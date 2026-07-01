ИОКОГАМА

ИОКОГАМА - го­род в Япо­нии , административный центр пре­фек­ту­ры Ка­на­га­ва.

Вхо­дит в городскую аг­ло­ме­ра­цию То­кио; на се­ве­ре прак­ти­че­ски слил­ся с городом Ка­ва­са­ки. Население 3649 тысяч человек (2008 год), вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны по­сле То­кио. Рас­по­ло­жен на юге центральной час­ти острова Хон­сю, на западном по­бе­ре­жье То­кий­ско­го залива. Круп­ный транс­порт­ный узел. Че­рез Иокогаму про­хо­дит ли­ния «То­кай­до-Санъё» (То­кио - Фу­куо­ка) вы­со­ко­ско­ро­ст­ной железной дороги «Син­кан­сэн» (1964 год; стан­ция Син-Иокогама). Му­ни­ци­паль­ный мет­ро­по­ли­тен (с 1972 года; про­тя­жён­ность ли­ний 40,4 км, 39 стан­ций; около 164 миллионов пас­са­жи­ров в год). От­дель­ная ско­ро­ст­ная ли­ния мет­ро «Ми­на­то-Ми­рай» (2004 год; 4,1 км, 6 стан­ций) свя­за­на с ли­ни­ей «То­кю-Тоё­ко» мет­ро­по­ли­те­на То­кио (обес­пе­чи­ва­ет пря­мое со­об­ще­ние ме­ж­ду цен­тром Иокогамы и то­кий­ским районом Си­буя).

Иокогама - один из круп­ней­ших пор­тов ми­ра, главный мор­ской порт Япо­нии (с 1859 года). Гру­зо­обо­рот 138,2 миллионов тонн (из них внеш­не­тор­го­вые гру­зы 87,3 миллионов тонн, внут­рен­ний ка­бо­таж 50,9 миллионов тонн) и 3,2 миллионов кон­тей­не­ров ДФЭ (2006 год). В 2006 году вве­зе­но 44,9 миллиона тонн внеш­не­тор­го­вых гру­зов (в том числе сы­рая нефть 15,6%, сжи­жен­ный при­род­ный газ 14,7%), от­прав­ле­но 42,4 миллиона тонн (в том числе ав­то­мо­би­ли 33,9%, ком­плек­тую­щие к ав­то­мо­би­лям 12,8%, про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния 12%). Пе­ре­вал­ка кон­тей­не­ров осу­ще­ст­в­ля­ет­ся с 1968 года; с 2001 года дей­ст­ву­ет пер­вый в Япо­нии глу­бо­ко­вод­ный (16 м) кон­тей­нер­ный тер­ми­нал. В 2002 году от­крыт но­вый пас­са­жир­ский тер­ми­нал (по про­ек­ту британской фир­мы «Foreign Office Architects», при­ни­ма­ет кру­из­ные су­да). Па­ром­ное со­об­ще­ние с российским пор­том На­ход­ка (с 1958 год).

В пе­ри­од прав­ле­ния в Япо­нии ро­да То­ку­га­ва (1603-1867 годы) - ры­бац­кий по­сё­лок. В 1854 году не­да­ле­ко от Иокогамы, в местечке Ка­на­га­ва, был под­пи­сан япо­но-американский до­го­вор о ми­ре и друж­бе, по­ло­жив­ший на­ча­ло от­кры­тию Япо­нии для внеш­не­го ми­ра. По­сле за­клю­че­ния в 1858 году япо­но-американского тор­го­во­го до­го­во­ра порт Иокогамы стал главным цен­тром ме­ж­ду­народной тор­гов­ли в Япо­нии (по­сле 1868 года спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся в основном на тор­гов­ле шёл­ком с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей ). В 1871 году в Иокогаме вы­шла пер­вая японская еже­днев­ная газета «Ио­ко­га­ма сим­бун». В 1872 году по про­ек­ту английских ин­же­не­ров по­строе­на пер­вая в Япо­нии железнодорожная ли­ния, со­еди­нив­шая Иокогаму с Сим­ба­си (в чер­те То­кио). Ста­тус го­ро­да с 1889 года. С начала XX века Иокогама - бы­ст­ро­раз­ви­ваю­щий­ся промышленный центр. В 1923 году го­род силь­но по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния и по­жа­ра. В 1945 году под­верг­ся ин­тен­сив­ным бом­бар­ди­ров­кам американских ВВС. Во вре­мя американской ок­ку­па­ции Япо­нии (1945-1951 годы), а так­же в пе­ри­од ко­рей­ской вой­ны 1950-1953 годов че­рез Иокогаму осу­ще­ст­в­ля­лись пе­ре­бро­ска и снаб­же­ние американских войск. С 1956 года го­род центрального под­чи­не­ния.

