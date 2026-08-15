ИОФФЕ ОЛИМПИАД СОЛОМОНОВИЧ

ИОФФЕ ОЛИМПИАД СОЛОМОНОВИЧ - Российский и американский юрист, один из круп­ней­ших тео­ре­ти­ков российского гражданского пра­ва .

По­сле окон­ча­ния Ле­нинградского юри­дического института (1946 год) на пре­по­да­ва­тель­ской и на­учной ра­бо­те в ЛГУ (в 1956-1979 годах профессор, в 1966-1979 годах заведующий ка­фед­рой гражданского пра­ва; доктор юри­дических на­ук с 1955 года). В 1981 году эмиг­ри­ро­вал в США, где пре­по­да­вал пра­во в различных университетах (в 1982-1998 годах профессор Кон­нек­ти­кут­ско­го университета).

Тео­ре­тическая раз­ра­бот­ка Иоффе по­ня­тий пра­во­от­но­ше­ния и гра­ж­дан­ско-пра­во­вой от­вет­ст­вен­но­сти , сис­те­мы ре­гу­ли­ро­ва­ния то­вар­ных от­но­ше­ний в эко­но­мическом обо­ро­те во мно­гом пре­до­пре­де­ли­ла раз­ви­тие современной российской ци­ви­ли­сти­ки. На­учные тру­ды и пуб­лич­ные вы­сту­п­ле­ния Иоффе от­ли­ча­лись чёт­ко­стью и про­сто­той язы­ка, глу­би­ной юри­дического ана­ли­за, по­ле­мич. ост­ро­той и бес­ком­про­мисс­но­стью в от­стаи­ва­нии пра­во­вых по­зи­ций.

Сочинения:

Пра­во­от­но­ше­ние по со­вет­ско­му гра­ж­дан­ско­му пра­ву. Л., 1949;

Зна­че­ние ви­ны в со­вет­ском гра­ж­дан­ском пра­ве // Во­про­сы го­су­дар­ст­ва и пра­ва. Л., 1951;

От­вет­ст­вен­ность по со­вет­ско­му гра­ж­дан­ско­му пра­ву. Л., 1955;

Со­вет­ское гра­ж­дан­ское пра­во: Курс лек­ций. Л., 1958–1965. Ч. 1–3;

Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние хо­зяй­ст­вен­ной дея­тель­но­сти в СССР. Л., 1959;

Во­про­сы тео­рии пра­ва. Л., 1961 (совм. с М. Д. Шар­го­род­ским);

Обя­за­тель­ст­вен­ное пра­во. М., 1975;

Раз­ви­тие ци­ви­ли­сти­че­ской мыс­ли в СССР. Л., 1975–1978. Ч. 1–2;

So­viet civil law. Dordrecht; Lancoster, 1988;

De­velopment of civil law thinking in the USSR. Mil., 1989;

Russia Pre-Soviet, Soviet, Post-So­viet. Almaty, 1999;

Из­бран­ные тру­ды по граж­дан­ско­му пра­ву. 2-е изд. М., 2003;

Из­бран­ные тру­ды: В 4 т. СПб., 2003–2004–. Т. 1–3.