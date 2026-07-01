ИОРДАН (лат. Iornandes, Iordanis)

Готский историк.

Вероятно, до своего обращения в христианство (никейское?) был нотарием при одном из состоявших на службе Восточной Римской империи готских военачальников.

Иордан написал две исторические работы. Первая, «Сокращение хроник» или «О происхождении и деяниях римлян» (обычно ее называют Romana), является всемирной историей. Вторая, «О происхождении и деяниях гетов» (Gethica) – важнейший текст по истории готов, доводящий изложение до 551 г.

Источниками для Иордана послужили недошедшие до нас «История готов» Кассиодора и «Византийская история и деяния Аттилы» Приска Панийского , кроме того, он ссылается на некие готские древние песни. В центре внимания Иордана находятся готы, но современные историки полагают, что он, как и его предшественники, смешивают готов, гетов и скифов, искусственно конструируя историю этого народа. В любом случае, его сочинение содержит важные сведения о Великом переселении народов и Северном Причерноморье того времени, кроме того, здесь встречаются одни из первых упоминаний о древних славянах. Иордан сторонник мирного сосуществования готов с Восточной Римской империей, хотя бы и ценой подчинения последней.

Сочинения :

Иордан. О происхождении и деяниях гетов / Пер. Е. Ч. Скржинской СПб., 1997.