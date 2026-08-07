ИРАК
ИРАК, Республика Ирак (Аль-Джумхурия аль-Иракия). - государство в Юго-Западной Азии.
На юго-востоке омывается Персидским заливом Индийского океана (длина береговой линии 58 км). Граничит на севере с Турцией, на востоке с Ираном, на юго-востоке с Кувейтом, на юге и юго-западе с Саудовской Аравией, на западе с Иорданией, на северо-западе с Сирией. Площадь 434,1 тысячи км2 (по другим данным, 437,1 тысяч км2). Население 34,8 миллиона человек (2008 год). Столица - Багдад. Официальные языки - арабский и курдский. Денежная единица - иракский динар. Административно-территориальное деление: 18 мухафаз (таблица).
Ирак - член ООН (1945 год), МВФ (1945 год), МБРР (1945 год), ЛАГ (1945 год), ОПЕК (1960 год), Организации Исламская конференция (1975 год).
Государственный строй
Ирак - федеративное государство. Конституция одобрена на референдуме 15 октября 2005 года. Форма правления - парламентская республика.
Глава государства - президент, избираемый нижней палатой парламента большинством в 2/3 голосов сроком на 4 года (с правом одного переизбрания). Президентом может быть избран уроженец Ирака, имеющий родителей-иракцев, достигший 40 лет.
Высший законодательный орган – двухпалатный парламент, состоящий из Совета представителей и Совета союза. Совет представителей (1 депутат от каждых 100 тысяч жителей) избирается на 4 года путём всеобщего, прямого и тайного голосования и представляет всё население страны. Совет союза должен состоять из представителей регионов и провинций, не входящих в состав регионов. Состав Совета, условия членства в нём, сфера его компетенции и другие вопросы будут в дальнейшем определены законом.
Исполнительная власть осуществляется Советом министров во главе с премьер-министром. Состав правительства утверждается Советом представителей в индивидуальном порядке; правительственная программа должна быть одобрена абсолютным большинством членов Совета представителей.
Федеративная система Ирака предполагает включение в неё столицы страны, регионов, провинций, не входящих в регионы, и местных административных единиц.
Конституция провозглашает ислам официальной религией государства и основным источником законодательства (ни один закон не может быть принят, если он противоречит основным нормам ислама). При этом гарантируется исламская идентичность большинства иракского народа при одновременном признании религиозных прав каждого человека, свободы его вероисповедания и отправления религиозных обрядов.
В Ираке существует многопартийная система. Ведущие шиитские партии: Высший совет исламской революции в Ираке, «Исламский призыв» («Даава»). Ведущие курдские партии: Демократическая партия Курдистана, Патриотический союз Курдистана. Суннитская партия - Иракская исламская партия. Другие партии: Ассирийское демократическое движение, Фронт туркоманов Ирака, Движение иракского национального согласия, Объединение независимых иракских демократов, Иракский национальный конгресс, Иракская коммунистическая партия.
Природа
Рельеф. Большую часть территории Ирака занимают равнины Верхней и Нижней Месопотамии. Верхняя Месопотамия, или Бадият-эль-Джазира, расположенная в среднем течении рек Тигр и Евфрат, представляет собой столовую денудационно-аккумулятивную равнину высотой 200-500 м, осложнённую отдельными останцовыми возвышенностями высотой до 1460 м (горы Синджар); встречаются солончаковые депрессии (себхи), крупнейшая из которых - впадина солёного озера Тартар. По периферии широко распространены наклонные пролювиальные равнины с каменистыми и гипсовыми полупустынями. Нижняя Месопотамия (Шатт-эль-Араб, нижнее течение рек Тигр и Евфрат) - обширная аллювиальная низменность, высотой не более 100 м над уровнем моря. Монотонный рельеф низменности нарушается протоками, береговыми валами, ирригационными каналами, заозёренными понижениями. Южная часть Нижней Месопотамии сильно заболочена.
На севере и северо-востоке Ирака протягиваются низкие и средневысотные складчатые горные хребты Армянского и Иранского нагорий высотой до 3587 м (гора Хаджи-Ибрахим - высшая точка Ирака). Западная и юго-западная части Ирака (Сирийская пустыня, пустыня Эль-Хиджара) расположены в пределах Сирийско-Аравийского пластового плато высотой до 900 м.
Геологическое строение и полезные ископаемые. В тектоническом отношении южная и западная части Ирака расположены в пределах северо-восточной окраины Аравийской платформы, где распространены недислоцированные осадочные отложения (доломиты, известняки с горизонтами фосфоритов, глины и др.) фанерозойского чехла мощностью 6-7,5 км. На север Ирака с востока заходит складчато-покровная система Загроса Альпийско-Гималайского подвижного пояса. Хребты Армянского и Иранского нагорий сложены смятыми в складки и надвинутыми в направлении юго-запада (в сторону платформы) мезокайнозойскими карбонатно-терригенными отложениями, вмещающими толщи соляных пород. На крайнем северо-востоке расположена надвиговая зона, вдоль которой выступают реликты океанической коры (офиолиты). Складчатая система и докембрийская платформа разделены Месопотамским передовым прогибом, заполненным неоген-четвертичными обломочными отложениями (молассой), испытывающими пологие складчатые деформации. Для северных и северо-восточных районов Ирака характерна повышенная сейсмичность. Наиболее сейсмически активные участки и области возможных сильных землетрясений расположены вдоль границы Иранского нагорья с Месопотамской низменностью.
Важнейшие полезные ископаемые Ирака - нефть и природный горючий газ. Большая часть запасов нефти сосредоточена в крупнейших нефтяных и нефтегазовых месторождениях Киркук, Эль-Румайла, Эз-Зубайр, Эр-Ратави, Манджун, относящихся к Персидского залива нефтегазоносному бассейну. Имеется несколько собственно газовых месторождений (Чиа-Сурх и Ханука). Промышленно значимы месторождения серы (Мишрак, Эль-Фатха и Лазага на севере), фосфоритов (Акшат и Эр-Рутба на западе, принадлежащие Восточно-Средиземноморскому фосфоритоносному бассейну), цементных известняков, каменной соли. Также известны месторождения железных и свинцово-цинковых руд, гипса, кирпичных глин. Выявлены рудопроявления меди, никеля, хромитов, асбеста, талька и др.
Климат. В северной части Ирака климат субтропический континентальный, с сухим жарким летом и относительно дождливой и прохладной зимой. Средние температуры июля 34 °С, января 7 °С (Мосул). Зимой в горах лежит снег. В южной части страны климат тропический континентальный. Средние температуры января 12 °C, августа 34 °С, максимумы достигают 48 °С (Басра). Количество осадков в горных районах 500-1500 мм в год (частично выпадают в виде снега), на юго-востоке страны 50-150 мм в год. Большая часть осадков выпадает с декабря по март. На юге Ирака нередки пыльные бури.
Внутренние воды. Ресурсы поверхностного стока (75 км3) ограниченны. Важнейшее хозяйственное значение имеют реки Тигр и Евфрат, пересекающие территорию Ирака с северо-запада на юго-восток. У города Эль-Курна Тигр и Евфрат сливаются и образуют реку Шатт-эль-Араб, впадающую в Персидский залив. В пределах Ирака Тигр принимает довольно крупные левые притоки (Большой Заб, Малый Заб, Дияла), у Евфрата в Ираке значительных притоков нет. В пределах Нижней Месопотамии Тигр и Евфрат разветвляются на рукава, образуют многочисленные пойменные озёра и плавни. Максимум речного стока приходится на весну, когда случаются наводнения, в конце лета и осенью реки маловодны. Для рек характерен значительный твёрдый сток, в низовьях отмечается высокое содержание солей в воде из-за сброса дренажных вод с полей. Для пустынных районов типичны временные водотоки - вади.
Для хозяйственных целей используется около 80% ежегодно возобновляемых водных ресурсов (из них 92% идёт на нужды сельского хозяйства, 3% - на коммунально-бытовые нужды, 5% потребляют промышленные предприятия). Гидроэнергетические ресурсы (700 тысяч МВт) сосредоточены главным образом в бассейне реки Тигр. Для регулирования стока и борьбы с наводнениями в стране создано много наливных водохранилищ (долины рек Тигр и Евфрат). В долинах рек Евфрат, Большой Заб и Малый Заб построены комплексные гидроузлы. Напряжённая ситуация с водообеспечением характерна для бассейна реки Евфрат, так как значительная часть стока реки расходуется на орошение. Регулярное судоходство возможно в основном по реке Шатт-эль-Араб.
Почвы, растительный и животный мир. В долинах основных рек Ирака (Тигр с притоками, Евфрат, Шатт-эль-Араб) развиты аллювиальные почвы - плодородные, но местами заболоченные или засолённые. В Верхней Месопотамии распространены серозёмы и серо-коричневые почвы. Большие площади на равнинах Нижней Месопотамии занимают вторично засолённые почвы, такыры и пески, возникновение которых связано с многовековой нерациональной практикой орошаемого земледелия. Для северной и северо-восточной частей страны характерны горные коричневые и горно-луговые почвы. На остальной территории преобладают пустынные каменистые, в том числе гипсоносные, почвы, а также пески и солончаки.
На большей части территории Ирака распространены пустынные степи (злаки, полыни, многочисленные эфемеры) и полупустыни, переходящие на юге и юго-западе в тропические пустыни. Леса занимают не более 2% площади Ирака Подножия гор покрывают заросли колючих кустарников, на южных склонах господствуют формации средиземноморского типа: маквис, разреженные дубовые и фисташковые леса, выше по склонам сменяющиеся можжевеловыми редколесьями. В верхних частях горных склонов развиты альпийские луга. На равнинах по долинам рек произрастают леса из евфратского тополя, ив, тамарисков. Для южных районов типичны насаждения финиковой пальмы. В долинах Тигра и Евфрата преобладают орошаемые земли.
Животный мир сильно обеднён, в основном в связи с утратой местообитаний. Свыше 80 видов млекопитающих, из них 11 находятся под угрозой исчезновения. Полностью истреблены сирийский кулан, аравийская газель доркас, вероятно, с территории Ирака исчезли также аравийский орикс и иранская лань. Из крупных млекопитающих сохранились волк, полосатая гиена, шакал. В составе орнитофауны около 400 видов птиц, в том числе свыше 170 видов - гнездящиеся. Водно-болотные угодья Месопотамии - единственные в мире места гнездования иракской камышовки и иракской дроздовой тимелии (эндемики Ирака), а также зимовки многих редких водоплавающих птиц (розовый фламинго, кудрявый пеликан и др.) - большей частью деградировали вследствие осушительных мероприятий в середине XX века, а также в результате военных действий. В Иоаке создано всего 8 охраняемых территорий общей площадью 541 гектар (2005 год); все они имеют невысокий статус охраны. Учитывая ценность ландшафтов Месопотамии для поддержания высокого разнообразия орнитофауны, Международный союз охраны птиц (Birdlife International) на территории Ирака выделил 42 ключевые орнитологические территории международного значения (общая площадь 3,5 миллиона гектар).
Дополнительная литература:
Страны и народы. Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. М., 1979;
Fisher W. Iraq: Physical and social geography // Middle East and North Africa. L., 1994;
Алексеева Н. Н. Современные ландшафты зарубежной Азии. М., 2000.
Население
Большинство населения Ирака (71,3%) - арабы-иракцы. На северо-востоке Ирака живут курды (около 14%), на севере - езиды (около 2%), ассирийцы (1,2%). Азербайджанцы составляют 5,3% населения страны, арабы-египтяне - 2%, палестинцы - 0,5%, персы - 1,1%, выходцы из Туркестана (туркмены) - 1,1%, луры - 0,3%, армяне - 0,2%, выходцы с Кавказа («черкесы») - 0,1%, цыгане - 0,1% и др.
Естественный прирост населения (2,6% в 2007) обусловлен высокой рождаемостью (31,4 на 1000 жителей), почти в 6 раз превышающей смертность (5,3 на 1000 жителей); показатель фертильности 4,1 ребёнка на 1 женщину; младенческая смертность 47 на 1000 живорождённых. Средний возраст населения 20 лет (2007 год). В возрастной структуре населения высока доля детей (до 15 лет) - 39,4%, лиц трудоспособного возраста (15-64 года) – 57,6%, старше 65 лет - 3%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 69,3 года (мужчины - 68, женщины - 70,6). На 100 женщин приходится 102 мужчины. Средняя плотность населения 80,2 чел./км2 (2008 год). Наиболее плотно заселены долины рек Тигр, Евфрат, Шатт-эль-Араб. Доля городского населения 67% (2005 год). Крупные города (тысяч человек, 2008 год): Багдад 6432 (с пригородами 10634), Мосул 2595, Басра 1862 (с пригородами 3803), Эрбиль 1628, Сулеймания 1201, Киркук 676, Эн-Наджаф 615.
Внутренняя дестабилизация после продолжительных военных действий привела к значительным внешним и внутренним миграциям населения. По данным ООН (конец 2006 года), из Ирака выехали свыше 1,8 миллиона человек, в основном в Сирию и Иорданию; внутри страны места постоянного проживания покинули свыше 1,6 миллиона чел.
Экономически активное население 7,4 миллиона человек. Около 20% работающих занято в сельском хозяйстве (2004 год; оценка). Уровень безработицы 18-30% (2006 год).
Религия
По данным (2007 год) Временной военной администрации коалиционных сил в Ираке, около 97% населения Ирака - мусульмане, из них 60–65% - шииты, 32–37% - сунниты; около 3% - христиане и представители других конфессиональных групп (иудеи, езиды, мандеи, бахаиты).
Ирак - одна из двух арабских стран (наряду с Бахрейном), где последователи шиитского направления ислама численно преобладают над последователями суннитского направления.
Приверженцы шиизма составляют 96-99% населения в мухафазах Кадисия, Кербела, Бабиль, Ди-Кар, Васит и Майсан, а также подавляющее большинство - в мухафазах Наджаф, Мутанна и Басра. Значительна доля шиитов в мухафазах Дияла (45%), Багдад и Салах-эд-Дин (25-30%). В северных мухафазах Ирака доля шиитского населения незначительна: в Тамиме - 8%, Найнаве и Дахуке - по 5%. В Эрбиле, Сулеймании и Анбаре шиитов практически нет. Подавляющее большинство сельских жителей страны - шииты. Шиитские религиозные центры: Эн-Наджаф, Кербела, Самарра, багдадский район Эль-Казимия. Шиитский ислам в Ираке представлен несколькими направлениями: имамиты, шейхиты, али-илахи (ахл-и хакк), исмаилиты. Имамиты (джафариты) составляют 95% иракских шиитов. Имамиты представлены двумя школами. Наиболее многочисленна школа Усулийун, приверженцы которой составляют свыше 80% имамитов. Вторая школа - Ахбарийун – объединяет менее 20% имамитов. Шейхиты составляют около 3% шиитов (проживают в южных районах Ирака вдоль границы с Ираном), али-илахи - 1-1,5% шиитов (проживают преимущественно в северных мухафазах Ирака, к северу и востоку от Мосула и к западу от Эрбиля). Али-илахи - курды (в Эль-Амадии, Эрбиле, Равандузе и районе Ханакина) и иракские азербайджанцы. Весьма незначительна доля исмаилитов Ирака, в основном это азербайджанцы, пакистанцы, небольшая группа курдов (район Мандали).
Сунниты составляют свыше 90% населения в мухафазах Анбар, Сулеймания, Эрбиль и Тамим, около 80% - в Салах-эд-Дине, более 68% - в Найнаве, свыше половины - в Багдаде и Дияле. В мухафазах Басра (свыше 21%), Наджаф, Мутанна (5-10%) сунниты являются меньшинством, в Кербеле они практически отсутствуют. Свыше 65% иракских суннитов - приверженцы ханифитского мазхаба, около 34% - шафииты, чуть более 1% - маликиты и ханбалиты. В Ираке действуют несколько суфийских орденов. Среди курдского населения северных провинций значительное влияние имеет Накшбандийя. Второй по численности орден - Кадирийя - имеет приверженцев среди арабов и отчасти курдов Багдада и Салах-эд-Дина. Орден Рифайя имеет небольшое число сторонников среди суннитов Басры.
