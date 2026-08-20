ИОСИФ (ПРОРОК)
ИОСИФ (евр. יוסף ,יהוסף; греч. Ἰωσήφ, лат. Ioseph) - в Ветхом Завете – сын Иакова и первенец его любимой жены Рахили, родившей его после длительного бесплодия (Быт. 29:30–31, 30:22–24, 35:24).
Будучи поздним ребёнком («сыном старости», Быт. 37:3), Иосиф был особенно обласкан своим отцом, что постоянно возбуждало ревность братьев (Быт. 37:4). Причиной особенной ненависти братьев к 17-летнему Иосифу явился его рассказ о своих снах, в одном из которых ему поклонились солнце, луна и одиннадцать звёзд (весь дом Иакова; Быт. 37:9). Когда Иаков послал Иосифа навестить братьев в их кочевье в Дофане, вид приближающегося Иосифа вызвал в братьях такую ненависть, что они замыслили убить его. Рувим, втайне надеясь спасти Иосифа, предложил бросить его в ров (Быт. 37:18-24). В отсутствие Рувима мимо кочевья проходил торговый караван, направлявшийся в Египет, и братья по предложению Иуды продали Иосифа за 20 мер серебра. Чтобы скрыть злодеяние, братья, разорвав и выпачкав кровью одежды Иосифа, принесли их отцу как свидетельство того, что Иосиф растерзан в пути хищниками (Быт. 37:25-35).
В Египте Иосиф был продан сановнику фараона Потифару (Быт. 37:36; 39:1). Быстро снискав благоволение господина, Иосиф был назначен домоправителем (Быт. 39:2-6). Однако вскоре Потифар по навету своей жены, безуспешно пытавшейся соблазнить Иосифа, заточил его в тюрьму (Быт. 39:7-20). В заключении Иосиф добился расположения начальника тюрьмы, поставившего его над всеми узниками (Быт. 39:21-23). Тогда же Иосиф истолковал сны находившихся в заточении хлебодара и главного виночерпия фараона: первому предсказал скорую казнь, второму - освобождение и восстановление в должности. Предсказание Иосифа сбылось, однако начальник виночерпиев, несмотря на просьбу Иосифа ходатайствовать за него перед фараоном, вспомнил о нём лишь через два года, когда никто из мудрецов не смог истолковать сон фараона (Быт. 40-41:1-8). Доставленный ко двору, Иосиф истолковал сон как предзнаменование семи лет изобилия, на смену которым придут семь неурожайных лет, и советовал создать в течение изобильных лет продовольственные запасы, которые позволят предотвратить голод в последующие неурожайные годы (Быт. 41:1-36). Фараон поручил осуществление плана самому Иосифу, наделив его широкими полномочиями (Быт. 41:37-40, 46).
Благодаря Иосифу в период тяжёлой засухи Египет стал житницей для окружающих стран (Быт. 41:57). За зерно землевладельцы отдавали фараону свои поля, и таким образом все земли Египта перешли в личное владение фараона. С наступлением голодных лет десять братьев Иосифа прибыли в Египет, чтобы купить зерно, и предстали перед Иосифом, которого не узнали. Он не открылся братьям, обошёлся с ними крайне сурово и, обвинив в соглядатайстве, содержал их три дня под стражей (Быт. 42:7-17). Затем, потребовав, чтобы в доказательство своей невиновности они привезли к нему младшего брата Вениамина и оставив заложником Симеона, отпустил братьев домой с зерном (Быт. 42:18-38). Жестокий голод и уговоры сыновей побудили Иакова согласиться на разлуку с Вениамином. По возвращении братьев Иосиф освободил Симеона и пригласил их на трапезу. Приказав управителю тайно положить уплаченные братьями за зерно деньги в их мешки, а в мешок Вениамина спрятать серебряную чашу, Иосиф отпустил их. Однако вскоре после выезда братьев из города посланный Иосифом слуга обвинил их в воровстве. Чаша была обнаружена у Вениамина, и братья вновь предстали перед Иосифом, который потребовал обращения виновного в рабство. Когда Иуда предложил взять на себя вину Вениамина, Иосиф открылся братьям и велел спешить в Ханаан, чтобы перевезти в Египет отца и всё семейство (Быт. 43-45). С разрешения фараона семейство Иакова поселилось в Египте в земле Гесем (Быт. 47:6). Иаков прожил там 17 лет (Быт. 47:28) и, почувствовав близость смерти, благословил двух сыновей Иосифа, рождённых в Египте, Ефрема и Манассию (фактически как прародителей двух колен Израилевых; Быт. 48:5), заповедав Иосифу и братьям похоронить его в пещере Махпела. Сам Иосиф умер в 110 лет. Перед смертью он заставил братьев поклясться, что они перевезут его останки из Египта в Землю обетованную (Быт. 50:22-26).
