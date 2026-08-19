ИРАКСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1958 (РЕВОЛЮЦИЯ 14 ИЮЛЯ)

Иракская революция 1958 (Революция 14 июля) — переворот, повлекший за собой свержение династии Хашимитов в Ираке и создание Иракской Республики.

Движущей силой И. Р. стали части 19-й и 20-й бригад иракской армии под началом подпольной организации «Свободные офицеры», во главе с А.-К. Касемом. Она находилась в контакте с Фронтом национального единства (ФНЕ), куда, помимо Иракской коммунистической партии , входили Национально-демократическая партия, «Истиклаль» и Социалистическая партия арабского возрождения («Баас») . В июле части вступили в Багдад, заняли телеграф, телефон, радиостанцию и правительственные учреждения и осадили королевский дворец Эр-Рихаб. При попытке к сопротивлению король Фейсал II и регент Абдул Илах были убиты, крупнейшие чиновники арестованы, пытавшийся скрыться бывший премьер-министр Нури ас-Саид схвачен и растерзан толпой.

В кабинет, созданный Касемом, вошли представители различных прослоек среднего класса и интеллигенции, в том числе ряд деятелей ФНЕ, выступавших под антиимпериалистическими и демократическими лозунгами, нашедшими отклик у значительной массы населения. Это, наряду с активной ролью ИКП в подготовке И. р. и восстановлением разорванных в 1954 дипломатических отношений с СССР, сильно встревожило командование НАТО, которое, с целью обустройства плацдармов для планируемого вторжения в Ирак, сразу же после багдадских событий организовало Американскую интервенцию в Ливан и Английскую интервенцию в Иорданию . Однако летом — зимой 1958 беспощадное подавление новым режимом монархической оппозиции происходило параллельно с конструктивными шагами по урегулированию межэтнических конфликтов (ратифицированная сразу после переворота временная конституция впервые уравнивала в правах арабский и курдский языки и расширяла самоуправление в Иракском Курдистане ). Осуществлялась и относительная либерализация партийно-политической жизни и законодательства в сфере труда (легализация профсоюзов) и печати (свобода прессы, в том числе коммунистической). Были осуществлены решительные меры по реализации программы социально-экономических преобразований (принятие в сентябре закона об аграрной реформе, ограничивавшего крупное землевладение — объективно в интересах развития мелкой собственности и государственного капитализма на селе, а также ряд постановлений по стимулированию национальной промышленности).

Все это вынудило Запад изменить первоначальные планы и воздержаться от прямого вмешательства в дела Ирака, даже когда правительство Касема в марте 1959, подавив вооруженный мятеж в Мосуле, подписало соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве с Москвой и вышло из Багдадского пакта , в мае отказалось от доктрины Эйзенхауэра, а в июне ликвидировало британскую военную базу на своей территории, покинуло стерлинговую зону и разорвало все неравноправные договоры, действовавшие после формального провозглашения независимости в 1932.

Лето — осень 1959 ознаменовались свертыванием демократизации и упрочением личной диктатуры Касема с опорой на армию и полицейский аппарат. Растущая настороженность Касема в отношении резко усилившихся левых (прежде всего ИКП) и курдского движения вылилась в кровавые гонения на коммунистов и эскалацию крупномасштабного межэтнического столкновения на севере страны. С экономической точки зрения непосредственные результаты инициатив 1-го года революции, при всей их эффектности, оказались неудовлетворительны, что выразилось в кризисе сельского хозяйства, сбоях в поставках продовольствия и росте безработицы. Это серьезно подорвало популярность режима, приведя его к дальнейшей военизации и последующему краху.

Ист.: The Iraqi Revolution. One Year of Progress. Baghdad, 1959; The Iraqi Revolution in Its Second, Third, Fourth Year. Baghdad, 1960, 1961, 1962. ал-Вакаиал-иракийа. Ахаммал-каванинас-садирафиахдас-саураал-маджида. Багдад, 1958.

Лит.: Котлов Л. Н., Федченко А. Ф. Ирак на пути национального возрождения // Мировая экономика и международные отношения. 1959, № 7; Лазарев М. С. Ирак // Политика США на Арабском Востоке. М., 1961; Революция в Ираке / Пер. с англ. Д. Э. Куниной. М., 1959. Caractacus. Revolution in Iraq. London, 1959. Romero J. The Iraqi Revolution of 1958: A Revolutionary Quest for Unity and Security. Lanham, 2011. Абу . Айши . М. Х. Ас-Саураал-филахийафи-л-Ирак. Багдад, 1959; Мурувва Х. Ас-Саура ал-иракийа. Бейрут, 1958.