Христианство в Ираке представлено 11 различными церквами. Самая крупная из них - Халдейская католическая церковь (представлена Патриаршей епархией епископством Багдад, архиепископствами Басра, Мосул, Киркук, Эрбиль, епископством Захо). Кроме того, на территории Ирака действуют: Ассирийская церковь Востока, Сиро-католическая церковь, Сирийская православная (яковитская) церковь, Армянская апостольская церковь, приходы Римско-католической церкви, Коптской православной церкви, Антиохийской православной церкви; ведутся работы по открытию в Ираке прихода Русской православной церкви Московского патриархата. Наиболее крупное объединение протестантских деноминаций - Ассамблея евангелических пресвитерианских церквей в Ираке, в которую входят 5 церквей: Национальная евангелическая протестантская церковь (Киркук), Ассирийская евангелическая пресвитерианская церковь (Багдад), Арабска евангелическая пресвитерианская церковь (Багдад), Национальная протестантская евангелическая церковь (Мосул) и Национальная пресвитерианская церковь (Басра).
На территории Ирака имеются религиозные святыни иудеев, которые почитаются и иракскими мусульманами: могила Ездры (Озейры) и Иезекииля (Дхул Кифиль), а также Курна (Набк Корна) - священное место слияния Тигра и Евфрата, где совершал жертвоприношения Авраам.
Исторический очерк
Ирак в древности. Древнейшие следы человеческой деятельности на территории Ирака датируются около 500-400 тысяч лет назад (рубила и галечные орудия местонахождения Барда-Балка). Материалы эпохи Мустье известны в пещерах Хазар-Мард, Шанидар и др. К позднему палеолиту и переходу к мезолиту относят культуры Барадост и Зарзи (они представлены и в Шанидаре). Эти традиции получили продолжение в памятниках «загросского мезолита» (Карим-Шахир, Зеви-Чеми-Шанидар и др.), связанных с начатками производящего хозяйства, становление которого прослежено по материалам поселений Джармо, Магзалия и др. Увеличивающееся население около конца VII - начала VI тысячелетий до нашей эры освоило север аллювиальной долины Месопотамии (Сотто). Носители культур с развитой земледельческих традицией (Хассуна, Халаф, Убейд) обжили всю Месопотамию, стали применять искусственное орошение, освоили обработку цветных металлов, к концу этой эпохи начали изготавливать керамику на гончарном круге; о сложных социально-имущественных отношениях свидетельствуют монументальные архитектурные сооружения, печати-амулеты (смотри также в статьях Арпачия, Гавра, Самарра, Савван, Эриду, Ярым-Тепе).
На основе традиций Убейда к середине IV тысячелетия в Месопотамии сформировалась культура типа Урук и сменившая её культура «протописьменного периода» (смотри в статье Джемдет-Наср), когда появились сложные ирригационные системы, массовое ремесленное производство, городские центры со сложными монументальными комплексами и каменной скульптурой, письменность. Всё это легло в основу шумерской цивилизации (смотри в статье Шумер). Шумерский мир представлял собой конгломерат городов-государств (Урук, Ур, Лагаш и др.), боровшихся между собой. Несмотря на политическую раздробленность, шумеров объединяло самоназвание, близость культов (Энлиль и пр.) и культурное сходство. К этому, «раннединастическому», периоду относится широкое распространение изделий из бронзы, появление царских некрополей, где погребения сопровождались человеческими жертвоприношениями и богатейшим инвентарём (например, в Уре), сложение эпических сказаний (о Гильгамеше и др.). Экономическое и общественное развитие более северных, чем шумерская, культур на территории современного Ирака отставало от Месопотамии, но шло в том же направлении.
С середины III тысячелетия в Месопотамии расселялись восточно-семитские племена аккадцев. Наряду с шумерами, они также являлись создателями и носителями месопотамской цивилизации (смотри Аккад). На рубеже III-II тысячелетий аккадские язык и письменность вытеснили из употребления шумерские. Вплоть до середины I тысячелетия аккадский язык оставался дипломатическим и литературным языком всего Ближнего Востока. Для аккадского варианта месопотамской цивилизации было характерно преобладание царской власти над жреческой и тяготение к созданию обширных государств. В конце XXIV века аккадский царь Саргон Древний подчинил себе все месопотамские города и создал крупное государственное образование, границы которого простирались от Персидского залива до Средиземного моря. В XXII веке аккадское царство рухнуло под натиском иранских племён кутиев, которые, в свою очередь, были побеждены правителем Ура, создавшим так называемую новошумерскую державу (III династии Ура царство, XXI век). Это государство в течение почти столетия контролировало Месопотамию, опираясь на разветвлённый бюрократический аппарат и крупное царское хозяйство.
После падения царства Ура под ударами Элама и амореев политические центры Месопотамии окончательно переместились на север в Исин и Ларсу, а позднее - в Вавилон, расположенный на Среднем Евфрате. Вавилон достиг расцвета в правление царя Хаммурапи (XVIII век), подчинившего Среднее и Нижнее Двуречье и прославившегося составлением детального свода законов (смотри Хаммурапи законы). В этот период сложилась старовавилонская литературная традиция, оказавшая определяющее влияние на дальнейшее развитие месопотамской литературы. Последующий период истории Вавилонии - эпоха владычества касситских царей (XVI-XII века) - известен меньше. Предположительно, что при касситах усиливается роль царского хозяйства и ослабевает частная хозяйственная инициатива, характерная для старовавилонской эпохи.
К северу от Вавилонии, в Ассирии, расположенной в среднем течении Тигра (исторические центры - Ашшур, затем Ниневия), складывался древний очаг месопотамской цивилизации. Староассирийский период (XX-XVI века) отмечен масштабной экономической экспансией ассирийцев в Восточной Анатолии и основанием торговых колоний. Впоследствии торгово-экономическая активность купцов Ашшура прервалась, а сама Ассирия на несколько веков сошла с исторической сцены, попав в зависимость от сильных соседей (Митанни). Её политическое возрождение началось в XIV веке и продолжалось вплоть до VII века. Ассирия оставалась ведущим государством Ближнего Востока. Её политика, особенно в IX-VII веках, отличалась агрессивностью и непрерывными попытками военной экспансии в отношении Вавилонии, Средиземноморья и Урарту. Неоднократно Ассирийская держава ослабевала и теряла завоёванные провинции, но затем вновь консолидировалась и возобновляла экспансию; на пике своего могущества подчинила всю территорию так называемого Благодатного Полумесяца (Элам, сиро-ливанский регион и Египет). Вавилон в союзе с племенами халдеев (калду), расселившимися в Южной Месопотамии в IX веке, несколько столетий оставался главным противником ассирийцев, которые неоднократно захватывали и разрушали этот город. В 1-й половине I тысячелетия в Месопотамии расселились племена арамеев, продвигавшиеся со стороны Сирийской пустыни и Среднего Евфрата, а арамейский язык постепенно вытеснил нововавилонский и новоассирийский диалекты аккадского языка.
В 616-606 годах Ассирийское царство пало под ударами мидян и вавилонян. Северная окраина ассирийских земель вошла в состав Мидийского государства; большая часть Благодатного Полумесяца оказалась под властью Нововавилонского царства. Вершины своего расцвета Вавилон достиг в правление Навуходоносора II (605-562 годы). Однако истощение сил государства в ходе внешней экспансии, а также конфликт царя Набонида (556-539 годы) со жречеством сделали Вавилон лёгкой добычей персидского царя Кира II. В 539 году персы захватили Вавилонию и включили её в состав Ахеменидов государства.
Персидское владычество мало повлияло на социально-экономические отношения и культурно-религиозную ситуацию в регионе. Вавилон стал одной из резиденций персидских царей. Арамейский язык, господствовавший в Месопотамии, был языком государственных документов западных областей государства Ахеменидов. В конце VI - начале V веков в Вавилонии неоднократно происходили восстания против персидского господства.
В 331 году в битве при Гавгамелах Александр Македонский нанёс решающее поражение персидскому царю Дарию III, овладел Вавилонией и другими областями государства Ахеменидов. Вавилон стал столицей империи Александра, а после её распада вошёл в состав государствава Селевкидов, отличавшегося значительной этнокультурной пестротой. Господствующее положение в нём занимали выходцы из Греции и Македонии, расселившиеся во множестве городов-колоний. Один из них - Селевкия на правом берегу Тигра - стал столицей государства и унаследовал роль Вавилона как торгового центра. Все последующие политические центры Месопотамии находились на берегах Тигра, так как частое изменение русла Евфрата создавало трудности хозяйственного освоения поймы этой реки.
Во II веке Селевкиды постепенно утратили контроль над своими восточными провинциями, в 141 году до нашей эры Месопотамия была захвачена парфянами. После этого Вавилон окончательно пришёл в упадок. Парфянские цари династии Аршакидов сделали своей ставкой военный лагерь Ктесифон на левом берегу Тигра, напротив Селевкии, долго сохранявшей свои эллинистические черты. В государстве Аршакидов преобладала синкретическая греко-восточная культура; в политическом плане Парфянское царство было аморфным: оно включало в свой состав автономные греческие города и вассальные владения, в том числе царство Адиабена со столицей в Арбеле (на левобережье Среднего Тигра) или Хатра (в Северной Месопотамии). Парфяне являлись главными противниками Римской империи. Римляне захватывали Месопотамию при императоре Траяне (115 год нашей эры) и Септимии Севере (199 год), но не смогли надолго удержать её.
В 227 году власть династии Аршакидов была свергнута Сасанидами, правление которых ознаменовалось возрождением древнеиранской культурно-политической традиции (в том числе влиянием зороастризма). Хотя в этническом и культурном плане Месопотамия не принадлежала к иранскому миру, она была политическим, хозяйственным и демографическим центром державы Сасанидов. Столицей империи оставался Ктесифон, а налоги с Месопотамии были главным источником доходов государства. Большая часть населения Месопотамии составляли арамеи, в среде которых распространялось христианство несторианского и монофизитского толков. Предгорья Загроса населяли предки курдов, в Вавилонии существовали крупные иудейские колонии, в степях к западу от Евфрата кочевали арабские племена. В V-VI веках арабы образовали подчинённое Сасанидам государство Лахмидов со столицей в Хире. Верхняя Месопотамия была объектом постоянного военного соперничества Византии и Сасанидов, истощившего обе стороны и облегчившего завоевание Передней Азии арабами.
Ирак в средние века. Первые отряды арабов-мусульман появились в степях у Евфрата в 633 году и завладели Хирой. Решающее столкновение сасанидской армии с арабами произошло при Кадисии к югу от Хиры (637 год); в нём персы потерпели поражение и отступили из Месопотамии. Территория современного Ирака вошла в состав Халифата. Историко-географический термин «Ирак» появился в средневековой арабской географической литературе для обозначения южной части Месопотамии (от города Басра до города Тикрит). Земли к северу от этой зоны получили название «аль-Джазира».
В течение нескольких веков после мусульманского завоевания Ирака на его территории происходила постепенная арабизация и исламизация местных арамеев. Уже в VII веке в Ирак переселились значительные массы аравитян. Они группировались главным образом на землях вокруг двух построенных завоевателями гарнизонных городов - Куфы и Басры; в Северной Месопотамии центром арабской власти стал Мосул. Население Ирака приняло активное участие в междоусобной войне 656-661 года между Али ибн Аби Талибом и Муавией ибн Аби Суфьяном, основателем династии Омейядов. В этих событиях Ирак послужил главной базой для сторонников Али, а после его гибели (661 год) стал центром антиомейядской оппозиции, выступавшей под шиитскими лозунгами.
Власть Омейядов была свергнута в результате восстания 747-750 годов, возглавленного Аббасидами. При новой династии политический и экономический центр Халифата переместился в Ирак. В 762 году халиф аль-Мансур основал в Средней Месопотамии на берегах реки Тигр новую столицу - Багдад. Она быстро стала одним из наиболее значительных городов Востока (население Багдада в X веке насчитывало около 1,5 миллиона человек), местопребыванием двора и администрации, средоточием арабо-мусульманской науки и культуры. Хотя в правление халифа Харуна ар-Рашида (786-809 годы) иракские провинции достигли высшей точки своего хозяйственного и культурного расцвета, противоборство между его сыновьями аль-Амином и аль-Маамуном (811-813 годы) сопровождалось крупными разрушениями в Багдаде и расстройством экономики Ирака.
В правление аль-Маамуна (813-833 годы) центр Халифата пережил новый культурный подъём, связанный с освоением арабами (при посредстве ближневосточных христиан) античного научно-философского наследия. В 836-889 годах резиденция халифов и политический центр государства располагались в городе Самарра на Тигре (в 130 км к северу от Багдада). К переносу столицы халифов побудили частые конфликты тюркских гвардейцев-невольников (гулямов) с багдадцами. В результате гвардейских мятежей во 2-й половине IX века в междуречье Тигра и Евфрата нарастала анархия; в ходе новых междоусобных конфликтов Багдад пережил ещё одну опустошительную осаду (865 год). Сокращение доходов Халифата вынудило халифа аль-Мутадида (892-902 годы) отдать на откуп половину земель Ирака; поступления с них заметно упали в результате зинджей восстания 869-883 годов, в ходе которого повстанцы овладели всем Южным Ираком и разрушили Басру. В 876 году на юго-востоке Ирака халифские войска отразили наступление на Багдад Якуба ибн Лейса ас-Саффара (смотри в статье Саффариды), а с 890 года Южный Ирак стал ареной восстания карматов. Ослабление центральной власти и отложение от Халифата большинства провинций привели к тому, что в середине X века непосредственная власть халифов распространялась только на Багдад с пригородами, на Среднюю и Нижнюю Месопотамию.
В 945 году Багдад перешёл под контроль династии Буидов; аббасидские халифы оказались в положении их почётных пленников. Правление Буидов, приверженцев шиитизма, было отмечено в Ираке ростом привилегий для шиитов и усилением враждебности между ними и суннитами. Багдад фактически распался на отдельные кварталы, которые были однородными в этноконфессиональном отношении, окружены стенами и имели собственную городскую инфраструктуру и органы самоуправления. В X - начале XI веков большая часть Северной Месопотамии находилась под властью арабских династий бедуинского происхождения - Хамданидов, Укайлидов и др. Несмотря на междоусобицы буидских правителей, а также расстройство оросительных систем в Южном Ираке и растущий отток населения, Багдад до XIII века оставался ведущим интеллектуальным центром мусульманского мира, местом взаимодействия различных культур и религий.
В 1055 году Ирак был захвачен сельджуками и стал одной из провинций их обширного государства. Хотя султаны из династии Сельджукидов, в отличие от Буидов, были приверженцами суннизма, статус аббасидских халифов не претерпел заметных изменений. Они сохраняли авторитет духовных глав мусульманского мира; реальная же власть в Багдаде и Ираке в целом принадлежала сельджукским наместникам. В начале XII века власть Сельджукидов ослабла, а их государство начало распадаться. На территории современного Ирака в 1110-х годах оформился Западно-сельджукский (Иракский) султанат, в состав которого входили также Азербайджан, Сирия, Хузестан (Хузистан), Исфахан и другие области. Иракский султанат просуществовал до конца XII века в обстановке ожесточённого противоборства с политическими соперниками: в Мосуле в 1127 году утвердилась династия Зенгидов, на северо-востоке Ирака собственное государство создавали исмаилиты, а аббасидские халифы в середине XII века вывели центральные области Ирака из-под власти Сельджукидов. Авторитет Аббасидов и престиж Багдада особенно возросли при халифах аль-Муктафи (1136-1160 годы), аль-Мустанджиде (1160-1170 годы) и аль-Мустади (1170-80 годы), которые сумели разгромить отряды тюркских и арабских эмиров, овладеть Эль-Хиллой, Куфой и Васитом и распространить свою власть на Центральный и Южный Ирак. Их преемник халиф ан-Насир (1180-1225 годы) претендовал на роль политического лидера мусульманского мира. Однако попытки халифов объединить мусульман перед лицом надвигающейся с востока монгольской угрозы не увенчались успехом. 12 февраля 1258 года Багдад был захвачен армией монгольского ильхана Хулагу. В течение 40 дней город подвергался разграблению; монголы перебили около 100 тысяч багдадцев и казнили халифа аль-Мустаcима (1242-1258 годы). Падение Багдада и захват Ирака монголами потрясли мусульманский мир и были восприняты в нём как апокалиптические события. Территория современного Ирака вошла в состав чингисидского улуса Хулагуидов.
