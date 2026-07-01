ИОКОГАМА
ИОКОГАМА - город в Японии, административный центр префектуры Канагава.
Входит в городскую агломерацию Токио; на севере практически слился с городом Кавасаки. Население 3649 тысяч человек (2008 год), второй по численности населения город страны после Токио. Расположен на юге центральной части острова Хонсю, на западном побережье Токийского залива. Крупный транспортный узел. Через Иокогаму проходит линия «Токайдо-Санъё» (Токио - Фукуока) высокоскоростной железной дороги «Синкансэн» (1964 год; станция Син-Иокогама). Муниципальный метрополитен (с 1972 года; протяжённость линий 40,4 км, 39 станций; около 164 миллионов пассажиров в год). Отдельная скоростная линия метро «Минато-Мирай» (2004 год; 4,1 км, 6 станций) связана с линией «Токю-Тоёко» метрополитена Токио (обеспечивает прямое сообщение между центром Иокогамы и токийским районом Сибуя).
Иокогама - один из крупнейших портов мира, главный морской порт Японии (с 1859 года). Грузооборот 138,2 миллионов тонн (из них внешнеторговые грузы 87,3 миллионов тонн, внутренний каботаж 50,9 миллионов тонн) и 3,2 миллионов контейнеров ДФЭ (2006 год). В 2006 году ввезено 44,9 миллиона тонн внешнеторговых грузов (в том числе сырая нефть 15,6%, сжиженный природный газ 14,7%), отправлено 42,4 миллиона тонн (в том числе автомобили 33,9%, комплектующие к автомобилям 12,8%, продукция машиностроения 12%). Перевалка контейнеров осуществляется с 1968 года; с 2001 года действует первый в Японии глубоководный (16 м) контейнерный терминал. В 2002 году открыт новый пассажирский терминал (по проекту британской фирмы «Foreign Office Architects», принимает круизные суда). Паромное сообщение с российским портом Находка (с 1958 год).
В период правления в Японии рода Токугава (1603-1867 годы) - рыбацкий посёлок. В 1854 году недалеко от Иокогамы, в местечке Канагава, был подписан японо-американский договор о мире и дружбе, положивший начало открытию Японии для внешнего мира. После заключения в 1858 году японо-американского торгового договора порт Иокогамы стал главным центром международной торговли в Японии (после 1868 года специализировался в основном на торговле шёлком с Великобританией). В 1871 году в Иокогаме вышла первая японская ежедневная газета «Иокогама симбун». В 1872 году по проекту английских инженеров построена первая в Японии железнодорожная линия, соединившая Иокогаму с Симбаси (в черте Токио). Статус города с 1889 года. С начала XX века Иокогама - быстроразвивающийся промышленный центр. В 1923 году город сильно пострадал от землетрясения и пожара. В 1945 году подвергся интенсивным бомбардировкам американских ВВС. Во время американской оккупации Японии (1945-1951 годы), а также в период корейской войны 1950-1953 годов через Иокогаму осуществлялись переброска и снабжение американских войск. С 1956 года город центрального подчинения.
Деловые кварталы приближены к порту, близ которого в районе Каннай после 1859 года начали размещаться дипломатические миссии, представительства иностранных торговых компаний; там же сформировался китайский квартал Тюкагай (или Чайна-таун), крупнейший в Японии и один из крупнейших в мире (более 500 ресторанов и магазинов). В районе Каннай сохранились здания 1920-1930-х годов, построенные в европейском стиле. К югу от порта - жилой район Яматэ, застроенный виллами иностранцев (XIX - начало XX веков). С 1983 года реализуется проект создания на насыпном грунте многофункционального городского квартала Минато-Мирай 21 («Порт будущего, XXI век»; площадь 35,6 гектара). Здесь расположены самый высокий в стране небоскрёб «Лендмарк-тауэр» (1993 год; высота 296 м, 70 этажей; архитектор Х. Стаббинс-младший), 3 корпуса торгового центра «Куинс-скуэр», отели «Пан-Пасифик» и «Гранд-континентал», Дворец международных конгрессов «Пасифико-Иокогама» (1991 год), колесо обозрения (1989 год; высота 112,5 м), Институт передовых исследований Университета ООН. Среди других достопримечательностей Иокогамы - буддийские храмы Гумёдзи (737 год, перестроен в XVII - XVIII веках), Шомиёдзи (1258 год, перестроен в XIX веке; сад с мостом и прудом), Содзидзи (восстановлен после пожара 1898 года), католическая церковь Яматэ, здание администрации префектуры Канагава (1966 год; архитектор Дзюндзо Сакакура), башня «Марин-тауэр» (1961 год; высота 106 м, самый высокий в мире маяк), подвесной мост через бухту Иокогама (1980-89 годы; общая длина 860 м, главный пролёт - 460 м).
