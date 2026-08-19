ИОРДАН (др.-греч. Ἰоρδάνης) На чтение: 1 минута

Греческое название палестинской реки, в Ветхом Завете – Ярден (yarden), главная река Палестины (360 км), делящая ее на две части.

Исток Иордана представляет собой слияние трёх рек, текущих со склонов горы Хермон в южных отрогах Антиливана. Иордан течет с севера на юг по дну базальтового ущелья. После выхода из ущелья впадает в Генисаретское озеро (известное также как Галилейское море или Тивериадское озеро). Далее река течёт по Иорданской долине, прокладывая свое русло по холмистым местам, окаймленным горами, и впадает в Мертвое море .

Ширина реки в некоторых местах доходит до 40 метров. Река несудоходна. В древности восточный берег Иордана был скалист и дик. Область к западу изобиловала лугами и полями, садами и виноградниками. По берегам Иордана росли тростник, папирус , платаны.

Иордан многократно упоминается в Ветхом Завете. Так, Иисус Навин посуху перевёл еврейский народ между расступившимися водами Иордана, завершив таким образом сорокалетнее скитание евреев по пустыне. Вода Иордана считалась чудодейственной: пророк Елисей исцелил сирийского военачальника Неемана от проказы, повелев ему омыться в Иордане.

Для христиан Иордан является священной рекой, ибо в его водах согласно Евангелиям Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. Историческое место крещения Христа сейчас находится на территории Иордании. В Израиле современное место крещения паломников в Иордане называется Ярденитом. По берегам Иордана располагались города, часто упоминаемые в Новом Завете, такие как Капернаум и Иерихон. В настоящее время Иордан в своем нижнем течении представляет собой естественную границу между Израилем и Иорданией.

Иллюстрации :

1. Верховья Иордана. Фотография;

2. Вид реки Иордан при впадении в Мертвое море. Художник Н.Г. Чернецов. 1854 г. Москва, Гос. Третьяковская галерея;

3. Иордан. Современная карта-схема;

4. Джотто. Крещение Христа. 1304–06. Фреска из капеллы Скровеньи. Падуя.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова