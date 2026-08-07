ИРАК

ИРАК, Республика Ирак (Аль-Джумхурия аль-Иракия). - го­су­дар­ст­во в Юго-Западной Азии.

На юго-вос­то­ке омы­ва­ет­ся Пер­сид­ским заливом Ин­дий­ско­го океана (дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 58 км). Гра­ни­чит на се­ве­ре с Тур­ци­ей, на вос­то­ке с Ира­ном, на юго-вос­то­ке с Ку­вей­том, на юге и юго-за­па­де с Сау­дов­ской Ара­ви­ей, на за­па­де с Иор­да­ни­ей, на се­ве­ро-за­па­де с Си­ри­ей. Площадь 434,1 тысячи км2 (по другим дан­ным, 437,1 тысяч км2). Население 34,8 миллиона человек (2008 год). Сто­ли­ца - Ба­гдад. Официальные язы­ки - араб­ский и курд­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - ирак­ский ди­нар. Административно-территориальное де­ле­ние: 18 му­ха­фаз (таблица).

Ирак - член ООН (1945 год), МВФ (1945 год), МБРР (1945 год), ЛАГ (1945 год), ОПЕК (1960 год), Организации Ис­лам­ская кон­фе­рен­ция (1975 год).

Государственный строй

Ирак - фе­де­ра­тив­ное государство. Кон­сти­ту­ция одоб­ре­на на ре­фе­рен­ду­ме 15 октября 2005 года. Фор­ма прав­ле­ния - пар­ла­мент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва государства - пре­зи­дент, из­би­рае­мый ниж­ней па­ла­той пар­ла­мен­та боль­шин­ст­вом в 2/3 го­ло­сов сро­ком на 4 го­да (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Пре­зи­ден­том мо­жет быть из­бран уро­же­нец Ирака, имею­щий ро­ди­те­лей-ирак­цев, дос­тиг­ший 40 лет.

Выс­ший за­ко­но­дательный ор­ган – двух­па­лат­ный пар­ла­мент, со­стоя­щий из Со­ве­та пред­ста­ви­те­лей и Со­ве­та сою­за. Со­вет пред­ста­ви­те­лей (1 де­пу­тат от ка­ж­дых 100 тысяч жителей) из­би­ра­ет­ся на 4 го­да пу­тём все­об­ще­го, пря­мо­го и тай­но­го го­ло­со­ва­ния и пред­став­ля­ет всё на­се­ле­ние стра­ны. Со­вет сою­за дол­жен со­сто­ять из пред­ста­ви­те­лей ре­ги­о­нов и про­вин­ций, не вхо­дя­щих в со­став ре­ги­о­нов. Со­став Со­ве­та, ус­ло­вия член­ст­ва в нём, сфе­ра его ком­пе­тен­ции и другие во­про­сы бу­дут в даль­ней­шем оп­ре­де­ле­ны за­ко­ном.

Ис­пол­нительная власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Со­ве­том ми­ни­ст­ров во гла­ве с премь­ер-министром. Со­став пра­ви­тель­ст­ва ут­вер­жда­ет­ся Со­ве­том пред­ста­ви­те­лей в ин­ди­ви­ду­аль­ном по­ряд­ке; пра­ви­тельственная про­грам­ма долж­на быть одоб­ре­на аб­со­лют­ным боль­шин­ст­вом чле­нов Со­ве­та пред­ста­ви­те­лей.

Фе­де­ра­тив­ная сис­те­ма Ирака пред­по­ла­га­ет вклю­че­ние в неё сто­ли­цы стра­ны, ре­гио­нов, про­вин­ций, не вхо­дя­щих в ре­ги­оны, и ме­ст­ных административных еди­ниц.

Кон­сти­ту­ция про­воз­гла­ша­ет ис­лам официальной ре­ли­ги­ей государства и основным ис­точ­ни­ком за­ко­но­да­тель­ст­ва (ни один за­кон не мо­жет быть при­нят, ес­ли он про­ти­во­ре­чит основным нор­мам ис­ла­ма). При этом га­ран­ти­ру­ет­ся ис­лам­ская иден­тич­ность боль­шин­ст­ва иракского на­ро­да при од­но­вре­мен­ном при­зна­нии ре­лигиозных прав ка­ж­до­го че­ло­ве­ка, сво­бо­ды его ве­ро­ис­по­ве­да­ния и от­прав­ле­ния ре­лигиозных об­ря­дов.

В Ираке су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие ши­ит­ские пар­тии: Выс­ший со­вет ис­лам­ской ре­во­лю­ции в Ираке, «Ис­лам­ский при­зыв» («Даа­ва»). Ве­ду­щие курд­ские пар­тии: Де­мо­кра­тическая пар­тия Кур­ди­ста­на, Пат­рио­тический со­юз Кур­ди­ста­на. Сун­нит­ская пар­тия - Иракская ис­лам­ская пар­тия. Другие пар­тии: Ас­сирийское де­мо­кра­тическое дви­же­ние, Фронт тур­ко­ма­нов Ирака, Дви­же­ние иракского национального со­гла­сия, Объ­е­ди­не­ние не­за­ви­си­мых иракских де­мо­кра­тов, Иракский национальный кон­гресс, Иракская ком­му­ни­стическая пар­тия.

При­ро­да

Рель­еф. Большую часть тер­ри­то­рии Ирака за­ни­ма­ют рав­ни­ны Верх­ней и Ниж­ней Ме­со­по­та­мии. Верх­няя Ме­со­по­та­мия, или Ба­ди­ят-эль-Джа­зи­ра, рас­по­ло­жен­ная в сред­нем те­че­нии рек Тигр и Ев­фрат, пред­став­ля­ет со­бой сто­ло­вую де­ну­да­ци­он­но-ак­ку­му­ля­тив­ную рав­ни­ну высотой 200-500 м, ос­лож­нён­ную от­дель­ны­ми ос­тан­цо­вы­ми воз­вы­шен­но­стя­ми высотой до 1460 м (го­ры Синд­жар); встре­ча­ют­ся со­лон­ча­ко­вые де­прес­сии (себ­хи), круп­ней­шая из ко­то­рых - впа­ди­на со­лё­но­го озера Тар­тар. По пе­ри­фе­рии ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны на­клон­ные про­лю­ви­аль­ные рав­ни­ны с ка­ме­ни­сты­ми и гип­со­вы­ми по­лу­пус­ты­ня­ми. Ниж­няя Ме­со­по­та­мия (Шатт-эль-Араб, ниж­нее те­че­ние рек Тигр и Ев­фрат) - об­шир­ная ал­лю­ви­аль­ная низ­мен­ность, высотой не бо­лее 100 м над уров­нем мо­ря. Мо­но­тон­ный рель­еф низ­мен­но­сти на­ру­ша­ет­ся про­то­ка­ми, бе­ре­го­вы­ми ва­ла­ми, ир­ри­гационными ка­на­ла­ми, за­озё­рен­ны­ми по­ни­же­ния­ми. Южная часть Ниж­ней Ме­со­по­та­мии силь­но за­бо­ло­че­на.

На се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке Ирака про­тя­ги­ва­ют­ся низ­кие и сред­не­вы­сот­ные склад­ча­тые гор­ные хреб­ты Ар­мян­ско­го и Иран­ско­го на­го­рий высотой до 3587 м (го­ра Ха­джи-Иб­ра­хим - выс­шая точ­ка Ирака). Западная и юго-западная час­ти Ирака (Си­рий­ская пус­ты­ня, пус­ты­ня Эль-Хид­жа­ра) рас­по­ло­же­ны в пре­де­лах Си­рий­ско-Ара­вий­ско­го пла­сто­во­го пла­то высотой до 900 м.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. В тек­то­ническом от­но­ше­нии южная и западная час­ти Ирака рас­по­ло­же­ны в пре­де­лах северо-восточной ок­раи­ны Ара­вий­ской плат­фор­мы, где рас­про­стра­не­ны не­дис­ло­ци­ро­ван­ные оса­доч­ные от­ло­же­ния (до­ло­ми­ты, из­вест­ня­ки с го­ри­зон­та­ми фос­фо­ри­тов, гли­ны и др.) фа­не­ро­зой­ско­го чех­ла мощ­но­стью 6-7,5 км. На се­вер Ирака с вос­то­ка за­хо­дит склад­ча­то-по­кров­ная сис­те­ма За­гро­са Аль­пий­ско-Ги­ма­лай­ско­го по­движ­но­го поя­са. Хреб­ты Ар­мян­ско­го и Иран­ско­го на­го­рий сло­же­ны смя­ты­ми в склад­ки и над­ви­ну­ты­ми в на­прав­ле­нии юго-за­па­да (в сто­ро­ну плат­фор­мы) ме­зо­кай­но­зой­ски­ми кар­бо­нат­но-тер­ри­ген­ны­ми от­ло­же­ния­ми, вме­щаю­щи­ми тол­щи со­ля­ных по­род. На край­нем се­ве­ро-вос­то­ке рас­по­ло­же­на над­ви­го­вая зо­на, вдоль ко­то­рой вы­сту­па­ют ре­лик­ты океа­нической ко­ры (офио­ли­ты). Склад­ча­тая сис­те­ма и до­кем­брий­ская плат­фор­ма раз­де­ле­ны Ме­со­по­там­ским пе­ре­до­вым про­ги­бом, за­пол­нен­ным нео­ген-чет­вер­тич­ны­ми об­ло­моч­ны­ми от­ло­же­ния­ми (мо­лас­сой), ис­пы­ты­ваю­щи­ми по­ло­гие склад­ча­тые де­фор­ма­ции. Для северных и северо-восточных рай­онов Ирака ха­рак­тер­на по­вы­шен­ная сейс­мич­ность. Наи­бо­лее сейс­ми­че­ски ак­тив­ные уча­ст­ки и об­лас­ти воз­мож­ных силь­ных зем­ле­тря­се­ний рас­по­ло­же­ны вдоль гра­ни­цы Иран­ско­го на­го­рья с Ме­со­по­там­ской низ­мен­но­стью.

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые Ирака - нефть и при­род­ный го­рю­чий газ. Большая часть за­па­сов неф­ти со­сре­до­то­че­на в круп­ней­ших неф­тя­ных и неф­те­га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Кир­кук, Эль-Ру­май­ла, Эз-Зу­байр, Эр-Ра­та­ви, Манд­жун, от­но­ся­щих­ся к Пер­сид­ско­го за­ли­ва неф­те­га­зо­нос­но­му бас­сей­ну. Име­ет­ся несколько соб­ст­вен­но га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний (Чиа-Сурх и Ха­ну­ка). Про­мыш­лен­но зна­чи­мы ме­сто­рож­де­ния се­ры (Миш­рак, Эль-Фат­ха и Ла­за­га на се­ве­ре), фос­фо­ри­тов (Ак­шат и Эр-Рут­ба на за­па­де, при­над­ле­жа­щие Вос­точ­но-Сре­ди­зем­но­мор­ско­му фос­фо­ри­то­нос­но­му бас­сей­ну), це­мент­ных из­вест­ня­ков, ка­мен­ной со­ли. Так­же из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния же­лез­ных и свин­цо­во-цин­ко­вых руд, гип­са, кир­пич­ных глин. Вы­яв­ле­ны ру­до­про­яв­ле­ния ме­ди, ни­ке­ля, хро­ми­тов, ас­бе­ста, таль­ка и др.

Кли­мат. В северной час­ти Ирака кли­мат суб­тро­пический кон­ти­нен­таль­ный, с су­хим жар­ким ле­том и от­но­си­тель­но дожд­ли­вой и про­хлад­ной зи­мой. Средние температуры ию­ля 34 °С, ян­ва­ря 7 °С (Мо­сул). Зи­мой в го­рах ле­жит снег. В южной час­ти стра­ны кли­мат тро­пический кон­ти­нен­таль­ный. Средние температуры ян­ва­ря 12 °C, ав­гу­ста 34 °С, мак­си­му­мы дос­ти­га­ют 48 °С (Бас­ра). Ко­ли­че­ст­во осад­ков в гор­ных рай­онах 500-1500 мм в год (час­тич­но вы­па­да­ют в ви­де сне­га), на юго-вос­то­ке стра­ны 50-150 мм в год. Большая часть осад­ков вы­па­да­ет с де­каб­ря по март. На юге Ирака не­ред­ки пыль­ные бу­ри.

Внут­рен­ние во­ды. Ре­сур­сы по­верх­но­ст­но­го сто­ка (75 км3) ог­ра­ни­чен­ны. Важ­ней­шее хо­зяйственное зна­че­ние име­ют ре­ки Тигр и Ев­фрат, пе­ре­се­каю­щие тер­ри­то­рию Ирака с се­ве­ро-за­па­да на юго-вос­ток. У города Эль-Кур­на Тигр и Ев­фрат сли­ва­ют­ся и об­ра­зу­ют реку Шатт-эль-Араб, впа­даю­щую в Пер­сид­ский залив. В пре­де­лах Ирака Тигр при­ни­ма­ет до­воль­но круп­ные ле­вые при­то­ки (Боль­шой Заб, Ма­лый Заб, Дия­ла), у Ев­фра­та в Ираке зна­чительных при­то­ков нет. В пре­де­лах Ниж­ней Ме­со­по­та­мии Тигр и Ев­фрат раз­ветв­ля­ют­ся на ру­ка­ва, об­ра­зу­ют мно­го­численные пой­мен­ные озё­ра и плав­ни. Мак­си­мум реч­но­го сто­ка при­хо­дит­ся на вес­ну, ко­гда слу­ча­ют­ся на­вод­не­ния, в кон­це ле­та и осе­нью ре­ки ма­ло­вод­ны. Для рек ха­рак­те­рен зна­чительный твёр­дый сток, в ни­зовь­ях от­ме­ча­ет­ся вы­со­кое со­дер­жа­ние со­лей в во­де из-за сбро­са дре­наж­ных вод с по­лей. Для пус­тын­ных рай­онов ти­пич­ны временные во­до­то­ки - ва­ди.

Для хо­зяйственных це­лей ис­поль­зу­ет­ся около 80% еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мых вод­ных ре­сур­сов (из них 92% идёт на ну­ж­ды сельского хозяйства, 3% - на ком­му­наль­но-бы­то­вые ну­ж­ды, 5% по­треб­ля­ют промышленные пред­при­ятия). Гид­ро­энер­ге­тические ре­сур­сы (700 тысяч МВт) со­сре­до­то­че­ны главным образом в бас­сей­не реки Тигр. Для ре­гу­ли­ро­ва­ния сто­ка и борь­бы с на­вод­не­ния­ми в стра­не соз­да­но мно­го на­лив­ных во­до­хра­ни­лищ (до­ли­ны рек Тигр и Ев­фрат). В до­ли­нах рек Ев­фрат, Боль­шой Заб и Ма­лый Заб по­строе­ны ком­плекс­ные гид­ро­уз­лы. На­пря­жён­ная си­туа­ция с во­до­обес­пе­че­ни­ем ха­рак­тер­на для бас­сей­на реки Ев­фрат, так как зна­чительная часть сто­ка ре­ки рас­хо­ду­ет­ся на оро­ше­ние. Ре­гу­ляр­ное су­до­ход­ст­во воз­мож­но в основном по реке Шатт-эль-Араб.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. В до­ли­нах основных рек Ирака (Тигр с при­то­ка­ми, Ев­фрат, Шатт-эль-Араб) раз­ви­ты ал­лю­ви­аль­ные поч­вы - пло­до­род­ные, но мес­та­ми за­бо­ло­чен­ные или за­со­лён­ные. В Верх­ней Ме­со­по­та­мии рас­про­стра­не­ны се­ро­зё­мы и се­ро-ко­рич­не­вые поч­вы. Боль­шие пло­ща­ди на рав­ни­нах Ниж­ней Ме­со­по­та­мии за­ни­ма­ют вто­рич­но за­со­лён­ные поч­вы, та­кы­ры и пес­ки, воз­ник­но­ве­ние ко­то­рых свя­за­но с мно­го­ве­ко­вой не­ра­цио­наль­ной прак­ти­кой оро­шае­мо­го зем­ле­де­лия. Для северной и северо-восточной час­тей стра­ны ха­рак­тер­ны гор­ные ко­рич­не­вые и гор­но-лу­го­вые поч­вы. На ос­таль­ной тер­ри­то­рии пре­об­ла­да­ют пус­тын­ные ка­ме­ни­стые, в том числе гип­со­нос­ные, поч­вы, а так­же пес­ки и со­лон­ча­ки.

На большей части тер­ри­то­рии Ирака рас­про­стра­не­ны пус­тын­ные сте­пи (зла­ки, по­лы­ни, мно­го­численные эфе­ме­ры) и по­лу­пус­ты­ни, пе­ре­хо­дя­щие на юге и юго-за­па­де в тро­пические пус­ты­ни. Ле­са за­ни­ма­ют не бо­лее 2% пло­ща­ди Ирака Под­но­жия гор по­кры­ва­ют за­рос­ли ко­лю­чих кус­тар­ни­ков, на южных скло­нах гос­под­ству­ют фор­ма­ции сре­ди­зем­но­мор­ско­го ти­па: ма­к­вис, раз­ре­жен­ные ду­бо­вые и фис­таш­ко­вые ле­са, вы­ше по скло­нам сме­няю­щие­ся мож­же­ве­ло­вы­ми ред­ко­лесь­я­ми. В верх­них час­тях гор­ных скло­нов раз­ви­ты аль­пий­ские лу­га. На рав­ни­нах по до­ли­нам рек про­из­ра­ста­ют ле­са из ев­фрат­ско­го то­по­ля, ив, та­ма­ри­сков. Для южных рай­онов ти­пич­ны на­са­ж­де­ния фи­ни­ко­вой паль­мы. В до­ли­нах Ти­гра и Ев­фра­та пре­об­ла­да­ют оро­шае­мые зем­ли.

Жи­вот­ный мир силь­но обед­нён, в основном в свя­зи с ут­ра­той ме­сто­оби­та­ний. Свыше 80 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, из них 11 на­хо­дят­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния. Пол­но­стью ис­треб­ле­ны си­рий­ский ку­лан, ара­вий­ская га­зель дор­кас, ве­ро­ят­но, с тер­ри­то­рии Ирака ис­чез­ли так­же ара­вий­ский орикс и иран­ская лань. Из круп­ных мле­ко­пи­таю­щих со­хра­ни­лись волк, по­ло­са­тая гие­на, ша­кал. В со­ста­ве ор­ни­то­фау­ны около 400 ви­дов птиц, в том числе свыше 170 видов - гнез­дя­щие­ся. Вод­но-бо­лот­ные уго­дья Ме­со­по­та­мии - един­ст­вен­ные в ми­ре мес­та гнез­до­ва­ния ирак­ской ка­мы­шов­ки и ирак­ской дроз­до­вой ти­ме­лии (эн­де­ми­ки Ирака), а так­же зи­мов­ки многих ред­ких во­до­пла­ваю­щих птиц (ро­зо­вый фла­мин­го, куд­ря­вый пе­ли­кан и др.) - большей частью де­гра­ди­ро­ва­ли вслед­ст­вие осу­ши­тель­ных ме­ро­прия­тий в середине XX века, а так­же в ре­зуль­та­те во­енных дей­ст­вий. В Иоаке соз­да­но все­го 8 ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий об­щей площадью 541 гектар (2005 год); все они име­ют не­вы­со­кий ста­тус ох­ра­ны. Учи­ты­вая цен­ность ланд­шаф­тов Ме­со­по­та­мии для под­дер­жа­ния вы­со­ко­го раз­но­об­ра­зия ор­ни­то­фау­ны, Ме­ж­ду­народный со­юз ох­ра­ны птиц (Birdlife International) на тер­ри­то­рии Ирака вы­де­лил 42 клю­че­вые ор­ни­то­ло­гические тер­ри­то­рии ме­ж­ду­народного зна­че­ния (об­щая площадь 3,5 миллиона гектар).

Дополнительная литература:

Стра­ны и на­ро­ды. За­ру­беж­ная Азия. Юго-За­пад­ная Азия. М., 1979;

Fisher W. Iraq: Physical and social geography // Middle East and North Africa. L., 1994;

Алек­сее­ва Н. Н. Со­вре­мен­ные ланд­шаф­ты за­ру­беж­ной Азии. М., 2000.

На­се­ле­ние

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Ирака (71,3%) - ара­бы-ирак­цы. На се­ве­ро-вос­то­ке Ирака жи­вут кур­ды (около 14%), на се­ве­ре - езиды (около 2%), ас­си­рий­цы (1,2%). Азер­бай­джан­цы со­став­ля­ют 5,3% населения стра­ны, ара­бы-егип­тя­не - 2%, па­ле­стин­цы - 0,5%, пер­сы - 1,1%, выходцы из Туркестана (турк­мены) - 1,1%, лу­ры - 0,3%, ар­мя­не - 0,2%, вы­ход­цы с Кав­ка­за («чер­ке­сы») - 0,1%, цы­га­не - 0,1% и др.

Естественный при­рост на­се­ле­ния (2,6% в 2007) обу­слов­лен вы­со­кой ро­ж­дае­мостью (31,4 на 1000 жителей), поч­ти в 6 раз пре­вы­шаю­щей смерт­ность (5,3 на 1000 жителей); по­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 4,1 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну; мла­ден­че­ская смерт­ность 47 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. Средний воз­раст населения 20 лет (2007 год). В воз­рас­т­ной струк­ту­ре на­се­ле­ния вы­со­ка до­ля де­тей (до 15 лет) - 39,4%, лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15-64 го­да) – 57,6%, стар­ше 65 лет - 3%. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 69,3 го­да (муж­чи­ны - 68, жен­щи­ны - 70,6). На 100 жен­щин при­хо­дит­ся 102 муж­чи­ны. Средняя плот­ность населения 80,2 чел./км2 (2008 год). Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны до­ли­ны рек Тигр, Ев­фрат, Шатт-эль-Араб. До­ля городского населения 67% (2005 год). Круп­ные го­ро­да (тысяч человек, 2008 год): Ба­гдад 6432 (с при­го­род­ам­и 10634), Мо­сул 2595, Бас­ра 1862 (с при­го­ро­да­ми 3803), Эр­биль 1628, Су­лей­ма­ния 1201, Кир­кук 676, Эн-Над­жаф 615.

Внут­рен­няя дес­та­би­ли­за­ция по­сле про­дол­жи­тель­ных во­енных дей­ст­вий при­ве­ла к зна­чительным внеш­ним и внут­рен­ним ми­гра­ци­ям на­се­ле­ния. По дан­ным ООН (конец 2006 года), из Ирака вы­еха­ли свыше 1,8 миллиона человек, в основном в Си­рию и Иор­да­нию; внут­ри стра­ны мес­та по­сто­ян­но­го про­жи­ва­ния по­ки­ну­ли свыше 1,6 миллиона чел.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 7,4 миллиона человек. Около 20% ра­бо­таю­щих за­ня­то в сельском хозяйстве (2004 год; оцен­ка). Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 18-30% (2006 год).

Ре­ли­гия

По дан­ным (2007 год) Временной во­енной ад­ми­ни­ст­ра­ции коа­лиционных сил в Ираке, около 97% населения Ирака - му­суль­ма­не , из них 60–65% - шии­ты, 32–37% - сун­ни­ты; около 3% - хри­стиа­не и пред­ста­ви­те­ли других кон­фес­сио­наль­ных групп (иу­деи, ези­ды, ман­деи, ба­хаи­ты).

Ирак - од­на из двух арабских стран (на­ря­ду с Бах­рей­ном), где по­сле­до­ва­те­ли ши­ит­ско­го на­прав­ле­ния ис­ла­ма чис­лен­но пре­об­ла­да­ют над по­сле­до­ва­те­ля­ми сун­нит­ско­го на­прав­ле­ния.

При­вер­жен­цы ши­из­ма со­став­ля­ют 96-99% на­се­ле­ния в му­ха­фа­зах Ка­ди­сия, Кер­бе­ла, Ба­биль, Ди-Кар, Ва­сит и Май­сан, а так­же по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во - в му­ха­фа­зах Над­жаф, Му­тан­на и Бас­ра. Зна­чи­тель­на до­ля шии­тов в му­ха­фа­зах Дия­ла (45%), Ба­гдад и Са­лах-эд-Дин (25-30%). В северных му­ха­фа­зах Ирака до­ля ши­ит­ско­го на­се­ле­ния не­зна­чи­тель­на: в Та­ми­ме - 8%, Най­на­ве и Да­ху­ке - по 5%. В Эр­би­ле, Су­лей­ма­нии и Ан­ба­ре шии­тов прак­ти­че­ски нет. По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во сель­ских жи­те­лей стра­ны - шии­ты. Ши­ит­ские ре­лигиозные цен­тры: Эн-Над­жаф, Кер­бе­ла, Са­мар­ра, ба­гдад­ский рай­он Эль-Ка­зи­мия. Ши­ит­ский ис­лам в Ираке пред­став­лен не­сколь­ки­ми на­прав­ле­ния­ми: има­ми­ты, шей­хи­ты, али-ила­хи (ахл-и хакк), ис­маи­ли­ты. Има­ми­ты (джа­фа­ри­ты) со­став­ля­ют 95% иракских шии­тов. Има­ми­ты пред­став­ле­ны дву­мя шко­ла­ми. Наи­бо­лее мно­го­чис­лен­на шко­ла Усу­лий­ун, при­вер­жен­цы ко­то­рой со­став­ля­ют свыше 80% има­ми­тов. Вто­рая шко­ла - Ах­ба­рий­ун – объ­е­ди­ня­ет ме­нее 20% има­ми­тов. Шей­хи­ты со­став­ля­ют около 3% шии­тов (про­жи­ва­ют в южных рай­онах Ира­ка вдоль гра­ни­цы с Ира­ном), али-ила­хи - 1-1,5% шии­тов (про­жи­ва­ют пре­имущественно в северных му­ха­фа­зах Ирака, к се­ве­ру и вос­то­ку от Мо­су­ла и к за­па­ду от Эр­би­ля). Али-ила­хи - кур­ды (в Эль-Ама­дии, Эр­би­ле, Ра­ван­ду­зе и рай­оне Ха­на­ки­на) и иракские азер­бай­джан­цы. Весь­ма не­зна­чи­тель­на до­ля ис­маи­ли­тов Ирака, в основном это азер­бай­джан­цы, па­ки­стан­цы, не­боль­шая груп­па кур­дов (рай­он Ман­да­ли).

Сун­ни­ты со­став­ля­ют свыше 90% населения в му­ха­фа­зах Ан­бар, Су­лей­ма­ния, Эр­биль и Та­мим, около 80% - в Са­лах-эд-Ди­не, бо­лее 68% - в Най­на­ве, свыше по­ло­ви­ны - в Ба­гда­де и Дия­ле. В му­ха­фа­зах Бас­ра (свыше 21%), Над­жаф, Му­тан­на (5-10%) сун­ни­ты яв­ля­ют­ся мень­шин­ст­вом, в Кер­бе­ле они прак­ти­че­ски от­сут­ст­ву­ют. Свыше 65% иракских сун­ни­тов - при­вер­жен­цы ха­ни­фит­ско­го маз­ха­ба, около 34% - ша­фии­ты, чуть бо­лее 1% - ма­лики­ты и хан­ба­ли­ты. В Ираке дей­ст­ву­ют несколько су­фий­ских ор­де­нов. Сре­ди курд­ско­го на­се­ле­ния северных про­вин­ций зна­чительное влия­ние име­ет На­кш­бан­дийя. Вто­рой по чис­лен­но­сти ор­ден - Ка­ди­рийя - име­ет при­вер­жен­цев сре­ди ара­бов и от­час­ти кур­дов Ба­гда­да и Са­лах-эд-Ди­на. Ор­ден Ри­файя име­ет не­боль­шое чис­ло сто­рон­ни­ков сре­ди сун­ни­тов Бас­ры.

