социальный роман (Ш. О’Кейси, Л. О’Флаэрти и др.). Тема безысходности и абсурдности бытия – в центре романов и пьес С. Беккета. Мотивы изгнанничества, одиночества отличают ирл. драматургию 2-й пол. 20 в. (Ш. О’Кейси, Б. Фрил и др.). В прозе 2-й пол. 20 в. под влиянием экзистенциализма социальная проблематика уступает место психологич. анализу: творчество О’Коннора, М. Лэвин (роман «Милая история», 1957; сб. рассказов «Святыня», 1977), Р. Пауэра (роман «Голодная трава», 1969), Э. О’Брайен (романы «Деревенские девочки», 1960, «Я едва тебя знала, Джонни», 1977), Дж. Бэнвилла (роман «Ночное отродье», 1971; повесть «Берчвуд», 1973), Дж. Планкетта, У. Мэккина, У. Тревора, Б. Маклеверти (повесть «Лэм», 1980) и др. Осмысление нац. мировоззрения ирландцев, их традиций, мифов, поиск нац. идентичности, переходящий в размышление о метафизич. основах бытия, отличают поэзию последней трети 20 в. (О. Кларк, Т. Кинселла, Дж. Монтегю, Ш. Хини, Ш. Дин и др.).
Издания:
Ирландские саги. М.; Л., 1961;
Современная ирландская новелла. М., 1975;
Пробуждение. Рассказы ирландских писателей. Л., 1975;
Из современной ирландской поэзии. М., 1983;
Похищение быка из Куальнге. М., 1985;
Современная ирландская повесть. М., 1985;
Поэзия Ирландии. М., 1988;
Предания и мифы средневековой Ирландии. М., 1991.
Дополнительная литература:
Cahalan J. M. The Irish novel: a critical history. Dublin, 1988;
Mahony С. H. Contemporary Irish literature: transforming tradition. Basingstoke, 1998;
Матюшина И. Г. Древнейшая ирландская лирика // Матюшина И. Г. Древнейшая лирика Европы. М., 1999. Кн. 1;
Kiberd D. Irish classics. Camb., 2001; Vance N. Irish literature since 1800. Harlow, 2002.
Автор раздела: А. Р. Мурадова.
Архитектура и изобразительное искусство
На территории И. сохранились памятники позднего неолита и бронзового века – мегалитич. сооружения (кромлехи и дольмены), курганы с каменными гробницами, круглые, обнесённые валами площадки (хенджи); украшения из золота и бронзы с геометрическим орнаментом. Со 2-й пол. 1-го тыс. до н. э. в И. распространялось с материка иск-во кельтов (гэлов), отличающееся характерным сложным линейным узором.
После христианизации И. в 5–12 вв. строились монастыри с часовнями и кельями (в Инисглоре, Глендалохе, Келсе, Киллало и др.), высокие (до 34 м) сторожевые башни-колокольни (всего ок. 70 – в Ардморе, Глендалохе, Килмадуаге и др.). Кельтские традиции линейно-спирального орнамента в соединении с зооморфными мотивами и плетёнкой звериного стиля германцев составили основу ирл. орнаментики раннего Средневековья (т. н. иберно-саксонский стиль). В этом стиле орнаментированы драгоценные булавки с кольцевидным навершием (в т. ч. «Тарская фибула», 8 в.), реликварии (в т. ч. реликварий колокола Св. Патрика ок. 1100 – см. илл. к ст. Гэлы), епископские посохи и др. церковная утварь. Ирл. орнаментика повлияла на англосаксонское и скандинавское иск-во 7–12 вв. Ирл. миниатюра, сочетающая орнаменты в иберно-саксонском стиле со стилизованными изображениями (символы евангелистов; напр., Келлское Евангелие кон. 8 – нач. 9 вв.), оказала влияние на книжную орнаментику англосаксонской Англии и каролингской Европы. Для орнаментики резных каменных крестов 9–12 вв. (выс. до 6 м) более характерны растит. мотивы, а также библейские сцены, возможно, отражающие влияние иск-ва Средиземноморья.