В результате монгольского нашествия, сопровождавшегося беспощадным разграблением оседлых регионов, были разгромлены оросительные системы на юге Ирака и разорён земледельческий уклад в аль-Джазире, что на несколько веков предопределило экономический, демографический и культурный застой страны. Торгово-экономический центр средневосточного региона переместился из Ирака (Багдад) на север Ирана (Тебриз и Султание). Отношения между язычниками-монголами и мусульманским большинством их подданных первоначально были враждебными, в силу чего Хулагуиды покровительствовали христианским и иудейским общинам Ирака, охотно использовали немусульман на государственной службе. Тем не менее монгольская знать постепенно подпадала под влияние арабо-мусульманской культуры. В 1295 году Газан-хан принял ислам и провозгласил его государственной религией; за этим последовала волна гонений на месопотамских христиан. Несмотря на попытки Газан-хана и его преемников упорядочить экономическую жизнь Среднего Востока и укрепить государственные структуры, лоскутное государство Хулагуидов распалось в результате неудачных войн с Золотой Ордой, Чагатаидами, мамлюкским Египтом. В 1335 году значительная часть современнойтерритории Ирака фактически перешла под контроль монгольской военно-кочевой группировки (а затем династии) Джелаиридов, воспринявшей арабо-мусульманскую культуру. С 1340 года Джелаириды перестали выдвигать марионеточных ильханов-Хулагуидов и уже формально управляли Ираком и северо-западным Ираном как независимые государи. В конце XIV - начале XV веков Ирак неоднократно разоряли войска Тимура, истреблявшие его жителей. В результате походов Тимура в южной и центральной части Месопотамии исчезло христианское население (общины несториан-ассирийцев сохранились только в округе Мосула и горах Курдистана).
Со смертью Тимура (1405 год) Джелаириды восстановили свой контроль над Центральной Месопотамией и Багдадом, однако в 1410 году потерпели поражение в борьбе с конфедерацией кочевых туркменских племён Восточной Анатолии - Кара-Коюнлу («чернобаранных»). Почти столетие Кара-Коюнлу и их соперники Ак-Коюнлу («белобаранные») властвовали на большей части территории Месопотамии. Это был период глубокого упадка городской жизни и хозяйства Ирака.
Ирак в османскую эпоху. В начале XVI века часть территории Ирака вошла в состав державы Сефевидов (Багдад был захвачен войсками шаха Исмаила I в 1508 году), что обострило отношения сефевидского Ирана и Османской империи. В битве при Чалдыране (23 августа 1514 года) османская армия разгромила иранские войска, после чего Верхняя Месопотамия перешла под контроль Стамбула. В 1533-1535 годах и 1548-1555 годах Сулейман I Кануни завоевал также Нижнюю Месопотамию с Багдадом и Басрой. По условиям мира, заключённого в 1555 году в Амасье, иранский шах Тахмасп I признал османскую власть в Ираке, однако страна ещё более 80 лет оставалась полем соперничества двух империй. В 1623 году шах Аббас I отвоевал значительную часть Ирака с Багдадом и священными для шиитов городами Кербела и Неджеф (Эн-Наджаф). Сефевиды удерживали Ирак до 1638 года, пока он не был вновь отвоёван турецким войском и окончательно включён в состав Османской империи. При Сефевидах иракские сунниты подвергались гонениям; та же участь постигла местных шиитов после восстановления османской власти. Граница, установленная между османским Ираком и Ираном по соглашению 1639 года, почти совпадает с современной границей двух стран.
Утвердив своё господство в Ираке, османы разделили его на ряд провинций (эялетов; эйалетов) с центрами в Мосуле и Багдаде (позднее - в Басре). К иракскому региону тяготели также эялеты Шахризор (к востоку от Тигра) и Эль-Хаса (на западном берегу Персидского зал.). В XVI-XVII веках частые войны мешали хозяйственному развитию Ирака, площадь обрабатываемых земель оставалась незначительной, до половины населения вело кочевой или полукочевой образ жизни. К концу XVII века власть османов в Ираке ослабла, местные паши стали пользоваться широкой автономией. В начале XVIII века иракские эялеты (за исключением Мосула и курдских княжеств) были объединены под властью Хасан-паши (1704-1723 годы), арнаута (албанца) по происхождению. Воспользовавшись ирано-османскими войнами 1720-1740-х годов и восстаниями арабских племён, его преемники-Хасаниды превратили свою власть в наследственную. Вплоть до 1830-х годов власть в Ираке находилась в руках мамлюков (тур. - кюлемены). Начало их могуществу положил сам Хасан-паша, основавший в Багдаде школу, в которой обучались и воспитывались будущие мамлюки. Их привозили с Кавказа (главным образом из Грузии; они сохраняли свой язык и связи с родиной). Мамлюки в Ираке составляли не только военную силу, в том числе личную гвардию правителя, но и административную элиту. Хотя кандидатуры иракских пашей утверждались в Стамбуле, их назначение на пост зависело от исхода борьбы между иракскими мамлюкскими домами, от дворцовых интриг, позиции вождей крупных арабских и курдских племён, а нередко и от иностранного влияния.
Внутреннее и внешнее положение Ирака при мамлюках было устойчивым; лишь изредка оно осложнялось выступлениями янычар (1748 год), столкновениями с Ираном (нападения мамлюков на Керманшах в 1723 году и Хамадан в 1724 году, вторжения иранского Надир-шаха в 1733 и 1742 годах) и налётами ваххабитов из Аравии (захват и разрушение Кербелы в 1802 году). Мамлюкские правители содействовали развитию ремёсел, строили медресе, базары и караван-сараи, поддерживали в исправном состоянии оросительные системы. С середине XVIII века в Южном Ираке утвердились британские, нидерландские и португальские купцы; представительства Британской Ост-Индской компании были открыты в Басре (1763 год) и Багдаде (1798 год). При Сулейман-паше Великом (араб. - Сулейман аль-Кабир, тур. - Буюк Сулейман) в 1780-1802 годах и Дауд-паше оживились сельскоехозяйство и торговля.
В 1831 году османские власти силой подчинили себе иракских правителей. Падение Дауд-паши совпало с эпидемией чумы, наводнением и голодом, что привело к частичному обезлюдению страны (численность населения Ирака на начало XIX века - 1,28 миллиона человек, восстановилась только в 1870-х годах, удвоилась к началу Первой мировой войны), расстройству её оросительных систем и экономической жизни. В 1830-1850-х годах в экономике Ирака возросло значение кочевого хозяйства, города и городское ремесло пришли в упадок (число жителей Багдада сократилось со 150 тысяч до 20 тысяч человек, Басры - с 80 тысяч до 5-6 тысяч человек). Продолжались пограничные конфликты с Ираном. В 1842-1843 годах османские войска отразили вторжение в Сулейманию и Кербелу армии Каджаров и расправились с нелояльным Стамбулу шиитским населением Ирака. Заключение Османской империей и Ираном Эрзерумского договора 1847 года не устранило их взаимных претензий на Курдистан и побережье реки Шатт-эль-Араб.
Выход Ирака из общественного и экономического кризиса был связан с масштабными реформами (смотри в статье Танзимат), проведёнными османской администрацией во 2-й половине XIX века. Ещё в 1848 году был создан 6-й (Багдадский) корпус османской армии и разделены военная и административная власть в Ираке, что способствовало ограничению власти паши (вали) и централизации административного управления. Османские власти уделяли особое внимание ремонту оросительных каналов и дамб, упорядочению налогообложения и поземельных отношений. Желая объединить разрозненные провинции Ирака и укрепить его связи со Стамбулом, османские губернаторы в 1860-х годов отменили внутренние таможенные пошлины и усовершенствовали транспортные коммуникации (прокладка линий телеграфа; начало пароходного сообщения по Тигру; строительство шоссейных дорог).
Наиболее интенсивные преобразования в османском Ираке были связаны с деятельностью губернатора Багдада А. Мидхат-паши в 1869-1872 годах. При нём был перестроен Багдад, созданы промышленные предприятия, арсенал, в небольших масштабах началась добыча нефти. Мидхат-паша содействовал развитию системы образования, выпуску первой в Ираке газеты «аз-Заура» на турецком и арабском языках, поощрял переход кочевников к оседлости. В 1871 году под руководством Мидхат-паши османские войска Ирака под предлогом помощи правителю Саудовского эмирата Абдаллаху ибн Фейсалу в междоусобной борьбе оккупировали княжества Эль-Хасы. На деле расширение турецкого присутствия в Аравии было обусловлено стремлением Стамбула противодействовать попыткам Великобритании закрепиться на побережье Персидского залива. Перед началом военной операции вали Ирака добился от кувейтского шейха Абдаллаха ибн Сабаха (1866-1892 годы) признания османского сюзеренитета и объявил его своим заместителем (каймакамом).
В конце XIX - начале XX веков интеллектуальную и духовную атмосферу в иракском обществе определяли мусульманские религиозные институты и патриархальный уклад жизни. Подъём арабского национализма после Младотурецкой революции 1908 года слабо затронул население Ирака, большая часть которого сохраняла архаичный уклад жизни и была изолирована от политического и культурного влияния европейских держав. Однако ряд османских офицеров иракского происхождения состоял в тайных организациях «аль-Кахтанийя» и «аль-Ахд», выступавших за независимость арабских провинций империи.
Накануне Первой мировой войны Ирак поставлял на внешние рынки ячмень, пшеницу, финики и продукты животноводства. Иракские ремесленники по-прежнему объединялись в цехи. Кредитная система находилась в руках местных ростовщиков, во внешней торговле господствовали британские компании. Однако англичане испытывали всё более острую конкуренцию со стороны немцев. В условиях политического сближения Стамбула и Берлина германский капитал выступил с проектом строительства Багдадской железной дороги, проходившей через Ирак. Англо-германское соперничество развернулось также за право разработки месторождений нефти, обнаруженных в начале XX века в Багдадском и Мосульском вилайетах. Сознавая важность Персидского залива для контроля над коммуникациями в Индийском океане, британская армия ещё до начала Первой мировой войны подготовилась к захвату и оккупации Ирака.
22 ноября 1914 англо-индийский экспедиционный корпус, размещённый на Бахрейнских островах, ударом с суши и моря захватил Басру. Однако продвижение англичан на север по Тигру было остановлено. Войска генерала Ч. Таунсенда в Кут-эль-Амаре были окружены (в апреле 1916 года, не сумев прорвать оборону турок, они сдались в плен). Весной 1917 года в Ираке был высажен новый десант из Британской Индии, что позволило британскому командованию сосредоточить на Месопотамском фронте около 160 тысяч человек. В ходе генерального наступления англичане 17 марта 1917 года заняли Багдад, к апрелю 1917 года оккупировали территории Багдадского и Басорского вилайетов. В ноябре 1918 года в нарушение условий Мудросского перемирия (30 октября 1918 года) с Турцией они заняли также Мосульский вилайет, фактически присоединив его к оккупированной части Ирака.
Королевство Ирак (1921-1958 годы). По окончании Первой мировой войны бывшие иракские вилайеты Османской империи были переданы под мандат Великобритании. Полувоенные методы прямого колониального управления (реквизиции, принудительная мобилизация населения и др.), практиковавшиеся британской администрацией, вызвали Иракское восстание 1920 года. После его подавления англичане предпочли перейти к косвенному управлению. В октябре 1920 года был создан Государственный совет из племенной знати, в январе 1921 года началось формирование частей иракской армии. 11 июля 1921 года Государственный совет провозгласил эмира Фейсала, сына хиджазского правителя Хусейна из династии Хашимитов, королём Ирака под именем Фейсал I. Не удовлетворяясь правами мандатария, британское правительство в 1922 году заключило с Ираком двусторонний договор (смотри в статье Англо-иракские договоры и соглашение), по условиям которого Ирак фактически стал протекторатом Великобритании. В июне 1926 года британские власти добились от турецкого правительства передачи в состав Ирака Мосульского вилайета.
Королевство Ирак было в значительной мере искусственным порождением британской колониальной политики. Оно объединяло территории, разнородные по этническому и конфессиональному составу населения, по уровню социально-экономического и политического развития, по культурно-историческому наследию. Эти факторы препятствовали становлению Ирака как единого целого. В политической системе Ирака ещё с османской эпохи преобладали арабы-сунниты, населявшие центральные районы страны (около 20% населения на начало 1930-х годов). Однако большинство населения Ирака составляли арабы-шииты (около 60% населения), преобладавшие в южных районах, - наиболее бедная и угнетённая часть общества. Курды, проживавшие на северо-востоке (около 15% населения), были слабо связаны с арабоговорящими провинциями Ирака и часто поднимали восстания против багдадского правительства (1930-1932 годы, 1935-1936 годы, 1943-1945 годы). Свои интересы имели тюркоязычные этноконфессиональные группы, городские европейские колонии, армянская, ассирийская и др. общины Ирака. На их противоречиях играли как англичане, так и королевские власти, направляя недовольство населения в русло этничечской и религиозной розни.
Внутриполитическая обстановка в королевском Ираке была крайне нестабильной. Реальная власть находилась в руках британского комиссара, хотя конституция 1924 года формально закрепила ведущую роль короля в политической жизни страны. Он имел право роспуска парламента и увольнения кабинета министров (в 1921-1945 годах в Ираке сменилось 39 правительств; ни один состав парламента не работал полные 4 года). Жестоко подавлялись этноплеменные выступления (массовое истребление ассирийцев в августе 1933 года). Росли претензии иракской армии на политическое лидерство, что привело к военным переворотам в 1936 и 1941 годах. В иракской политической элите выделялись фигура Нури Саида, возглавлявшего пробританские круги, и националистическая группировка Я. аль-Хашими и Р.А. аль-Гайлани, выступавшая за освобождение Ирака от британского присутствия и за общеарабское единство.
В 1-й половине 20 века сельское хозяйство Ирака сохраняло традиционный характер; шейхи племён и городские торговцы, ростовщики, чиновники монопольно владели сельскохозяйственными угодьями, всё более превращая крестьян в батраков, лишённых земли. Сельское население активно мигрировало в города. В самих иракских городах общественная жизнь активизировалась: в 1920-1930-х годах возникли профсоюзы, началось забастовочное движение, была основана Иракская коммунистическая партия (ИКП, 1934 год).
В 1930 году был заключён новый англо-иракский договор, по которому Ирак с 1932 года получил формальный суверенитет (в том же году принят в Лигу Наций). Однако зависимость страны от Великобритании сохранялась. На территории Ирака по-прежнему размещались британские военные базы, нефтяные ресурсы контролировались европейским и американским капиталом (главным образом англо-американско-французским «Iraq Petroleum Company»). Курс иракского динара (введён в оборот в 1931 году) был привязан к курсу фунта стерлингов.