Хри­сти­ан­ст­во в Ираке пред­став­ле­но 11 различными церк­ва­ми. Са­мая круп­ная из них - Хал­дей­ская ка­то­лическая цер­ковь (пред­став­ле­на Пат­ри­ар­шей епар­хи­ей епи­скоп­ст­вом Ба­гдад, ар­хи­епи­скоп­ст­ва­ми Бас­ра, Мо­сул, Кир­кук, Эр­биль, епи­скоп­ст­вом За­хо). Кро­ме то­го, на тер­ри­то­рии Ирака дей­ст­ву­ют: Ас­си­рий­ская цер­ковь Вос­то­ка, Си­ро-ка­то­лическая цер­ковь, Си­рий­ская пра­во­слав­ная (яко­вит­ская) цер­ковь, Ар­мян­ская апо­столь­ская цер­ковь, при­хо­ды Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, Копт­ской пра­во­слав­ной церк­ви, Ан­ти­охий­ской пра­во­слав­ной церк­ви; ве­дут­ся ра­бо­ты по от­кры­тию в Ираке при­хо­да Русской пра­во­слав­ной церк­ви Московского пат­ри­ар­ха­та. Наи­бо­лее круп­ное объ­е­ди­не­ние про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций - Ас­самб­лея еван­ге­лических пре­сви­те­ри­ан­ских церк­вей в Ираке, в ко­то­рую вхо­дят 5 церк­вей: Национальная еван­ге­лическая про­тес­тант­ская цер­ковь (Кир­кук), Ас­си­рий­ская еван­ге­лическая пре­сви­те­ри­ан­ская цер­ковь (Ба­гдад), Арабска еван­ге­лическая пре­сви­те­ри­ан­ская цер­ковь (Ба­гдад), Национальная про­тес­тант­ская еван­ге­лическая цер­ковь (Мо­сул) и Национальная пре­сви­те­ри­ан­ская цер­ковь (Бас­ра).

На тер­ри­то­рии Ирака име­ют­ся ре­лигиозные свя­ты­ни иу­де­ев, ко­то­рые по­чи­та­ют­ся и иракскими му­суль­ма­на­ми: мо­ги­ла Ез­д­ры (Озей­ры) и Ие­зе­кии­ля (Дхул Ки­филь), а так­же Кур­на (Набк Кор­на) - свя­щен­ное ме­сто слия­ния Ти­гра и Ев­фра­та, где со­вер­шал жерт­во­при­но­ше­ния Ав­ра­ам.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Ирак в древ­но­сти. Древ­ней­шие сле­ды че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Ирака да­ти­ру­ют­ся около 500-400 тысяч лет на­зад (ру­би­ла и га­леч­ные ору­дия ме­сто­на­хож­де­ния Бар­да-Бал­ка). Ма­те­риа­лы эпо­хи Му­стье из­ве­ст­ны в пе­ще­рах Ха­зар-Мард, Ша­ни­дар и др. К позд­не­му па­лео­ли­ту и пе­ре­хо­ду к ме­зо­ли­ту от­но­сят куль­ту­ры Ба­ра­дост и Зар­зи (они пред­став­ле­ны и в Ша­ни­да­ре). Эти тра­ди­ции по­лу­чи­ли про­дол­же­ние в па­мят­ни­ках «за­грос­ско­го ме­зо­ли­та» (Ка­рим-Ша­хир, Зе­ви-Че­ми-Ша­ни­дар и др.), свя­зан­ных с на­чат­ка­ми про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва, ста­нов­ле­ние ко­то­ро­го про­сле­же­но по ма­те­риа­лам по­се­ле­ний Джар­мо, Маг­за­лия и др. Уве­ли­чи­ваю­щее­ся на­се­ле­ние около конца VII - начала VI тысячелетий до нашей эры ос­во­и­ло се­вер ал­лю­ви­аль­ной до­ли­ны Ме­со­по­та­мии (Сот­то). Но­си­те­ли куль­тур с раз­ви­той зем­ле­дельческих тра­ди­ци­ей (Хас­су­на, Ха­лаф, Убейд) об­жи­ли всю Ме­со­по­та­мию, ста­ли при­ме­нять ис­кусственное оро­ше­ние, ос­вои­ли об­ра­бот­ку цвет­ных ме­тал­лов, к кон­цу этой эпо­хи на­ча­ли из­го­тав­ли­вать ке­ра­ми­ку на гон­чар­ном кру­ге; о слож­ных со­ци­аль­но-иму­ще­ст­вен­ных от­но­ше­ни­ях сви­де­тель­ст­ву­ют мо­ну­мен­таль­ные ар­хитектурные со­ору­же­ния, пе­ча­ти-аму­ле­ты (смотри так­же в ста­ть­ях Ар­па­чия , Гав­ра, Са­мар­ра, Сав­ван, Эри­ду, Ярым-Те­пе).

На ос­но­ве тра­ди­ций Убей­да к середине IV тысячелетия в Ме­со­по­та­мии сфор­ми­ро­ва­лась куль­ту­ра ти­па Урук и сме­нив­шая её куль­ту­ра «про­то­пись­мен­но­го пе­рио­да» (смотри в статье Джем­дет-Наср ), ко­гда поя­ви­лись слож­ные ир­ри­гационные си­сте­мы, мас­со­вое ре­мес­лен­ное про­изводство, городские цент­ры со слож­ны­ми мо­ну­мен­таль­ны­ми комп­лек­са­ми и ка­мен­ной скуль­п­ту­рой, пись­мен­ность. Всё это лег­ло в ос­но­ву шу­мер­ской ци­ви­ли­за­ции (смотри в статье Шу­мер). Шу­мер­ский мир пред­став­лял со­бой кон­гло­ме­рат го­ро­дов-го­су­дарств (Урук, Ур, Ла­гаш и др.), бо­ров­ших­ся ме­ж­ду со­бой. Не­смот­ря на по­ли­тическую раз­дроб­лен­ность, шу­ме­ров объ­еди­ня­ло са­мо­на­зва­ние, бли­зость куль­тов (Эн­лиль и пр.) и куль­тур­ное сход­ст­во. К это­му, «ран­не­ди­на­сти­че­ско­му», пе­рио­ду от­но­си­тся ши­ро­кое рас­про­ст­ра­не­ние из­де­лий из брон­зы, по­яв­ле­ние цар­ских не­кро­по­лей, где по­гре­бе­ния со­про­вож­да­лись че­ло­ве­че­ски­ми жерт­во­при­но­ше­ния­ми и бо­га­тей­шим ин­вен­та­рём (например, в Уре), сло­же­ние эпических ска­за­ний (о Гиль­га­ме­ше и др.). Эко­но­мическое и об­щественное раз­ви­тие бо­лее се­вер­ных, чем шу­мер­ская, куль­тур на тер­ри­то­рии современного Ирака от­ста­ва­ло от Ме­со­по­та­мии, но шло в том же на­прав­ле­нии.

С середины III тысячелетия в Ме­со­по­та­мии рас­се­ля­лись восточно-се­мит­ские пле­ме­на ак­кад­цев. На­ря­ду с шу­ме­ра­ми, они так­же яв­ля­лись соз­да­те­ля­ми и но­си­те­ля­ми ме­сопо­там­ской ци­ви­ли­за­ции (смотри Ак­кад ). На ру­бе­же III-II тысячелетий ак­кад­ские язык и пись­мен­ность вы­тес­ни­ли из упо­треб­ле­ния шу­мер­ские. Вплоть до середины I тысячелетия ак­кад­ский язык ос­та­вал­ся ди­пло­ма­тичес­ким и литературным язы­ком все­го Ближ­не­го Вос­то­ка. Для ак­кад­ско­го ва­ри­ан­та ме­со­по­там­ской ци­ви­ли­за­ции бы­ло ха­рак­тер­но пре­об­ла­да­ние цар­ской вла­сти над жре­че­ской и тя­го­те­ние к соз­да­нию об­шир­ных го­су­дарств. В конце XXIV века ак­кад­ский царь Сар­гон Древ­ний под­чи­нил се­бе все ме­со­по­там­ские го­ро­да и соз­дал круп­ное государственное об­ра­зо­ва­ние, гра­ни­цы ко­то­ро­го про­сти­ра­лись от Пер­сид­ско­го залива до Сре­ди­зем­но­го моря. В XXII веке ак­кад­ское цар­ст­во рух­ну­ло под на­тис­ком иранских пле­мён ку­ти­ев, ко­то­рые, в свою оче­редь, бы­ли по­бе­ж­де­ны пра­ви­те­лем Ура, соз­дав­шим так называемую но­во­шу­мер­скую дер­жа­ву (III ди­на­стии Ура цар­ст­во, XXI век). Это го­су­дар­ст­во в те­че­ние поч­ти сто­ле­тия кон­тро­ли­ро­ва­ло Ме­со­по­та­мию, опи­ра­ясь на раз­ветв­лён­ный бю­ро­кра­тический ап­па­рат и круп­ное цар­ское хо­зяй­ст­во.

По­сле па­де­ния цар­ст­ва Ура под уда­ра­ми Эла­ма и амо­ре­ев по­ли­тические цен­тры Ме­со­по­та­мии окон­ча­тель­но пе­ре­мес­ти­лись на се­вер в Исин и Лар­су, а позд­нее - в Ва­ви­лон, рас­по­ло­жен­ный на Среднем Ев­фра­те. Ва­ви­лон дос­тиг рас­цве­та в прав­ле­ние ца­ря Хам­му­ра­пи (XVIII век), под­чи­нив­ше­го Сред­нее и Ниж­нее Дву­ре­чье и про­сла­вив­ше­го­ся со­став­ле­ни­ем де­таль­но­го сво­да за­ко­нов (смотри Хам­му­ра­пи за­ко­ны). В этот пе­ри­од сло­жилась ста­ро­ва­ви­лон­ская литературная тра­ди­ция, ока­зав­шая оп­ре­де­ляю­щее влия­ние на даль­ней­шее раз­ви­тие ме­со­по­там­ской литературы. По­сле­дую­щий пе­ри­од ис­то­рии Ва­ви­ло­нии - эпо­ха вла­ды­че­ст­ва кас­сит­ских ца­рей (XVI-XII века) - из­вес­тен мень­ше. Пред­по­ло­жи­тель­но, что при кас­си­тах уси­ли­ва­ет­ся роль цар­ско­го хо­зяй­ст­ва и ос­ла­бе­ва­ет ча­ст­ная хо­зяйственная ини­циа­ти­ва, ха­рак­тер­ная для ста­ро­ва­ви­лон­ской эпо­хи.

К се­ве­ру от Ва­ви­ло­нии, в Ас­си­рии, рас­по­ло­жен­ной в среднем те­че­нии Ти­гра (ис­то­рические цен­тры - Аш­шур, за­тем Ни­не­вия), скла­ды­вал­ся древний очаг ме­со­по­там­ской ци­ви­ли­за­ции. Ста­ро­ас­си­рий­ский пе­ри­од (XX-XVI века) от­ме­чен мас­штаб­ной эко­но­мической экс­пан­си­ей ас­си­рий­цев в Восточной Ана­то­лии и ос­но­ва­ни­ем тор­го­вых ко­ло­ний. Впо­след­ст­вии тор­го­во-эко­но­мическая ак­тив­ность куп­цов Аш­шу­ра пре­рва­лась, а са­ма Ас­си­рия на несколько ве­ков со­шла с ис­то­рической сце­ны, по­пав в за­ви­си­мость от силь­ных со­се­дей (Ми­тан­ни). Её по­ли­тическое воз­ро­ж­де­ние на­ча­лось в XIV веке и про­дол­жа­лось вплоть до VII века. Ас­си­рия ос­та­ва­лась ве­ду­щим государством Ближ­не­го Вос­то­ка. Её по­ли­ти­ка, осо­бен­но в IX-VII веках, от­ли­ча­лась аг­рес­сив­но­стью и не­пре­рыв­ны­ми по­пыт­ка­ми во­енной экс­пан­сии в от­но­ше­нии Ва­ви­ло­нии, Сре­ди­зем­но­мо­рья и Урар­ту. Не­од­но­крат­но Ас­си­рий­ская дер­жа­ва ос­ла­бе­ва­ла и те­ря­ла за­воё­ван­ные про­вин­ции, но за­тем вновь кон­со­ли­ди­ро­ва­лась и во­зоб­нов­ля­ла эк­спан­сию; на пи­ке сво­его мо­гу­ще­ст­ва под­чи­ни­ла всю тер­ри­то­рию так называемого Бла­го­дат­но­го По­лу­ме­ся­ца (Элам, си­ро-ли­ван­ский ре­ги­он и Еги­пет). Ва­ви­лон в сою­зе с пле­ме­на­ми хал­де­ев (кал­ду), рас­се­лив­ши­ми­ся в Южной Ме­со­по­та­мии в IX веке, несколько сто­ле­тий ос­та­вал­ся главным про­тив­ни­ком ас­си­рий­цев, ко­то­рые не­од­но­крат­но за­хва­ты­ва­ли и раз­ру­ша­ли этот го­род. В 1-й половине I тысячелетия в Ме­со­по­та­мии рас­се­ли­лись пле­ме­на ара­ме­ев, про­дви­гав­шие­ся со сто­ро­ны Си­рий­ской пус­ты­ни и Среднего Ев­фра­та, а ара­мей­ский язык по­сте­пен­но вы­тес­нил но­во­ва­ви­лон­ский и но­во­ас­си­рий­ский диа­лек­ты ак­кад­ско­го язы­ка.

В 616-606 годах Ас­си­рий­ское цар­ст­во па­ло под уда­ра­ми ми­дян и ва­ви­ло­нян. Северная ок­раи­на ас­сирийских зе­мель во­шла в со­став Ми­дий­ско­го государства; большая часть Бла­го­дат­но­го По­лу­ме­ся­ца ока­за­лась под вла­стью Но­во­ва­ви­лон­ско­го цар­ст­ва. Вер­ши­ны сво­его рас­цве­та Ва­ви­лон дос­тиг в прав­ле­ние На­ву­хо­до­но­со­ра II (605-562 годы). Од­на­ко ис­то­ще­ние сил го­су­дар­ст­ва в хо­де внеш­ней экс­пан­сии, а так­же кон­фликт ца­ря На­бо­ни­да (556-539 годы) со жре­че­ст­вом сде­ла­ли Ва­ви­лон лёг­кой до­бы­чей персидского ца­ря Ки­ра II. В 539 году пер­сы за­хва­ти­ли Ва­ви­ло­нию и вклю­чи­ли её в со­став Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­ва.

Персидское вла­ды­че­ст­во ма­ло по­влия­ло на со­ци­аль­но-эко­но­мические от­но­ше­ния и куль­тур­но-ре­лигиозную си­туа­цию в ре­гио­не. Ва­ви­лон стал од­ной из ре­зи­ден­ций персидских ца­рей. Ара­мей­ский язык, гос­под­ство­вав­ший в Ме­со­по­та­мии, был язы­ком государственных до­ку­мен­тов западных об­лас­тей государства Ахе­ме­ни­дов. В конце VI - начале V веков в Ва­ви­ло­нии не­одно­крат­но про­ис­хо­ди­ли вос­ста­ния про­тив персидского гос­под­ства.

В 331 году в бит­ве при Гав­га­ме­лах Алек­сандр Ма­ке­дон­ский на­нёс ре­шаю­щее по­ра­же­ние персидскому ца­рю Да­рию III, ов­ла­дел Ва­ви­ло­ни­ей и другими об­лас­тя­ми государства Ахе­ме­ни­дов. Ва­ви­лон стал сто­ли­цей им­пе­рии Алек­сан­д­ра, а по­сле её рас­па­да во­шёл в со­став государствава Се­лев­ки­дов , от­ли­чав­ше­го­ся зна­чительной эт­но­куль­тур­ной пе­ст­ро­той. Гос­под­ст­вую­щее по­ло­же­ние в нём за­ни­ма­ли вы­ход­цы из Гре­ции и Ма­ке­до­нии, рас­се­лив­шие­ся во мно­же­ст­ве го­ро­дов-ко­ло­ний. Один из них - Се­лев­кия на пра­вом бе­ре­гу Ти­гра - стал сто­ли­цей государства и унас­ле­до­вал роль Ва­ви­ло­на как тор­го­во­го це­нт­ра. Все по­сле­дую­щие по­ли­тические цен­тры Ме­со­по­та­мии на­хо­ди­лись на бе­ре­гах Ти­гра, так как час­тое из­ме­не­ние рус­ла Ев­фра­та соз­да­ва­ло труд­но­сти хо­зяйственного ос­вое­ния пой­мы этой ре­ки.

Во II веке Се­лев­ки­ды по­сте­пен­но ут­ра­ти­ли кон­троль над свои­ми восточными про­вин­ция­ми, в 141 году до нашей эры Ме­со­по­та­мия бы­ла за­хва­че­на пар­фя­на­ми. По­сле это­го Ва­ви­лон окон­ча­тель­но при­шёл в упа­док. Пар­фян­ские ца­ри ди­на­стии Ар­ша­ки­дов сде­ла­ли сво­ей став­кой во­енный ла­герь Кте­си­фон на ле­вом бе­ре­гу Ти­гра, на­про­тив Се­лев­кии, дол­го со­хра­няв­шей свои эл­ли­ни­стические чер­ты. В государстве Ар­ша­ки­дов пре­об­ла­да­ла син­кре­тическая гре­ко-восточная куль­ту­ра; в по­ли­тическом пла­не Пар­фян­ское цар­ст­во бы­ло аморф­ным: оно вклю­ча­ло в свой со­став ав­то­ном­ные греческие го­ро­да и вас­саль­ные вла­де­ния, в том числе цар­ст­во Адиа­бе­на со сто­ли­цей в Ар­бе­ле (на ле­во­бе­ре­жье Среднего Ти­гра) или Хат­ра (в Северной Ме­со­по­та­мии). Пар­фя­не яв­ля­лись главными про­тив­ни­ка­ми Римской им­пе­рии. Рим­ля­не за­хва­ты­ва­ли Ме­со­по­та­мию при императоре Трая­не (115 год нашей эры) и Сеп­ти­мии Се­ве­ре (199 год), но не смог­ли на­дол­го удер­жать её.

В 227 году власть ди­на­стии Ар­ша­ки­дов бы­ла сверг­ну­та Са­са­ни­да­ми, прав­ле­ние ко­то­рых оз­на­ме­но­ва­лось воз­ро­ж­де­ни­ем древнеиранской куль­тур­но-по­ли­тической тра­ди­ции (в том числе влия­ни­ем зо­роа­ст­риз­ма). Хо­тя в эт­ническом и куль­тур­ном пла­не Ме­со­по­та­мия не при­над­ле­жа­ла к иранскому ми­ру, она бы­ла по­ли­тическим, хо­зяйственным и де­мо­гра­фическим цен­тром дер­жа­вы Са­са­ни­дов. Сто­ли­цей им­пе­рии ос­та­вал­ся Кте­си­фон, а на­ло­ги с Ме­со­по­та­мии бы­ли главным ис­точ­ни­ком до­хо­дов государства. Большая часть на­се­ле­ния Ме­со­по­тамии со­став­ля­ли ара­меи, в сре­де ко­то­рых рас­про­стра­ня­лось хри­сти­ан­ст­во не­сто­ри­ан­ско­го и мо­но­фи­зит­ско­го тол­ков. Пред­го­рья За­гро­са на­се­ля­ли пред­ки кур­дов, в Ва­ви­ло­нии су­ще­ст­во­ва­ли круп­ные иу­дей­ские ко­ло­нии, в сте­пях к за­па­ду от Ев­фра­та ко­че­ва­ли арабские пле­ме­на. В V-VI веках ара­бы об­ра­зо­ва­ли под­чи­нён­ное Са­са­ни­дам государство Лах­ми­дов со сто­ли­цей в Хи­ре. Верх­няя Ме­со­по­та­мия бы­ла объ­ек­том по­сто­ян­но­го во­енного со­пер­ни­че­ст­ва Ви­зан­тии и Са­са­ни­дов, ис­то­щив­ше­го обе сто­ро­ны и об­лег­чив­ше­го за­вое­ва­ние Пе­ред­ней Азии ара­ба­ми.

Ирак в сред­ние ве­ка. Пер­вые от­ря­ды ара­бов-му­суль­ман поя­ви­лись в сте­пях у Ев­фра­та в 633 году и за­вла­де­ли Хи­рой. Ре­шаю­щее столк­но­ве­ние са­са­нид­ской ар­мии с ара­ба­ми про­изош­ло при Ка­ди­сии к югу от Хи­ры (637 год); в нём пер­сы по­тер­пе­ли по­ра­же­ние и от­сту­пи­ли из Ме­со­по­та­мии. Тер­ри­то­рия современного Ирака во­шла в со­став Ха­ли­фа­та. Ис­то­ри­ко-гео­гра­фический тер­мин «Ирак» поя­вил­ся в средневековой араб­ской гео­гра­фической литературе для обо­зна­че­ния южной час­ти Ме­со­по­та­мии (от города Бас­ра до города Тик­рит). Зем­ли к се­ве­ру от этой зо­ны по­лу­чи­ли название «аль-Джа­зи­ра».

В те­че­ние не­сколь­ких ве­ков по­сле му­сульманского за­вое­ва­ния Ирака на его тер­ри­то­рии про­ис­хо­ди­ла по­сте­пен­ная ара­би­за­ция и ис­ла­ми­за­ция ме­ст­ных ара­ме­ев. Уже в VII веке в Ирак пе­ре­се­ли­лись зна­чительные мас­сы ара­ви­тян. Они груп­пи­ро­ва­лись главным образом на зем­лях во­круг двух по­стро­ен­ных за­вое­ва­те­ля­ми гар­ни­зон­ных го­ро­дов - Ку­фы и Бас­ры; в Северной Ме­со­по­та­мии цен­тром арабской вла­сти стал Мо­сул. На­се­ле­ние Ирака при­ня­ло ак­тив­ное уча­стие в меж­до­усоб­ной вой­не 656-661 года ме­ж­ду Али ибн Аби Та­ли­бом и Муа­ви­ей ибн Аби Суфь­я­ном, ос­но­ва­те­лем ди­на­стии Омей­я­дов . В этих со­бы­ти­ях Ирак по­слу­жил главной ба­зой для сто­рон­ни­ков Али, а по­сле его ги­бе­ли (661 год) стал цен­тром ан­ти­омей­яд­ской оп­по­зи­ции, вы­сту­пав­шей под ши­ит­ски­ми ло­зун­га­ми.

Власть Омей­я­дов бы­ла сверг­ну­та в ре­зуль­та­те вос­ста­ния 747-750 годов, воз­глав­лен­но­го Аб­ба­си­да­ми. При но­вой ди­на­стии по­ли­тический и эко­но­мический центр Ха­ли­фа­та пе­ре­мес­тил­ся в Ирак. В 762 году ха­лиф аль-Ман­сур ос­но­вал в Средней Ме­со­по­та­мии на бе­ре­гах реки Тигр но­вую сто­ли­цу - Ба­гдад. Она бы­ст­ро ста­ла од­ним из наи­бо­лее зна­чительных го­ро­дов Вос­то­ка (на­се­ле­ние Ба­гда­да в X веке на­счи­ты­ва­ло около 1,5 миллиона человек), ме­сто­пре­бы­ва­ни­ем дво­ра и ад­ми­ни­ст­ра­ции, сре­до­то­чи­ем ара­бо-му­сульманской нау­ки и куль­ту­ры. Хо­тя в прав­ле­ние ха­ли­фа Ха­ру­на ар-Ра­ши­да (786-809 годы) иракские про­вин­ции дос­тиг­ли выс­шей точ­ки сво­его хо­зяйственного и куль­тур­но­го рас­цве­та, про­ти­во­бор­ст­во ме­ж­ду его сы­новь­я­ми аль-Ами­ном и аль-Маа­му­ном (811-813 годы) со­про­во­ж­да­лось круп­ны­ми раз­ру­ше­ния­ми в Ба­гда­де и рас­строй­ством эко­но­ми­ки Ира­ка.

В прав­ле­ние аль-Маа­му­на (813-833 годы) центр Ха­ли­фа­та пе­ре­жил но­вый куль­тур­ный подъ­ём, свя­зан­ный с ос­вое­ни­ем ара­ба­ми (при по­сред­ст­ве ближ­не­во­сточ­ных хри­сти­ан) ан­тич­но­го на­уч­но-фи­лософского на­сле­дия. В 836-889 годах ре­зи­ден­ция ха­ли­фов и по­ли­тический центр государства рас­по­ла­га­лись в городе Са­мар­ра на Тиг­ре (в 130 км к се­ве­ру от Ба­гда­да). К пе­ре­но­су сто­ли­цы ха­ли­фов по­бу­ди­ли час­тые кон­флик­ты тюркских гвар­дей­цев-не­воль­ни­ков (гу­ля­мов) с ба­гдад­ца­ми. В ре­зуль­та­те гвар­дей­ских мя­те­жей во 2-й половине IX века в ме­ж­ду­ре­чье Ти­гра и Ев­фра­та на­рас­та­ла анар­хия; в хо­де но­вых меж­до­усоб­ных кон­флик­тов Ба­гдад пе­ре­жил ещё од­ну опус­то­ши­тель­ную оса­ду (865 год). Со­кра­ще­ние до­хо­дов Ха­ли­фа­та вы­ну­ди­ло ха­ли­фа аль-Му­та­ди­да (892-902 годы) от­дать на от­куп по­ло­ви­ну зе­мель Ирака; по­сту­п­ле­ния с них за­мет­но упа­ли в ре­зуль­та­те зинд­жей вос­ста­ния 869-883 годов, в хо­де ко­то­ро­го пов­стан­цы ов­ла­де­ли всем Южным Ираком и раз­ру­ши­ли Бас­ру. В 876 году на юго-вос­то­ке Ирака ха­лиф­ские вой­ска от­ра­зи­ли на­сту­п­ле­ние на Ба­гдад Яку­ба ибн Лей­са ас-Саф­фа­ра (смотри в статье Саф­фа­ри­ды), а с 890 года Южный Ирак стал аре­ной вос­ста­ния кар­ма­тов. Ос­лаб­ле­ние центральной вла­сти и от­ло­же­ние от Ха­ли­фа­та боль­шин­ст­ва про­вин­ций при­ве­ли к то­му, что в середине X века не­по­средственная власть ха­ли­фов рас­про­стра­ня­лась толь­ко на Ба­гдад с при­го­ро­да­ми, на Сред­нюю и Ниж­нюю Ме­со­по­та­мию.

В 945 году Ба­гдад пе­ре­шёл под кон­троль ди­на­стии Буи­дов; аб­ба­сид­ские ха­ли­фы ока­за­лись в по­ло­же­нии их по­чёт­ных плен­ни­ков. Прав­ле­ние Буи­дов, при­вер­жен­цев шии­тиз­ма, бы­ло от­ме­че­но в Ираке рос­том при­ви­ле­гий для шии­тов и уси­ле­ни­ем вра­ж­деб­но­сти ме­ж­ду ни­ми и сун­ни­та­ми. Ба­гдад фак­ти­че­ски рас­пал­ся на отдельные квар­та­лы, ко­то­рые бы­ли од­но­род­ны­ми в эт­но­кон­фес­сио­наль­ном от­но­ше­нии, ок­ру­же­ны сте­на­ми и име­ли собственную городскую ин­фра­струк­ту­ру и ор­га­ны са­мо­уп­рав­ле­ния. В X - начале XI веков большая часть Северной Ме­со­по­та­мии на­хо­ди­лась под вла­стью арабских ди­на­стий бе­ду­ин­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния - Хам­да­ни­дов, Укай­ли­дов и др. Не­смот­ря на меж­до­усо­би­цы бу­ид­ских пра­ви­те­лей, а так­же рас­строй­ство оро­си­тель­ных сис­тем в Южном Ираке и рас­ту­щий от­ток на­се­ле­ния, Ба­гдад до XIII века ос­та­вал­ся ве­ду­щим ин­тел­лек­ту­аль­ным цен­тром му­сульманского ми­ра, ме­стом взаи­мо­дей­ст­вия различных куль­тур и ре­ли­гий.