Англо-нормандское вторжение и последующая англ. колонизация затормозили развитие самобытной культуры И. В 11–12 вв. воздвигались примитивные по композиции романские капеллы (в Кашеле) и церкви (в Килмакедаре, Роскрее и др.). Во 2-й пол. 12 в. возникли пышно декорированные, но простые по пространственной композиции соборы в Клонмакнойсе, Туаме, Клонферте, Киллало (с порталами, украшенными изящной резьбой). В кон. 12–14 вв. были созданы важнейшие памятники ранней ирл. готики (ц. Крайст-чёрч и собор Св. Патрика в Дублине; церковь в Килкенни), б. ч. с одним нефом и башней над средокрестием. Замки 13–14 вв. (в Лимерике и др.) близки английским.
Парадная архитектура Дублина, ставшего резиденцией вице-короля в 17–19 вв., создавалась в духе англ. классицизма, в осн. англ. архитекторами (У. Робинсон, У. Чеймберс, Т. Кули, Дж. Гэндон и др.); значит. роль сыграл ирл. арх. Ф. Джонстон. После принятия Билля об эмансипации католиков в 1829 началось бурное церковное строительство, в котором преобладал стиль англ. неоготики (соборы в Корке, Килларни и др.). Ирл. художники 18 в. работали гл. обр. в Англии – портретисты Ч. Джервас, Н. Хоун Старший, X. Д. Хамилтон, пейзажисты Дж. Баррет и Дж. Барри, создатель первой панорамы Эдинбурга Р. Баркер. В 1823 в Дублине была основана Королевская Ибернийская академия живописи, скульптуры и архитектуры, одним из учредителей которой был портретист У. Каминг. С 1840-х гг. борьба за нац. самоопределение стимулировала стремление к нац. самобытности в лирич. пейзажах Н. Хоуна Младшего, гор. видах и жанровых сценах У. Осборна. Среди ирл. скульпторов кон. 18–19 вв. – Э. Смит и Дж. Х. Фоли (автор нескольких памятников в Дублине). В нач. 20 в. под влиянием Ирландского возрождения и франц. символизма создавал свои скульптурные произведения О. Шеппард.
В нач. 20 в. сложилась нац. реалистич. школа (портреты Джона Б. Йейтса, П. Тюои, Дж. Китинга, Ч. Лэмба, пейзажи Дж. X. Крейга, П. Хенри, Г. Мак-Гиннис, Д. Хилла). Темпераментная живопись Джека Б. Йейтса разносторонне отразила нар. жизнь И. Полуабстрактные пейзажи Н. Рейда, П. Коллинса соседствовали с абстракционизмом П. Скотта и С. Кинг. В области поп-арта работали Р. Балла и М. Фаррелл. В архитектуре большое внимание уделялось жилищному строительству: в осн. создавались коттеджные посёлки, в городах – районы малоэтажной застройки в традициях ирл. архитектуры. С 1930-х гг. в И. построен ряд крупных зданий и комплексов в совр. стиле (работы архитекторов М. Скотта, Р. Толлуна, С. Стефенсона), в т. ч. учебных (в Дублине – корпус б-ки Тринити-колледжа, 1961–67, арх. П. Коралек; кампус Дублинского университетского колледжа, строился с 1964, арх. А. Вейхерт), церковных, отличающихся оригинальными формами (ц. Св. Михаила в Дун-Лэаре, 1973, архитекторы Ш. Ротери, П. Мак-Кензи, Н. О’Доуд; проекты арх. В. Мак-Кормака, и др.), и деловых (Междунар. центр финансовых услуг в Дублине, 1990-е гг.); возведены значит. пром. и транспортные сооружения (аэропорт Дублина, 1937–1940, арх. Д. Фицджералд; мн. мосты и др.). Мемориальная скульптура продолжает традиционно играть важную роль в гор. среде И. – глубоко ассоциативные абстракции скульптора М. Уоррена, экспрессионистич. пластика композиций Р. Гиллеспи («Голод» в Дублине, 1997). Среди новых сооружений – т. н. Шпиль в Дублине (2003, фирма «Ian Ritchie Architects»).