Как Фейсал I, так и его преемник Гази I (1933-1939 годы) стремились объединить племенных и городских лидеров вокруг своей династии под лозунгами панарабского национализма и претендовали на гегемонию в арабском мире. В 1930-х годах Ирак стал одним из центров панарабского национализма. В начале Второй мировой войны националистические круги, обладавшие влиянием на верхушку иракской армии, при поддержке Италии и Германии предприняли попытку вывести страну из-под контроля Великобритании. Пришедшее к власти в результате военного переворота (1 апреля 1941 года) правительство Р.А. аль-Гайлани взяло курс на сближение со странами «оси Берлин - Рим». 2 мая 1941 иракскаяармия начала боевые действия против британских войск, однако потерпела поражение и 31 мая 1941 года капитулировала. Правительство аль-Гайлани бежало из страны, к власти вернулись малолетний король Фейсал II, регент Абдул Илах и сторонники Великобритании во главе с Нури Саидом. В 1941-1947 годах Ирак был оккупирован британскими войсками. В январе 1943 года руководство Ирака объявило войну Германии и Италии, 9 сентября 1944 года установило дипломатические отношения с СССР.
После Второй мировой войны в Ираке усилилось оппозиционное движение под лозунгом борьбы за отмену договора с Великобританией 1930 года. Попытки Лондона навязать иракскому правительству новый кабальный договор «о взаимной обороне» привели в январе 1948 к массовым выступлениям иракцев; правительство Ирака было вынуждено отказаться от его ратификации.
Ирак наряду с другими арабскими странами был втянут в Арабо-израильские войны . В условиях войны иракское правительство развернуло наступление на оппозиционные силы. Жестоким репрессиям подверглись прежде всего коммунисты (был казнён ряд руководителей ИКП). Однако, несмотря на преследования, оппозиционное движение продолжало усиливаться, крупные акции протеста против политики правительства в городах Ирака и выступления крестьян имели место в 1950-1952 и 1954 годах. На выборах в июне 1954 года в нескольких избирательных округах победу одержал Единый национальный фронт - избирательный блок, созданный весной 1954 года националистическими и левыми организациями. Осенью 1954 года королевские власти запретили политические партии, закрыли большинство газет; были арестованы многие оппозиционные деятели.
В 1954 году Ирак заключил соглашения о военной и технической помощи с США, в феврале 1955 года подписал договор с Турцией, положивший начало созданию Багдадского пакта 1955 года, затем 4 апреля 1955 года - соглашение с Великобританией, которое, хотя и аннулировало договор 1930 года, сохраняло британскую позиции в Ираке практически в неприкосновенности. 3 января 1955 года правительство Ирака объявило о перерыве в дипломатических отношениях с Советским Союзом. 14 февраля 1958 года Ирак создал Арабскую федерацию с дружественной ему монархической Иорданией.
В период Суэцкого кризиса 1956 года в Ираке начались массовые выступления протеста против англо-франко-израильской агрессии против Египта. Их участники требовали выхода Ирака из Багдадского пакта, разрыва дипломатических отношений с Великобританией и Францией, оказания военной помощи Египту. В начале 1957 года в подполье сложился Фронт национального единства (ФНЕ), в который вошли ИКП, основанные в 1946 году Национально-демократическая партия (НДП) и Партия независимости, а также Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ; Баас), региональное отделение которой было создано в Ираке в 1954 году. ФНЕ установил контакты с подпольной организацией «Свободные офицеры», действовавшей в армии с весны 1956 года.
Республиканский Ирак во 2-й половине XX - начале XXI веков.
14 июля 1958 года королевский режим был свергнут в результате восстания, поднятого ФНЕ и «Свободными офицерами», Нури Саид и члены королевской семьи убиты. К власти пришли антимонархические круги и военные во главе с бригадным генералом А.К. Касемом, выступавшие под лозунгами антиимпериалистической борьбы и призывавшие к социально-экономическим преобразованиям левого толка по образцу проводившихся в Египте правительством Г.А. Насера. В 1958 году Ирак вышел из Арабской федерации, был принят закон о земельной реформе, ограничивший крупное землевладение, освобождены политические заключённые, амнистированы курдские повстанцы, боровшиеся против королевской власти. В марте 1959 года Ирак вышел из Багдадского пакта, в мае добился вывода со своей территории британских войск и военных баз, в июне 1959 года покинул стерлинговый блок, а в декабре 1961 года специальным законом экспроприировал большую часть нефтеносных участков, находившихся в концессии у «Iraq Petroleum Company». Правительство Касема выдвинуло программу промышленного развития Ирака, делая ставку на развитие нефтедобычи и нефтепереработки, строительной, пищевой и текстильной отраслей промышленности. Иракское руководство рассчитывало на финансовое и техническое содействие СССР, с которым в июле 1958 года восстановило дипломатические отношения и заключило ряд договоров о торговле, экономическом и культурном сотрудничестве.
В 1958-1959 годах в революционном руководстве Ирака началась внутренняя борьба, принявшая особенно острый характер по вопросу о присоединении Ирака к Объединённой Арабской Республике (ОАР). За вхождение Ирака в ОАР выступали представители ПАСВ и группировка соратника А.К. Касема Абд ас-Салям Арефа. Сам Касем не поддерживал эту идею. Дестабилизации внутриполитической обстановки способствовали антиправительственные заговоры и мятежи, на которые Касем ответил установлением личной диктатуры и развёртыванием массовых репрессий против своих противников. В 1961 году силами армии было подавлено вспыхнувшее на севере страны восстание курдов, требовавших предоставления автономии. Стремясь укрепить свои позиции и консолидировать общество, власти Ирака в мае - июне 1961 года выступили с претензиями на территорию Кувейта, добившегося незадолго до этого независимости. Это привело Ирак к конфликту с рядом арабских стран, но не решило внутренних проблем. Резкое ухудшение экономического положения Ирака, рост цен и снижение жизненного уровня населения вызвали массовое недовольство, умело использованное баасистами и другими противниками существующего в Ираке режима. 8 февраля 1963 года Касем был свергнут в результате государственного переворота, подготовленного армией и коалицией оппозиционных партий во главе с ПАСВ. К власти пришёл Национальный совет революционного командования, ведущую роль в котором играли радикальные баасисты. Президентом страны был провозглашён Абд ас-Салям Ареф.
ПАСВ, находившаяся у власти в Ираке в феврале - ноябре 1963 года, проводила непоследовательную политику и в итоге утратила доверие своих союзников - как сторонников сближения с ОАР, так и коммунистов, против которых она развернула репрессии (это осложнило отношения Ирака с СССР и другими социалистическими странами). Летом - осенью 1963 года экономическая ситуация в Ираке резко осложнилась, началось «бегство капитала». Позиции правительства ПАСВ окончательно подорвала неудачная кампания иракской армии против курдских повстанцев в июне - сентябре 1963 года. В этих условиях Ареф и его окружение, заручившись поддержкой сторонников сближения с ОАР и значительной части офицерства, 18 ноября 1963 года совершили верхушечный переворот и отстранили баасистов от власти.
Новое правительство национализировало банки и ряд крупных промышленных предприятий, 4 мая 1964 года приняло новую временную конституцию. Были предприняты шаги по нормализации отношений с СССР и углублению экономического и политического сотрудничества с ОАР. Однако в новом руководстве не было единства мнений по многим вопросам реформирования иракской экономики и общественно-политической жизни. Конфликт между окружением Абд ас-Салям Арефа и сторонниками вхождения Ирака в ОАР, а также предпринятая последними попытка государственного переворота (15 сентября 1965 года) побудили Арефа отказаться от сотрудничества с левыми силами. Стремясь ослабить влияние на правительство военных кругов, Ареф назначил премьер-министром известного иракского юриста и дипломата А.Р. аль-Баззаза. Это позволило на время стабилизировать обстановку в стране. Однако после гибели Арефа в авиакатастрофе (апрель 1966 года) борьба за власть между различными группировками развернулась с новой силой; к власти пришёл брат покойного президента - Абд ар-Рахман Ареф.
Период 1966-1968 годов характеризовался частыми заговорами и непрерывной сменой правительств. Следствием политической нестабильности стало замедление аграрной реформы. Отсутствие машин и оборудования привело к заметному снижению сельскохозяйственного производства; иракское руководство было вынуждено осуществлять закупки продовольствия за рубежом (тогда как королевский Ирак экспортировал сельскохозяйственную продукцию). Заметно возросли военные расходы, что стало причиной возникновения дефицита государственного бюджета (120 миллионов долларов в 1967/1968 финансовом году). Внутренние трудности, усугублённые поражением арабских стран в арабо-израильской войне 1967 года, способствовали активизации оппозиционных сил Ирака (главным образом баасистов), увидевших возможность возвращения к власти. Весной 1968 года ПАСВ и другие оппозиционные партии потребовали от Абд ар-Рахман Арефа сформировать коалиционное правительство и провести выборы в Национальное собрание Ирака с соблюдением конституционных норм. Отказ Абд ар-Рахман Арефа выполнить это требование вызвал очередной политический кризис. 17 июля 1968 года баасисты, опираясь на сторонников в среде военных, сместили его с занимаемого поста.
Президентом страны и главой нового органа власти - Совета революционного командования (СРК) - стал генеральный секретарь иракского отделения ПАСВ А.Х. аль-Бакр, его заместителем - видный деятель партии С. Хусейн. Баасисты предприняли энергичные меры, направленные на стабилизацию положения в стране и завоевание доверия широких слоёв населения. Был укреплён государственный сектор экономики. К 1970 году в нём было сосредоточено 56% капитала, производилось 75% промышленной продукции. В 1969-1972 годам продолжена аграрная реформа (снижены размеры крупной земельной собственности, значительное число земельных участков передано в бессрочное и бесплатное пользование). К 1972 году около 50% крестьян Ирака получили землю на правах собственности или гарантированной государственной аренды.
Иракские власти начали форсированную национализацию имущества иностранных нефтедобывающих компаний и обратились к СССР с просьбой оказать содействие в создании национальной нефтяной промышленности. 9 апреля 1972 года советское правительство заключило с Ираком Договор о дружбе и сотрудничестве, который предусматривал развитие связей в политической, экономической и культурной сферах. При советской поддержке началась разработка новых нефтяных месторождений; к 1975 году национализация нефтяной отрасли Ирака была завершена. Одновременно ПАСВ расширила сотрудничество с левыми силами Ирака и в июле 1973 года учредила совместно с ИКП Прогрессивный национально-патриотический фронт Ирака (ПНПФ). В его рамках баасистское руководство интегрировало во властные структуры ряд левых партий и курдское движение Революционная партия Курдистана, чем усилило внутриполитические позиции своего режима.
Курдский вопрос оставался в Ираке в 1970-х годов важнейшей внутриполитической проблемой. Его нерешённость ставила под угрозу осуществление намеченных ПАСВ социально-экономических преобразований. В марте 1970 году Багдад достиг временного соглашения с курдской оппозицией [главным образом с Демократической партией Курдистана (ДПК)], пообещав предоставить курдам автономию, признать курдский язык вторым государственным и выделить крупные средства на развитие северных регионов страны. Однако требования курдов не были выполнены полностью. В созданный иракским правительством 11 марта 1974 Курдский автономный район (КАР) с центром в городе Эрбиль не были включены богатые нефтью районы Ханакина и Киркука, населённые преимущественно курдами. ДПК, недовольная границами автономии, отказалась от сотрудничества с Багдадом и в апреле 1974 года развернула боевые действия на севере страны. Курдские повстанцы пользовались военной и политической поддержкой Ирана. Стремясь лишить курдов помощи извне, баасисты взяли курс на урегулирование отношений с Тегераном. В марте 1975 года, в ходе сессии ОПЕК в Алжире, Иран и Ирак достигли соглашения о границах и добрососедских отношениях. Ирак пошёл навстречу пожеланиям Тегерана в вопросе о спорном участке границы по реке Шатт-эль-Араб; со своей стороны, шахский режим прекратил помощь курдским повстанцам и отказался от вмешательства во внутренние дела Ирка Уже в мае 1975 года курдское сопротивление было жестоко подавлено, а КАР взят под контроль армии и спецслужб Ирака.
Рост цен на нефть в 1970-х годах (особенно после арабо-израильской войны 1973 года) обеспечил постоянный приток средств в бюджет Ирака и дал иракскому руководству возможность финансировать крупномасштабные экономические проекты. В рамках выполнения пятилетнего плана 1976-1980 годов строились плотины, сооружались водохранилища и ирригационные системы на реках Тигр, Евфрат, Большой Заб и Малый Заб. При техническом содействии СССР и при участии квалифицированных арабских специалистов (палестинцев, египтян, ливанцев) была проведена реконструкция нефтяной отрасли. Ирак был одним из ключевых арабских партнёров СССР в торгово-экономической сфере. Советские специалисты оказывали содействие в обустройстве нефтепромысла «Северный Румайла» на юге Ирака, строительстве газопровода Эн-Насирия - Багдад, ТЭС «Юсифия». Многие иракские специалисты-нефтяники получили образование в вузах СССР. Министерство нефтяной промышленности СССР разработало программы комплексного развития ресурсно-сырьевой базы Ирака. В 1987 году был заключён крупный контракт на освоение месторождения «Западная Курна-1» и начаты работы по его реализации. Годовой товарооборот СССР и Ирака в 1989 году составил около 2 миллиардов долларов.
Доходы от экспорта нефти позволили ПАСВ проводить в 1970-е годы активную социальную политику. Упор делался на развитие здравоохранения и системы образования, строительство жилья. К концу 1980-х годов 87% иракцев снабжались чистой питьевой водой, 93% имели доступ к медицинскому обслуживанию, 100% иракских детей посещали начальную и около 60% - среднюю школу. Грамотность населения возросла с 15% (1958 год) до 90% (1990 год). Численность населения Ирака в 1958-1983 годы увеличилась с 7 до 14 миллионов человек, доля городского населения - с 37 до 75%.
Подъём жизненного уровня иракцев и внутриполитическая стабилизация сочетались с консолидацией партийно-политической системы страны и установлением фактической диктатуры ПАСВ. С середины 1970-х годов баасисты контролировали большинство общественных и политических организаций страны. Укрепив социальную базу режима, ПАСВ постепенно избавилась от своих попутчиков по ПНПФ. Этот процесс стал особенно заметен после того, как в 1974 году заболевшего А.Х. аль-Бакра сменил С. Хусейн (в июле 1979 года он стал генеральным секретарём регионального руководства ПАСВ, председателем СРК, президентом и премьер-министром Ирака). Амбициозный и энергичный руководитель, С. Хусейн за несколько лет установил режим абсолютной личной власти. Критика авторитаризма ПАСВ со стороны ИКП привела в конце 1970-х годов к обострению отношений между двумя партиями. Массовые аресты и физические расправы вынудили многих политических деятелей Ирака уйти в подполье или эмигрировать. С 1976 года проводилась ускоренная (часто принудительная) «баасизация» иракского общества (если в 1968 году иракское отделение ПАСВ насчитывало не более 5 тысяч членов, то к 1979 году уже около 800 тысяч иракцев были членами партии). В самой ПАСВ на протяжении 1970-1980-х годов проводились систематические кадровые чистки и кампании по преследованию инакомыслия. С середины 1970-х годов были фактически ликвидированы основы самоуправления КАР; силами войск и полиции курды насильственно переселялись с гор на равнины.
В период президентства С. Хусейна особое развитие получили репрессивно-карательные службы Ирака, призванные контролировать как поведение населения, так и друг друга. На вершине пирамиды структур государственного, партийного аппарата, армии и спецслужб находилась личная гвардия С. Хусейна, набранная из его земляков-тикритцев. Этнорелигиозной опорой режима являлись арабо-суннитские кланы Мосула, Багдада и областей в среднем течении Евфрата, которые противопоставлялись курдам на севере и арабам-шиитам на юге страны.