В 1055 году Ирак был за­хва­чен сель­джу­ка­ми и стал од­ной из про­вин­ций их об­шир­но­го государства. Хо­тя сул­та­ны из ди­на­стии Сель­джу­ки­дов, в от­ли­чие от Буи­дов, бы­ли при­вер­жен­ца­ми сун­низ­ма, ста­тус аб­ба­сид­ских ха­ли­фов не пре­тер­пел за­мет­ных из­ме­не­ний. Они со­хра­ня­ли ав­то­ри­тет ду­хов­ных глав му­сульманского ми­ра; ре­аль­ная же власть в Ба­гда­де и Ираке в це­лом при­над­ле­жа­ла сель­джук­ским на­ме­ст­ни­кам. В начале XII века власть Сель­джу­ки­дов ос­лаб­ла, а их государство на­ча­ло рас­па­дать­ся. На тер­ри­то­рии современного Ирака в 1110-х годах офор­мил­ся Западно-сель­джук­ский (Ирак­ский) сул­та­нат, в со­став ко­то­ро­го вхо­ди­ли так­же Азер­бай­джан, Си­рия, Ху­зе­стан (Ху­зи­стан), Ис­фа­хан и другие об­лас­ти. Ирак­ский сул­та­нат про­су­ще­ст­во­вал до конца XII века в об­ста­нов­ке ожес­то­чён­но­го про­ти­во­бор­ст­ва с по­ли­тическими со­пер­ни­ка­ми: в Мо­су­ле в 1127 году ут­вер­ди­лась ди­на­стия Зен­ги­дов, на се­ве­ро-вос­то­ке Ирака собственное государство создавали ис­маи­ли­ты, а аб­ба­сид­ские ха­ли­фы в середине XII века вы­ве­ли центральные об­лас­ти Ирака из-под вла­сти Сель­джу­ки­дов. Ав­то­ри­тет Аб­ба­си­дов и пре­стиж Ба­гда­да осо­бен­но воз­рос­ли при ха­ли­фах аль-Мук­та­фи (1136-1160 годы), аль-Мус­танд­жи­де (1160-1170 годы) и аль-Мус­та­ди (1170-80 годы), ко­то­рые су­ме­ли раз­гро­мить от­ря­ды тюркских и арабских эми­ров, ов­ла­деть Эль-Хил­лой, Ку­фой и Ва­си­том и рас­про­стра­нить свою власть на Центральный и Южный Ирак. Их пре­ем­ник ха­лиф ан-На­сир (1180-1225 годы) пре­тен­до­вал на роль по­ли­тического ли­де­ра му­сульманского ми­ра. Од­на­ко по­пыт­ки ха­ли­фов объ­еди­нить му­суль­ман пе­ред ли­цом над­ви­гаю­щей­ся с вос­то­ка монгольской уг­ро­зы не увен­ча­лись ус­пе­хом. 12 февраля 1258 года Ба­гдад был за­хва­чен ар­ми­ей монгольского иль­ха­на Ху­ла­гу. В те­че­ние 40 дней го­род под­вер­гал­ся раз­граб­ле­нию; мон­го­лы пе­ре­би­ли около 100 тысяч ба­гдад­цев и каз­ни­ли ха­ли­фа аль-Мустаcима (1242-1258 годы). Па­де­ние Ба­гда­да и за­хват Ирака мон­го­ла­ми по­тряс­ли му­сульманский мир и бы­ли вос­при­ня­ты в нём как апо­ка­лип­тические со­бы­тия. Тер­ри­то­рия современного Ирака во­шла в со­став чин­ги­сид­ско­го улу­са Ху­ла­гуи­дов.

В ре­зуль­та­те монгольского на­ше­ст­вия, со­про­во­ж­дав­ше­го­ся бес­по­щад­ным раз­граб­ле­ни­ем осед­лых ре­гио­нов, бы­ли раз­гром­ле­ны оро­си­тель­ные сис­те­мы на юге Ирака и ра­зо­рён зем­ле­дельческий ук­лад в аль-Джа­зи­ре, что на несколько ве­ков пре­до­пре­де­ли­ло эко­но­мический, де­мо­гра­фический и куль­тур­ный за­стой стра­ны. Тор­го­во-эко­но­мический центр средневосточного ре­гио­на пе­ре­мес­тил­ся из Ирака (Ба­гдад) на се­вер Ира­на (Теб­риз и Сул­та­ние). От­но­ше­ния ме­ж­ду языч­ни­ка­ми-мон­го­ла­ми и му­сульманским боль­шин­ст­вом их под­дан­ных пер­во­на­чаль­но бы­ли враж­деб­ны­ми, в си­лу че­го Ху­ла­гуи­ды по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ли хри­сти­ан­ским и иу­дей­ским об­щи­нам Ирака, охот­но ис­поль­зо­ва­ли не­му­суль­ман на государственной служ­бе. Тем не ме­нее монгольская знать по­сте­пен­но под­па­да­ла под влия­ние ара­бо-му­сульманской куль­ту­ры. В 1295 году Га­зан-хан при­нял ис­лам и про­воз­гла­сил его государственной ре­ли­ги­ей; за этим по­сле­до­ва­ла вол­на го­не­ний на ме­со­по­там­ских хри­сти­ан. Не­смот­ря на по­пыт­ки Га­зан-ха­на и его пре­ем­ни­ков упо­ря­до­чить эко­но­мическую жизнь Среднего Вос­то­ка и ук­ре­пить государственные струк­ту­ры, лос­кут­ное государство Ху­ла­гуи­дов рас­па­лось в ре­зуль­та­те не­удач­ных войн с Зо­ло­той Ор­дой, Ча­га­таи­да­ми, мам­люк­ским Егип­том. В 1335 году зна­чительная часть современнойтер­ри­тории Ирака фак­ти­че­ски пе­ре­шла под кон­троль монгольской воен­но-ко­че­вой груп­пи­ров­ки (а за­тем ди­на­стии) Дже­лаи­ри­дов, вос­при­няв­шей ара­бо-му­сульманскую куль­ту­ру. С 1340 года Дже­лаи­ри­ды пе­ре­ста­ли вы­дви­гать ма­рио­не­точ­ных иль­ха­нов-Ху­ла­гуи­дов и уже фор­маль­но управ­ля­ли Ираком и северо-западным Ира­ном как не­за­ви­си­мые го­су­да­ри. В конце XIV - начале XV веков Ирак не­од­нократ­но ра­зо­ря­ли вой­ска Ти­му­ра, ис­треб­ляв­шие его жи­те­лей. В ре­зуль­та­те по­хо­дов Ти­му­ра в южной и центральной час­ти Ме­со­по­та­мии ис­чез­ло хри­сти­ан­ское на­се­ле­ние (об­щи­ны не­сто­ри­ан-ас­си­рий­цев со­хра­ни­лись толь­ко в ок­ру­ге Мо­су­ла и го­рах Кур­ди­ста­на).

Со смер­тью Ти­му­ра (1405 год) Дже­лаи­ри­ды вос­ста­но­ви­ли свой кон­троль над Центральной Ме­со­по­та­ми­ей и Ба­гда­дом, од­на­ко в 1410 году по­тер­пе­ли по­ра­же­ние в борь­бе с кон­фе­де­ра­ци­ей ко­че­вых туркменских пле­мён Восточной Ана­то­лии - Ка­ра-Ко­юн­лу («чер­но­ба­ран­ных»). Поч­ти сто­ле­тие Ка­ра-Ко­юн­лу и их со­пер­ни­ки Ак-Ко­юн­лу («бе­ло­ба­ран­ные») вла­ст­во­ва­ли на большей части тер­ри­то­рии Ме­со­по­та­мии. Это был пе­ри­од глу­бо­ко­го упад­ка городской жиз­ни и хо­зяй­ст­ва Ира­ка.

Ирак в ос­ман­скую эпо­ху. В начале XVI века часть тер­ри­то­рии Ирака во­шла в со­став дер­жа­вы Се­фе­ви­дов (Ба­гдад был за­хва­чен вой­ска­ми ша­ха Ис­маи­ла I в 1508 году), что обо­ст­ри­ло от­но­ше­ния се­фе­вид­ско­го Ира­на и Ос­ман­ской им­пе­рии. В бит­ве при Чал­ды­ра­не (23 августа 1514 года) ос­ман­ская ар­мия раз­гро­ми­ла иранские вой­ска, по­сле че­го Верх­няя Ме­со­по­та­мия пе­ре­шла под кон­троль Стам­бу­ла. В 1533-1535 годах и 1548-1555 годах Су­лей­ман I Ка­ну­ни за­вое­вал так­же Ниж­нюю Ме­со­по­та­мию с Ба­гда­дом и Бас­рой. По ус­ло­ви­ям ми­ра, за­клю­чён­но­го в 1555 году в Ама­сье, иранский шах Тах­масп I при­знал ос­ман­скую власть в Ираке, од­на­ко стра­на ещё бо­лее 80 лет ос­та­ва­лась по­лем со­пер­ни­че­ст­ва двух им­пе­рий. В 1623 году шах Аб­бас I от­вое­вал зна­чительную часть Ирака с Ба­гда­дом и свя­щен­ны­ми для шии­тов го­ро­да­ми Кер­бе­ла и Не­джеф (Эн-На­джаф). Се­фе­ви­ды удер­жи­ва­ли Ирак до 1638 года, по­ка он не был вновь от­воё­ван турецким вой­ском и окон­ча­тель­но вклю­чён в со­став Ос­ман­ской им­пе­рии . При Се­фе­ви­дах иракские сун­ни­ты под­вер­га­лись го­не­ни­ям; та же участь по­стиг­ла ме­ст­ных шии­тов по­сле вос­ста­нов­ле­ния ос­ман­ской вла­сти. Гра­ни­ца, ус­та­нов­лен­ная ме­ж­ду ос­ман­ским Ираком и Ира­ном по со­гла­ше­нию 1639 года, поч­ти сов­па­да­ет с современной гра­ни­цей двух стран.

Ут­вер­див своё гос­под­ство в Ираке, ос­маны раз­де­ли­ли его на ряд про­вин­ций (эя­ле­тов; эй­а­ле­тов) с цен­тра­ми в Мо­су­ле и Ба­гда­де (позд­нее - в Бас­ре). К иракскому ре­гио­ну тя­го­те­ли так­же эя­ле­ты Шах­ри­зор (к вос­то­ку от Ти­гра) и Эль-Ха­са (на западном бе­ре­гу Пер­сид­ско­го зал.). В XVI-XVII веках час­тые вой­ны ме­ша­ли хо­зяйственному раз­ви­тию Ирака, пло­щадь об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель ос­та­ва­лась не­зна­чи­тель­ной, до по­ло­ви­ны на­се­ле­ния ве­ло ко­че­вой или по­лу­ко­че­вой об­раз жиз­ни. К концу XVII века власть ос­ма­нов в Ираке ос­лаб­ла, ме­ст­ные па­ши ста­ли поль­зо­вать­ся ши­ро­кой ав­тоно­ми­ей. В начале XVIII века иракские эя­ле­ты (за ис­клю­че­ни­ем Мо­су­ла и курд­ских кня­жеств) бы­ли объ­е­ди­не­ны под вла­стью Ха­сан-па­ши (1704-1723 годы), ар­нау­та (ал­бан­ца) по про­ис­хо­ж­де­нию. Вос­поль­зо­вав­шись ира­но-ос­ман­ски­ми вой­на­ми 1720-1740-х годов и вос­ста­ния­ми арабских пле­мён, его пре­ем­ни­ки-Ха­са­ни­ды пре­вра­ти­ли свою власть в на­след­ст­вен­ную. Вплоть до 1830-х годов власть в Ираке на­хо­ди­лась в ру­ках мам­лю­ков (тур. - кю­ле­ме­ны). На­ча­ло их мо­гу­ще­ст­ву по­ло­жил сам Ха­сан-па­ша, ос­но­вав­ший в Ба­гда­де шко­лу, в ко­то­рой обу­ча­лись и вос­пи­ты­ва­лись бу­ду­щие мам­лю­ки. Их при­во­зи­ли с Кав­ка­за (главным образом из Гру­зии; они со­хра­ня­ли свой язык и свя­зи с ро­ди­ной). Мам­лю­ки в Ираке со­став­ля­ли не толь­ко во­енную си­лу, в том числе лич­ную гвар­дию пра­ви­те­ля, но и административную эли­ту. Хо­тя кан­ди­да­ту­ры иракских па­шей ут­вер­жда­лись в Стам­бу­ле, их на­зна­че­ние на пост за­ви­се­ло от ис­хо­да борь­бы ме­ж­ду иракскими мам­люк­ски­ми до­ма­ми, от двор­цо­вых ин­триг, по­зи­ции во­ж­дей круп­ных арабских и курд­ских пле­мён, а не­ред­ко и от иностранного влия­ния.

Внут­рен­нее и внеш­нее по­ло­же­ние Ирака при мам­лю­ках бы­ло ус­той­чи­вым; лишь из­ред­ка оно ос­лож­ня­лось вы­сту­п­ле­ния­ми яны­чар (1748 год), столк­но­ве­ния­ми с Ира­ном (на­па­де­ния мам­лю­ков на Кер­ман­шах в 1723 году и Ха­ма­дан в 1724 году, втор­же­ния иранского На­дир-ша­ха в 1733 и 1742 годах) и на­лё­та­ми вах­ха­би­тов из Ара­вии (за­хват и раз­ру­ше­ние Кер­бе­лы в 1802 году). Мам­люк­ские пра­ви­те­ли со­дей­ст­во­ва­ли раз­ви­тию ре­мё­сел, строи­ли мед­ре­се, ба­за­ры и ка­ра­ван-са­раи, под­дер­жи­ва­ли в ис­прав­ном со­стоя­нии оро­си­тель­ные сис­те­мы. С середине XVIII века в Южном Ираке ут­вер­ди­лись британские, ни­дерландские и пор­тугальские куп­цы; пред­ста­ви­тель­ст­ва Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии бы­ли от­кры­ты в Бас­ре (1763 год) и Ба­гда­де (1798 год). При Су­лей­ман-па­ше Ве­ли­ком (араб. - Су­лей­ман аль-Ка­бир, тур. - Бу­юк Су­лей­ман) в 1780-1802 годах и Да­уд-па­ше ожи­ви­лись сельскоехозяйство и тор­гов­ля.

В 1831 году ос­ман­ские вла­сти си­лой под­чи­ни­ли се­бе иракских пра­ви­те­лей. Па­де­ние Да­уд-па­ши сов­па­ло с эпи­де­ми­ей чу­мы, на­вод­не­ни­ем и го­ло­дом, что при­ве­ло к час­тич­но­му обез­лю­де­нию стра­ны (чис­лен­ность на­се­ле­ния Ирака на начало XIX века - 1,28 миллиона человек, вос­ста­но­ви­лась толь­ко в 1870-х годах, уд­вои­лась к на­ча­лу Первой ми­ро­вой вой­ны), рас­строй­ству её оро­сительных сис­тем и эко­но­мической жиз­ни. В 1830-1850-х годах в эко­но­ми­ке Ирака воз­рос­ло зна­че­ние ко­че­во­го хо­зяй­ст­ва, го­ро­да и городское ре­мес­ло при­шли в упа­док (чис­ло жи­те­лей Ба­гда­да со­кра­ти­лось со 150 тысяч до 20 тысяч человек, Бас­ры - с 80 тысяч до 5-6 тысяч человек). Про­дол­жа­лись по­гра­нич­ные кон­флик­ты с Ира­ном. В 1842-1843 годах ос­ман­ские вой­ска от­ра­зи­ли втор­же­ние в Су­лей­ма­нию и Кер­бе­лу ар­мии Кад­жа­ров и рас­пра­ви­лись с не­ло­яль­ным Стам­бу­лу ши­ит­ским на­се­ле­ни­ем Ирака. За­клю­че­ние Ос­ман­ской им­пе­ри­ей и Ира­ном Эр­зе­рум­ско­го до­го­во­ра 1847 года не уст­ра­ни­ло их вза­им­ных пре­тен­зий на Кур­ди­стан и по­бе­ре­жье реки Шатт-эль-Араб.

Вы­ход Ирака из об­щественного и эко­но­мического кри­зи­са был свя­зан с мас­штаб­ны­ми ре­фор­ма­ми (смотри в статье Тан­зи­мат), про­ве­дён­ны­ми ос­ман­ской ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей во 2-й половине XIX века. Ещё в 1848 году был соз­дан 6-й (Ба­гдад­ский) кор­пус ос­ман­ской ар­мии и раз­де­ле­ны во­енная и административная власть в Ираке, что спо­соб­ст­во­ва­ло ог­ра­ни­че­нию вла­сти па­ши (ва­ли) и цен­тра­ли­за­ции административного уп­рав­ле­ния. Ос­ман­ские вла­сти уде­ля­ли осо­бое вни­ма­ние ре­мон­ту оро­сительных ка­на­лов и дамб, упо­ря­до­че­нию на­ло­го­об­ло­же­ния и по­зе­мель­ных от­но­ше­ний. Же­лая объ­е­ди­нить раз­роз­нен­ные про­вин­ции Ирака и ук­ре­пить его свя­зи со Стам­бу­лом, ос­ман­ские гу­бер­на­то­ры в 1860-х годов от­ме­ни­ли внутренние та­мо­жен­ные по­шли­ны и усо­вер­шен­ст­во­ва­ли транс­порт­ные ком­му­ни­ка­ции (про­клад­ка ли­ний те­ле­гра­фа; на­ча­ло па­ро­ход­но­го со­об­ще­ния по Тиг­ру; строи­тель­ст­во шос­сей­ных до­рог).

Наи­бо­лее ин­тен­сив­ные пре­об­ра­зо­ва­ния в ос­ман­ском Ираке бы­ли свя­за­ны с дея­тель­но­стью гу­бер­на­то­ра Ба­гда­да А. Мид­хат-па­ши в 1869-1872 годах. При нём был пе­ре­стро­ен Ба­гдад, соз­да­ны промышленные пред­при­ятия, ар­се­нал, в не­боль­ших мас­шта­бах на­ча­лась до­бы­ча неф­ти. Мид­хат-па­ша со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, вы­пус­ку пер­вой в Ираке газеты «аз-За­ура» на турецком и арабском язы­ках, по­ощ­рял пе­ре­ход ко­чев­ни­ков к осед­ло­сти. В 1871 году под руководством Мид­хат-па­ши ос­ман­ские вой­ска Ирака под пред­ло­гом по­мо­щи пра­ви­те­лю Сау­дов­ско­го эми­ра­та Аб­дал­ла­ху ибн Фей­са­лу в меж­до­усоб­ной борь­бе ок­ку­пи­ро­ва­ли кня­же­ст­ва Эль-Ха­сы. На де­ле рас­ши­ре­ние турецкого при­сут­ст­вия в Ара­вии бы­ло обу­слов­ле­но стрем­ле­ни­ем Стам­бу­ла про­ти­во­дей­ст­во­вать по­пыт­кам Ве­ли­ко­бри­та­нии за­кре­пить­ся на по­бе­ре­жье Пер­сид­ско­го залива. Пе­ред на­ча­лом во­енной опе­ра­ции ва­ли Ирака до­бил­ся от ку­вейт­ско­го шей­ха Аб­дал­ла­ха ибн Са­ба­ха (1866-1892 годы) при­зна­ния ос­ман­ско­го сю­зе­ре­ни­те­та и объ­я­вил его сво­им за­мес­ти­те­лем (кай­ма­ка­мом).

В конце XIX - начале XX веков ин­тел­лек­ту­аль­ную и ду­хов­ную ат­мо­сфе­ру в иракском об­ще­ст­ве оп­ре­де­ля­ли му­сульманские ре­лигиозные ин­сти­ту­ты и пат­ри­ар­халь­ный ук­лад жиз­ни. Подъ­ём арабского на­цио­на­лиз­ма по­сле Мла­до­ту­рец­кой ре­во­лю­ции 1908 года сла­бо за­тро­нул на­се­ле­ние Ирака, большая часть ко­то­ро­го со­хра­ня­ла ар­ха­ич­ный ук­лад жиз­ни и бы­ла изо­ли­ро­ва­на от по­ли­тического и куль­тур­но­го влия­ния ев­ропейских дер­жав. Од­на­ко ряд ос­ман­ских офи­це­ров иракского про­ис­хо­ж­де­ния со­сто­ял в тай­ных организаци­ях «аль-Ках­та­нийя» и «аль-Ахд», вы­сту­пав­ших за не­за­ви­си­мость арабских про­вин­ций им­пе­рии.

На­ка­ну­не Первой ми­ро­вой вой­ны Ирак по­став­лял на внеш­ние рын­ки яч­мень, пше­ни­цу, фи­ни­ки и про­дук­ты жи­вот­но­вод­ст­ва. Иракские ре­мес­лен­ни­ки по-преж­не­му объ­е­ди­ня­лись в це­хи. Кре­дит­ная сис­те­ма на­хо­ди­лась в ру­ках ме­ст­ных рос­тов­щи­ков, во внеш­ней тор­гов­ле гос­под­ство­ва­ли британские ком­па­нии. Од­на­ко анг­ли­ча­не ис­пы­ты­ва­ли всё бо­лее ост­рую кон­ку­рен­цию со сто­ро­ны нем­цев. В ус­ло­ви­ях по­ли­тического сбли­же­ния Стам­бу­ла и Бер­ли­на германский ка­пи­тал вы­сту­пил с про­ек­том строи­тель­ст­ва Ба­гдад­ской же­лез­ной до­ро­ги, про­хо­див­шей че­рез Ирак. Анг­ло-германское со­пер­ни­че­ст­во раз­вер­ну­лось так­же за пра­во раз­ра­бот­ки ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти, об­на­ру­жен­ных в начале XX века в Ба­гдад­ском и Мо­суль­ском ви­лай­е­тах. Соз­на­вая важ­ность Пер­сид­ско­го залива для кон­тро­ля над ком­му­ни­ка­ция­ми в Ин­дий­ском океане, британская ар­мия ещё до на­ча­ла Первой ми­ро­вой вой­ны под­го­то­ви­лась к за­хва­ту и ок­ку­па­ции Ира­ка.

22 ноября 1914 анг­ло-индийский экс­пе­диционный кор­пус, раз­ме­щён­ный на Бах­рейн­ских островах, уда­ром с су­ши и мо­ря за­хва­тил Бас­ру. Од­на­ко про­дви­же­ние анг­ли­чан на се­вер по Тиг­ру бы­ло ос­та­нов­ле­но. Вой­ска генерала Ч. Та­ун­сен­да в Кут-эль-Ама­ре бы­ли ок­ру­же­ны (в апреле 1916 года, не су­мев про­рвать обо­ро­ну ту­рок, они сда­лись в плен). Вес­ной 1917 года в Ираке был вы­са­жен но­вый де­сант из Британской Ин­дии, что по­зво­ли­ло британскому ко­ман­до­ва­нию со­сре­до­то­чить на Ме­со­по­там­ском фрон­те около 160 тысяч человек. В хо­де ге­не­раль­но­го на­сту­п­ле­ния анг­ли­ча­не 17 марта 1917 года за­ня­ли Ба­гдад, к апрелю 1917 года ок­ку­пи­ро­ва­ли тер­ри­то­рии Ба­гдад­ско­го и Ба­сор­ско­го ви­лай­е­тов. В но­ябре 1918 года в на­ру­ше­ние ус­ло­вий Муд­рос­ско­го пе­ре­ми­рия (30 октября 1918 года) с Тур­ци­ей они за­ня­ли так­же Мо­суль­ский ви­лай­ет, фак­ти­че­ски при­сое­ди­нив его к ок­ку­пи­рованной час­ти Ира­ка.

Ко­ро­лев­ст­во Ирак (1921-1958 годы) . По окон­ча­нии Первой ми­ро­вой вой­ны бывшие иракские ви­лай­е­ты Ос­ман­ской им­пе­рии бы­ли пе­ре­да­ны под ман­дат Ве­ли­ко­бри­та­нии. По­лу­во­ен­ные ме­то­ды пря­мо­го ко­ло­ни­аль­но­го управ­ле­ния (ре­к­ви­зи­ции, при­ну­дительная мо­би­ли­за­ция на­се­ле­ния и др.), прак­ти­ко­вав­шие­ся британской ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей, вы­зва­ли Ирак­ское вос­ста­ние 1920 года. По­сле его по­дав­ле­ния анг­ли­ча­не пред­по­чли пе­рей­ти к кос­вен­но­му управ­ле­нию. В октябре 1920 года был соз­дан Государственный со­вет из пле­мен­ной зна­ти, в январе 1921 года на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние час­тей иракской ар­мии. 11 июля 1921 года Государственный со­вет про­воз­гла­сил эми­ра Фей­са­ла, сы­на хид­жаз­ско­го пра­ви­те­ля Ху­сей­на из ди­на­стии Ха­ши­ми­тов, ко­ро­лём Ира­ка под име­нем Фей­сал I. Не удов­ле­тво­ря­ясь пра­ва­ми ман­да­та­рия, британское пра­ви­тель­ст­во в 1922 году за­клю­чи­ло с Ираком дву­сто­рон­ний до­го­вор (смотри в статье Анг­ло-ирак­ские до­го­во­ры и со­гла­ше­ние), по ус­ло­ви­ям ко­то­ро­го Ирак фак­ти­че­ски стал про­тек­то­ра­том Ве­ли­ко­бри­та­нии. В ию­не 1926 года британские вла­сти до­би­лись от турецкого пра­ви­тель­ст­ва пе­ре­да­чи в со­став Ирака Мо­суль­ско­го ви­лай­е­та.

Ко­ро­лев­ст­во Ирак бы­ло в зна­чительной ме­ре ис­кусственным по­ро­ж­де­ни­ем британской ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ки. Оно объ­е­ди­ня­ло тер­ри­то­рии, раз­но­род­ные по эт­ническому и кон­фес­сио­наль­но­му со­ста­ву на­се­ле­ния, по уров­ню со­ци­аль­но-эко­но­мического и по­ли­тического раз­ви­тия, по куль­тур­но-ис­то­рическому на­сле­дию. Эти фак­то­ры пре­пят­ст­во­ва­ли ста­нов­ле­нию Ирака как еди­но­го це­ло­го. В по­ли­тической сис­те­ме Ирака ещё с ос­ман­ской эпо­хи пре­об­ла­да­ли ара­бы-сун­ни­ты, на­се­ляв­шие центральные рай­оны стра­ны (около 20% населения на начало 1930-х годов). Од­на­ко боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Ирака со­став­ля­ли ара­бы-шии­ты (около 60% населения), пре­об­ла­дав­шие в южных рай­онах, - наи­бо­лее бед­ная и уг­не­тён­ная часть об­ще­ст­ва. Кур­ды, про­жи­вав­шие на се­ве­ро-вос­то­ке (около 15% населения), бы­ли сла­бо свя­за­ны с ара­бо­го­во­ря­щи­ми про­вин­ция­ми Ирака и час­то под­ни­ма­ли вос­ста­ния про­тив ба­гдад­ско­го пра­ви­тель­ст­ва (1930-1932 годы, 1935-1936 годы, 1943-1945 годы). Свои ин­те­ре­сы име­ли тюр­ко­языч­ные эт­но­кон­фес­сио­наль­ные груп­пы, городские европейские ко­ло­нии, армянская, ас­сирийская и др. об­щи­ны Ирака. На их про­ти­во­ре­чи­ях иг­ра­ли как анг­ли­ча­не, так и ко­ро­лев­ские вла­сти, на­прав­ляя не­до­воль­ст­во на­се­ле­ния в рус­ло эт­ничечской и ре­лигиозной роз­ни.

Внут­ри­по­ли­тическая об­ста­нов­ка в ко­ро­лев­ском Ираке бы­ла край­не не­ста­биль­ной. Ре­аль­ная власть на­хо­ди­лась в ру­ках британского ко­мис­са­ра, хо­тя кон­сти­ту­ция 1924 года фор­маль­но за­кре­пи­ла ве­ду­щую роль ко­ро­ля в по­ли­тической жиз­ни стра­ны. Он имел пра­во рос­пус­ка пар­ла­мен­та и уволь­не­ния ка­би­не­та ми­ни­ст­ров (в 1921-1945 годах в Ираке сме­ни­лось 39 пра­ви­тельств; ни один со­став пар­ла­мен­та не ра­бо­тал пол­ные 4 го­да). Жес­то­ко по­дав­ля­лись эт­но­п­ле­мен­ные вы­сту­п­ле­ния (мас­со­вое ис­треб­ле­ние ас­си­рий­цев в августе 1933 года). Рос­ли пре­тен­зии иракской ар­мии на по­ли­тическое ли­дер­ст­во, что при­ве­ло к во­енным пе­ре­во­ро­там в 1936 и 1941 годах. В иракской по­ли­тической эли­те вы­де­ля­лись фи­гу­ра Ну­ри Саи­да, воз­глав­ляв­ше­го про­бри­тан­ские кру­ги, и на­цио­на­ли­стическая груп­пи­ров­ка Я. аль-Ха­ши­ми и Р.А. аль-Гай­ла­ни, вы­сту­пав­шая за ос­во­бо­ж­де­ние Ирака от британского при­сут­ст­вия и за об­ще­араб­ское един­ст­во.

