ИРАНО-ФРАНЦУЗСКИЕ ДОГОВОРЫ 1807, 1855, 1929

Ирано-французские договоры 1807, 1855, 1929.

Договор 1807 подписан 4 мая в ставке Наполеона I в Финкенштейне (Вост. Пруссия). Неудачи Ирана в войне с Россией побудили каджарское правительство обратиться к помощи Франции, сближение с которой началось в 1805. Согласно условиям договора, шах аннулировал договор 1801 с Великобританией (см. в ст. Иран ), объявлял ей войну и, начав вторжение в Индию, обязался вовлечь в военные действия против англичан афганские племена. Кроме того, территорию Ирана следовало открыть для прохода французской армии, а порты — для флота. Франция со своей стороны гарантировала возвращение Ирану территорий Южн. Кавказа с Грузией и должна была поставить необходимое количество оружия, обновить артиллерийский парк и начать реформирование каджарской армии. В декабре 1807 в Иран прибыла военная миссия генерала К.-М. Гардана, приступившая к реорганизации вооруженных сил. Заложившие основы модернизации иранской армии французские военные были вынуждены покинуть страну после подписания англо-иранского договора 1809 (см. Англо-иранские договоры и соглашения ).

Договор 1855 подписан в Тегеране 23 июля садр-азамом Ага ханом Этемад од-Доуле и французским посланником в Иране Буре. Вслед за англичанами (англо-иранский торговый договор 1841), дипломатия Наполеона III сумела воспользоваться ослаблением позиций России во время Крымской войны и добиться привилегий, аналогичных Туркманчайскому договору 1828 — права свободной торговли и открытия консульств в Тегеране, Тебризе и Бандер-Бушире.

Договор 1926 о дружбе был заключен 10 мая, через год после заявления правительства Реза-шаха об отмене капитуляционного режима. Базовые принципы нового внешнеполитического курса, разработанного министром иностранных дел Фируз-мирзой и министром юстиции А. Даваром, основывались на положениях советско-иранского договора от 26 февраля 1921 и были призваны закрепить отказ Ирана от всех договоров и соглашений, которые наносили ущерб независимости страны. Как и заключенный ранее аналогичный договор с Веймарской республикой, договор с Францией оформил ее отказ от политики капитуляций и подтвердил право Ирана на установление таможенной автономии. Договор предусматривал заключение специальных соглашений, призванных конкретизировать его отдельные положения на основании равенства сторон.

Лит.: Алиев С. М. История Ирана. ХХ век. М., 2004; Кузнецова Н. А. Иран в первой половине XIX века. М., 1983;Abrahamian E. A History of Modern Iran. Cambridge, 2008.