С середины 1970-х годов руководство Ирака постепенно взяло курс на диверсификацию экономических и политических партнёров на международной арене. Неоднозначно складывались отношения Ирака с его ближневосточными соседями. Если в ходе арабо-израильской войны 1973 года Ирак активно поддерживал Сирию (планировалось даже создание союза двух стран), то в конце 1970-х годов отношения между двумя баасистскими режимами развивались под знаком соперничества и претензий на лидерство в регионе. Иракское руководство осудило Кэмп-Дэвидские соглашения и твёрдо выступило с антиегипетских позиций в Лиге арабских государств (ЛАГ), сыграв важную роль в изоляции садатовского Египта в арабском мире. Багдад последовательно выступал против иранского влияния в зоне Персидского залива. В 1976 году С. Хусейн категорически отклонил предложение шаха заключить пакт о коллективной безопасности в зоне залива под эгидой Ирана. После победы Исламской революции в Иране 1979 года отношения между двумя странами резко ухудшились: исламский республиканский режим так же, как и шахский, поддержал стремление иракских курдов к автономии; «экспорт исламской революции» Тегераном принял форму подрывной деятельности в среде иракских шиитов. В ответ 17 сентября 1980 года руководство Ирака денонсировало соглашение о границах 1975 года и вновь поставило вопрос о прохождении границы по реке Шатт-эль-Араб и статусе иранского остана Хузестан, населённого арабами. 22 сентября 1980 пограничные конфликты переросли в ирано-иракскую войну 1980-1988 годов. В ходе неё стороны потеряли убитыми и ранеными около 1,5 миллионов чел. Был полностью разрушен хозяйственный комплекс прифронтовой зоны, разливы нефти (при ведении «танкерной войны» и в результате взаимных бомбардировок нефтепромыслов) нанесли значительный ущерб окружающей среде. Выступив в роли защитника арабских стран Персидского залива от Ирана, Ирак получал от них крупные займы, бесплатные поставки сырья и продовольствия. Военную поддержку Багдаду оказали также США, заинтересованные во взаимном ослаблении двух наиболее опасных для Израиля мусульманских государств, СССР, стремившийся к сокращению иранской помощи афганским моджахедам, а также Франция и Китай.
К моменту прекращения боевых действий (20 августа 1988 года) экономика Ирака была заметно истощена. Хотя иракский военный потенциал к концу 1980-х годов был в целом восстановлен, бремя расходов на закупку вооружений и укрепление ВПК оказалось непосильным для государственного бюджета. Иракскому правительству не хватало средств на обслуживание государственного долга и восстановление пострадавшей в ходе военных действий хозяйственной инфраструктуры. В поисках выхода из тупика С. Хусейн пошёл на обострение отношений с Кувейтом (на его территорию Ирак претендовал со 2-й половины XIX века), использовав в качестве предлога падение цен на нефть, вызванное экономической политикой Кувейта и ОАЭ. Продажа этими странами углеводородов сверх квоты ОПЕК была объявлена иракским руководством «экономич. агрессией» против Ирака с целью затруднить послевоенное восстановление его хозяйства. В июле 1990 года иракское руководство потребовало от Кувейта компенсации «потерь» (2,4 миллиарда долларов) за якобы незаконную добычу нефти из приграничного месторождения. Кроме того, Ирак настаивал на списании своей задолженности Кувейту по займам, полученным в ходе ирано-иракской войны (около 17 миллиардов долларов), а также на уступке или сдаче ему в аренду стратегически важных островов Варба и Бубиян в Персидском заливе. После отказа правительства Кувейта выполнить требования иракские войска 2 августа 1990 года оккупировали территорию этой страны. Аннексия Кувейта (был объявлен провинцией Ирака) стала причиной Кувейтского кризиса 1990-1991 годов. Для администрации США, опасавшейся превращения Ирака в сильнейшую региональную державу и стремившейся к установлению контроля над иракской нефтью, авантюристическая политика С. Хусейна дала удобный повод для решения «иракского вопроса». В январе - феврале 1991 года в результате операции «Буря в пустыне» США и их союзники нанесли поражение иракской армии и изгнали её из Кувейта; ракетно-бомбовые удары сил антииракской коалиции привели к разрушению важных хозяйственных объектов на территории Ирака и многочисленным жертвам среди мирного населения. В апреле 1991 года Совет Безопасности ООН принял резолюции № 686 и 687 об условиях перемирия и общих параметрах урегулирования Кувейтского кризиса, содержавшие в том числе требование к Ираку ликвидировать имеющиеся у него оружие массового поражения и средства его доставки. Ирак официально объявил о признании этих резолюций и отмене всех решений, принятых в отношении Кувейта после 2 августа 1990 года.
В результате Кувейтского кризиса в советско-иракских отношениях наметился спад. СССР осудил иракскую аннексию Кувейта, присоединился к международным торгово-экономическим санкциям против Ирака, введённым ООН в 1991 году. В связи с началом санкций были приостановлены работы по проекту «Западная Курна-1». В дальнейшем энергетические проблемы обсуждались в российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 25 апреля 1995 года в Багдаде было подписано российско-иракское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении объектов нефтяной и газовой промышленности.
Более 40 российских компаний участвовали в программе «Нефть в обмен на продовольствие», которая в 1996-2003 годах позволила Ираку продавать нефть для удовлетворения гуманитарных нужд населения. В Ираке были поставлены оборудование и трубы на сумму свыше 250 миллионов долларов; всего же Россия поставила в Ирак гуманитарных товаров на сумму около 2,8 миллиардов долларов. В 1997 году Министерство нефти Ирака и российские компании «Лукойл», «Зарубежнефть» и «Машиноимпорт» заключили контракт на осуществление проекта «Западная Курна-2». Ряд российских компаний подписали контракты на участие в развитии объектов электроэнергетики, в том числе ТЭС «Насирия», «Харта», «Наджибия», на возобновление строительства крупнейшей иракской ТЭС «Юсифия». Однако пристyпить к реализации этих проектов или продолжить выполнение работ по ним российская сторона не смогла из-за невозможности вести полномасштабную экономическую деятельность в условиях международных санкций.
Применение санкций ООН и их результаты (обнищание населения, эпидемии, разруха и голод) заблокировали попытки иракского руководства самостоятельно восстановить экономику и обусловили частичную дестабилизацию баасистского режима в Ираке. Продолжение репрессивной политики в отношении курдов привело в 1990-х годах к фактическому выходу северных районов Ирака из-под власти Багдада. К началу XXI века КАР контролировался курдскими вооружёнными формированиями, а в Южном Ираке шиитские отряды вели партизанскую войну. Тем не менее баасистские власти, прибегая к военной силе, сохраняли контроль над центральными районами страны. Режим С. Хусейна демонстрировал значительную устойчивость и жизнеспособность. Попытки иракской партийно-политической оппозиции (либералов, исламских радикалов, коммунистов и др.), ослабленной репрессиями, бросить вызов власти ПАСВ успеха не имели.
На протяжении 1990-х - начала 2000-х годов администрация США периодически выдвигала обвинения в адрес иракского руководства относительно разработки в стране ядерного, химического, бактериологического оружия. В 1991-1998 годах эксперты Специальной комиссии ООН (ЮНСКОМ) и МАГАТЭ провели значительную поисковую и инспекционную работу с целью инвентаризации и уничтожения иракского потенциала оружия массового поражения. При инспектировании объектов на территории Ирака между иракским руководством и странами Запада неоднократно возникали «кризисы доверия», ставившие Ирак на грань войны с США. В ходе одного из них (16-20 декабря 1998 года) ВВС США и Великобритании нанесли по Ираку ракетно-бомбовые удары, в ответ на которые иракские власти приостановили сотрудничество с ООН (возобновлено в конце 2002 года).
Российское руководство, стремясь к урегулированию последствий Кувейтского кризиса, наладило постоянный контакт с властями Ирака. В 1994-2002 годах Москву неоднократно посещал с официальными визитами вице-премьер Ирака Т. Азиз. В ноябре 1994 года, благодаря посредническим усилиям России и ряда других стран в ООН, Ирак признал суверенитет и границы Кувейта. Россия пыталась предотвратить англо-американскую военную акцию в Ираке в 1998 году.
Несмотря на усилия ООН, создавшей международно-правовую основу для контроля над разоружением Ирака, руководство США и Великобритании воспользовалось отказом иракского правительства от сотрудничества для силового смещения режима С. Хусейна. 20 марта 2003 года американские и британские армии вторглись в Ирак (так называема операция «Свобода Ирака»). Сопротивление иракских войск было непродолжительным; 9 апреля 2003 года коалиционные силы взяли Багдад. С мая 2003 года по июнь 2004 года управление оккупированной территорией Ирака осуществляла Временная коалиционная власть (ВКВ). В этот период в соответствии с решениями ООН на территории Ирака также действовала лояльная оккупационным силам иракская администрация (Временный управляющий совет и переходное правительство). 28 июня 2004 года властные полномочия были переданы от англо-американской ВКВ Времеменному правительству Ирака во главе с А. Алави. 30 января 2005 года состоялись выборы в Переходную национальную ассамблею (ПНА); по их результатам был сформирован Президентский совет под председательством Дж. Талабани и двух его заместителей. Все послевоенные иракские органы власти имеют сложный коалиционный состав и формируются на базе так называемого пакетного соглашения между лидерами основных этноконфессиональных групп страны при преобладании курдов и значительном представительстве шиитов (сунниты бойкотировали выборы ПНА). Политический процесс, направленный на восстановление национальных органов управления, получил развитие в конце 2005 года, когда на референдуме была одобрена постоянная Конституция Ирака (15 октября 2005 года) и состоялись выборы парламента (15 декабря 2005 года).
Формальное возвращение властных полномочий иракскому правительству в июне 2004 года и развёртывание политического процесса, однако, не способствовали достижению внутреннего мира в Ираке и улучшению его экономического положения. Иракская государственность находится в состоянии распада. С ноября 2004 на всей территории Ирака, кроме КАР, действует чрезвычайное положение. В стране идёт полномасштабная гражданская война. Её характеризуют ожесточённое противостояние суннитских и шиитских военно-политических группировок и неконтролируемая террористическая активность, направленная против многонациональных сил (главным образом военнослужащих США), а также работников вновь создаваемых органов государственного управления, национальной полиции и спецслужб. Процессы над С. Хусейном и его ближайшими соратниками и их казнь лишь обострили обстановку в стране, вызвали новую волну террористических актов.
Международные экономические санкции 1990-2002 годов и активные боевые действия привели в начале XXI века к разрушению социально-экономической инфраструктуры Ирака Промышленность страны почти полностью выведена из строя; несмотря на усилия иракского правительства, нефтедобыча не достигает довоенного уровня. Серьёзно пострадали сельское хозяйство и сфера услуг. В 2003-2006 годах отмечались постоянные перебои в снабжении населения питьевой водой и электроэнергией; в стране не хватает продовольствия и медикаментов, выросла безработица.
Англо-американское вторжение в Ирак причинило серьёзный ущерб российским компаниям, имевшим в Ираке деловые интересы. Страну были вынуждены покинуть российские инженеры и строители; приостановлено выполнение контрактов на поставку российских материалов и оборудования. После снятия санкций ООН (2003 год) США и Великобритания, стремящиеся занять преобладающие позиции в экономике послевоенного Ирака, склонили новое иракское руководство к пересмотру соглашений в нефтяной сфере, заключённых прежним правительством с иностранными (в том числе российскими) компаниями.
Дополнительная литература:
Le Strange G. Baghdad during the Abbasid Califate. Oxf., 1900;
Longrigg S. H. Four centuries of modern Iraq. Oxf., 1925;
аль-Хасани, Абд ар-Раззак. Тарих аль-визарат аль-иракийя. Сидон, 1953–1963. Т. 1–10 (на араб. яз.);
Мирский Г. И. Ирак в смутное время. 1930–1941. М., 1961;
Ментешашвили А. М. Ирак в годы английского мандата. М., 1969;
Федченко А. Ф. Ирак в борьбе за независимость (1917–1969). М., 1970;
Пак П. М. Ирак: история и современность. М., 1981;
Ghareeb E. The Kurdish question in Iraq. Syracuse, 1981;
Ллойд С. Археология Месопотамии. М., 1984;
Оппенхейм А. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. 2-е изд. М., 1990;
Nakash Y. The Shi‘is of Iraq. Princeton, 1994;
Haj S. The making of Iraq, 1900–1963: capital, power and ideology. Albany, 1997;
История Курдистана. М., 1999; Pollock S. Ancient Mesopotamia. Camb., 1999;
Farouk-Sluglett M., Sluglett P. Iraq since 1958: from revolution to dictatorship. [3rd ed.]. L., 2001;
Ковалев А. А. Месопотамия до Саргона Аккадского. Древнейшие этапы истории. М., 2002;
Ayatollahs, sufis and ideologues: state, religion and social movements in Iraq / Ed. F. Abdul-Jabar. L., 2002;
Mackey S. The reckoning: Iraq and the legacy of Saddam Hussein. N. Y.; L., 2002;
Емельянов В. В. Древний Шумер. Очерки культуры. СПб., 2003;
Batatu H. The old social classes and the revolutionary movements of Iraq. L., 2004.
Хозяйство
Экономика Ирака основывается на добыче и переработке нефти. Объём ВВП 50,7 миллиардов долларов (по паритету покупательной способности, 2006 год), в расчёте на душу населения 2,9 тысячи долларов. Реальный прирост ВВП 2,4% (2006 год). В промышленности создаётся 66,6% ВВП, сфере услуг - 26,1%, в сельском хозяйстве - 7,3% (2004 год). Иностранная помощь в 2004 превысила 33 миллиарда долларов. Внешний долг оценивается в 81,5 миллиарод долларов (2006 год; существует договорённость с МВФ и Парижским клубом о его реструктуризации).
Промышленность. По доказанным запасам нефти (около 11% мировых) страна занимает 2-е место в мире после Саудовской Аравии. Добыча нефти началась в 1930-х годах и практически полностью контролировалась англо-американканско-французским нефтяным консорциумом «Iraq Petroleum Company» (IPC) и его филиалами. В 1964 году была создана национальная нефтяная компания «Iraq National Oil Company» (INOC), однако IPC продолжал контролировать около 3/5 всей добычи. Резкое повышение мировых цен на нефть в 1970-е годы и большие объёмы добычи (3,5 миллионов барралей/сутки в 1979 год) позволили Ираку получать огромные доходы от экспорта нефти (21 миллиард долларов в 1979 году; 27 миллиардов долларов в 1980 году) и финансировать модернизацию экономики страны. К 1980 году добыча и переработка нефти обеспечивали свыше 60% ВВП и около 95% валютных поступлений. Сокращение объёмов экспорта нефти после ирано-иракской войны 1980-1988 годов сильно осложнило экономическую ситуацию (однако в 1988 году объём ВВП составлял 58,7 миллиардов долларов; 54 миллиарда долларов в 1979 году). После Кувейтского кризиса 1990-1991 годов и введения против Ирака экономических санкций ООН экспорт нефти не превышал 10% довоенного (2,3 миллиона баррелей/сутки в 1980 году) уровня. В декабре 1996 года начала осуществляться Программа ООН «Нефть в обмен на продовольствие» (Ирак разрешался ограниченный экспорт нефти для приобретения продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров); с декабря 1999 года квоты на экспорт нефти для удовлетворения внутренних нужд были увеличены. К 2000 года экспорт нефти достиг 75% уровня 1980 года, экономическое положение стало улучшаться. Полная отмена экономических санкций в мае 2003 года стимулировала некоторый рост экономики; была разработана программа приватизации, в том числе в нефтяном секторе (за исключением добычи и первичной переработки нефти), однако её реализация постоянно откладывается.
Добыча нефти составляет 2,13 миллиона баррелей/сутки, экспорт - 1,5 миллиона баррелей/сутки (2006 год). Основные разрабатываемые месторождения расположены на севере страны (в районах Киркука и Мосула) и на юго-востоке (районы Эз-Зубайра, Эр-Румайлы и Нафт-Хане); разрабатывается ряд более мелких месторождений в других регионах. До 2003 года действовали 8 нефтеперерабатывающих заводов (крупнейшие - в Байджи, Басре, Эд-Дауре). Нефтехимические предприятия расположены в Эз-Зубайре, Багдаде и его окрестностях. Из-за недостатка нефтеперерабатывающих мощностей, а также продолжающегося саботажа на нефтяных объектах Ирака вынужден импортировать нефтепродукты (98,3 тысяч баррелей/сутки в 2006 году). Добыча природного газа 1,75 миллионов м3 (2006 год; используется внутри страны). В 2004 год одобрен план увеличения объёма добычи газа и постепенного перевода на его использование предприятий нефтехимической промышленности.