Дополнительная литература:
Strickland W. A dictionary of Irish artists. Dublin; L., 1913. Vol. 1–2. Blackrock, 1989;
Leask H. G. Irish churches and monastic buildings. Dundalk, 1955–1960. Vol. 1–3;
idem. Irish castles and castellated houses. Dundalk, 1977;
Henry F. Irish art in the early Christian period. L., 1965;
idem. Irish art during the Viking invasions. L., 1967;
idem. Irish art in the romanesque period, 1020–1170 A. D. L., 1973;
Arnold В. А concise history of Irish art. L., [1969];
Irish portraits, 1660–1860. (Cat.). [L.], 1969;
Stalley R. Architecture and sculpture in Ireland, 1150–1350. Dublin; L., 1971;
Breffny B. de, Fflolliott R. The houses of Ireland. L., 1975;
Breffny B. de, Mott G. The churches and abbeys of Ireland. L., 1976;
Nordenfalk C. Celtic and Anglo-Saxon painting: book illumination in the British Isles. L., 1977;
Harbison P., Potterton H., Sheehy J. Irish art and architecture. L., 1978;
Barrow G. L. The Round towers of Ireland. Dublin, 1979;
Loeber R. A biographical dictionary of architects in Ireland, 1660–1720. L., 1981;
Craig M. The architecture of Ireland: from the earliest times to 1880. L., 1982;
Fitz-Simon Chr. The arts in Ireland. Dublin, 1982;
Knowles R. Contemporary Irish art. Dublin, 1982;
Иванова Е. К. Современная архитектура Ирландии. М., 1982;
Shaffrey P., Shaffrey M. Buildings of Irish towns. Dublin, 1983;
Alexander J. Insular manuscripts: 6th the 9th century. L., 1984;
The Irish impressionists: Irish artists in France and Belgium, 1850–1914. (Cat.). Dublin, 1984;
Hurley R., Cantwell W. Contemporary Irish church architecture. Dublin, 1985;
Bence-Jones M. A guide to Irish country houses. L., 1988;
Kennedy S. B. Irish art and modernism, 1880–1950. Belfast, 1991;
McConkey K. A free spirit: Irish art, 1860–1960. L., 1991;
Fallon B. Irish art, 1830–1990. Belfast, 1994;
Ireland: art into history / Ed. B. P. Kennedy, R. Gillespie. Dublin, 1994;
Dictionary of Irish artists: 20th century. Dublin, 1996.
Музыка
Первый ирл. учёный, писавший о музыке, – Иоанн Скот Эриугена: в его филос. труде «О разделении природы» (860-е гг.) содержится предположительно одно из первых в истории упоминаний органума. Уэльский историк и путешественник Гиральд Камбрийский в трактате «Ирландская топография» («Topographia hibernica», 1188) отмечал виртуозное мастерство ирл. инструменталистов – исполнителей на «кифаре» (т. е. на кельтской арфе) и «тимпане» (т. е. на лире – щипковом, а с 11 в. и смычковом инструменте; см. также Крота), превосходящих шотландских и уэльских музыкантов. Хранителями эпич. муз.-поэтич. традиции были филиды, затем барды, оказавшие влияние на дальнейшее развитие ирл. музыки. Среди ирл. проф. музыкантов 16 в. – Р. Д. О’Катайн, К. О’Дейли, в нач. 18 в. прославился композитор и арфист Т. О’Каролан, соединивший нац. традицию с влиянием музыки барокко (сохранилось св. 200 его композиций).
С развитием гор. культуры в И. всё больше распространялась англ. и шотл. музыка. Ирл. нац. традиции были во многом утрачены, однако в кон. 18 – нач. 19 вв. пробудился обществ. интерес к ним: в 1792 в Белфасте состоялся фестиваль нац. музыки, в нач. 19 в. в Дублине и Белфасте создавались арфовые общества (в Белфасте преподавал один из последних представителей традиции – А. О’Нейлл), англ. и ирл. фольклористы записывали и издавали старинную ирл. музыку: были опубликованы 3 сб-ка нар. ирл. музыки (1797, 1809, 1840; под ред. Э. Бантинга – основоположника муз. фольклористики в И.), 10 сб-ков песен Т. Мура (1808–34). В числе ирл. музыкантов кон. 18–19 вв.: композитор и арфист Д. Мёрфи; композитор и певец, исполнитель партий в операх В. А. Моцарта В. Келли; автор опер и певец М. Балф. Самый знаменитый ирл. музыкант 19 в. – пианист и композитор, создатель жанра ноктюрна Дж. Филд (много лет жил в России).