В 1-й половине 20 века сельское хозяйство Ирака со­хра­ня­ло тра­диционный ха­рак­тер; шей­хи пле­мён и городские тор­гов­цы, рос­тов­щи­ки, чи­нов­ни­ки мо­но­поль­но вла­де­ли сельскохозяйственными угодь­я­ми, всё бо­лее пре­вра­щая кре­сть­ян в бат­ра­ков, ли­шён­ных зем­ли. Сель­ское на­се­ле­ние ак­тив­но миг­ри­ро­ва­ло в го­ро­да. В са­мих иракских го­ро­дах об­щественная жизнь ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась: в 1920-1930-х годах воз­ник­ли проф­сою­зы, на­ча­лось за­бас­то­воч­ное дви­же­ние, бы­ла ос­но­ва­на Иракская ком­му­ни­стическая пар­тия (ИКП, 1934 год).

В 1930 году был за­клю­чён но­вый анг­ло-иракский до­го­вор, по ко­то­ро­му Ирак с 1932 года по­лу­чил фор­маль­ный су­ве­ре­ни­тет (в том же го­ду при­нят в Ли­гу На­ций). Од­на­ко за­ви­си­мость стра­ны от Ве­ли­ко­бри­та­нии со­хра­ня­лась. На тер­ри­то­рии Ирака по-преж­не­му раз­ме­ща­лись британские во­енные ба­зы, неф­тя­ные ре­сур­сы кон­тро­ли­ро­ва­лись ев­ропейским и американским ка­пи­та­лом (главным образом ан­гло-американско-французским «Iraq Petroleum Company»). Курс ирак­ско­го ди­на­ра (вве­дён в обо­рот в 1931 году) был при­вя­зан к кур­су фун­та стер­лин­гов.

Как Фей­сал I, так и его пре­ем­ник Га­зи I (1933-1939 годы) стре­ми­лись объ­е­ди­нить пле­мен­ных и городских ли­де­ров во­круг сво­ей ди­на­стии под ло­зун­га­ми пан­араб­ско­го на­цио­на­лиз­ма и пре­тен­до­ва­ли на ге­ге­мо­нию в арабском ми­ре. В 1930-х годах Ирак стал од­ним из цен­тров пан­араб­ско­го на­цио­на­лиз­ма. В начале Второй ми­ро­вой вой­ны на­цио­на­ли­стические кру­ги, об­ла­дав­шие влия­ни­ем на вер­хуш­ку иракской ар­мии, при под­держ­ке Ита­лии и Гер­ма­нии пред­при­ня­ли по­пыт­ку вы­вес­ти стра­ну из-под кон­тро­ля Ве­ли­ко­бри­та­нии. При­шед­шее к вла­сти в ре­зуль­та­те во­енного пе­ре­во­ро­та (1 апреля 1941 года) пра­ви­тель­ст­во Р.А. аль-Гай­ла­ни взя­ло курс на сбли­же­ние со стра­на­ми «оси Бер­лин - Рим». 2 мая 1941 иракскаяар­мия на­ча­ла бое­вые дей­ст­вия про­тив британских войск, од­на­ко по­тер­пе­ла по­ра­же­ние и 31 мая 1941 года ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла. Пра­ви­тель­ст­во аль-Гай­ла­ни бе­жа­ло из стра­ны, к вла­сти вер­ну­лись ма­ло­лет­ний ко­роль Фей­сал II, ре­гент Аб­дул Илах и сто­рон­ни­ки Ве­ли­ко­бри­та­нии во гла­ве с Ну­ри Саи­дом. В 1941-1947 годах Ирак был ок­ку­пи­ро­ван британскими вой­ска­ми. В январе 1943 года ру­ко­во­дство Ирака объ­я­ви­ло вой­ну Гер­ма­нии и Ита­лии, 9 сентября 1944 года ус­та­но­ви­ло ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР.

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны в Ираке уси­лилось оп­по­зиционное дви­же­ние под ло­зун­гом борь­бы за от­ме­ну до­го­во­ра с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей 1930 года. По­пыт­ки Лон­до­на на­вя­зать иракскому пра­ви­тель­ст­ву но­вый ка­баль­ный до­го­вор «о вза­им­ной обо­ро­не» при­ве­ли в январе 1948 к мас­со­вым вы­сту­п­ле­ни­ям ирак­цев; пра­ви­тель­ст­во Ирака бы­ло вы­ну­ж­де­но от­ка­зать­ся от его ра­ти­фи­ка­ции.

Ирак на­ря­ду с другими арабскими стра­на­ми был втя­нут в Ара­бо-из­ра­иль­ские вой­ны . В ус­ло­ви­ях вой­ны иракское пра­ви­тель­ст­во раз­вер­ну­ло на­сту­п­ле­ние на оп­по­зиционные си­лы. Жес­то­ким ре­прес­си­ям под­верг­лись пре­ж­де все­го ком­му­ни­сты (был каз­нён ряд ру­ко­во­ди­те­лей ИКП). Од­на­ко, не­смот­ря на пре­сле­до­ва­ния, оп­по­зиционное дви­же­ние про­дол­жа­ло уси­ли­вать­ся, круп­ные ак­ции про­тес­та про­тив по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­ва в го­ро­дах Ирака и вы­сту­п­ления кре­сть­ян име­ли ме­сто в 1950-1952 и 1954 годах. На вы­бо­рах в ию­не 1954 года в не­сколь­ких из­би­ра­тель­ных ок­ру­гах по­бе­ду одер­жал Еди­ный национальный фронт - из­би­ра­тель­ный блок, соз­дан­ный вес­ной 1954 года на­цио­на­ли­стическими и ле­вы­ми ор­га­ни­за­ция­ми. Осе­нью 1954 года ко­ро­лев­ские вла­сти за­пре­ти­ли по­ли­тические пар­тии, за­кры­ли боль­шин­ст­во га­зет; бы­ли аре­сто­ва­ны многие оп­по­зиционные дея­те­ли.

В 1954 году Ирак за­клю­чил со­гла­ше­ния о во­енной и тех­нической по­мо­щи с США, в феврале 1955 года под­пи­сал до­го­вор с Тур­ци­ей, по­ло­жив­ший на­ча­ло соз­да­нию Ба­гдад­ско­го пак­та 1955 года, за­тем 4 апреля 1955 года - со­гла­ше­ние с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, ко­то­рое, хо­тя и ан­ну­ли­ро­ва­ло до­го­вор 1930 года, со­хра­ня­ло британскую по­зи­ции в Ираке прак­ти­че­ски в не­при­кос­но­вен­но­сти. 3 января 1955 года пра­ви­тель­ст­во Ирака объ­я­ви­ло о пе­ре­ры­ве в ди­пло­ма­тических от­но­ше­ни­ях с Советским Сою­зом. 14 февраля 1958 года Ирак соз­дал Арабскую фе­де­ра­цию с дру­же­ст­вен­ной ему мо­нар­хической Ио­рда­ни­ей.

В пе­ри­од Су­эц­ко­го кри­зи­са 1956 года в Ираке на­ча­лись мас­со­вые вы­сту­п­ле­ния про­тес­та про­тив анг­ло-фран­ко-из­ра­иль­ской аг­рес­сии про­тив Егип­та. Их уча­ст­ни­ки тре­бо­ва­ли вы­хо­да Ирака из Ба­гдад­ско­го пак­та, раз­ры­ва ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей, ока­за­ния во­енной по­мо­щи Егип­ту. В начале 1957 года в под­по­лье сло­жил­ся Фронт национального един­ст­ва (ФНЕ), в ко­то­рый во­шли ИКП, ос­но­ван­ные в 1946 году Национально-де­мо­кра­тическая пар­тия (НДП) и Пар­тия не­за­ви­си­мо­сти, а так­же Пар­тия араб­ско­го со­циа­ли­сти­че­ско­го воз­ро­ж­де­ния (ПАСВ; Ба­ас), ре­гио­наль­ное от­де­ле­ние ко­то­рой бы­ло соз­да­но в Ираке в 1954 году. ФНЕ ус­та­но­вил кон­так­ты с под­поль­ной организаци­ей «Сво­бод­ные офи­це­ры», дей­ст­во­вав­шей в ар­мии с вес­ны 1956 года.

Рес­пуб­ли­кан­ский Ирак во 2-й половине XX - начале XXI веков.

14 июля 1958 года ко­ро­лев­ский ре­жим был сверг­нут в ре­зуль­та­те вос­ста­ния, под­ня­то­го ФНЕ и «Сво­бод­ны­ми офи­це­ра­ми», Ну­ри Са­ид и чле­ны ко­ро­лев­ской се­мьи уби­ты. К вла­сти при­шли ан­ти­мо­нар­хические кру­ги и во­ен­ные во гла­ве с бри­гад­ным генералом А.К. Ка­се­мом, вы­сту­пав­шие под ло­зун­га­ми ан­ти­им­пе­ри­а­ли­стической борь­бы и при­зы­вав­шие к со­ци­аль­но-эко­но­мическим пре­об­ра­зо­ва­ни­ям ле­во­го тол­ка по об­раз­цу про­во­див­ших­ся в Егип­те пра­ви­тель­ст­вом Г.А. На­се­ра. В 1958 году Ирак вы­шел из Арабской фе­де­ра­ции, был при­нят за­кон о зе­мель­ной ре­фор­ме, ог­ра­ни­чив­ший круп­ное зем­ле­вла­де­ние, ос­во­бож­де­ны по­ли­тические за­клю­чён­ные, ам­ни­сти­ро­ва­ны курд­ские пов­стан­цы, бо­ров­шие­ся про­тив ко­ро­лев­ской вла­сти. В мар­те 1959 года Ирак вы­шел из Ба­гдад­ско­го пак­та, в мае до­бил­ся вы­во­да со сво­ей тер­ри­то­рии британских войск и во­енных баз, в ию­не 1959 года по­ки­нул стер­лин­го­вый блок, а в декабре 1961 года специальным за­ко­ном экс­про­прии­ро­вал большую часть неф­те­нос­ных уча­ст­ков, на­хо­див­ших­ся в кон­цес­сии у «Iraq Petroleum Company». Пра­ви­тель­ст­во Ка­се­ма вы­дви­ну­ло про­грам­му промышленного раз­ви­тия Ирака, де­лая став­ку на раз­ви­тие неф­те­до­бы­чи и неф­те­пе­ре­ра­бот­ки, стро­ительной, пи­ще­вой и тек­стиль­ной от­рас­лей промышленности. Иракское ру­ко­во­д­ство рас­счи­ты­ва­ло на фи­нан­со­вое и тех­ническое со­дей­ст­вие СССР, с ко­то­рым в ию­ле 1958 года вос­ста­но­ви­ло ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния и за­клю­чи­ло ряд до­го­во­ров о тор­гов­ле, эко­но­мическом и куль­тур­ном со­труд­ни­че­ст­ве.

В 1958-1959 годах в ре­во­люционном ру­ко­во­дстве Ирака на­ча­лась внутренняя борь­ба, при­няв­шая осо­бен­но ост­рый ха­рак­тер по во­про­су о при­сое­ди­не­нии Ирака к Объ­е­ди­нён­ной Араб­ской Рес­пуб­ли­ке (ОАР). За вхо­ж­де­ние Ирака в ОАР вы­сту­па­ли пред­ста­ви­те­ли ПАСВ и груп­пи­ров­ка со­рат­ни­ка А.К. Ка­се­ма Абд ас-Са­лям Аре­фа. Сам Ка­сем не под­дер­жи­вал эту идею. Дес­та­би­ли­за­ции внут­ри­по­ли­тической об­ста­нов­ки спо­соб­ст­во­ва­ли ан­ти­пра­ви­тельственные за­го­во­ры и мя­те­жи, на ко­то­рые Ка­сем от­ве­тил ус­та­нов­ле­ни­ем лич­ной дик­та­ту­ры и раз­вёр­ты­ва­ни­ем мас­со­вых ре­прес­сий про­тив сво­их про­тив­ни­ков. В 1961 году си­ла­ми ар­мии бы­ло по­дав­ле­но вспых­нув­шее на се­ве­ре стра­ны вос­ста­ние кур­дов, тре­бо­вав­ших пре­дос­тав­ле­ния ав­то­но­мии. Стре­мясь ук­ре­пить свои по­зи­ции и кон­со­ли­ди­ро­вать об­ще­ст­во, вла­сти Ирака в мае - ию­не 1961 года вы­сту­пи­ли с пре­тен­зия­ми на тер­ри­то­рию Ку­вей­та, до­бив­ше­го­ся не­за­дол­го до это­го не­за­ви­си­мо­сти. Это при­ве­ло Ирак к кон­флик­ту с ря­дом арабских стран, но не ре­ши­ло внутренних про­блем. Рез­кое ухуд­ше­ние эко­но­мического по­ло­же­ния Ирака, рост цен и сни­же­ние жиз­нен­но­го уров­ня на­се­ле­ния вы­з­ва­ли мас­со­вое не­до­воль­ст­во, уме­ло ис­поль­зо­ван­ное баа­си­ста­ми и другими про­тив­ни­ка­ми су­ще­ст­вую­ще­го в Ираке ре­жи­ма. 8 февраля 1963 года Ка­сем был сверг­нут в ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та, под­го­тов­лен­но­го ар­ми­ей и коа­ли­ци­ей оп­по­зиционных пар­тий во гла­ве с ПАСВ. К вла­сти при­шёл Национальный со­вет ре­во­люционного ко­ман­до­ва­ния, ве­ду­щую роль в ко­то­ром иг­ра­ли ра­ди­каль­ные баа­си­сты. Пре­зи­ден­том стра­ны был про­воз­гла­шён Абд ас-Са­лям Ареф.

ПАСВ, на­хо­див­шая­ся у вла­сти в Ираке в феврале - но­ябре 1963 года, про­во­ди­ла не­по­сле­до­ва­тель­ную по­ли­ти­ку и в ито­ге ут­ра­ти­ла до­ве­рие сво­их со­юз­ни­ков - как сто­рон­ни­ков сбли­же­ния с ОАР, так и ком­му­ни­стов, про­тив ко­то­рых она раз­вер­ну­ла ре­прес­сии (это осложнило от­но­ше­ния Ирака с СССР и другими со­циа­ли­стическими стра­на­ми). Ле­том - осе­нью 1963 года эко­но­мическая си­туа­ция в Ираке рез­ко ос­лож­ни­лась, на­ча­лось «бег­ст­во ка­пи­та­ла». По­зи­ции пра­ви­тель­ст­ва ПАСВ окон­ча­тель­но по­дор­ва­ла не­удач­ная кам­па­ния иракской ар­мии про­тив курд­ских пов­стан­цев в ию­не - сентябре 1963 года. В этих ус­ло­ви­ях Ареф и его ок­ру­же­ние, за­ру­чив­шись под­держ­кой сто­рон­ни­ков сбли­же­ния с ОАР и зна­чительной час­ти офи­цер­ст­ва, 18 ноября 1963 года со­вер­ши­ли вер­ху­шеч­ный пе­ре­во­рот и от­стра­ни­ли баа­си­стов от вла­сти.

Но­вое пра­ви­тель­ст­во на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ло бан­ки и ряд круп­ных промышленных пред­при­ятий, 4 мая 1964 года при­ня­ло но­вую временную кон­сти­ту­цию. Бы­ли пред­при­ня­ты ша­ги по нор­ма­ли­за­ции от­но­ше­ний с СССР и уг­луб­ле­нию эко­но­мического и по­ли­тического со­труд­ни­че­ст­ва с ОАР. Од­на­ко в но­вом ру­ко­во­дстве не бы­ло един­ст­ва мне­ний по многим во­про­сам ре­фор­ми­ро­ва­ния иракской эко­но­ми­ки и об­щественно-по­ли­тической жиз­ни. Кон­фликт ме­ж­ду ок­ру­же­ни­ем Абд ас-Са­лям Аре­фа и сто­рон­ни­ка­ми вхо­ж­де­ния Ирака в ОАР, а так­же пред­при­ня­тая по­след­ни­ми по­пыт­ка государственного пе­ре­во­ро­та (15 сентября 1965 года) по­бу­ди­ли Аре­фа от­ка­зать­ся от со­труд­ни­че­ст­ва с ле­вы­ми си­ла­ми. Стре­мясь ос­ла­бить влия­ние на пра­ви­тель­ст­во во­енных кру­гов, Ареф на­зна­чил пре­мьер-ми­ни­ст­ром из­вест­но­го иракского юри­ста и ди­пло­ма­та А.Р. аль-Баз­за­за. Это по­зво­ли­ло на вре­мя ста­би­ли­зи­ро­вать об­ста­нов­ку в стра­не. Од­на­ко по­сле ги­бе­ли Аре­фа в авиа­ка­та­ст­ро­фе (апрель 1966 года) борь­ба за власть ме­ж­ду различными груп­пи­ров­ка­ми раз­вер­ну­лась с но­вой си­лой; к вла­сти при­шёл брат по­кой­но­го пре­зи­ден­та - Абд ар-Рах­ман Ареф.

Пе­ри­од 1966-1968 годов ха­рак­те­ри­зо­вал­ся час­ты­ми за­го­во­ра­ми и не­пре­рыв­ной сме­ной пра­ви­тельств. След­ст­ви­ем по­ли­тической не­ста­биль­но­сти ста­ло за­мед­ле­ние аг­рар­ной ре­фор­мы. От­сут­ст­вие ма­шин и обо­ру­до­ва­ния при­ве­ло к за­мет­но­му сни­же­нию сельскохозяйственного про­изводства; иракское ру­ко­во­дство бы­ло вы­ну­ж­де­но осу­ще­ст­в­лять за­куп­ки про­до­воль­ст­вия за ру­бе­жом (то­гда как ко­ро­лев­ский Ирак экс­пор­ти­ро­вал сельскохозяйственную про­дук­цию). За­мет­но воз­рос­ли во­енные рас­хо­ды, что ста­ло при­чи­ной воз­ник­но­ве­ния де­фи­ци­та государственного бюд­же­та (120 миллионов долларов в 1967/1968 фи­нан­со­вом го­ду). Внутренние труд­но­сти, усу­губ­лён­ные по­ра­же­ни­ем арабских стран в ара­бо-из­ра­иль­ской вой­не 1967 года, спо­соб­ст­во­ва­ли ак­ти­ви­за­ции оп­по­зиционных сил Ирака (главным образом баа­си­стов), уви­дев­ших воз­мож­ность воз­вра­ще­ния к вла­сти. Вес­ной 1968 года ПАСВ и другие оп­по­зиционные пар­тии по­тре­бо­ва­ли от Абд ар-Рах­ман Аре­фа сфор­ми­ро­вать коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во и про­вес­ти вы­бо­ры в Национальное со­б­ра­ние Ирака с со­блю­де­ни­ем кон­сти­туционных норм. От­каз Абд ар-Рах­ман Аре­фа вы­пол­нить это тре­бо­ва­ние вы­звал оче­ред­ной по­ли­тический кри­зис. 17 июля 1968 года баа­си­сты, опи­ра­ясь на сто­рон­ни­ков в сре­де во­ен­ных, сме­сти­ли его с за­ни­мае­мо­го по­ста.

Пре­зи­ден­том стра­ны и гла­вой но­во­го ор­га­на вла­сти - Со­ве­та ре­во­люционного ко­ман­до­ва­ния (СРК) - стал ге­не­раль­ный сек­ре­тарь иракского от­де­ле­ния ПАСВ А.Х. аль-Бакр, его за­мес­ти­те­лем - вид­ный дея­тель пар­тии С. Ху­сейн. Баа­си­сты пред­при­ня­ли энер­гич­ные ме­ры, на­прав­лен­ные на ста­би­ли­за­цию по­ло­же­ния в стра­не и за­вое­ва­ние до­ве­рия ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния. Был ук­ре­п­лён государственный сек­тор эко­но­ми­ки. К 1970 году в нём бы­ло со­сре­до­то­че­но 56% ка­пи­та­ла, про­из­во­ди­лось 75% промышленной про­дук­ции. В 1969-1972 годам про­дол­же­на аг­рар­ная ре­фор­ма (сни­же­ны раз­ме­ры круп­ной зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти, зна­чительное чис­ло зе­мель­ных уча­ст­ков пе­ре­да­но в бес­сроч­ное и бес­плат­ное поль­зо­ва­ние). К 1972 году около 50% кре­сть­ян Ирака по­лу­чи­ли зем­лю на пра­вах соб­ст­вен­но­сти или га­ран­ти­ро­ван­ной государственной арен­ды.

Иракские вла­сти на­ча­ли фор­си­ро­ван­ную на­цио­на­ли­за­цию иму­ще­ст­ва иностранных неф­те­до­бы­ваю­щих ком­па­ний и об­ра­ти­лись к СССР с прось­бой ока­зать со­дей­ст­вие в соз­да­нии национальной неф­тя­ной промышленности. 9 апреля 1972 года советское пра­ви­тель­ст­во за­клю­чи­ло с Ираком До­го­вор о друж­бе и со­труд­ни­че­ст­ве, ко­то­рый пре­ду­смат­ри­вал раз­ви­тие свя­зей в по­ли­тической, эко­но­мической и куль­тур­ной сфе­рах. При советской под­держ­ке на­ча­лась раз­ра­бот­ка но­вых неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний; к 1975 году на­цио­на­ли­за­ция неф­тя­ной от­рас­ли Ирака бы­ла за­вер­ше­на. Од­но­вре­мен­но ПАСВ рас­ши­ри­ла со­труд­ни­че­ст­во с ле­вы­ми си­ла­ми Ирака и в ию­ле 1973 года уч­ре­ди­ла совместно с ИКП Про­грес­сив­ный национально-пат­рио­тический фронт Ирака (ПНПФ). В его рам­ках баа­си­ст­ское ру­ко­во­дство ин­тег­ри­ро­ва­ло во вла­ст­ные струк­ту­ры ряд ле­вых пар­тий и курд­ское дви­же­ние Ре­во­люционная пар­тия Кур­ди­ста­на, чем уси­ли­ло внут­ри­по­ли­тические по­зи­ции сво­его ре­жи­ма.

Курд­ский во­прос ос­та­вал­ся в Ираке в 1970-х годов важ­ней­шей внут­ри­по­ли­тической про­бле­мой. Его не­ре­шён­ность ста­ви­ла под уг­ро­зу осу­ще­ст­в­ле­ние на­ме­чен­ных ПАСВ со­ци­аль­но-эко­но­мических пре­об­ра­зо­ва­ний. В мар­те 1970 году Ба­гдад дос­тиг временного со­гла­ше­ния с курд­ской оп­по­зи­ци­ей [главным образом с Де­мо­кра­ти­че­ской пар­ти­ей Кур­ди­ста­на (ДПК)], по­обе­щав пре­дос­та­вить кур­дам ав­то­но­мию, при­знать курд­ский язык вто­рым го­су­дар­ст­вен­ным и вы­де­лить круп­ные сред­ст­ва на раз­ви­тие северных ре­гио­нов стра­ны. Од­на­ко тре­бо­ва­ния кур­дов не бы­ли вы­пол­не­ны пол­но­стью. В соз­дан­ный иракским пра­ви­тель­ст­вом 11 марта 1974 Курд­ский ав­то­ном­ный район (КАР) с цен­тром в городе Эр­биль не бы­ли вклю­чены бо­га­тые неф­тью рай­о­ны Ха­на­ки­на и Кир­ку­ка, на­се­лён­ные пре­имущественно кур­да­ми. ДПК, не­до­воль­ная гра­ни­ца­ми ав­то­но­мии, от­ка­за­лась от со­труд­ни­че­ст­ва с Ба­гда­дом и в апреле 1974 года раз­вер­ну­ла бое­вые дей­ст­вия на се­ве­ре стра­ны. Курд­ские пов­стан­цы поль­зо­ва­лись во­енной и по­ли­тической под­держ­кой Ира­на. Стре­мясь ли­шить кур­дов по­мо­щи из­вне, баа­си­сты взя­ли курс на уре­гу­ли­ро­ва­ние от­но­ше­ний с Те­ге­ра­ном. В мар­те 1975 года, в хо­де сес­сии ОПЕК в Ал­жи­ре, Иран и Ирак дос­тиг­ли со­гла­ше­ния о гра­ни­цах и доб­ро­со­сед­ских от­но­ше­ни­ях. Ирак по­шёл на­встре­чу по­же­ла­ни­ям Те­ге­ра­на в во­про­се о спор­ном уча­ст­ке гра­ни­цы по реке Шатт-эль-Араб; со сво­ей сто­ро­ны, шах­ский ре­жим пре­кра­тил по­мощь курд­ским по­в­стан­цам и от­ка­зал­ся от вме­ша­тель­ст­ва во внутренние де­ла Ирка Уже в мае 1975 года курд­ское со­про­тив­ле­ние бы­ло жес­то­ко по­дав­ле­но, а КАР взят под кон­троль ар­мии и спец­служб Ира­ка.

Рост цен на нефть в 1970-х годах (осо­бен­но по­сле ара­бо-из­ра­иль­ской вой­ны 1973 года) обес­пе­чил по­сто­ян­ный при­ток средств в бюд­жет Ирака и дал иракскому ру­ко­во­дству воз­мож­ность фи­нан­си­ро­вать круп­но­мас­штаб­ные эко­но­мические про­ек­ты. В рам­ках вы­пол­не­ния пя­ти­лет­не­го пла­на 1976-1980 годов строи­лись пло­ти­ны, со­ору­жа­лись во­до­хра­ни­ли­ща и ир­ри­гационные сис­те­мы на ре­ках Тигр, Ев­фрат, Боль­шой Заб и Ма­лый Заб. При тех­ническом со­дей­ст­вии СССР и при уча­стии ква­ли­фи­цированных арабских спе­циа­ли­стов (па­ле­стин­цев, егип­тян, ли­ван­цев) бы­ла про­ве­де­на ре­кон­ст­рук­ция неф­тя­ной от­рас­ли. Ирак был од­ним из клю­че­вых арабских парт­нё­ров СССР в тор­го­во-эко­но­мической сфе­ре. Советские спе­циа­ли­сты ока­зы­ва­ли со­дей­ст­вие в обу­ст­рой­ст­ве неф­те­про­мыс­ла «Северный Ру­май­ла» на юге Ирака, строи­тель­ст­ве га­зо­про­во­да Эн-На­си­рия - Ба­гдад, ТЭС «Юси­фия». Многие иракские спе­циа­ли­сты-неф­тя­ни­ки по­лу­чи­ли об­ра­зо­ва­ние в ву­зах СССР. Министерство неф­тя­ной промышленности СССР раз­ра­бо­та­ло про­грам­мы ком­плекс­но­го раз­ви­тия ре­сурс­но-сырь­е­вой ба­зы Ирака. В 1987 году был за­клю­чён круп­ный кон­тракт на ос­вое­ние ме­сто­ро­ж­де­ния «Западная Кур­на-1» и на­ча­ты ра­бо­ты по его реа­ли­за­ции. Го­до­вой то­ва­ро­обо­рот СССР и Ирака в 1989 году со­ста­вил около 2 миллиардов долларов.

До­хо­ды от экс­пор­та неф­ти по­зво­ли­ли ПАСВ про­во­дить в 1970-е годы ак­тив­ную со­ци­аль­ную по­ли­ти­ку. Упор де­лал­ся на раз­ви­тие здра­во­охра­не­ния и сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, строи­тель­ст­во жи­лья. К концу 1980-х годов 87% ирак­цев снаб­жа­лись чис­той пить­е­вой во­дой, 93% име­ли дос­туп к медицинскому об­слу­жи­ва­нию, 100% иракских де­тей по­се­ща­ли на­чаль­ную и около 60% - сред­нюю шко­лу. Гра­мот­ность на­се­ле­ния воз­рос­ла с 15% (1958 год) до 90% (1990 год). Чис­лен­ность на­се­ле­ния Ирака в 1958-1983 годы уве­ли­чи­лась с 7 до 14 миллионов человек, до­ля городского на­се­ле­ния - с 37 до 75%.