Производство электроэнергии 34,6 миллиарда кВт·ч (2006 год), в том числе свыше 98% на ТЭС. Во время Кувейтского кризиса было разрушено около 90% всех генерирующих мощностей Ирака. С 2004 года активно осуществляется программа по восстановлению электростанций и строительству новых, однако довоенный уровень производства электроэнергии не достигнут. Установленная мощность электростанций не превышает 6 тысяч МВт (потребности оцениваются в 7,5 МВт, 2004 год).
Среди других отраслей, не связанных с нефтяной промышленностью, наиболее благоприятное положение в строительном комплексе (в развитие инфраструктуры и программу домостроения были вложены значительные государственные инвестиции), в частности в цементной промышленности (производится свыше 2 миллионов тонн цемента в год). Действуют предприятия машиностроения (в том числе по выпуску аккумуляторов, вентиляторов, кондиционеров, транспортного оборудования), пищевой (производство безалкогольных напитков; сахара свыше 8 тысяч тонн в год), текстильной, кожевенной, табачной, бумажной отраслей. В незначительных объёмах ведётся добыча фосфоритов (месторождение Акшат; используются в производстве минеральных удобрений на заводе в Эль-Каиме), урана, серы (в Мишраке; перерабатывается на химическом предприятии в Байджи), каменной соли (в районе Мосула). Большинство крупных индустриальных объектов сосредоточены в районах Багдада, Басры, Мосула.
Сельское хозяйство.
Для земледелия (по оценкам) пригодно около 27% территории страны (из них около 1/2 нуждается в орошении). К 1980-м годам Ирак полностью обеспечивал внутренние потребности в продуктах питания. С 1990-х годов объём сельскохозяйственного производства стабильно сокращается на 2,6% в год. В начале XXI века около половины потребностей страны в продуктах питания покрывается за счёт импорта.
Основные сельскохозяйственные культуры (сбор, тысяч тонн, в 2003 и 1990 годах соответственно) - ячмень (86; 1854, возделывается повсеместно) и пшеница (23; 1196, распространена преимущественно на севере страны и в районе Багдада). Из зерновых также выращивают рис (0,8; 228,8, к югу и юго-востоку от Багдада), кукурузу (2,36; 171,9), в небольших количествах просо, сорго, овёс. Развиты овощеводство (томаты, огурцы, лук, баклажаны, бамия, тыква и др.), бахчеводство (арбузы, дыни), садоводство (цитрусовые, яблоки), виноградарство. До 1980-х годов Ирак был крупнейшим в мире экспортёром фиников (сбор 87 тысяч тонн в 2003 году; 480 тысяч тонн в 1970 году); большая часть посадок финиковой пальмы - на юге страны. Практически прекратилось выращивание табака (до 1970-х годов этой культуре уделялось большое внимание); увеличились посевы хлопчатника (132 тысяч тонн хлопка в 2003 году; 14 тысяч тонн в 1970 году).
Животноводство развито главным образом в горных районах и полупустынях на западе Ирака. Поголовье (тысяч, 2001 год): овец 6045, крупного рогатого скота 1458, коз 743, буйволов 120, верблюдов 8. Производство (2003 год) молока 2490 тысяч тонн, мяса 213 тысяч тонн, шерсти 9908 тонн, шкур 307 тысяч штук.
Рыболовство в Ираке традиционно не имеет большого значения; общий улов рыбы 21,0 тысяч тонн (в том числе речной 18,1 тысяч тонн, морской 2,9 тысяч тонн; 2003 год).
Сфера услуг.
Банковский сектор начал формироваться в 1990-х годах (действовали 2 государственных банка, были открыты 17 частных банков), его деятельность осложнялась множеством ограничений (в частности, запретом на международные операции). В 2003 году ограничения на деятельность и создание частных банков были сняты, Центральный банк Ирака был выведен из-под контроля правительства, в страну допущены иностранные банки. Банковский сектор Ирака представлен Центральным банком, 7 государственными коммерческими банками, 19 частными и 6 международными банками (2006 год). Крупнейшим коммерческим банком страны и одним из крупнейших коммерческих банков арабских стран является Rafidain Bank.
До 1980 года заметную роль в экономике Ирака играл туристический сектор (на территории страны множество культурных и исторических объектов). Доходы от туризма составили 14 миллионов долларов в 2001 году; после 2003 года этот сектор сферы услуг фактически прекратил существование.
Наиболее развитой отраслью сферы услуг в Ираке является обеспечение безопасности; официально действуют 26 охранных компаний (2005 год), во главе многих - бывшие американские военные. После 2003 года быстро развивается мелкая розничная торговля.
Транспорт.
Транспортной сети Ирака в результате военных действий был нанесён серьёзный ущерб. Общая длина автодорог 45,5 тысяч км, из них 38,4 тысяч км с твёрдым покрытием (1999 год). Большая часть дорог построена в 1970-1980-х годах и с тех пор не ремонтировалась. Основные автодороги: граница с Иорданией - Багдад - Басра и шоссе, связывающие Багдад со всеми крупными городами страны. Длина железных дорог 2272 км (2006 год); основные линии: Багдад-Басра-Умм-Каср, Багдад-Мосул-Сирия, Багдад-Эр-Рамади-Эль-Каим, Эль-Каим-Акшат, Киркук-Байджи-Эль-Хадита. 6 морских портов; крупнейшие: Умм-Каср (единственный глубоководный, способен принимать суда с осадкой 5 м), Басра и Эз-Зубайр. Два нефтеналивных терминала (Эль-Бакер, Эль-Амайя). Морской торговый флот насчитывает 13 судов, из них 11 сухогрузов и 2 танкера (2006 год). Протяжённость внутренних водных путей 5279 км (судоходство по рекам Евфрат, Тигр, Шатт-эль-Араб). Международные аэропорты в Багдаде и Басре (взлётно-посадочные полосы свыше 3 км; 2006 год); крупные аэропорты в Мосуле, Киркуке и Эрбиле. Полностью восстановлен Багдадский международный аэропорт; восстановительные работы ведутся в аэропортах Басры и Мосула. Протяжённость магистральных трубопроводов около 10,3 тысяч км, в том числе нефтепроводов 5,5 тысяч километров, газопроводов 2,2 тысячи километров, нефтепродуктоводов свыше 1,6 тысячи километров, трубопроводов для сжиженного попутного газа свыше 0,9 тысяч километров (2006 год).
Внешняя торговля.
Стоимость товарного экспорта 32,2 миллиарда долларов, импорта 20,8 миллиардов долларов (2006 год). Основной экспортный товар - нефть (84% стоимости). Главные торговые партнёры по экспорту: США (46,6%), Италия (10,7%), Канада (6,2%), Испания (6,1%). Ввозятся в основном продукты питания, топливо, медикаменты, промышленные товары из Сирии (26,9%), Турции (20,6%), США (12%), Иордании (7,3%).
Дополнительная литература:
Alnasrawi A. Iraq’s burdens: oil, sanctions, and underdevelopment. Westport, 2002; Studies on the Iraq economy. L., 2002;
Глущенко Ю. Н. Иракская нефть: геополитика и будущее мирового нефтяного рынка. М., 2003;
Деловой Ирак: Экономика и связи с Россией: Справочник. М., 2003;
Камышанов В. Н. Ирак как зеркало процессов глобализации / Мир и согласие. 2003. № 4;
Iraq: reconstruction and future role. Abu Dhabi, 2004; Iraq at the crossroads. N. Y., 2007.
Вооружённые силы:
Численность Вооружённых сил (ВС) Ирака 79,9 тысяч человек (2006 год); состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС. Имеются также военизированные формирования численностью 99,9 тысяч человек (полиция - 67 тысяч человек, Министерство внутренних дел - 32,9 тысячи человек; 2005 год).
Верховным главнокомандующим ВС является глава государства. Общее руководство ВС осуществляет мининстр обороны через Министерство обороны и объединённый штаб. Министру обороны непосредственно подчинены командующие СВ, ВВС и ВМС. Министерство обороны решает задачи комплектования ВС, подготовки резервов, материально-технического обеспечения и закупки вооружения и военной техники. Объединённый штаб осуществляет оперативное руководство ВС, разрабатывает основные направления их развития, несёт ответственность за подготовку и проведение антитеррористических операций, мобилизационное и оперативное развёртывание войск (сил). Официально функции управления силовыми ведомствами Ирака возложены на Временное правительство (2007 год).
В боевом составе СВ (79 тысяч человек) планируется иметь 10 дивизий бригадного состава. ВВС (200 человек) организационно состоят из 6 эскадрилий (3 разведывательные, 2 вертолётные и 1 военно-транспортная). На их вооружении 14 разведывательных самолётов, 16 вертолётов UH-1H и 3 военно-транспортных самолёта С-130 «Геркулес» (все - американского производства). Основные военно-воздушные базы - Багдад и Басра. ВМС (700 человек) имеют в своём составе дивизион патрульных катеров (около 15 единиц) и отдельную часть морской пехоты. Основные военно-морские базы - Басра и Умм-Каср.
Обучение военнослужащих осуществляется военными специалистами США и других стран НАТО.
Здравоохранение. Спорт
В Ираке на 100 тысяч жителей приходится 66 врачей, 125 лиц среднего медицинского персонала, 44 стоматолога, 53 фармацевта, 7 акушерок (2004 год); на 1 тысячу жителей - 1,3 больничные койки (2003 год). Общие расходы на здравоохранение составляют 5,3% ВВП (бюджетное финансирование - 78,3%, частный сектор - 22,7%) (2004 год).
Национальный олимпийский комитет Ирака создан и признан МОК в 1948 году. Спортсмены Ирака принимают участие в Олимпийских играх с 1948 года (Лондон). В 1960 году на Олимпийских играх в Риме первую в истории Ирака олимпийскую награду завоевал в лёгкой весовой категории штангист А. Азиз, занявший 3-е место (единственная олимпийская медаль до 2004 года). Среди наиболее популярных видов спорта - баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, конный спорт, лёгкая атлетика, плавание, теннис, тяжёлая атлетика и футбол. В 2007 году крупнейшего за свою историю успеха добилась сборная Ирака по футболу, выигравшая Кубок Азии.
Образование. Учреждения наукии культуры.
Система образования включает дошкольное воспитание, начальное, среднее (неполное и полное) образование, профессиональную подготовку и высшее образование. Управление школами и профессионально-техническими учебными заведениями осуществляет Министерство образования, вузами - Министерство высшего образования и научных исследований. Начальные школы находятся в ведении местных комитетов образования. Государство обеспечивает всеобщее бесплатное светское образование на всех этапах - от детского сада до университета. Дошкольное воспитание детей 4-5 лет осуществляется в государственных детских садах. Начальное 6-летнее обучение обязательно для всех детей с 6-летнего возраста. Среднее образование включает две трёхгодичные ступени; первая даёт неполное среднее образование. В полной средней школе на 1-м году обучения (10-й класс) преподавание ведётся по общей программе, затем обучение дифференцируется по двум отделениям - гуманитарному и естественно-математическому. До 2003 года дошкольным воспитанием в Ираке было охвачено 6%, начальным образованием - 98%, средним - 45% детей соответствующего возраста. Грамотность населения старше 15 лет составляла 74,1%. Профессионально-техническая подготовка осуществляется на базе неполной средней школы в промышленных, сельскохозяйственных, коммерческих и технических училищах в течение 3 лет. В систему высшего образования входят университеты (состоящие из колледжей и институтов), самостоятельные колледжи и институты (в основном технические). Крупнейшие университеты, научные учреждения, музеи и библиотеки находятся в Багдаде. Действуют также университеты в Басре (1964 год), Мосуле (1967 год), университет Салахаддин (основан в 1968 году как университет Сулеймании; с 1981 года в Эрбиле), около 20 технических институтов. Музеи - в Самарре (1936 год), Вавилоне (1949 год), Мосуле (1951 шлж) и др.
Средства массовой информации
В Ираке выходит около 100 периодических изданий (2005 год) на араб., курдском и др. языках; многие из них на нерегулярной основе. Профессиональная деятельность журналистов в Ираке ввиду сложной внутриполитич. обстановки затруднена и нередко связана со значительным риском. Среди наиболее популярных центральных газет - ежедневное правительственное издание «Ас-Сабах» («Утро») и независимые «Аз-Заман» («Время»), «Ад-Дустур» («Конституция»), «Аль-Фурат» («Евфрат»), «Ас-Сабах аль-Джадид» («Новое утро»), еженедельник «Аль-Ирак аль-Яум» («Ирак сегодня»).
Развита партийная пресса: издаются ежедневные газеты шиитских партий - «Аль-Адаля» («Справедливость»; орган Высшего совета исламской революции в Ираке), «Ад-Даава» («Призыв»; орган партии «Исламский призыв»), а также суннитские газеты - еженедельник «Дар ас-Салам» («Обитель мира»; орган Иракской исламской партии), выходящий раз в 2 недели журнал «Ас-Саа» («Час»; орган Объединённого национального движения) и др. Свои газеты и журналы выпускают светские политические организации: «Аль-Мутамар» («Конгресс»; орган Иракского национального конгресса), «Тарик аш-Шааб» («Путь народа»; орган Ирак. КП), «Багдад» (орган Движения иракского национального согласия). В начале XXI века быстро развивается курдская пресса как на арабском, так и на курдском языках: «Аль-Иттихад» («Союз»; орган Патриотического союза Курдистана), «Ат-Таахи» (орган Демократического партии Курдистана). Ассирийская пресса представлена еженедельником «Бахра» (орган Ассирийского демократического движения).
Радиовещание ведётся на арабском, курдском, ассирийском и туркменском языках. В Ираке свыше 50 радиостанций (2005 год). Основная общенациональная радиостанция - «Саут аль-Ирак» («Голос Ирака»). Крупнейшие региональные радиостанции: «Нахрейн» («Двуречье») и «Саут аль-Джануб» («Голос Юга») в Басре; «Бабиль» («Вавилон») в Эль-Хилле; «Ан-Нас» («Народ») и «Хуррийя» («Свобода») в Багдаде. С 2003 года активно развивается партийное радиовещание. Действуют радиостанции Движения иракского национального согласия [«Аль-Мустакбаль» («Будущее»)], Иракской исламской партии [«Дар ас-Салам» («Обитель мира»)], Демократической партии Курдистана («Голос Иракского Курдистана»), Патриотического союза Курдистана («Голос Курдистана»); женские, молодёжные радиостанции. Работают также радиостанции американских и британских войск.
Телевидение с 1956 года. Главные телецентры - в Багдаде, Басре, Киркуке, Мосуле; всего работают 23 телевизионные станции (2005 год). С 2003 года основная общенациональная телевизионная станция - «Аль-Иракийя». Телевещание ведётся на арабском, курдском, фарси, туркменском и ассирийском языках. Развивается сеть кабельного и спутникового телевидения. Крупнейший частный спутниковый телеканал - «Аш-Шаркийя» (с 2004 года). Основные региональные телестанции - «Туркоманели ТВ» (Киркук, с 2003 года), «Курдистан ТВ» (Эрбиль, с 1999 года), «Курдсат» (Сулеймания, с 2003 года), «Диджла» (Мосул, с 2004 года), «Карбала» (Эн-Наджаф и Эль-Кут, с 2003 года). В Ираке принимаются радио- и телепередачи из Ирана, сопредельных арабских стран (в том числе всеарабские спутниковые каналы «Аль-Джазира» и «Аль-Арабийя»), а также из Израиля.
