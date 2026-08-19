ИПРИТ

ИПРИТ (горчичный газ) - 2,2′-ди­хлор­ди­этил­суль­фид S(CH2CH2Cl)2, от­рав­ляю­щее ве­ще­ст­во кож­но-на­рыв­но­го дей­ст­вия, об­ла­да­ет так­же об­ще­ток­сичным и му­та­ген­ным дей­ст­ви­ем (уг­не­та­ет фер­мен­ты уг­ле­вод­но­го об­ме­на и раз­ру­ша­ет ДНК и РНК).

Ана­ло­гич­ным фи­зио­ло­гическим дей­ст­ви­ем об­ла­да­ет груп­па ве­ществ со­ста­ва RN(CH2CH2Cl)2, где R-CH3,C2H5,CH2CH2Cl, на­зы­вае­мых азо­ти­сты­ми ипритом. Впер­вые иприт при­ме­нён как ОВ Гер­ма­ни­ей во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны в ию­ле 1917 года у города Ипр. Для че­ло­ве­ка сред­не­смер­тель­ная кон­цен­тра­ция при вды­ха­нии па­ров в те­че­ние 1 минуты - 1,5 мг/дм3; сред­не­смер­тель­ная до­за ЛД50 (при дей­ст­вии че­рез ко­жу) около 50-70 мг/кг; ми­нимальная до­за, вызы­ваю­щая по­ра­же­ния ко­жи, 0,05-0,1 мг/см2.

Иприт - мас­ля­ни­стая бес­цвет­ная жид­кость (тех­но­ло­гические об­раз­цы - от жёл­то­го до тём­но-ко­рич­не­во­го цве­та, с за­па­хом гор­чи­цы или чес­но­ка), tкип 217 °C (с раз­ло­же­ни­ем), плот­ность 1274 кг/м3, ле­ту­честь 0,6 мг/дм3 (20 °C). Хо­ро­шо рас­тво­ря­ет­ся в ор­га­нических рас­тво­ри­те­лях, пло­хо - в во­де (ок. 0,08% по мас­се). Иприт об­ла­да­ет ал­ки­ли­рую­щим дей­ст­ви­ем, мед­лен­но гид­ро­ли­зу­ет­ся в вод­ном рас­тво­ре, лег­ко окис­ля­ет­ся при дей­ст­вии H2O2,KMnO4, ги­по­хло­ри­тов ще­лоч­ных ме­тал­лов, взаи­мо­дей­ст­ву­ет со ще­ло­ча­ми, ал­ко­го­ля­та­ми и суль­фи­да­ми ще­лоч­ных ме­тал­лов, ами­на­ми (ре­ак­ции ис­поль­зу­ют для де­га­за­ции). Спе­ци­фические ан­ти­до­ты от­сут­ст­ву­ют. За­щи­та от по­ра­же­ний - про­ти­во­газ и спец­оде­ж­да.

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