ИОРДАН ФЁДОР ИВАНОВИЧ

ИОРДАН ФЁДОР ИВАНОВИЧ - российский гра­вёр.

Сын при­двор­но­го обой­но­го мас­те­ра. Учил­ся в пе­тербурской АХ (1809-1824 годы) у Н.И. Ут­ки­на (с 1819 года); был ос­тав­лен при АХ «для усо­вер­шен­ст­во­вания»; в 1827 году за гра­вю­ру «Уми­раю­щий Авель» (с кар­ти­ны А.П. Ло­сен­ко) по­лу­чил Боль­шую зо­ло­тую ме­даль. Пен­сио­нер АХ за гра­ни­цей; изу­чал гра­вю­ру на ме­тал­ле и офорт­ные тех­ни­ки у Т. Ри­шо­ма в Па­ри­же (1829 год) и у Дж. Х. Ро­бин­сона, А. Рай­мба­ха и Ч. Бент­ли в Лон­до­не (1830-1834 годы). В 1835-1850 годах и 1853-1855 годах жил пре­имущественно в Ри­ме, по­сто­ян­но об­щал­ся с А.А. Ива­но­вым, Н.В. Го­го­лем и К.П. Брюл­ло­вым. Ито­гом за­гра­нич­но­го обу­че­ния ста­ла по­лу­чив­шая вы­со­кую оцен­ку со­вре­мен­ни­ков боль­шая гра­вю­ра по «Пре­об­ра­же­нию» Ра­фа­эля (сю­жет вы­бран по со­ве­ту Брюл­ло­ва), над ко­то­рой Иордан ра­бо­тал около 15 лет.

Зна­чительная часть на­сле­дия Иордана со­став­ля­ют порт­ре­ты (гра­вю­ры рез­цом и пунк­ти­ром): ак­тё­ра В.А. Ка­ра­ты­ги­на (1825 год, с ри­сун­ка М.И. Те­ре­бе­нё­ва), Н.В. Го­го­ля (1856-1857 годы и 1865 год, оба - с порт­ре­та Ф.А. Мол­ле­ра), М.Ю. Лер­мон­то­ва (1859 год, с ак­ва­ре­ли К.А. Гор­бу­но­ва), Г.Р. Дер­жа­ви­на (1861 год, с порт­ре­та Н.И. Тон­чи), В.Г. Бе­лин­ско­го (1859 год, с ли­то­гра­фии Гор­бу­но­ва) и др. Гра­ви­ро­вал так­же ил­лю­ст­ра­ции для книг.

Ака­де­мик (1844 год) и профессор (1850 год) пе­тербургской АХ, с 1856 года за­ве­до­вал гра­ви­ро­валь­ным клас­сом, с 1871 года рек­тор жи­во­пис­но­го и скульп­тур­но­го от­де­ле­ний, с 1875 года воз­глав­лял так­же мо­за­ич­ное от­де­ле­ние АХ; с 1860 года хра­ни­тель гра­вюр императорского Эр­ми­та­жа. Сре­ди уче­ни­ков - И.П. По­жа­ло­стин, П.К. Кон­стан­ти­нов; со­ве­та­ми Иордана поль­зо­ва­лись Т.Г. Шев­чен­ко, В.В. Ма­тэ и другие

Сочинения:

За­пис­ки. М., 1918.