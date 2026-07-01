ИППОЛИТ РИМСКИЙ

ИППОЛИТ РИМСКИЙ (Hippolytus) - бо­го­слов, хри­сти­ан­ский свя­той.

О жиз­ни Ипполита Римского со­хра­ни­лись лишь от­ры­воч­ные све­де­ния. Ро­дил­ся, ве­ро­ят­но, в Ма­лой Азии; там же изу­чал бо­го­сло­вие, эк­зе­ге­зу, ора­тор­ское искусство. Позд­ние ис­точ­ни­ки (пат­ри­арх Фо­тий) на­зы­ва­ют Ипполита Римского уче­ни­ком Ири­нея Ли­он­ско­го. В пон­ти­фи­кат па­пы Зе­фи­ри­на (198-217 годы или 218 год) при­был в Рим, то­гда же был по­став­лен пре­сви­те­ром; около 212 года про­по­ве­ди Ипполита Римского слу­шал по­бы­вав­ший в Ри­ме Ори­ген. При­об­рёл ши­ро­кую из­вест­ность как зна­ток греческого фи­лософского на­сле­дия (пре­ж­де все­го - со­чи­не­ний Ге­рак­ли­та ), а так­же как стро­гий рев­ни­тель ор­то­док­сии и внут­ри­цер­ков­ной дис­ци­п­ли­ны. В по­ле­ми­ке с ере­сью мо­нар­хи­ан, стре­мясь под­черк­нуть раз­ли­чие От­ца и Сы­на в Святого Трои­це, Ипполит Римский скло­нял­ся к оче­вид­но­му суб­ор­ди­на­цио­низ­му (что в даль­ней­шем по­зво­ли­ло па­пе Кал­лик­сту об­ви­нить его в двое­бо­жии).

По­сле из­бра­ния Кал­лик­ста гла­вой римской Церк­ви (218 год) пол­но­стью по­рвал с ней об­ще­ние и был из­бран епи­ско­пом греческим мень­шин­ст­вом сво­их сто­рон­ни­ков. Кри­ти­ко­вал по­зи­цию Кал­лик­ста в во­про­се о внут­ри­цер­ков­ной дис­ци­п­ли­не, об­ви­няя его в чрез­мер­ной снис­хо­ди­тель­но­сти к каю­щим­ся греш­ни­кам, объ­яс­няю­щей­ся лич­ной не­безу­преч­но­стью, под­чёр­ки­вал при­вер­жен­ность Кал­лик­ста са­вел­ли­ан­ст­ву. Как пер­вый в ис­то­рии Церк­ви ан­ти­па­па (217-235 годы), Ипполит Римский про­ти­во­сто­ял за­кон­но из­бран­ным пре­ем­ни­кам па­пы Кал­лик­ста - Ур­ба­ну I (222-230 годы) и Пон­циа­ну (230-235 годы). Как и па­па Пон­ци­ан, около 235 года по при­ка­зу императора Мак­си­ми­на был вы­слан из Ри­ма на остров Сар­ди­ния для ра­бо­ты в руд­ни­ках. Со­глас­но тра­ди­ции, на Сар­ди­нии со­стоя­лось при­ми­ре­ние Ипполита Римского и Пон­циа­на, по­сле че­го Ипполит Римский доб­ро­воль­но от­ка­зал­ся от епи­скоп­ско­го са­на, убе­ж­дая сво­их сто­рон­ни­ков вой­ти в ло­но римской Церк­ви. Скон­чал­ся на Сар­ди­нии, в 236 или 237 году пе­ре­за­хо­ро­нен в римском пред­местье Агер-Ве­ра­нус на Виа-Ти­бур­ти­на.

