ИРАКСКОЕ ВОССТАНИЕ 1920

Иракское восстание 1920 — массовое антиимпериалистическое движение в Ираке .

Подготовлено выступлениями 1918—1919 (мятежи в Курдистане , беспорядки в Багдаде , Наджафе, Кербеле и др.), в частности, подпольной пропагандистской работой (преимущественно, в Багдаде) ассоциации «Стража независимости» (Харас ал-истиклал) во главе с Дж. Абу-т-Тимманом, М. ас-Садром, Д. Бабаном и другими.

Обнародование решения Сан-Ремо конференции 1920 о передаче Британской империи мандата на управление Багдадским, Басрийским и Мосульским вилайетами вызвало в апреле возмущение горожан (многотысячные демонстрации), но непосредственным поводом послужил в июне арест офицером-британцем шайха племени хучайм Шалана Абу-ль-Джуна, чьи соплеменники силой освободили его из тюрьмы городка Эр-Румайса, перебив охрану. В июле волнения охватили весь район Эр-Румайсы, прежде всего полукочевые племена, недовольные курсом оккупационной администрации на экспроприацию общинных угодий. «Стража независимости» сформировала «Комитет восстания», требуя созыва Учредительного собрания, но ведущую роль играли шайхи Центрального Ирака и улама - имамиты , лишенные привилегий и автономии, которым они пользовались в Османской империи .

Попытки оккупантов пресечь И. в. в зародыше провалились: к августу они потерпели несколько чувствительных поражений (крупнейшее — при Рустамийе), а к сентябрю утратили контроль практически над половиной мандатной территории (почти все округа с арабским и многие с курдским населением). Повстанческие организации взяли власть в священных городах шиизма — Наджафе и Кербеле, а также ряде других центров. Великобритания, стремясь скорректировать свой курс, приложила усилия к созыву Консультативной ассамблеи и разработке избирательного законодательства, но, когда эти уступки были отвергнуты как недостаточные, прибегла к насилию. Осенью она довела число своих войск в Двуречье до 65 тыс. человек: продвинувшись на север, они заняли Мосул и вели карательные операции с применением авиации и отравляющих газов. Англичане использовали рознь между отдельными племенными конфедерациями (в частности, спровоцировав резню между ними в округе Мунтафик и других), а также отсутствие единства между сопротивлением в больших городах (забастовка докеров в Басре ) и в сельской местности. Антибританская активность никак не координировалась между арабами и курдами Ирака.

Позиции восставших серьезно ослабило назначение в октябре верховным комиссаром в Багдад П. Сайкса, который сразу же объявил о намерении создать под опекой империи «национальное правительство Ирака» с участием националистического кружка «Иракский завет» (ал-Ахд ал-ираки). В ноябре шайхи хучайм вняли призыву «правительства» о сдаче оружия, а в декабре У. Черчилль предложил в качестве кандидата на иракский трон находившегося в Лондоне шарифа Файсала ибн аль-Хусайна (см. Фейсал I ). К марту 1921 колониальные войска рассеяли последние повстанческие отряды феллахов. Общее количество жертв среди населения составило около 8 тыс. человек, среди британских военнослужащих — 2 тыс. человек; расходы Лондона — ок. 40 млн ф. ст. Несмотря на свою неудачу, И. в. во многом определило дальнейшую судьбу Ирака: Лондон отказался от прямой аннексии Двуречья, создав кабинет из представителей местной элиты, а пример широкомасштабных действий под национальными лозунгами (впервые в истории Месопотамии ) стал важным элементом исторической памяти, культивировавшейся в иракской общественной мысли («бессмертная революция»).

Лит.: Котлов Л. Н. Национально-освободительная борьба народов Ирака накануне восстания 1920 г. // Очерки по истории арабских стран. М., 1959; Его же. Национально-освободительное восстание 1920 г. в Ираке. М., 1958; Его же. Подъем освободительного движения в Ираке в 1918—1924 // Великий Октябрь и народы Востока. М., 1957. Haldane J. L. The Insurrection in Mesopotamia. London, 1932. Vinogradov A. The 1920 Revolt in ‘Iraq Reconsidered: The Role of Tribes in National Politics // International Journal of Middle East Studies. III (1972). P. 123—139. Wilson A. T. Mesopotamia, 1917—1920: A Clash of Loyalties. London, 1931. ал-Музхир . ал-Фираун . Ф. Ал-Хакаикан-насиафи-с-саураал-иракийасанат 192. ва-натаиджуха. Дж. 1—2. Багдад, 1952; Саид А. Ас-Саура ал-арабийа ал-кубра. Дж. 1—2. Каир, 1934; Хайри С. Мин ат-тарих ли-харака саурийа фи-л-Ирак. Кисм I (1920—1958). Багдад, Б. г.; ал-Хасани А.-Р. Ас-Саура ал-иракийа ал-кубра. Сайда, 1952.