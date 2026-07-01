ИППОЛИТ РИМСКИЙ
ИППОЛИТ РИМСКИЙ (Hippolytus) - богослов, христианский святой.
О жизни Ипполита Римского сохранились лишь отрывочные сведения. Родился, вероятно, в Малой Азии; там же изучал богословие, экзегезу, ораторское искусство. Поздние источники (патриарх Фотий) называют Ипполита Римского учеником Иринея Лионского. В понтификат папы Зефирина (198-217 годы или 218 год) прибыл в Рим, тогда же был поставлен пресвитером; около 212 года проповеди Ипполита Римского слушал побывавший в Риме Ориген. Приобрёл широкую известность как знаток греческого философского наследия (прежде всего - сочинений Гераклита), а также как строгий ревнитель ортодоксии и внутрицерковной дисциплины. В полемике с ересью монархиан, стремясь подчеркнуть различие Отца и Сына в Святого Троице, Ипполит Римский склонялся к очевидному субординационизму (что в дальнейшем позволило папе Калликсту обвинить его в двоебожии).
После избрания Калликста главой римской Церкви (218 год) полностью порвал с ней общение и был избран епископом греческим меньшинством своих сторонников. Критиковал позицию Калликста в вопросе о внутрицерковной дисциплине, обвиняя его в чрезмерной снисходительности к кающимся грешникам, объясняющейся личной небезупречностью, подчёркивал приверженность Калликста савеллианству. Как первый в истории Церкви антипапа (217-235 годы), Ипполит Римский противостоял законно избранным преемникам папы Калликста - Урбану I (222-230 годы) и Понциану (230-235 годы). Как и папа Понциан, около 235 года по приказу императора Максимина был выслан из Рима на остров Сардиния для работы в рудниках. Согласно традиции, на Сардинии состоялось примирение Ипполита Римского и Понциана, после чего Ипполит Римский добровольно отказался от епископского сана, убеждая своих сторонников войти в лоно римской Церкви. Скончался на Сардинии, в 236 или 237 году перезахоронен в римском предместье Агер-Веранус на Виа-Тибуртина.
Античные и раннесредневековые источники (например, Евсевий Кесарийский, «Церковная История», VI, 22; Иероним Блаженный, «О знаменитых мужах», 61) называют Ипполита Римского автором значительного числа широко известных полемических, апологетических, экзегетических, догматических и даже канонических сочинений. Большинство экзегетических сочинений Ипполита Римского, среди которых - «Толкование на Шестоднев», «О том, что было после Шестоднева», или «На Бытие», «Толкование на Книге Судей», «Толкование на Книге Руфь», «Толкование Песни Песней», толкования на пророков и др., сохранилось лишь во фрагментах, эксцерптах или упоминаниях других авторов, в позднейших переводах; о некоторых сочинениях известно только по названию. К экзегетическим сочинениям Ипполита Римского примыкает также его догматико-экзегетическое сочинение «О Христе и антихристе» в 67 главах.
Экзегеза Ипполита Римского демонстрирует тесную связь с традицией александрийской школы, поскольку немаловажное значение в экзегезе Ипполита Римского имеют принципы иносказательного толкования. Наиболее значимое полемическое сочинение Ипполита Римского - «Обличение всех ересей» (в 10 книгах; сохранились книги 1, 4-10), из которого длительное время была известна лишь собственно 1-я книга - «Философумены», нередко приписывавшаяся Оригену. Сочинение является важным источником по истории ранней Церкви, особенно за счёт подробного, нередко дословного изложения ключевых аспектов еретических учений (монархиан, савеллиан, ноэциан, елкезаитов и др.), а также представляет интерес благодаря эксцерптам из античного греческого философского наследия. Как полемические характеризуются также сочинения: «Краткое опровержение ересей» (не сохранилось), «Гомилии на ересь Ноэта» (сохранилось 18 глав), «Главы против Гайя» (фрагменты в сирийском переводе), «К Маркиону», «Против магов» (не сохранилось).
К апологетическим сочинениям Ипполита Римского относятся: «К эллинам и Платону о сущности всего», «Доказательство к иудеям» (известны во фрагментах).
День памяти в Русской православной церкви - 30 января (12 февраля); в Римско-католической церкви - 13 августа.
Сочинения:
Opera / Ed. H. Fabricius. Hamb., 1716–1718. Vol. 1–2;
Migne PG. T. 16; Творения св. Ипполита, епископа Римского. Казань, 1898–1899. Вып. 1–2.