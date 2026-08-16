ИОАСАФ I
ИОАСАФ I - патриарх Московский и всея Руси (1634-1640 годы).
Происходил из боярской семьи, по некоторым данным, из детей боярских. В конце 1590-х - начале 1600-х годов пострижен в монахи в Соловецком монастыре. Служил при митрополите Новгородском Исидоре (умер в 1619 году). С 1621 года архимандрит Псково-Печерского монастыря. В 1627 году рукоположен в епископы с возведением в сан архиепископа Псковского, Изборского и Нарвского. С февраля 1634 года патриарх Московский.
В деятельности на патриаршей кафедре особое внимание уделял вопросам обряда и благочиния при богослужении. В 1637 году составил «Лествицу властем», призванную урегулировать споры о местах в соборных заседаниях, при этом патриарх чётко указывал каждому архиерею и монастырскому настоятелю его место, сообразно важности епархий и монастырей. В 1636 году составил «Память», в которой призывал искоренять бесчиние мирян и духовенства, многогласие; запрещал сокращение служб.
Продолжал издательские труды своих предшественников, предприняв огромную работу по «справе» богослужебных книг. За 6 лет правления патриарха Иоасафа I, по некоторым данным, выпущено около 20 книг; некоторые из них вышли в нескольких изданиях. Были изданы и новые книги, например «Азбука» (1637 год), «Потребник иноческий» (1639 год), Собрание слов святителя Иоанна Златоуста.
Погребён в Успенском соборе Московского Кремля.