Подъ­ём жиз­нен­но­го уров­ня ирак­цев и внут­ри­по­ли­тическая ста­би­ли­за­ция со­че­та­лись с кон­со­ли­да­ци­ей пар­тий­но-по­ли­тической сис­те­мы стра­ны и ус­та­нов­ле­ни­ем фак­тической дик­та­ту­ры ПАСВ. С середины 1970-х годов баа­си­сты кон­тро­ли­ро­ва­ли боль­шин­ст­во об­щественных и по­ли­тических ор­га­ни­за­ций стра­ны. Ук­ре­пив со­ци­аль­ную ба­зу ре­жи­ма, ПАСВ по­сте­пен­но из­ба­ви­лась от сво­их по­пут­чи­ков по ПНПФ. Этот про­цесс стал осо­бен­но за­ме­тен по­сле то­го, как в 1974 году за­бо­лев­ше­го А.Х. аль-Ба­кра сме­нил С. Ху­сейн (в ию­ле 1979 года он стал ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём ре­гио­наль­но­го ру­ко­во­дства ПАСВ, председателем СРК, пре­зи­ден­том и пре­мь­ер-министром Ирака). Ам­би­ци­оз­ный и энер­гич­ный ру­ко­во­ди­тель, С. Ху­сейн за несколько лет ус­та­но­вил ре­жим аб­со­лют­ной лич­ной вла­сти. Кри­ти­ка ав­то­ри­та­риз­ма ПАСВ со сто­ро­ны ИКП при­ве­ла в конце 1970-х годов к обо­ст­ре­нию от­но­ше­ний ме­ж­ду дву­мя пар­тия­ми. Мас­со­вые аре­сты и фи­зические рас­пра­вы вы­ну­ди­ли многих по­ли­тических дея­телей Ирака уй­ти в под­по­лье или эмиг­ри­ро­вать. С 1976 года про­во­ди­лась ус­ко­рен­ная (час­то при­ну­ди­тель­ная) «ба­а­си­за­ция» иракского об­ще­ст­ва (ес­ли в 1968 году иракское от­деле­ние ПАСВ на­счи­ты­ва­ло не бо­лее 5 тысяч чле­нов, то к 1979 году уже около 800 тысяч ирак­цев бы­ли чле­на­ми пар­тии). В са­мой ПАСВ на про­тя­же­нии 1970-1980-х годов про­во­ди­лись сис­те­ма­тические кад­ро­вые чи­ст­ки и кам­па­нии по пре­сле­до­ва­нию ина­ко­мыс­лия. С середины 1970-х годов бы­ли фак­ти­че­ски ли­к­ви­ди­ро­ва­ны ос­но­вы са­мо­управ­ле­ния КАР; си­ла­ми войск и по­ли­ции кур­ды на­силь­ст­вен­но пе­ре­се­ля­лись с гор на рав­ни­ны.

В пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва С. Ху­сей­на осо­бое раз­ви­тие по­лу­чи­ли ре­прес­сив­но-ка­ра­тель­ные служ­бы Ирака, при­зван­ные кон­тро­ли­ро­вать как по­ве­де­ние на­се­ле­ния, так и друг дру­га. На вер­ши­не пи­ра­ми­ды струк­тур государственного, пар­тий­но­го ап­па­ра­та, ар­мии и спец­служб на­хо­ди­лась лич­ная гвар­дия С. Ху­сей­на, на­бран­ная из его зем­ля­ков-тик­рит­цев. Эт­но­ре­ли­ги­оз­ной опо­рой ре­жи­ма яв­ля­лись ара­бо-сун­нит­ские кла­ны Мо­су­ла, Ба­гда­да и об­лас­тей в среднем те­че­нии Ев­фра­та, ко­то­рые про­ти­во­пос­тав­ля­лись кур­дам на се­ве­ре и ара­бам-шии­там на юге стра­ны.

С середины 1970-х годов ру­ко­во­дство Ирака по­сте­пен­но взя­ло курс на ди­вер­си­фи­ка­цию эко­но­мических и по­ли­тических парт­нё­ров на меж­ду­народной аре­не. Не­од­но­знач­но скла­ды­ва­лись от­но­ше­ния Ирака с его ближ­не­во­сточ­ны­ми со­се­дя­ми. Ес­ли в хо­де ара­бо-из­ра­иль­ской вой­ны 1973 года Ирак ак­тив­но под­дер­жи­вал Си­рию (пла­ни­ро­ва­лось да­же соз­да­ние сою­за двух стран), то в конце 1970-х годов от­но­ше­ния ме­ж­ду дву­мя баа­си­ст­ски­ми ре­жи­ма­ми раз­ви­ва­лись под зна­ком со­пер­ни­че­ст­ва и пре­тен­зий на ли­дер­ст­во в ре­гио­не. Иракское ру­ко­вод­ство осу­ди­ло Кэмп-Дэ­вид­ские со­гла­ше­ния и твёр­до вы­сту­пи­ло с ан­ти­еги­пет­ских по­зи­ций в Ли­ге арабских го­су­дарств (ЛАГ), сыг­рав важ­ную роль в изо­ля­ции са­да­тов­ско­го Егип­та в арабском ми­ре. Ба­гдад по­сле­до­ва­тель­но вы­сту­пал про­тив иранского влия­ния в зо­не Пер­сид­ско­го залива. В 1976 году С. Ху­сейн ка­те­го­ри­че­ски от­кло­нил пред­ло­же­ние ша­ха за­клю­чить пакт о кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти в зо­не за­ли­ва под эги­дой Ира­на. По­сле по­бе­ды Ис­лам­ской ре­во­лю­ции в Ира­не 1979 года от­но­ше­ния ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми рез­ко ухуд­ши­лись: ис­лам­ский рес­пуб­ли­кан­ский ре­жим так же, как и шах­ский, под­дер­жал стрем­ле­ние иракских кур­дов к ав­то­но­мии; «экс­порт ис­лам­ской ре­во­лю­ции» Те­ге­ра­ном при­нял фор­му под­рыв­ной дея­тель­но­сти в сре­де иракских шии­тов. В от­вет 17 сентября 1980 года ру­ко­во­д­ство Ирака де­нон­си­ро­ва­ло со­гла­ше­ние о гра­ни­цах 1975 года и вновь по­ста­ви­ло во­прос о про­хо­ж­де­нии гра­ни­цы по реке Шатт-эль-Араб и ста­тусе иранского ос­та­на Ху­зе­стан, на­се­лён­но­го ара­ба­ми. 22 сентября 1980 по­гра­нич­ные кон­флик­ты пе­ре­рос­ли в ира­но-ирак­скую вой­ну 1980-1988 годов. В хо­де неё сто­ро­ны по­те­ря­ли уби­ты­ми и ра­не­ны­ми около 1,5 миллионов чел. Был пол­но­стью раз­ру­шен хо­зяйственный ком­плекс приф­рон­то­вой зо­ны, раз­ли­вы неф­ти (при ве­де­нии «тан­кер­ной вой­ны» и в ре­зуль­та­те вза­им­ных бом­бар­ди­ро­вок неф­те­про­мы­слов) на­нес­ли зна­чительный ущерб ок­ру­жаю­щей сре­де. Вы­сту­пив в ро­ли за­щит­ни­ка арабских стран Пер­сид­ско­го залива от Ира­на, Ирак по­лу­чал от них круп­ные зай­мы, бес­плат­ные по­став­ки сы­рья и про­до­воль­ст­вия. Во­енную под­держ­ку Ба­гда­ду ока­за­ли так­же США, за­ин­те­ре­со­ван­ные во вза­им­ном ос­лаб­ле­нии двух наи­бо­лее опас­ных для Из­раи­ля му­сульманских го­су­дарств, СССР, стре­мив­ший­ся к со­кра­ще­нию иранской по­мо­щи афганским мо­д­жа­хе­дам, а так­же Фран­ция и Ки­тай.

К мо­мен­ту пре­кра­ще­ния бое­вых дей­ст­вий (20 августа 1988 года) эко­но­ми­ка Ирака бы­ла за­мет­но ис­то­ще­на. Хо­тя иракский во­енный по­тен­ци­ал к концу 1980-х годов был в це­лом вос­ста­нов­лен, бре­мя рас­хо­дов на за­куп­ку воо­ру­же­ний и ук­ре­п­ле­ние ВПК ока­за­лось не­по­силь­ным для государственного бюд­же­та. Иракскому пра­ви­тель­ст­ву не хва­та­ло средств на об­слу­жи­ва­ние государственного дол­га и вос­ста­нов­ле­ние по­стра­дав­шей в хо­де во­енных дей­ст­вий хо­зяйственной ин­фра­струк­ту­ры. В по­ис­ках вы­хо­да из ту­пи­ка С. Ху­сейн по­шёл на обо­ст­ре­ние от­но­ше­ний с Ку­вей­том (на его тер­ри­то­рию Ирак пре­тен­до­вал со 2-й половины XIX века), ис­поль­зо­вав в ка­че­ст­ве пред­ло­га па­де­ние цен на нефть, вы­зван­ное эко­но­мической по­ли­ти­кой Ку­вей­та и ОАЭ. Про­да­жа эти­ми стра­на­ми уг­ле­во­до­ро­дов сверх кво­ты ОПЕК бы­ла объ­яв­ле­на иракским ру­ко­во­дством «эко­но­мич. аг­рес­си­ей» про­тив Ирака с це­лью за­труд­нить по­сле­во­ен­ное вос­ста­нов­ле­ние его хо­зяй­ст­ва. В ию­ле 1990 года иракское ру­ко­во­дство по­тре­бо­ва­ло от Ку­вей­та ком­пен­са­ции «по­терь» (2,4 миллиарда долларов) за яко­бы не­за­кон­ную до­бы­чу неф­ти из при­гра­нич­но­го ме­сто­ро­ж­де­ния. Кро­ме то­го, Ирак на­стаи­вал на спи­са­нии сво­ей за­дол­жен­но­сти Ку­вей­ту по зай­мам, по­лу­чен­ным в хо­де ира­но-иракской вой­ны (около 17 миллиардов долларов), а так­же на ус­туп­ке или сда­че ему в арен­ду стра­те­ги­че­ски важ­ных остро­вов Вар­ба и Бу­би­ян в Пер­сид­ском заливе. По­сле от­ка­за пра­ви­тель­ст­ва Ку­вей­та вы­пол­нить тре­бо­ва­ния иракские вой­ска 2 августа 1990 года ок­ку­пи­ро­ва­ли тер­ри­то­рию этой стра­ны. Ан­нек­сия Ку­вей­та (был объ­яв­лен про­вин­ци­ей Ирака) ста­ла при­чи­ной Ку­вейт­ско­го кри­зи­са 1990-1991 годов. Для ад­ми­ни­ст­ра­ции США, опа­сав­шей­ся пре­вра­ще­ния Ирака в силь­ней­шую ре­гио­наль­ную дер­жа­ву и стре­мив­шей­ся к ус­та­нов­ле­нию кон­тро­ля над иракской неф­тью, аван­тю­ри­стическая по­ли­ти­ка С. Ху­сей­на да­ла удоб­ный по­вод для ре­ше­ния «иракского во­про­са». В январе - феврале 1991 года в ре­зуль­та­те опе­ра­ции «Бу­ря в пус­ты­не» США и их со­юз­ни­ки на­нес­ли пора­же­ние иракской ар­мии и из­гна­ли её из Ку­вей­та; ра­кет­но-бом­бо­вые уда­ры сил ан­ти­ирак­ской коа­ли­ции при­ве­ли к раз­ру­ше­нию важ­ных хо­зяйственных объ­ек­тов на тер­ри­то­рии Ирака и мно­го­численным жерт­вам сре­ди мир­но­го на­се­ле­ния. В апреле 1991 года Со­вет Безо­пас­но­сти ООН при­нял ре­зо­лю­ции № 686 и 687 об ус­ло­ви­ях пе­ре­ми­рия и об­щих па­ра­мет­рах уре­гу­ли­ро­ва­ния Ку­вейт­ско­го кри­зи­са, со­дер­жав­шие в том числе тре­бо­ва­ние к Ираку ли­к­ви­ди­ро­вать имею­щие­ся у не­го ору­жие мас­со­во­го по­ра­же­ния и сред­ст­ва его дос­тав­ки. Ирак офи­ци­аль­но объ­явил о при­зна­нии этих ре­зо­лю­ций и от­ме­не всех ре­ше­ний, при­ня­тых в от­но­ше­нии Ку­вей­та по­сле 2 августа 1990 года.

В ре­зуль­та­те Ку­вейт­ско­го кри­зи­са в советско-иракских от­но­ше­ни­ях на­ме­тил­ся спад. СССР осу­дил иракскую ан­нек­сию Ку­вей­та, при­сое­ди­нил­ся к ме­ж­ду­народным тор­го­во-эко­но­мическим санк­ци­ям про­тив Ирака, вве­дён­ным ООН в 1991 году. В свя­зи с на­ча­лом санк­ций бы­ли при­ос­та­нов­ле­ны ра­бо­ты по про­ек­ту «Западная Кур­на-1». В даль­ней­шем энер­ге­тические про­бле­мы об­су­ж­да­лись в российско-иракской ко­мис­сии по тор­гов­ле, эко­но­мическому и на­учно-тех­ническому со­труд­ни­че­ст­ву. 25 апреля 1995 года в Ба­гда­де бы­ло под­пи­са­но российско-иракское меж­пра­ви­тельственное со­гла­ше­ние о со­труд­ни­че­ст­ве в со­ору­же­нии объ­ек­тов неф­тя­ной и га­зо­вой про­мыш­лен­но­сти.

Бо­лее 40 российских ком­па­ний уча­ст­во­ва­ли в про­грам­ме «Нефть в об­мен на про­до­воль­ст­вие», ко­то­рая в 1996-2003 годах по­зво­ли­ла Ираку про­да­вать нефть для удов­ле­тво­ре­ния гу­ма­ни­тар­ных нужд на­се­ле­ния. В Ираке бы­ли по­став­ле­ны обо­ру­до­ва­ние и тру­бы на сум­му свыше 250 миллионов долларов; все­го же Рос­сия по­ста­ви­ла в Ирак гу­ма­ни­тар­ных то­ва­ров на сум­му около 2,8 миллиардов долларов. В 1997 году Министерство неф­ти Ирака и российские ком­па­нии «Лу­койл», «За­ру­беж­нефть» и «Ма­ши­но­им­порт» за­клю­чи­ли кон­тракт на осу­ще­ст­в­ле­ние про­ек­та «Западная Кур­на-2». Ряд российских ком­па­ний под­пи­са­ли кон­трак­ты на уча­стие в раз­ви­тии объ­ек­тов элек­тро­энер­ге­ти­ки, в том числе ТЭС «На­си­рия», «Хар­та», «Над­жи­бия», на во­зоб­нов­ле­ние строи­тель­ст­ва круп­ней­шей иракской ТЭС «Юси­фия». Од­на­ко пристyпить к реа­ли­за­ции этих про­ек­тов или про­дол­жить вы­пол­не­ние ра­бот по ним российская сто­ро­на не смог­ла из-за не­воз­мож­но­сти вес­ти пол­но­мас­штаб­ную эко­но­мическую дея­тель­ность в ус­ло­ви­ях ме­ж­ду­народных санк­ций.

При­ме­не­ние санк­ций ООН и их ре­зуль­та­ты (об­ни­ща­ние на­се­ле­ния, эпи­де­мии, раз­ру­ха и го­лод) за­бло­ки­ро­ва­ли по­пыт­ки иракского ру­ко­во­дства са­мо­стоя­тель­но вос­ста­но­вить эко­но­ми­ку и обу­сло­ви­ли час­тич­ную дес­та­би­ли­за­цию баа­си­ст­ско­го ре­жи­ма в Ираке. Про­дол­же­ние ре­прес­сив­ной по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии кур­дов при­ве­ло в 1990-х годах к фак­тическому вы­хо­ду северных рай­онов Ирака из-под вла­сти Ба­гда­да. К началу XXI века КАР кон­тро­ли­ро­вал­ся курд­ски­ми воо­ружёнными фор­ми­ро­ва­ния­ми, а в Южном Ира­ке ши­ит­ские от­ря­ды ве­ли пар­ти­зан­скую вой­ну. Тем не ме­нее баа­си­ст­ские вла­сти, при­бе­гая к во­енной си­ле, со­хра­ня­ли кон­троль над центральными рай­она­ми стра­ны. Ре­жим С. Ху­сей­на де­мон­ст­ри­ро­вал зна­чительную ус­той­чи­вость и жиз­не­спо­соб­ность. По­пыт­ки иракской пар­тий­но-по­ли­тической оп­по­зи­ции (ли­бе­ра­лов, ис­лам­ских ра­ди­ка­лов, ком­му­ни­стов и др.), ос­лаб­лен­ной ре­прес­сия­ми, бро­сить вы­зов вла­сти ПАСВ ус­пе­ха не име­ли.

На про­тя­же­нии 1990-х - начала 2000-х годов ад­ми­ни­ст­ра­ция США пе­рио­ди­че­ски вы­дви­га­ла об­ви­не­ния в ад­рес иракского ру­ко­вод­ства от­но­си­тель­но раз­ра­бот­ки в стра­не ядер­но­го, хи­мического, бак­те­рио­ло­гического ору­жия. В 1991-1998 годах экс­пер­ты Специальной ко­мис­сии ООН (ЮНСКОМ) и МАГАТЭ про­ве­ли зна­чительную по­ис­ко­вую и ин­спек­ци­он­ную ра­бо­ту с це­лью ин­вен­та­ри­за­ции и унич­то­же­ния иракского по­тен­циа­ла ору­жия мас­со­во­го по­ра­же­ния. При ин­спек­ти­ро­ва­нии объ­ек­тов на тер­ри­то­рии Ирака ме­ж­ду иракским ру­ко­во­дством и стра­на­ми За­па­да не­од­но­крат­но воз­ни­ка­ли «кри­зи­сы до­ве­рия», ста­вив­шие Ирак на грань вой­ны с США. В хо­де од­но­го из них (16-20 декабря 1998 года) ВВС США и Ве­ли­ко­бри­та­нии на­нес­ли по Ираку ра­кет­но-бом­бо­вые уда­ры, в от­вет на ко­то­рые иракские вла­сти при­ос­та­но­ви­ли со­труд­ни­че­ст­во с ООН (во­зоб­нов­ле­но в конце 2002 года).

Российское ру­ко­во­дство, стре­мясь к уре­гу­ли­ро­ва­нию по­след­ст­вий Ку­вейт­ско­го кри­зи­са, на­ла­ди­ло по­сто­ян­ный кон­такт с вла­стя­ми Ирака. В 1994-2002 годах Мо­ск­ву не­од­но­крат­но по­се­щал с официальными ви­зи­та­ми ви­це-пре­мьер Ира­ка Т. Азиз. В но­ябре 1994 года, бла­го­да­ря по­сред­ническим уси­ли­ям Рос­сии и ря­да других стран в ООН, Ирак при­знал су­ве­ре­ни­тет и гра­ни­цы Ку­вей­та. Рос­сия пы­та­лась пре­дот­вра­тить анг­ло-американскую во­енную ак­цию в Ираке в 1998 году.

Не­смот­ря на уси­лия ООН, соз­дав­шей ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вую ос­но­ву для кон­тро­ля над ра­зо­ру­же­ни­ем Ирака, ру­ко­во­д­ство США и Ве­ли­ко­бри­та­нии вос­поль­зо­ва­лось от­ка­зом иракского пра­ви­тель­ст­ва от со­труд­ни­че­ст­ва для си­ло­во­го сме­ще­ния ре­жи­ма С. Ху­сей­на. 20 марта 2003 года американские и британские ар­мии вторг­лись в Ирак (так называема опе­ра­ция «Сво­бо­да Ира­ка»). Со­про­тив­ле­ние иракских войск бы­ло не­про­дол­жи­тель­ным; 9 апреля 2003 года коа­лиционные си­лы взя­ли Ба­гдад. С мая 2003 года по июнь 2004 года управ­ле­ние ок­ку­пированной тер­ри­то­ри­ей Ирака осу­ще­ст­в­ля­ла Временная коа­лиционная власть (ВКВ). В этот пе­ри­од в со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ния­ми ООН на тер­ри­то­рии Ирака так­же дей­ст­во­ва­ла ло­яль­ная ок­ку­пационным си­лам иракская ад­ми­ни­ст­ра­ция (Временный управ­ляю­щий со­вет и пе­ре­ход­ное пра­ви­тель­ст­во). 28 июня 2004 года вла­ст­ные пол­но­мо­чия бы­ли пе­ре­да­ны от анг­ло-американской ВКВ Времеменному пра­ви­тель­ст­ву Ирака во гла­ве с А. Ала­ви. 30 января 2005 года со­стоя­лись вы­бо­ры в Пе­ре­ход­ную национальную ас­самб­лею (ПНА); по их ре­зуль­та­там был сфор­ми­ро­ван Пре­зи­дент­ский со­вет под пред­се­да­тель­ст­вом Дж. Та­ла­ба­ни и двух его за­мес­ти­те­лей. Все по­сле­во­ен­ные иракские ор­га­ны вла­сти име­ют слож­ный коа­лиционный со­став и фор­ми­ру­ют­ся на ба­зе так называемого па­кет­но­го со­гла­ше­ния ме­ж­ду ли­де­ра­ми основных эт­но­кон­фес­сио­наль­ных групп стра­ны при пре­об­ла­да­нии кур­дов и зна­чительном пред­ста­ви­тель­ст­ве шии­тов (сун­ни­ты бой­ко­ти­ро­ва­ли вы­бо­ры ПНА). По­ли­тический про­цесс, на­прав­лен­ный на вос­ста­нов­ле­ние национальных ор­га­нов управ­ле­ния, по­лу­чил раз­ви­тие в конце 2005 года, ко­гда на ре­фе­рен­ду­ме бы­ла одоб­ре­на по­сто­ян­ная Кон­сти­ту­ция Ирака (15 октября 2005 года) и со­стоя­лись вы­бо­ры пар­ла­мен­та (15 декабря 2005 года).

Фор­маль­ное воз­вра­ще­ние вла­ст­ных пол­но­мо­чий иракскому пра­ви­тель­ст­ву в ию­не 2004 года и раз­вёр­ты­ва­ние по­ли­тического про­цес­са, од­на­ко, не спо­соб­ст­во­ва­ли дос­ти­же­нию внутреннего ми­ра в Ираке и улуч­ше­нию его эко­но­мического по­ло­же­ния. Иракская го­су­дар­ст­вен­ность на­хо­дит­ся в со­стоя­нии рас­па­да. С но­ября 2004 на всей тер­ри­то­рии Ирака, кро­ме КАР, дей­ст­ву­ет чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние. В стра­не идёт пол­но­мас­штаб­ная гражданская вой­на. Её ха­рак­те­ри­зу­ют ожес­то­чён­ное про­ти­во­стоя­ние сун­нит­ских и ши­ит­ских во­енно-по­ли­тических груп­пи­ро­вок и не­кон­тро­ли­руе­мая тер­ро­ри­стическая ак­тив­ность, на­прав­лен­ная про­тив мно­го­на­цио­наль­ных сил (главным образом во­ен­но­слу­жа­щих США), а так­же ра­бот­ни­ков вновь соз­да­вае­мых ор­га­нов государственного управ­ле­ния, национальной по­ли­ции и спец­служб. Про­цес­сы над С. Ху­сей­ном и его бли­жай­ши­ми со­рат­ни­ка­ми и их казнь лишь об­остри­ли об­ста­нов­ку в стра­не, вы­зва­ли но­вую вол­ну тер­ро­ри­стических ак­тов.

Ме­ж­ду­народные эко­но­мические санк­ции 1990-2002 годов и ак­тив­ные бое­вые дей­ст­вия при­ве­ли в начале XXI века к раз­ру­ше­нию со­ци­аль­но-эко­но­мической ин­фра­струк­ту­ры Ирака Промышленность стра­ны поч­ти пол­но­стью вы­ве­де­на из строя; не­смот­ря на уси­лия иракского пра­ви­тель­ст­ва, неф­те­до­бы­ча не дос­ти­га­ет до­во­ен­но­го уров­ня. Серь­ёз­но по­стра­да­ли сельское хозяйство и сфе­ра ус­луг. В 2003-2006 годах от­ме­ча­лись по­сто­ян­ные пе­ре­бои в снаб­же­нии на­се­ле­ния пить­е­вой во­дой и элек­тро­энер­ги­ей; в стра­не не хва­та­ет про­до­воль­ст­вия и ме­ди­ка­мен­тов, вы­рос­ла без­ра­бо­ти­ца.

Анг­ло-американское втор­же­ние в Ирак при­чи­нило серь­ёз­ный ущерб российским ком­па­ни­ям, имев­шим в Ираке де­ло­вые ин­те­ре­сы. Стра­ну бы­ли вы­ну­ж­де­ны по­ки­нуть российские ин­же­не­ры и строи­те­ли; при­ос­та­нов­ле­но вы­пол­не­ние кон­трак­тов на по­став­ку российских ма­те­риа­лов и обо­ру­до­ва­ния. По­сле сня­тия санк­ций ООН (2003 год) США и Ве­ли­ко­бри­та­ния, стре­мя­щие­ся за­нять пре­об­ла­даю­щие по­зи­ции в эко­но­ми­ке по­сле­во­ен­но­го Ирака, скло­ни­ли но­вое иракское ру­ко­во­дство к пе­ре­смот­ру со­гла­ше­ний в неф­тя­ной сфе­ре, за­клю­чён­ных преж­ним пра­ви­тель­ст­вом с иностранными (в том числе рос­сий­ски­ми) ком­па­ния­ми.

Дополнительная литература:

Le Strange G. Baghdad during the Abba­sid Califate. Oxf., 1900;

Longrigg S. H. Four centuries of modern Iraq. Oxf., 1925;

аль-Ха­са­ни, Абд ар-Раз­зак. Та­рих аль-ви­за­рат аль-ира­кийя. Си­дон, 1953–1963. Т. 1–10 (на араб. яз.);

Мир­ский Г. И. Ирак в смут­ное вре­мя. 1930–1941. М., 1961;

Мен­те­ша­шви­ли А. М. Ирак в го­ды анг­лий­ско­го ман­да­та. М., 1969;

Фед­чен­ко А. Ф. Ирак в борь­бе за не­за­ви­си­мость (1917–1969). М., 1970;

Пак П. М. Ирак: ис­то­рия и со­вре­мен­ность. М., 1981;

Gha­reeb E. The Kurdish question in Iraq. Sy­ra­cuse, 1981;

Ллойд С. Ар­хео­ло­гия Ме­со­по­та­мии. М., 1984;

Оп­пен­хейм А. Древ­няя Ме­со­по­та­мия. Порт­рет по­гиб­шей ци­ви­ли­за­ции. 2-е изд. М., 1990;

Nakash Y. The Shi‘is of Iraq. Prin­ce­ton, 1994;

Haj S. The making of Iraq, 1900–1963: capital, power and ideology. Alba­ny, 1997;

Ис­то­рия Кур­ди­ста­на. М., 1999; Pollock S. An­cient Me­so­po­ta­mia. Camb., 1999;

Fa­rouk-Slu­glett M., Sluglett P. Iraq since 1958: from re­volution to dictatorship. [3rd ed.]. L., 2001;

Ко­ва­лев А. А. Ме­со­по­та­мия до Сар­го­на Ак­кад­ско­го. Древ­ней­шие эта­пы ис­то­рии. М., 2002;

Ayatollahs, sufis and ideologues: state, religion and social movements in Iraq / Ed. F. Ab­dul-Jabar. L., 2002;

Mackey S. The re­cko­ning: Iraq and the legacy of Saddam Hus­sein. N. Y.; L., 2002;

Емель­я­нов В. В. Древ­ний Шу­мер. Очерки куль­ту­ры. СПб., 2003;

Bata­tu H. The old social clas­ses and the revolutio­nary movements of Iraq. L., 2004.

Хо­зяй­ст­во

Эко­но­ми­ка Ирака ос­но­вы­ва­ет­ся на до­быче и пе­ре­ра­бот­ке неф­ти. Объ­ём ВВП 50,7 миллиардов долларов (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2006 год), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 2,9 тысячи долларов. Ре­аль­ный при­рост ВВП 2,4% (2006 год). В промышленности соз­да­ёт­ся 66,6% ВВП, сфе­ре ус­луг - 26,1%, в сельском хозяйстве - 7,3% (2004 год). Иностранная по­мощь в 2004 пре­вы­си­ла 33 миллиарда долларов. Внеш­ний долг оце­ни­ва­ет­ся в 81,5 миллиарод долларов (2006 год; су­ще­ст­ву­ет до­го­во­рён­ность с МВФ и Па­риж­ским клу­бом о его ре­ст­рук­ту­ри­за­ции).

