ИОСИФ (ПРОРОК)

ИОСИФ (евр. יוסף ,יהוסף; греч. Ἰωσήφ, лат. Ioseph) - в Вет­хом За­ве­те – сын Иа­ко­ва и пер­ве­нец его лю­би­мой же­ны Ра­хи­ли, ро­див­шей его по­сле дли­тель­но­го бес­пло­дия (Быт. 29:30–31, 30:22–24, 35:24).

Бу­ду­чи позд­ним ре­бён­ком («сы­ном ста­рос­ти», Быт. 37:3), Иосиф был осо­бен­но об­лас­кан сво­им от­цом, что по­сто­ян­но воз­бу­ж­да­ло рев­ность брать­ев (Быт. 37:4). При­чи­ной осо­бен­ной не­на­вис­ти брать­ев к 17-лет­не­му Иосифу явил­ся его рас­сказ о сво­их снах, в од­ном из ко­то­рых ему по­кло­ни­лись солн­це, лу­на и один­на­дцать звёзд (весь дом Иа­ко­ва; Быт. 37:9). Ко­гда Иа­ков по­слал Иосифа на­вес­тить брать­ев в их ко­че­вье в До­фа­не, вид при­бли­жаю­ще­го­ся Иосифа вы­звал в брать­ях та­кую не­на­висть, что они за­мыс­ли­ли убить его. Ру­вим, втай­не на­де­ясь спа­сти Иосифа, пред­ло­жил бро­сить его в ров (Быт. 37:18-24). В от­сут­ст­вие Ру­ви­ма ми­мо ко­че­вья про­хо­дил тор­го­вый ка­ра­ван, на­прав­ляв­ший­ся в Еги­пет, и бра­тья по пред­ло­же­нию Иу­ды про­да­ли Иосифа за 20 мер се­реб­ра. Что­бы скрыть зло­дея­ние, бра­тья, ра­зо­рвав и вы­пач­кав кро­вью оде­ж­ды Иосифа, при­нес­ли их от­цу как сви­детель­ст­во то­го, что Иосиф рас­тер­зан в пу­ти хищ­ни­ка­ми (Быт. 37:25-35).

В Егип­те Иосиф был про­дан са­нов­ни­ку фа­рао­на По­ти­фа­ру (Быт. 37:36; 39:1). Бы­ст­ро сни­скав бла­го­во­ле­ние гос­по­ди­на, Иосиф был на­зна­чен до­мо­пра­ви­те­лем (Быт. 39:2-6). Од­на­ко вско­ре По­ти­фар по на­ве­ту сво­ей же­ны, без­ус­пеш­но пы­тав­шей­ся со­блаз­нить Иосифа, за­то­чил его в тюрь­му (Быт. 39:7-20). В за­клю­че­нии Иосиф до­бил­ся рас­по­ло­же­ния на­чаль­ни­ка тюрь­мы, по­ста­вив­ше­го его над все­ми уз­ни­ками (Быт. 39:21-23). То­гда же Иосиф ис­тол­ко­вал сны на­хо­див­ших­ся в за­то­че­нии хле­бо­да­ра и главного ви­но­чер­пия фа­рао­на: пер­во­му пред­ска­зал ско­рую казнь, вто­ро­му - ос­во­бо­ж­де­ние и вос­ста­нов­ле­ние в долж­но­сти. Пред­ска­за­ние Иосифа сбы­лось, од­на­ко на­чаль­ник ви­но­чер­пи­ев, не­смот­ря на прось­бу Иосифа хо­да­тай­ст­во­вать за не­го пе­ред фа­рао­ном, вспом­нил о нём лишь че­рез два го­да, ко­гда ни­кто из муд­ре­цов не смог ис­тол­ко­вать сон фа­рао­на (Быт. 40-41:1-8). Дос­тав­лен­ный ко дво­ру, Иосиф ис­тол­ко­вал сон как пред­зна­ме­но­ва­ние се­ми лет изо­би­лия, на сме­ну ко­то­рым при­дут семь не­уро­жай­ных лет, и со­ве­товал соз­дать в те­че­ние изо­биль­ных лет про­до­вольственные за­па­сы, ко­то­рые по­зво­лят пре­дот­вра­тить го­лод в по­сле­дую­щие не­уро­жай­ные го­ды (Быт. 41:1-36). Фа­ра­он по­ру­чил осу­ще­ст­в­ле­ние пла­на са­мо­му Иосифу, на­де­лив его ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми (Быт. 41:37-40, 46).

