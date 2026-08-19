ИОНА
ИОНА - митрополит Киевский и всея Руси (Московский, 1448-1461 годы), духовный писатель, святой Русской православной церкви.
Происходил из семьи служилого землевладельца Фёдора Одноуша из села Одноушево, близ Соли-Галичской (ныне деревня Одноушево Солигаличского района Костромской области); в возрасте 12 лет принял постриг в одном из галичских монастырей. В 1420-х годах подвизался в московском Симоновом монастыре, выполняя послушание келаря. По некоторым данным, был близок к митрополиту Фотию, который возвёл его в сан епископа Рязанского и Муромского (около 1430 года).
Согласно данным поздних источников, где биография Ионы носит легендарный характер, после кончины митрополита Фотия (1431 год) он был выдвинут Василием II Васильевичем кандидатом на митрополичью кафедру, занять которую долгое время не мог, сначала из-за утверждения патриархом Константинопольским Иосифом II (1416-1439 годы) на русскую митрополию грека Исидора (1437 год), позднее - из-за конфликта между Дмитрием Юрьевичем Шемякой и Василием II. Лишь в декабре 1448 был возведён на митрополичий престол при поддержке московского княжения и без согласия патриарха Константинопольского, что означало установление де-факто автокефалии русской Церкви. Поставление Ионы на митрополичью кафедру последовало за смещением (в 1441 году), по воле Василия II, митрополита Исидора как активного участника Ферраро-Флорентийского собора и сторонника заключённой на соборе унии, осуждённого собором духовенства русской Церкви. Иона получил благословение Константинопольской кафедры лишь после падения Константинополя (1453 год).
В 1451 году Иона взял под своё управление Литовскую митрополию; просил польскую корону о передаче в подчинение Галицкой митрополии. Иона известен как автор посланий и грамот, бóльшая часть которых создана в 1450-х годах и адресована польскому королю Казимиру IV, князьям Александру Киевскому, Михаилу Верейскому, Юрию Новгородскому, епископам Каллисту Полоцкому, Мисаилу Смоленскому, Евфимию Черниговскому, новгородским архиепископам Евфимию и Ионе. Авторству Ионы принадлежит ряд пастырских посланий, обличавших униатство, княжеские раздоры, несоблюдение христианских заповедей. В начале 1450-х годов, подражая духовной грамоте митрополита Киприана, написал завещание, изложив историю своего поставления и деятельность на митрополичьей кафедре. Прославился своей миссионерской деятельностью (обращал в христианство мордву, мещеряков, мурому).
Канонизирован на соборе 1547 года. Дни памяти - 31 марта (13 апреля), 27 мая (9 июня), 15(28) июня, 5(18) октября.