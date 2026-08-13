ИОНИЧЕСКОЕ МОРЕ (др.-греч. Ἰόνιος κoλπος, Ἰόνιος πέλαγος)

Часть Средиземного моря.

Находится между Балканским и Аппенинским полуостровами вдоль западных берегов островов Коркира , Кефаления, Закинф до южной оконечности Пелопоннеса . Площадь Ионического моря 169 000 кв.км, наибольшая глубина – 5 121 м.

Часто это название трактовалось расширительно: в него включалось Адриатическое море, а иногда и все море к востоку от Сицилии, различные определения бассейна Ионического моря содержатся в географических работах Страбона и Птолемея .

Есть несколько вариантов происхождения его названия. Согласно первому, оно названо в честь превращенной в корову возлюбленной Зевса Ио, которая переправилась через него, спасаясь от гнева Геры. По второму варианту, оно названо в честь Иония, сына Дирраха. Он по ошибке был убит Гераклом , когда тот помогал его отцу в войне с братьями. Геракл похоронил Иония в море, и так оно получило имя «Ионического». Третья версия говорит о том, что море получило имя от ионийцев, которые вывели колонии на острова западного побережья Греции, прежде всего, на Кефалении.

Это название не используется в гомеровских поэмах, хотя является местом действия многих сцен «Одиссеи»; впервые оно появляется в «Прометее прикованном» Эсхила .

Автор статьи: А.Д. Пантелеев