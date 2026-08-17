ИОФФЕ АДОЛЬФ АБРАМОВИЧ
ИОФФЕ АДОЛЬФ АБРАМОВИЧ (псевдоним В. Крымский) - советский партийный и государственный деятель, дипломат.
Сын А.Я. Иоффе, одного из крупнейших предпринимателей Юга России конца XIX - начала XX веков. Потомственный почётный гражданин. С конца 1890-х годов участвовал в революционном движении, в 1901 году вступил в РСДРП. Учился на медицинском факультете Берлинского (1903-1904 годы) и на юридическом факультете Цюрихского (1906-1907 годы) университетов, затем окончил медицинский факультет Венского университета. В 1905 году участвовал в Революции 1905-1907 годов. Совместно с Л.Д. Троцким (Иоффе стал его ближайшим единомышленником), А.Л. Парвусом и М.И. Скобелевым в Вене издавал газету «Правда» (1908-1912 годы).
В 1912-1917 годах находился под арестом, на каторге и в ссылке в Сибири. После Февральской революции 1917 года приехал в Петроград, вошёл в группу «межрайонцев» (сторонников единой РСДРП), совместно с Троцким издавал газету «Вперёд». Летом 1917 года вошёл в РСДРП(б), избран членом ЦК партии. Во время Октябрьской революции 1917 года член Петроградского военно-революционного комитета. Председатель (ноябрь 1917 - январь 1918 годов), член (январь - февраль 1918 года) делегации РСФСР на переговорах со странами Четверного союза в Брест-Литовске, 2(15) декабря 1917 года заключил с ними договор о перемирии; при обсуждении вопроса о мире с Германией и её союзниками разделял позицию Троцкого. Депутат Учредительного собрания (январь 1918 года).
В 1918 году первый полномочный представитель РСФСР в Германии. В Берлине 27 августа 1918 заключил добавочный договор к Брестскому миру 1918 года, установивший сумму контрибуции (6 миллиардов марок), которую РСФСР должна была уплатить Германии. Участвовал в подготовке Ноябрьской революции 1918 года в Германии, в связи с этим незадолго до её начала в числе других работников советского посольства выслан из страны. В 1919 году член Совета обороны и нарком государственного контроля УССР. Вёл переговоры и заключил мирные договоры между РСФСР и Эстонией, Латвией, Литвой (1920 год), Польшей (1921 год). Выступал за лишение самостоятельности во внешней политике советских республик, находившихся в союзе с РСФСР. С 1921 года настаивал на проведении активной советской внешней политики, считая, что её «оборонительный период» закончен. В 1921-1922 годах председатель Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР в Туркестанской АССР. Глава делегации РСФСР и ДВР на Чанчуньской конференции 1922 года. Член президиума советской делегации на Генуэзской конференции 1922 года. Чрезвычайный полномочный представитель РСФСР, затем СССР в Китае (1922-1923 годы). В 1923 году вёл переговоры о нормализации советско-японских отношений. Полномочный представитель СССР в Австрии (1924-1925 годы). С 1925 году заместитель председателя Главного концессионного комитета СССР.
В 1926-1927 годах участник «Объединённой оппозиции». Не имея возможности из-за тяжёлой болезни продолжать борьбу против И.В. Сталина и его соратников, покончил жизнь самоубийством после исключения Л.Д. Троцкого из ВКП(б). В предсмертном письме Троцкому писал, что его самоубийство «является протестом борца». Похороны Иоффе превратились в манифестацию сторонников оппозиции.
Сочинения:
Внешняя политика Советской России. М., 1918;
Мирное наступление. П., 1921;
Генуэзская конференция. М., 1922;
Последний утопист (Поппер-Линкеус). М.; Л., 1926;
Япония в наши дни. М., 1926;
Предсмертное письмо, адресованное Л. Д. Троцкому // Дипломатический ежегодник, 1989. М., 1990;
Дипломат революции. Сб. работ. Бостон, 1998.
Иллюстрация:
Портрет А. А. Йоффе. Архив БРЭ.