Про­мыш­лен­ность. По до­ка­зан­ным за­па­сам неф­ти (около 11% ми­ро­вых) стра­на за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Сау­дов­ской Ара­вии. До­бы­ча неф­ти на­ча­лась в 1930-х годах и прак­ти­че­ски пол­ностью кон­тро­ли­ро­ва­лась анг­ло-американканско-французским неф­тя­ным кон­сор­циу­мом «Iraq Petroleum Co­mpany» (IPC) и его фи­лиа­ла­ми. В 1964 году бы­ла соз­да­на национальная неф­тя­ная ком­па­ния «Iraq National Oil Company» (INOC), од­на­ко IPC про­дол­жал кон­тро­ли­ро­вать около 3/5 всей до­бы­чи. Рез­кое по­вы­ше­ние ми­ро­вых цен на нефть в 1970-е годы и боль­шие объ­ё­мы до­бы­чи (3,5 миллионов барралей/сутки в 1979 год) по­зво­ли­ли Ираку по­лу­чать ог­ром­ные до­хо­ды от экс­пор­та неф­ти (21 миллиард долларов в 1979 году; 27 миллиардов долларов в 1980 году) и фи­нан­си­ро­вать мо­дер­ни­за­цию эко­но­ми­ки стра­ны. К 1980 году до­бы­ча и пе­ре­ра­бот­ка неф­ти обес­пе­чи­ва­ли свыше 60% ВВП и около 95% ва­лют­ных по­сту­п­ле­ний. Со­кра­ще­ние объ­ё­мов экс­пор­та неф­ти по­сле ира­но-иракской вой­ны 1980-1988 годов силь­но ос­лож­ни­ло эко­но­мическую си­туа­цию (од­на­ко в 1988 году объ­ём ВВП со­став­лял 58,7 миллиардов долларов; 54 миллиарда долларов в 1979 году). По­сле Ку­вейт­ско­го кри­зи­са 1990-1991 годов и вве­де­ния про­тив Ирака эко­но­мических санк­ций ООН экс­порт неф­ти не пре­вы­шал 10% до­во­ен­но­го (2,3 миллиона баррелей/сутки в 1980 году) уров­ня. В декабре 1996 года на­ча­ла осу­ще­ст­в­лять­ся Про­грам­ма ООН «Нефть в об­мен на про­до­воль­ст­вие» (Ирак раз­ре­шал­ся ог­ра­ни­чен­ный экс­порт неф­ти для при­об­ре­те­ния про­до­воль­ст­вия, ме­ди­ка­мен­тов и других гу­ма­ни­тар­ных то­ва­ров); с декабря 1999 года кво­ты на экс­порт неф­ти для удов­ле­тво­ре­ния внутренних нужд бы­ли уве­ли­че­ны. К 2000 года экс­порт неф­ти дос­тиг 75% уров­ня 1980 года, эко­но­мическое по­ло­же­ние ста­ло улуч­шать­ся. Пол­ная от­ме­на эко­но­мических санк­ций в мае 2003 года сти­му­ли­ро­ва­ла не­ко­то­рый рост эко­но­ми­ки; бы­ла раз­ра­бо­та­на про­грам­ма при­ва­ти­за­ции, в том числе в неф­тя­ном сек­то­ре (за ис­клю­че­ни­ем до­бы­чи и пер­вич­ной пе­ре­ра­бот­ки неф­ти), од­на­ко её реа­ли­за­ция по­сто­ян­но от­кла­ды­ва­ет­ся.

До­бы­ча неф­ти со­став­ля­ет 2,13 миллиона баррелей/сутки, экс­порт - 1,5 миллиона баррелей/сутки (2006 год). Основные раз­ра­ба­ты­вае­мые ме­сто­ро­ж­де­ния рас­по­ло­же­ны на се­ве­ре стра­ны (в рай­онах Кир­ку­ка и Мо­су­ла) и на юго-вос­то­ке (рай­оны Эз-Зу­бай­ра, Эр-Ру­май­лы и Нафт-Ха­не); раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся ряд бо­лее мел­ких ме­сто­ро­ж­де­ний в других ре­гио­нах. До 2003 года дей­ст­во­ва­ли 8 неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих за­во­дов (круп­ней­шие - в Бай­джи, Бас­ре, Эд-Дау­ре). Неф­те­хи­мические пред­при­ятия рас­по­ло­же­ны в Эз-Зу­бай­ре, Ба­гда­де и его ок­ре­ст­но­стях. Из-за не­дос­тат­ка неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих мощ­но­стей, а так­же про­дол­жаю­ще­го­ся са­бо­та­жа на неф­тя­ных объ­ек­тах Ирака вы­ну­ж­ден им­пор­ти­ро­вать неф­те­про­дук­ты (98,3 тысяч баррелей/сутки в 2006 году). До­бы­ча при­род­но­го га­за 1,75 миллионов м3 (2006 год; ис­поль­зу­ет­ся внут­ри стра­ны). В 2004 год одоб­рен план уве­ли­че­ния объ­ё­ма до­бы­чи га­за и по­сте­пен­но­го пе­ре­во­да на его ис­поль­зо­ва­ние пред­при­ятий неф­те­хи­мической промышленности.

Про­изводство элек­тро­энер­гии 34,6 миллиарда кВт·ч (2006 год), в том числе свыше 98% на ТЭС. Во вре­мя Ку­вейт­ско­го кри­зи­са бы­ло раз­ру­ше­но около 90% всех ге­не­ри­рую­щих мощ­но­стей Ирака. С 2004 года ак­тив­но осу­ще­ст­в­ля­ет­ся про­грам­ма по вос­ста­нов­ле­нию элек­тро­стан­ций и строи­тель­ст­ву но­вых, од­на­ко до­во­ен­ный уро­вень про­изводства элек­тро­энер­гии не дос­тиг­нут. Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций не пре­вы­ша­ет 6 тысяч МВт (по­треб­но­сти оце­ни­ва­ют­ся в 7,5 МВт, 2004 год).

Сре­ди других от­рас­лей, не свя­зан­ных с неф­тя­ной промышленностью, наи­бо­лее бла­го­при­ят­ное по­ло­же­ние в строи­тель­ном ком­плек­се (в раз­ви­тие ин­фра­струк­ту­ры и про­грам­му до­мо­строе­ния бы­ли вло­же­ны зна­чительные государственные ин­ве­сти­ции), в ча­ст­но­сти в це­мент­ной промышленности (про­из­во­дит­ся свыше 2 миллионов тонн це­мен­та в год). Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния (в том числе по вы­пус­ку ак­ку­му­ля­то­ров, вен­ти­ля­то­ров, кон­ди­цио­не­ров, транс­порт­но­го обо­ру­до­ва­ния), пи­ще­вой (про­изводство без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков; са­ха­ра свыше 8 тысяч тонн в год), тек­стиль­ной, ко­же­вен­ной, та­бач­ной, бу­маж­ной от­рас­лей. В не­зна­чи­тель­ных объ­ё­мах ве­дёт­ся до­бы­ча фос­фо­ри­тов (ме­сто­ро­ж­де­ние Ак­шат; ис­поль­зу­ют­ся в про­изводстве ми­неральных удоб­ре­ний на за­во­де в Эль-Каи­ме), ура­на, се­ры (в Миш­ра­ке; пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся на хи­мическом пред­при­ятии в Бай­джи), ка­мен­ной со­ли (в рай­оне Мо­су­ла). Боль­шин­ст­во круп­ных ин­ду­ст­ри­аль­ных объ­ек­тов со­сре­до­то­че­ны в рай­онах Ба­гда­да, Бас­ры, Мо­су­ла.

Сельское хозяйство.

Для зем­ле­де­лия (по оцен­кам) при­год­но около 27% тер­ри­то­рии стра­ны (из них около 1/2 ну­ж­да­ет­ся в оро­ше­нии). К 1980-м годам Ирак пол­но­стью обес­пе­чи­вал внутренние по­треб­но­сти в про­дук­тах пи­та­ния. С 1990-х годов объ­ём сельскохозяйственного про­изводства ста­биль­но со­кра­ща­ет­ся на 2,6% в год. В начале XXI века око­ло по­ло­ви­ны по­треб­но­стей стра­ны в про­дук­тах пи­та­ния по­кры­ва­ет­ся за счёт им­пор­та.

Основные сельскохозяйственные куль­ту­ры (сбор, тысяч тонн, в 2003 и 1990 годах со­от­вет­ст­вен­но) - яч­мень (86; 1854, воз­де­лы­ва­ет­ся по­все­ме­ст­но) и пше­ни­ца (23; 1196, рас­про­стра­не­на пре­имущественно на се­ве­ре стра­ны и в рай­оне Ба­гда­да). Из зер­но­вых так­же вы­ра­щи­ва­ют рис (0,8; 228,8, к югу и юго-вос­то­ку от Ба­гда­да), ку­ку­ру­зу (2,36; 171,9), в не­боль­ших ко­ли­че­ст­вах про­со, сор­го, овёс. Раз­ви­ты ово­ще­вод­ст­во (то­ма­ты, огур­цы, лук, бак­ла­жа­ны, ба­мия, ты­к­ва и др.), бах­че­вод­ст­во (ар­бу­зы, ды­ни), са­до­вод­ст­во (цит­ру­со­вые, яб­ло­ки), ви­но­гра­дар­ст­во. До 1980-х годов Ирак был круп­ней­шим в ми­ре экс­пор­тё­ром фи­ни­ков (сбор 87 тысяч тонн в 2003 году; 480 тысяч тонн в 1970 году); большая часть по­са­док фи­ни­ко­вой паль­мы - на юге стра­ны. Прак­ти­че­ски пре­кра­ти­лось вы­ра­щи­ва­ние та­ба­ка (до 1970-х годов этой куль­ту­ре уде­ля­лось боль­шое вни­ма­ние); уве­ли­чи­лись по­се­вы хлоп­чат­ни­ка (132 тысяч тонн хлоп­ка в 2003 году; 14 тысяч тонн в 1970 году).

Жи­вот­но­вод­ст­во раз­ви­то главным образом в гор­ных рай­онах и по­лу­пус­ты­нях на за­па­де Ирака. По­го­ло­вье (тысяч, 2001 год): овец 6045, круп­но­го ро­га­то­го ско­та 1458, коз 743, буй­во­лов 120, верб­лю­дов 8. Про­изводство (2003 год) мо­ло­ка 2490 тысяч тонн, мя­са 213 тысяч тонн, шер­сти 9908 тонн, шкур 307 тысяч штук.

Ры­бо­лов­ст­во в Ираке тра­ди­ци­он­но не име­ет боль­шо­го зна­че­ния; об­щий улов ры­бы 21,0 тысяч тонн (в том числе реч­ной 18,1 тысяч тонн, мор­ской 2,9 тысяч тонн; 2003 год).

Сфе­ра ус­луг.

Бан­ков­ский сек­тор на­чал фор­ми­ро­вать­ся в 1990-х годах (дей­ст­во­ва­ли 2 государственных бан­ка, бы­ли от­кры­ты 17 ча­ст­ных бан­ков), его дея­тель­ность ос­лож­ня­лась мно­же­ст­вом ог­ра­ни­че­ний (в ча­ст­но­сти, за­пре­том на ме­ж­ду­народные опе­ра­ции). В 2003 году ог­ра­ни­че­ния на дея­тель­ность и соз­да­ние ча­ст­ных бан­ков бы­ли сня­ты, Центральный банк Ирака был вы­ве­ден из-под кон­тро­ля пра­ви­тель­ст­ва, в стра­ну до­пу­ще­ны иностранные бан­ки. Бан­ков­ский сек­тор Ирака пред­став­лен Центральным бан­ком, 7 государственными ком­мерческими бан­ка­ми, 19 ча­ст­ны­ми и 6 ме­ж­ду­народными бан­ка­ми (2006 год). Круп­ней­шим ком­мерческим бан­ком стра­ны и од­ним из круп­ней­ших ком­мерческих бан­ков арабских стран яв­ля­ет­ся Rafidain Bank.

До 1980 года за­мет­ную роль в эко­но­ми­ке Ирака иг­рал ту­ри­стический сек­тор (на тер­ри­то­рии стра­ны мно­же­ст­во куль­тур­ных и ис­то­рических объ­ек­тов). До­хо­ды от ту­риз­ма со­ста­ви­ли 14 миллионов долларов в 2001 году; по­сле 2003 года этот сек­тор сфе­ры ус­луг фак­ти­че­ски пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние.

Наи­бо­лее раз­ви­той от­рас­лью сфе­ры ус­луг в Ираке яв­ля­ет­ся обес­пе­че­ние безо­пас­но­сти; офи­ци­аль­но дей­ст­ву­ют 26 ох­ран­ных ком­па­ний (2005 год), во гла­ве мно­гих - бывшие американские во­ен­ные. По­сле 2003 года бы­ст­ро раз­ви­ва­ет­ся мел­кая роз­нич­ная тор­гов­ля.

Транс­порт.

Транс­порт­ной се­ти Ирака в ре­зуль­та­те во­енных дей­ст­вий был на­не­сён серь­ёз­ный ущерб. Об­щая дли­на ав­то­до­рог 45,5 тысяч км, из них 38,4 тысяч км с твёр­дым по­кры­ти­ем (1999 год). Большая часть до­рог по­строе­на в 1970-1980-х годах и с тех пор не ре­мон­ти­ро­ва­лась. Основные ав­то­до­ро­ги: гра­ни­ца с Иор­да­ни­ей - Ба­гдад - Бас­ра и шос­се, свя­зы­ваю­щие Ба­гдад со все­ми круп­ны­ми го­ро­да­ми стра­ны. Дли­на же­лез­ных до­рог 2272 км (2006 год); основные ли­нии: Ба­гдад-Бас­ра-Умм-Каср, Ба­гдад-Мо­сул-Си­рия, Ба­гдад-Эр-Ра­ма­ди-Эль-Ка­им, Эль-Ка­им-Ак­шат, Кир­кук-Бай­джи-Эль-Ха­ди­та. 6 морских пор­тов; круп­ней­шие: Умм-Каср (един­ст­вен­ный глу­бо­ко­вод­ный, спо­со­бен при­ни­мать су­да с осад­кой 5 м), Бас­ра и Эз-Зу­байр. Два неф­те­на­лив­ных тер­ми­на­ла (Эль-Ба­кер, Эль-Амайя). Морской тор­го­вый флот на­счи­ты­ва­ет 13 су­дов, из них 11 су­хо­гру­зов и 2 тан­ке­ра (2006 год). Про­тя­жённость внутренних вод­ных пу­тей 5279 км (судо­ход­ст­во по ре­кам Ев­фрат, Тигр, Шатт-эль-Араб). Ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты в Ба­гда­де и Бас­ре (взлёт­но-по­са­доч­ные по­ло­сы свыше 3 км; 2006 год); круп­ные аэ­ро­пор­ты в Мо­су­ле, Кир­ку­ке и Эр­би­ле. Пол­но­стью вос­ста­нов­лен Ба­гдад­ский ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт; вос­ста­но­вительные ра­бо­ты ве­дут­ся в аэ­ро­пор­тах Бас­ры и Мо­су­ла. Про­тя­жён­ность ма­ги­ст­раль­ных тру­бо­про­во­дов около 10,3 тысяч км, в том числе неф­тепро­во­дов 5,5 тысяч километров, га­зо­про­во­дов 2,2 тысячи километров, неф­те­про­дук­то­во­дов свыше 1,6 тысячи километров, тру­бо­про­во­дов для сжи­жен­но­го по­пут­но­го га­за свыше 0,9 тысяч километров (2006 год).

Внеш­няя тор­гов­ля.

Стои­мость то­вар­но­го экс­пор­та 32,2 миллиарда долларов, им­пор­та 20,8 миллиардов долларов (2006 год). Основной экс­порт­ный то­вар - нефть (84% стои­мо­сти). Главные тор­го­вые парт­нё­ры по экс­пор­ту: США (46,6%), Ита­лия (10,7%), Ка­на­да (6,2%), Ис­па­ния (6,1%). Вво­зят­ся в основном про­дук­ты пи­та­ния, то­п­ли­во, ме­ди­ка­мен­ты, промышленные то­ва­ры из Си­рии (26,9%), Тур­ции (20,6%), США (12%), Иор­да­нии (7,3%).

Дополнительная литература:

Alnasrawi A. Iraq’s bur­dens: oil, san­c­tions, and un­der­de­ve­lop­ment. West­port, 2002; Stu­di­es on the Iraq eco­no­my. L., 2002;

Глу­щен­ко Ю. Н. Ирак­ская нефть: гео­по­ли­ти­ка и бу­ду­щее ми­ро­во­го неф­тя­но­го рын­ка. М., 2003;

Де­ло­вой Ирак: Эко­но­ми­ка и свя­зи с Рос­си­ей: Спра­воч­ник. М., 2003;

Ка­мы­ша­нов В. Н. Ирак как зер­ка­ло про­цес­сов гло­ба­ли­за­ции / Мир и со­гла­сие. 2003. № 4;

Iraq: re­con­stru­cti­on and fu­tu­re ro­le. Abu Dha­bi, 2004; Iraq at the cros­s­roads. N. Y., 2007.

Вооружённые силы:

Чис­лен­ность Воо­ружённых сил (ВС) Ирака 79,9 тысяч человек (2006 год); со­сто­ят из Су­хопут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС. Име­ют­ся так­же вое­ни­зированные фор­ми­ро­ва­ния чис­лен­но­стью 99,9 тысяч человек (по­ли­ция - 67 тысяч человек, Министерство внутренних дел - 32,9 тысячи человек; 2005 год).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся гла­ва государства. Об­щее ру­ко­во­д­ст­во ВС осу­ще­ст­в­ля­ет мининстр обо­ро­ны че­рез Министерство обо­ро­ны и объ­е­ди­нён­ный штаб. Ми­ни­ст­ру обо­ро­ны не­по­сред­ст­вен­но под­чи­не­ны ко­ман­дую­щие СВ, ВВС и ВМС. Министерство обо­ро­ны ре­ша­ет за­да­чи ком­плек­то­ва­ния ВС, под­го­тов­ки ре­зер­вов, ма­тери­аль­но-тех­нического обес­пе­че­ния и за­куп­ки воо­ру­же­ния и во­енной тех­ни­ки. Объ­еди­нён­ный штаб осу­ще­ст­в­ля­ет опе­ра­тив­ное ру­ко­во­дство ВС, раз­ра­ба­ты­ва­ет основные на­прав­ле­ния их раз­ви­тия, не­сёт от­вет­ст­вен­ность за под­го­тов­ку и про­ве­де­ние ан­ти­тер­ро­ри­стических опе­ра­ций, мо­би­ли­за­ци­он­ное и опе­ра­тив­ное раз­вёр­ты­ва­ние войск (сил). Офи­ци­аль­но функ­ции управ­ле­ния си­ло­вы­ми ве­дом­ст­ва­ми Ирака воз­ло­же­ны на Временное пра­ви­тель­ст­во (2007 год).

В бое­вом со­ста­ве СВ (79 тысяч человек) пла­ни­ру­ет­ся иметь 10 ди­ви­зий бри­гад­но­го со­ста­ва. ВВС (200 человек) ор­га­ни­за­ци­он­но со­сто­ят из 6 эс­кад­ри­лий (3 раз­ве­ды­вательные, 2 вер­то­лёт­ные и 1 во­ен­но-транс­порт­ная). На их воо­ру­же­нии 14 раз­ве­ды­вательных са­мо­лё­тов, 16 вер­то­лё­тов UH-1H и 3 во­ен­но-транс­порт­ных са­мо­лё­та С-130 «Гер­ку­лес» (все - американского про­изводства). Основные во­енно-воздушные ба­зы - Ба­гдад и Бас­ра. ВМС (700 человек) име­ют в сво­ём со­ста­ве ди­ви­зи­он пат­руль­ных ка­те­ров (около 15 еди­ниц) и отдельную часть морской пе­хо­ты. Основные во­енно-морские ба­зы - Бас­ра и Умм-Каср.

Обу­че­ние во­ен­но­слу­жа­щих осу­ще­ст­в­ля­ет­ся во­енными спе­циа­ли­ста­ми США и других стран НАТО.

Здра­во­охра­не­ние. Спорт

В Ираке на 100 тысяч жителей при­хо­дит­ся 66 вра­чей, 125 лиц среднего медицинского пер­со­на­ла, 44 сто­ма­то­ло­га, 53 фар­ма­цев­та, 7 аку­ше­рок (2004 год); на 1 тысячу жителей - 1,3 боль­нич­ные кой­ки (2003 год). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 5,3% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние - 78,3%, ча­ст­ный сек­тор - 22,7%) (2004 год).

Национальный олим­пий­ский комитет Ирака соз­дан и при­знан МОК в 1948 году. Спорт­сме­ны Ирака при­ни­ма­ют уча­стие в Олим­пий­ских иг­рах с 1948 года (Лон­дон). В 1960 году на Олим­пий­ских иг­рах в Ри­ме пер­вую в ис­то­рии Ирака олим­пий­скую на­гра­ду за­вое­вал в лёг­кой ве­со­вой ка­те­го­рии штангист А. Азиз, за­няв­ший 3-е ме­сто (един­ст­вен­ная олим­пий­ская ме­даль до 2004 года). Сре­ди наи­бо­лее по­пу­ляр­ных ви­дов спор­та - бас­кет­бол, борь­ба, ве­ло­спорт, во­лей­бол, кон­ный спорт, лёг­кая ат­ле­ти­ка, пла­ва­ние, тен­нис, тя­жё­лая ат­ле­ти­ка и фут­бол. В 2007 году круп­ней­ше­го за свою ис­то­рию ус­пе­ха до­би­лась сбор­ная Ирака по фут­бо­лу, вы­иг­рав­шая Ку­бок Азии.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­кии куль­ту­ры.

Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние, на­чаль­ное, сред­нее (не­пол­ное и пол­ное) об­ра­зо­ва­ние, профессиональную под­го­тов­ку и выс­шее об­ра­зо­ва­ние. Управ­ле­ние шко­ла­ми и профессионально-тех­ническими учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми осу­ще­ст­в­ля­ет Министерство об­ра­зо­ва­ния, ву­за­ми - Министерство выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния и на­учных ис­сле­до­ва­ний. На­чаль­ные шко­лы на­хо­дят­ся в ве­де­нии ме­ст­ных ко­ми­те­тов об­ра­зо­ва­ния. Государство обес­пе­чи­ва­ет все­об­щее бес­плат­ное свет­ское об­ра­зо­ва­ние на всех эта­пах - от дет­ско­го са­да до уни­вер­си­те­та. До­шко­ль­ное вос­пи­та­ние де­тей 4-5 лет осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в государственных дет­ских са­дах. На­чаль­ное 6-лет­нее обу­че­ние обя­за­тель­но для всех де­тей с 6-лет­не­го воз­рас­та. Сред­нее об­ра­зо­ва­ние вклю­ча­ет две трёх­го­дич­ные сту­пе­ни; пер­вая да­ёт не­пол­ное сред­нее об­ра­зо­ва­ние. В пол­ной сред­ней шко­ле на 1-м го­ду обу­че­ния (10-й класс) пре­по­да­ва­ние ве­дёт­ся по об­щей про­грам­ме, за­тем обу­че­ние диф­фе­рен­ци­ру­ет­ся по двум от­де­ле­ни­ям - гу­ма­ни­тар­но­му и ес­те­ст­вен­но-ма­те­ма­ти­че­ско­му. До 2003 года до­шко­ль­ным вос­пи­та­ни­ем в Ираке бы­ло ох­ва­че­но 6%, на­чаль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем - 98%, сред­ним - 45% де­тей со­от­вет­ст­вую­ще­го воз­рас­та. Гра­мот­ность на­се­ле­ния стар­ше 15 лет со­став­ля­ла 74,1%. Профессионально-тех­ническая под­го­тов­ка осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на ба­зе не­пол­ной сред­ней шко­лы в промышленных, сельскохозяйственных, ком­мерческих и тех­нических учи­ли­щах в те­че­ние 3 лет. В сис­те­му выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния вхо­дят уни­вер­си­те­ты (со­стоя­щие из кол­лед­жей и ин­сти­ту­тов), са­мо­сто­ятельные кол­лед­жи и ин­сти­ту­ты (в основном тех­ни­че­ские). Круп­ней­шие университеты, научные уч­реж­де­ния, му­зеи и биб­лио­те­ки на­хо­дят­ся в Ба­гда­де. Дей­ст­ву­ют так­же университеты в Бас­ре (1964 год), Мо­су­ле (1967 год), университет Са­ла­х­ад­дин (ос­но­ван в 1968 году как университет Су­лей­ма­нии; с 1981 года в Эр­би­ле), около 20 тех­нических ин­сти­ту­тов. Му­зеи - в Са­мар­ре (1936 год), Ва­ви­ло­не (1949 год), Мо­су­ле (1951 шлж) и др.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

В Ираке вы­хо­дит около 100 пе­рио­дических из­да­ний (2005 год) на араб., курд­ском и др. язы­ках; мно­гие из них на не­ре­гу­ляр­ной ос­но­ве. Профессиональная дея­тель­ность жур­на­ли­стов в Ираке вви­ду слож­ной вну­три­по­ли­тич. об­ста­нов­ки за­труд­не­на и не­ред­ко свя­за­на со зна­чительным рис­ком. Сре­ди наи­бо­лее по­пу­ляр­ных центральных га­зет - еже­днев­ное пра­ви­тельственное из­да­ние «Ас-Са­бах» («Ут­ро») и не­за­ви­си­мые «Аз-За­ман» («Вре­мя»), «Ад-Дус­тур» («Кон­сти­ту­ция»), «Аль-Фу­рат» («Ев­фрат»), «Ас-Са­бах аль-Джа­дид» («Но­вое ут­ро»), еже­не­дель­ник «Аль-Ирак аль-Яум» («Ирак се­го­дня»).

Раз­ви­та партийная прес­са: из­да­ют­ся еже­днев­ные га­зе­ты ши­ит­ских пар­тий - «Аль-Ада­ля» («Спра­вед­ли­вость»; ор­ган Выс­ше­го со­ве­та ис­лам­ской ре­во­лю­ции в Ираке), «Ад-Даа­ва» («При­зыв»; ор­ган пар­тии «Ис­лам­ский при­зыв»), а так­же сун­нит­ские га­зе­ты - еже­не­дель­ник «Дар ас-Са­лам» («Оби­тель ми­ра»; ор­ган Иракской ис­лам­ской пар­тии), вы­хо­дя­щий раз в 2 недели журнал «Ас-Саа» («Час»; ор­ган Объ­еди­нён­но­го национального дви­же­ния) и др. Свои га­зеты и жур­на­лы вы­пус­ка­ют свет­ские по­ли­тические ор­га­ни­за­ции: «Аль-Му­та­мар» («Кон­гресс»; ор­ган Иракского национального кон­грес­са), «Та­рик аш-Ша­аб» («Путь на­ро­да»; ор­ган Ирак. КП), «Ба­гдад» (ор­ган Дви­же­ния иракского национального со­гла­сия). В начале XXI века бы­ст­ро раз­ви­ва­ет­ся курд­ская прес­са как на араб­ском, так и на курд­ском язы­ках: «Аль-Ит­ти­хад» («Со­юз»; ор­ган Пат­рио­тического сою­за Кур­ди­ста­на), «Ат-Таа­хи» (ор­ган Де­мо­кра­тического пар­тии Кур­ди­ста­на). Ас­сирийская прес­са пред­став­ле­на еже­не­дель­ни­ком «Бах­ра» (ор­ган Ас­сирийского де­мо­кра­тического дви­же­ния).

Ра­дио­ве­ща­ние ве­дёт­ся на арабском, курд­ском, ас­сирийском и туркменском язы­ках. В Ираке свыше 50 ра­дио­стан­ций (2005 год). Основная об­ще­на­цио­наль­ная ра­дио­стан­ция - «Са­ут аль-Ирак» («Го­лос Ира­ка»). Круп­ней­шие ре­гио­наль­ные ра­дио­стан­ции: «На­хрейн» («Дву­ре­чье») и «Са­ут аль-Джа­нуб» («Го­лос Юга») в Бас­ре; «Ба­биль» («Ва­ви­лон») в Эль-Хил­ле; «Ан-Нас» («На­род») и «Хур­рийя» («Сво­бо­да») в Ба­гда­де. С 2003 года ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся партийное ра­дио­ве­ща­ние. Дей­ст­ву­ют ра­дио­стан­ции Дви­же­ния иракского национального со­гла­сия [«Аль-Мус­так­баль» («Бу­ду­щее»)], Ирак­ской ис­лам­ской пар­тии [«Дар ас-Са­лам» («Оби­тель ми­ра»)], Де­мо­кра­тической пар­тии Кур­ди­ста­на («Го­лос Иракского Кур­ди­ста­на»), Пат­рио­тического сою­за Кур­ди­ста­на («Го­лос Кур­ди­ста­на»); жен­ские, мо­ло­дёж­ные ра­дио­стан­ции. Ра­бо­та­ют так­же ра­дио­стан­ции американских и британских войск.