НИИ текстиля. 11 вузов (в том числе 3 государственных университета). Базилика Канадзава (с 1275 года в храме Сёмё, коллекция старинных японских и китайских книг и документов, музей). Исторический архив Иокогамы (1981 год; в здании бывшего британского генерального консульства, 1931 год; постоянная и сменные экспозиции по истории Иокогамы). 42 музея (2006 год), в том числе «Центр науки Иокогамы» (общеобразовательный научно-технический музей с планетарием, 1984 год), кукол (1986 год, более тысячи игрушек из разных стран), художественный (1989 год), морской (с историческим парусником «Ниппон-Мару», 1930 год; музей с 1989 года), японской лапши (1994 год), исторический (1996 год), прессы (2000 год), евразийских культур, градостроительного развития Иокогамы, торгово-промышленный, шёлка, гравюр, трамваев, современной литературы и др. Многочисленные театры: кабуки, современные драмы, традиционный в стиле «но» (1996 год) и др. Парки: Санкэй-эн (1906 год; в традиционном японском стиле; собраны старинные здания, привезённые из других районов страны, в том числе 500-летняя трёхъярусная пагода), Ногэяма (сады, театр под открытым небом, концертный зал), Ямасита (1925-1930 годы; на насыпном грунте из обломков зданий, разрушенных при землетрясении 1923 год), Минато-но-Миэру-Ока-Коэн («Парк с видом на порт»; 1962 год). На юге Иокогамы, на искусственном острове Хаккейдзима (1993 год), - парк развлечений с крупнейшим в Японии океанариумом (свыше 100 тысяч морских животных). Зоопарки: Зурасия (1998 год), Канадзава, Ногэяма. Ежегодно проводятся праздник порта с международным костюмированным парадом (с 1953 года), фестиваль французских фильмов (с 1993 года). Иностранное кладбище (свыше 4 тысяч могил), на котором в 1853 году были похоронены 300 русских матросов с крейсера «Аскольд».
Футбольный клуб «Иокогама Ф. Маринос» выступает на стадионе «Ниссан» (77,3 тысяч мест); 5-кратный чемпион Японии (1989-2004 годы), обладатель азиатского Кубка кубков (1993 год). В 1961 году проходил чемпионат мира по греко-римской и вольной борьбе, в 2002 году - матчи чемпионата мира по футболу (в том числе финал).
Иокогама - крупный деловой и промышленный центр, важный объект туризма (около 40 миллионов человек, из них с ночлегом 4,6 миллиона человек, 2006 год; по посещаемости 2-е место в Японии после Токио). В городе расположены японские центральные офисы международных корпораций (ITT, «Kodak» и др.), штаб-квартиры и производственные мощности крупнейших промышленных и торговых фирм Японии, в том числе «NHK Spring Co.», «Kyosan Electric Manufacturing Co.», «Trinity Industrial Corporation» (производство комплектующих для автомобильной и аэрокосмической промышленности), «Shibaura Mechatronics Corporation», JVC, «Computer Institute of Japan», «I-Net Corporation» (электроника и программное обеспечение), «Create Medic», «Techno Medica» (медицинское оборудование), «Chiyoda Corporation», «Shinko Plantech» (оборудование для переработки нефти и газа), «Anest Iwata Corporation» (пневмотехника), «Furukawa Battery Co.» (аккумуляторы и электрооборудование), «A&A Material Corporation» (строительные материалы), «Nippon Formula Feed Manufacturing Co.», «Coca-Cola Central Japan», «Takanashi Milk Products» (продукты питания и напитки) и др. В Иокогаме размещаются также штаб-квартиры крупных японских фирм в сфере промышленности и гражданского строительства («JGC Corporation», «Suruga Corporation»), операций с недвижимостью («Nice Holdings», «Land», «Yoko Toshikaihatsu»), логистики («Utoc Corporation», «Alps Logistics»), торговли и общественного питания («Sagami Corporation», «CFS Corporation», «Three F») и др.
Иокогама входит в промышленную зону Кэйхин. Ведущая отрасль - машиностроение (около 40% стоимости промышленной продукции), в том числе производство автомобилей (завод компании «Nissan», 859 тысяч в 2006 году), электронного и телекоммуникационного оборудования, другой наукоёмкой продукции. Развиты также нефтеперерабатывающая (около 24%; НПЗ компании «Nippon Petroleum Refining» - «Negishi Yokahama», мощность 385 тысяч баррелей/сутки, и «Yokohama», 115 тысяч баррелей/сутки), пищевая (13,6%; в том числе пивоваренный завод компании «Kirin») промышленность. 2 ТЭС: «Иокогама» (3,5 тысяч МВт) и «Минами-Иокогама» (1,2 тысяч МВт).
Иллюстрации:
Иокогама. Панорама города. Архив БРЭ;
Небоскрёб «Лендмарк-тауэр». Архив БРЭ.