Ан­тич­ные и ран­не­сред­не­ве­ко­вые ис­точ­ни­ки (например, Ев­се­вий Ке­са­рий­ский , «Цер­ков­ная Ис­то­рия», VI, 22; Ие­ро­ним Бла­жен­ный, «О зна­ме­ни­тых му­жах», 61) на­зы­ва­ют Ипполита Римского ав­то­ром зна­чительного чис­ла ши­ро­ко из­вест­ных по­ле­мических, апо­ло­ге­тических, эк­зе­ге­тических, дог­ма­тических и да­же ка­но­нических со­чи­не­ний. Боль­шин­ст­во эк­зе­ге­тических со­чи­не­ний Ипполита Римского, сре­ди ко­то­рых - «Тол­ко­ва­ние на Шес­тод­нев», «О том, что бы­ло по­сле Шес­тод­не­ва», или «На Бы­тие», «Тол­ко­ва­ние на Книге Су­дей», «Тол­ко­ва­ние на Книге Руфь», «Тол­ко­ва­ние Пес­ни Пес­ней», тол­ко­ва­ния на про­ро­ков и др., со­хра­ни­лось лишь во фраг­мен­тах, экс­цер­птах или упо­ми­на­ни­ях других ав­то­ров, в позд­ней­ших пе­ре­во­дах; о не­ко­то­рых со­чи­не­ни­ях из­вест­но толь­ко по на­зва­нию. К эк­зе­ге­тическим со­чи­не­ни­ям Ипполита Римского при­мы­ка­ет так­же его дог­ма­ти­ко-эк­зе­ге­тическое сочинение «О Хри­сте и ан­ти­хри­сте» в 67 гла­вах.

Эк­зе­ге­за Ипполита Римского де­мон­ст­ри­ру­ет тес­ную связь с тра­ди­ци­ей алек­сан­д­рий­ской шко­лы, по­сколь­ку не­ма­ло­важ­ное зна­че­ние в эк­зе­ге­зе Ипполита Римского име­ют прин­ци­пы ино­ска­за­тель­но­го тол­ко­ва­ния. Наи­бо­лее зна­чи­мое по­ле­мическое со­чи­не­ние Ипполита Римского - «Об­ли­че­ние всех ере­сей» (в 10 кни­гах; сохранились кни­ги 1, 4-10), из ко­то­ро­го дли­тель­ное вре­мя бы­ла из­вест­на лишь соб­ст­вен­но 1-я книга - «Фи­ло­со­фу­ме­ны», не­ред­ко при­пи­сы­вав­шая­ся Ори­ге­ну. Со­чи­не­ние яв­ля­ет­ся важ­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии ран­ней Церк­ви, осо­бен­но за счёт под­роб­но­го, не­ред­ко до­слов­но­го из­ло­же­ния клю­че­вых ас­пек­тов ере­тических уче­ний ( мо­нар­хи­ан , са­вел­ли­ан, но­эци­ан, ел­ке­заи­тов и др.), а так­же пред­став­ля­ет ин­те­рес бла­го­да­ря экс­цер­птам из ан­тич­но­го греческого фи­лософского на­сле­дия. Как по­ле­ми­че­ские ха­рак­те­ри­зу­ют­ся так­же со­чи­не­ния: «Крат­кое оп­ро­вер­же­ние ере­сей» (не сохранилось), «Го­ми­лии на ересь Но­эта» (сохранилось 18 глав), «Гла­вы про­тив Гайя» (фраг­мен­ты в сирийском пе­ре­во­де), «К Мар­кио­ну», «Про­тив ма­гов» (не сохранилось).

К апо­ло­ге­тическим со­чи­не­ни­ям Ипполита Римского от­но­сят­ся: «К эл­ли­нам и Пла­то­ну о сущ­но­сти все­го», «До­ка­за­тель­ст­во к иу­де­ям» (из­вест­ны во фраг­мен­тах).

День па­мя­ти в Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 30 января (12 февраля); в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 13 ав­гу­ста.

Сочинения:

Opera / Ed. H. Fabricius. Hamb., 1716–1718. Vol. 1–2;

Migne PG. T. 16; Тво­рения св. Ип­по­ли­та, епи­ско­па Рим­ско­го. Ка­зань, 1898–1899. Вып. 1–2.