Первая ирл. опера написана в 1909 («Эхне» Р. О’Двейера). Ирл. фольклор использовали в своём творчестве музыканты, жившие в И.: англ. комп. А. Бакс (Струнный квартет № 1, 1918; симфонич. поэмы «Фэндский сад», 1916, «Ноябрьский лес», 1917, «Тинтажель», 1919); итал. композитор и пианист М. Эспозито (оперетта «Почтовая сумка», пост. в 1902 в Лондоне; опера «Жестянщик и фея», 1910). В рамках Ирландского возрождения работали Дж. Ф. Ларчет (ученик Эспозито, в 1907–34 муз. рук. театра «Эбби»; автор музыки к спектаклям, в т. ч. к пьесам У. Б. Йейтса), Х. Харти («Ирландская симфония»). Среди композиторов 2-й пол. 20 в.: Дж. Виктори (опера «Чаттертон», 1967; первый ирл. реквием под назв. «Ultima rerum», 1981); А. Дж. Поттер (первая ирл. телеопера «Патрик», 1962; симфония «De profundis», 1968, – одно из наиболее часто исполняемых в И. оркестровых сочинений); авангардист Дж. Барри (опера «Интеллидженс-Парк», 1988). В 1960-е гг. прославился Ш. О’Риада (Дж. Рейди) – один из наиболее интересных музыкантов И., обществ. деятель, пропагандист ирл. культуры, основатель и руководитель (1961–69) ансамбля традиц. музыки «Ceoltóirí Cualann», автор музыки к фильмам на нац. тему и др. произведений; европ. известность ему принесла музыка к документальному ф. «Я – Ирландия» («Mise ́Eire», по П. Пирсу, 1959, реж. Дж. Моррисон).
Оперы ставятся в театре «Гайети» в Дублине (с 1941) и в передвижных театрах: Ирл. нац. опере (1965) и Компании оперного театра (1986). Нац. симфонич. оркестр (1948, совр. назв. с 1989), Ирл. камерный оркестр (1963; с 1995 – при ун-те Лимерика). Ирл. королевская академия музыки (Дублин, 1848). Наиболее значительные междунар. муз. фестивали: хоровой (с 1954, Корк), органный (с 1981, Дублин), фортепианный (с 1988, один раз в 3 года; Дублин), старинной музыки (с 1996, Голуэй). Фестиваль искусств в г. Голуэй (с 1978) – один из крупнейших в Европе. Междунар. конкурс пианистов (1988, Дублин). По инициативе Гэльской лиги в городах И. проводятся ежегодные соревнования по нац. танцу, музыке, поэзии (фешана).
Танец и балет
Среди нар. танцев И. мировую популярность приобрела местная форма степа. В 1990-х гг. стали создаваться танцевальные ансамбли, специализирующиеся в этом виде танца (в 1995 в постановке Дж. Мак-Колгана показано представление «Ривер Данс» Б. Уилана). Эти труппы с огромным успехом выступают во многих странах. Первая школа классич. балета, основанная Н. де Валуа, работала в Дублине в 1927–34. Хореограф Дж. Д. Мориарти в 1945 основала балетную школу в Корке, в 1947 – Балетную труппу Корка. В 1960-х гг. делались попытки создать в И. постоянный балетный коллектив, однако по финансовым причинам труппы существовали недолго. С одной из них – Нац. балетом (основан в 1961) – сотрудничали Н. А. Николаева-Легат и Л. Ф. Мясин. В 1974 Мориарти создала в Корке Ирл. балетную труппу (с 1983 Ирл. нац. балет; существовал до 1989), которая регулярно выступала в Дублине. Среди постановок Мориарти: «Удалой молодец, гордость Запада» Ш. О’Риады (по пьесе Дж. М. Синга, 1978). В 1974–89 худож. консультантом труппы был Д. Рейтер-Соффер, поставивший «Даму с камелиями» на муз. К. Сен-Санса (1984). В репертуаре также классич. балеты М. И. Петипа, А. Бурнонвиля, А. Долина и др. В 1977 создан Дублинский совр. танцевальный театр (худ. рук. – Дж. Дэвис), специализирующийся в области танца модерн. В 1979 основана труппа Дублинский гор. балет (худ. рук. – Л. О’Салливан), в 1997 собственную балетную труппу в Дублине создала А. Махер. С 2002 в Дублине проводится Междунар. фестиваль совр. танца, в 2006 открыт Дом танца.
Автор раздела: Е. Я. Суриц.
Театр
Театральное иск-во И. развивалось под англ. влиянием. С 16 в. в Дублине устраивались представления мистерий, а в 17 в. появились первые театры для англ. знати. Первый нац. театральный коллектив И. с постоянным актёрским составом и с единым худож. руководством – Ирл. лит. театр (1899–1901). Его основатели У. Б. Йейтс, А. Грегори, Э. Мартин и Дж. Мур видели гл. задачу в создании нац. драматургии. Значит. событием стала постановка пьесы Йейтса «Графиня Кэтлин» (1899). В 1903 драматурги – основатели этого театра, объединившись с отличавшейся высоким исполнит. мастерством любительской труппой бр. У. и Ф. Фей, образовали в Дублине Ирл. нац. театр (с 1904 театр «Аббатство», или Театр Аббатства). Среди актёров: М. Гонн, С. Олгуд, М. О’Нил, А. Синклер, Б. Фицджералд, Ф. Дж. Мак-Кормик. В 1925 театр «Аббатство» получил новую сцену («Пикок-тиэтр»). Самая знаменитая постановка в его балетно-драматич. студии – «Битва с волнами» Йейтса (1929), где в гл. роли выступила Н. де Валуа. Театр прославили спектакли по пьесам ирл. авторов: «Удалой молодец – гордость Запада» Дж. М. Синга (1907), «Тень стрелка» (1923), «Юнона и павлин» (1924), «Плуг и звезда» (1926) Ш. О’Кейси, «Почётные граждане» (1973), «Пляски на празднике Луга» (1990) Б. Фрила.
В 1918 Л. Робинсон организовал Дублинскую драматич. лигу, на смену которой в 1928 пришёл «Гейт-тиэтр», созданный актёрами-режиссёрами Х. Эдвардсом и М. Мак-Лиаммором. Его репертуар, в противовес театру «Аббатство», опирался в осн. на зарубежную драматургию: Л. Пиранделло, А. Стриндберг и др. В этом театре сформировалась школа нац. режиссуры. Среди актёров: С. Кьюзак, Д. Фицджералд, О. Уэллес. В 1-й пол. 20 в. открылись также: Ольстерский театр в Белфасте (1904), театр Э. Мартина в Дублине (1905), проф. театр в графстве Голуэй, где шли пьесы на гэльском яз. (1928–31) и др. Период 1940–50-х гг. ознаменован расцветом поэтич. театра: Лирич. театр О. Кларка в Дублине (1940), Лирич. театр М. О’Мейли в Белфасте (1951) и др. В кон. 1970 – нач. 1980-х гг. под влиянием англ. театра в И. получило развитие движение «фриндж» (fringe) – альтернативные театры, выступающие против традиц. форм и коммерциализации, сочетающие худож. эксперименты и социально-политич. проблематику, осваивающие нетрадиц. пространство (кафе, парки, чердаки и т. п.): труппа «Шарабан» в Белфасте (1983) и др.
В И. также работают театры: «Гайети» (1871), кукольный (1972) – в Дублине; Королевский театр (1876) – в Уотерфорде; «Друид» (1975), Гор. театр (1995) – в Голуэе; Худож. театр (1975, с 2006 в новом здании) – в Корке; молодёжные театры в Корке, Лимерике, Уотерфорде и др. Ежегодно проводится Театральный фестиваль в Дублине.
Автор раздела: П. М. Степанова.