Де­ло­вые квар­та­лы при­бли­же­ны к пор­ту, близ ко­то­ро­го в районе Кан­най по­сле 1859 года на­ча­ли раз­ме­щать­ся ди­пло­ма­тические мис­сии, пред­ста­ви­тель­ст­ва иностранных тор­го­вых ком­па­ний; там же сфор­ми­ро­вал­ся китайский квар­тал Тю­ка­гай (или Чай­на-та­ун), круп­ней­ший в Япо­нии и один из круп­ней­ших в ми­ре (бо­лее 500 рес­то­ра­нов и ма­га­зи­нов). В районе Кан­най со­хра­ни­лись зда­ния 1920-1930-х годов, по­стро­ен­ные в ев­ропейском сти­ле. К югу от пор­та - жи­лой район Яма­тэ, за­стро­ен­ный вил­ла­ми ино­стран­цев (XIX - начало XX веков). С 1983 года реа­ли­зу­ет­ся про­ект соз­да­ния на на­сып­ном грун­те мно­го­функ­цио­наль­но­го городского квар­та­ла Ми­на­то-Ми­рай 21 («Порт бу­ду­ще­го, XXI век»; площадь 35,6 гектара). Здесь рас­по­ло­же­ны са­мый вы­со­кий в стра­не не­бо­скрёб «Ленд­марк-тау­эр» (1993 год; высота 296 м, 70 эта­жей; архитектор Х. Стаб­бинс-млад­ший), 3 кор­пу­са тор­го­во­го цен­тра «Ку­инс-ску­эр», оте­ли «Пан-Па­си­фик» и «Гранд-кон­ти­нен­тал», Дво­рец ме­ж­ду­народных кон­грес­сов «Па­си­фи­ко-Иоко­га­ма» (1991 год), ко­ле­со обо­зре­ния (1989 год; высота 112,5 м), Институт пе­ре­до­вых ис­сле­до­ва­ний Университета ООН. Сре­ди других дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей Иокогамы - буд­дий­ские хра­мы Гу­мёд­зи (737 год, пе­ре­стро­ен в XVII - XVIII веках), Шо­ми­ёд­зи (1258 год, пе­ре­стро­ен в XIX веке; сад с мос­том и пру­дом), Со­дзид­зи (вос­ста­нов­лен по­сле по­жа­ра 1898 года), ка­то­лическая цер­ковь Яма­тэ, зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции пре­фек­ту­ры Ка­на­га­ва (1966 год; архитектор Дзюнд­зо Са­ка­ку­ра), баш­ня «Ма­рин-тау­эр» (1961 год; высота 106 м, са­мый вы­со­кий в ми­ре ма­як), под­вес­ной мост че­рез бух­ту Иокогама (1980-89 годы; об­щая дли­на 860 м, главный про­лёт - 460 м).

НИИ тек­сти­ля. 11 ву­зов (в том числе 3 государственных университета). Базилика Ка­над­за­ва (с 1275 года в хра­ме Сё­мё, кол­лек­ция ста­рин­ных японских и китайских книг и до­ку­мен­тов, му­зей). Ис­то­рический ар­хив Иокогамы (1981 год; в зда­нии быв­ше­го британского ге­не­раль­но­го кон­суль­ст­ва, 1931 год; по­сто­ян­ная и смен­ные экс­по­зи­ции по ис­то­рии Иокогамы). 42 му­зея (2006 год), в том числе «Центр нау­ки Иоко­га­мы» (об­ще­об­ра­зо­вательный на­уч­но-тех­нический му­зей с пла­не­та­ри­ем, 1984 год), ку­кол (1986 год, бо­лее ты­ся­чи иг­ру­шек из раз­ных стран), ху­дожественный (1989 год), мор­ской (с ис­то­рическим па­рус­ни­ком «Нип­пон-Ма­ру», 1930 год; му­зей с 1989 года), японской лап­ши (1994 год), ис­то­рический (1996 год), прес­сы (2000 год), ев­ра­зий­ских куль­тур, гра­до­стро­ительного раз­ви­тия Иокогамы, тор­го­во-про­мыш­лен­ный, шёл­ка, гра­вюр, трам­ва­ев, современной ли­те­ра­ту­ры и др. Мно­го­численные те­ат­ры: ка­бу­ки, современные дра­мы, тра­ди­ци­он­ный в сти­ле «но» (1996 год) и др. Пар­ки: Сан­кэй-эн (1906 год; в тра­диционном японском сти­ле; со­б­ра­ны ста­рин­ные зда­ния, при­ве­зён­ные из других райо­нов стра­ны, в том числе 500-лет­няя трёхъ­ярус­ная па­го­да), Но­гэя­ма (са­ды, те­атр под от­кры­тым не­бом, кон­церт­ный зал), Яма­си­та (1925-1930 годы; на на­сып­ном грун­те из об­лом­ков зда­ний, раз­ру­шен­ных при зем­ле­тря­се­нии 1923 год), Ми­на­то-но-Ми­эру-Ока-Ко­эн («Парк с ви­дом на порт»; 1962 год). На юге Иокогамы, на ис­кус­ст­вен­ном острове Хак­кейд­зи­ма (1993 год), - парк раз­вле­че­ний с круп­ней­шим в Япо­нии океа­на­риу­мом (свыше 100 тысяч мор­ских жи­вот­ных). Зоо­пар­ки: Зу­ра­сия (1998 год), Ка­над­за­ва, Но­гэя­ма. Еже­год­но про­во­дят­ся празд­ник пор­та с ме­ж­ду­народным кос­тю­ми­ро­ван­ным па­ра­дом (с 1953 года), фес­ти­валь французских филь­мов (с 1993 года). Иностранное клад­би­ще (свыше 4 тысяч мо­гил), на ко­то­ром в 1853 году бы­ли по­хо­ро­не­ны 300 русских мат­ро­сов с крей­се­ра «Ас­кольд».