Являясь примером целостного ветхозаветного биографического повествования, история Иосифа представляется ценным историческим источником, содержащим сведения по ономастике, топонимике, экономическим и культурным аспектам быта семитских племён, их взаимоотношениям с египетским государством (например, получившая значительное распространение и отражённая в египетских источниках 2-й половины II тысячелетия до нашей эры практика покупки зерна в Египте семитскими кочевниками), а также по внутриегипетской административной и социальной проблематике (например, занятие семитами высших административных постов, политика фараонов по консолидации фонда дворцовых земель). Фактография жизни Иосифа претерпела воздействие древнеегипетских фольклорных форм (например, «Сказки о двух братьях», XIII век до нашей эры). Житие Иосифа вошло в ветхозаветный апокриф «Заветы двенадцати патриархов» (конец II века до нашей эры). В IX-XV веках в исламском мире под влиянием коранического изложения (12-я сура) приобрели популярность поэмы об Иосифе и жене Потифара («Юсуф и Зулейха»).
Иконография
Тема Иосифа в изобразительном искусстве появляется в III-IV веках (росписи синагоги в Дура-Европосе, 245-256 годы; фрагмент саркофага из катакомб Сан-Каллисто, 2-я треть IV века; роспись катакомб на Виа-Латина в Риме, конец IV века). Его изображают юным, в хитоне и плаще. В рукописях развёрнутые циклы жития Иосифа известны с VI века (Коттоновская Библия, Британский музей - 22 сцены). История Иосифа включена в цикл иллюстраций Книги Бытия с VI века (миниатюры «Венского Генезиса», Австрийская национальная библиотека, Вена; Коттоновская Библия, обе VI века). В византийских октатевхах XI-XII веков содержится от 40 до 55 сцен. Христологический (Иосиф как прообраз Христа), экклезиологический (Иосиф как образ Церкви) и морализирующий (Иосиф - символ чистоты) аспекты истории Иосифа обусловили её популярность в средневековом искусстве: миниатюры «Лекционария Генриха II» (1007-1012 годы, Баварская государственная библиотека, Мюнхен), скульптура капителей соборов в Везле и Монреале (XII век), мозаики собора Святого Марка в Венеции (около 1230 года), витражи собора в Шартре (XIII век). Иосифу посвящено одно из клейм «Райских врат» Л. Гиберти (1424-1452 годы, музей собора, Флоренция), представляющее ключевые эпизоды его жизни.
В эпоху Возрождения история Иосифа становится темой для самостоятельных живописных серий: 6 тондо анонимного нидерландского «Мастера истории Иосифа» (около 1500 года, Старая пинакотека, Мюнхен; музей Боде, Берлин; Метрополитен-музей, Нью-Йорк), 14 живописных панно для брачных покоев Пьерфранческо Боргерини и Маргариты Аччайуоли в их флорентийском дворце (1515 год, художники Я. Понтормо, А. дель Сарто, Ф. Граначчи, Бакьякка и Франчабиджо, ныне - в Палаццо Питти и галерее Уффици во Флоренции, галерее и музее Боргезе в Риме, Национальной галерее в Лондоне). Исключительной популярностью в эпоху позднего Возрождения и барокко пользовался сюжет «Иосиф и жена Потифара» («Искушение Иосифа»), к которому обращались Я. Тинторетто (около 1555 года, Прадо, Мадрид), Г. Рени (1631 год, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Москва), Б.Э. Мурильо (1640-1645 годы, Государственная картинная галерея, Кассель), Рембрандт (1655 год, Национальная галерея искусств, Вашингтон). Иллюстрировались также сюжеты: «Иосиф толкует сны виночерпию и хлебодару» (А.А. Иванов, 1827 год, ГРМ, Санкт-Петербург), «Иосиф толкует сны фараона» (П. фон Корнелиус, 1816-1817 годы, фреска в Палаццо Дзуккари в Риме, ныне - Старая национальная галерея, Берлин), «Иосиф и его братья» (Ф.А. Маульберч, 1745-1750 годы, Музей изящных искусств, Будапешт). В искусстве XX века к образу Иосифа обращались нечасто, в основном в составе библейских циклов («Библейское Послание» М.З. Шагала, раскрашенные офорты, 1931-1958 годы; «Библия в картинках для детей» А. де Фрис, лино-гравюры, 1964 годы).
Икона Иосифа начиная с XVII века встречается в праотеческом ряду русских высоких иконостасов (иконостас Троицкого собора Ипатьевского монастыря, 1652 год). Согласно русскому иконописному подлиннику XVII века, Иосиф должен выглядеть «аки Борис, риза княжеска, багор, в порфире, испод лазорь». Житийные иконы Иосифа крайне редки (икона XIX века из частного собрания, Москва).
Иллюстрации:
Я. Понтормо. «Иосифа продают Потифару». 1515. Национальная галерея (Лондон). Архив БРЭ;
Рембрандт. «Жена Потифара обвиняет Иосифа». 1655. Национальная художественная галерея (Вашингтон). Архив БРЭ.