Литература
Литература Ирака развивается преимущественно на арабском языке. Новая литература Ирака сформировалась в XIX веке на основе классиков арабской литературы (смотри раздел Литература в статье Арабо-мусульманская культура). До XX века была представлена главным образом поэзией. Поэты XIX века Абд аль-Баки аль-Омари, Ахрас Абд аль-Гаффар, Махмуд Абд аль-Гани аль-Джамиль, творившие в традиционных жанрах арабской средневековой поэзии (панегирик, элегия и др.), прославляли османских властителей как доблестных военачальников и защитников веры, призывали соотечественников к нравственному совершенствованию, воспевали красоту женщин. В середине XIX века в поэзии Махмуда Шихаба ад-Дина аль-Алуси, Ахмада аль-Ансари, Ибрахима ат-Табатабаи, Джафара аш-Шарки появляются политические темы (национально-освободительной борьбы, переустройства общества и др.). Просветительные тенденции и подъём национального самосознания, усилившиеся в начале XX века, оказали влияние на творчество поэтов так называемой классической школы - Османа аль-Маусили, Анастаса Мари аль-Кармели, Мааруфа ар-Русафи, Абд аль-Мухсина аль-Казими, Джамиля Сидки аз-Захави, произведения которых отличает социально-критическая направленность (критика деспотизма, призывы к эмансипации женщин). В 1920-30-х годах зарождается публицистика, затем художественная проза (рассказы Махмуда Ахмеда ас-Сайида, Зу-н-Нуна Айюба, повести Джафара аль-Халили). Основная тема прозаических произведений 1940-1950-х годов - борьба за национальную независимость, социальную справедливость и революционные идеалы (проза Абд аль-Малика Нури, Фуада ат-Теккерли, Зу-н-Нуна Айюба, Джафара аль-Халили). В поэзии наряду с продолжением классических традиций (Мухаммед Махди аль-Джавахири) формируется «свободный стих» (Назик аль-Маляика, Бадр Шакир ас-Сайяб, Абд аль-Ваххаб аль-Баяти, Хасаб аш-Шейх Джафар). Во 2-й половине XX века в литературе Ирака возникает направление так называемого нового реализма, рисующее жизнь и борьбу крестьян, трагические события иностранной оккупации, жестокие обычаи патриархального общества (Абд ар-Раззак Шейх Али, Шакир Хасбак, Салах Салман, Эдмон Сабри); появляются модернистские тенденции (Маджид ар-Рубайи, Юсеф аль-Хайдари). Интенсивно развивается жанр романа: творчество Гаиба Туама Фармана, Муваффака Хадра, Абд аль-Рахмана Мунифа, а также Бурхана аль-Хатиба, в серии социально-бытовых романов воссоздавшего панораму общественной жизни Ирака, Сирии, Египта, России и Западной Европы в XX веке. В Ираке существует также литература на курдском (смотри Курдская литература) и туркменском языках.
Издания:
Тайна воды. [Новеллы иракских писателей]. М., 1979;
Королевство деда. Современная иракская повесть. М., 1985.
Дополнительная литература:
Кочубей Ю. Н. Поэзия «свободного стиха» в Ираке (40–70-е гг. ХХ в.). К., 2003;
Чуков Б. В. С веком наравне. История литературы в Иракском королевстве и Иракской республике. М., 2006.
Архитектура, изобразительноеи декоративное искусство
История искусства иракской Месопотамии восходит к неолиту и связана с формированием и развитием культур оседлой земледельческой традиции (Хассуна, Самарра, Халаф): складываются основные приёмы строительства из сырцового кирпича, наступает расцвет глиняной антропоморфной пластики, производятся керамические сосуды с полихромной росписью, в том числе сложной по композиции, с изображениями животных и др. В периоды Убейд и Урук развиваются монументальное зодчество, ювелирное искусство, медная пластика. В IV-I тысячелетиях до нашей эры в междуречье Тигра и Евфрата последовательно формировалось искусство Шумера, Аккада, Вавилонии, Ассирии (например, Ашшура), сложились специфические для Месопотамии виды градостроительства, формы кирпичного храмового (зиккурат, храм на платформе), дворцового и крепостного зодчества, дворцово-храмовой (человекоголовые крылатые быки-шеду), вотивной и репрезентативной портретной скульптуры (статуи донаторов, правителей), монументального и миниатюрного фризового рельефа (ортостаты, цилиндрические печати), живописи (настенные росписи), торевтики, керамики. В III-II веках до нашей эры в основанных греко-македонянами городах Месопотамии (Селевкия на Тигре и др.) развивались местные варианты эллинистического искусства; в I веке до нашей эры - начале III века нашей эры процветали центры художественной культуры парфян (Ашшур, Хатра, Мадаин). Включение Ирака в державу Сасанидов и перенесение их столицы в Мадаин (Ктесифон) связало поздний этап развития древнеиранского искусства с историей искусства Месопотамии IV - 1-й половины VII веков.
С возникновением Арабского халифата Ирак стал одним из важнейших очагов формирования исламского искусства. В основанных арабскими отрядами городах-лагерях (Басра, Куфа, Васит) во 2-й половине VII века сложился ранний вариант мечети колонного типа. Во 2-й половине VIII века, после перенесения центра Халифата в Месопотамию, на основе использования римско-византийских и парфяно-сасанидских традиций был создан тип города-резиденции, выражавший идею абсолютной власти мусульманского правителя (Мадинат ас-Салам, Ракка, замок-дворец Ухайдир). Градостроительство и архитектуру халифата Аббасидов периода расцвета (IX век) отличают гипертрофированные масштабы и объёмы, грандиозность пространственных композиций, подчёркнутая величественность форм, необычайно высокий уровень техники строительства из кирпича (Большая мечеть Мутаваккиля и гигантский спиралевидный минарет аль-Мальвия в Самарре, середина IX века). Для правительственных дворцов (грандиозные комплексы Джаусак аль-Хакани и Балькувара в Самарре, IX век) характерны небывалая протяжённость и монументальность сооружений, развёрнутых анфиладами по продольной и поперечной оси, но замкнутых внутри общих стен, контрастная смена зон - открытых (дворы, эспланады, сады, парки) и закрытых, защищённых от зноя (административные, парадные, жилые и служебные помещения, подземные летние жилища, конюшни, цистерны-сердабы), изобретательно пышный (при ограничении худож. средств преимущественно применением стука и минеральных красок) декор интерьеров. Памятники скульптуры (стуковые рельефы с резным орнаментом в облицовке цоколей наподобие ортостатов, деревянные панели с резьбой и росписью) и живописи (сюжетно-декоративные настенные росписи, смальтовая мозаика) из дворцов и домов Самарры, Тикрита и других средневековых центров Ирака демонстрируют избирательное использование опыта искусства древних цивилизаций Месопотамии, Ирана, Сирии в создании художественных форм и образов, отвечающих эстетическим идеалам эпохи халифата Аббасидов. С самаррской резьбой по стуку IX века (музеи исламского искусства в Берлине и Каире) связывают формирование основных принципов исламского орнамента (смотри Арабеска). Из памятников декоративно-прикладного искусства этого времени наибольшую известность получила напоминающая фарфор керамика с росписью по белому ангобу синим кобальтом под прозрачной глазурью (так называемые самаррские изделия).
С ослаблением власти халифов в ходе экспансии иранской шиитской династии Буидов искусство Ирана в X-XI веках утрачивает имперский размах. В технике строительства и архитектурного декора получают развитие разнообразные арочные и шатрово-купольные ячеистые конструкции, совершенствуются приёмы кирпичной кладки; в декоре куполов и сводов всё шире применяются сталактиты-мукарнас (мавзолей Имам-Дур в Самарре, 1085-1086 годы). В эпоху господства сельджуков по инициативе визиря Низам аль-Мулька в городах наряду с мечетями возводятся здания нового типа - медресе (Низамия в Багдаде, 1067, не сохранился). В правление Сельджукидов интенсивно развивается фортификационное зодчество (крепость в Мосуле, XIII век), обновляются городские укрепления (Ворота Талисмана в Багдаде, конец XII века или 1221 года, не сохранился), распространяется тип так называемого сельджукского мавзолея (тюрбе), с высоким шатровым куполом на восьмиграннике или четверике (мавзолеи Зимурруд-хатун в Багдаде, около 1193-1202 годов; имамов Яхьи, около 1230 года, и Аун ад-Дина, 1248 год, - в Мосуле). В XII - 1-й трети XIII веков мечети, медресе, караван-сараи, дворцы строятся по общей схеме - основу здания составляет двор с айванами на главных осях; базовыми элементами конструкции и декора становятся сталактитовые арки и своды (так называемый дворец Аббасидов в Багдаде, конец XII - начало XIII веков), ячеистые купола (мавзолей-мечеть шейха Сухраварди в Багдаде, основан в 1234 году). Высочайшего уровня достигает техника украшения фасадов узорной кладкой кирпичом и резной терракотой (минарет мечети Нур ад-Дина в Мосуле, 1170-1172 годы; медресе аль-Мустансирия в Багдаде, 1227-1233 годы).
Расцвет искусства иллюстрированной книги, который начался, когда халифами в Багдаде в IX веке была открыта академия Байт аль-Хикма (Дом мудрости), стали активно переводить античную литературу, стимулировал развитие арабской каллиграфии и книжной миниатюры. От конца XII - 1-й половины XIII веков сохранились лаконичные по рисунку и композиции, красочные иллюстрации к научным трактатам (рукопись «Книги противоядий» Псевдо-Галена, Мосул, 1199 год, Национальная библиотека, Париж; «Фармакология» Диоскорида, Багдад, 1224 год, Музей искусств имени Б. и В. Ханенко, Киев); занимательные, яркие миниатюры к плутовским новеллам «Макамат» аль-Харири, напоминающие характерностью персонажей и композицией сценки народного театра (рукопись работы каллиграфа и живописца Яхьи ибн Махмуда аль-Васити, Багдад, 1237 год, Нацональная библиотека, Париж); нарядно-торжественные, построенные на парадном сочетании красно-синего рисунка, чёрных контуров и золотого фона иллюстрации к рукописи «Книги песен» Абу-ль-Фараджа аль-Исфахани (Мосул, 1218/1219 год, частное собрание, Стамбул). В декоративно-прикладном искусстве этого периода ведущее место занимала керамика с рельефным (лепным, гравированным, штампованным) или расписным орнаментальным декором, выполненным люстром поверх обожжённой глазури или подглазурными красками по ангобу, включающим изображения людей и животных. В области художественной обработки металла в XIII веке крупнейшим центром Ближнего Востока стал Мосул (бронзовые изделия, украшенные арабесками, каллиграфическими надписями и сюжетными изображениями, виртуозно гравированные и инкрустированные серебром, золотом, медью).
После монгольского завоевания строительная и художественная деятельность в Ираке замерла, многие мастера ушли в Сирию и Египет. Редкие памятники искусства этой эпохи - минарет Сук аль-Газаль в Багдаде (1279 год), миниатюры рукописи «Послание братьев чистоты» (Багдад, 1287 год, библиотека мечети Сулеймание, Стамбул) - свидетельствуют о бережном сохранении домонгольских традиций. Искусство средневекового Ирака пережило обновление в правление династии Джелаиридов, которые сделали Багдад своей столицей. Возобновилось возведение монументальных сооружений (медресе аль-Марджания, 1356 год, и хан Марджан, 1358-1359 годы, в Багдаде), архитектура которых испытала воздействие иранского и азербайджанского зодчества эпохи правления монгольской династии ильханов Хулагуидов (середина XIII - середина XIV веков; массивные сводчатые конструкции, купола на высоких барабанах, орнаментальные облицовки глазуровым кирпичом, плитками, резной терракотой). В конце XIV века при багдадском дворе работали известные каллиграфы и миниатюристы (Мир Али Ильяс из Тебриза, Джунайд Султани). В XVI-XVIII веках искусство Ирака носило противоречивый характер. С одной стороны, оно испытывало влияние художественной культуры шиитского сефевидского Ирана (культовые комплексы вокруг могил шиитских имамов в Багдаде, Кербеле, Эн-Наджафе, Самарре: парадные порталы-пештаки с парными минаретами, нарядные, с каскадами сталактитов и зеркальной мозаикой, сводчатые и колонные айваны, золочёные или облицованные расписной керамикой большие купола, пышно украшенные интерьеры), с другой стороны - подверглось активному вмешательству суннитской османской идеологии (мемориально-культовый комплекс, посвящённый почитаемому суннитами Абд аль-Кадиру аль-Джилани: мавзолей, мечеть, медресе и благотворительной кухни; основан в Багдаде османским султаном Сулейманом I Кануни в 1534 году, перестройки XVII-XX веков). Сложившиеся в XVIII-XIX веках принципы жилой и гражданской архитектуры повсеместно удерживались до 1960-1970-х годов и отчасти сохранились доныне. В северных районах страны преобладают выстроенные вдоль узких улиц примыкающие друг к другу дома из кирпича и камня, с арочными входами, украшенными рельефной резьбой. Для Багдада, Самарры и других городов жаркой равнинной зоны характерны кирпичные и сырцовые постройки с плоскими кровлями-террасами, наземной и подземной частью, плотно сгруппированные вокруг двора, на который выходят окна, защищённые от солнца густыми переплётами с цветным стеклом и деревянными узорными решётками-машрабийя. Традиционное жилище «болотных арабов» на юге Ирака - тростниковые хижины.
Ориентация на современную западную культуру, проявившаяся в жилой и гражданкой архитектуре Ирака с середины 1930-х годов, усилилась с учреждением в 1959 году архитектором Мухаммадом Макией отделения архитектуры в Инженерном колледже Багдадского университета. В конце 1960-1970-х годов в Багдаде были снесены кварталы старого города, к 1986 году создан новый городской центр с современными многоэтажными административными зданиями (налоговой службы, архитектор Махди аль-Хасани; Департамента воды, архитектор Махмуд аль-Али). В 1980-х годах архитектор Рифат Чадиржи возглавил движение за возрождение локальных и региональных стилей в современных формах. Большое внимание стали уделять изучению, реставрации и консервации архитектурных памятников (проект консервации традиционной застройки района Казимия в Багдаде; разрабатывался Махмудом аль-Али и британским архитектором Дж. Уорреном, прерван в 1984 году).
