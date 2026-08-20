ИРАНО-ИРАКСКАЯ ВОЙНА 1980‒1988

Ирано-иракская война 1980—1988 — вооруженный конфликт между Исламской Республикой Иран (ИРИ) и Республикой Ирак , вызванный национально-религиозными противоречиями, борьбой за лидерство в районе Персидского залива и в исламском мире в целом.

Давний территориальный спор между двумя странами по поводу демаркации границы по реке Шатт-аль-араб был урегулирован в 1975. Но после свержения монархии и создания исламской республики в Иране отношения между Багдадом и Тегераном обострились. Иракский режим во главе с Саддамом Хусейном опасался попыток нового иранского руководства (Р. М. Хомейни ) экспортировать исламскую революцию (см. Исламская революция в Иране 1979 ) в Ирак и другие страны. В начале конфликта вооруженные силы сторон имели примерно равный по численности состав, но на границах значительное преимущество в живой силе и боевой технике было у иракской группировки. Руководство Ирака планировало быстро разгромить основные силы противника в приграничной зоне, оккупировать богатую нефтью юго-западную часть Ирана — остан (провинцию) Хузестан и создать на занятой территории марионеточное государство, которое служило бы буфером между Ираком и Ираном. Ожидалось, что военное поражение Ирана приведет к падению режима Хомейни. В свою очередь руководство Ирана было готово вести войну до полной победы и устранения правительства Ирака.

22 сентября 1980 иракские войска вторглись в Хузестан, захватив через 5 дней крупный город Ахваз. В начальный период войны (до декабря 1980) они владели инициативой, что позволило в ходе наступления продвинуться до 80 км и оккупировать около 20 тыс. кв. км иранской территории, захватив ряд городов. При этом разрушались иранские нефтяные терминалы. Упорной обороной и контрударами иранцам удалось к концу ноября остановить продвижение противника.

С декабря 1980 до сентября 1981 в условиях примерного равенства сил противоборствующих сторон велись упорные позиционные бои. Руководство ИРИ, объявив войну с Ираком оборонительной, использовало патриотические настроения масс и сумело нарастить боевой потенциал своих войск. С сентября 1981 до июня 1982 военной инициативой владело иранское командование, которое подготовило и успешно провело ряд наступательных операций. Иракские войска были вытеснены практически со всей территории Хузестана, фронт установился по линии государственной границы.

С июля 1982 до августа 1988 обе стороны стремились истощить силы противника. Иранские войска неоднократно пытались провести крупные наступательные операции, но они оказались безуспешными. Весной 1984 началась «танкерная война» в водах Персидского залива, где ударам военно-морских и военно-воздушных сил обеих сторон и угрозе подрыва на минах подверглись танкеры и суда третьих стран. В 1985—1986 велась «война городов», в ходе которой систематически наносились авиационные и ракетные удары по крупным городам на территориях обеих стран. 20 июля 1987 Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 598, требовавшую от Ирана и Ирака прекратить огонь и отвести войска к международно признанным границам, но руководство Ирана не приняло условия резолюции. В 1-й половине 1988 иракские войска провели ряд успешных операций, захватили стратегическую инициативу, что заставило иранское командование признать бесперспективность войны и пойти на прекращение военных действий. 20 августа 1988 перемирие между Ираном и Ираком вступило в силу.

Правительства обоих государств объявили о своей победе в войне, хотя ни одно из них не достигло своих военно-стратегических целей. Общие потери сторон составили около 1,5 млн человек. Были разрушены десятки городов; материальный ущерб, нанесенный Ираку, составил свыше 200 млрд долл., Ирану — 400 млрд долл. За время «танкерной войны» было потоплено и повреждено 546 судов третьих стран. Вместе с тем война способствовала внутриполитической консолидации правящих режимов в обеих странах. В Иране ее принято называть «Священной обороной» или «навязанной войной». Иракский режим С. Хусейна именовал ее Кадисией по названию местечка, где в VII в. арабские ополчения одержали победу над армией Сасанидского Ирана.

Лит.: Ниязов Ш. А. Ирано-иракский конфликт. Исторический очерк. М., 1990; Алиев С. М. История Ирана. XX век. М., 2004; Еремеев В. Забытая война // Воздушно-космическая оборона. 2006. № 6; 2007. № 44. Hiro Dilip. The Longest War: The Iran-Iraq Military Conflict. New York, 1991.