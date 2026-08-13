ИВАНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

ИВАНО́В МИХАИ́Л МИХА́ЙЛОВИЧ - русский музыкальный критик, переводчик, композитор .

Окончил Санкт-Петербургский технологический институт, во время учебы пел в хорах Бесплатной музыкальной школы и РМО, затем всецело посвятил себя музыке. Около года учился в Москве у А.И. Дюбюка (фортепиано) и П.И. Чайковского (композиция), в 1870-1875 годы- в Италии у Дж. Сгамбати (фортепиано и сочинение). Вернувшись в Россию, с 1875 года выступал в качестве муз. критика в санкт-петербургских периодических изданиях «Всемирная иллюстрация», «Музыкальный листок», «Музыкальный мир», «Пчела», «Новь», «Нувеллист», «Воскресный листок музыки и объявлений». В 1880-1917 годы заведовал музыкальным отделом газеты « Новое время », где еженедельно публиковал фельетоны и обзоры под названием «Музыкальные наброски». В 1918 году эмигрировал в Италию.

В начале карьеры музыкальая критика М.М. Иванова приветствовал творчество композиторов « Могучей кучки », однако в 80-х годах примкнул к группе консервативных музыкальных критиков, став одиозной фигурой санкт-петербургского музыкального мира. В статьях, нередко отличавшихся необъективностью и поверхностностью суждений, М.М. Иванов выступал против новых, самобытных явлений русской музыки, в связи с чем был «постоянной мишенью для атак» В.В. Стасова, который отстаивал творчество «кучкистов» «от нападок Иванова и его коллег» (Ступель. С. 130-131). Вместе с тем статьи М.М. Иванова, которые публиковались на протяжении почти 40 лет, содержат большой фактический материал о музыкальной жизни России того времени.

М.М. Иванов нередко выступал со статьями, посвященными духовным концертам, напр., «Юбилейный концерт А.А. Архангельского и его хора» (Новое время. 1903. № 9648). Концерт Синодального хора в Санкт-Петербурге дал М.М. Иванову повод критически высказаться о новых программах Синодального училища, которые «становятся слишком энциклопедичными, вдаются в подробности, бесполезные для дела» (Московское Синодальное училище // Там же. 1911. 21 марта. № 21580; переизд.: РДМДМ. Т. 2. Кн. 2. С. 893-899). В статьях «Московский съезд хоровых деятелей» (Там же. 1910. 26 июля. № 12345), «Новый вопрос для Православной Церкви» (Там же. 9 нояб. № 12451) и «Музыка в православных храмах» (Там же. 1912. № 12338) выразил сочувствие идеям учителя пения и регента В.В. Уварова-Надина, выступавшего за введение инструментов в правосл. богослужение; М.М. Иванов видел в этом возможность «хотя бы только с чисто внешней стороны сблизить все христианские церкви».

В его 2-томной «Истории музыкального развития России» (СПб., 1910-1912) ряд глав посвящен церковному пению разных периодов. Развернутая гл. 2, «Церковное пение в России от принятия христианства до конца XVII века», имеет разделы «Семиография», «Знамена» (с расшифровками различных знамен), «Церковные звукоряды» (с объяснением системы осмогласия), «Порча церковных книг» (о раздельноречии и вставках в тексты певч. рукописей слов типа «хубово», «ненена» и др.), «Состояние церковного пения [в XVI веке]», «Теоретические сочинения и композиторы», «Демественное пение и псальмы», «XVII век», «Церковные хоры». Источниками для М.М. Иванова послужили труды крупнейших медиевистов XIX - начала XX веков прот. Димитрия Разумовского, Ю.К. Арнольда, С.В. Смоленского, прот. Василия Металлова, прот. Иоанна Вознесенского, А.В. Преображенского. В этой главе представлены 22 иллюстрации с образцами различных нотаций: греческой, кондакарной, демественной, знаменной, среди них - 11 фотоснимков с указанием конкретных рукописных источников в Синодальном училище (ныне синодальное певческое собрание ГИМ).