Бла­го­да­ря Иосифу в пе­ри­од тя­жё­лой за­су­хи Еги­пет стал жит­ни­цей для ок­ру­жаю­щих стран (Быт. 41:57). За зер­но зем­ле­вла­дель­цы от­да­ва­ли фа­рао­ну свои по­ля, и та­ким об­ра­зом все зем­ли Егип­та пе­ре­шли в лич­ное вла­де­ние фа­рао­на. С на­сту­п­ле­ни­ем го­лод­ных лет де­сять брать­ев Иосифа при­бы­ли в Еги­пет, что­бы ку­пить зер­но, и пред­ста­ли пе­ред Иосифом, ко­то­ро­го не уз­на­ли. Он не от­крыл­ся брать­ям, обо­шёл­ся с ни­ми край­не су­ро­во и, об­ви­нив в со­гля­да­тай­ст­ве, со­дер­жал их три дня под стра­жей (Быт. 42:7-17). За­тем, по­тре­бо­вав, что­бы в до­ка­за­тель­ст­во сво­ей не­ви­нов­но­сти они при­вез­ли к не­му млад­ше­го бра­та Ве­ниа­ми­на и ос­та­вив за­лож­ни­ком Си­ме­о­на, от­пус­тил брать­ев до­мой с зер­ном (Быт. 42:18-38). Жес­то­кий го­лод и уго­во­ры сы­но­вей по­бу­ди­ли Иа­ко­ва со­гла­сить­ся на раз­лу­ку с Ве­ниа­ми­ном. По воз­вра­ще­нии брать­ев Иосиф ос­во­бо­дил Си­ме­о­на и при­гла­сил их на тра­пе­зу. При­ка­зав упра­ви­те­лю тай­но по­ло­жить уп­ла­чен­ные брать­я­ми за зер­но день­ги в их меш­ки, а в ме­шок Ве­ниа­ми­на спря­тать се­реб­ря­ную ча­шу, Иосиф от­пус­тил их. Од­на­ко вско­ре по­сле вы­ез­да брать­ев из го­ро­да по­слан­ный Иосифом слу­га об­ви­нил их в во­ров­ст­ве. Ча­ша бы­ла об­на­ру­же­на у Ве­ниа­ми­на, и бра­тья вновь пред­ста­ли пе­ред Иосифом, ко­то­рый по­тре­бо­вал об­ра­ще­ния ви­нов­но­го в раб­ст­во. Ко­гда Иу­да пред­ло­жил взять на се­бя ви­ну Ве­ниа­ми­на, Иосиф от­крыл­ся брать­ям и ве­лел спе­шить в Ха­на­ан, что­бы пе­ре­вез­ти в Еги­пет от­ца и всё се­мей­ст­во (Быт. 43-45). С раз­ре­ше­ния фа­рао­на се­мей­ст­во Иа­ко­ва по­се­ли­лось в Егип­те в зем­ле Ге­сем (Быт. 47:6). Иа­ков про­жил там 17 лет (Быт. 47:28) и, по­чув­ст­во­вав бли­зость смер­ти, бла­го­сло­вил двух сы­но­вей Иосифа, ро­ж­дён­ных в Егип­те, Еф­ре­ма и Ма­нас­сию (фак­ти­че­ски как пра­ро­ди­те­лей двух ко­лен Из­раи­ле­вых; Быт. 48:5), за­по­ве­дав Иосифу и брать­ям по­хо­ро­нить его в пе­ще­ре Мах­пе­ла. Сам Иосиф умер в 110 лет. Пе­ред смер­тью он за­ста­вил брать­ев по­кля­сть­ся, что они пе­ре­ве­зут его ос­тан­ки из Егип­та в Зем­лю обе­то­ван­ную (Быт. 50:22-26).

