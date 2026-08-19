ИОГАНСЕН, Юлий Иванович

Музыковед-теоретик, композитор, педагог. Директор (1891–1897, утв. 1892) Санкт-Петербургской консерватори . Пожизненный действительный член Санкт-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества (1897). Заслуженный профессор (1898). Отец архитектора В. Э. Иогансена.

Датчанин по происхождению. Окончил Классическую гимназию (Копенгаген, 1844). С 9 лет учился игре на фортепиано. Брал уроки у пианиста К. Людерса. Учился гармонии у органиста А. П. Берггреена (1844–1845).

Занимался в Лейпцигской консерватории по кл. композиции у Ф. Мендельсона и Н. Гаде, фортепиано — у И. Мошелеса и Л. Пледи, теории музыки и полифонии — у М. Гауптмана и Э. Ф. Рихтера (1845–1848).

В 1848 переехал в Санкт-Петербург, откуда вскоре уехал в Полтавскую губернию в качестве учителя музыки. Вернувшись в Санкт-Петербург, преподавал теорию и эстетику музыки, гармонию и игру на фортепиано в петербургском Николаевском женском сиротском институте (1856–1859). В конце 1860-х – начале 1870-х гг. писал музыкально-критические статьи в газете «St. Petersburger Zeitung». Сочинял романсы, произведения для вокального ансамбля, хора, оркестра и фортепиано (большинство не издано).

В декабре 1866 А. Г. Рубинштейн пригласил Иогансена преподавать в Санкт-Петербургской консерватории.

В Санкт-Петербургской консерватории : профессор 2-й степени (кл. гармонии, сольфеджио, курс музыкальных форм — энциклопедии, 1867–1871), профессор 1-й степени (специальный кл. гармонии, контрапункта и фуги, 1871–1885, кл. практического сочинения с 1885), заслуженный профессор (1898–1904); инспектор (1871–1891, утв. 1879), директор (1891–1897, утв. 1892).

Один из основоположников петербургской музыкально-теоретической школы (наряду с Н. И. Зарембой и Н. А. Римским-Корсаковым ). Среди учеников — известные музыканты и педагоги: А. Р. Бернгард , Я. Витол , А. К. Лядов , Н. А. Соколов, А. С. Аренский , М. М. Ипполитов-Иванов, В. В. Пухальский и др.

Принял русское подданство (1882). Получил личное дворянство (1892) а затем потомственное дворянство (1895). Был председателем II Международного конкурса пианистов и композиторов имени А. Г. Рубинштейна в Берлине (1895).

В годы директорства успешно преодолел финансовый кризис, в котором оказалась Санкт-Петербургская консерватория (1890). Был организатором переезда консерватории в новое здание (1896). Учредил приготовительные классы игры на фортепиано при педагогическом отделе, обеспечив педагогическую практику старшекурсникам. По проекту Иогансена учащиеся оркестрового отдела должны были освоить не только свой основной инструмент, но и другой, с ним не сходный, что облегчало выпускникам устройство на работу в оркестрах. Привлек к преподаванию на духовых инструментах Ф. В. Степанова, В. Ф. Бреккера, на фортепиано — Й. Вейса, М. В. Терминскую, М. К. Бенуа-Эфрон, В. В. Венцеля, А. А. Винклера и др.

Пользовался большим авторитетом как глубокий знаток контрапункта. Написал учебник полифонии: «Двух, трех и четырехголосный простой, двойной, тройной и четверной строгий контрапункт» (пер. с нем. Н. Казанли). М.; Лейпциг, П. Юргенсон. 1896. Основываясь на традиционной методике И. Й. Фукса в интерпретации Л. Бусслера и Э. Рихтера, дополнил и систематизировал курс в соответствии с собственным педагогическим опытом. Методика Иогансена была творчески воспринята А. К. Лядовым и Н. А. Римским-Корсаковым и послужила основой для дальнейшей разработки курса контрапункта Х. С. Кушнарёвым и А. П. Милкой.

Нотография:

6 Lieder. Op. 1. Leipzig: Siegel u. Stoll, 1849;

Drei Quartette f. Männerst., deutsch u. russ. Leipzig, [1890];

Nouvelle Méthode pour les premiers Commençants … : op. 12. Hamburg, 1860;

Gondellied. St. Petersburg, 1861;

Нет, не черкешенка она // Panofka H. Une parole. Mélodie. St. Petersbourg, [1856];

Нет, не черкешенка она. М., [1877].

Сочинения:

Двух, трех и четырехголосный простой, двойной, тройной и четверной строгий контрапункт. Ч. 1: Теория / теоретич. и практич. излож. Иогансена; пер. с нем. Н. Казанли. М.; Лейпциг, 1896. 108 с.;

Двух, трех и четырехголосный простой, двойной, тройной и четверной строгий контрапункт / пер. с нем. Н. Казанли. М.; Лейпциг, [1904].

Иллюстрация:

Иогансен (Johannsen), Юлий (Julius Ernst Christian) Иванович (1826–1904). Фотопортрет. Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК .

Авторы статьи: К. В. Дискин, кандидат искусствоведения

Литература

[Ю. И. Иогансен, о нем] // Нувеллист. 1892. № 2. С. 8;

[Ю. И. Иогансен] // Театр и искусство. 1897. № 18. С. 337–338. (Хар-ка с общ. и муз. сторон);

Время директорства Юлия Ивановича Иогансена (1891–1897) // Пузыревский А. И., Сакетти Л. А. Очерк пятидесятилетней деятельности Конс. Изд. 2-е, доп. и испр. Пг., 1914. С. 103–112;

Иогансен Юлий Иванович: [кр. биогр. спр.] // 100 лет Ленинградской консерватории: историч. очерк. Л., 1966. С. 244. (О Ю. И. Иогансене см. также на с. 34–35, 59–60);

Ямпольский И. М. Иогансен Юлий Иванович // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. Т. 2. М., 1974. Стб. 559;

Деятельность СПб. отделения Общества в период с конца 1870-х г. до 1896 г. … // Финдейзен Н. Очерк деятельности С.-Петербургского отд. ИРМО (1859–1909). СПб., 1909. С. 59–84. (О Иогансене см. на с. 80–82, 88);

Акимова А. Консерватория на рубеже веков (Ю.И. Иогансен и А. Р. Бернгардт) // Малоизвестные страница истории консерватории: альманах. Вып. 1. СПб., 2000. С. 33–35;

Южак К. Программа курса Х. С. Кушнарёва «Полифония И. С. Баха»: две версии — две эпохи. СПб., 2012. 184 с. (О науч. деятельности Ю. Иогансена на с. 9–12, 14, 15, 20);

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