ИОНИН АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ

ИОНИН АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ - российский ди­пло­мат , пу­те­ше­ст­вен­ник, учё­ный-гео­граф, пи­са­тель, действительный тайный советник.

Из дво­рян­ской се­мьи. В 1854 году окон­чил Ла­за­рев­ский институт восточных язы­ков, слу­жил пе­ре­во­дчи­ком в по­соль­ст­ве в Стам­бу­ле . В 1857 году пе­ре­вод­чик русского кон­суль­ст­ва в Са­рае­во, в 1858-1859 годах кон­сул в Не­апо­ле, в 1860-1869 годах в Ла­ри­се и Яни­не. С 1869 годах кон­сул в Ра­гу­зе, в 1878-1882 годах ми­нистр-ре­зи­дент (с пе­ре­ры­ва­ми) в Чер­но­го­рии. В 1883 году вре­мен­но воз­глав­лял ге­не­раль­ное кон­суль­ст­во в Со­фии. В 1883-1892 годах по­сол в Бра­зи­лии, одновременно в 1885-1892 годах русский по­слан­ник в Ар­ген­ти­не.

Вы­сту­пал за рас­ши­ре­ние свя­зей Российской им­пе­рии со стра­на­ми Южной Аме­ри­ки, со­дей­ст­во­вал ус­та­нов­ле­нию ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний с Ар­ген­ти­ной (1885 год), Уруг­ва­ем (1887 год) и Мек­си­кой (1890 год). В 1889 году со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Па­ра­гвай, Бо­ли­вию, Чи­ли, внутренние рай­оны Бра­зи­лии и Ар­ген­ти­ны. Ав­тор ис­сле­до­ва­ния «По Юж­ной Аме­ри­ке», со­дер­жав­ше­го цен­ные све­де­ния о при­ро­де, хо­зяй­ст­ве, куль­ту­ре и бы­те южноамериканских го­су­дарств и сыг­рав­ше­го боль­шую роль в оз­на­ком­ле­нии российского чи­та­те­ля с эти­ми стра­на­ми. В начале 1890-х годов уча­ст­во­вал в ря­де ме­ж­ду­народных кон­фе­рен­ций, по­свя­щён­ных во­про­сам борь­бы с хо­ле­рой и чу­мой. С 1897 года по­слан­ник в Швей­ца­рии. Пре­мия митрополита Ма­ка­рия Пе­тербургской АН .

Сочинения:

По Юж­ной Аме­ри­ке. СПб., 1892–1902. Т. 1–4.