ИРКУТСК

Иркутск — город в Вост. Сибири, на р. Ангаре, Иркуте, Ушаковке.

Население — 623,8 тыс. человек (2017), в 2007 составляло 575,9 тыс. человек. В 1652 Иван Похабов основал у устья р. Иркут ясачное зимовье, в 1661 на правом берегу р. Ангары заложен острог, в 1669 построены две деревянные крепости. С 1682 — центр Иркутского воеводства, с 1686 — город. В 1672 близ острога основан Вознесенско-Иннокентьевский монастырь (закрыт в 1925, почти полностью снесен в 1933), в 1689 — Знаменский женский монастырь (закрыт в 1926, возрожден в 1994). В 1696 получил герб, представляющий «в серебреном поле бабра, бегущего по зеленой траве и имеющего в челюстях соболя». С конца XVII в. — центр торгово-дипломатических связей с Китаем.

С 1719 (фактически с 1721) — центр Иркутской провинции Сибирской губ., в 1764—1926 — центр Иркутской губ. (в 1783—1796 — Иркутское наместничество). В 1803—1822 — центр Сибирского генерал-губернаторства , в 1822—1917 — Иркутского генерал-губернаторства (в 1822—1887 — Восточно-Сибирского). В 1782 учреждены первая в Сибири публичная библиотека и музей (ныне в составе Областного краеведческого музея).

С конца XVIII в. И. служил местом каторги и ссылки, в первую очередь декабристов (С. П. Трубецкой , С. Г. Волконский, В. Ф. Раевский), участников польских восстаний 1830—1831 и 1863, революционеров середины XIX — начала XX в.

С 1768 проходит ежегодная Иркутская ярмарка (пушнина, зерно, лес, чай и т. д.). С середины 1780-х иркутские купцы первыми начали хозяйственное освоение Русской Америки , что увенчалось в 1799 учреждением в И. Российско-Американской компании (с 1801 переведена в Санкт-Петербург). В 1862 в И. переведена таможня из Кяхты, через которую ранее проходила вся торговля России с Китаем. В 1890 население И. составило 50 280 человек. В 1899—1900 через И. прошла Транссибирская магистраль.

В декабре 1917 в И. установлена советская власть, после восстания Чехословацкого корпуса власть перешла к Временному сибирскому правительству (с 18 ноября 1918 — Российскому правительству и Верховному правителю адмиралу А. В. Колчаку ). В ноябре 1919 Российское правительство вместе с Колчаком переехало из Омска в И. В ночь на 7 февраля 1920 Колчак и председатель Совета министров Российского правительства В. Н. Пепеляев расстреляны Иркутским военно-революционным комитетом напротив Знаменского монастыря. 7 марта 1920 советская власть восстановлена окончательно.

В 1922—1923 также центр Монголо-Бурятской автономной области, в 1926—1930 — центр Иркутского округа Сибирского края, в 1930—1936 — Восточно-Сибирского края, в 1936—1937 — Восточно-Сибирской области, с 1937 — Иркутской области.

В советские годы И. стал мощным промышленным центром, особенно после эвакуации заводов из Европейской части СССР в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 .

В 1792 получил регулярную планировку. После пожара 1879 застраивался чрезвычайно ценной деревянной архитектурой. Сохранился ряд церквей XVIII—XIX вв. и деревянные купеческие особняки. Иркутский научный центр СО РАН (1949), Педагогический университет (1909), Иркутский государственный университет (1918, основан Временным сибирским правительством), Областной краеведческий музей (1782), Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского (1861) и другие научные и культурные учреждения.

Лит.: Иркутск. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1883; Бахметьев Н. Н. Иркутск, его место и значение в истории и культурном развитии Вост. Сибири. М., 1891; Пежемский П. И., Кротов В. А. Иркутская летопись. В 2-х т. Иркутск, 1911—1914. Кудрявцев Ф. А., Вендрих Г. А. Иркутск. Очерки по истории города. Иркутск, 1971; Полунина Н. М. У истоков каменного града. Иркутск, 1979; Ее же. Живая старина Приангарья. М., 1990; Памятники истории и культуры Иркутска. Иркутск, 1993; Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1881—1924 гг. В 2-х т. Иркутск, 1993—1994; Иркутск в панораме веков: очерки истории города / Под ред. Л. М. Дамешек. Иркутск, 2002; Колмаков Ю. П. Иркутская летопись 1661—1940 гг. Иркутск, 2003; Его же. Летопись города Иркутска, 1941—1991 гг. Иркутск, 2010.