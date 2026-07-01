ИПАТИЯ

Ипатия (Гипатия, греч. Ὑπατία, лат. Hypatia) (ок. 370 — 415) — греческий философ-неоплатоник, математик, астроном, врач, дочь математика Теона Александрийского.

Комментатор работ математика Диофанта Александрийского и математика, астронома Аполлония из Перги. Руководила александрийским Мусейоном , в доме И. собирались ученые. Восхищение ею и большой авторитет у префекта Ореста вызвали ненависть александрийского епископа Кирилла, гонителя язычников, иудеев и христиан-противников его епископата. И. была зверски растерзана толпой христианских фанатиков. Ее убийство стало концом математической школы в Александрии.

Ист.: Гендерная история древней Греции: Хрестоматия. Кн. II / Составитель Л. Л. Селиванова. М., 2009. С. 101—106.

Лит.: Аверинцев С. С. Эволюция философской мысли // Культура Византии. IV . первая. половина VI. в. М., 1984. С. 42—77. Die Briefe des Philosophen und Bischofs Synesios an die Philosophin Hypatia in Alexandria ins deutsche übersetz. // Hairesis. Festschrift für Karl Hoheisel / Hrsg. von M. Hutter. Münster, 2002. S. 281—286. Chotjewitz P. O. Der Fall Hypatia. Eine Verfolgung. Hamburg, 2002.