Те­ле­ви­де­ние с 1956 года. Главные те­ле­цен­тры - в Ба­гда­де, Бас­ре, Кир­ку­ке, Мо­су­ле; все­го ра­бо­та­ют 23 те­ле­ви­зи­он­ные стан­ции (2005 год). С 2003 года основная об­ще­на­цио­наль­ная те­ле­ви­зи­он­ная стан­ция - «Аль-Ира­кийя». Те­ле­ве­ща­ние ве­дёт­ся на арабском, курд­ском, фар­си, туркменском и ас­сирийском язы­ках. Раз­ви­ва­ет­ся сеть ка­бель­но­го и спут­ни­ко­во­го те­ле­ви­де­ния. Круп­ней­ший ча­ст­ный спут­ни­ко­вый те­ле­ка­нал - «Аш-Шар­кийя» (с 2004 года). Основные ре­гио­наль­ные те­ле­стан­ции - «Тур­ко­ма­не­ли ТВ» (Кир­кук, с 2003 года), «Кур­ди­стан ТВ» (Эр­биль, с 1999 года), «Кур­дсат» (Су­лей­ма­ния, с 2003 года), «Дидж­ла» (Мо­сул, с 2004 года), «Кар­ба­ла» (Эн-Над­жаф и Эль-Кут, с 2003 года). В Ираке при­ни­ма­ют­ся ра­дио- и те­ле­пе­ре­да­чи из Ира­на, со­пре­дель­ных арабских стран (в том числе все­араб­ские спут­ни­ко­вые ка­на­лы «Аль-Джа­зи­ра» и «Аль-Ара­бийя»), а так­же из Из­раи­ля.

Ли­те­ра­ту­ра

Литература Ирака раз­ви­ва­ет­ся пре­имущественно на арабском язы­ке. Но­вая литература Ирака сфор­ми­ро­ва­лась в XIX веке на ос­но­ве клас­сиков арабской литературы (смотри раз­дел Ли­те­ра­ту­ра в статье Ара­бо-му­суль­ман­ская куль­ту­ра). До XX века бы­ла пред­став­ле­на главным образом по­эзи­ей. По­эты XIX века Абд аль-Ба­ки аль-Ома­ри, Ах­рас Абд аль-Гаф­фар, Мах­муд Абд аль-Га­ни аль-Джа­миль, тво­рив­шие в тра­диционных жан­рах арабской средневековой по­эзии (па­не­ги­рик, эле­гия и др.), про­слав­ля­ли ос­ман­ских вла­сти­те­лей как доб­ле­ст­ных вое­на­чаль­ни­ков и за­щит­ни­ков ве­ры, при­зы­ва­ли со­оте­че­ст­вен­ни­ков к нравственному со­вер­шен­ст­во­ва­нию, вос­пе­ва­ли кра­со­ту жен­щин. В середине XIX века в по­эзии Мах­му­да Ши­ха­ба ад-Ди­на аль-Алу­си, Ах­ма­да аль-Ан­са­ри, Иб­ра­хи­ма ат-Та­ба­та­баи, Джа­фа­ра аш-Шар­ки по­яв­ля­ют­ся по­ли­тические те­мы (национально-ос­во­бо­дительной борь­бы, пе­ре­уст­рой­ст­ва об­ще­ст­ва и др.). Про­све­ти­тель­ные тен­ден­ции и подъ­ём национального са­мо­соз­на­ния, уси­лив­шие­ся в начале XX века, ока­за­ли влия­ние на твор­че­ст­во по­этов так называемой клас­сической шко­лы - Ос­ма­на аль-Мау­си­ли, Ана­ста­са Ма­ри аль-Кар­ме­ли, Маа­ру­фа ар-Ру­са­фи, Абд аль-Мух­си­на аль-Ка­зи­ми, Джа­ми­ля Сид­ки аз-За­ха­ви, про­из­ве­де­ния ко­то­рых от­ли­ча­ет со­ци­аль­но-кри­тическая на­прав­лен­ность (кри­ти­ка дес­по­тиз­ма, при­зы­вы к эман­си­па­ции жен­щин). В 1920-30-х годах за­ро­ж­да­ет­ся пуб­ли­ци­сти­ка, за­тем ху­дожественная про­за (рас­ска­зы Мах­му­да Ах­ме­да ас-Сай­и­да, Зу-н-Ну­на Ай­ю­ба, по­вес­ти Джа­фа­ра аль-Ха­ли­ли). Основная те­ма про­за­ических про­из­ве­де­ний 1940-1950-х годов - борь­ба за национальную не­за­ви­си­мость, со­ци­аль­ную спра­вед­ли­вость и ре­во­люционные идеа­лы (про­за Абд аль-Ма­ли­ка Ну­ри, Фуа­да ат-Тек­кер­ли, Зу-н-Ну­на Ай­ю­ба, Джа­фа­ра аль-Ха­ли­ли). В по­эзии на­ря­ду с про­дол­же­ни­ем клас­сических тра­ди­ций (Му­хам­мед Мах­ди аль-Джа­ва­хи­ри) фор­ми­ру­ет­ся «сво­бод­ный стих» (На­зик аль-Ма­ляи­ка, Бадр Ша­кир ас-Сай­яб, Абд аль-Вах­хаб аль-Бая­ти, Ха­саб аш-Шейх Джа­фар). Во 2-й половине XX века в литературе Ирака воз­ни­ка­ет на­прав­ле­ние так называемого но­во­го реа­лиз­ма, ри­сую­щее жизнь и борь­бу кре­сть­ян, тра­гические со­бы­тия иностранной ок­ку­па­ции, жес­то­кие обы­чаи пат­ри­ар­халь­но­го об­ще­ст­ва (Абд ар-Раз­зак Шейх Али, Ша­кир Хас­бак, Са­лах Сал­ман, Эд­мон Саб­ри); по­яв­ля­ют­ся мо­дер­ни­ст­ские тен­ден­ции (Мад­жид ар-Ру­байи, Юсеф аль-Хай­да­ри). Ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ет­ся жанр ро­ма­на: твор­че­ст­во Гаи­ба Туа­ма Фар­ма­на, Му­ваф­фа­ка Хад­ра, Абд аль-Рах­ма­на Му­ни­фа, а так­же Бур­ха­на аль-Ха­ти­ба, в се­рии со­ци­аль­но-бы­то­вых ро­ма­нов вос­соз­дав­ше­го па­но­ра­му об­щественной жиз­ни Ирака, Си­рии, Егип­та, Рос­сии и Западной Ев­ро­пы в XX веке. В Ираке су­ще­ст­ву­ет так­же литература на курд­ском (смотри Курд­ская ли­те­ра­ту­ра) и туркменском язы­ках.

Издания:

Тай­на во­ды. [Но­вел­лы ирак­ских пи­са­те­лей]. М., 1979;

Ко­ро­лев­ст­во де­да. Со­вре­мен­ная ирак­ская по­весть. М., 1985.

Дополнительная литература:

Ко­чу­бей Ю. Н. По­эзия «сво­бод­но­го сти­ха» в Ира­ке (40–70-е гг. ХХ в.). К., 2003;

Чу­ков Б. В. С ве­ком на­рав­не. Ис­то­рия ли­те­ра­ту­ры в Ирак­ском ко­ро­лев­ст­ве и Ирак­ской рес­пуб­ли­ке. М., 2006.

Ар­хи­тек­ту­ра, изо­бра­зи­тель­ноеи де­ко­ра­тив­ное ис­кус­ст­во

Ис­то­рия искусства иракской Ме­со­по­та­мии вос­хо­дит к не­о­ли­ту и связана с формированием и развитием культур оседлой земледельческой традиции (Хас­су­на, Са­мар­ра, Халаф): складываются основные приёмы строительства из сырцового кир­пича, наступает расцвет глиняной антро­поморфной пластики, производятся ке­рамические сосуды с полихромной рос­писью, в том числе сложной по композиции, с изображениями животных и др. В пе­риоды Убейд и Урук развиваются мону­ментальное зодчество, ювелирное искусство, медная пластика. В IV-I тысячелетиях до нашей эры в ме­ж­ду­ре­чье Ти­гра и Ев­фра­та по­сле­до­ва­тель­но фор­ми­ро­валось искусство Шу­ме­ра, Ак­ка­да, Ва­ви­ло­нии, Ас­си­рии (например, Аш­шу­ра), сло­жи­лись спе­ци­фи­че­ские для Ме­со­по­та­мии ви­ды гра­до­строи­тель­ст­ва, фор­мы кир­пич­но­го хра­мо­во­го (зик­ку­рат, храм на плат­фор­ме), двор­цо­во­го и кре­по­ст­но­го зод­че­ст­ва, двор­цо­во-хра­мо­вой (че­ло­ве­ко­го­ло­вые кры­ла­тые бы­ки-ше­ду), во­тив­ной и ре­пре­зен­та­тив­ной порт­рет­ной скульп­ту­ры (ста­туи до­на­то­ров, пра­ви­те­лей), мо­ну­мен­таль­но­го и ми­ниа­тюр­но­го фри­зо­во­го рель­е­фа (ор­то­ста­ты, ци­лин­д­рические пе­ча­ти), жи­во­пи­си (на­стен­ные рос­пи­си), то­рев­ти­ки, ке­ра­ми­ки. В III-II веках до нашей эры в ос­но­ван­ных гре­ко-ма­ке­до­ня­на­ми го­ро­дах Ме­со­по­та­мии (Се­лев­кия на Тиг­ре и др.) раз­ви­ва­лись ме­ст­ные ва­ри­ан­ты эл­ли­ни­стического искусства; в I веке до нашей эры - начале III века нашей эры про­цве­та­ли цен­тры ху­дожественной куль­ту­ры пар­фян (Аш­шур, Хат­ра, Ма­да­ин). Вклю­че­ние Ирака в дер­жа­ву Са­са­ни­дов и пе­ре­не­се­ние их сто­ли­цы в Ма­да­ин (Кте­си­фон) свя­за­ло позд­ний этап раз­ви­тия древнеиранского искусства с ис­то­ри­ей искусства Ме­со­по­та­мии IV - 1-й половины VII веков.

С воз­ник­но­ве­ни­ем Арабского ха­ли­фа­та Ирак стал од­ним из важ­ней­ших оча­гов фор­ми­ро­ва­ния ис­лам­ско­го искусства. В ос­но­ван­ных арабскими от­ря­да­ми го­ро­дах-ла­ге­рях (Бас­ра, Ку­фа, Ва­сит) во 2-й половине VII века сло­жил­ся ран­ний ва­ри­ант ме­че­ти ко­лон­но­го ти­па. Во 2-й половине VIII века, по­сле пе­ре­не­се­ния цен­тра Ха­ли­фа­та в Ме­со­по­та­мию, на ос­но­ве ис­поль­зо­ва­ния римско-ви­зантийских и пар­фя­но-са­са­нид­ских тра­ди­ций был соз­дан тип го­ро­да-ре­зи­ден­ции, вы­ра­жав­ший идею аб­со­лют­ной вла­сти му­сульманского пра­ви­те­ля (Ма­ди­нат ас-Са­лам, Рак­ка, за­мок-дво­рец Ухай­дир). Гра­до­строи­тель­ст­во и ар­хи­тек­ту­ру ха­ли­фа­та Аб­ба­си­дов пе­рио­да рас­цве­та (IX век) от­ли­ча­ют ги­пер­тро­фи­ро­ван­ные мас­шта­бы и объ­ё­мы, гран­ди­оз­ность про­стран­ст­вен­ных ком­по­зи­ций, под­чёрк­ну­тая ве­ли­че­ст­вен­ность форм, не­обы­чай­но вы­со­кий уро­вень тех­ни­ки строи­тель­ст­ва из кир­пи­ча (Боль­шая ме­четь Му­та­вак­ки­ля и ги­гант­ский спи­ра­ле­вид­ный ми­на­рет аль-Маль­вия в Са­мар­ре, середина IX века). Для пра­ви­тельственных двор­цов (гран­ди­оз­ные ком­плек­сы Джау­сак аль-Ха­ка­ни и Баль­ку­ва­ра в Са­мар­ре, IX век) ха­рак­тер­ны не­бы­ва­лая про­тя­жён­ность и мо­ну­мен­таль­ность со­ору­же­ний, раз­вёр­ну­тых ан­фи­ла­да­ми по про­доль­ной и по­пе­реч­ной оси, но замк­ну­тых внут­ри об­щих стен, кон­тра­ст­ная сме­на зон - от­кры­тых (дво­ры, эс­пла­на­ды, са­ды, пар­ки) и за­кры­тых, за­щи­щён­ных от зноя (административные, па­рад­ные, жи­лые и слу­жеб­ные по­ме­ще­ния, под­зем­ные лет­ние жи­ли­ща, ко­нюш­ни, цис­тер­ны-сер­да­бы), изо­бре­та­тель­но пыш­ный (при ог­ра­ни­че­нии ху­дож. средств пре­имущественно при­ме­не­ни­ем сту­ка и ми­неральных кра­сок) де­кор ин­терь­е­ров. Па­мят­ни­ки скульп­ту­ры (сту­ко­вые рель­ефы с рез­ным ор­на­мен­том в об­ли­цов­ке цо­ко­лей на­по­до­бие ор­то­ста­тов, де­ревянные па­не­ли с резь­бой и рос­пи­сью) и жи­во­пи­си (сю­жет­но-де­ко­ра­тив­ные на­стен­ные рос­пи­си, смаль­то­вая мо­заи­ка) из двор­цов и до­мов Са­мар­ры, Тик­ри­та и других средневековых цен­тров Ирака де­мон­ст­ри­ру­ют из­би­ра­тель­ное ис­поль­зо­ва­ние опы­та искусства древ­них ци­ви­ли­за­ций Ме­со­по­та­мии, Ира­на, Си­рии в соз­да­нии ху­дожественных форм и об­ра­зов, от­ве­чаю­щих эс­те­тическим идеа­лам эпо­хи ха­ли­фа­та Аб­ба­си­дов. С са­марр­ской резь­бой по сту­ку IX века (му­зеи ис­лам­ско­го искусства в Бер­ли­не и Каи­ре) свя­зы­ва­ют фор­ми­ро­ва­ние основных прин­ци­пов ис­лам­ско­го ор­на­мен­та (смотри Ара­бе­ска). Из па­мят­ни­ков де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства это­го вре­ме­ни наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ла на­по­ми­наю­щая фар­фор ке­ра­ми­ка с рос­пи­сью по бе­ло­му ан­го­бу си­ним ко­баль­том под про­зрач­ной гла­зу­рью (так называемые са­марр­ские из­де­лия).

С ос­лаб­ле­ни­ем вла­сти ха­ли­фов в хо­де экс­пан­сии иранской ши­ит­ской ди­на­стии Буи­дов искусство Ирана в X-XI веках ут­ра­чи­ва­ет им­пер­ский раз­мах. В тех­ни­ке строи­тель­ст­ва и ар­хитектурного де­ко­ра по­лу­ча­ют раз­ви­тие раз­но­об­раз­ные ароч­ные и шат­ро­во-ку­поль­ные ячеи­стые кон­ст­рук­ции, со­вер­шен­ст­ву­ют­ся приё­мы кир­пич­ной клад­ки; в де­ко­ре ку­по­лов и сво­дов всё ши­ре при­ме­ня­ют­ся ста­лак­ти­ты-му­кар­нас (мав­зо­лей Имам-Дур в Са­мар­ре, 1085-1086 годы). В эпо­ху гос­под­ства сель­джу­ков по ини­циа­ти­ве ви­зи­ря Ни­зам аль-Муль­ка в го­ро­дах на­ря­ду с ме­че­тя­ми воз­во­дят­ся зда­ния но­во­го ти­па - мед­ре­се (Ни­за­мия в Ба­гда­де, 1067, не сохранился). В прав­ле­ние Сель­джу­ки­дов ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ет­ся фор­ти­фи­кационное зод­че­ст­во (кре­пость в Мо­су­ле, XIII век), об­нов­ля­ют­ся городские ук­ре­п­ле­ния (Во­ро­та Та­лис­ма­на в Ба­гда­де, конец XII века или 1221 года, не сохранился), рас­про­стра­ня­ет­ся тип так называемого сель­джук­ско­го мав­зо­лея (тюр­бе), с вы­со­ким шат­ро­вым ку­по­лом на вось­ми­гран­ни­ке или чет­ве­ри­ке (мав­зо­леи Зи­мур­руд-ха­тун в Ба­гда­де, около 1193-1202 годов; има­мов Яхьи, около 1230 года, и Аун ад-Ди­на, 1248 год, - в Мо­су­ле). В XII - 1-й тре­ти XIII веков ме­че­ти, мед­ре­се, ка­ра­ван-са­раи, двор­цы стро­ят­ся по об­щей схе­ме - ос­но­ву зда­ния со­став­ля­ет двор с ай­ва­на­ми на главных осях; ба­зо­вы­ми эле­мен­та­ми кон­ст­рук­ции и де­ко­ра ста­но­вят­ся ста­лак­ти­то­вые ар­ки и сво­ды (так называемый дво­рец Аб­ба­си­дов в Ба­гда­де, конец XII - начало XIII веков), ячеи­стые ку­по­ла (мав­зо­лей-ме­четь шей­ха Сух­ра­вар­ди в Ба­гда­де, ос­но­ван в 1234 году). Вы­со­чай­ше­го уров­ня дос­ти­га­ет тех­ни­ка ук­ра­ше­ния фа­са­дов узор­ной клад­кой кир­пи­чом и рез­ной тер­ра­ко­той (ми­на­рет ме­че­ти Нур ад-Ди­на в Мо­су­ле, 1170-1172 годы; мед­ре­се аль-Мус­тан­си­рия в Ба­гда­де, 1227-1233 годы).

Рас­цвет искусства ил­лю­ст­ри­ро­ван­ной кни­ги, ко­то­рый на­чал­ся, ког­да ха­ли­фа­ми в Ба­гда­де в IX веке бы­ла от­кры­та ака­де­мия Байт аль-Хик­ма (Дом муд­ро­сти), ста­ли ак­тив­но пе­ре­во­дить ан­тич­ную литературу, сти­му­ли­ро­вал раз­ви­тие арабской кал­ли­гра­фии и книж­ной ми­ниа­тю­ры. От конца XII - 1-й половины XIII веков со­хра­ни­лись ла­ко­нич­ные по ри­сун­ку и ком­по­зи­ции, кра­соч­ные ил­лю­ст­ра­ции к на­учным трак­татам (ру­ко­пись «Кни­ги про­ти­во­ядий» Псев­до-Га­ле­на, Мо­сул, 1199 год, Национальная библиотека, Па­риж; «Фар­ма­ко­ло­гия» Дио­ско­ри­да, Ба­гдад, 1224 год, Му­зей ис­кусств имени Б. и В. Ха­нен­ко, Ки­ев); за­ни­ма­тель­ные, яр­кие ми­ниа­тю­ры к плу­тов­ским но­вел­лам «Ма­ка­мат» аль-Ха­ри­ри, на­по­ми­наю­щие ха­рак­тер­но­стью пер­со­на­жей и ком­по­зи­ци­ей сцен­ки народного те­ат­ра (ру­ко­пись ра­бо­ты кал­ли­гра­фа и жи­во­пис­ца Яхьи ибн Мах­му­да аль-Ва­си­ти, Ба­гдад, 1237 год, Нацональная библиотека, Па­риж); на­ряд­но-тор­же­ст­вен­ные, по­стро­ен­ные на па­рад­ном со­че­та­нии крас­но-си­не­го ри­сун­ка, чёр­ных кон­ту­ров и зо­ло­то­го фо­на ил­лю­ст­ра­ции к ру­ко­пи­си «Кни­ги пе­сен» Абу-ль-Фа­рад­жа аль-Ис­фа­ха­ни (Мо­сул, 1218/1219 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Стам­бул). В де­ко­ра­тив­но-при­клад­ном искусстве это­го пе­рио­да ве­ду­щее ме­сто за­ни­ма­ла ке­ра­ми­ка с рель­еф­ным (леп­ным, гра­ви­ро­ван­ным, штам­по­ван­ным) или рас­пис­ным ор­на­мен­таль­ным де­ко­ром, вы­пол­нен­ным люс­т­ром по­верх обо­жжён­ной гла­зу­ри или под­гла­зур­ны­ми крас­ка­ми по ан­го­бу, вклю­чаю­щим изо­бра­же­ния лю­дей и жи­вот­ных. В об­лас­ти ху­дожественной об­ра­бот­ки ме­тал­ла в XIII веке круп­ней­шим цен­тром Ближ­не­го Вос­то­ка стал Мо­сул (брон­зо­вые из­де­лия, ук­ра­шен­ные ара­бе­ска­ми, кал­ли­гра­фиче­ски­ми над­пи­ся­ми и сю­жет­ны­ми изо­бра­же­ния­ми, вир­ту­оз­но гра­ви­ро­ван­ные и ин­кру­сти­ро­ван­ные се­реб­ром, зо­ло­том, ме­дью).

По­сле монгольского за­вое­ва­ния стро­ительная и ху­дожественная дея­тель­ность в Ираке за­мер­ла, многие мас­те­ра уш­ли в Си­рию и Еги­пет. Ред­кие па­мят­ни­ки искусства этой эпо­хи - ми­на­рет Сук аль-Га­заль в Ба­гда­де (1279 год), ми­ниа­тю­ры ру­ко­пи­си «По­сла­ние брать­ев чис­то­ты» (Ба­гдад, 1287 год, библиотека ме­че­ти Су­лей­ма­ние, Стам­бул) - сви­де­тель­ст­ву­ют о бе­реж­ном со­хра­не­нии до­мон­голь­ских тра­ди­ций. Искусство средневекового Ирака пе­ре­жи­ло об­нов­ле­ние в прав­ле­ние ди­на­стии Дже­лаи­ри­дов, ко­то­рые сде­ла­ли Ба­гдад сво­ей сто­ли­цей. Во­зоб­но­ви­лось воз­ве­де­ние мо­ну­мен­таль­ных со­ору­же­ний (мед­ре­се аль-Мард­жа­ния, 1356 год, и хан Мард­жан, 1358-1359 годы, в Ба­гда­де), ар­хи­тек­ту­ра ко­то­рых ис­пы­та­ла воз­дей­ст­вие иранского и азербайджанского зод­че­ст­ва эпо­хи прав­ле­ния монгольской ди­на­стии иль­ха­нов Ху­ла­гуи­дов (середина XIII - середина XIV веков; мас­сив­ные свод­ча­тые кон­ст­рук­ции, ку­по­ла на вы­со­ких ба­ра­ба­нах, ор­на­мен­таль­ные об­ли­цов­ки гла­зу­ровым кир­пи­чом, плит­ка­ми, рез­ной тер­ра­ко­той). В конце XIV века при ба­гдад­ском дво­ре ра­бо­та­ли из­вест­ные кал­ли­гра­фы и ми­ниа­тю­ри­сты (Мир Али Иль­яс из Теб­риза, Джу­найд Сул­та­ни). В XVI-XVIII веках искусство Ирака но­си­ло про­ти­во­ре­чи­вый ха­рак­тер. С од­ной сто­ро­ны, оно ис­пы­ты­ва­ло влия­ние ху­дожественной куль­ту­ры ши­ит­ско­го се­фе­вид­ско­го Ира­на (куль­то­вые ком­плек­сы во­круг мо­гил ши­ит­ских има­мов в Ба­гда­де, Кер­бе­ле, Эн-На­джа­фе, Са­мар­ре: па­рад­ные пор­та­лы-пеш­та­ки с пар­ны­ми ми­на­ре­та­ми, на­ряд­ные, с кас­ка­да­ми ста­лак­ти­тов и зер­каль­ной мо­заи­кой, свод­ча­тые и ко­лон­ные ай­ва­ны, зо­ло­чё­ные или об­ли­цо­ван­ные рас­пис­ной ке­ра­ми­кой боль­шие ку­по­ла, пыш­но ук­ра­шен­ные ин­терь­е­ры), с другой сто­ро­ны - под­верг­лось ак­тив­но­му вме­ша­тель­ст­ву сун­нит­ской ос­ман­ской идео­ло­гии (ме­мо­ри­аль­но-куль­то­вый ком­плекс, по­свя­щён­ный по­чи­тае­мо­му сун­ни­та­ми Абд аль-Ка­ди­ру аль-Джи­ла­ни: мав­зо­лей, ме­четь, мед­ре­се и бла­го­тво­рительной кух­ни; ос­но­ван в Ба­гда­де ос­ман­ским сул­та­ном Су­лей­ма­ном I Ка­ну­ни в 1534 году, пе­ре­строй­ки XVII-XX веков). Сло­жив­шие­ся в XVIII-XIX веках прин­ци­пы жи­лой и гражданской ар­хи­тек­ту­ры по­все­ме­ст­но удер­жи­ва­лись до 1960-1970-х годов и от­час­ти со­хра­ни­лись до­ны­не. В северных рай­онах стра­ны пре­об­ла­да­ют вы­стро­ен­ные вдоль уз­ких улиц при­мы­каю­щие друг к дру­гу до­ма из кир­пи­ча и кам­ня, с ароч­ны­ми вхо­да­ми, ук­ра­шен­ны­ми рель­еф­ной резь­бой. Для Ба­гда­да, Са­мар­ры и других го­ро­дов жар­кой рав­нин­ной зо­ны ха­рак­тер­ны кир­пич­ные и сыр­цо­вые по­строй­ки с пло­ски­ми кров­ля­ми-тер­ра­са­ми, на­зем­ной и под­зем­ной ча­стью, плот­но сгруп­пи­ро­ван­ные во­круг дво­ра, на ко­то­рый вы­хо­дят ок­на, за­щи­щён­ные от солн­ца гус­ты­ми пе­ре­плё­та­ми с цвет­ным стек­лом и де­ревянными узор­ны­ми ре­шёт­ка­ми-маш­ра­бийя. Тра­диционное жи­ли­ще «бо­лот­ных ара­бов» на юге Ирака - тро­ст­ни­ко­вые хи­жи­ны.

Ори­ен­та­ция на современную западную куль­ту­ру, про­явив­шая­ся в жи­лой и гражданкой ар­хи­тек­ту­ре Ирака с середины 1930-х годов, уси­ли­лась с уч­ре­ж­де­ни­ем в 1959 году архитектором Му­хам­ма­дом Ма­ки­ей от­де­ле­ния ар­хи­тек­ту­ры в Ин­же­нер­ном кол­лед­же Ба­гдад­ско­го университета. В конце 1960-1970-х годов в Ба­гда­де бы­ли сне­се­ны квар­та­лы ста­ро­го го­ро­да, к 1986 году соз­дан но­вый городской центр с современными мно­гоэтаж­ны­ми административными зда­ния­ми (на­ло­го­вой служ­бы, архитектор Мах­ди аль-Ха­са­ни; Департамента во­ды, архитектор Мах­муд аль-Али). В 1980-х годах архитектор Ри­фат Ча­дир­жи воз­гла­вил дви­же­ние за воз­ро­ж­де­ние ло­каль­ных и ре­гио­наль­ных сти­лей в современных фор­мах. Боль­шое вни­ма­ние ста­ли уде­лять изу­че­нию, рес­тав­ра­ции и кон­сер­ва­ции ар­хитектурных па­мят­ни­ков (про­ект кон­сер­ва­ции тра­диционной за­строй­ки рай­она Ка­зи­мия в Ба­гда­де; раз­ра­ба­ты­вал­ся Мах­му­дом аль-Али и британским архитектором Дж. Уор­ре­ном, пре­рван в 1984 году).

