ИРАКО-НЕДЖДИЙСКИЕ И ИРАКО-САУДОВСКИЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ

Ирако-недждийские и ирако-саудовские договоры и соглашения. Заключались в 1922, 1930, 1931 и 1936.

Договор 1922 (О границе) подписан в мае в Мухаммаре (ныне Хорремшехр в Иране) П. Коксом, верховным комиссаром Великобритании в Багдаде, представлявшим Ирак, Бахрейн и Кувейт, и А. Дамлуджи, личным представителем Абдель Азиза Ибн Сауда , эмира Неджда . Хотя последний, считая, что Ирак получил слишком большую территорию без компенсации Неджду, отказался его ратифицировать, Британская империя настояла на том, чтобы он остался в силе, в соответствии с протоколами от декабря в Эль-Укайре (Аравия), утвердившими демаркационные линии между обеими странами и Кувейтом и предусматривавшими создание демилитаризованной «нейтральной зоны» с колодцами и пастбищами (ею могли пользоваться приграничные бедуины , которым дозволялось свободно выбирать недждийское или иракское подданство).

Протокол 1930 подписан в феврале на броненосце «Неарх» Файсалом I , королем Ирака, и Абдель Азизом Ибн Саудом, королем Неджда, Хиджаза и присоединенных областей, при посредничестве подполковника Хемфриса, верховного комиссара в Багдаде. Имел целью урегулировать конфликт, вызванный строительством британцами в нейтральной зоне военных сооружений (в нарушение Эль-Укайрского протокола) и нападением на них недждийцев. Предусматривал обмен дипломатическими миссиями, создание комиссии для разрешения пограничных конфликтов, арбитраж Британской империи; допускал свободу перемещений племен в пределах обеих стран. Лондон добился установления иракских военных постов в пустыне Малый Нефуд.

Договор 1931 (О дружбе и добрососедских отношениях) подписан в апреле в Мекке Нури ас-Саидом, премьер-министром Ирака, и Файсалом ибн Абд аль-Азизом, министром иностранных дел Саудовской Аравии. Закреплял за племенами право свободного перехода границы в поисках выпасов и воды, определял пограничный режим и меры по пресечению набегов, устанавливал функции и полномочия учрежденной в 1930 комиссии. Провозглашал «вечный мир и прочную дружбу» между обоими государствами.

Договор 1936 (О дружбе и арабском братстве) подписан в апреле в Багдаде Н. ас-Саидом (Ирак) и Ю. Ясином (Саудовская Аравия). Явился результатом усилий Лондона по созданию на Ближнем Востоке накануне Второй мировой войны пробританского блока. Подтверждал предыдущие соглашения. Заключался на 10 лет, с последующим продлением на то же время, если одна из сторон не уведомит о его расторжении за год до истечения срока. Стороны обязывались: не заключать с третьими странами соглашений, наносящих ущерб одной из них или угрожающих ее безопасности, мирно разрешать спорные вопросы, объединять усилия в случае войны, оказывать взаимную помощь в борьбе с внутренними волнениями. Предусматривалась возможность присоединения к договору любого арабского государства (в апреле 1937 так поступил Йемен). Принималось решение о взаимном осуществлении дипломатических и консульских функций в странах, где одна из сторон не имела представительств.

После Июльской революции 1958 (См. Иракская революция 1958 ) в Ираке все И. Н. и И. С. Д. и С. утратили силу.

Публ.: Treaties of Saudi Arabia (Translations). Vol. CCV. S. l., 1946.

Лит.: Abdul-Aziz M. M. King Abdul-Aziz and the Kuwait Conference 1923—1934 / Transl. from Arabic by B. Hatim and R. Buckley. London, 1993. Al-Marayati A. A. A Diplomatic History of Modern Iraq. New York, 1961. al-Jazairi M. Z. Saudi Arabia: A Diplomatic History, 1924—1964. Ph. D. Salt Lake City, 1971. Linabury G. O. British-Saudi Arab Relations, 1902—1927: A Revisionist Interpretation. Ph. D. Washington, 1970. Penrose E. and E. F. Iraq: International Relations and National Development. London, 1978. Sluglett P. Britain in Iraq, 1914—1932. London, 1976.