Кино
Киносеансы в И. проводились с 1896, гл. обр. в мюзик-холлах. В 1909 в Дублине открыт первый кинотеатр. Центр. темой ирл. кино стала борьба за независимость, однако первые значит. ирл. фильмы были поставлены англ. режиссёрами: А. Мельбурн-Купером («Ирландские жёны и английские соседи», 1907) и Р. Полем (документальный ф. «Переправка стада в Голуэй», 1908). Некоторые фильмы (напр., «Ирландия, Нация» У. Мак-Намара, 1914) были запрещены для показа на родине, но широко демонстрировались за её пределами. В 1916 создана Ирл. кинокомпания. Завоевание независимости привело к культурной изоляции и кризису кинопромышленности И. Первый звуковой фильм появился здесь только в 1933 (мюзикл «Голос Ирландии» В. Хаддика). В 1936 в Дублине основано Ирл. киносообщество (с 1978 Союз ирл. киносообществ), на рубеже 1930–40-х гг. – Ирл. киноинститут. Конкуренция зарубежного кинематографа, цензура, отсутствие гос. поддержки тормозили развитие нац. кинопроизводства. Его возрождение началось с 1950-х гг., когда зарубежные кинематографисты (многие из них ирландцы по происхождению) стали снимать в И. крупные постановочные фильмы преим. нац. тематики («Тихий человек» Дж. Форда, 1952, пр. Мкф в Венеции и пр. «Оскар»; «Улисс» Дж. Стрика по одноим. роману Дж. Джойса, 1967; «Дочь Райана» Д. Лина, 1971). Принятые в 1970-е гг. меры по стимулированию кинопроизводства (налоговые льготы, создание в 1979 спец. кинофонда и др.) способствовали притоку зарубежного капитала и включению ирл. кинематографистов (продюсеров, режиссёров, актёров и т. д.) в процесс глобализации экранной культуры. При этом сюжетной и идейной основой наиболее заметных фильмов, независимо от состава копродюсеров и национальности режиссёров, оставалась борьба за независимость от Великобритании («Во имя отца», 1993, ирл. реж. Дж. Шеридан; «Кровавое воскресенье», 2002, англ. реж. П. Гринграс; «Завтрак на Плутоне», 2005, ирл. реж. Н. Джордан; «Ветер, который качает вереск», 2006, англ. реж. К. Лоуч). С 1980-х гг. постепенно завоёвывают всемирное признание ирл. режиссёры: П. О’Коннор («Кал», 1984; «Танцы в Лугнасе», 1998), Шеридан («Моя левая нога», 1989; «Поле», 1990; «В Америке», 2002; «Разбогатей или сдохни», 2005), Джордан («Ангел», 1982; «Мона Лиза», 1986; «Жестокая игра», 1992; «Интервью с вампиром», 1994). Ирл. фильмы конкурентоспособны и у себя на родине. Чемпионом проката стал ф. «Обязательства» (1991), снятый в И. с ирл. актёрами, но поставленный англичанином А. Паркером. С 1956 проводится кинофестиваль в г. Корк. В 1985 был организован Междунар. кинофестиваль в Дублине (с 2003 проводится регулярно).
Автор(ы) раздела: В. В. Миняев, К. Э. Разлогов.
Иллюстрации:
Дублин. Интерьер собора Св. Патрика. Между 1220 и 1254 (неоднократно перестраивался). Архив БРЭ;
«Символ евангелиста Иоанна». Миниатюра из Келлского Евангелия. 8 в. Библиотека Тринити-колледжа (Дублин). Архив БРЭ;
Булавка с кольцевидным навершиемиз Тары. Серебро, позолота, эмаль. 8 в. н. э. Национальный музей археологии и истории Ирландии (Дублин). Архив БРЭ;
«Похороны умерших от голода». Рисунок Г. Смита. 1847. Архив БРЭ;
«Разделённый дом». Дом в Гортинсддане, через который по договору 1921 прошла граница между Ирландским Свободным государством и Северной Ирландией, оставшейся под господством Великобритании. Архив БРЭ;
Угольный терминал Монипойнт в эстуарии реки Шаннон. Архив БРЭ;
Дублин. Международный центр финансовых услуг. Архив БРЭ;
Чаша для причастия из Ары. Нач. 9 в. Национальный музей Ирландии (Дублин). Архив БРЭ;
Замок Трим. Строился с кон. 12 в. Архив БРЭ;
Туам. Собор. 1827–1937. Архитектор Д. Мадден. Архив БРЭ;
Дж. Китинг. «Аллегория». Ок. 1922. Национальная галерея Ирландии (Дублин). Архив БРЭ;
Джек Б. Йейтс. «Собираясь написать письмо». 1935. Национальная галерея Ирландии (Дублин). Архив БРЭ;
Корк. Современная жилая застройка. Архив БРЭ;
Кадр из фильма «Разбогатей или сдохни». Режиссёр Дж. Шеридан. 2005. Архив БРЭ.