Раз­ви­тие в Ираке с начала XX века стан­ко­вой мас­ля­ной жи­во­пи­си (пей­за­жи, порт­ре­ты в ду­хе ев­ропейского ака­де­миз­ма) свя­за­но с дея­тель­но­стью груп­пы ар­мей­ских офи­це­ров, обу­чав­ших­ся ри­сун­ку и жи­во­пи­си в рам­ках об­ра­зо­вательной про­грам­мы во­енных ин­сти­ту­тов (Абд аль-Ка­дир ар-Рас­сам и др.) или в Ака­де­мии изящ­ных ис­кусств в Стам­бу­ле (Му­хам­мад Са­лих За­ки и др.). Позд­нее про­бу­дил­ся ин­те­рес к скульп­ту­ре, пла­кат­ной и книж­ной гра­фи­ке, ка­ри­ка­ту­ре. В 1930-1950-х годах мно­гие впо­след­ст­вии из­вест­ные иракские ху­дож­ни­ки учи­лись в Ве­ли­ко­бри­та­нии (Ак­рам Шук­ри), Фран­ции (Фа­ик Ха­сан), Ита­лии (Ата Саб­ри). В Ба­гда­де в 1939 году от­крыл­ся Институт изящ­ных ис­кусств, ко­то­рый вско­ре стал ве­ду­щим цен­тром под­го­тов­ки ху­дожественных кад­ров Ирака. В 1941 году бы­ло ос­но­ва­но Общество дру­зей искусства, в 1950 году - Общество при­ми­ти­ви­стов (позд­нее Общество пио­не­ров; Фа­ик Ха­сан и др.), в 1951 году - Ба­гдад­ская груп­па современного искусства (Са­лим Джа­вад, его уче­ник Ша­кер Ха­сан ас-Са­ид и др.), в 1953 году - груп­па «Им­прес­сио­ни­сты» (Ха­физ ад-Ду­ру­би и др.); в 1956 году многие груп­пи­ров­ки объ­е­ди­ни­лись в Ас­социа­цию иракских ху­дож­ни­ков. В изо­бра­зительном искусстве 2-й половины XX века, про­ни­зан­ном идея­ми ре­во­лю­ции 1958 года, наи­выс­шее при­зна­ние за­слу­жи­ли раз­но­сто­рон­нее твор­чест­во, пре­по­да­ва­тель­ская и об­щественная дея­тель­ность Са­ли­ма Джа­ва­да, ав­то­ра рель­е­фов Мо­ну­мен­та Сво­бо­ды в Ба­гда­де, а так­же ра­бо­ты жи­во­пис­ца-экс­пе­ри­мен­та­то­ра Фаи­ка Ха­са­на (ув­ле­кал­ся идея­ми им­прес­сио­низ­ма, ку­биз­ма и аб­ст­рак­цио­низ­ма; пан­но «За мир», 1960-е годы, Ба­гдад). Па­фо­сом ос­во­бо­дительной борь­бы и национального воз­ро­ж­де­ния про­ник­ну­ты про­из­ве­де­ния жи­во­пис­ца Мах­му­да Саб­ри («По­хо­ро­ны ре­во­лю­цио­не­ра», 1950-е годы), скульп­то­ров Ха­ли­да ар-Рах­ха­ля (ста­туя-мо­ну­мент «Ирак­ская жен­щи­на», 1961 год, Ба­гдад), Му­хам­ма­да Га­ни. На­пря­жён­ные ис­ка­ния национальных ос­нов ху­дожественной фор­мы в 1960-х годах вы­ли­лись в столк­но­ве­ния и про­ти­во­бор­ст­во различных те­че­ний, в соз­да­ние крат­ко­вре­мен­ных груп­пи­ро­вок. В 1965 году воз­ник­ла «Груп­па ра­цио­на­ли­за­то­ров» (ра­то­ва­ли за ис­поль­зо­ва­ние но­вых ма­те­риа­лов), в 1967 году - груп­па «аз-За­вийя», чле­ны ко­то­рой (Фа­ик Ха­сан и др.) вы­дви­ну­ли ло­зунг слу­же­ния искусства национальным це­лям; в 1969 году - аван­гар­ди­ст­ская груп­па «Но­вое ви­де­ние» (Дия аль-Аза­ви и др.), в 1971 году - «Груп­па од­но­мер­но­сти» (Ша­кер Ха­сан ас-Са­ид и др.), ко­то­рая пред­ла­га­ла кон­ст­руи­ро­вать ху­дожественные про­из­ве­де­ния из арабских букв. Од­ни ху­дож­ни­ки об­ра­ща­лись за опы­том и вдох­но­ве­ни­ем к средневековой иракской ми­ниа­тю­ре, кал­ли­гра­фии (Джа­миль Ха­му­ди), об­раз­ам арабского фольк­ло­ра (Ис­ма­ил аш-Шейх­ли, Дия аль-Аза­ви, Ну­ри ар-Ра­ви), жиз­ни иракской де­рев­ни (Ха­лид аль-Джа­дер); дру­гие, осо­бен­но по­лу­чив­шие об­ра­зо­ва­ние за гра­ни­цей, строи­ли свои творческие про­грам­мы на ос­но­ве ху­дожественных сти­лей и те­че­ний XX века (в том числе со­циа­ли­стического реа­лиз­ма). В 1970-1990-х годах искусство Ирака раз­ви­ва­лось под кон­тро­лем пра­вя­щей пар­тии ПАСВ; осо­бая государственная под­держ­ка ока­зы­ва­лась внутренним и ме­ж­ду­народным вы­став­кам про­из­ве­де­ний, по­свя­щён­ных важ­ней­шим по­ли­тическим со­бы­ти­ям. Для боль­ших экс­по­зи­ций в Ба­гда­де на мес­те Национального му­зея современного искусства и Му­зея ху­дож­ни­ков-пио­не­ров (пе­ре­не­се­ны в другие зда­ния) был по­стро­ен ог­ром­ный Сад­дам­ский центр ис­кусств (от­крыт в 1986 году ме­ж­ду­нароодной вы­став­кой «Ис­кус­ст­во для Че­ло­ве­че­ст­ва»). На­чи­ная с 1969 году в Ба­гда­де, Бас­ре, Мо­су­ле и Су­лей­ма­нии от­кры­ты ин­сти­ту­ты де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства. Осо­бое вни­ма­ние уде­ля­лось соз­да­нию гран­ди­оз­ных ар­хитектурно-скульп­тур­ных ме­мо­ри­аль­ных ком­плек­сов об­щественно-по­ли­тического зна­че­ния (по­свя­щён­ный по­гиб­шим в ира­но-иракской вой­не па­мят­ник Му­че­ни­кам в Ба­гда­де, скульп­тор И. Фат­тах, 1980-1983 годы). В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия дея­тель­ность ар­хи­тек­то­ров и ху­дож­ни­ков Ираке со­сре­до­то­чи­лась пре­имущественно на про­ек­ти­ро­ва­нии и оформ­ле­нии бо­га­тых горных и за­го­род­ных вилл.

Дополнительная литература:

Афа­нась­е­ва В. К., Лу­ко­нин В. Г., По­ме­ран­це­ва Н. А. Ис­кус­ст­во Древ­не­го Вос­то­ка. М.; Dresden, 1976;

Culture and arts in Iraq. Baghdad, 1978;

Бо­гда­нов А. А. Со­вре­мен­ное изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во Ира­ка (1900-е – 1970-е гг.). Л., 1982;

Warren J., Fethi I. Traditional houses in Baghdad. Horsham, 1982;

Cres­well K. A. C. A short account of early mus­lim architecture. 2nd ed. L., 1989; Во­ро­ни­на В. Л. Сред­не­ве­ко­вый го­род араб­ских стран. М., 1991;

Ettinghausen R., Grabar O., Jen­kins-Madina M. Islamic art and architecture. 650–1250. 2nd ed. New Haven, 2001;

Вей­марн Б. В. Клас­си­че­ское ис­кус­ст­во стран ис­ла­ма. М., 2002;

Ста­ро­дуб-Ени­кее­ва Т. Х. Со­кро­ви­ща ис­лам­ской ар­хи­тек­ту­ры. М., 2004.

Музыка

Клас­сическая во­каль­ная и ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка Ирака (уст­ная тра­ди­ция), вос­хо­дя­щая к куль­ту­ре эпо­хи Ха­ли­фа­та (смотри в статье Ара­бо-му­суль­ман­ская куль­ту­ра), ос­но­ва­на на ла­до-ме­ло­ди­че­ском прин­ци­пе ма­ка­ма. Пред­став­ле­на ма­ка­мом аль-ира­ки (сфор­ми­ро­вал­ся в XVI-XVII веках), во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ны­ми жан­ра­ми с вир­ту­оз­ной им­про­ви­за­ци­ей пев­ца (мау­уаль, тауа­ших и др.; тек­сты, как пра­ви­ло, из клас­сической арабской по­эзии). С 1920-х годов осо­бую по­пу­ляр­ность по­лу­чи­ли ан­самб­ли тахт шар­ки («во­сточ­ный ди­ван»), рас­про­ст­ра­нён­ные во всех арабских стра­нах (со­став: лют­ня уд, цит­ра ка­нун, цим­ба­лы сан­тур, смыч­ко­вые ке­ман­ча или джёза, флей­ты ка­саб или най, буб­ны даф, та­ар, рикк, ба­ра­ба­ны дар­бук­ка, на­га­ра). С 1980-х годов клас­сическая му­зы­ка зву­ча­ла в спе­ци­аль­но по­стро­ен­ных в Ба­гда­де «ка­фе-ма­кам», в городских ко­фей­нях ис­пол­ня­лись соль­ные ку­плет­ные пес­ни чал­ги. В празд­ник Ро­ж­де­ст­ва Про­ро­ка Му­хам­ме­да (Аль-мау­лид Ан-набауи) ис­пол­ня­ют­ся: об­шир­ный ма­кам­ный цикл, по­ве­ст­вую­щий о жиз­ни Про­ро­ка (фор­мы тек­ста - ка­сы­да и мау­уаль); пес­ни тан­зи­ла, про­слав­ляю­щие Про­ро­ка и его се­мью; пес­ни в жан­рах ма­дих, шу­гуль. У шии­тов в дни по­ми­но­ве­ния има­ма Ху­сей­на уст­раи­ва­ют­ся те­ат­ра­ли­зованные ше­ст­вия с пес­ня­ми та­ша­бех.

Музыкальная куль­ту­ра Ирака объ­е­ди­ня­ет тра­ди­ции араб­ско­го и не­араб­ско­го на­се­ле­ния. Наи­бо­лее древ­ний пласт - му­зы­ка бе­дуи­нов и по­лу­осед­лых пле­мён западной час­ти Ирака. В гор­ных рай­онах стра­ны рас­про­стра­не­на тра­диционная му­зы­ка шаа­би (ис­пол­ня­ет­ся од­но­имённым ан­самб­лем). Для северной час­ти Ирака, где про­жи­ва­ют кур­ды, ас­си­рий­цы, турк­ме­ны, спе­ци­фич­ны эпические пес­ни, для центральной час­ти - соль­ные на­пе­вы в сво­бод­ном мет­ре, соль­но-хо­ро­вые пес­ни; на юге рас­про­стра­не­ны тан­цы в со­про­во­ж­де­нии ан­ти­фон­но­го пе­ния и мем­бра­но­фо­нов, здесь так­же силь­ны влия­ния музыкальных куль­тур Аф­ри­ки и стран Пер­сид­ско­го за­ли­ва. Тан­це­валь­ная му­зы­ка зву­чит по­все­ме­ст­но на се­мей­ных и государственных празд­ни­ках, основные тан­цы (даб­ка, шу­би) со­про­во­ж­да­ют зур­на, мем­бра­но­фон табл и двой­ной клар­нет мит­бадж. С 1970-х годов боль­шое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли арабская и западна по­пу­ляр­ная му­зы­ка, об­ра­бот­ки в по­пу­ляр­ном сти­ле иракской тра­диционной му­зы­ки, ан­самб­ли с уча­сти­ем ев­ропейских ин­ст­ру­мен­тов.

Операции над абзацем: Из­вест­ные клас­сические му­зы­кан­ты XX века: Му­хам­мад аль-Гу­бан­ши (при­знан луч­шим араб. пев­цом на Ме­ж­ду­народном кон­грес­се арабской му­зы­ки в Каи­ре в 1932 году), Ра­шид аль-Ку­бан­чи, На­зем аль-Га­за­ли, Ха­мид ас-Саа­ди, Се­ли­ма Му­рад. Ми­ро­вую из­вест­ность по­лу­чи­ли пред­ста­ви­те­ли иракской шко­лы иг­ры на уде Му­нир Ба­шир и Джа­миль Ба­шир, мас­тер жан­ра чал­ги Юсеф Омар. Сре­ди ком­по­зи­то­ров ев­ропейской ори­ен­та­ции - Фа­рид Ал­ла­уер­ди, Аг­нес Ба­шир. По­сле 2003 года многие му­зы­кан­ты уе­ха­ли из Ирака, ве­ду­щий ис­сле­до­ва­тель клас­сической му­зы­ки И. Ша­ха­ра­за­да Ха­сан жи­вёт в США.

В Ираке про­во­ди­лись Ме­ж­ду­народные кон­фе­рен­ции по во­про­сам арабской му­зы­ки (1964 год, 1975 год). До 2003 года ра­бо­та­ли: Ака­де­мия му­зы­ки, Институт изящ­ных ис­кусств (1939 год) - в Ба­гда­де; Институт тра­диционной му­зы­ки в Бас­ре; в Институте ме­ло­дических ис­сле­до­ва­ний (1971 год) пре­по­да­ва­лось искусство ре­чи­та­ции Ко­ра­на (тад­жуид) и др. ис­лам­ских тек­стов; со­хра­не­ни­ем музыкального на­сле­дия Ирака и его на­учной об­ра­бот­кой за­ни­мал­ся Центр тра­диционной му­зы­ки (1971 год); в Иракском му­зее (Ба­гдад) хра­ни­лись уни­каль­ные эк­зем­п­ля­ры древ­ней­ших музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (ме­со­по­там­ские ли­ры III тысячелетия до нашей эры). Ирак­ский национальный сим­фо­нический ор­кестр (ос­но­ван в 1948 году как Ба­гдад­ский фи­лар­мо­нический ор­кестр, современное название с 1959 года) про­дол­жа­ет вы­сту­пать в Ба­гда­де в за­ле Ри­бат и за ру­бе­жом (главный ди­ри­жёр - Му­хам­мад Амин Из­зат).

Дополнительная литература:

Hassan S. Q. Le Makam irakien: structures et réalisations // L’improvisation dans les musiques de tradition orale / Éd. B. Lortat-Jacob. P., 1987;

Ео­лян И. Р. Тра­ди­ци­он­ная му­зы­ка араб­ско­го Вос­то­ка. М., 1990.

Театр

С V-VII веков из­вест­ны бро­дя­чие ак­тё­ры: му­хаб­би­зы (уча­ст­ни­ки пе­ре­движ­ных те­ат­раль­ных трупп, ра­бо­тав­ших в жан­ре са­ти­рической ко­ме­дии), му­са­ме­ры (рас­сказ­чи­ки за­ни­мательных ис­то­рий во вре­мя за­сто­лий), аль-ха­ка­ва­ти (ска­зи­те­ли древ­них ле­генд, им­про­ви­за­то­ры; иг­ра­ли на музыкальных ин­ст­ру­мен­тах), аль-са­мад­жи (шу­ты из сви­ты ха­ли­фа). В VIII веке впер­вые упо­ми­на­ет­ся ку­коль­ный те­атр те­ней. К XI-XIII векам, вероятно, от­но­сит­ся по­яв­ле­ние пер­вых пред­став­ле­ний та­зийе, рас­ска­зы­вав­ших о ги­бе­ли има­ма Ху­сей­на.

С конца 1920-х годов те­ат­раль­ные кол­лек­ти­вы об­ра­зо­вы­ва­лись при различных учеб­ных за­ве­де­ни­ях, инс­це­ни­ро­ва­ли арабскую литературу и фольк­лор. В 1931 году воз­ник­ла труп­па под руководством режиссёра Х. аш-Шиб­ли, вклю­чав­шая около 50 ак­тё­ров из Ирака, Егип­та, Си­рии и Ли­ва­на. К середине XX века в Ба­гда­де сло­жи­лись пер­вые профессиональные труп­пы: «Об­ще­ст­во ожив­ле­ния искусства» К. Аки­фа, Араб. те­ат­раль­ная труп­па Я. Фай­ка и др. В 1952 году от­крыл­ся пер­вый национальный те­атр - Современный ху­дожественный те­атр (с 1968 года Национальный те­атр), для ко­то­ро­го в Ба­гда­де бы­ло по­строе­но пер­вое те­ат­раль­ное зда­ние в стра­не. Сре­ди ак­тё­ров те­ат­ра - З. Саа­ми, Х. Ат­та­бак­чан. В конца 1950-х годов в Ба­гда­де от­кры­лись те­ат­ры «Ого­нёк», Народный те­атр. Ра­бо­тали ре­жис­сё­ры и ак­тё­ры А. Ваа­хыд, И. аль-Ха­тыб, К. Му­хам­мед и др.

Операции над абзацем: В 1987-1990 году в Ба­гда­де про­во­дил­ся те­ат­раль­ный фес­ти­валь, став­ший за­мет­ным яв­ле­ни­ем куль­тур­ной жиз­ни арабского ми­ра. Од­на­ко в це­лом в пе­ри­од дик­та­ту­ры С. Ху­сей­на су­ще­ст­вен­но за­мед­ли­лось раз­ви­тие те­ат­ра в Ираке. Так, Национальный те­атр фак­ти­че­ски ис­пол­нял функ­цию «при­двор­но­го раз­вле­че­ния» (в 2002 году здесь по­ста­ви­ли пье­су о не­за­ви­си­мо­сти Ирака от США «За­би­ба и ко­роль», на­пи­сан­ную по мо­ти­вам од­но­имённого ро­ма­на С. Ху­сей­на). В начале XXI века на­ря­ду с пье­са­ми, все­сто­рон­не ис­сле­дую­щи­ми те­му вой­ны («Жен­щи­на во вре­ме­на вой­ны» Дж. аль-Ас­са­ди, «По­сле седь­мо­го дня» М. Га­зи, «Что ес­ли?» К. аль-Су­ма­ри), в те­ат­рах Ирака ста­вят­ся про­из­ве­де­ния ев­ропейских ав­то­ров («Ро­мул Ве­ли­кий» Ф. Дюр­рен­мат­та, и др.). Боль­шой ре­зо­нанс вы­звал спек­такль «Жен­щи­ны Лор­ки», по­став­лен­ный по собственной аб­сур­ди­ст­ской пье­се дра­ма­тур­гом и ре­жис­сё­ром А. Наи­ми, ко­то­ро­го кри­ти­ка на­зва­ла по­сле­до­ва­те­лем С. Бек­ке­та. Многие сце­нические дея­те­ли Ирака ра­бо­та­ют за ру­бе­жом: Ф. аль-Мач­та, М. Ах­мет, С. аль-Хам­да­ни и др.

Пер­вая дра­ма­тическая шко­ла бы­ла соз­да­на в 1940 году при Институте изящ­ных ис­кусств (Ба­гдад), с 1968 года ра­бо­та­ет при Ба­гдад­ском университете.

В 2006 году в Ба­гда­де про­шёл пер­вый фес­ти­валь те­ат­ров для де­тей и юно­ше­ства.

Дополнительная литература:

Scott A. The theatre in Asia. L., 1972;

Пу­тин­це­ва Т. А. Ты­ся­ча и один год араб­ско­го те­ат­ра. М., 1977.

Кино

Пер­вый ки­но­по­каз со­сто­ял­ся в Ба­гда­де 9 июля 1909 года. В 1910-х годах в Ба­гда­де ста­ли от­кры­вать­ся ки­но­те­ат­ры. Пер­вые хро­ни­каль­но-до­ку­мен­таль­ные лен­ты, рас­ска­зы­вав­шие о празд­ни­ке вес­ны в иракской ар­мии и смот­ре воз­ду­хо­пла­ва­ния в Баг­да­де, бы­ли сня­ты в 1927 году. Од­на­ко до середины 1940-х годов ки­не­ма­то­гра­фическая дея­тель­ность ог­ра­ни­чи­ва­лась ис­клю­чи­тель­но им­пор­том и про­ка­том за­ру­беж­ных филь­мов. В 1946 году вы­шел иракско-египетский пол­но­мет­раж­ный иг­ро­вой фильм «Ка­ир - Баг­дад» египетского режиссёра А. Бадр­ха­на. В 1949 году на сред­ст­ва национальной ки­но­ком­па­нии «Ис­ту­диу Ба­гдад» французского режиссёра А. Шу­тан по­ста­вил фильм «Алия и Ис­сам». В том же го­ду «Ис­ту­диу Ба­гдад» (совм. с Ли­ва­ном) фи­нан­си­ро­ва­ла про­из­вод­ст­во иг­ро­во­го ф. «Лей­ла в Ира­ке» егип. реж. А. К. Мур­си. За­тем ча­ст­ные ирак. ком­па­нии вы­пус­ти­ли филь­мы «Рас­кая­ние» А. аль-Ха­ли­ка Ас-Сам­ра­ни (1954 год), «Фет­на и Ха­сан» Х. аль-Ума­ра (1955 год), «Кто ви­но­ват?» М. Му­ни­ра аль-Яси­на (1956 год). Ос­но­вы ре­а­ли­стического на­прав­ле­ния в национальном ки­но за­ло­жил фильм «Са­ид Эфен­ди» К. Хус­ни (1958 год). По­сле ре­во­лю­ции 1958 года бы­ло обра­зо­ва­но Управ­ле­ние ки­но и те­ат­ра, за­ни­мав­шее­ся про­извод­ст­вом до­ку­мен­таль­ных и иг­ро­вых филь­мов. В ря­ду луч­ших про­из­ве­де­ний иракского ки­не­ма­то­гра­фа 1960-х годов - цвет­ной ис­то­рический фильм «На­ву­хо­до­но­сор» К. аль-Аза­ви (1962 год) и ки­но­дра­ма из жиз­ни про­стых ирак­цев «Сто­рож» Х. Шау­ки (1967 год). По­зи­ции государственного сек­то­ра ки­не­ма­то­гра­фии зна­чи­тель­но ук­ре­пи­лись в свя­зи с соз­да­ни­ем в 1973 году Ге­не­раль­ной организации ки­но и те­ат­ра, ко­то­рая на­ря­ду с про­из­вод­ст­вен­ны­ми на­ча­ла ре­шать во­про­сы им­пор­та, про­ка­та и по­ка­за ки­но­филь­мов. Жизнь в пе­ре­жи­ваю­щей жес­то­кую за­су­ху де­рев­не ото­бра­же­на в реа­ли­стической ма­не­ре в фильме «Жа­ж­ду­щие» М. Шук­ри Джа­ми­ля (1972 год). О пе­ре­уст­рой­ст­ве де­ре­вен­ско­го ук­ла­да на на­ча­лах кол­лек­ти­виз­ма рас­ска­за­но в филь­мах «Экс­пе­ри­мент» Ф. ат-Ту­ха­ми (1976 год) и «Ре­ка» Ф. аль-Яси­ри (1977 год). Ис­то­ри­ко-ре­во­люционная те­ма на­шла от­ра­жение в филь­мах «По­во­рот» Д. Али (1975 год), «До­ма в том пе­ре­ул­ке» К. Ха­ва­ля (1977 год), «Сте­ны» (1979 год), «Боль­шой во­прос» (1983 год) Шук­ри Джа­ми­ля. В 1988 год А. ас-Са­лям аль-Аа­за­ми по­ста­вил фильм «За­вое­ва­ние пус­ты­ни» (по мо­ти­вам средневекового арабского ро­ма­на о народном ге­рое Ан­та­ре), Х. Амин вы­пус­тил бы­то­вую ки­но­ко­ме­дию «Же­них… но…». Дра­ма­тические со­бы­тия ира­но-иракской вой­ны по­ло­же­ны в ос­но­ву слож­но­го в по­ста­но­воч­ном от­но­ше­нии во­енного фильма «Пти­ца солн­ца» С. Хад­да­да (1989 год). По­пыт­ка ан­нек­сии Ку­вей­та и по­сле­до­вав­шее вве­де­ние про­тив Ирака ме­ж­ду­народных санк­ций при­ве­ли в 1990-е годы к упад­ку и глу­бо­ко­му кри­зи­су национального ки­не­ма­тогра­фа. Ожив­ле­ние ки­но­дея­тель­но­сти на­ме­ти­лось к середине 2000-х годов. Бед­ст­вия и стра­да­ния жи­те­лей Ба­гда­да, вы­зван­ные американскими бом­бар­ди­ров­ка­ми 2003 года, по­ка­за­ны в фильме «Меч­ты» М. аль-Да­рад­жи (2005 год). Тра­гическая ис­то­рия арабского маль­чи­ка, по­те­ряв­ше­го ро­ди­те­лей в хо­де втор­же­ния в Ирак американо-британских войск и по­доб­ран­но­го курд­ски­ми ми­ли­цио­не­ра­ми, рас­ска­зы­ва­ет­ся в пси­хо­ло­ги­че­ски на­пря­жён­ном фильме «Пе­ре­се­кая пыль» Ш. Ами­на Кор­ки (2006 год).

Дополнительная литература:

Ша­хов А. С. Ирак­ский ки­не­ма­то­граф: но­вые тен­ден­ции // Ис­кус­ст­во ки­но. 1979. № 11;

Са­лим А. Ас-Си­ни­ма аль-ира­кийя. Ди­ра­сат ва ва­са­ик. 1948–1980. Ба­гдад, 1980 (на араб. яз.);

Мау­су­ат аль-аф­лам аль-ара­бийя. Ка­ир, 1994 (на араб. яз.);

Мах­рад­жан Аль-Ка­хи­ра ас-си­ни­ма­ий ад-дау­лий ас-са­ла­сун. Ка­ир, 2006 (на араб. яз.).

Иллюстрации:

Арид­ные низ­ко­го­рья на се­ве­ро-во­сто­ке Ира­ка. Фото Chris Kutschera. Архив БРЭ;

Рас­пис­ной со­суд из Ха­фад­же. На­ча­ло 3-го тыс. до н. э. Ирак­ский му­зей (Баг­дад).. Архив БРЭ;

Рас­пис­ной со­суд из Сон­го­ра. Куль­ту­ра Убейд. Ок. 4500–4000 до н. э. Ирак­ский му­зей (Баг­дад). Архив БРЭ;

Мед­ный рель­ефс из­об­ра­же­ни­ем пти­цы Им­ду­гуд из хра­ма в Убей­де. Ок. 2600–2400 до н. э. Бри­тан­ский му­зей (Лон­дон). Архив БРЭ;

Ко­лес­ни­ца, за­пря­жён­ная че­тырь­мя ос­ла­ми, из Телль-Аг­ра­ба. Брон­за. 1-я пол. 3-го тыс. до н. э. Ирак­ский му­зей (Баг­дад). Архив БРЭ;

«Иль­хан Ху­ла­гу и ха­лиф аль-Му­ста­сим». Ми­ни­атю­ра 15 в. Архив БРЭ;

«Га­ло­пи­рую­щие всад­ни­ки». Ми­ниа­тю­ра из «Кни­ги Ах­ма­да ибн ал-Хус­сей­на ибн ал-Ах­ка­фа». Ирак­ский ма­стер. Ок. 1210. Му­зей двор­ца Топ­ка­пы (Стам­бул). Архив БРЭ;

Бри­тан­ские вой­ска в Ира­ке в го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны. Архив БРЭ;

Эмир Фей­сал (бу­ду­щий ко­роль Ира­ка Фей­сал I) и араб­ская де­ле­га­ция в Вер­са­ле во вре­мя Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919–20. Архив БРЭ4

С. Ху­сейн (справа) и ви­це-пре­зи­дент Ира­ка Та­ха Ясин Ра­ма­дан. Баг­дад. 1996. Архив БРЭ;

Аме­ри­кан­ские во­ен­но­слу­жа­щие в Ира­ке. Архив БРЭ;

Неф­те­хи­ми­че­ское пред­прия­тие в рай­о­не Баг­да­да. Архив БРЭ;

Раз­ра­бот­ка неф­те­га­зо­во­го ме­сто­рож­де­ния в рай­о­не Кир­ку­ка. Архив БРЭ;

Эм­бле­ма Национального олим­пий­ско­го ко­ми­те­та Ира­ка. Архив БРЭ;

Хат­ра. Пар­фян­ский храм Мит­ры. 200 до н. э. Архив БРЭ;

Ста­туя вои­на из Хат­ры. 200 до н. э. Ирак­ский му­зей (Баг­дад). Архив БРЭ;

Ми­на­рет аль-Маль­вия Боль­шой ме­чети Му­та­вак­ки­ля в Самарре. Сер. 9 в. Архив БРЭ;

По­ли­хром­ный мра­мор­ный мих­раб из Мо­су­ла. 14 в. Ирак­ский му­зей (Баг­дад). Архив БРЭ;

Трон­ная ни­ша из Синд­жа­ра. 13 в. Ирак­ский му­зей (Баг­дад). Архив БРЭ;

«Зо­ло­тая ме­четь» в Багдаде (вос­ста­нов­ле­на в 1367; пе­ре­ст­рое­на в 1519, сер. 19 в. и 20 в.). Архив БРЭ;

Кадр из филь­ма «Са­ид Эфен­ди». Ре­жис­сёр К. Хус­ни. 1958. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)