Гл. 6, «Церковное пение в России от начала XVIII века», включает 4 раздела, в которых повествуется об итальянском влиянии и итальянских композиторах, писавших музыку для правосл. Церкви, о начале печатания в России нотных книг, а также о русском композиторах М.С. Березовском и «великом крупном художнике» Д.С. Бортнянском. М.М. Иванов подчеркивает значение духовных произведений последнего и в противовес мн. критикам их «русскую природу». В краткой гл. 7 рассказывается о «Духовных стихах русского народа» (1-й разд.- о русских, 2-й - о малороссийских кантах и псальмах, песнопениях «Богогласника»). В 1-м разделе М.М. Иванов опирается в основном на труд П.А. Бессонова «Калики перехожие» (М., 1861-1864 годы. 6 вып.); в качестве примера приведены напевы старинных стихов «Я у батюшки дочка была» и «Ходила гуляла Святая Дева», гармонизованные В.Ф. Одоевским.

Четыре раздела гл. 14, «Церковное пение в России после Бортнянского», посвящены изданию «Обихода» А.Ф. Львова и изданиям Придворной певческой капеллы, «несимметричному ритму», описанному Львовым, певч. хорам и колокольному звону (по работам прот. Аристарха Израилева и С.Г. Рыбакова). Приводятся краткие сведения о жизни и творчестве прот. Петра Турчанинова, иером. Виктора (Высоцкого), А.П. Есаулова, Г.Я. Ломакина.

В гл. 26 (Т. 2), «Духовная русская музыка второй половины XIX века. Новое ее течение», М.М. Иванов пишет, что в области церковной музыки в России, «кроме Бортнянского, работали только дилетанты - монахи, протоиереи, регенты» (С. 356), а обращение крупных композиторов (М.И. Глинки, Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова) к церковной музыке было случайным и не дало серьезных результатов. Наиболее яркими представителями традиционного направления М.М. Иванов считает А.А. Архангельского, Арнольда и Г.Ф. Львовского, приводит краткую характеристику их творчества.

Принципы нового движения в церковной музыке, характерные для творчества московских композиторов (А.Д. Кастальского, А.Т. Гречанинова, П.Г. Чеснокова) и «более радикальных в своих сочинениях» санкт-петербургских (Н.И. Компанейского, С.В. Панченко, прот. Михаила Лисицына, М.А. Гольтисона), М.М. Иванов формулирует так: «1) уйти от итальянской и немецкой рутины, проникшей в наши церковные песнопения, 2) возможно приблизиться к народному духу и 3) воскресить старину» (С. 364), добавляя к ним требование симфонической или контрапунктической разработки. Гл. 27, «Литература по музыке», содержит разд. «Писатели по духовной музыке», где упоминаются работы прот. Д. Разумовского, прот. М.М. Иванов Вознесенского, прот. В. Металлова и др.

Среди большого количества музыкальных произведений М.М. Иванов - оперы «Забава Путятишна» (1894 год) , «Каширская старина» (изд.: 1903 год), «Горе от ума» (изд.: 1905 год), Реквием для соло, хора и оркестра (создан в 1870-1875 годы в Риме, исполнен на летних концертах в Павловске в 1892 или 1893 годы), оратория «Святой Сергий» (на текст композитора; исполнялась в 1915 году - Новое время. 1915 год. 10 февраль), симфония «Майская ночь», симфонический пролог «Савонарола», фортепианные пьесы, романсы и др.

М.М. Иванов неоднократно выступал как дирижер, преимущественно своих сочинений. М.М. Иванов принадлежат первые переводы на русский язык книг Л. Ноля «Историческое развитие камерной музыки и ее значение для музыканта» (СПб., 1882 год) и Э. Ганслика «О прекрасном в музыке: Доп. к исслед. эстетики музыкального искусства» (М., 1885 год). М.М. Иванов также переводил романы современых ему итальянских писателей и написал «Очерки современной итальянской литературы» (СПб., 1902).

Сочинения:

Муз. памятная и записная книжка на 1887 г. СПб., 1887 (совм. с П. Д. Перепелицыным); Исторический очерк 50-летней деятельности муз. журнала «Нувеллист». СПб., 1889;

Первое десятилетие постоянного итальянского театра в С.-Петербурге в XIX в.: (1843-1853 гг.). СПб., 1895;

Пушкин в музыке: Ист.-крит. очерк. СПб., 1899;

Памяти Фредерика Шопена. СПб., 1909