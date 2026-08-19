ИОНИН АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ
ИОНИН АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ - российский дипломат, путешественник, учёный-географ, писатель, действительный тайный советник.
Из дворянской семьи. В 1854 году окончил Лазаревский институт восточных языков, служил переводчиком в посольстве в Стамбуле. В 1857 году переводчик русского консульства в Сараево, в 1858-1859 годах консул в Неаполе, в 1860-1869 годах в Ларисе и Янине. С 1869 годах консул в Рагузе, в 1878-1882 годах министр-резидент (с перерывами) в Черногории. В 1883 году временно возглавлял генеральное консульство в Софии. В 1883-1892 годах посол в Бразилии, одновременно в 1885-1892 годах русский посланник в Аргентине.
Выступал за расширение связей Российской империи со странами Южной Америки, содействовал установлению дипломатических отношений с Аргентиной (1885 год), Уругваем (1887 год) и Мексикой (1890 год). В 1889 году совершил путешествие в Парагвай, Боливию, Чили, внутренние районы Бразилии и Аргентины. Автор исследования «По Южной Америке», содержавшего ценные сведения о природе, хозяйстве, культуре и быте южноамериканских государств и сыгравшего большую роль в ознакомлении российского читателя с этими странами. В начале 1890-х годов участвовал в ряде международных конференций, посвящённых вопросам борьбы с холерой и чумой. С 1897 года посланник в Швейцарии. Премия митрополита Макария Петербургской АН .
Сочинения:
По Южной Америке. СПб., 1892–1902. Т. 1–4.