Яв­ля­ясь при­ме­ром це­ло­ст­но­го вет­хо­за­вет­но­го био­гра­фического по­ве­ст­во­ва­ния, ис­то­рия Иосифа пред­став­ля­ет­ся цен­ным ис­то­рическим ис­точ­ни­ком, со­дер­жа­щим све­де­ния по оно­ма­сти­ке, то­по­ни­ми­ке, эко­но­мическим и куль­тур­ным ас­пек­там бы­та се­мит­ских пле­мён, их взаи­мо­от­но­ше­ни­ям с египетским государством (например, по­лу­чив­шая зна­чительное рас­про­стра­не­ние и от­ра­жён­ная в египетских ис­точ­ни­ках 2-й половины II тысячелетия до нашей эры прак­ти­ка по­куп­ки зер­на в Егип­те се­мит­ски­ми ко­чев­ни­ка­ми), а так­же по внут­ри­еги­пет­ской административной и со­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­ке (например, за­ня­тие се­ми­та­ми выс­ших административных по­стов, по­ли­ти­ка фа­рао­нов по кон­со­ли­да­ции фон­да двор­цо­вых зе­мель). Фак­то­гра­фия жиз­ни Иосифа пре­тер­пе­ла воз­дей­ст­вие древнеегипетских фольк­лор­ных форм (например, «Сказ­ки о двух брать­ях», XIII век до нашей эры). Жи­тие Иосифа во­шло в вет­хо­за­вет­ный апок­риф «За­ве­ты две­на­дца­ти пат­ри­ар­хов» (конец II века до нашей эры). В IX-XV веках в ис­лам­ском ми­ре под влия­ни­ем ко­ра­нического из­ло­же­ния (12-я су­ра) при­об­ре­ли по­пу­ляр­ность по­эмы об Ио­си­фе и же­не По­ти­фа­ра («Юсуф и Зу­лей­ха»).

Ико­но­гра­фия

Те­ма Иосифа в изо­бра­зительном искусстве по­яв­ля­ет­ся в III-IV веках (рос­пи­си си­на­го­ги в Ду­ра-Ев­ро­по­се, 245-256 годы; фраг­мент сар­ко­фа­га из ка­та­комб Сан-Кал­ли­сто, 2-я треть IV века; рос­пись ка­та­комб на Виа-Ла­ти­на в Ри­ме, конец IV века). Его изо­бра­жа­ют юным, в хи­то­не и пла­ще. В ру­ко­пи­сях раз­вёр­ну­тые цик­лы жи­тия Иосифа из­вест­ны с VI века (Кот­то­нов­ская Биб­лия, Британский му­зей - 22 сце­ны). Ис­то­рия Иосифа вклю­че­на в цикл ил­лю­ст­ра­ций Кни­ги Бы­тия с VI века (ми­ниа­тю­ры «Вен­ско­го Ге­не­зи­са», Австрийская национальная библиотека, Ве­на; Кот­то­нов­ская Биб­лия, обе VI века). В ви­зантийских ок­та­тев­хах XI-XII веков со­дер­жит­ся от 40 до 55 сцен. Хри­сто­ло­ги­че­ский (Иосиф как про­об­раз Хри­ста), эк­кле­зио­ло­ги­че­ский (Иосиф как об­раз Церк­ви) и мо­ра­ли­зи­рую­щий (Иосиф - сим­вол чис­то­ты) ас­пек­ты ис­то­рии Иосифа обу­сло­ви­ли её по­пу­ляр­ность в средневековом искусстве: ми­ниа­тю­ры «Лек­цио­на­рия Ген­ри­ха II» (1007-1012 годы, Ба­вар­ская государственная библиотека, Мюн­хен), скульп­ту­ра ка­пи­те­лей со­бо­ров в Вез­ле и Мон­реа­ле (XII век), мо­заи­ки со­бо­ра Святого Мар­ка в Ве­не­ции (около 1230 года), вит­ра­жи со­бо­ра в Шар­тре (XIII век). Иосифу по­свя­ще­но од­но из клейм «Рай­ских врат» Л. Ги­бер­ти (1424-1452 годы, му­зей со­бо­ра, Фло­рен­ция), пред­став­ляю­щее клю­че­вые эпи­зо­ды его жиз­ни.

В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния ис­то­рия Иосифа ста­но­вит­ся те­мой для са­мо­сто­ятельных жи­во­пис­ных се­рий: 6 тон­до ано­ним­но­го ни­дерландского «Мас­те­ра ис­то­рии Ио­си­фа» (около 1500 года, Ста­рая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен; му­зей Бо­де, Бер­лин; Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк ), 14 жи­во­пис­ных пан­но для брач­ных по­ко­ев Пьер­фран­че­ско Бор­ге­ри­ни и Мар­га­ри­ты Ач­чай­уо­ли в их фло­рен­тий­ском двор­це (1515 год, ху­дож­ни­ки Я. Пон­тор­мо, А. дель Сар­то, Ф. Гра­нач­чи, Бакь­як­ка и Фран­ча­бид­жо, ны­не - в Па­лац­цо Пит­ти и га­ле­рее Уф­фи­ци во Фло­рен­ции, га­ле­рее и му­зее Бор­ге­зе в Ри­ме, Национальной га­ле­рее в Лон­до­не). Ис­клю­чи­тель­ной по­пу­ляр­но­стью в эпо­ху позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко поль­зо­вал­ся сю­жет «Ио­сиф и же­на По­ти­фа­ра» («Ис­ку­ше­ние Ио­си­фа»), к ко­то­ро­му об­ра­ща­лись Я. Тин­то­рет­то (около 1555 года, Пра­до, Мад­рид), Г. Ре­ни (1631 год, ГМИИ имени А.С. Пуш­ки­на, Мо­ск­ва), Б.Э. Му­ри­льо (1640-1645 годы, Государственная кар­тин­ная га­ле­рея, Кас­сель), Рем­брандт (1655 год, Национальная га­ле­рея ис­кусств, Ва­шинг­тон). Ил­лю­стри­ро­ва­лись так­же сю­же­ты: «Ио­сиф тол­ку­ет сны ви­но­чер­пию и хле­бо­да­ру» (А.А. Ива­нов, 1827 год, ГРМ, Санкт-Пе­тер­бург), «Ио­сиф тол­ку­ет сны фа­рао­на» (П. фон Кор­не­ли­ус, 1816-1817 годы, фре­ска в Палаццо Дзуккари в Ри­ме, ны­не - Ста­рая национальная га­ле­рея, Бер­лин), «Ио­сиф и его бра­тья» (Ф.А. Ма­уль­берч, 1745-1750 годы, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бу­да­пешт). В искусстве XX века к об­ра­зу Иосифа об­ра­ща­лись не­час­то, в основном в со­ста­ве биб­лей­ских цик­лов («Биб­лей­ское По­сла­ние» М.З. Ша­га­ла, рас­кра­шен­ные офор­ты, 1931-1958 годы; «Биб­лия в кар­тин­ках для де­тей» А. де Фрис, ли­но-гра­вю­ры, 1964 годы).

Ико­на Иосифа на­чи­ная с XVII века встре­ча­ет­ся в пра­оте­че­ском ря­ду русских вы­со­ких ико­но­ста­сов (ико­но­стас Тро­иц­ко­го со­бо­ра Ипать­ев­ско­го монастыря, 1652 год). Со­глас­но русскому ико­но­пис­но­му под­лин­ни­ку XVII века, Иосиф дол­жен вы­гля­деть «аки Бо­рис, ри­за кня­же­ска, ба­гор, в пор­фи­ре, ис­под ла­зорь». Жи­тий­ные ико­ны Иосифа край­не ред­ки (ико­на XIX века из ча­ст­но­го со­б­ра­ния, Мо­ск­ва).

Иллюстрации:

Я. Пон­тор­мо. «Иоси­фа про­да­ют По­ти­фа­ру». 1515. На­цио­наль­ная га­ле­рея (Лон­дон). Архив БРЭ;

Ремб­рандт. «Же­на По­ти­фа­ра об­ви­ня­ет Иоси­фа». 1655. На­цио­наль­ная ху­до­же­ст­вен­ная га­ле­рея (Ва­шин­г­тон). Архив БРЭ.