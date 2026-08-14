ИОФФЕ Абрам Федорович

Физик, один из создателей отечественной физической школы, пионер исследований полупроводников, академик АН СССР (1920), вице-президент АН СССР (1927-1929, 1942-1945).

Окончил Петербургский технологический институт в 1902 г., затем с 1903 по 1906 гг. работал практикантом и ассистентом в Мюнхенском университете в лаборатории В. Рентгена. С 1906 г.— старший лаборант Петербургского политехнического института. По инициативе Иоффе в октябре 1918 г. был создан физико-технический отдел в Рентгенологическом и радиологическом институте в Петрограде, реорганизованный в 1923 г. в Физико-технический институт (в наст. время носит имя Иоффе). В 1919 г. также по инициативе Иоффе был создан физико-механический факультет в Петроградском политехническом институте для подготовки физиков, которые могли бы решать задачи промышленности. Директор Ленинградского физико-технического института АН СССР (до 1951 г.), Лаборатории полупроводников АН СССР (1952-1955 гг., с 1955 г.— Институт полупроводников АН СССР). В 1932 г. основал в Ленинграде Физико-агрономический институт, который возглавлял до 1960 г. Принимал участие в организации физико-технических институтов в Томске, Харькове, Днепропетровске и Свердловске. Основные труды Иоффе — в области физики твердого тела и общей физики. В 1940-е гг. Иоффе был одним из организаторов работ по радиолокации. В годы войны находился в блокадном Ленинграде, где в 1941 г. был избран председателем комиссии по военной технике, а в 1942 г.— председателем военной и военно-инженерной комиссии при городском комитете ВКП(б). Работы Иоффе в области исследования полупроводников и усовершенствования бронированной стали имели большое оборонное значение для страны. Внес вклад в изучение других важных областей физической науки. Создал отечественную школу физиков. Среди его учеников были А. П. Александров, А. И. Алиханов, Л. А. Арцимович, П. Л. Капица, И. B. Курчатов, Ю. Б. Харитон и многие др. Член многих зарубежных академий.