Развитие в Ираке с начала XX века станковой масляной живописи (пейзажи, портреты в духе европейского академизма) связано с деятельностью группы армейских офицеров, обучавшихся рисунку и живописи в рамках образовательной программы военных институтов (Абд аль-Кадир ар-Рассам и др.) или в Академии изящных искусств в Стамбуле (Мухаммад Салих Заки и др.). Позднее пробудился интерес к скульптуре, плакатной и книжной графике, карикатуре. В 1930-1950-х годах многие впоследствии известные иракские художники учились в Великобритании (Акрам Шукри), Франции (Фаик Хасан), Италии (Ата Сабри). В Багдаде в 1939 году открылся Институт изящных искусств, который вскоре стал ведущим центром подготовки художественных кадров Ирака. В 1941 году было основано Общество друзей искусства, в 1950 году - Общество примитивистов (позднее Общество пионеров; Фаик Хасан и др.), в 1951 году - Багдадская группа современного искусства (Салим Джавад, его ученик Шакер Хасан ас-Саид и др.), в 1953 году - группа «Импрессионисты» (Хафиз ад-Дуруби и др.); в 1956 году многие группировки объединились в Ассоциацию иракских художников. В изобразительном искусстве 2-й половины XX века, пронизанном идеями революции 1958 года, наивысшее признание заслужили разностороннее творчество, преподавательская и общественная деятельность Салима Джавада, автора рельефов Монумента Свободы в Багдаде, а также работы живописца-экспериментатора Фаика Хасана (увлекался идеями импрессионизма, кубизма и абстракционизма; панно «За мир», 1960-е годы, Багдад). Пафосом освободительной борьбы и национального возрождения проникнуты произведения живописца Махмуда Сабри («Похороны революционера», 1950-е годы), скульпторов Халида ар-Раххаля (статуя-монумент «Иракская женщина», 1961 год, Багдад), Мухаммада Гани. Напряжённые искания национальных основ художественной формы в 1960-х годах вылились в столкновения и противоборство различных течений, в создание кратковременных группировок. В 1965 году возникла «Группа рационализаторов» (ратовали за использование новых материалов), в 1967 году - группа «аз-Завийя», члены которой (Фаик Хасан и др.) выдвинули лозунг служения искусства национальным целям; в 1969 году - авангардистская группа «Новое видение» (Дия аль-Азави и др.), в 1971 году - «Группа одномерности» (Шакер Хасан ас-Саид и др.), которая предлагала конструировать художественные произведения из арабских букв. Одни художники обращались за опытом и вдохновением к средневековой иракской миниатюре, каллиграфии (Джамиль Хамуди), образам арабского фольклора (Исмаил аш-Шейхли, Дия аль-Азави, Нури ар-Рави), жизни иракской деревни (Халид аль-Джадер); другие, особенно получившие образование за границей, строили свои творческие программы на основе художественных стилей и течений XX века (в том числе социалистического реализма). В 1970-1990-х годах искусство Ирака развивалось под контролем правящей партии ПАСВ; особая государственная поддержка оказывалась внутренним и международным выставкам произведений, посвящённых важнейшим политическим событиям. Для больших экспозиций в Багдаде на месте Национального музея современного искусства и Музея художников-пионеров (перенесены в другие здания) был построен огромный Саддамский центр искусств (открыт в 1986 году междунароодной выставкой «Искусство для Человечества»). Начиная с 1969 году в Багдаде, Басре, Мосуле и Сулеймании открыты институты декоративно-прикладного искусства. Особое внимание уделялось созданию грандиозных архитектурно-скульптурных мемориальных комплексов общественно-политического значения (посвящённый погибшим в ирано-иракской войне памятник Мученикам в Багдаде, скульптор И. Фаттах, 1980-1983 годы). В последние десятилетия деятельность архитекторов и художников Ираке сосредоточилась преимущественно на проектировании и оформлении богатых горных и загородных вилл.
Дополнительная литература:
Афанасьева В. К., Луконин В. Г., Померанцева Н. А. Искусство Древнего Востока. М.; Dresden, 1976;
Culture and arts in Iraq. Baghdad, 1978;
Богданов А. А. Современное изобразительное искусство Ирака (1900-е – 1970-е гг.). Л., 1982;
Warren J., Fethi I. Traditional houses in Baghdad. Horsham, 1982;
Creswell K. A. C. A short account of early muslim architecture. 2nd ed. L., 1989; Воронина В. Л. Средневековый город арабских стран. М., 1991;
Ettinghausen R., Grabar O., Jenkins-Madina M. Islamic art and architecture. 650–1250. 2nd ed. New Haven, 2001;
Веймарн Б. В. Классическое искусство стран ислама. М., 2002;
Стародуб-Еникеева Т. Х. Сокровища исламской архитектуры. М., 2004.
Музыка
Классическая вокальная и инструментальная музыка Ирака (устная традиция), восходящая к культуре эпохи Халифата (смотри в статье Арабо-мусульманская культура), основана на ладо-мелодическом принципе макама. Представлена макамом аль-ираки (сформировался в XVI-XVII веках), вокально-инструментальными жанрами с виртуозной импровизацией певца (маууаль, тауаших и др.; тексты, как правило, из классической арабской поэзии). С 1920-х годов особую популярность получили ансамбли тахт шарки («восточный диван»), распространённые во всех арабских странах (состав: лютня уд, цитра канун, цимбалы сантур, смычковые кеманча или джёза, флейты касаб или най, бубны даф, таар, рикк, барабаны дарбукка, нагара). С 1980-х годов классическая музыка звучала в специально построенных в Багдаде «кафе-макам», в городских кофейнях исполнялись сольные куплетные песни чалги. В праздник Рождества Пророка Мухаммеда (Аль-маулид Ан-набауи) исполняются: обширный макамный цикл, повествующий о жизни Пророка (формы текста - касыда и маууаль); песни танзила, прославляющие Пророка и его семью; песни в жанрах мадих, шугуль. У шиитов в дни поминовения имама Хусейна устраиваются театрализованные шествия с песнями ташабех.
Музыкальная культура Ирака объединяет традиции арабского и неарабского населения. Наиболее древний пласт - музыка бедуинов и полуоседлых племён западной части Ирака. В горных районах страны распространена традиционная музыка шааби (исполняется одноимённым ансамблем). Для северной части Ирака, где проживают курды, ассирийцы, туркмены, специфичны эпические песни, для центральной части - сольные напевы в свободном метре, сольно-хоровые песни; на юге распространены танцы в сопровождении антифонного пения и мембранофонов, здесь также сильны влияния музыкальных культур Африки и стран Персидского залива. Танцевальная музыка звучит повсеместно на семейных и государственных праздниках, основные танцы (дабка, шуби) сопровождают зурна, мембранофон табл и двойной кларнет митбадж. С 1970-х годов большое распространение получили арабская и западна популярная музыка, обработки в популярном стиле иракской традиционной музыки, ансамбли с участием европейских инструментов.
Операции над абзацем: Известные классические музыканты XX века: Мухаммад аль-Губанши (признан лучшим араб. певцом на Международном конгрессе арабской музыки в Каире в 1932 году), Рашид аль-Кубанчи, Назем аль-Газали, Хамид ас-Саади, Селима Мурад. Мировую известность получили представители иракской школы игры на уде Мунир Башир и Джамиль Башир, мастер жанра чалги Юсеф Омар. Среди композиторов европейской ориентации - Фарид Аллауерди, Агнес Башир. После 2003 года многие музыканты уехали из Ирака, ведущий исследователь классической музыки И. Шахаразада Хасан живёт в США.
В Ираке проводились Международные конференции по вопросам арабской музыки (1964 год, 1975 год). До 2003 года работали: Академия музыки, Институт изящных искусств (1939 год) - в Багдаде; Институт традиционной музыки в Басре; в Институте мелодических исследований (1971 год) преподавалось искусство речитации Корана (таджуид) и др. исламских текстов; сохранением музыкального наследия Ирака и его научной обработкой занимался Центр традиционной музыки (1971 год); в Иракском музее (Багдад) хранились уникальные экземпляры древнейших музыкальных инструментов (месопотамские лиры III тысячелетия до нашей эры). Иракский национальный симфонический оркестр (основан в 1948 году как Багдадский филармонический оркестр, современное название с 1959 года) продолжает выступать в Багдаде в зале Рибат и за рубежом (главный дирижёр - Мухаммад Амин Иззат).
Дополнительная литература:
Hassan S. Q. Le Makam irakien: structures et réalisations // L’improvisation dans les musiques de tradition orale / Éd. B. Lortat-Jacob. P., 1987;
Еолян И. Р. Традиционная музыка арабского Востока. М., 1990.
Театр
С V-VII веков известны бродячие актёры: мухаббизы (участники передвижных театральных трупп, работавших в жанре сатирической комедии), мусамеры (рассказчики занимательных историй во время застолий), аль-хакавати (сказители древних легенд, импровизаторы; играли на музыкальных инструментах), аль-самаджи (шуты из свиты халифа). В VIII веке впервые упоминается кукольный театр теней. К XI-XIII векам, вероятно, относится появление первых представлений тазийе, рассказывавших о гибели имама Хусейна.
С конца 1920-х годов театральные коллективы образовывались при различных учебных заведениях, инсценировали арабскую литературу и фольклор. В 1931 году возникла труппа под руководством режиссёра Х. аш-Шибли, включавшая около 50 актёров из Ирака, Египта, Сирии и Ливана. К середине XX века в Багдаде сложились первые профессиональные труппы: «Общество оживления искусства» К. Акифа, Араб. театральная труппа Я. Файка и др. В 1952 году открылся первый национальный театр - Современный художественный театр (с 1968 года Национальный театр), для которого в Багдаде было построено первое театральное здание в стране. Среди актёров театра - З. Саами, Х. Аттабакчан. В конца 1950-х годов в Багдаде открылись театры «Огонёк», Народный театр. Работали режиссёры и актёры А. Ваахыд, И. аль-Хатыб, К. Мухаммед и др.
Операции над абзацем: В 1987-1990 году в Багдаде проводился театральный фестиваль, ставший заметным явлением культурной жизни арабского мира. Однако в целом в период диктатуры С. Хусейна существенно замедлилось развитие театра в Ираке. Так, Национальный театр фактически исполнял функцию «придворного развлечения» (в 2002 году здесь поставили пьесу о независимости Ирака от США «Забиба и король», написанную по мотивам одноимённого романа С. Хусейна). В начале XXI века наряду с пьесами, всесторонне исследующими тему войны («Женщина во времена войны» Дж. аль-Ассади, «После седьмого дня» М. Гази, «Что если?» К. аль-Сумари), в театрах Ирака ставятся произведения европейских авторов («Ромул Великий» Ф. Дюрренматта, и др.). Большой резонанс вызвал спектакль «Женщины Лорки», поставленный по собственной абсурдистской пьесе драматургом и режиссёром А. Наими, которого критика назвала последователем С. Беккета. Многие сценические деятели Ирака работают за рубежом: Ф. аль-Мачта, М. Ахмет, С. аль-Хамдани и др.
Первая драматическая школа была создана в 1940 году при Институте изящных искусств (Багдад), с 1968 года работает при Багдадском университете.
В 2006 году в Багдаде прошёл первый фестиваль театров для детей и юношества.
Дополнительная литература:
Scott A. The theatre in Asia. L., 1972;
Путинцева Т. А. Тысяча и один год арабского театра. М., 1977.
Кино
Первый кинопоказ состоялся в Багдаде 9 июля 1909 года. В 1910-х годах в Багдаде стали открываться кинотеатры. Первые хроникально-документальные ленты, рассказывавшие о празднике весны в иракской армии и смотре воздухоплавания в Багдаде, были сняты в 1927 году. Однако до середины 1940-х годов кинематографическая деятельность ограничивалась исключительно импортом и прокатом зарубежных фильмов. В 1946 году вышел иракско-египетский полнометражный игровой фильм «Каир - Багдад» египетского режиссёра А. Бадрхана. В 1949 году на средства национальной кинокомпании «Истудиу Багдад» французского режиссёра А. Шутан поставил фильм «Алия и Иссам». В том же году «Истудиу Багдад» (совм. с Ливаном) финансировала производство игрового ф. «Лейла в Ираке» егип. реж. А. К. Мурси. Затем частные ирак. компании выпустили фильмы «Раскаяние» А. аль-Халика Ас-Самрани (1954 год), «Фетна и Хасан» Х. аль-Умара (1955 год), «Кто виноват?» М. Мунира аль-Ясина (1956 год). Основы реалистического направления в национальном кино заложил фильм «Саид Эфенди» К. Хусни (1958 год). После революции 1958 года было образовано Управление кино и театра, занимавшееся производством документальных и игровых фильмов. В ряду лучших произведений иракского кинематографа 1960-х годов - цветной исторический фильм «Навуходоносор» К. аль-Азави (1962 год) и кинодрама из жизни простых иракцев «Сторож» Х. Шауки (1967 год). Позиции государственного сектора кинематографии значительно укрепились в связи с созданием в 1973 году Генеральной организации кино и театра, которая наряду с производственными начала решать вопросы импорта, проката и показа кинофильмов. Жизнь в переживающей жестокую засуху деревне отображена в реалистической манере в фильме «Жаждущие» М. Шукри Джамиля (1972 год). О переустройстве деревенского уклада на началах коллективизма рассказано в фильмах «Эксперимент» Ф. ат-Тухами (1976 год) и «Река» Ф. аль-Ясири (1977 год). Историко-революционная тема нашла отражение в фильмах «Поворот» Д. Али (1975 год), «Дома в том переулке» К. Хаваля (1977 год), «Стены» (1979 год), «Большой вопрос» (1983 год) Шукри Джамиля. В 1988 год А. ас-Салям аль-Аазами поставил фильм «Завоевание пустыни» (по мотивам средневекового арабского романа о народном герое Антаре), Х. Амин выпустил бытовую кинокомедию «Жених… но…». Драматические события ирано-иракской войны положены в основу сложного в постановочном отношении военного фильма «Птица солнца» С. Хаддада (1989 год). Попытка аннексии Кувейта и последовавшее введение против Ирака международных санкций привели в 1990-е годы к упадку и глубокому кризису национального кинематографа. Оживление кинодеятельности наметилось к середине 2000-х годов. Бедствия и страдания жителей Багдада, вызванные американскими бомбардировками 2003 года, показаны в фильме «Мечты» М. аль-Дараджи (2005 год). Трагическая история арабского мальчика, потерявшего родителей в ходе вторжения в Ирак американо-британских войск и подобранного курдскими милиционерами, рассказывается в психологически напряжённом фильме «Пересекая пыль» Ш. Амина Корки (2006 год).
Дополнительная литература:
Шахов А. С. Иракский кинематограф: новые тенденции // Искусство кино. 1979. № 11;
Салим А. Ас-Синима аль-иракийя. Дирасат ва васаик. 1948–1980. Багдад, 1980 (на араб. яз.);
Маусуат аль-афлам аль-арабийя. Каир, 1994 (на араб. яз.);
Махраджан Аль-Кахира ас-синимаий ад-даулий ас-саласун. Каир, 2006 (на араб. яз.).
Иллюстрации:
Аридные низкогорья на северо-востоке Ирака. Фото Chris Kutschera. Архив БРЭ;
Расписной сосуд из Хафадже. Начало 3-го тыс. до н. э. Иракский музей (Багдад).. Архив БРЭ;
Расписной сосуд из Сонгора. Культура Убейд. Ок. 4500–4000 до н. э. Иракский музей (Багдад). Архив БРЭ;
Медный рельефс изображением птицы Имдугуд из храма в Убейде. Ок. 2600–2400 до н. э. Британский музей (Лондон). Архив БРЭ;
Колесница, запряжённая четырьмя ослами, из Телль-Аграба. Бронза. 1-я пол. 3-го тыс. до н. э. Иракский музей (Багдад). Архив БРЭ;
«Ильхан Хулагу и халиф аль-Мустасим». Миниатюра 15 в. Архив БРЭ;
«Галопирующие всадники». Миниатюра из «Книги Ахмада ибн ал-Хуссейна ибн ал-Ахкафа». Иракский мастер. Ок. 1210. Музей дворца Топкапы (Стамбул). Архив БРЭ;
Британские войска в Ираке в годы 1-й мировой войны. Архив БРЭ;
Эмир Фейсал (будущий король Ирака Фейсал I) и арабская делегация в Версале во время Парижской мирной конференции 1919–20. Архив БРЭ4
С. Хусейн (справа) и вице-президент Ирака Таха Ясин Рамадан. Багдад. 1996. Архив БРЭ;
Американские военнослужащие в Ираке. Архив БРЭ;
Нефтехимическое предприятие в районе Багдада. Архив БРЭ;
Разработка нефтегазового месторождения в районе Киркука. Архив БРЭ;
Эмблема Национального олимпийского комитета Ирака. Архив БРЭ;
Хатра. Парфянский храм Митры. 200 до н. э. Архив БРЭ;
Статуя воина из Хатры. 200 до н. э. Иракский музей (Багдад). Архив БРЭ;
Минарет аль-Мальвия Большой мечети Мутаваккиля в Самарре. Сер. 9 в. Архив БРЭ;
Полихромный мраморный михраб из Мосула. 14 в. Иракский музей (Багдад). Архив БРЭ;
Тронная ниша из Синджара. 13 в. Иракский музей (Багдад). Архив БРЭ;
«Золотая мечеть» в Багдаде (восстановлена в 1367; перестроена в 1519, сер. 19 в. и 20 в.). Архив БРЭ;
Кадр из фильма «Саид Эфенди». Режиссёр К. Хусни. 1958. Архив БРЭ.