Фут­боль­ный клуб «Ио­ко­га­ма Ф. Ма­ри­нос» вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Нис­сан» (77,3 тысяч мест); 5-крат­ный чем­пи­он Япо­нии (1989-2004 годы), об­ла­да­тель ази­атского Куб­ка куб­ков (1993 год). В 1961 году про­хо­дил чем­пио­нат ми­ра по гре­ко-рим­ской и воль­ной борь­бе, в 2002 году - мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу (в том числе фи­нал).

Иокогама - круп­ный де­ло­вой и промышленный центр, важ­ный объ­ект ту­риз­ма (около 40 миллионов человек, из них с ноч­ле­гом 4,6 миллиона человек, 2006 год; по по­се­щае­мо­сти 2-е ме­сто в Япо­нии по­сле То­кио). В го­ро­де рас­по­ло­же­ны японские центральные офи­сы ме­ж­ду­народных кор­по­ра­ций (ITT, «Kodak» и др.), штаб-квар­ти­ры и про­из­водственные мощ­но­сти круп­ней­ших промышленных и тор­го­вых фирм Япо­нии, в том числе «NHK Spring Co.», «Kyosan Electric Manufacturing Co.», «Trinity Industrial Corporation» (про­изводство ком­плек­тую­щих для ав­то­мо­биль­ной и аэ­ро­кос­мической промышленности), «Shibaura Mechatronics Corporation», JVC, «Computer Institute of Japan», «I-Net Corporation» (элек­тро­ни­ка и про­грамм­ное обес­пе­че­ние), «Create Medic», «Techno Medica» (медицинское обо­ру­до­ва­ние), «Chiyoda Corporation», «Shin­ko Plantech» (обо­ру­до­ва­ние для пе­ре­ра­бот­ки неф­ти и га­за), «Anest Iwata Corporation» (пнев­мо­тех­ни­ка), «Fu­ru­ka­wa Battery Co.» (ак­ку­му­ля­то­ры и элек­тро­обо­ру­до­ва­ние), «A&A Material Corporation» (строительные ма­те­риа­лы), «Nip­pon Formula Feed Manufacturing Co.», «Coca-Cola Central Japan», «Takanashi Milk Products» (про­дук­ты пи­та­ния и на­пит­ки) и др. В Иокогаме раз­ме­ща­ют­ся так­же штаб-квар­ти­ры круп­ных японских фирм в сфе­ре промышленности и гражданского строи­тель­ст­ва («JGC Corporation», «Suruga Corpora­tion»), опе­ра­ций с не­дви­жи­мо­стью («Nice Holdings», «Land», «Yoko Toshikai­hat­su»), ло­ги­сти­ки («Utoc Corporation», «Alps Logistics»), тор­гов­ли и об­щественного пи­та­ния («Sagami Corporation», «CFS Corporation», «Three F») и др.

Иокогама вхо­дит в промышленную зо­ну Кэй­хин. Ве­ду­щая от­расль - ма­ши­но­строе­ние (около 40% стои­мо­сти промышленной про­дук­ции), в том числе про­изводство ав­то­мо­би­лей (за­вод ком­па­нии «Nissan», 859 тысяч в 2006 году), элек­трон­но­го и те­ле­ком­му­ни­кационного обо­ру­до­ва­ния, другой нау­ко­ём­кой про­дук­ции. Раз­ви­ты так­же неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая (около 24%; НПЗ ком­па­нии «Nippon Petroleum Refi­ning» - «Negishi Yokahama», мощ­ность 385 тысяч баррелей/сутки, и «Yokohama», 115 тысяч баррелей/сутки), пи­ще­вая (13,6%; в том числе пи­во­ва­рен­ный за­вод ком­па­нии «Kirin») промышленность. 2 ТЭС: «Ио­ко­га­ма» (3,5 тысяч МВт) и «Ми­на­ми-Ио­ко­га­ма» (1,2 тысяч МВт).

Иллюстрации:

Иоко­га­ма. Па­но­ра­ма го­ро­да. Архив БРЭ;

Не­бо­скрёб «Ленд­марк-тау­эр». Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)